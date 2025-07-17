Görevleri Düzenlemek için Ücretsiz Asana Yapılacaklar Listesi Şablonları

Sonunda günün işlerini halletmek için oturdunuz, ancak ne yapacağınızı düşünmekle, işi yapmak için harcadığınız zamandan daha fazla zaman harcadığınızı fark ettiniz.

İşte bu noktada sağlam bir yapılacaklar listesi fark yaratabilir. Asana kullanıyorsanız, ücretsiz yapılacaklar listesi şablonları günlük öncelikleri, takımın teslimatlarını veya kişisel hedefleri düzenlemek için hızlı bir yol sunar.

Ancak, yapılacaklar listenizin iş gününüze yetişemediğini hissettiyseniz, yanılmıyorsunuz. Sonuna kadar okuyun ve ClickUp ile hepsini yönetmenin daha akıllı bir yolu olduğunu göreceksiniz. 🤩

Asana Yapılacaklar Listesi Şablonları nedir?

Asana yapılacaklar listesi şablonu, Asana'da görev izlemeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış önceden hazırlanmış bir proje kurulumudur.

Görevlerin günlük, haftalık veya proje düzeyinde listeler gibi bölümlere ayrıldığı, yeniden kullanılabilir bir çalışma alanı sağlar. Bu alanı, sahipleri atamak, son teslim tarihlerini ayarlamak ve bağımlılıkları tek bir özelleştirilebilir tablo içinde oluşturmak için kullanabilirsiniz.

İyi bir Asana yapılacaklar listesi şablonu nedir?

En iyi yapılacaklar listesi şablonları, yapı ve esneklik arasında denge kurarak takımların günlük görevler için tekrarlayan kurulumlardan kaçınmasına ve projenin benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlamasına yardımcı olur.

Takımınızın uzun vadeli verimliliğini destekleyecek anahtar unsurların bir dökümünü burada bulabilirsiniz. 👀

Merkezi bölümler: Görev durumunu izlemek ve işlerin doğru sırayla akışını sağlamak için Yapılacaklar, Yapılıyor ve Tamamlandı gibi yapılandırılmış sütunlar oluşturun

Ayrıntılı görev bilgileri: Belirsizliği ve takip işlemlerini azaltmak için her görevde atanan kişiler, son tarihler, alt görevler ve etiketler bulunur

Yapılandırılmış özel alanlar: Daha kolay filtreleme ve raporlama için kütüphane alanları aracılığıyla standartlaştırılmış öncelik, durum veya çaba alanları uygular

Otomasyonlar ve bağımlılıklar: Tamamlanan işleri düzenlemek veya görev dizilerini ayarlamak için özel kurallar kullanarak görev devrelerini ve iş akışı doğruluğunu iyileştirir

Birden çok görünüm: Liste, pano, takvim veya zaman çizelgesi düzenleri sunar, böylece görevlerin gereksinimlerine göre bakış açınızı değiştirebilirsiniz

Düzenli iyileştirme: Verimliliği korumak için şablonu takımın geri bildirimlerine ve gelişen iş modellerine göre günceller

Ücretsiz Asana Yapılacaklar Listesi Şablonları

İşte, bir yapılacaklar listesi sistemi oluşturmanıza ve görev yönetimini basitleştirmenize yardımcı olabilecek en iyi Asana yapılacaklar listesi şablonları.

1. Asana Haftalık Yapılacaklar Listesi Şablonu

asana aracılığıyla

Bu haftalık yapılacaklar listesi şablonu, haftanızı kolaylıkla düzenlemek, ayarlamak ve planlamak için esnek bir dijital çalışma alanı sunar. Kanban panolarını kullanarak görevleri hafta günlerine göre sıralayın, sahiplerini atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve işlevler arası işlerin uyumlu olmasını sağlayan bağımlılıklar ekleyin. Öncelikler değiştikçe, görevleri sürükleyip bırakarak yeniden sıralayın.

📌 İdeal kullanım: Hafta boyunca birden fazla önceliği aynı anda idare eden takımlar veya bireyler

2. Asana Günlük Planlayıcı Şablonu

asana aracılığıyla

Bu şablon, görevleri sadece not almak yerine daha yapılandırılmış bir şekilde her gününüzü planlamanıza yardımcı olur. Öncelikler, çaba, zaman blokları ve son teslim tarihleri gibi bağlamı bozmadan yapılacaklarınızı haritalamanızı sağlar.

Özel alanları kullanarak görevleri kendi tarzınıza göre etiketleyin ve sıralayın ve Görevlerim ile yapmanız gerekenleri kişiselleştirilmiş bir gösterge paneli görünümünde görüntüleyin.

📌 İdeal kullanım alanları: Hızlı hareketli günlerde yüksek hacimli işleri yöneten bireyler

3. Asana Kısa Vadeli Hedefler Şablonu

asana aracılığıyla

Bu Asana yapılacaklar listesi şablonu, iddialı hedefleri odaklanmış, kısa vadeli eylem planlarına ayırmanıza yardımcı olur. Daha küçük, daha ulaşılabilir dönüm noktalarını özetlemek, bunları uzun vadeli stratejilere bağlamak ve görünür ilerleme işaretleriyle ivme kazanmak için kullanın.

Şablon ayrıca takımınıza takip edebilecekleri bir yol haritası sunarak görevleri takip etmenize, planları uyarlama ve genel hedefe doğru ilerlemenize yardımcı olur.

📌 İdeal kullanım: Daha geniş iş sonuçlarına katkıda bulunan üç aylık hedefler veya sprint hedefleri ayarlayan takımlar

🔍 Biliyor muydunuz? Yapılacaklar listenizdeki işaretlenmemiş kutucuklar sizi rahatsız mı ediyor? Psikologlar, beynimizin tamamladığımız görevleri kutlamak yerine tamamlanmamış görevlere odaklanmasına Zeigarnik Etkisi adını veriyor.

4. Asana İşe Başlarken Yapılacaklar Listesi Şablonu

asana aracılığıyla

Bu Asana yapılacaklar listesi şablonu, işini kurmak isteyen ancak bu düşünce karşısında kendini çaresiz hisseden herkes için idealdir. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız sorun değil. Strateji, İşletmenizi Kaydetme, Markalaşma ve Pazarlama ve Lojistik gibi yapılandırılmış bölümlerle önceden oluşturulmuştur. Bu, her adımı doğru sırayla ve stres olmadan gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Her bölümde ilerleme izleme, tahmini ve önerilen bütçeler ve önceliklerin değişmesine göre ayarlamalar yapabileceğiniz alan bulunur. Ayrıca, görevleri kurucu ortaklarınız veya iş arkadaşlarınızla paylaşarak sorumlulukları bölüşebilir ve riskleri erken tespit edebilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanları: Kayıt işlemlerinden lansmana kadar ilk operasyonel yol haritasını oluşturan kurucular

5. Asana Eisenhower Matris Şablonu

asana aracılığıyla

Eisenhower Matris yöntemine dayanan bu şablon, görevleri aciliyet ve önemlerine göre dört açık kategoriye ayırmanıza yardımcı olur: Yapılacaklar, Planlanacaklar, Delege Edilecekler ve Silinecekler.

Yeniden kullanılabilir düzen, görevleri doğru çeyreğe sürükleyip bırakmanıza olanak tanır. Özel alanlarla bu görevlere bağlam ekleyin, belge veya notlar ekleyin, başlangıç tarihleri ayarlayın ve delege edilen öğeler için ekip arkadaşlarınızı döngüye alın.

📌 İdeal kullanım: Verimli karar alma için haftalık olarak görevlere öncelik veren liderler

6. Asana İş Günlüğü Şablonu

asana aracılığıyla

Bu Asana yapılacaklar listesi şablonu, günlük etkinlikleri durumlarına göre kaydetmenize yardımcı olur. Planladıklarınızı, gerçekte neyin tamamlandığını ve her görevin ne kadar sürdüğünü kolayca görebilirsiniz.

Genel zaman çizelgelerinden farklı olarak, görevleri fatura türü, çaba seviyesi ve öncelik gibi bağlamlarla etiketlemenize olanak tanır. Bu, kalıpları tespit etmeyi, düşük değerli zaman kayıplarını izlemeyi ve iş akışlarını gerçek zamanlı olarak ayarlamayı kolaylaştırır.

📌 İdeal kullanım alanları: Zaman kullanımını, faturalandırmayı ve verimlilik eğilimlerini optimize etmek için günlük çıktıları izleyen profesyoneller

💡 Profesyonel İpucu: Yalın veya Çevik projelerde, görevleri getirileriye göre önceliklendirmek için Ağırlıklı En Kısa İş Önce yöntemini deneyin. Gecikme maliyetini iş boyutuna bölün ve hangi görevin size en fazla ROI sağladığını tam olarak öğrenin.

7. Asana Tasarım Proje Planı Şablonu

asana aracılığıyla

Basit bir kontrol listesinden tasarım iş akışları için yapılandırılmış bir proje planına geçmek mi istiyorsunuz?

Bu şablon, web afişleri, sosyal medya grafikleri ve e-posta görselleri dahil olmak üzere çeşitli biçimlerdeki yaratıcı varlıkları planlamanıza ve izlemenize yardımcı olur, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

İşleri Referans, Web Varlıkları, Sosyal Varlıklar ve daha fazlası gibi açık bölümlere ayırarak, varlık türlerini veya durumlarını belirtmek için özel alanlar kullanabilirsiniz. Takımlar, siber güvenlik kampanyası gibi koordinasyonun anahtar rol oynadığı işlevler arası projeler için de bunu bir çalışma malzeme listesi olarak kullanabilir.

📌 İdeal kullanım alanları: Birden fazla işbirlikçiyle kanallar arasında görsel varlıkları koordine eden yaratıcı takımlar

💡 Profesyonel İpucu: En önemli (ve genellikle en zorlu) görevi ilk olarak halledin. Eat That Frog yöntemi, erken bir ivme kazanmanıza yardımcı olur, böylece günün geri kalanı daha hafif geçer.

8. Asana Şirket Hedefleri ve İş Amaçları Şablonu

asana aracılığıyla

Bu şablon, sonuç odaklı planlamayı desteklemek için oluşturulmuştur. OKR'ler veya benzer çerçeveler kullanarak sahiplerin atanmasını, son tarihlerin ayarlanmasını ve hedeflerin ölçülebilir bileşenlere ayrılmasını basitleştirir.

Gelir hedeflerinden müşteri memnuniyeti ölçütlerine ve işe alım hedeflerine kadar her şeyi tek bir yerden uyumlu hale getirebilirsiniz. Stratejiyi uygulamaya bağlamak, takımın katkılarını izlemek ve herkesin işlerinin şirketin başarısına nasıl destek olduğunu görmesini sağlamak için kullanın.

📌 İdeal kullanım alanları: Stratejik hedefleri takımlar arası uygulama planlarına dönüştüren liderlik takımları.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi AI Yapılacaklar Listesi Uygulamaları

9. Asana Ajans İşbirliği Şablonu

asana aracılığıyla

Asana'nın yapılacaklar listesi şablonu, iç takımlara ve ajanslara yaklaşan işler, aktif görevler ve müşteri boru hattı hakkında görünürlük sağlar. Yapılacak Planlar, Devam Eden İşler ve Yaklaşan Teslimatlar gibi her bölüm, neyin ne zaman ve kim tarafından dikkat edilmesi gerektiğini netleştirmeye yardımcı olur.

Ayrıca, onayların gecikmesini önleyerek net zaman çizelgeleri sağlar.

📌 İdeal kullanım alanları: Ajanslarla çalışan ve kampanyaları, zaman çizelgelerini ve onayları kolaylaştırmak isteyen pazarlama veya operasyon takımları

10. Asana Çapraz Fonksiyonlu Proje Planı Şablonu

asana aracılığıyla

Bir projede birden fazla takım yer aldığında, en küçük ayrıntılar araçlar ve gelen kutuları arasında kolayca kaybolabilir. Bu Asana proje yönetimi şablonu, projenin her aşamasına görünürlük sağlayarak işlevler arası planlamayı merkezileştirmeye yardımcı olur: Planlama, Dönüm Noktaları, Sonraki Adımlar ve İletişim Planı.

Gantt tarzı bir zaman çizelgesinde bağımlılıkları görselleştirmenize ve program değişikliklerine göre kolayca ayarlamanıza yardımcı olur.

📌 İdeal kullanım alanları: Değişen zaman çizelgeleri ve teslim tarihleri olan çok departmanlı girişimleri yöneten proje liderleri

Asana Yapılacaklar Listesi Şablonu Sınırlamaları

Asana'nın yapılacaklar listesi şablonlarının takımların hızlı bir başlangıç yapmasına yardımcı olabileceği doğrudur. Ancak, verimliliği ve ölçeklenebilirliği engelleyebilecek birkaç kısıtlama da vardır.

İşte bunlardan birkaçı:

Sınırlı proje kapsamı: Şablonlar tek tek projelerle sınırlıdır, bu nedenle daha sonra yapılan değişiklikler mevcut kopyaları geriye dönük olarak güncellemez

Yinelenen görevler için manuel kurulum: Kullanıcıların şablon her yeniden kullanıldığında tekrarlama kurallarını yeniden yapılandırması gerekir, bu da tekrarlayan işler ekler

Alt görev otomasyon eksiklikleri: Ek adımlar veya geçici çözüm kurulumları uygulanmadıkça, kurallar genellikle alt görevleri atlar

Kısıtlı şablon depolama: Proje başına kaydedilebilen görev şablonlarının sayısını sınırlar, merkezi şablon yönetimi yoktur

Projeler arasında tutarsız alan davranışı: Alan kitaplığı aracılığıyla eklenmeyen özel alanlar, projeler arası görünümlerde senkronizasyon veya raporlama sırasında güvenilir şekilde çalışmaz

Asana'nın şablon esnekliği, raporlama derinliği ve takvim entegrasyonlarındaki mevcut sınırlamaları zorluklar yaratmaktadır. Şablonlarımızın çoğu manuel revizyon gerektirir ve otomasyon kuralları projeler arasında ölçeklendirildiğinde güvenilir olmayabilir

Asana'nın şablon esnekliği, raporlama derinliği ve takvim entegrasyonlarındaki mevcut sınırlamaları zorluklar yaratmaktadır. Şablonlarımızın çoğu manuel revizyon gerektirir ve otomasyon kuralları projeler arasında ölçeklendirildiğinde güvenilir olmayabilir

Kısacası, Asana şablonları genellikle silolar halinde çalışır, bu da tek bir proje için harikadır, ancak departmanlar arasında yineleme olmadan uyum sağlamak zor olabilir.

Alternatif Asana Şablonları

ClickUp, görevleri, belgeleri, zaman çizelgelerini ve kontrol listelerini tek bir çalışma alanında birleştiren şablonlarla Asana'nın sınırlarını ortadan kaldırır. Bir görev yönetimi yazılımı olarak, görev düzeyinde kontrolünden ödün vermeden şablonlar arasında paylaşılan görünürlüğü kolaylaştırır.

Otomasyonlar çok kullanışlı ve şablon görevler ve listeler çok zaman kazandırıyor. Düzeni ve özel alanlardan görünümlerine kadar özelleştirilebilir olmasını çok seviyorum.

Otomasyonlar çok kullanışlı ve şablon görevler ve listeler çok zaman kazandırıyor. Düzeni ve özel alanlardan görünümlerine kadar özelleştirilebilir olmasını çok seviyorum.

İşte, yapılacaklar listelerinin yapısını özelleştirilebilir iş akışlarının esnekliğiyle birleştiren en iyi ClickUp şablonları. 🧰

1. ClickUp Temel Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Temel Yapılacaklar Listesi Şablonu ile değişen görevleri ve kişisel işlerinizi yönetin

ClickUp'ın Temel Yapılacaklar Listesi Şablonu, görev yönetiminin karmaşıklığını ortadan kaldırır ve gününüzü planlamak ve önceliklerinizi takip etmek için basit bir kurulum sunar. Bu Asana alternatifi ile, önceden ayarlanmış sütunları kullanarak işleri anında başlatabilir, stilinize göre biçimler arasında geçiş yapabilir ve görev ilerlemesini güncelleyebilirsiniz.

İşte size zinde ve düzenli kalmanıza nasıl yardımcı olacağı:

Görsel bir görev şeridi için Pano Görünümü ile yapılandırılmış kontrol listeleri için Liste Görünümü arasında geçiş yapın

Sisteminizi temiz ve işlenebilir tutmak için iki yerleşik durum olan Yapılacak ve Tamamlandı 'yı kullanın

Minimal düzeni kullanarak kurulum yorgunluğu yaşamadan görevleri hızlıca ekleyin ve düzenleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Günlük kişisel veya profesyonel işlerini yöneten ve hızlı bir şekilde organize olmak için hafif bir yapıya ihtiyaç duyan kişiler

📮 ClickUp Insight: Yapılacaklar listenizin işe yaradığını mı düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Anketimiz, profesyonellerin %76'sının görev yönetimi için kendi önceliklendirme sistemlerini kullandığını gösteriyor. Ancak, son araştırmalar, çalışanların %65'inin etkili bir önceliklendirme yapmadan yüksek değerli görevler yerine kolay kazançlara odaklanma eğiliminde olduğunu doğruluyor. ClickUp'ın Görev Öncelikleri, karmaşık projeleri görselleştirme ve ele alma şeklinizi değiştirerek kritik görevleri kolayca öne çıkarır. ClickUp'ın yapay zeka destekli iş akışları ve özel öncelik işaretleriyle, her zaman önce neyi halletmeniz gerektiğini bilirsiniz.

2. ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu ile günlük hedeflerinize odaklanın

ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu, gününüze günlük hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak bir yapı kazandırmak için tasarlanmıştır. Günlük planlamanın sıfırlanma değil, bir ritim gibi hissedilmesini sağlamak için şu anda önemli olanları belirlemenize yardımcı olur.

Bu yapılacaklar listesi örneği size yardımcı olur:

Günlük alışkanlıkları izlemek için Streak Counter ile tutarlılık sağlayın

Görevleri Kategori ve Nerede alanlarını kullanarak ev, iş veya ayak işi öğelerini gruplandırmak için sıralayın

Takvim Görünümü'nde gününüzü görüntüleyin veya takımlar arasında planlama yaparken İş Yükü ve Gantt Görünümleri arasında geçiş yapın

📌 İdeal kullanım alanları: Gün boyunca birden fazla önceliği dengeleyen ve saat başı yüksek etkili görevlere odaklanmak isteyen profesyoneller

3. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile görevleri rollere ve kategorilere göre filtreleyen merkezi bir hub edinin

Programınız sürekli değişiyorsa, ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonunu deneyin ve her şeyi kontrol altında tutun. Görev listenizi, iş yükünüzü günler veya haftalar boyunca planlamanıza, görselleştirmenize ve ayarlamanıza yardımcı olan dinamik bir takvime dönüştürür.

Bu şablon aynı zamanda bir ADHD yapılacaklar listesi olarak da kullanılabilir ve görevleri sorumluluklara göre filtreleyen Rol Görünümü ile önemli eylem öğelerine odaklanabilirsiniz.

Bu şablonun netlik sağlama yöntemi şöyledir:

Haftalık veya aylık planlama için Programlar Görünümü 'nü kullanarak tüm görevleri zaman çizelgesinde görün

Kategori, Kaynaklar ve Verimlilik Seviyesi gibi özel alanları kullanarak görev bağlamını hızlı bir şekilde değerlendirin

Toplantı öncesi eylem öğelerini senkronize eden Toplantı İsteği Görünümü ile amaçlı toplantılar planlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Kesin zaman blokları ve görsel planlama gerektiren, son teslim tarihi olan görevleri yöneten takımlar ve serbest çalışanlar

🔍 Biliyor muydunuz? Benjamin Franklin, 13 kişisel erdemle yaşamayı hedeflediği arayışının bir parçası olarak, resmi olarak yapılacaklar listesini icat ettiği için sıklıkla kredi alır. Onun yapılacaklar listesi sadece bir dizi madde değildi, saatlere göre düzenlenmişti. Liste sabah 5'te "Kalk, yıkan ve Güçlü İyiliğe yönel" ile başlıyordu

4. ClickUp İş Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Yapılacaklar Listesi Şablonu ile profesyonel hedeflerinizde ivmeyi koruyun

ClickUp İş Yapılacaklar Listesi Şablonu, işle ilgili görevlerinizi türe göre (müşteri işi, yönetici, sosyal medya) gruplandırır, önemli bilgileri doğrudan görev kartlarına kaydeder ve gecikmeleri veya engelleri anında tespit etmenize yardımcı olur.

Bu şablon, çalışma haftanızı nasıl kontrol altına alır?

Özel alanlar kullanarak bağlam açısından zengin ayrıntılar ekleyin, örneğin Görev Türü, Önemli Notlar ve Sıklık

Haftalık Takvim Görünümü ile haftanızı planlayın ve daha kapsamlı planlama için Aylık Görünüm'e geçin

İletişim E-postası ve Kaynaklar gibi alanlarla görevlerle ilgili iletişimi düzenli tutun

📌 İdeal kullanım alanları: İş akışlarını bölümlere ayırmak, sahiplik atamak ve devam eden işleri net bir şekilde izlemek isteyen işlevler arası takımlar ve takım liderleri

5. ClickUp Etkinlik Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Etkinlik Listesi Şablonu ile projeler, metrikler, atanan kişiler gibi birden fazla katmanda etkinlikleri izleyin

ClickUp'ın Etkinlik Listesi Şablonu, birden fazla bağlamda devam eden çeşitli etkinlikleri düzenlemenize, izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Etkinlikleri projelere, rollere ve ilerleme metriklerine bağlamanıza yardımcı olan iş akışına özgü alanlar ve görünümler içerir.

Bu şablonu benzersiz kılan özellikler şunlardır:

Proje Yöneticisi ve Proje Adı Belirsizliği önlemek için ClickUp'taki ve Özel Alanları ile sahiplik atayın

Tamamlanma İlerlemesi alanını kullanarak ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin

İç içe alt görevler ve birden çok görünüm ile büyük etkinlik kümelerini yönetin, karmaşık zaman çizelgelerini koordine edin ve takım kapasitesini dengeleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Operasyon yöneticileri, müşteri hizmetleri takımları veya doğrusal bir kontrol listesinden daha fazlasına ihtiyaç duyan katmanlı iş akışlarını denetleyen herkes

💡 Profesyonel İpucu: Sezgilerinizle öncelik belirlemekten bıktıysanız, RICE çerçevesi görevleri Erişim, Etki, Güven ve Çaba kriterlerine göre puanlamanıza yardımcı olur, böylece önce neyin yapılmaya değer olduğunu bilirsiniz. Bu, öncelikleri gerekçelendirmesi ve kararların nasıl alındığını göstermesi gereken ürün yöneticileri için özellikle yararlıdır.

6. ClickUp Görev Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile görevleri daha iyi önceliklendirin ve planlayın

Her şey aynı derecede acil göründüğünde, ClickUp Görev Yönetimi Şablonu görevleri etkiye ve son tarihe göre sıralamanızı sağlar. İşlerinizi net aşamalara ayıran yapılandırılmış, kullanıma hazır bir klasör elde edersiniz: Eylem Öğeleri, Fikirler ve Birikmiş İşler.

Bu şablonu görev yönetimi açısından bir üst seviyeye taşıyan nedir? Hadi öğrenelim:

Görev sahipliğini görselleştirmek için Takım Görünümü 'nü kullanarak işleri akıllıca belirleyin ve atayın

Atanan Kişi, Son Teslim Tarihi ve Tahmini Süre gibi önceden yüklenmiş Özel Alanlar ile önemli görev ayrıntılarını anında izleyin

Kanban tarzı izleme için Pano Görünümü ve sürükle ve bırak planlama için Takvim Görünümü dahil olmak üzere altı dinamik görünüm kullanarak bakış açınızı değiştirin

📌 İdeal kullanım alanları: Yapılacaklar listesi uygulamaları arasında geçiş yapmadan projeler arasında görevleri koordine etmek isteyen yöneticiler ve bölüm başkanları

7. ClickUp Taşınan Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Taşınma Yapılacaklar Listesi Şablonu ile sorunsuz bir taşınma organize edin

Evinizin kurulumundan ofis taşınmasına kadar, bir taşınmayı koordine etmek, aynı anda yüzlerce mikro projeyi yönetmek gibi hissettirebilir. ClickUp'ın Taşınma Yapılacaklar Listesi Şablonu, her görevi net ve uygulanabilir aşamalara bölmenize yardımcı olur, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Taşıma aşamalarının her birini haritalamak için Taşıma Aşamaları Görünümü 'nü açın

Özel Durumlar ile ilerlemeyi izleyin: Paketlenecek, Planlandı, veya Tamamlandı

Özel Alanlar ile sorumlulukları atayın ve görevleri sıralayın, örneğin Sahip, Konum veya Acil Durum Seviyesi

📌 İdeal kullanım alanları: Ayrıntılı taşınma lojistiğini yöneten bireyler veya şirket içi ofis yöneticileri

Projelerini nasıl yönetecekleri konusunda zorlanan tüm kuruluşlar için ClickUp, görev işbirliğinde yardımcı olacaktır. Bu yazılımla, kullanıcılar yapılacaklar listesindeki öğeleri takip edebilir ve bu görevleri belirlenen süre içinde tamamlayabilir. Ayrıca, proje yönetimi ekibinin projelerin genel ilerlemesini takip etmesine yardımcı olarak teslim tarihlerinin korunmasını sağlar.

Projelerini nasıl yönetecekleri konusunda zorlanan tüm kuruluşlar için ClickUp, görev işbirliğinde yardımcı olacaktır. Bu yazılımla, kullanıcılar yapılacaklar listesindeki öğeleri takip edebilir ve bu görevleri belirlenen süre içinde tamamlayabilir. Ayrıca, proje yönetimi ekibinin projelerin genel ilerlemesini takip etmesine yardımcı olarak teslim tarihlerinin korunmasını sağlar.

8. ClickUp Kova Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bucket List Şablonu ile hedeflerinize yapı kazandırın

ClickUp Bucket List Şablonu, büyük hayallerini somut planlara dönüştürmek isteyen bireyler için bir hedef izleme sistemidir. Şu özellikleri sunar:

Özel Alanlar ile fikirleri gruplandırın ve filtreleyin, örneğin Kıtalar, Hedefler, İlgili Kişiler ve Memnuniyet

Görsel ilham kaynaklarını veya deneyimlerinizi paylaştığınız dosyaları eklemek için Fotoğraflar alanını kullanarak anılarınızı bağlam içinde saklayın

Derecelendirme Görünümü 'nü kullanarak hedeflere öncelik verin veya Kişilere Göre Görünüm 'ü kullanarak kimlerin katıldığına göre gezileri ve projeleri filtreleyin

Kıtaya göre görünüm özelliğini kullanarak coğrafi konuma veya temaya göre plan yapın ve daha büyük hedefleri izlenebilir alt görevlere bölün

📌 İdeal kullanım alanları: Kişisel hedeflerini, beceri geliştirme hedeflerini veya uzun vadeli deneyimlere yönelik isteklerini izlemek isteyen hedef odaklı profesyoneller

9. ClickUp Ders Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sınıf Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu ile akademik görev yönetimini kolaylaştırın

Ders planlarını, notları ve öğrenci kayıtlarını yönetmek her zaman kolay değildir. ClickUp Sınıf Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu, silo klasörleri arasında arama yapmanıza gerek kalmadan her şeyi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

12 hazır görev durumu, Son Teslim Tarihine Göre Liste veya Belgeler gibi önceden ayarlanmış görünümler ve Not, Görev Türü ve Kapsanan Konular alanları ile her dönem tekerleği yeniden icat etmeden görünürlük elde edersiniz.

Yapılacaklar:

ClickUp Yinelenen Görevler'i kullanarak not verme hatırlatıcıları ayarlayın, böylece uzun vadeli ödevler gözünüzden kaçmasın

Haftalık öğretim hedeflerini ve not verme yükünü vurgulayan zaman çizelgesi görünümüyle dönem boyunca ilerlemeyi izleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Eğitimciler, akademik takımlar veya ev okulu yapan ebeveynler için dersleri, gönderileri ve not verme döngülerini izlemek

10. ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Getting Things Done Şablonu ile görev sisteminizi maksimum etki için düzenleyin

David Allen'ın GTD metodolojisi temel alınarak oluşturulan ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu, görevleri Sonraki Eylemler, Bekleyenler ve Tickler Dosyası gibi yedi hazır GTD listesine sıralayarak yakalamanıza, netleştirmenize ve yürütmenize yardımcı olur.

Ortama ve gereken zamana/enerjiye göre görevleri etiketleyin

Gelen kutusundan haftalık incelemeye kadar her GTD aşamasına uygun yedi önceden kaydedilmiş Listeye erişin

GTD Belge Görünümü'nü sabitleyerek, takımınız için SOP'lar, toplantı notları veya canlı bir GTD kılavuzu oluşturun

📌 İdeal kullanım alanları: GTD yöntemini kullanarak fikirleri ayrıştırmak, eylemleri önceliklendirmek ve görevleri yürütmeye almak isteyen verimlilik meraklıları

💡 Profesyonel İpucu: Bağlam değiştirme verimliliği düşürür. Görevlerinizi türlerine göre gruplandırın (örneğin yönetici işleri, derin konsantrasyon gerektiren görevler veya hızlı yanıtlar) ve kesintisiz odaklanmak için belirli zaman aralıklarına ayırın. Örneğin, Pazartesi toplantı günü veya Çarşamba yazma günü gibi.

11. ClickUp Ev Tadilatı Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ev Tadilatı Yapılacaklar Listesi Şablonu ile tadilat görevlerini takip edin

Zoom görüşmeleri ve gece geç saatlerde gelen e-postalar arasında ev tadilatını yönetmeye mi çalışıyorsunuz? ClickUp Ev Tadilatı Yapılacaklar Listesi Şablonu bu süreci basitleştirir. Tadilat projenizi net aşamalara ayırır ve görevleri oda oda haritalandırmanıza, müteahhitleri atamanıza ve bağımlılıkları sıralamanıza olanak tanır, böylece sıhhi tesisat işlerinden önce boyama işini planlamazsınız.

Pano Görünümü'nü kullanarak Tasarım, Tedarik ve Yürütme gibi aşamalarda işleri düzenleyin

Görevlere göre işçilik ve malzemeyi izlemek için Maliyet İzleme Alanları ekleyin

Yüklenicilere veya satıcılara son tarih ve durum işaretleriyle görevler atayın

📌 İdeal kullanım alanları: Yenileme planları yapan, bütçeleri yöneten ve tedarikçilerle veya ekiplerle koordinasyonu sağlayan ev sahipleri ve müteahhitler

⚙️ Bonus: Bu yapılacaklar listesi şablonlarını, ClickUp'ın yerleşik ve bağlam farkında AI asistanı olan ClickUp Brain'in gücüyle birleştirin. Görevlerinizi önceliklendirmesini, en uygun son tarihleri önermesini ve çok daha fazlasını yapmasını isteyebilirsiniz! ClickUp Brain'den en uygun görev son tarihlerini önermesini ve işlerinizi daha iyi önceliklendirmesini isteyin

12. ClickUp Dijital Ürün Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Dijital Ürün Kontrol Listesi Şablonu ile ürün geliştirme aşamalarını haritalayın

ClickUp'ın Dijital Ürün Kontrol Listesi Şablonu, ürün ve pazarlama takımı üyelerine her kritik adım için kullanıma hazır bir belge düzeni sunar. Sahiplik ayrıntılarını, son teslim tarihlerini ve anahtar dosyaları doğrudan belgeye ekleyebilirsiniz.

Bundan nasıl yararlanabilirsiniz?

İş bağlamını izlemek için Başlangıç Tarihi, Departman ve Risk İşaretleri gibi Özel Alanlar ekleyin

ClickUp Clips ve işbirliğine dayalı yorumlar aracılığıyla ekran kayıtlarını yerleştirerek geri bildirimleri merkezileştirin

Tekrarlayan görevleri ve görev devretmelerini kolaylaştırmak için ClickUp Otomasyonları veya ClickUp Brain özetleriyle birlikte kullanın

📌 İdeal kullanım alanları: Özellik güncellemelerini, birikmiş öğeleri ve sürüm dönüm noktalarını izleyen kurucular, ürün yöneticileri veya geliştirme takımları

13. ClickUp Parti Planlama Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Parti Planlama Yapılacaklar Listesi Şablonu ile etkinliğinizi daha kolay planlamak için basit aşamalara bölün

ClickUp Parti Planlama Yapılacaklar Listesi Şablonu, mükemmel bir buluşma düzenlemek için her şeyi tek bir yerde organize etmenize yardımcı olur. Misafir listeleri ve satıcı bilgilerini oluşturun ve yönetin. Dekorasyonlar, zaman çizelgeleri ve her zaman ortaya çıkan son dakika işleri için ayrıntılar ekleyin. Ayrıca, ilerleme kaydedilenleri, beklemede olanları ve hala karar verilmesi gerekenleri işaretleyebilirsiniz, böylece hiçbir şey kaçmaz.

İşte neden ihtiyacınız var:

Görsel ilerlemeyi ve gerçek zamanlı güncellemeleri kaydetmek için görevleri Etkinlik Aşamaları na ayırın

Özel Durumlar Daha Fazla Bilgi Gerekir ve Bloklandı gibi özel durumları kullanarak neyin ilerlediğini ve neye dikkat edilmesi gerektiğini her zaman bilin

Gıda, dekorasyon ve eğlence hazırlıklarını Satıcı Panosu veya Dekorasyon Kontrol Listesi gibi ayrı görünümlerde takip ederek zaman kaybını önleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Catering ve dekorasyon gibi birçok ayrıntıyı içeren bir kutlamayı koordine eden etkinlik planlayıcıları

14. ClickUp Kişisel Bakım Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Bakım Yapılacaklar Listesi Şablonu ile günlük ve haftalık kişisel bakım rutinlerinizi haritalandırın

ClickUp Kişisel Bakım Yapılacaklar Listesi Şablonu, iş veya takım önceliklerinize uyguladığınız yapı ile aynı düzeyde, kendinize iyi bakmak için zaman ayırmanıza yardımcı olur. Zihninize, bedeninize ve ruhunuza özen göstermek için kişiselleştirilmiş bir plan oluşturabilir, izlenebilir durumlarla kalıpları belirleyebilir ve kendinizi sorumlu tutabilirsiniz.

Bu şablon kişisel görevleri yönetmenize nasıl yardımcı olur?

Notlar, Referanslar, Kişisel Bakım Türü ve Sağlık Türü özel alanlarını kullanarak alışkanlıkları kategorilere ayırın

Crushing, Off Track ve On Hold gibi durumlarla ivmeyi izleyin

Takvim Görünümü'nü kullanarak rutinleri planlayın veya Kişisel Bakım Türü Görünümü ile türe göre gruplandırın

📌 İdeal kullanım alanları: Fiziksel, zihinsel ve duygusal rutinlerinde tutarlı sağlık alışkanlıkları geliştiren yoğun profesyoneller

15. ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu ile QA sürecinize netlik katın

ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu, eksiklikleri belirlemenize, sorunları işaretlemenize ve sonuçları tek bir merkezi alanda kaydetmenize yardımcı olur. Test Prosedürü, Kritik, Küçük ve Sonuçlar gibi önceden tanımlanmış alanlarla sorunları anında kategorilere ayırıp önceliklendirebilirsiniz.

Bu şablonu kalite kontrol için şu şekilde kullanabilirsiniz:

Sonuçlar, Kritik ve Test Prosedürü dahil olmak üzere sekiz bölümle belge inceleme sonuçlarını ve önem düzeylerini belgelendirin

Özel Durumlar uygulayın, örneğin Yeni Onay veya Reddedildi , her öğenin QC boru hattında nerede olduğunu göstermek için

En iyi şekilde çalışmak için Proje Liste Görünümü ve Tablo Görünümü arasında geçiş yapın

📌 İdeal kullanım alanları: Üretim, süreç denetimleri veya yasal uyumluluk incelemelerini denetleyen QA takımları ve üretim sorumluları

16. ClickUp SEO Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp SEO Kontrol Listesi Şablonu ile içeriğinizi arama algoritmalarına uygun hale getirin

ClickUp SEO Kontrol Listesi Şablonu, içeriğiniz için başlık etiketlerini, yapılandırılmış verileri, iç bağlantıları ve sayfaya özgü optimizasyonları izler. Ana Sayfa, Ürün Ayrıntıları Sayfası, SSS Sayfası ve Önem gibi önceden tanımlanmış alanlarla, görevleri bulundukları yere ve etkilerine göre kolayca segmentlere ayırabilirsiniz.

Bu SEO kontrol listesi şablonunu öne çıkaran özellikler:

Tamamlandı , İlerleme veya Beklemede gibi önceden tanımlanmış etiketleri kullanarak optimizasyon durumunu izleyin

SEO Kontrol Listesi ve Takım Kapasitesi gibi yerleşik görünümleri kullanarak görevlerin ilerlemesini ve takımın bant genişliğini takip edin

Merkezileştirme için referansları veya denetim notlarını doğrudan Referans alanına ekleyin

📌 İdeal kullanım alanları: İçerik stratejistleri, SEO uzmanları veya teknik düzeltmeleri ve sayfa düzeyinde optimizasyonları büyük ölçekte izleyen pazarlamacılar

17. ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu ile her adayın temas noktalarını izleyin

ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu, adayların ilerleme durumunu izlemenize, mülakatları yönetmenize ve yeni çalışanlarınız için işe alım adımlarını düzenlemenize yardımcı olur. İşe alım sürecinin her aşaması haritalandırılmıştır, böylece durumu, son tarihleri ve sahipliği bir bakışta takip edebilirsiniz.

Liste Görünümü, takımınız için her şeyi şeffaf tutarken, iç içe alt görevler ve yorum konuları işbirliği ve takip işlemlerini sağlar.

Bu işe alım kontrol listesini şu şekilde kullanabilirsiniz:

Başvuru Kaynağı ve Mülakat Aşaması alanlarını uygulayarak her adayın nereden geldiğini ve ne kadar ilerleme kaydettiğini takip edin

Görüşme Notları ve İşe Alım Sonuçları alanlarını kullanarak her görevde doğrudan görüşme geri bildirimlerini ve nihai kararları kaydedin

Rolye Özel İş Akışı veya Departman İşe Alım İlerlemesi gibi filtrelenmiş görünümleri kullanarak adayları departmana veya role göre sıralayın

📌 İdeal kullanım alanları: İş ilanlarını, mülakatları ve işe alım görevlerini yöneten işe alım uzmanları ve İK takımları

💡 Profesyonel İpucu: Aklınızda dolaşan tüm görevler ve fikirler için tek bir kapsamlı öncelik listesi oluşturun. Ardından, her sabah öncelik ve enerji düzeylerine göre 3-5 görevi günlük listenize ekleyin. Bu şekilde, kendinizi aşırı yüklemeden odaklanabilirsiniz.

18. ClickUp Proje Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Kontrol Listesi Şablonu ile birden fazla teslimatı aynı anda yönetin

ClickUp Proje Kontrol Listesi Şablonu, sıradan bir proje kontrol listesi değildir. Her görevin sırasını, durumunu ve etkisini izlemenize yardımcı olarak, departmanlar veya takımlar arasında karmaşık iş akışlarını yönetmeyi kolaylaştırır.

Bu proje yönetimi kontrol listesi, uygulamaya hazır olmanıza nasıl yardımcı olur?

İlerleme Riski ve Aşama Türü alanlarını kullanarak yüksek riskli aşamaları belirleyin

Yerleşik tetikleyicilerle ClickUp Görev İlişkileri'ni kullanarak işlevler arası devirleri otomatikleştirin

Proje Zaman Çizelgesi Görünümü'nde gerçek zamanlı güncellemelerle değişen son tarihleri izleyin

Paralel projelerdeki aşırı yükleri vurgulamak için tasarlanmış Takım Tahsis Özeti Görünümü ile kaynak eksikliklerini erken ortaya çıkarın

📌 İdeal kullanım alanları: Sıralama, durum izleme ve takım genelinde şeffaflık gerektiren çok aşamalı girişimleri koordine eden proje liderleri

19. ClickUp Tatil Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tatil Kontrol Listesi Şablonunu kullanarak dinlendirici bir zaman planlayın ve OOO olmanın tadını çıkarın

Kimse tatilini unutulan şarj aletleri veya son dakika rezervasyonları için endişelenerek geçirmek istemez. ClickUp Tatil Kontrol Listesi Şablonu, rezervasyon onaylarından güneş kremi ve spor ayakkabılarınızı paketlemeyi hatırlatan hatırlatıcılara kadar her şeyi düzenli tutar, böylece çantalarınızı on kez kontrol etmek zorunda kalmadan tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz.

Hala satın alınması gerekenleri, paketlenmiş olanları takip edebilir ve hatta grup gezisi planlıyorsanız seyahat hazırlık görevlerini partnerinize, çocuklarınıza veya ekip arkadaşlarınıza atayabilirsiniz.

Bu şablon şu şekilde işler:

Görev durumlarını kullanarak seyahat öğelerini Paketlenecek, Paketlendi ve Satın Alınacak olarak bölümlere ayırın

Daha hızlı hazırlık için Öğe Türü, Tatil Gezisi ve Miktar alanlarıyla temel öğeleri kategorilere ayırın

Satın Alınacaklar Listesi ve Öğe Durumu Görünümü gibi görünümler arasında gezinerek eksiklikleri anında tespit edin

📌 İdeal kullanım alanları: Seyahat planları, valiz hazırlama ve zaman çizelgeleri gibi seyahatle ilgili önemli işleri organize eden planlamacılar ve sık seyahat edenler

20. ClickUp Emeklilik Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Emeklilik Kontrol Listesi Şablonu ile emeklilik sonrası hayatınızı düzenleyin

ClickUp Emeklilik Kontrol Listesi Şablonu, belgeleri, bağlantıları, notları ve zaman çizelgelerini merkezileştirmenize olanak tanıyan, ClickUp Belgeler içinde yapılandırılmış bir planlama merkezidir. 401(k) planını devretmek veya emeklilik sonrası sosyal hakları ayarlamak gibi önemli görevleri erteliyorsanız, bu şablon sağlam bir planla bunları gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Bu şablonu etkili kılan özellikler şunlardır:

Emeklilik öncesi dönüm noktalarını, Finansal Hazırlık, Yasal Hazırlık ve Yaşam Tarzı Planlama gibi görev gruplarıyla haritalandırın

Formları, politika ayrıntılarını ve sağlayıcı bilgilerini tek bir yerde tutmak için referans bağlantılarını ve belge gömme bölümünü kullanın

Medicare kayıtları veya mülk küçültme zaman çizelgeleri gibi önceliği düşük ancak zaman açısından hassas öğeler için ClickUp Hatırlatıcıları ayarlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Geçiş sürecine hazırlanan profesyoneller, finansal planlama, sosyal hakların kurulumu ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi dönüm noktalarını izleyenler

Asana yapılacaklar listesi şablonları basit görevleri yapılandırır, ancak gününüz değişen son tarihler, işlevler arası işbirlikleri veya kişisel yapılacaklar ile doluysa, bu biçimler yetersiz kalabilir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor.

ClickUp'ın yapılacaklar listesi şablonları, özelleştirilebilir görünümler, ayrıntılı görev başlıkları, daha derin izleme alanları ve SEO'dan kişisel bakıma kadar her şeye uyarlanabilen, işinize uyum sağlayan özelleştirilebilir çerçeveler sunar.

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