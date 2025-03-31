2025'in En İyi 10 Yapılacaklar Listesi Uygulaması ve Görev Yöneticisi

Bir gün içinde yapmanız gereken her şeyi takip etmekte zorlanıyorsanız, yapmanız gerekenler listesi uygulamaları size yardımcı olabilir.

Günümüzde, eylem öğelerinizi yönetmenize yardımcı olacak birçok AI görev yönetimi uygulaması mevcuttur. Bunlar, gelişmiş görev izleme, otomatik planlama, görev önceliklendirme ve akıllı öneriler gibi anahtar özellikleri içerir, böylece her zaman hangi etkinliği seçeceğinizi ve ne kadar zaman ayıracağınızı bilirsiniz.

Ancak mükemmel bir yapılacaklar listesi aracı bulmak, söylemek kadar kolay değildir. Bu nedenle, işiniz ne olursa olsun günlük görevlerinizi daha kolay bir şekilde yerine getirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış en iyi on AI uygulamasını denedik ve test ettik.

Sonuçlar sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.

Başlayalım.

AI Yapılacaklar Listesi Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Herkesin ihtiyaçları ve alışkanlıkları farklıdır, bu nedenle tüm AI yapılacaklar listesi uygulamaları sizin için uygun olmayabilir. Mevcut çok sayıda seçenek arasından seçim yaparken, dikkate almanızı önerdiğim bazı faktörler şunlardır:

Görev yönetimi süreçlerini optimize edin: Uygulamayı hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak ve öğrenme sürecini kısaltmak istersiniz; kurulum süreçleri mümkün olduğunca kolay ve yapay zeka ile otomatikleştirilmiş olmalıdır

Sezgisel uygulama arayüzü: Bu, görevlerinizde kolay gezinme ve düzenleme sağlar; uygulamada gezinebilir ve onu mantıklı ve hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz

Üçüncü taraf entegrasyonlar: Araç, Gmail veya Slack gibi günlük iş akışınızdaki diğer yazılımlarla uyumlu olmalı ve uygulama izinlerini ayarlama ve verileri senkronize etme dahil olmak üzere birkaç tıklama ile kolayca entegre olmalıdır

Veri yönetimi yetenekleri: Düşündüğünüz AI yapılacaklar listesi uygulamaları, süreçlerinizi izlemenize ve iş akışınızı nasıl optimize edebileceğiniz konusunda içgörüler elde etmenize yardımcı olmalıdır; bu, isteğe bağlı olarak görüntüleyebileceğiniz düzenli haftalık güncellemeler veya grafikler şeklinde olabilir

Şifreleme ve yasalara uygunluk: Güvenliğiniz ve gizliliğiniz ne olursa olsun korunmalıdır; özellikle, yapılacaklar listesi uygulamasının etkinlik verilerinizi nasıl kullanacağına dair gerekli bilgilere sahip olmalısınız

kullanılacak En İyi 10 AI Yapılacaklar Listesi Uygulaması

1. ClickUp (En iyi AI görev yönetimi aracı)

ClickUp Brain ile Başlayın ClickUp Brain'i güvenilir antrenörünüz, yazarın ve bilgi yöneticiniz olarak kullanın

ClickUp, çok yönlü proje yönetimi, işbirliği ve analiz özelliklerine sahip hepsi bir arada bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. ClickUp Çevrimiçi Yapılacaklar Listesi, Görevler, Belgeler veya Notlar'ı kullanarak Çalışma Alanımın herhangi bir bölümünde çok işlevli ve ayrıntılı listeler oluşturabilirim.

Örneğin, ClickUp Görevleri ile platformdaki herhangi bir göreve kontrol listeleri ekleyerek kendim ve takımım için net süreçler oluşturabilirim. Öte yandan, etkileşimli kontrol listelerini ClickUp Belgeleri'ne gömmek, bir belge içinde listelenen eylem öğelerini işaretlememi sağlar.

ClickUp Görevleri ile herhangi bir yapılacaklar listesini planlayın, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın

Tabii ki, sekmeler arasında geçiş yapmadan ve iş akışımı kesintiye uğratmadan ClickUp Not Defteri'nden veya tarayıcı uzantısı aracılığıyla kontrol listeleri oluşturma seçeneği de var.

Aklımda çok şey varken ve manuel olarak liste oluşturmak istemediğimde ClickUp Brain kullanıyorum. Görev ve alt görevlerin oluşturulmasını otomatikleştirir, Görevler ve Belgeler hakkındaki sorulara hızlı yanıtlar sağlar ve görev ayrıntılarını verimli bir şekilde özetler.

ClickUp AI'yı kullanarak bir düğmeye tıklayarak uzun yorum konularını anında özetleyin

Bu AI özelliğinin yeteneklerini test etmek için, "Yeni Pazarlama Kampanyası Başlat" başlıklı bir proje oluşturdum ve fikir ve stratejiler üretmek için ilgili takım üyelerini ekledim.

Takım planımızı, hedeflerimizi, hedef kitlemizi ve kampanya için benimsemek istediğimiz genel yaklaşımı tartıştık. Kısa bir dönem içinde, ClickUp Brain tartışmamızın içeriğine göre özelleştirilmiş alt görevler önermeye başladı.

Bunlar arasında müşteri tercihlerini anlamak için pazar araştırması yapmak, sosyal medya için yaratıcı içerik geliştirmek, grafik tasarımcılarla koordinasyon kurarak tanıtım materyalleri oluşturmak ve kampanyanın başlatılması için bir zaman çizelgesi ayarlamak yer alıyordu.

Proaktif yardım, planlama sürecimizi kolaylaştırdı ve ihtiyacımız olan tüm önemli adımları listeledi, böylece bize oldukça iyi bir başlangıç sağladı. Günlük yaşam görevlerinde AI'yı kullanmayı öğren mek için ClickUp'tan daha iyisi yok.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Zoom, Teams ve Google Meet gibi üçüncü taraf uygulamalardaki toplantıları otomatik olarak belgelemek için AI Notetaker

Önem, aciliyet veya çaba gibi faktörlere göre görevlere öncelik verin

Adlandırma kurallarınızı ClickUp Özel Alanlarına entegre ederek görev türlerini kişiselleştirin

ClickUp Yapılacaklar Listesi'ne masaüstü bilgisayarınızdan, mobil cihazınızdan veya web tarayıcınızdan sorunsuz bir şekilde erişin

ClickUp'ın yapay zeka destekli Standup'larını kullanarak günün sonunda görevlerinizi özetleyerek verimliliği artırın

Projeleri listeler, alt görevler ve son tarihlerle düzenleyin ve Gantt grafikleri veya Kanban panoları gibi araçlarla ilerlemenizi izleyin

Görevleri canlı bir belgede yönetmek için AI ile donatılmış önceden oluşturulmuş yapılacaklar listesi şablonları ClickUp'ın Yapılacaklar Listesi Şablonu ile başlayın

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Yapılacaklar Listesi Şablonu ile sürekli bir yapılacaklar listesi tutun

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın tüm özellikleri şu anda mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırma

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.100+ yorum)

2. Taskade (Görevler, notlar ve video işbirliği için gerçek zamanlı Çalışma Alanı için en iyisi)

taskade aracılığıyla

Taskade, tek bir sezgisel arayüzde içerik takvimleri, akış grafikleri, proje sprintleri ve hatta SOP'lar oluşturmak için kullanılan yapay zeka destekli bir not alma uygulamasıdır. 1 TB'a kadar dosya depolama alanı sağlar.

Taskade'in AI ajanlarının görev önceliklerini sürekli olarak değerlendirip görevler arasında dinamik bağlantılar ve hiyerarşiler oluşturması oldukça etkileyici. Bu özellik sayesinde, hangi görevlerin acil olarak ilgilenilmesi gerektiğini ve bunların projeyle nasıl ilişkili olduğunu her zaman bileceksiniz.

Taskade'in en iyi özellikleri

Listelerinizi çok boyutlu olarak görselleştirin: tablolar, panolar, listeler, zihin haritaları, takvimler ve daha fazlası

AI yazma ve görev asistanı ile görevleriniz ve notlarınız için beyin fırtınası yapın, taslak oluşturun ve her şeyi yazın

İşlerinizi takımlar, müşteriler ve misafirlerinizle kolayca paylaşın; web, mobil ve masaüstü bilgisayarlar arasında sorunsuz bir şekilde sohbet edin ve işbirliği yapın

Taskade sınırlamaları

Görüntü ve video ekleme veya karmaşık tablolar oluşturma gibi gelişmiş seçenekler yoktur

Markdown uyumlu düzenleyicilere aşina değilseniz biçimlendirme zor olabilir

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Taskade Pro: Kullanıcı başına aylık 10 dolar

Taskade for Teams: Kullanıcı başına aylık 20 dolar

Taskade puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Taskade ile ClickUp'ı karşılaştırın ?

3. Motion (Uyarlanabilir iş akışları ve otomatik görev planlaması oluşturmak için en iyisi)

via Motion

Motion, dinamik planlama özelliğine sahip bir AI asistanıdır. Platformda görevlerimi, son teslim tarihlerimi ve toplantılarımı girdiğimde, zaman yönetimi için AI'sı otomatik olarak programımı düzenleyerek en verimli şekilde çalışmamı sağlar.

Bazı AI görev yöneticilerinden farklı olarak, Motion değişikliklere gerçek zamanlı olarak uyum sağlar. Örneğin, bir toplantının tarihi değiştirilirse veya yeni bir görev ortaya çıkarsa, manuel olarak herhangi bir ayar yapmam gerekmeden günümü her şeyi sığacak şekilde yeniden düzenler.

Ek olarak, dikkatimi dağıtan unsurları ortadan kaldırmamı hatırlatmak için ekranımda küçük bir afiş tuttu — bu Motion incelemesinde bahsetmeye değer bir özellik.

Motion'ın en iyi özellikleri

Günlük veya haftalık görevler oluşturun ve bunları tamamlamak için takviminizde zamanı bloklayın

Kolay erişim için yapılacaklar listelerinizle ilgili ayrıntılı notlar alın ve bilgileri saklayın

Son dakika toplantısı veya acil iş çıkarsa görevlerinizi tek tıklamayla yeniden planlayın

Hareket sınırlamaları

Görevleri sıfırdan oluşturmak yerine kopyalayamazsınız

Çalışma alanlarını alfabetik olarak veya manuel olarak yeniden sıralama seçeneği yoktur

Ücretsiz plan yoktur, sadece ücretsiz deneme sürümü vardır

Hareketli fiyatlandırma

Bireysel: Aylık 34 dolar

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 dolar

Hareket derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)

4. TimeHero (Verimlilik kalıplarına ilişkin içgörülerle takım görevlerini yönetmek ve otomatikleştirmek için en iyisi)

timeHero aracılığıyla

TimeHero, akıllı bir görev planlama ve yönetim aracıdır. Günlük iş öğelerini, projeleri ve takvim etkinliklerini tek bir yerden planlamanıza, yönetmenize ve otomatikleştirmenize olanak tanır. Son teslim tarihlerime, önceliklerime ve uygunluğuma göre görevleri otomatik olarak takvimime planladı.

TimeHero ayrıca takımımın verimlilik kalıpları hakkında da bilgi sağladı. Takım üyelerimin kapasitelerini görüntüleyebildim, geçici görevleri kolayca atayabildim ve görev sohbetlerinde diğerlerini @bahsetme ile etiketleyebildim; check-in veya güncelleme toplantıları gerekmedi. AI ile görevleri otomatikleştirmek oldukça kolay hale geliyor.

TimeHero'nun en iyi özellikleri

Her yerden zamanlayıcıyı başlatın ve gün boyunca çoklu görevleri yerine getirin; ayrıntılı ve yararlı zaman çizelgelerine erişin

Ş Akışı şablonlarını kullanarak her zamanki yapılacaklar listelerinizi hızlıca başlatın; başlangıç ve son teslim tarihlerini diğer etkinlik günlükleri veya etkinliklerle ilişkilendirin

Yaklaşan son tarihler, günlük programdaki değişiklikler ve görevlerin tamamlanması hakkında sizi uyaran akıllı bildirimler alın

TimeHero sınırlamaları

Bu araç, koordineli bir kişi listesi olmadığı için e-posta yoluyla programlanmış veya otomatik güncellemeler ya da hatırlatıcılar gönderemez

Kullanıcılar, bazen görevleri ve alt görevleri bulmakta sorun yaşadıklarını bildirmiştir

TimeHero fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 5 dolar

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Premium: Kullanıcı başına aylık 27 dolar

TimeHero puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Trello (Kanban panosu sistemi kullanarak özelleştirilebilir yapılacaklar listeleri ve görev yönetimi için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello'yu test etmek için zaman harcadıktan sonra, görevleri yönetmek için neden anında favori haline geldiğini anlayabiliyorum. Kullanıcı dostu, görsel olarak çekici arayüzü, yapılacakların bir panoda kartlar olarak temsil edildiği Kanban sistemine dayanmaktadır.

Belirli görevleri ayrı kartlara kaydedip son teslim tarihleri, ek dosyalar ve etiketlerle özelleştirebiliyorum, böylece neyi ne zaman yapmam gerektiğini net bir şekilde görebiliyorum.

Trello'nun Power-Ups özelliği, panolarımı takvim görünümü eklemek, tekrarlayan görevleri otomasyonlamak veya Whereby ve OneDrive gibi üçüncü taraf uygulamaları entegre etmek gibi belirli ihtiyaçlara göre özelleştirmemi sağladı.

Ancak, oldukça basit görünüyor ve daha karmaşık projeler için işe yarayacağını düşünmüyorum.

Trello'nun en iyi özellikleri

Zaman Çizelgesi görünümüyle tüm kartları takip edin; platformdaki hemen hemen her eylem için komutlar çalıştırın ve otomatik kurallar belirleyin

Sadece birkaç tıklama ile panonuzun içerik yönetimi izinlerini kontrol edin ve takım üyelerini gerçek zamanlı olarak kolayca yönetin

Verimli AI görev bölme için kontrol listesi özelliğini kullanarak aynı kart içinde karmaşık görevleri bölün

Trello sınırlamaları

Son politika güncellemesi, işbirliğini pano başına sadece on üyeyle sınırlandırarak, daha büyük takımlar için kullanışlılığını sınırlamaktadır

Çok karmaşık projelerde, kart sistemi yönetilmesi ve anlaşılması zor hale gelebilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 dolar

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (13.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.100+ yorum)

6. Asana (Görsel olarak sezgisel bir arayüzde görev ve proje iş akışlarını kolaylaştırmak için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, göz ardı edilmesi zor bir proje yönetimi yazılımı. İşleri verimli bir şekilde organize etmeye, izlemeye ve yönetmeye yardımcı olan temiz ve dinamik arayüzü ve sağlam AI özellikleriyle tanınır.

Takım üyelerine son teslim tarihi olan görevler atayabilir, yorumlar veya talimatlar ekleyebilir ve ek bilgi için dosya ekleyebilir, böylece tüm ilgili iletişimi tek bir yerde düzenli tutabilirsiniz.

Proje yönetimi aracı, Kanban panosu, Gantt grafiği, liste, takvim veya zaman çizelgesi dahil olmak üzere çeşitli şekillerde yapılacaklar listelerini görüntülemek için düzenler arasında geçiş yapmanızı da sağlar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Yapılacaklar listelerinize etiketler ekleyin, böylece işleri sıralayabilir, filtreleyebilir ve otomatik olarak raporlayabilirsiniz

İş taleplerinden toplantı eylem öğelerine kadar yaygın görev veya liste türleri için şablonlar oluşturun

Asana AI ile portföy, proje veya görevlerde neler olup bittiğine dair özet bilgileri alın ve güncel kalın

Asana sınırlamaları

Bildirimler daha özelleştirilebilir olabilir; örneğin, kullanıcılar kendileriyle paylaşılan görevler için bildirim almayı seçebilir, ancak Çalışma Alanındaki tüm görevler için bildirim almayı seçemezler

Yapılacaklar listesindeki öğeleri manuel olarak önceliklendirme seçeneği yoktur

Asana fiyatlandırma

Kişisel: 0 $

Başlangıç: Aylık kullanıcı başına 13,49

Gelişmiş: Aylık kullanıcı başına 30,49

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.700+ yorum)

Asana'yı beğenmediyseniz, keşfedebileceğiniz bazı Asana alternatifleri

7. Monday. com (Kullanılabilirlik ve görsel özelleştirmeye odaklanan en iyi iş akışı otomasyonu)

via Monday

Monday. com, çeşitli iş akışlarına ve proje türlerine uyum sağlayan son derece görsel ve esnek bir platform sunar.

Görev listeleri oluşturmak çok kolaydı. Özelleştirilebilir şablonları kullanabilir veya Monday iş belgesinde sıfırdan bir liste oluşturabilir, durumlar, son tarihler, öncelik düzeyleri ve daha fazlası için sütunlar ekleyebilirdim.

Ayrıca, takvim, zaman çizelgesi, Gantt grafiği veya Kanban görünümü aracılığıyla proje ilerlemesini nasıl izlemek istediğime de karar verebilirdim. Takım üyelerimin ortak bir görev listesi olsaydı, her biri kendi görünümlerini ekleyebilirdi.

Monday. com en iyi özellikler

Görevler listenizi ekleyebileceğiniz ve tamamlandıkça işaretleyebileceğiniz Görev Listesi bileşeni dahil olmak üzere çeşitli bileşenlerle gösterge panellerinizi özelleştirin

Son tarihler yaklaştığında otomatik bildirimler alın, böylece her şeyi her zaman zamanında tamamlayacağınızdan emin olabilirsiniz

Yaklaşan son teslim tarihlerine, mevcut durumlara veya istediğiniz şekilde işlerinizi önceliklendirin

Monday.com sınırlamaları

Kullanıcılar, belirli bir klasöre otomatik olarak birden fazla gösterge paneli ekleyememe sorunundan şikayetçi ve bu durum analiz deneyimlerini olumsuz etkiliyor

Misafir kullanıcılar için izinler ve erişim düzeyleri üzerinde ayrıntılı kontrol bulunmamaktadır, bu da hassas bilgiler içeren listeleri ve projeleri yönetmek için ideal değildir

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz: 0

Temel: Aylık koltuk başına 12 dolar

Standart: Aylık koltuk başına 14 dolar

Pro: Aylık koltuk başına 24 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.800+ yorum)

8. Tara AI (Yazılım geliştirme takımları için AI odaklı görev yönetimi ve çevik proje planlaması için en iyisi)

tara AI aracılığıyla

Tara AI, yazılım takımları için özel olarak tasarlanmış olup, çevik proje planlama ve görev yönetimi uygulamalarının benzersiz bir karışımını sunar.

Tara AI'nın en önemli özelliklerinden biri, geçmiş verilere dayalı olarak sprintleri tahmin etme ve planlama yeteneğidir. Bu özelliği, kaynakları daha etkili bir şekilde tahsis etmemi, olası darboğazları önceden tahmin etmemi ve yapılacak işlerin planlandığı gibi ilerlemesini ve son teslim tarihlerine uyulmasını sağlamamı sağladığı için inanılmaz derecede yararlı buldum.

Tara AI içindeki takım işbirliği de basit ve verimlidir. Zengin metin düzenleyicisini kullanarak kolayca görevler atayabilir, yorumlar bırakabilir ve ilgili belgeleri ekleyerek takımınızın her zaman aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.

Tara AI'nın en iyi özellikleri

Görevleri atamak ve proje ilerlemesini izlemek için kullanışlı Kanban görünümünü kullanın

Haftalık ve günlük toplantılar düzenleyerek takımınızın eylem planına göre nasıl ilerlediğini görün

GitHub, Trello ve Asana görev içe aktarma ile 2 yönlü senkronizasyondan yararlanın; herhangi bir platformdaki görevlerde yapılan güncellemeler, senkronize edilen tüm araçlara yansıtılır

Tara AI sınırlamaları

Ücretsiz plan veya deneme sürümü yoktur

Otomatik sprint yönetimi sırasında, görevler tamamlandığında ve sprintler arasında taşındığında, aşırı yüklenmiş noktalar buna göre güncellenmez

Tara AI fiyatlandırması

Insights Core: Katkıda bulunan kişi başına aylık 25 $ (yıllık olarak faturalandırılır)

Insights Plus: Katkıda bulunan kişi başına aylık 35 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Tara AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Notion AI (AI ile geliştirilmiş yazma ve görev organizasyonu özelliklerine sahip çok yönlü bir hepsi bir arada çalışma alanı için en iyisi)

notion AI aracılığıyla

Notion AI'ya dalmak, Notion'un hepsi bir arada Çalışma Alanı'nın çok yönlülüğünü AI'nın gücüyle birleştirdiği için heyecan verici bir deneyim oldu.

AI asistanı, toplantı notlarından, satış görüşmesi kayıtlarından vb. otomatik olarak yapılacaklar listeleri oluşturmanıza yardımcı olabilir. Elbette, Notion'da bir liste bloğu ekleyerek her zamanki gibi bir onay kutusu listesi de oluşturabilirsiniz. Bunu hızlı bir şekilde yapmak için bir eğik çizgi komutu da vardır.

Listeye veya listedeki öğelere son tarihler ekleyebilir, kişilere görevler atayabilir ve durum alanıyla ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Ayrıca, AI yazara liste fikirleri ve öğeleri için beyin fırtınası yaptırarak veya belirli görevler için yapılacaklar listelerini otomatik olarak doldurabilirsiniz.

Ek olarak, görevleri etkili bir şekilde düzenlemek ve önceliklendirmek için Notion'da çeşitli yapılacaklar listesi örnekleri ve şablonları bulacaksınız.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Japonca, İspanyolca, Almanca ve daha birçok dilde liste yazın ve çevirin

Başkalarının listenize yorum yapmasına veya düzenleme önerisinde bulunmasına izin verin; @ anahtarını yazarak onları bilgilendirin

Otomatik doldurma özelliği ile dakikalar içinde yüzlerce belgeyi tarayın ve listeler, içgörüler, özetler ve daha fazlasını oluşturun

Notion AI sınırlamaları

Raporlama için yerleşik bir araç yoktur, bu da projelerinizi izleme yeteneğinizi sınırlar

AI özelliği, kullanıcı başına aylık 10 dolarlık ek bir maliyetle sunulur ve bu da takımlar için pahalı hale gelebilir

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık koltuk başına 12 dolar

İş : Aylık koltuk başına 18 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Aralarından seçim yapabileceğiniz 15 Notion alternatifi

10. Trevor AI (Entegrasyon özellikleriyle işbirliğine dayalı görev yönetimi için en iyisi)

trevor AI aracılığıyla

AI görev yöneticisi uygulamaları listemizin sonuncusu, akıllı bir günlük planlama asistanı olan Trevor AI. Bu uygulamayı kullanarak görevleri bir liste halinde düzenleyebilir, renkli etiketler ve notlar ekleyebilir ve Google Takvim ve Todoist gibi üçüncü taraf yazılımları entegre ederek randevularımı, toplantılarımı ve etkinliklerimi senkronize edebilirim.

Trevor AI ayrıca kişiselleştirilmiş zamanlama önerileri sunarak sorumluluklarımı yerine getirmeme yardımcı oldu. Zamanımı nasıl geçirdiğime ve yapılacaklar listemi en iyi şekilde tamamlamak için neler yapabileceğime dair ayrıntılı analizler paylaştı.

Trevor AI'nın en iyi özellikleri

Tahminsel AI yeteneklerini kullanarak, uygunluk durumunuza ve geçmiş davranışlarınıza göre görevlerin süresini doğru bir şekilde tahmin edin

Günlük planınızı iyileştirmek için size özel, e-posta yoluyla uygulanabilir öneriler alın

Odak Modunda zamanlayıcı ve not alanı kullanarak mevcut görevinize konsantre olun

Trevor AI sınırlamaları

İnternet bağlantısı olmadan işlevselliğini sınırlayan bulut senkronizasyonuna dayanır

Temel planlamanın ötesinde bir şey için ücretli plana ihtiyacınız olacak

Trevor AI fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Pro Plan: Aylık 3,99

Trevor AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

AI Asistanıyla Liste Oluşturma ve Görev Yönetiminizi Geliştirin

İyi seçilmiş bir yapay zeka destekli uygulama, yapılacaklar listenizi yönetmenize ve bir kez ve sonsuza kadar maksimum verimlilik elde etmenize yardımcı olabilir. En iyileri, kullanılabilirlik, sezgisellik, esneklik, güvenlik ve üçüncü taraf entegrasyonları arasında denge kurarak, aracın sizin için çalışmasını sağlar.

Kuşkusuz, yapay zeka verimlilik için bir devrim niteliğindedir. İş gününüz ne olursa olsun, zaman kazanmanıza ve enerjinizi en önemli görevlere ayırmanıza yardımcı olabilir. AI yapılacaklar listesi uygulamaları, görevleri önceliklendirerek iş akışınızı optimize edebilir ve her hafta saatlerce zaman kazanmanızı sağlayabilir.

ClickUp ile birkaç basit adımda AI destekli yapılacaklar listeleri oluşturarak verimliliğinizi koruyabilirsiniz. Dahası, günlük işlerinizi kolaylaştırabilecek çeşitli işbirliği, iletişim ve verimlilik özellikleri de sunar.

İşlerinizi yönetmek veya bir takımın görevlerini yerine getirmek istiyorsanız, platformumuz gerektiğinde ölçeklenebilir.

Avantajları kendiniz görün. ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun.