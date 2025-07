Eat the Frog Tekniği: Korkmaktan Yapmaya Geçin!

Hiç, nereden başlayacağınızı bilemeyeceğiniz kadar uzun bir yapılacaklar listesiyle karşılaştınız mı? Listedeki her bir göreve odaklanmaya çalışıyorsunuz, ancak bir türlü enerji toplayamıyorsunuz. Aynı zamanda, teslim tarihleriniz yaklaşıyor ve kendinizi stresli ve bitkin hissediyorsunuz.

Eğer hiç böyle hissettiyseniz, yardım elinizin altında. Böyle zorlu bir durumu yenmek için etkili bir yöntemimiz var: Eat The Frog tekniği.

Eat The Frog tekniği, erteleme alışkanlığından kurtulmanızı sağlayan hızlı bir çözümdür! Eat The Frog tekniği hakkında birkaç şey ve bu tekniği kullanarak gününüzü kaoslu bir günden sakin ve verimli bir güne nasıl dönüştürebileceğinizi size gösterelim.

Eat The Frog tekniği nedir?

Eat The Frog, insanları en zor görevi önce yapmaya teşvik eden bir önceliklendirme ve verimlilik yöntemi.

Hedef, günün zorlu görevlerinden birini (kurbağa) belirlemek ve tercihen sabahın ilk iş olarak tamamlamaktır (yemek). Böylece verimli bir gün için hazır olursunuz. İki acil göreviniz varsa, daha acil olanı, yani daha büyük kurbağayı belirleyin ve önce onu halledin.

Bu yaklaşım, büyük ve önemli görevleri erteleme dürtüsüne karşı koyar. Sonuçta, ne kadar uzun süre ertelenirlerse, o kadar bunaltıcı hale gelirler — bazen hiç yüzleşmek istemeyeceğiniz noktaya kadar!

Eat The Frog tekniği, zihinsel engelleri aşmanıza ve günü en iyi şekilde değerlendirebilmeniz için olumlu bir zihin yapısına kavuşmanıza yardımcı olur.

Eat The Frog Tekniğinin Tarihçesi

Eat The Frog yönteminin kökeni oldukça belirsizdir, ancak biz bunu öğrenmek için biraz araştırma yaptık.

Fransız yazar Nicolas Chamfort'un 1790'larda yazdığı şu sözler popülerdir:

Çok hoşgörülü bir adam olan, ancak toplum hakkında büyük bir bilgiye sahip olan M. de Lassay, toplum içinde geçireceğimiz günün geri kalanında hissedeceğimiz tiksintiye karşı kendimizi güçlendirmek için her sabah bir kurbağa yutmamız gerektiğini söylemiştir.

Çok hoşgörülü bir adam olan ancak toplum hakkında büyük bilgi sahibi olan M. de Lassay, toplum içinde geçireceğimiz günün geri kalanında duyacağımız tiksintiye karşı kendimizi güçlendirmek için her sabah bir kurbağa yutmamız gerektiğini söylemiştir.

Fransızca'dan İngilizce'ye çevrilmiştir

Bazıları, Amerikalı yazar Mark Twain'in benzer bir sözü ek bir dipnotla söylediğine inanır:

Bir kurbağa yemeniz gerekiyorsa, çok uzun süre bakmayın. İki kurbağa yemeniz gerekiyorsa, önce küçük olanı yemeyin.

Bir kurbağa yemeniz gerekiyorsa, çok uzun süre bakmayın. İki kurbağa yemeniz gerekiyorsa, önce küçük olanı yemeyin.

Her iki durumda da, bu alıntıların özü, verimlilik için atılan adımların ardındaki ilham kaynağı oldu.

2001 yılına gelindiğinde, kişisel gelişim yazarı Brian Tracy, Eat That Frog! adlı kitabında bu verimlilik yöntemini popüler hale getirdi. Tracy, bu kavramı detaylandırdı ve ideolojiyi hayata geçirmek için uygulanabilir stratejiler paylaştı. Bugüne kadar, bu kitap verimliliği artırma konusunda ön saflarda yer aldı.

Önerilen Okuma: Eat That Frog! Brian Tracy

Eat That Frog! kitabının kapağı, Brian Tracy, Goodreads aracılığıyla

Brian Tracy'nin yazdığı Eat That Frog! kitabı kısa, öz ve herkesin uygulayabileceği bir dizi somut ipucu içeriyor. Eat That Frog! kitabının öne çıkan özellikleri şunlar:

Basit ve etkili : "Kurbağayı yemek" metaforu, kolayca unutabileceğiniz bir şey değildir. En önemli görevleri önce halletmek için açık, akılda kalıcı ve güçlü bir tekniktir

Ertelemeyi yenin : Tracy, ertelemenin psikolojisi hakkındaki görüşlerini paylaşıyor ve bunu yenmek için pratik stratejiler sunuyor.

Uygulanabilir adımlar : Kitap bazı teorik kavramları incelerken, Tracy aynı zamanda hemen uygulayabileceğiniz adımlar da ekliyor. İster ABCDE önceliklendirme ve verimlilik yöntemi olsun, ister : Kitap bazı teorik kavramları incelerken, Tracy aynı zamanda hemen uygulayabileceğiniz adımlar da ekliyor. İster ABCDE önceliklendirme ve verimlilik yöntemi olsun, ister etkili zaman yönetimi için zaman blokları oluşturmak (bazı projelerde hayat kurtarıcıdır!)

Hızlı ve kolay okuma: Kabul edelim, bazı kişisel gelişim veya verimlilik kitapları sıkıcı ve vaaz verici olabilir. Bir kitabı baştan sona okumak için motive olsaydınız, ilk etapta erteleme hakkında bir kitap okumak ister miydiniz? Bu nedenle, kitabın özlü anlatımını seveceksiniz; 120 sayfalık kitap bir çırpıda bitecek

Bu, tüm sorunların tek çözümü mü? Muhtemelen hayır. Sonuçta, kurbağa yeme konusunda kararlı olmak gerekiyor. Bu nedenle, ertelemeyi yenmek ve verimliliği artırmak için teknikleri uygulamaya aktif olarak katılmanız gerekecek. Ancak bu, hedefinize ulaşmak için harika bir rehberdir.

Bu blogda kitabın birkaç alıntısını bulacaksınız. Bu alıntılar güçlü ve anlamlıdır ve umarız size de hitap eder.

Eat The Frog tekniğinin temel ilkeleri

Kurbağayı yeme tekniğinin işleyişi aşağıdaki temel ilkelere indirgenebilir:

Görevlere öncelik verme: Eat The Frog bir önceliklendirme tekniğidir. Öyleyse, gelişigüzel yapılacaklar listenize veda edin! En önemli görevi, tüm odak ve dikkatinizi çeken en büyük, en çirkin kurbağanızı belirleyin. Ardından, derin bir nefes alın ve önce onu halledin. Zor görevleri aştığınızda, listenizin geri kalanı kolay, hafif ve çocuk oyuncağı gibi gelecektir

ClickUp gibi araçları kullanarak görevlerinizi önceliklendirin ve ardından Eat The Frog tekniğini uygulayın

Eğer iki kurbağa yemeniz gerekiyorsa, önce en çirkin olanı yiyin. Bu, önünüzde iki önemli görev varsa, önce en büyük, en zor ve en önemli görevden başlayın anlamına gelir.

Eğer iki kurbağa yemen gerekiyorsa, önce en çirkin olanı ye. Bu, önünüzde iki önemli görev varsa, önce en büyük, en zor ve en önemli görevden başlayın demek için başka bir yoldur.

Ertelemeyi yenmek : Kurbağayı yemek için ertelemeyi yenmelisiniz. İşleri erteleme dürtüsüyle savaştığınızda, tüm gün üzerinizde asılı duran korkuyu ortadan kaldırmış olursunuz. Bunu bandı bir anda çekmek gibi düşünün, kısa süreli bir rahatsızlık hissi ardından saf bir rahatlama gelir. Artık diğer görevleri yerine getirmek için gerekli zihinsel kaynağa sahip olacaksınız

İvme kazanma : Bir kurbağa yediğinizde, bir taneyle yetinemezsiniz (kurbağalarla kastettiğimiz elbette önemli görevlerdir). Zor bir görevi tamamlamanın verdiği zihinsel coşku, başka hiçbir şeyin veremeyeceği bir ivme kazandırır. Bu, günün, bazen de tüm projenin olumlu bir şekilde başlamasını sağlar ve diğer görevler daha az zorlu görünür. Amaç, daha küçük görevlerde ilerleme kaydederken bu ivmeyi sürdürmektir

Odaklanmayı sürdürmek : Kurbağayı yemek, odaklanamayan veya kolayca dikkati dağılan kişiler için uygun değildir. Son lokmaya kadar tek bir önemli göreve bağlı kalmalısınız. Diğer kurbağalar milyonlarca yönden vıraklayacak ve dikkatinizi isteyecektir. Tabağınızdaki tek kurbağaya tamamen odaklanmak için zihinsel direnç geliştirin; geri kalanlar beklemek zorunda kalacak

Zaman yönetimi: Bir : Bir zaman yönetimi stratejisi olarak, o kurbağayı yemenin ne kadar süreceğini gerçekçi bir şekilde tahmin etmelisiniz. Görevleri hafife almadan veya zamanla yarışıyormuş gibi hissetmeden önceliklerinize sadık kalarak gününüzü nasıl planlayacağınızı öğrenin

ClickUp'taki zaman çizelgesi-iş yükü görünümüyle zamanınızı ve iş yükünüzü yönetin

Tutarlılık: Kimse bir gecede kurbağa yeme uzmanı olamaz. Önemli görevleri belirlemek, gelen mesajları görmezden gelmek, pratik bir zaman çizelgesi oluşturmak, ivmeyi sürdürmek vb. için aylarca olmasa da haftalarca pratik yapmak gerekir. Ancak ne kadar çok yaparsanız, o kadar iyi olursunuz. Tutarlı bir ilerlemeyle, kısa sürede bu sizin için neredeyse ikinci bir doğa haline gelecektir. Bu yüzden, zaman alsa bile pes etmeyin

Kural: Sürekli öğrenme, her alanda başarı için asgari gerekliliktir.

Kural: Sürekli öğrenme, her alanda başarı için asgari gerekliliktir.

Kimler Eat the Frog tekniğini kullanmalı?

Aşağıdaki durumlarda size sabahın erken saatlerinde kurbağa yemeyi öneririz:

Ertelemeyi bırakmak mı istiyorsunuz?

Etkisi büyük, önceliği yüksek görevleri aksatmadan çok iş yapın

Bir verimlilik sistemine veya rutinine bağlı kalmakta zorlanıyor musunuz?

Herhangi bir anda ne yapacağınıza karar vermekte zorlanıyor musunuz?

Yapılacaklar listenizi gördüğünüzde bunalmışlık, karar verememe veya iş yükü felci yaşıyor musunuz?

Zamanın en kötü kullanımlarından biri, hiç yapılmasına gerek olmayan bir şeyi çok iyi yapmaktır.

Zamanın en kötü kullanımlarından biri, hiç yapılmasına gerek olmayan bir şeyi çok iyi yapmaktır.

Eat the Frog nasıl yapılır?

Artık Eat The Frog tekniğinin arkasındaki itici ilkeleri ve bu tekniğin size uygun olup olmadığını anladınız. Bu da bizi bir sonraki soruya getiriyor: Peki bu kurbağayı nasıl yiyeceğiz?

İşte bu önceliklendirme ve zaman yönetimi tekniğine başlamak için basit, üç adımlı bir kılavuz:

Adım 1: Görev belirleme

Öncelikle, kurbağayı belirlemeniz gerekir. Bu, günün yapılacaklar listesindeki en zor ve en önemli görevinizdir. Ancak, bu görevin en acil görev olması gerekmez. İdeal kurbağa, önem, aciliyet ve karmaşıklık arasında bir denge kuran görevdir. Bu nedenle, daha fazla odaklanma ve enerji gerektiren ve gününüze olumlu bir domino etkisi yapacak zor bir görev arayın. Ayrıca, ertelenmesi en muhtemel görevi de belirleyin.

Günün görev listesini gözden geçirirken, bu zor görevi belirlemek için kendinize sorabileceğiniz birkaç soru:

Bu görevlerden hangisi size en zor geliyor?

Hangi görev, ilk olarak tamamlandığında gününüze veya projenize en büyük olumlu etkiyi yapar?

Hangi görev, yapılmazsa günün ilerleyen saatlerinde size en fazla stres veya endişe yaratır?

Hangi görev en yüksek düzeyde zihinsel berraklık ve odaklanma gerektirir?

Gün boyunca en çok hangi görevi erteleme eğilimindesiniz?

Hangi görev, günün en önemli hedefinizle en yakından ilişkili?

Hala birçok görevle uğraşıyorsanız, öncelikli bir liste oluşturun. Listenin en başında yer alan görev, sizin kurbağanızdır. Kendinizi günde bir kurbağa ile sınırlayın. Unutmayın, burada anahtar odaklanmaktır, bu yüzden mümkün olduğunca görevlerin önceliğini azaltmayı öğrenin.

Herkes işlerini erteliyor. Yüksek performans gösterenlerle düşük performans gösterenler arasındaki fark, büyük ölçüde neyi ertelemeyi seçtiklerine bağlıdır.

Herkes işlerini erteliyor. Yüksek performans gösterenlerle düşük performans gösterenler arasındaki fark, büyük ölçüde neyi ertelemeyi seçtiklerine bağlıdır.

İşte kurbağayı belirleme sürecini adım adım anlatan kısa bir örnek.

Yarın bir sunumunuz olduğunu hayal edin. Elbette, slaytları tamamlamak en acil görev olabilir. Ancak, açılış cümlesini yazma düşüncesi sizi bunaltıyor. Sonuçta, açılış cümlesi dinleyicilerin ilgisini çeker ve tüm sunumun tonunu belirler. İşte, başlamanız gereken kurbağa budur.

Zor görevi belirledikten sonra, ClickUp'ta Özel Durumlar'ı kullanarak onu Kurbağa olarak etiketleyin

Adım 2: Görevlerin yerine getirilmesi

Artık kurbağayı yakaladınız, şimdi onu yemenin zamanı geldi!

Kurbağa yeme oturumunu daha katlanılabilir hale getirmek için yapabilecekleriniz şunlar:

Sadece başlayın: Bazen başlamak en zor kısımdır (hepimiz bunu yaşamışızdır). Fazla düşünmeyin, stres yapmayın ve kendinizi sorgulamayın. Derin bir nefes alın ve hemen işe koyulun

Her gün yapabileceğiniz en değerli görevler genellikle en zor ve en karmaşık olanlardır. Ancak bu görevleri verimli bir şekilde tamamlamanın getirisi ve ödülü muazzam olabilir.

Her gün yapabileceğiniz en değerli görevler genellikle en zor ve en karmaşık olanlardır. Ancak bu görevleri verimli bir şekilde tamamlamanın getirisi ve ödülleri muazzam olabilir.

Zamanı bloklayın: Günlük programınızın ilk birkaç saatini bloklayarak sabahın ilk iş olarak en zorlu görevi halletmeye çalışın. Bu zaman yönetimi stratejisi, önemli görevlere adanacak maksimum enerji ve kesintisiz odaklanma sağlar

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü, kurbağa yeme için zaman bloklaması yapmanızı sağlar

Görevleri bölün : Bir kurbağa olduğu için onu tek seferde yemeniz gerekmez! Görevleri daha küçük, yönetilebilir görevlere bölmek, onları daha az ürkütücü hale getirir. Mini hedeflere ulaşmak, odaklanmanızı ve motivasyonunuzu korumanızı sağlar

Dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indirin : Bunun önemini ne kadar vurgulasak azdır! Bildirimleri sessize alın, bilgisayarınızdaki gereksiz sekmeleri kapatın ve çoklu görev yapmayı bırakın. Tüm dikkatinizi kurbağayı yemeye verin

Hazırlıklı olun: Silahsız bir savaşa girmezsiniz. Peki, burada neden farklı olsun? Kurbağayı yemek için gerekli kaynaklara sahip olduğunuzdan emin olun. : Silahsız bir savaşa girmezsiniz. Peki, burada neden farklı olsun? Kurbağayı yemek için gerekli kaynaklara sahip olduğunuzdan emin olun. Kaynakları etkili bir şekilde kullanmak , kurbağayı yemenizi kolaylaştıracaktır

Her şey düzenli ve sırayla dizildiğinde, işe koyulmak çok daha kolay gelecektir.

Her şey düzenli ve sırayla dizildiğinde, işe koyulmak çok daha kolay gelecektir.

Unutmayın, büyük görevlerle başlamak rahatsız edici olabilir. Ancak bunları bir kez hallettiğinizde, diğer görevleri kolayca tamamlamak için zihinsel enerji ve motivasyona sahip olacaksınız!

Sunumunuz üzerinde çalışmanız gereken örneğe geri dönelim. Açılış cümlesini yazmanın ilk yemeniz gereken kurbağa olduğunu keşfettiniz. İşte bunu nasıl yapabilirsiniz.

İlhamın gelmesini beklemeyin. Boş sayfanın önüne oturun ve kendinize 30 dakika verin — e-posta yok, sosyal medya yok, hiçbir şey yok. Fikir ve yaratıcılığı tetiklemek için sunum konusuyla ilgili birkaç makale veya alıntı elinizin altında bulundurun.

Isındıktan sonra, kendinizi birkaç açılış cümlesi bulmaya zorlayın — Tracy buna zorla verimlilik diyor. Seçeneklerinizi not alın ve yaratıcılığınızın akışına izin verin. Yakında büyük ikramiyeyi kazanacaksınız.

Adım 3: Tekrarla

Kurbağayı yemeyi sevmelisiniz. Sonuçta, kim büyük görevlerle ilk önce uğraşmak ister ki?

Kurbağaları belirleme ve bunlarla başa çıkma konusunda ne kadar çok pratik yaparsanız, görevleri önceliklendirme, zaman yönetimi ve ertelemeyi yenme konusunda o kadar başarılı olursunuz. Tutarlı kalmak için yapabileceğiniz şeyler şunlardır:

"Kurbağalarınızı" ve onları nasıl yendiğinizi bir günlüğe kaydedin. Bu kayıt, ilerlemenizi izlemenize, motivasyonunuzu sürdürmenize ve diğer kurbağaları yenmenize yardımcı olur

Kurbağa yeme oturumunun ardından kendinizi ödüllendirin. Başarılarınızı kutlamak, olumlu davranışları pekiştirir ve devam etmek için motivasyon sağlar

ClickUp'ta dönüm noktalarını belirleyin ve o kurbağayı yedikten sonra her zaferi kutlayın!

Şefkat gösterin. O kurbağayı yiyemediğiniz günler olabilir, kendinize bunun sorun olmadığını söyleyin. Nazik ve sabırlı olmak anahtar motivasyon faktörüdür

Daha iyi olmak için çabalamayı bıraktığınız anda, kötüye gitmeye başlarsınız.

Daha iyi olmak için çabalamayı bıraktığınız anda, kötüye gitmeye başlarsınız.

Bunlar, kurbağa yeme alışkanlığını geliştirmek için yapabileceğiniz birkaç şey. Daha sonra, bu büyük görevleri daha iyi bir şekilde yerine getirmeniz için daha fazla ipucu paylaşacağız.

Eat The Frog tekniğinin faydaları

Eat The Frog yöntemi birçok potansiyel fayda sunar. İşte bunlardan bazıları:

Stratejik çalışma

En zor görevleri önce halletmek için işlerinizi öncelik sırasına koymak ve sadece elinizdeki göreve odaklanmak zorundasınız. Böyle bir yaklaşım, tek bir göreve konsantre olup yüksek kaliteli sonuçlar elde etmeye odaklandığınız derin çalışma alışkanlığı geliştirmenize yardımcı olur. Bu derin çalışma, günün gidişatını belirler ve dikkatinizi dağıtan unsurları uzak tutar.

Verimlilik artışı

İş gününün ilk saatlerinde zorlu görevleri halletmek, kendinizi daha başarılı hissetmenizi sağlar. Aynı zamanda, zihinsel bant genişliğini serbest bırakır ve kalan günlük görevleri yerine getirmek için ivme kazandırır. Tek yapmanız gereken bu ivmeyi sürdürmek, böylece zahmetsizce verimli bir gün geçirebilirsiniz. Başka hiçbir şey başaramasanız bile, en zor görevi, yani kurbağayı yemek, tamamlamış olursunuz!

Ertelemeyi azaltın

Eat The Frog tekniğinin amacı, ertelemeyle mücadele etmektir. En korkunç veya en zorlu görevi doğrudan ele aldığınızda, yapılacaklar listenizdeki diğer öğeleri erteleme olasılığınız azalır. Bu teknik, ertelemeyi yenmenize ve ertelemenin tüm programınız üzerindeki etkisini ortadan kaldırmanıza yardımcı olur!

Etkili zaman yönetimi

Zaman yönetimi en güçlü yanınız değilse, Eat The Frog yöntemi bu becerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Her şey, günün en büyük zaman kaybı olan "kurbağayı yemek" için ne kadar zaman gerekeceğini tahmin etmekle başlar. Bunu proaktif önceliklendirmeyle birlikte yapmak, programınızı daha iyi yönetmenizi sağlar.

Kontrol hissi

Herkes iş yerinde kontrolün kendisinde olmasını sever. Bu, programınız ve görev listeniz için de geçerlidir. Kurbağayı yemek sizi sürücü koltuğuna oturtur. Sonuçta, tüm dikkatinizi gerektiren önemli işleri önce halletmiş olursunuz. Günlük planlama sürecinizi yapılandırmanıza yardımcı olur. Kontrolü elinizde tutmak, iş yüküne ve kullanılabilirliğe bağlı olarak daha küçük görevleri delege etmenizi veya kaynakları yeniden tahsis etmenizi sağlar.

Genel refah

Kurbağayı yemek, ruh halinizi iyileştiren harika bir yöntemdir. Öncelikle, en önemli görevi tamamlamak size başarı hissi verir. Ardından, önceden plan yapmanıza ve kontrolü elinizde tutmanıza olanak tanır. En önemlisi, en kötüsünü aşmak, görev veya projeyle ilgili gelişebilecek endişeleri veya diğer zihinsel blokları ortadan kaldırır. Kurbağayı yuttuktan sonra, fikirlerin akışının nasıl devam ettiğini ve işlerinizi ne kadar kolay hallettiğinizi fark edeceksiniz!

Daha keskin kararlar

Odaklanma ve netlik eksikliği verimliliğin düşmanlarıdır. Karar verme sürecini engelleyebilirler. Ancak, kurbağayı yemeye karar verdiğinizde, zihinsel enerjinizi, odaklanmanızı ve netliğinizi büyük görev için ayırmış ve daha az önemli görevleri başkalarına devretmiş olursunuz. Bunlar halledildiğinde, diğer her şeye daha keskin bir zihinle yaklaşmak daha kolay olacaktır. Ayrıca, bunu ne kadar çok uygularsanız, kurbağalarınızı o kadar iyi belirleyebilir ve her geçen gün daha akıllı kararlar alabilirsiniz.

Daha iyi iş-yaşam dengesi

Kurbağayı yemek, iş ve özel hayatınız arasında mükemmel dengeyi kurmanıza yardımcı olan harika bir alışkanlıktır. Günlük görevlerinizi zamanında ve planladığınız şekilde tamamlayarak, bunları eve götürme olasılığınız azalır. Ayrıca, bunun ruh halinizi nasıl iyileştirdiğinden de bahsetmiştik. Böylece daha az stresli ve endişeli, daha motive olursunuz.

Eat The Frog yöntemini uygulamak için ipuçları

Eat The Frog tekniğini denemek faydalı olabilir. Bu yöntemi gerçekten işe yarar hale getirmek için temel bilgilerin ötesine geçen bazı değerli ipuçları ve püf noktaları:

Kılık değiştirmiş kurbağalara karşı dikkatli olun. Bazen, en basit görevler bile bir dizi daha karmaşık görevi açığa çıkardıkları için gizli kurbağalar olabilir. Örneğin, önemli bilgiler içeren bir e-posta yazmak, söz konusu bilgilere bağlı bir rapor üzerinde çalışmak yerine öngörülemeyen bir kurbağa olabilir

Kurbağaları toplu olarak işleyin. Bu, benzer beceriler veya zihniyet gerektiren birden fazla proje veya zorluğun üstesinden gelmeyi kolaylaştırır. Bunları bir araya getirmek, odaklanmış derin çalışma durumuna girerek bunları birbiri ardına halletmenizi ve verimliliği en üst düzeye çıkarmanızı sağlayan bir iş akışı geliştirir

Bir kurbağa tarafından ezildiğinizi hissettiğinizde "5 dakikalık hile"'yi kullanın. Bu teknik, sizi sadece beş dakika boyunca o iş üzerinde çalışmaya zorlar. Çoğu zaman, bu, ertelemeyi yenmek ve ivme kazanmak için ihtiyacınız olan itici güçtür

5 dakikalık hile, Hagengrowth aracılığıyla sizi tekrar yolunuza sokacak

Sabahları ilk iş olarak canlı bir kurbağa yemenin faydalarından bahsetmiştik. Bu, sabahları erken kalkanlar için işe yarayabilir, ancak herkes için geçerli değildir. Hepimizin gün içinde odaklanma ve enerji seviyelerinin en yüksek olduğu zamanlar vardır. Bu kurbağa yeme zamanlarını belirleyin ve doğal enerji düzeninizden yararlanarak verimliliğinizi artırın

Sadece sonuçlar için endişelenmeyin. Bazen istenmeyen bir sonuç, olumlu bir davranış veya alışkanlığa odaklanmanızı engelleyebilir. Sonuç ne olursa olsun, olumlu davranışları pekiştirmek için bunları da kutlayın

ClickUp, Eat The Frog'u yapmanıza yardımcı olabilir mi?

Korkunç kurbağaları yenmek yorucu olabilir, ancak ClickUp size bu konuda yardımcı olabilir! İşte nasıl:

Görev yönetimi

ClickUp'ta görevleri görüntüleyin ve öncelikler atayın

ClickUp, güçlü bir görev yönetimi yazılımıdır.

Bu tekniği kullanırken görevlere öncelik vermeyi ve önceliği kaldırmayı öğrenmekle ilgili söylediklerimizi hatırlıyor musunuz? ClickUp Görevleri ile hepsi çocuk oyuncağı. ClickUp'ta sadece birkaç tıklama ile görevlere öncelik atayabilir ve kurbağayı hızlıca belirleyebilirsiniz. Bu öncelik işaretleri, görevi görev listenizin en üstüne yerleştirir, size bakar ve sabah ilk iş olarak onu halletmenizi hatırlatır.

İş bölümü yapısı

Alt görevler oluşturarak kurbağayı yemenizi kolaylaştırın

ClickUp, kurbağayı yemeden önce hazırlamayı kolaylaştırır. Tek bir büyük ısırıkla boğulmak yerine, onu daha küçük, daha yönetilebilir ısırıklara, yani alt görevlere bölebilirsiniz. Her alt görev için kontrol listeleri oluşturun ve bunları akıllı kaynak tahsisiyle eşleştirin. Böylelikle, görevi tamamlama zamanı geldiğinde her şey hazır olacaktır.

Zaman blokları

ClickUp ile görevlere zaman tahminleri ekleyin

Kabul edelim: Hepimiz sosyal medyada doom-scrolling yapmayı seviyoruz! Ancak ClickUp, dikkatinizin dağılmasını önleyen bir kaleci gibidir. ClickUp'ı kullanarak o kurbağayı yemenin ne kadar süreceğini gerçekçi bir şekilde tahmin edin. Bu netliği elde ettikten sonra, programınızda ayrılmış bir zaman bloğu oluşturun ve kesintisiz bir şekilde kurbağa yeme işine koyulun.

İşbirliğine dayalı çalışma

ClickUp'ın işbirliği özelliklerini kullanarak takım olarak kurbağayı yiyin

ClickUp, kullanıcıların görevler atamasına, projeleri paylaşmasına ve takım arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunmasına olanak tanır. Bu, işbirliği gerektiren zorlu görevlerin üstesinden gelmeye yardımcı olur. İster ClickUp'ta sohbet üzerinden beyin fırtınası oturumları düzenleyin, ister etkileşimli ClickUp beyaz tahtalarında kavramları açıklayın, platform herkesin aynı sayfada olmasını sağlar. Bu tür kasıtlı iletişim, sizin ve takımınız için sorunsuz ve başarılı bir kurbağa yeme deneyimi sağlar.

Özelleştirilebilir şablonlar

ClickUp, oyunun kurallarını tamamen değiştiren zengin bir özelleştirilebilir şablon kütüphanesi sunar. Zaman bloklama şablonları, yoğun profesyoneller için tam bir hayat kurtarıcıdır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Program Bloklama Şablonu ile programınızı planlayın ve zaman bloklamayı uygulayın

Günlük, haftalık veya aylık planlarınızı yapmak için kullanabileceğiniz ClickUp Zamanlama Blok Şablonu vardır. Bu şablon, minimum sürede maksimum iş yapmanızı sağlar. Özel Alanlar'ı kullanarak, bireysel görevleri takip etmek ve konum, tür vb. gibi ayrıntıları eklemek için dört tür Özel Durumunuz vardır. Ayrıca, kendiniz için gerçekçi bir plan oluşturmak için Planlama Formu Görünümü'nü de kullanabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin Clickup'taki Görev Yönetimi Şablonu ile görevlerinizi takip edin

Ayrıca, iş yükünüzü görselleştirmek, görevleri önceliklendirmek ve takımlar arasında işbirliği yapmak için sizin ve takımınızın kullanabileceği ClickUp Görev Yönetimi Şablonu da mevcuttur. Görevlerinizi liste, pano, zaman çizelgesi ve daha fazlası olarak görselleştirmek için altı dinamik görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz. Yapılacak işlerinizi Eylem Öğeleri, Fikirler ve Birikmiş İşler olmak üzere üç listeye ayırır, böylece her seferinde tek bir alana odaklanabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'taki Getting Things Done Framework şablonuyla planlarınızı gerçeğe dönüştürün

Bunların yanı sıra, ClickUp Getting Things Done Framework da var. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve görevlerinizi not alıp bunları sıralayarak işlerinizi halletmek için gününüzü planlamanıza yardımcı olur! Ayrıca, fikirlerinizi yazmak için belge veya beyaz tahta kullanmayı seçebilirsiniz!

ClickUp Brain

ClickUp Brain, fikirleri görevlere dönüştürür ve kurbağayı belirler

Abartmıyoruz, ClickUp Brain'i kişisel asistanınız olarak kullanmayı seveceksiniz. Eat The Frog tekniğini uygulamak için çok değerli bir varlıktır. Önceliklere göre görevleri planlamaktan, o kurbağayı yemek için programımı bloklamaya kadar, ClickUp Brain her şeyi yapabilir. Hatta tartışmaları, toplantıları ve belgeleri görevlere çevirerek daha eyleme geçirilebilir hale getirebilir. İşinizi çok kolaylaştıracağı için ona mini proje yöneticisi diyebilirsiniz!

Eat The Frog tekniği ile ertelemeyi verimliliğe dönüştürün

Kurbağa metaforu pek iştah açıcı gelmeyebilir, ancak Eat The Frog tekniği verimliliğin sağlam temellerini atar. Hatta bazıları kurbağaların şampiyonların kahvaltısı olduğunu bile söyleyebilir.

Eat The Frog basit ama etkili bir tekniktir ve telaşlı öğrencilerden yoğun profesyonellere kadar herkes kullanabilir. Tek ihtiyacınız olan, en zor görevi ilk olarak ele alma isteği ve bunu başarma azmi. Elbette, bu yolculukta size yardımcı olacak ClickUp gibi araçların da biraz yardımı gerekecektir.

ClickUp'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayabileceğinizi bahsetmiş miydik? Ücretsiz bir hesap açın ve kendiniz görün!