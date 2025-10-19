11 Công cụ phần mềm không gian làm việc tốt nhất cho năm 2025

Mọi nhà quản lý đều đã trải qua điều này: một thành viên trong nhóm rời đi, và đột nhiên, bối cảnh của nửa số dự án của bạn cũng biến mất.

Tại sao hạn chót này được cài đặt? Tình hình cuộc gọi với nhà cung cấp đó như thế nào? Các tệp mà họ đã hứa chia sẻ đang ở đâu?

Nếu công việc của nhóm bạn diễn ra trong các không gian cá nhân thay vì không gian chia sẻ, bạn cần thử sử dụng phần mềm không gian làm việc. Trong bài viết này, chúng tôi đã lựa chọn 11 công cụ tốt nhất để giúp bạn lấy lại sự bình tĩnh sau cơn bão. ⚒️

Các phần mềm không gian làm việc hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là cái nhìn sơ lược về tất cả các phần mềm quản lý dự án miễn phí. 📊

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Môi trường làm việc tùy chỉnh, tất cả trong một cho các đội nhómKích thước đội nhóm: Phù hợp cho các đội nhóm thiết kế, tiếp thị và đại lý quản lý nhiều dự án khách hàng Công việc, trợ lý AI (ClickUp Brain), tài liệu, quản lý kiến thức, bảng điều khiển Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp *google Không gian Làm việc Giao tiếp thống nhất trong hệ sinh thái Office 365Kích thước nhóm: Phù hợp cho quản lý dự án và các cơ quan quy mô trung bình Hợp tác thời gian thực trong tài liệu/Sheets, chatbot AI Gems được hỗ trợ bởi Gemini Bắt đầu từ $8.40/tháng cho mỗi người dùng Microsoft Nhóm Giao tiếp thống nhất trong hệ sinh thái Office 365Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho quản lý dự án và các cơ quan quy mô trung bình Copilot AI cho bản ghi cuộc họp trực tiếp, tóm tắt và tạo công việc Miễn phí; Bắt đầu từ $9.99/tháng cho mỗi người dùng Basecamp Quản lý dự án đơn giản, thân thiện với khách hàngKích thước nhóm: Phù hợp cho các công ty và công ty tư vấn quy mô nhỏ đến trung bình Quyền truy cập khách hàng, Biểu đồ Hill, Bảng tin, Báo cáo, Việc cần làm đang theo dõi Miễn phí; Bắt đầu từ $15/tháng cho mỗi người dùng Trello Theo dõi công việc theo phong cách Kanban trực quanKích thước nhóm: Phù hợp cho freelancer và các nhà sáng tạo hợp tác Bảng Kanban, bìa thẻ, Slide Power-Up, chế độ xem dòng thời gian Miễn phí; Bắt đầu từ $6/tháng cho mỗi người dùng Wrike Quản lý danh mục dự án có cấu trúc với biểu đồ Gantt và báo cáoKích thước nhóm: Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và freelancer Biểu đồ Gantt với các mối quan hệ phụ thuộc, đang theo dõi tài nguyên và ngân sách Miễn phí; Bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng Zoho Dự án Phần mềm quản lý dự án giá cả phải chăng, đầy đủ tính năngKích thước nhóm: Phù hợp cho các cơ quan quy mô nhỏ đến trung bình đang mở rộng quy mô triển khai. Phụ thuộc công việc, quản lý tài nguyên, cổng thông tin khách hàng/nhà cung cấp Miễn phí; Bắt đầu từ $5/tháng cho mỗi người dùng Airtable Xây dựng các ứng dụng linh hoạt dựa trên dữ liệu với giao diện trực quanKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm cần kiểm soát theo phong cách cơ sở dữ liệu Bảng quan hệ, trình thiết kế giao diện, quy tắc tự động hóa Miễn phí; Bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng Coda Quy trình làm việc tài liệu-ứng dụng với các khối xây dựng tương tácKích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm chiến lược, đội vận hành kiến thức và đội ngũ kết hợp. Bảng tương tác, gói công cụ, tự động hóa, mẫu cuộc họp và mẫu tăng năng suất Miễn phí; Bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng ProofHub Kiểm soát dự án toàn diện và kiểm tra chất lượngKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm truyền thông nội bộ, đào tạo và đánh giá sáng tạo. Công cụ kiểm tra, trò chuyện tích hợp, quyền truy cập dựa trên vai trò Miễn phí; Bắt đầu từ $50/tháng Zoom Đội ngũ làm việc kết hợp cần các công cụ video, AI và async mượt màKích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm phân tán của doanh nghiệp tổ chức các cuộc họp định kỳ. Video HD, phòng họp nhỏ, Trợ lý AI, bảng trắng Miễn phí; Bắt đầu từ $16.99/tháng cho mỗi người dùng.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn phần mềm quản lý không gian làm việc?

Dưới đây là một số tính năng cần thiết giúp phần mềm quản lý không gian làm việc trở nên hiệu quả cho chiến lược chuyển đổi số của bạn:

Hợp tác và giao tiếp thời gian thực: Hỗ trợ trò chuyện tức thì, hội nghị video, chú thích và chỉnh sửa trực tiếp cùng nhau.

Quản lý công việc, tệp tin và quy trình làm việc thống nhất: Kết hợp đang theo dõi công việc, chia sẻ tệp tin, bình luận, phê duyệt và bảng dự án trong một giao diện duy nhất.

Tính năng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI): Xử lý các công việc lặp đi lặp lại và sử dụng AI để tóm tắt nội dung, tạo nhắc nhở hoặc phân tích dữ liệu.

Nhiều chế độ xem trực quan: Cung cấp các cách khác nhau để xem công việc của bạn, như bảng Kanban, lịch, dòng thời gian và biểu đồ Gantt.

Tích hợp và khả năng mở rộng: Kết nối với các công cụ hiện có trong không gian làm việc của bạn và cung cấp API để tùy chỉnh quy trình làm việc.

Bảo mật và kiểm soát quản trị viên: Cung cấp quyền truy cập người dùng mạnh mẽ, mã hóa, hỗ trợ SSO và các công cụ tuân thủ để quản lý quyền truy cập dữ liệu an toàn trên các nhóm phân tán.

🔍 Bạn có biết? Theo cuốn sáchLịch sử Quản lý Dự án của Mark Kozak-Holland, các dự án lịch sử, từ các công trình xây dựng cổ đại đến các dự án quy mô đế chế, đã sử dụng nhiều nguyên tắc tương tự như chúng ta sử dụng ngày nay: tài trợ dự án, nhóm được xác định rõ ràng và quy trình có cấu trúc.

Phần mềm không gian làm việc tốt nhất

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi về phần mềm không gian làm việc. 👇

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

ClickUp (Phù hợp nhất cho không gian làm việc tùy chỉnh, tất cả trong một cho nhóm)

Tạo không gian làm việc cho nhóm của bạn trong ClickUp Tùy chỉnh không gian làm việc của bạn trong ClickUp

Công việc ngày nay đang gặp nhiều khó khăn.

Các dự án, kiến thức và giao tiếp của chúng ta đang bị phân tán trên các công cụ không kết nối, khiến công việc trở nên chậm chạp.

ClickUp giải quyết vấn đề này với ứng dụng tất cả trong một cho công việc, kết hợp quản lý dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Phân chia công việc với nhiệm vụ ClickUp

Nhiệm vụ ClickUp là nơi kế hoạch được biến thành hành động. Những khối xây dựng này hoạt động như các bước giúp nhóm của bạn xác định việc cần làm, thời gian thực hiện và người chịu trách nhiệm.

Thêm các nhiệm vụ phụ thuộc vào nhiệm vụ ClickUp để thiết lập thứ tự làm việc đúng đắn cho công việc của bạn

Giả sử bạn đang quản lý việc ra mắt sản phẩm. Tạo một công việc cho 'Trang đích ra mắt sản phẩm', sau đó chia nhỏ thành các công việc con cho việc viết nội dung, thiết kế, tích hợp phát triển, kiểm thử và triển khai. Mỗi công việc con có người được giao, thời hạn và các phụ thuộc riêng.

Cần tùy chỉnh quy trình công việc của bạn? Thêm Trường Tùy Chỉnh ClickUp để theo dõi các thông tin như loại kênh, khu vực hoặc loại tài sản. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Trạng Thái Công Việc Tùy Chỉnh trong ClickUp để phản ánh cách làm việc của nhóm, ví dụ như ‘Đang xem xét pháp lý’ hoặc ‘Bị Khối bởi bộ phận phát triển’.

Làm công việc thông minh hơn với ClickUp Brain

Bây giờ, đây là lúc không gian làm việc của bạn thực sự trở nên mạnh mẽ.

ClickUp Brain là trợ lý AI tích hợp sẵn, được tích hợp vào mọi khía cạnh của không gian làm việc của bạn.

Hỏi ClickUp Brain bất kỳ câu hỏi nào về không gian làm việc của bạn và nhận câu trả lời tức thì, có thể áp dụng ngay

Cần hỗ trợ viết mô tả công việc hoặc tóm tắt cập nhật? Sử dụng ClickUp Brain để tạo các bước tiếp theo, tóm tắt tiến độ hoặc thậm chí tự động khối lịch của bạn dựa trên khối lượng công việc.

Đang cố gắng bắt kịp sau một tuần nghỉ? Hãy hỏi: Có gì thay đổi trong dự án onboarding tuần trước? Hoặc những công việc nào đã quá hạn trong dự án thiết kế lại website?

ClickUp Brain tìm kiếm toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp, bao gồm bình luận, cập nhật, tài liệu, trò chuyện và dòng thời gian, để cung cấp cho bạn những câu trả lời rõ ràng và có thể thực hiện được. Bạn thậm chí có thể thêm công việc, liên kết tài liệu liên quan và sử dụng AI để tự động tạo ý tưởng hình ảnh hoặc chiến dịch.

💡 Tối ưu hóa không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain MAX

Cần hỗ trợ soạn thảo báo cáo, tóm tắt cập nhật hoặc biến ý tưởng thô thành các công việc có thể thực hiện mà không cần gõ lại mọi thứ? ClickUp Brain MAX là trợ lý AI của bạn, được thiết kế cho tốc độ, sự rõ ràng và tích hợp sâu vào không gian làm việc.

Tìm hiểu cách ClickUp Brain MAX biến mọi công việc thành một không gian làm việc thông minh — tóm tắt các cập nhật, xác định các rào cản và đề xuất các bước tiếp theo một cách tự động

Dù bạn đang tham gia các cuộc họp liên tục hay xử lý các bản tóm tắt dự án dài, Brain MAX giúp bạn:

Ghi chép ý tưởng rảnh tay : Chuyển đổi lời nói, âm thanh cuộc họp hoặc bản ghi màn hình thành tài liệu có cấu trúc với dấu thời gian, tóm tắt và các mục cần thực hiện

Hỏi và tìm kiếm thông minh hơn : Nhận câu trả lời tức thì từ khắp không gian làm việc của bạn — tài liệu, công việc, bình luận và tệp tin — tất cả trong một truy vấn

Tự động tạo nội dung sạch: Soạn thảo đề xuất cho khách hàng, cập nhật dự án hoặc bài viết trong cơ sở kiến thức chỉ trong vài giây, dựa trên ngữ cảnh công việc và tài liệu trước đó

Ví dụ về trường hợp sử dụng: Giả sử nhóm marketing của bạn vừa kết thúc buổi tổng kết sau khi ra mắt sản phẩm. Thay vì ghi chép biên bản bằng tay, hãy ghi lại cuộc thảo luận, tải lên Brain MAX và nhận ngay một tài liệu sẵn sàng chia sẻ với tất cả các điểm khóa và các bước tiếp theo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp ClickUp Brain MAX với Docs Hub và Recurring Tasks để cài đặt quy trình kiểm tra tự động, giúp duy trì kiến thức nội bộ luôn mới mẻ và có thể áp dụng—không cần bảo trì thủ công.

Biến ý tưởng thành kiến thức với ClickUp Tài liệu

Khi các công việc đã được triển khai và nhóm của bạn đã đồng bộ, thách thức tiếp theo là xác định nơi lưu trữ tất cả kiến thức.

ClickUp Tài liệu là nơi nhóm của bạn soạn thảo wiki, chỉnh sửa quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và hợp tác trực tuyến, dù đó là bản mô tả sản phẩm, danh sách kiểm tra onboarding hay kế hoạch ra mắt.

Thêm danh sách kiểm tra và các yếu tố định dạng phong phú trong ClickUp Tài liệu

Giả sử nhóm của bạn đang làm công việc 'Landing Page' từ trước. Bạn tạo một tài liệu trực tiếp trong công việc để viết bản nháp. Bộ phận Marketing tham gia chỉnh sửa, Bộ phận Sản phẩm để lại bình luận và Bộ phận Pháp lý phê duyệt cuối cùng, tất cả đều được thực hiện tại một nơi duy nhất.

Việc tạo ra một tài liệu là một chuyện. Đảm bảo rằng nó được tổ chức, dễ truy cập và sử dụng được sau sáu tháng là một chuyện khác.

Đó chính là lúc hệ thống Quản lý Kiến thức ClickUp bước vào. Mọi tài liệu mà nhóm của bạn tạo ra đều được tự động chỉ mục trong Docs Hub, một nền tảng trung tâm cho phép bạn tổ chức theo thư mục, gắn thẻ theo chủ đề và kiểm soát quyền truy cập với các quyền hạn nâng cao.

Theo dõi tiến độ với bảng điều khiển ClickUp

Khi dự án của bạn tiến triển nhanh chóng, bảng điều khiển ClickUp giúp bạn hiển thị mọi thứ một cách dễ dàng. Phần mềm tất cả trong một này cho phép bạn tạo bảng điều khiển tùy chỉnh bằng các thẻ trực quan cho trạng thái công việc, tốc độ sprint, theo dõi thời gian, mục tiêu, biểu đồ burndown và nhiều hơn nữa.

Theo dõi mọi công việc, hạn chót và khối lượng công việc của nhóm theo thời gian thực với bảng điều khiển ClickUp

Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản của bạn là kế hoạch ra mắt sản phẩm quý 3. Hãy thiết lập một bảng điều khiển với tiện ích theo dõi khối lượng công việc để kiểm tra xem bộ phận thiết kế hay phát triển có bị quá tải hay không, biểu đồ burndown để theo dõi tiến độ công việc, công cụ theo dõi mục tiêu liên kết với các cột mốc quan trọng của việc ra mắt sản phẩm, và thẻ theo dõi thời gian để theo dõi giờ làm việc tính phí hoặc tập trung.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Kết nối quy trình làm việc một cách trực quan: Xây dựng quy trình làm việc và phân công công việc thông qua liên kết công việc và hợp tác trực tiếp trên Xây dựng quy trình làm việc và phân công công việc thông qua liên kết công việc và hợp tác trực tiếp trên bảng trắng ClickUp tương tác

Di chuyển nhanh hơn: Sử dụng Sử dụng các mẫu ClickUp có sẵn cho HR, Sản phẩm, Agile và nhiều lĩnh vực khác để bỏ qua giai đoạn thiết lập và bắt đầu mở rộng quy mô

theo dõi những gì quan trọng: *Đặt mục tiêu nhóm, OKRs và KPIs với ClickUp Goals , kết nối chúng với các công việc thực tế và theo dõi tiến độ tự động

*giữ cuộc hội thoại trong bối cảnh: Sử dụng ClickUp Chat để bắt đầu cuộc hội thoại, chia sẻ cập nhật hoặc đặt câu hỏi, và để AI chuyển đổi các tin nhắn khóa thành công việc

Hợp tác thời gian thực: Chia sẻ phản hồi thông qua các tính năng Chia sẻ phản hồi thông qua các tính năng mạng nội bộ xã hội như bình luận, trò chuyện và kiểm tra, tất cả đều được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn

Giới hạn của ClickUp

Với loạt tính năng đa dạng và tùy chọn tùy chỉnh phong phú, ClickUp có thể khiến người dùng cảm thấy choáng ngợp ban đầu, đặc biệt là đối với các nhóm mới làm quen với các công cụ quản lý dự án quy mô lớn

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Đánh giá của G2 thực sự nói lên tất cả:

ClickUp đã hoàn toàn thay đổi cách chúng tôi quản lý các công việc nội bộ tại agency. Nó cho phép tôi đang theo dõi toàn bộ quy trình làm việc của nhóm trong một nơi duy nhất, ưu tiên các vấn đề cấp bách và duy trì giao tiếp tập trung. Khả năng tự động hóa quy trình, chuyển đổi giữa các chế độ xem (như danh sách, bảng và lịch) và tích hợp với các công cụ khác đã nâng cao đáng kể năng suất làm việc hàng ngày của tôi. Đây là một nền tảng tất cả trong một, hoàn toàn phù hợp với quy trình làm việc của chúng tôi và giúp quản lý nhóm hiệu quả hơn nhiều. *

ClickUp đã hoàn toàn thay đổi cách chúng tôi quản lý các công việc nội bộ tại agency. Nó cho phép tôi đang theo dõi toàn bộ quy trình làm việc của nhóm trong một nơi duy nhất, ưu tiên các vấn đề cấp bách và duy trì giao tiếp tập trung. Khả năng tự động hóa quy trình, chuyển đổi giữa các chế độ xem (như danh sách công việc, bảng và lịch) và tích hợp với các công cụ khác đã nâng cao đáng kể năng suất làm việc hàng ngày của tôi. Đây là một nền tảng tất cả trong một, hoàn toàn phù hợp với quy trình làm việc của chúng tôi và giúp quản lý nhóm hiệu quả hơn nhiều. *

📮 ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. Làm thế nào để loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp kết hợp các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các công việc của bạn từ các kênh trò chuyện, tài liệu, bảng trắng và nhiều hơn nữa — trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp duy trì sự kết nối, khả năng tìm kiếm và quản lý thông tin một cách hiệu quả!

2. Google Không gian Làm việc (Tốt nhất cho năng suất hợp tác mượt mà với trí tuệ nhân tạo tích hợp)

qua Google Không gian Làm việc

Trước đây được gọi là Google Apps và sau đó là G Suite, Google Workspace là bộ công cụ năng suất và hợp tác dựa trên đám mây do Google phát triển. Nó kết hợp các công cụ thiết yếu, bao gồm Gmail, Lịch, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet và Chat.

Bộ công cụ này cung cấp một không gian làm việc hợp tác với các tính năng như địa chỉ email doanh nghiệp tùy chỉnh, lưu trữ đám mây chia sẻ, hội nghị video, nhắn tin tức thời và trợ lý AI tích hợp.

Các tính năng nổi bật của Google Không gian Làm việc

Sử dụng Gemini AI để viết và tóm tắt trong Gmail, tạo ra các phân tích trong Sheets, thiết kế slide và brainstorm trong tài liệu.

Tải lên tài liệu, bản tóm tắt hoặc báo cáo trong NotebookLM và nhận bản tóm tắt tổng hợp hoặc bản tóm tắt âm thanh.

Tạo ứng dụng không cần mã với AppSheet cho các cuộc khảo sát nhóm, quy trình phê duyệt hoặc đang theo dõi tài sản.

Sử dụng Lịch Google để cho phép khách hàng và đồng nghiệp đặt lịch hẹn với bạn tự động thông qua trang đặt lịch cá nhân của bạn.

Giới hạn của Google Không gian Làm việc

Nó không phù hợp cho các nhóm cần quy trình làm việc phức tạp hoặc kiểm soát hành chính chi tiết, khiến người dùng chuyển sang các giải pháp thay thế của Google Không gian Làm việc

Phiên bản desktop của Google Drive có thể bị treo mà không có giải pháp khắc phục rõ ràng.

Giá cả của Google Không gian Làm việc

Kinh doanh Starter: $8.40/tháng cho mỗi người dùng

Business Standard: $16.80/tháng cho mỗi người dùng

Business Plus: $26,40/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise Plus: $42/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Google Không gian Làm việc

G2: 4.6/5 (43.300+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (17.200+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Google Không gian Làm việc?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng:

Google vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ khác trong việc thiết kế không gian làm việc giúp bạn hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, phần mềm này gặp sự cố thường xuyên hơn so với Microsoft 365.

Google vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ khác trong việc thiết kế không gian làm việc giúp bạn hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, phần mềm này gặp sự cố thường xuyên hơn so với Microsoft 365.

🔍 Bạn có biết? Chín lĩnh vực kiến thức quản lý dự án, được định nghĩa bởi PMBOK®, bao quát tất cả các yếu tố cần thiết để quản lý dự án hiệu quả: Tích hợp, Phạm vi, Thời gian, Chi phí, Chất lượng, Nhân sự, Giao tiếp, Rủi ro và Mua sắm.

3. Microsoft Teams (Phù hợp nhất cho giao tiếp thống nhất trong hệ sinh thái Office 365)

qua Microsoft

Microsoft Teams là nền tảng hợp tác dựa trên đám mây, thuộc bộ công cụ Microsoft 365, được thiết kế cho trò chuyện, cuộc họp, gọi điện, chia sẻ tệp và tích hợp ứng dụng. Công cụ này kết hợp các nhóm trò chuyện thời gian thực và trò chuyện một đối một với các cuộc họp video và âm thanh chất lượng cao.

So với Google Không gian Làm việc, bạn có được quyền kiểm soát hành chính chi tiết hơn. Phần mềm này cho phép người dùng tạo các nhóm 'Teams' hoặc kênh chuyên dụng xung quanh các dự án, bộ phận hoặc chủ đề, cho phép cuộc hội thoại theo chủ đề, chia sẻ phương tiện truyền thông phong phú và lịch sử tìm kiếm được.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Teams

Intelligent Recap trong Sử dụng các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) nhưtrong các mẫu kế hoạch cuộc họp và giao tiếp có thương hiệu để mỗi cuộc gọi trở nên tập trung và có thể thực hiện được.

Thay thế điện thoại bàn truyền thống bằng Teams Phone , hỗ trợ định tuyến cuộc gọi, hộp thư thoại, tổng đài tự động và gọi trực tiếp vào số nội bộ.

Chỉnh sửa chung các tệp Word, Excel và PowerPoint trực tiếp trong nhóm với lịch sử phiên bản và bình luận.

Giới hạn của Microsoft Teams

Tình trạng gián đoạn, mất kết nối cuộc gọi và lỗi chia sẻ màn hình vẫn còn phổ biến trong các cuộc họp.

Người tổ chức thiếu quyền kiểm soát chi tiết, và vai trò trong cuộc họp có thể vô tình được đặt mặc định cho những người tham gia sớm.

Giá cả của Microsoft Teams nhóm

Microsoft Teams: Miễn phí

Microsoft 365 Personal: $9.99/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Family: $12.99/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft Teams Essential: $4.80/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Kinh doanh Basic: $7.20/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Kinh doanh Standard: $15/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về nhóm Microsoft Teams

G2: 4.4/5 (16.200+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (10.200+ đánh giá)

🧠 Thông tin thú vị: Năm 1954 là một năm quan trọng đối với quản lý hiện đại. Đó là thời điểm Tướng Bernard Schriever của Không quân Hoa Kỳ lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ ‘quản lý dự án’, và Peter Drucker giới thiệu khái niệm Quản lý theo Mục tiêu trong cuốn sách The Practice of Management của ông.

4. Basecamp (Phù hợp nhất cho việc phối hợp dự án đơn giản, thân thiện với khách hàng)

qua Basecamp

Basecamp là một nền tảng quản lý dự án và hợp tác nhóm trực tuyến, được thiết kế bởi 37signals (nay đã quay trở lại tên gốc). Nó giúp bạn tạo ra các không gian làm việc nơi mỗi dự án bao gồm danh sách việc cần làm, bảng tin nhắn, lưu trữ tệp, trò chuyện nhóm thời gian thực (Campfire) và lịch trình tích hợp.

Nền tảng này cũng cung cấp các câu hỏi kiểm tra tự động hóa, nhắc nhở đồng nghiệp trả lời các truy vấn lặp lại như ‘Hôm nay bạn đã làm công việc gì?’.

Các tính năng nổi bật của Basecamp

Hiểu rõ nơi công việc diễn ra suôn sẻ và nơi gặp khó khăn với Biểu đồ Hill

Theo dõi khối lượng công việc, phát hiện xung đột lịch trình và đồng bộ hóa dòng thời gian giữa các dự án với Lineup và Mission Control

Tối ưu hóa giao tiếp với Pings và menu Hey! để gửi tin nhắn trực tiếp và thông báo

Giới hạn của Basecamp

Thiếu các bảng điều khiển chi tiết và thông tin về hiệu suất

Các thông báo có thể tích tụ mà không có bộ lọc thông minh hoặc ưu tiên

Giá cả của Basecamp

Miễn phí

basecamp Plus: *$15/tháng cho mỗi người dùng

basecamp Pro Không giới hạn: *$299/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Basecamp

G2: 4. 1/5 (5.300+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (14.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Basecamp?

Trích từ đánh giá trên G2:

Nó hoàn thành tốt việc đang theo dõi các công việc dự án và người dùng có thể cài đặt và sử dụng khá nhanh chóng. Tuy nhiên, giao diện người dùng không thực sự tốt và có phần giới hạn/quá tải với nhiều tính năng… Giao diện người dùng không thực sự tốt và có phần giới hạn/quá tải với nhiều tính năng. Khi có quá nhiều công việc mở, việc đang theo dõi trở nên khó khăn hơn, vì vậy chúng ta vẫn cần sử dụng các công cụ khác gọn nhẹ hơn cho các công việc cần làm. Tích hợp hạn chế.

Nó hoàn thành tốt việc đang theo dõi các công việc dự án và người dùng có thể cài đặt và bắt đầu sử dụng khá nhanh chóng. Tuy nhiên, giao diện người dùng không thực sự tốt và có phần giới hạn/quá tải với các tính năng… Giao diện người dùng không thực sự tốt và có phần giới hạn/quá tải với các tính năng. Khi có quá nhiều công việc mở, việc đang theo dõi trở nên khó khăn hơn, vì vậy chúng ta vẫn cần sử dụng các công cụ khác gọn nhẹ hơn cho các việc cần làm. Tích hợp hạn chế.

5. Trello (Phù hợp nhất cho việc đang theo dõi công việc theo phong cách Kanban trực quan)

qua Trello

Trello được thiết kế dành cho các nhóm làm việc linh hoạt. Các bảng trực quan của Trello giúp biến những ý tưởng và nhiệm vụ rời rạc thành các quy trình làm việc có tổ chức, dễ quản lý và thậm chí dễ thực hiện hơn.

Bạn có thể chia nhỏ bất kỳ quy trình làm việc nào thành các bước, giao công việc, đặt hạn chót, thêm danh sách kiểm tra và thậm chí tự động hóa các hành động với trợ lý AI tích hợp sẵn, Butler. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng PowerUps để nâng cao chức năng của Trello, thêm lịch, theo dõi thời gian, phân tích và tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái của bạn.

Trello có các tính năng nổi bật

Ghi lại mọi thứ với Trello Inbox để lưu trữ ngay lập tức các công việc, ý tưởng và mục hành động từ email, Slack hoặc Teams

Sắp xếp công việc một cách trực quan với Trello Boards để phản ánh cách nhóm của bạn hoạt động, sử dụng các cột, thẻ, danh sách kiểm tra và ngày đáo hạn

Sao chép công việc giữa các bảng với tính năng Card Mirroring để đang theo dõi cùng một việc cần làm ở nhiều vị trí khác nhau

Giới hạn của Trello

Thiếu các phân tích sâu và công cụ báo cáo tích hợp sẵn

Người dùng phải lưu trữ thẻ trước khi có thể xóa chúng, gây ra các thao tác thừa

Giá cả của Trello

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $6/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $12.50/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $17,50/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2: 4.4/5 (13.700+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (23.600+ đánh giá)

🔍 Bạn có biết? Một nghiên cứu cho thấy mọi người phản ứng nhanh hơn và quyết đoán hơn với các hạn chót ngắn hơn, không chỉ vì tính cấp bách mà còn vì những hạn chót này phù hợp hơn với các mục tiêu tập trung vào hành động. Tuy nhiên, hạn chót alone không đủ. Chúng hiệu quả nhất khi phù hợp với tâm trạng hiện tại của người đó.

6. Wrike (Phù hợp nhất cho các danh mục dự án có cấu trúc với Gantt và báo cáo)

qua Wrike

Wrike là nền tảng quản lý công việc dựa trên đám mây, dành cho doanh nghiệp, giúp các nhóm lập kế hoạch, đang theo dõi và triển khai cả các dự án đơn giản lẫn phức tạp một cách hiệu quả. Khả năng tùy chỉnh khi dự án mở rộng là điểm nổi bật của Wrike. Bạn có thể tạo các bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi chính xác những gì quan trọng: khối lượng công việc của nhóm, tình trạng dự án, các mục quá hạn hoặc các chiến dịch ưu tiên cao.

Ngoài ra, đối với các nhóm sáng tạo, Wrike Proof cung cấp các công cụ đánh dấu và quản lý phiên bản tích hợp sẵn. Bạn có thể xem xét các tệp PDF, hình ảnh và video, để lại bình luận có dấu thời gian, so sánh các phiên bản tệp và chuyển tệp để phê duyệt.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Tiêu chuẩn hóa cách công việc được nhập vào hệ thống quản lý dự án của bạn với Biểu mẫu Yêu cầu

Hình dung sự hợp tác của nhóm với Bảng trắng chia sẻ được hỗ trợ bởi Klaxoon cho việc phát triển ý tưởng, brainstorming và kế hoạch theo thời gian thực

Tự động hóa các quy trình lặp lại với Work Intelligence để tự động nâng cấp các rào cản và kích hoạt việc chuyển giao công việc

Dự đoán sớm các vấn đề dự án và khả năng chậm trễ với Dự đoán Rủi ro AI

Giới hạn của Wrike

Việc đồng bộ hóa Wrike với hệ thống công nghệ hiện có của bạn không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ

Một số người dùng gặp khó khăn với các tùy chọn lọc không đầy đủ hoặc cứng nhắc, đặc biệt khi quản lý các dự án lớn

Giá cả của Wrike

Miễn phí

Nhóm: $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Pinnacle: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4.2/5 (4.400+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (2.800+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Wrike?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng thực tế:

Tôi đánh giá cao việc có thể dễ dàng thực hiện các yêu cầu của mình và theo dõi tiến độ của mọi thứ trong các bước. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể viết bản tóm tắt trực tiếp trong ứng dụng, thay vì phải viết ở nơi khác rồi sau đó tải lên.

Tôi đánh giá cao việc có thể dễ dàng thực hiện các yêu cầu của mình và theo dõi tiến độ của mọi thứ trong các bước. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể viết bản tóm tắt trực tiếp trong ứng dụng, thay vì phải viết ở nơi khác rồi sau đó tải lên.

7. Zoho Projects (Phù hợp nhất cho quản lý dự án với chi phí hợp lý và đầy đủ tính năng)

qua Zoho Dự án

Zoho Projects giúp bạn tổ chức công việc một cách khoa học với danh sách tác vụ, cột mốc và biểu đồ Gantt, tất cả đều được cập nhật tự động khi kế hoạch của bạn thay đổi. Chức năng theo dõi thời gian được tích hợp sẵn: bạn có thể ghi lại thời gian làm việc thông qua đồng hồ bấm giờ và bảng chấm công mà không cần rời khỏi nền tảng.

Ngoài ra, để giảm bớt công việc lặp đi lặp lại, nền tảng cung cấp các quy trình làm việc, thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLAs), webhooks và quy tắc kinh doanh được lên lịch. Zoho Projects cũng tích hợp với các ứng dụng Zoho khác và các công cụ bên ngoài như Slack và Microsoft Teams, đồng thời bao gồm tính năng trên thiết bị di động để cập nhật mọi lúc mọi nơi.

Các tính năng nổi bật của Zoho Dự án

Blueprints giúp tiêu chuẩn hóa các luồng công việc phức tạp và kết quả là cải thiện Tự động hóa công việc vớigiúp tiêu chuẩn hóa các luồng công việc phức tạp và kết quả là cải thiện quản lý nhóm

Tối ưu hóa việc giải quyết lỗi với Quản lý Vấn đề , giúp phân loại các vấn đề, tự động hóa cập nhật trạng thái và tích hợp với GitHub và Bitbucket

Tổng hợp dữ liệu dự án, tự động điều chỉnh giọng điệu trong các bản cập nhật và dịch nội dung với Zia AI

Sử dụng các công cụ kéo và thả để thiết kế quy trình làm việc tùy chỉnh và xác định các giai đoạn công việc với trình chỉnh sửa Blueprint

Giới hạn của Zoho Dự án

Phần mềm không gian làm việc này đòi hỏi đầu tư đáng kể vào quá trình đào tạo và hướng dẫn

Khi bạn có hơn 10 dự án, việc cấu hình, điều hướng và thiết lập mẫu có thể trở nên phức tạp

Giá cả của Zoho Dự án

Miễn phí

Premium: $5/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $10/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zoho Dự án

G2: 4.3/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (800+ đánh giá)

🔍 Bạn có biết? Nguyên tắc 80/20 đằng sau biểu đồ Pareto có nghĩa là 80% các hạn chót bị trễ có thể xuất phát từ chỉ 20% loại công việc của bạn. Với một biểu đồ, bạn có thể nhanh chóng xác định những công việc gây rắc rối, khiến nó trở thành công cụ không thể thiếu để đơn giản hóa các buổi đánh giá sau dự án và phân tích sau sự cố.

8. Airtable (Phù hợp nhất để xây dựng các ứng dụng linh hoạt dựa trên dữ liệu với giao diện trực quan đa dạng)

qua Airtable

Airtable là phần mềm không gian làm việc dựa trên đám mây kết hợp sự quen thuộc của bảng tính với sức mạnh của cơ sở dữ liệu quan hệ. Bạn tạo các "bases" (tương tự như các ứng dụng nhỏ), bao gồm các bảng nơi bạn định nghĩa các trường (ví dụ: văn bản, tệp đính kèm, menu thả xuống) và liên kết các bản ghi giữa các bảng để mô hình hóa mối quan hệ.

Bắt đầu bằng cách cài đặt bảng và liên kết chúng, ví dụ như kết nối khách hàng với dự án hoặc hàng tồn kho với đơn đặt hàng. Sau đó chuyển đổi giữa các chế độ xem: lưới (giống bảng tính), Kanban, lịch, gallery hoặc dòng thời gian/Gantt để phù hợp với các nhu cầu quy trình làm việc khác nhau.

Các tính năng nổi bật của Airtable

Tạo ứng dụng ngay lập tức với AI App Builder , biến dữ liệu thô thành các công cụ kinh doanh hoàn chỉnh

Triển khai các quy trình làm việc thông minh với AI Agents có khả năng thực hiện hành động trong các ứng dụng của bạn dựa trên các kích hoạt bối cảnh và công việc cụ thể

Kết nối các bộ dữ liệu lớn với HyperDB để nhập hàng triệu bản ghi từ các nguồn như Snowflake và Databricks, sau đó phát triển ứng dụng dựa trên chúng

Giới hạn của Airtable

Các không gian làm việc lớn và phức tạp có thể gặp tình trạng chậm trễ

Việc xuất dữ liệu không trực quan, và người dùng đã báo cáo sự khó chịu khi cố gắng hợp nhất các trường

Giá cả của Airtable

Miễn phí

Nhóm: $20/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

kinh doanh: *$45/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Airtable

G2: 4.6/5 (2.900+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Airtable?

Một đoạn trích ngắn từ người dùng thực tế:

Airtable là một công cụ lưu trữ dữ liệu tuyệt vời kết hợp sự đơn giản của bảng tính với tính năng tương tự ứng dụng, mang lại sự linh hoạt cao cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, Airtable có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho các dự án liên quan đến tập dữ liệu lớn, vì giới hạn số lượng bản ghi có thể trở thành điểm nghẽn tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Airtable là một công cụ lưu trữ dữ liệu tuyệt vời kết hợp sự đơn giản của bảng tính với tính năng tương tự ứng dụng, mang lại sự linh hoạt cao cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, Airtable có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho các dự án liên quan đến tập dữ liệu lớn, vì giới hạn số lượng bản ghi có thể trở thành điểm nghẽn tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

9. Coda (Phù hợp nhất cho quy trình làm việc "tài liệu-as-ứng dụng" với các khối xây dựng tương tác)

qua Coda

Coda là kết quả khi một tài liệu phát triển để quản lý toàn bộ không gian làm việc của bạn. Nếu bạn đang ghi chép quyết định, xây dựng công cụ nội bộ hoặc phát triển ứng dụng tùy chỉnh, phần mềm không gian làm việc kỹ thuật số này giúp mọi thứ trở nên dễ dàng như viết một tài liệu (nhưng hữu ích hơn nhiều).

Nền tảng này kết hợp chỉnh sửa văn bản phong phú với bảng có thể tham chiếu lẫn nhau, hỗ trợ công thức ở bất kỳ đâu và hoạt động như các cơ sở dữ liệu nhỏ. Ngoài ra, bạn có thể tạo ứng dụng tùy chỉnh bằng Công thức và Nút bấm để bất kỳ ai, dù không có kỹ năng lập trình, cũng có thể thay thế các công cụ chuyên biệt hoặc tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Các tính năng nổi bật của Coda

Biến các tài liệu tĩnh thành công cụ động với Smart Tables , cho phép đồng bộ hóa các chỉnh sửa, tùy chỉnh chế độ xem và cập nhật dữ liệu

Tạo ra các câu trả lời và tự động hóa các hành động với Coda Brain , trợ lý AI sẵn sàng cho doanh nghiệp

Tạo các bảng điều khiển và báo cáo thông minh với Live Truy vấn , được hỗ trợ bởi Coda + Snowflake, để có được thông tin dữ liệu thời gian thực

Tích hợp các ứng dụng như Slack, Jira và Salesforce trực tiếp vào tài liệu của bạn với Coda Packs

Giới hạn của Coda

Chỉ những người dùng có vai trò 'Doc Maker' trả phí mới có thể tạo hoặc chỉnh sửa cơ sở kiến thức nội bộ chính

Nhiều tính năng yêu cầu đào tạo chuyên sâu về Coda hoặc quản trị viên có kỹ năng kỹ thuật

Giá cả của Coda

Miễn phí

Pro: $12/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $36/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Coda

G2: 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (90+ đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Luôn kiểm tra quyền truy cập dựa trên vai trò và nhật ký truy cập của phần mềm không gian làm việc hàng tuần. Các biện pháp bảo mật dữ liệu bắt đầu từ việc biết ai có thể xem gì và khi nào.

10. ProofHub (Tốt nhất cho quản lý dự án toàn diện và kiểm tra bản thảo)

qua ProofHub

Phần mềm không gian làm việc của ProofHub cung cấp cho nhóm các tính năng kế hoạch dự án, hợp tác thời gian thực và kiểm duyệt. Bạn có thể tạo dự án, phân công công việc và chế độ xem tiến độ trên bảng Kanban, biểu đồ Gantt, bảng hoặc lịch.

Giao tiếp diễn ra thông qua các nhóm và trò chuyện riêng tư, thảo luận theo chủ đề, thông báo và các công cụ kiểm tra trực tiếp cho phép bạn đánh dấu tệp và quản lý lịch sử phiên bản.

Các tính năng nổi bật của ProofHub

Bắt đầu các chủ đề tập trung để hợp tác trong bối cảnh cụ thể và chia sẻ ý tưởng, tệp tin và phản hồi với Discussions

Tăng tốc quá trình onboarding với các mẫu có sẵn để tái sử dụng các quy trình làm việc và thiết lập dự án đã được kiểm chứng cho các công việc lặp lại

Giữ liên lạc với Thông báo nhóm và Chế độ xem lịch để mọi người luôn cập nhật về các cột mốc, thành công và hạn chót sắp tới

Giới hạn của ProofHub

ProofHub thiếu tính năng tự động hóa quy trình làm việc bằng AI tích hợp sẵn cho các công việc lặp đi lặp lại

Nó không hỗ trợ các tiện ích bổ sung tích hợp sẵn cho các công cụ phổ biến như Slack hoặc Lịch Google

Giá cả của ProofHub

Miễn phí

Cần thiết: $50/tháng

Kiểm soát tối ưu: $99/tháng

Đánh giá và nhận xét về ProofHub

G2: 4.6/5 (90+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (130+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ProofHub?

Theo một nhà đánh giá:

Tôi thích sự dễ sử dụng của ProofHub cho tất cả người dùng trong nhóm của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy giao diện người dùng (UI) để phát triển các mối quan hệ phụ thuộc có thể hơi phức tạp.

Tôi thích sự dễ sử dụng của ProofHub cho tất cả người dùng trong nhóm của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy giao diện người dùng (UI) để phát triển các mối quan hệ phụ thuộc có thể hơi phức tạp.

qua Zoom

Zoom bắt đầu như một công cụ họp video chất lượng cao đơn giản vào năm 2011 và đã phát triển thành một nền tảng làm việc từ xa thường được gọi là Zoom Workplace. Nó vẫn là lựa chọn hàng đầu với các cuộc họp video HD dễ sử dụng, chia sẻ màn hình, ghi âm, phòng họp nhỏ, nền ảo và các tính năng bảo mật như phòng chờ và mã hóa đầu cuối.

Không chỉ là một ứng dụng giao tiếp cho nhóm, nó còn cung cấp một mô-đun cho phép các nhóm cùng soạn thảo tài liệu, lập kế hoạch công việc và xây dựng wiki chung.

Tính năng nổi bật của Zoom

Ưu tiên và theo dõi các mục cần thực hiện với AI Companion , công cụ ghi chép nội dung cuộc họp, soạn thảo email và liệt kê các nhiệm vụ cần làm

Tích hợp giao tiếp với trò chuyện nhóm và Scheduler để duy trì toàn bộ quy trình làm việc của bạn

Giữ cho công việc hybrid được tổ chức gọn gàng với Đặt chỗ không gian làm việc và Biển hiệu kỹ thuật số để các nhóm biết chính xác nơi cuộc họp, công việc và hợp tác tại các văn phòng phân phối

Giới hạn của Zoom

Bạn không thể gán trước vai trò đồng chủ trì cho những người ngoài tổ chức của mình

Một số yếu tố thiết kế khiến việc quản lý cuộc họp của người chủ trì và đồng chủ trì trở nên khó khăn hơn một chút

Giá cả của Zoom

Miễn phí

Pro: $16.99/tháng (1-99 người dùng)

Kinh doanh: $21.99/tháng (1-250 người dùng)

Đánh giá và nhận xét về Zoom

G2: 4.5/5 (hơn 54.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (14.300+ đánh giá)

📮ClickUp Insight: Theo khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi, gần 40% người tham gia tham dự từ 4 đến 8+ cuộc họp mỗi tuần, với mỗi cuộc họp kéo dài lên đến một giờ. Điều này tương đương với một lượng thời gian khổng lồ mà tổ chức của bạn dành cho các cuộc họp. Nếu bạn có thể lấy lại thời gian đó? Trợ lý ghi chú AI tích hợp của ClickUp có thể giúp bạn tăng năng suất lên đến 30% thông qua tóm tắt cuộc họp tức thì — trong khi ClickUp Brain hỗ trợ tạo công việc tự động hóa và tối ưu hóa quy trình làm việc — biến hàng giờ cuộc họp thành những thông tin có thể hành động.

Nhu cầu không gian làm việc của bạn cần ClickUp

Mặc dù tất cả các công cụ phần mềm không gian làm việc trong danh sách này đều có những ưu điểm riêng, ClickUp nổi bật như một ứng dụng toàn diện, kết hợp các công việc, tài liệu, giao tiếp và trí tuệ nhân tạo (AI) trong một nền tảng duy nhất.

Nó đáp ứng mọi nhu cầu, từ các dự án phức tạp, chiến lược chiến dịch quan trọng đến các trung tâm kiến thức nội bộ, tất cả trên một nền tảng duy nhất. Các tài liệu động của ClickUp, hệ thống quản lý công việc mạnh mẽ và ClickUp Brain mang đến cho bạn sự kiểm soát và sự rõ ràng để làm việc nhanh hơn.

Vậy bạn còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅