Önceliklendirme için Ağırlıklı En Kısa İş Önce (WSJF) Yöntemini Kullanma

MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have): MoSCoW daha niteliktir ve takımların hangi özelliklerin önemli olduğunu ve hangilerinin ertelenebileceğini belirlemesine yardımcı olur. WSJF'den farklı olarak, MoSCoW zaman ve maliyeti açıkça hesaba katmaz, bu da iş etkisi ve hızına göre öncelik belirlemede daha az etkili olmasını sağlar