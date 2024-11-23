Önceliklendirme için Ağırlıklı En Kısa İş Önce (WSJF) Yöntemini Kullanma

Büyük, gösterişli ve büyük getirisi olan bir girişim üzerinde mi çalışmaya karar veremediğiniz ya da daha küçük, daha az heyecan verici ama daha çabuk tamamlanacak bir görev mi yapmaya karar veremediğiniz oldu mu hiç?

Her proje yöneticisi bu ikilemle karşı karşıya kalır ve genellikle net bir cevap olmadığı hissine kapılır.

İşte burada ağırlıklı en kısa iş önce (WSJF) devreye girer. Daha akıllı önceliklendirme kararları almanıza yardımcı olacak veri odaklı bir yaklaşım sunar.

WSJF'nin önceliklendirme sürecinizi doğru yönde nasıl ilerletebileceğini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz, kemerlerinizi bağlayın!

⏰ 60 saniyelik özet WSJF, gecikme maliyetini ve iş boyutunu dikkate alarak en kısa işi önceliklendirmeye yardımcı olur ve böylece yüksek etkili görevlere odaklanmanızı sağlar

WSJF'nin bileşenleri şunlardır görevlerin önceliğini belirleyen gecikme maliyeti (değer) bölü görev süresi (çaba)

WSJF, görevleri stratejik hedeflerle uyumlu hale getirerek, paydaşların geri bildirimlerini dahil ederek ve ClickUp gibi görselleştirme araçlarını kullanarak çevik çerçevelerde önceliklendirmeyi geliştirir

WSJF, karar vermeyi kolaylaştırır, önyargıları azaltır ve iş hedefleriyle uyumu artırır

WSJF'yi hesaplamak için: ClickUp Özel Alanlarında gecikme maliyetini ayarlayın İş süresi için Zaman Takibi'ni kullanın Formül Alanları ile hesaplamayı otomatikleştirin

ClickUp Özel Alanlarında gecikme maliyetini ayarlayın

İş süresi için Zaman Takibi'ni kullanın

Formül Alanları ile hesaplamaları otomatikleştirin ClickUp Özel Alanlarında gecikme maliyetini ayarlayın

İş süresi için Zaman Takibi'ni kullanın

Formül Alanları ile hesaplamaları otomatikleştirin WSJF'yi ürün yol haritalarına entegre etmek, iş hedefleriyle uyumu sağlar ve takımlar arasında netliği artırır Değer tahmini ve tutarsız puanlama gibi yaygın sorunlar, süreçleri standartlaştırarak ve paydaşları dahil ederek aşılabilir WSJF, diğer önceliklendirme yöntemlerine kıyasla genellikle daha veri odaklı ve nesneldir

Ağırlıklı En Kısa İş Önce (WSJF) nedir?

Ağırlıklı en kısa iş önce (WSJF), Agile'da, özellikle ölçeklendirilmiş Agile çerçevesi (SAFe) içinde kullanılan bir önceliklendirme modelidir. Takımların hangi görevleri veya özellikleri önce ele alacaklarına karar vermelerine yardımcı olur.

Bu çevik önceliklendirme tekniği, takımların en kısa sürede en fazla değeri sağlayan girişimlere odaklanmasına yardımcı olur.

WSJF, kullanıcı ve iş değeri, zaman hassasiyeti ve risk azaltma gibi anahtar faktörleri dikkate alarak çabaları iş hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi kolaylaştırır. WSJF, en yüksek etkiye sahip görevler üzerinde çalışmanızı sağlayarak verimliliği artırır ve gecikmeleri azaltır.

⭐️ İlginç Bilgi: "En Kısa İş Önce" yaklaşımı ilk olarak 1970'lerde, kaynakların kıt ve pahalı olduğu bir dönemde kullanılmaya başlandı. Hedef, kaynakları en ucuz şekilde en iyi şekilde kullanmaktı.

Agile ve SAFe Ortamlarında WSJF'yi Uygulama

Agile ve SAFe'de WSJF'yi nasıl kullanacağımızı anlamadan önce, SAFe ortamının ne olduğunu anlayalım.

Scaled Agile Framework (SAFe), genellikle departmanlar veya tüm kurumsal şirketler arasında karmaşık, çok takımlı Agile projeleri yürüten kuruluşlar için tasarlanmıştır. Daha küçük Agile kurulumlarından farklı olarak SAFe, büyük projeleri yönetmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sunarak takımların portföy, program ve takım gibi birden çok düzeyde hedefleri uyumlu tutarken işbirliği içinde çalışmasını sağlar.

SAFe içinde, Ağırlıklı En Kısa İş Önce (WSJF) ekonomik etkiye göre işlere öncelik verir. Takımların en kısa sürede en fazla fayda sağlayan özellikleri belirlemelerine olanak tanıyarak çabaların getirisini en üst düzeye çıkarır.

WSJF'yi portföy, program ve çözüm treni gibi çeşitli düzeylerde uygulamak, uyumu, işbirliğini ve en yüksek değere sahip işlere odaklanmayı sağlar ve işbirliği ve şeffaflık gibi Scrum'ın temel unsurlarını doğrudan destekler.

WSJF, herhangi bir Agile ürün yönetimi çerçevesinde uygulanabilirken, ölçeği ve karmaşıklığı nedeniyle SAFe'de özellikle yararlıdır. Yüksek riskli veya yüksek değerli projelerde WSJF, takımların veriye dayalı önceliklendirme kararları almasına yardımcı olur. Bu, paydaşların girdisi, işbirliği ve net önceliklendirmenin gerekli olduğu büyük projelerde anahtar öneme sahiptir.

Agile'da WSJF'nin bazı yaygın kullanım alanları şunlardır:

Ürün yol haritası planlaması: İş hedeflerini karşılamak için özellikleri sıralama

Özellik önceliklendirme: Yüksek değerli özellikleri belirleme

Geliştirme zaman çizelgeleri: Gecikmeleri önlemek için zamana duyarlı işleri uyumlu hale getirme

Önemli not: WSJF kaynak yoğun bir araçtır ve bu nedenle hata düzeltme gibi küçük görevler için ideal değildir. İş sonuçlarını etkileyen yüksek etkili işler için en uygun araçtır.

Önceliklendirme için WSJF'yi Kullanmanın Avantajları

WSJF, takımların bilinçli, veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olan güçlü bir önceliklendirme çerçevesidir. Agile projeler için WSJF'den nasıl yararlanabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Değer ve hıza odaklanın: En kısa sürede en yüksek değeri sağlayan görevleri önceliklendirerek verimliliği artırın ve müşteri memnuniyetini yükseltin

Verimli kaynak tahsisi: Kullanıcı değeri ve zaman kritikliğini değerlendirerek kaynakların en değerli görevlere yönlendirilmesini sağlar, böylece daha iyi proje sonuçları elde edilir ve düşük etkili faaliyetlere harcanan zaman en aza indirilir

Şeffaflık ve takım uyumu: Önceliklendirmede açıklığı teşvik eder, takımların ortak hedefler üzerinde uyum sağlamasına yardımcı olur ve işbirliğine dayalı karar almayı destekler

Veriye dayalı önceliklendirme: Basit sıralama yöntemleri yerine kapsamlı bir önceliklendirme süreci sağlayarak, nicel bir yaklaşım kullanarak ekonomik etki konusunda kararlar alır

Sürekli yeniden değerlendirme: Takımların yeni bilgilere uyum sağlamasına ve iş hedefleriyle uyumlu kalmak için öncelikleri yeniden değerlendirmesine olanak tanır

İyileştirilmiş paydaş uyumu: Önceliklendirme kriterlerini netleştirerek paydaş uyumunu teşvik eder

Azaltılmış risk: Yüksek değerli, aciliyeti yüksek işleri ön plana çıkararak zaman ve kaynakların yanlış tahsis edilme olasılığını azaltır, daha az etkili öğelere odaklanma riskini azaltır

İş hedefleriyle uyum: Ürün geliştirmeyi şirketin vizyonu ve stratejik hedefleriyle uyumlu tutarak, her görevin daha geniş iş hedeflerini desteklemesini sağlar

Pazar değişikliklerine uyum: Pazar koşulları veya müşteri talepleri değiştiğinde takımlarınızın hızlı bir şekilde yön değiştirmesine olanak tanıyarak esnekliği teşvik eder ve öncelikleri gerçek zamanlı ihtiyaçlarla uyumlu tutar

Teknik borcun daha net önceliklendirilmesi: Ekonomik etkisine göre öncelik atayarak teknik borcu ele almak için sistematik bir yol sağlar ve teknik borcun gelecekteki büyümeyi engellememesini garanti eder

Büyük takımlar için ölçeklenebilir: Ortak bir önceliklendirme dili sağlayarak işlevler arası takımları destekler ve büyük grupların görevlerin önemi ve sırası konusunda uyum sağlamasını kolaylaştırır

WSJF'nin Bileşenleri: Formülün Ayrıntıları

WSJF'nin bileşenlerini anlamak, görevleri daha etkili bir şekilde önceliklendirmenize yardımcı olur. Formülün ayrıntıları, her bir faktörün yüksek değerli görevleri belirlemeye nasıl yardımcı olduğunu gösterir.

WSJF formülünün anahtar unsurlarını ve bunların görev önceliklendirmesini optimize etmek için nasıl birlikte çalıştığını keşfedelim.

1. Gecikme Maliyeti (CoD): CoD, bir görevin gecikmesinin etkisini ölçer.

Üç unsurun birleştirilmesiyle hesaplanır: Kullanıcı/iş değeri: Görevin kullanıcılara veya işe ne kadar değer kattığı Zaman kritikliği: Görevin aciliyeti — bazı işler geciktiğinde değerini yitirir Risk azaltma/fırsat yaratma: Gelecekteki riskleri azaltma veya yeni fırsatlar yaratma potansiyeli

Bu unsurlar bir araya geldiğinde, bir görevin ne kadar çabuk tamamlanması gerektiğinin net bir resmini ortaya çıkarır.

2. İş boyutu: Bu, görevi tamamlamak için gereken tahmini zaman veya çabadır. CoD puanı yüksek olan daha küçük görevler, daha hızlı değer sağladıkları için genellikle önceliklendirilir

Aşağıdaki şekil, Reinertsen'in WSJF'sini kullanarak işlere öncelik vermenin ekonomik sonuçları nasıl önemli ölçüde etkileyebileceğini göstermektedir.

Gölgeli alanlar, her senaryo için toplam CoD'yi temsil eder. WSJF değeri en yüksek işler, en değerli işlere öncelik vererek daha iyi finansal sonuçlar elde edilmesini sağlar. Gösterildiği gibi, bir sonraki en kolay işi değil, bir sonraki en iyi işi seçmek önemli bir finansal etki yaratabilir. (© Scaled Agile, Inc. )

WSJF puanı, Gecikme Maliyeti'nin İş Boyutu'na bölünmesiyle hesaplanır. WSJF puanı yüksek görevler önce ele alınır, böylece takımların değeri en üst düzeye çıkaran, yüksek etkili ve hızlı tamamlanabilen işlere odaklanması sağlanır.

💡 Profesyonel İpucu: CoD'yi değerlendirirken çaba düzeyi de dikkate alınmalıdır. Bu, gecikmenin genel etkisini etkileyebilir.

WSJF nasıl hesaplanır?

WSJF önceliklendirme modeli, çeşitli faktörleri tartmanıza olanak tanır, böylece düşük zaman gereksinimi olan yüksek değerli görevler doğal olarak en üste çıkar. ClickUp kullanarak WSJF'yi hesaplamak için adım adım kılavuz.

Adım 1: Gecikme maliyetini hesaplayın

CoD'yi hesaplamak için, her bir faktörü (değer, zaman kritikliği ve risk azaltma) bir ölçekte (genellikle Fibonacci ölçeği) derecelendirin. Bu puanları toplayarak tek bir CoD değeri elde edin.

Örneğin, bir görev değer açısından 8, zaman açısından 5 ve risk azaltma açısından 7 puan alırsa, CoD 20 olur.

Her görev için bu değerleri girmek ve hesaplamak üzere ClickUp Özel Alanları ayarlayabilirsiniz. Bu, proje öncelikleri değiştikçe CoD'yi izlemeyi ve güncellemeyi kolaylaştırır.

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak görevleri Gecikme Maliyetine göre sıralayın, anahtar öğelere göre filtreleyin ve birikmiş işlerinizi odaklanmış tutun

Adım 2: İşin süresini veya boyutunu hesaplayın

Ardından, her görevin çabasını veya zamanını tahmin edin. Bu genellikle "iş süresi" veya "boyut" ile ölçülür ve WSJF'yi belirlemede anahtar rol oynar.

ClickUp Zaman Takibi özelliği, çalışılan saatleri hesaplamak için harika bir araçtır. Benzer görevlerin ne kadar sürdüğünü izleyebilir, geçmiş verileri kullanabilir veya takımın geri bildirimlerine göre tahminlerde bulunabilirsiniz.

ClickUp Zaman Takibi ile masaüstü, mobil veya web'den saatlerinizi kaydedin

Adil önceliklendirme için tutarlı bir ölçek kullanmanın çok önemli olduğunu unutmayın. Örneğin, kolay bir görev süre açısından 2 puan alırken, daha karmaşık bir görev 20 puan alabilir.

Adım 3: Gecikme maliyetini iş süresine (veya boyutuna) bölün

Artık CoD ve iş süresine sahip olduğunuza göre, CoD'yi iş süresine bölerek WSJF puanını elde edin:

WSJF = Gecikme Maliyeti / İş Süresi

Örneğin, bir görevin CoD değeri 20 ve süre 5 ise, WSJF puanı 4 olur. Daha yüksek puanlar, öncelikli görevleri gösterir.

📌 Örnek İki girişimi ele alalım: Girişim A: CoD = 15, İş Süresi = 3. WSJF puanı = 15 / 3 = 5 Girişim B: CoD = 8, İş Süresi = 4. WSJF puanı = 8 / 4 = 2 Bu durumda, Girişim A'nın WSJF puanı daha yüksek olduğundan, Girişim B'den önce öncelik verilmelidir.

Bu hesaplamayı kolaylaştırmak için, ClickUp Formül Alanlarını kullanarak CoD'yi her görev için İş Süresi'ne otomatik olarak bölebilirsiniz. Bu otomasyon, manuel hesaplamalar ve insan hataları olmadan önceliklendirmenizin güncel kalmasını sağlar.

ClickUp Formül Alanlarını kullanarak gecikme maliyetini kolaylıkla hesaplayın

Yapmanız gereken tek şey:

Formül Alanı Ekle

Liste veya Tablo görünümünde artı simgesine tıklayın

Formül seçin ve adlandırın

WSJF formülünü ayarlayın

Ƒx simgesine tıklayın, ardından Gecikme Maliyeti ve Süre gibi alanları seçin

WSJF'yi hesaplamak için operatörler (ör. bölme) kullanın. Daha karmaşık formüller için Gelişmiş Düzenleyiciyi kullanın

Görevler arasında otomatik hesaplama

Formül alanlarını otomatik olarak güncelleyerek, WSJF puanlarına göre görevleri zahmetsizce önceliklendirmenize yardımcı olur

Dahası, görevleri etkilerine göre değerlendirmek ve önceliklendirmek için ClickUp Önceliklendirme Matrisi Şablonunu deneyebilirsiniz.

WSJF'yi Ürün Yol Haritasındaki Öğeleri Önceliklendirmek için Kullanma

Başarılı bir ürün yol haritası oluşturmak, genellikle ilk olarak neyin ele alınacağına dair zor kararlar içeren dikkatli bir önceliklendirme gerektirir.

WSJF, ürün biriktirme listesindeki öğeleri etki ve çaba düzeyine göre sıralayarak, yüksek etkili görevlerin en üstte yer almasını ve hak ettikleri ilgiyi görmesini sağlar.

ClickUp Ürün Yönetimi Yazılımı, özelleştirilebilir puanlama, görsel yol haritaları ve geri bildirim araçlarıyla WSJF önceliklendirmeyi kolaylaştırarak iş değerini, zamanın önemini ve iş boyutunu değerlendirmenize yardımcı olur.

Basitleştirilmiş WSJF puanlama sistemi ile ClickUp, takımınızın önceliklerini uyumlu hale getirerek, değeri en üst düzeye çıkaran daha hızlı ve veriye dayalı kararlar alınmasını sağlar. Nasıl olduğunu keşfedelim.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak yüksek etkili görevlerin ilerlemesini görselleştirin ve izleyin

Adım 1: WSJF'yi iş hedeflerinizle uyumlu hale getirin

Hesaplamalara geçmeden önce, WSJF çerçevenizi ve genel iş hedeflerinizi Agile Scrum ortamında uyumlu hale getirin.

Şu anda kuruluşunuzun en çok değer verdiği şeyin ne olduğunu düşünün; gelir artışı, müşteri memnuniyetinin iyileştirilmesi veya operasyonel maliyetlerin azaltılması olabilir. Bu netlik, WSJF önceliklendirmesinin şirketin daha geniş hedeflerini doğrudan desteklemesini sağlayarak yol haritanızı uygulanabilir ve anlamlı hale getirir.

En önemli iş hedeflerini belirleyin ve ürün takımındaki herkesin bunların önceliklendirmeye nasıl etki ettiğini anladığından emin olun.

ClickUp Ürün Yol Haritası Şablonunu kullanarak yol haritanızı bu hedefler etrafında yapılandırın ve başlangıçtan itibaren uyumu sağlayın.

Adım 2: Paydaşların görüşlerini toplayın

Pazarlama, satış veya müşteri başarısından olsun, paydaşlarınız WSJF önceliklendirmenizi iyileştirebilecek değerli içgörülere sahiptir. Onlarla işbirliği yaparak, hangi özelliklerin veya iyileştirmelerin müşterilerinizi veya işinizi en çok etkileyeceğini anlayın.

Bir atölye çalışması düzenleyin veya ClickUp Assign Comments'ı kullanarak paydaşlar ve karar vericilerle tartışın ve her bir özelliğin iş değeri, zaman hassasiyeti ve risk azaltma faydalarını değerlendirin. Bu yaklaşım, şeffaflık için yol haritası öğelerinizle ilgili geri bildirimleri doğrudan yakalayabilir.

📌Örnek: Paydaşlar girdi sağladığında, Yorumları Atama özelliğini kullanarak ilgili takım üyelerini veya kendinizi @bahsetme ile etiketleyin. Geri bildirim ele alındığında veya bir karar verildiğinde, yorumu çözün veya daha fazla açıklama için yeniden atayın.

Tüm yorumlar tek bir konumda merkezileştirildiğinden, paydaşlar en son girdilere göre WSJF önceliklendirmesini kolayca ve karışıklık olmadan iyileştirebilir.

ClickUp ile yorumları görevlere dönüştürün ve takıma atayın Yorumları Atama

Adım 3: WSJF puanını hesaplayın

WSJF'yi hesaplamak için önceki bölümdeki puanlama faktörleri hakkındaki kılavuza bakın.

Fibonacci gibi tutarlı bir ölçek kullanarak her göreve iş değeri, zaman kritikliği ve risk azaltma (veya fırsat sağlama) açısından bir puan atayın. Bunları ekleyerek Gecikme Maliyetini bulun, ardından görevin çaba veya zaman gereksinimlerine göre İş Boyutunu tahmin edin.

WSJF Formülü: WSJF Puanı = Gecikme Maliyeti/İş Boyutu

📌 Örnek: Bir verimlilik uygulamasının ürün yol haritasını ele alalım:

Özellik İş değeri Zaman kritikliği Risk azaltma CoD (toplam) İş boyutu WSJF puanı Görev hatırlatıcıları 8 7 5 20 3 6. 67 Otomatik raporlama 9 5 6 20 4 5. 00 Takım işbirliği araçları 10 8 7 25 5 5. 00 Hedef belirleme gösterge paneli 7 6 4 17 2 8. 50

Gecikme Maliyetini elde etmek için İş Değeri, Zaman Önemliliği ve Risk Azaltma puanları ekleyin Gecikme Maliyetini İş Boyutuna Göre Bölerek WSJF Puanını Elde Edin WSJF puanlarına göre özelliklere öncelik verin — daha yüksek puanlar daha yüksek öncelik anlamına gelir

Bu yaklaşımı diğer ürünler, hizmetler veya proje görevleri için de kullanabilirsiniz.

Adım 4: Yol haritası öğelerinizi sıralayın ve önceliklendirin

Her öğe için WSJF puanlarını aldıktan sonra, bunları sıralamanın zamanı gelir. En yüksek puanlı öğeleri yol haritanızın en üstüne yerleştirerek maksimum etkiyi elde edin.

Önceliklendirme sürekli bir süreçtir, bu nedenle yeni bilgiler geldikçe sıralamaları ayarlamanız gerekebilir. WSJF puanlama, takımınızın kullanıcı deneyimini ve takım işbirliğini geliştiren özelliklere öncelik vermesine yardımcı olur.

ClickUp, WSJF öncelikli yol haritanızı görselleştirmenin çeşitli yollarını sunarak, takım üyelerinden yöneticilere kadar herkesin bilgilendirilmesini kolaylaştırır.

Örneğin, ClickUp Pano Görünümü, görevleri önceliklerine göre özelleştirilebilir sütunlarda görselleştirmenize olanak tanır. Öğeleri sürükleyip bırakarak sırayı ayarlayın ve Kanban Panosunda değişen öncelikleri kolayca iletin.

ClickUp Pano Görünümünde benzer önceliklere sahip görevleri sıralayın ve gruplandırın

ClickUp Zaman Çizelgesi Görünümü'nü kullanarak görevleri zaman içinde haritalandırın ve yüksek öncelikli öğelerin genel yol haritanızda nereye uyduğunu kolayca görün. Bu görünüm, bağımlılıkları yönetmenize, ilerlemeyi izlemenize ve anahtar dönüm noktalarını gerçekleştirmenize yardımcı olur.

ClickUp Zaman Çizelgesi Görünümü ile yüksek öncelikli öğelerin ilerlemesini izleyin

Adım 5: Düzenli olarak gözden geçirin ve yeniden değerlendirin

Özellikle dinamik pazarlarda, bugün belirlediğiniz öncelikler yarın değişebilir.

WSJF hesaplamalarınızı ve sıralamalarınızı düzenli olarak gözden geçirerek, bunların mevcut koşulları, iş hedeflerini ve müşteri ihtiyaçlarını yansıttığından emin olun. Bu adım, yol haritanızın duyarlı ve ilgili olmasını sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Önceliklendirme Matrisi Şablonu, görevleri düzenlemenize ve önceliklendirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Önceliklendirme Matrisi Şablonu, çevik yol haritası planlaması için WSJF kullanarak görevleri düzenlemenin net bir yolunu sunar. Etki ve Çaba eksenlerine sahip 3×3 matris, görevlerin düşük, orta veya yüksek puan almasını sağlar. Renk kodlu hücreler önceliklendirmeyi kolaylaştırır:

Kırmızı: Şimdi yapılacak

Turuncu: Sonraki yapılacaklar

Yeşil: Son olarak yapılacak

Görevleri ClickUp Beyaz Tahtalarına yapışkan notlar olarak ekleyin, etkilerini ve çabalarını değerlendirin ve uygun hücreye sürükleyin. Bu esnek görünüm, Görevleri ve Belgeleri birbirine bağlamanıza ve görseller eklemenize olanak tanıyarak WSJF önceliklendirme için yaratıcı ve etkileşimli bir çalışma alanı sunar.

💡 Profesyonel İpucu: WSJF yaklaşımı, farklı departmanlar arasındaki işbirliğini de geliştirir. Pazarlama takımları, geliştirme takımları tarafından belirlenen öncelikli özelliklere göre kampanyalarını ayarlayabilir, bu da daha iyi kaynak tahsisi ve zamanlamaya yol açar.

WSJF'yi Kuruluşunuzda Benimseme

WSJF'yi takımlarınıza tanıtmak, kuruluş genelinde daha iyi öncelik belirleme ve uyum sağlama sürecini destekleyebilir.

Agile çerçevesinde WSJF, çeşitli düzeylerde özellik ve yeteneklerin önceliklendirilmesine yardımcı olarak kaynakların en değerli görevlere ayrılmasını ve ürün geliştirmenin iş hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar.

WSJF'yi ürün takımlarınıza tanıtmak için stratejiler

Takımınızı WSJF (Ağırlıklı En Kısa İş Önce) ile bir araya getirerek önceliklendirmeyi kolaylaştırabilir ve değeri artıran unsurlar hakkında ortak bir anlayış oluşturabilirsiniz.

WSJF'yi etkili bir şekilde uygulamak için bazı pratik stratejiler:

WSJF atölyesi düzenleyin: WSJF'nin temellerini (iş değeri, zaman kritikliği, risk azaltma ve iş boyutu) açıkladığınız uygulamalı bir atölye ile başlayın. Takımınıza mevcut projelerinizle ilgili örnekler göstererek WSJF'nin önceliklendirme üzerindeki gerçek etkisini gösterin

Puanlama için net kriterler belirleyin: Her WSJF faktörü için belirli tanımlar üzerinde anlaşın. "İş değeri" takımınız için ne anlama geliyor? Bir öğeyi "zaman açısından kritik" yapan nedir? Tutarlı kriterler belirlemek, takım üyelerinin puanlamada uyum içinde çalışmasını sağlayarak adaleti ve doğruluğu artırır

Görevlerinizi önceliğe göre sıralayın: ClickUp Görev Öncelikleri'ni kullanarak, görevleri etki ve çaba düzeyine göre işaretleyerek WSJF'yi uygulayın. Görevleri acil, yüksek, normal veya düşük öncelikli olarak sınıflandırarak, takımınızın çabalarını yüksek değerli işlere odaklayın ClickUp Görev Öncelikleri'ni kullanarak, görevleri etki ve çaba düzeyine göre işaretleyerek WSJF'yi uygulayın. Görevleri acil, yüksek, normal veya düşük öncelikli olarak sınıflandırarak, takımınızın çabalarını yüksek değerli işlere odaklayın

ClickUp Görev Öncelikleri ile görevleri aciliyetine göre önceliklendirin ve sıralayın

Paydaşları erken aşamada dahil edin: Beklentileri uyumlu hale getirmek için paydaşları ilk WSJF oturumlarına dahil edin. Diğer takımlardan (ör. pazarlama, satış veya müşteri başarısı) gelen girdiler, önceliklerin daha geniş iş hedeflerini yansıtmasını sağlayarak kabul görmesini ve olası çatışmaları azaltır

Sezgiden çok verilere önem verin: WSJF'nin nesnel, veriye dayalı önceliklendirme ile ilgili olduğunu vurgulayın. Önyargıları nasıl en aza indirdiğini ve takımların yüksek etkili işlere odaklanmasına yardımcı olarak müşteriler ve paydaşlar için daha fazla değer yaratmasını vurgulayın

İşbirliği için ClickUp Belgeleri'ni kullanın: WSJF yönergelerini, puanlama kriterlerini ve gerçek zamanlı örnekleri kaydetmek için paylaşılan WSJF yönergelerini, puanlama kriterlerini ve gerçek zamanlı örnekleri kaydetmek için paylaşılan ClickUp Belgeleri oluşturun. Herkesin WSJF temellerini gözden geçirebileceği ve her faktörün tanımlarına başvurabileceği merkezi bir kaynak olarak kullanın

ClickUp Belgeleri'nde işbirliği içinde düzenleme yaparak takım genelinde uyumu artırın

Yaygın zorluklar ve bunların üstesinden gelme yolları

WSJF'de sık karşılaşılan bazı zorluklar ve bunların üstesinden gelme yolları aşağıda verilmiştir

Zorluk Çözüm Değer tahmininde zorluk Büyük özellikleri daha küçük bileşenlere ayırın. Daha bilinçli kararlar almak için verileri, müşteri içgörülerini ve paydaşların geri bildirimlerini kullanın Tutarlı olmayan puanlama Takımlar arasında puanlama yöntemlerini ve kriterlerini standartlaştırın. Değer, risk ve diğer anahtar faktörlerin değerlendirilmesinde uyum sağlamak için atölye çalışmaları düzenleyin Hıza aşırı önem verme Zaman ile değeri dengeleyin. Kısa vadeli hız ve uzun vadeli stratejik etkiyi önceliklendirerek genel iş hedefleriyle uyumu sağlayın İş hedefleriyle uyumsuzluk Gelişen hedefler ve stratejiyle uyumu sağlamak için WSJF önceliklendirmesini düzenli olarak gözden geçirin. Scrum iş akışını kullanarak uyum için paydaşları dahil edin Belirsiz bağımlılıklar ClickUp gibi araçları kullanarak bağımlılıkları erken aşamada haritalayın. Engelleri önlemek ve doğru önceliklendirme sağlamak için görevleri ve karşılıklı bağımlılıkları görselleştirin Süreci gereksiz yere karmaşıklaştırmak Anahtar faktörlere (değer, zaman, risk) odaklanarak WSJF sürecini basitleştirin. Daha hızlı karar vermeyi kolaylaştırmak için modeli basit tutun Önceliklendirmede değişime direnç Esnekliği ve sürekli iyileştirmeyi teşvik edin. Etkisi yüksek görevlere odaklanarak WSJF'nin faydalarını paydaşlara iletin

Biliyor muydunuz? Don Reinertsen, The Principles of Product Development Flow (Ürün Geliştirme Akışının İlkeleri) adlı kitabında, ürün yöneticilerinin yaklaşık %85'inin "Bunu birkaç ay geciktirirsek maliyeti ne olur?" sorusunun cevabını bilmediğini vurgulamaktadır. "Zamana göre beklenen toplam değer"i ölçmek ve "Gecikme Maliyetini" hesaplamak için ekstra çaba harcayan şirketler daha iyi kararlar alır

Artık, ürün yöneticilerinin görev ve özellik önceliklendirmede oynadıkları rolün önemini biliyoruz. Şimdi bunu birlikte ele alalım.

WSJF'nin benimsenmesinde ürün yöneticilerinin rolü

Ürün yöneticileri, önceliklendirme, iletişim ve uyum sağlamayı teşvik ederek takımlar içinde WSJF'nin uygulanmasında hayati bir rol oynar

Ürün yöneticisi olarak, takımınızın gerçekten önemli olan şeylere odaklanmasını sağlayan çapa sizsiniz. Görevleri ve özellikleri önceliklendirirken, her birinin iş değerini, aciliyetini ve riskini göz önünde bulundurun. Bu şekilde, kaynakları en fazla etkiyi yaratan projelere yönlendirmiş olursunuz. Önceliklendirmenin ötesinde, takımı organize ve enerjik tutmak için başvurulacak kişi sizsiniz. WSJF'nin günlük akışa sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayarak, herkesi stratejik hedeflerle uyumlu kalmaya motive etmeye çalışmanız da faydalı olacaktır.

İletişim de çok önemlidir: çapraz fonksiyonlu takımları ürün durumu, sürüm zaman çizelgeleri ve yol haritası değişiklikleri konusunda güncel tutmak, herkesin değişikliklere senkronize olmasını sağlar.

Mühendisler ve QA ile işbirliği, WSJF kararlarının pratik ve teknik gerçeklere dayalı olmasını sağlar. Ve pazar araştırmasını atlamayın — müşteri ihtiyaçlarını ve trendleri anlamak, önceliklerinizi doğru belirlemenize yardımcı olur.

Günün sonunda, gerçek başarıya ulaşan açık ve uyumlu bir yol haritası ile herkesin destekleyebileceği bir vizyon oluşturursunuz.

Vay canına! Çok fazla konuyu ele aldık, ancak öncesinde WSJF'nin diğer popüler çerçevelerle karşılaştırmasını da görelim.

WSJF ve Diğer Önceliklendirme Teknikleri

WSJF, değeri en üst düzeye çıkarmaya ve gecikmeleri en aza indirmeye odaklanmasıyla öne çıkar. Ancak, avantajlarını anlamak için diğer popüler önceliklendirme araçlarıyla karşılaştırmak önemlidir.

MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have): MoSCoW daha niteliktir ve takımların hangi özelliklerin önemli olduğunu ve hangilerinin ertelenebileceğini belirlemesine yardımcı olur. WSJF'den farklı olarak, MoSCoW zaman ve maliyeti açıkça hesaba katmaz, bu da iş etkisi ve hızına göre öncelik belirlemede daha az etkili olmasını sağlar Eisenhower Matrisi: Eisenhower Matrisi, görevleri acil ve önemli olarak sınıflandırır. Kişisel görev yönetimi için harika olsa da, pazara sunma süresi ve değer sunmanın anahtar olduğu çok takımlı ürün geliştirmenin karmaşıklığını her zaman yakalayamaz Kano Modeli: Kano Modeli, müşteri memnuniyeti ve özellik memnuniyetine odaklanır, ancak WSJF gibi zaman ve kaynak kısıtlamalarına vurgu yapmaz. Bu, müşteri tercihlerini anlamak için yararlıdır, ancak sınırlı kaynaklar içinde hangi özelliğe öncelik verileceğini belirlemek için daha az pratiktir Değer ve Karmaşıklık Matrisi: Bu yöntem, özellikleri değer ve karmaşıklığa göre değerlendirir. Hızlı kazançları belirlemek için yararlı olmakla birlikte, teslim süresini değer ve risk ile dengeleyen WSJF ile aynı düzeyde stratejik değer sunmaz Rice Önceliklendirme: RICE yöntemi, özellikleri Erişim, Etki, Güven ve Çaba temelinde değerlendirir. RICE yöntemi, özellikleri Erişim, Etki, Güven ve Çaba temelinde değerlendirir. RICE önceliklendirme , takımların verilere dayalı önceliklendirme yapmasına yardımcı olurken, WSJF zaman temelinde değerlendirmeleri (gecikme maliyeti) ve değeri de dahil ederek bir adım daha ileri gider ve önceliklendirmeye daha bütünsel bir yaklaşım sunar

WSJF, zamanın kritik olduğu ve iş değerinin en üst düzeye çıkarılması gereken ortamlarda öne çıkar. Takımların zaman-değer oranı en yüksek işlere öncelik vermelerini sağlar, bu da onu hızlı tempolu ürün geliştirme için özellikle uygun hale getirir.

ClickUp ile Önceliklerinizi Belirleyin

WSJF, görevleri ve özellikleri değerlerine ve gereken çabaya göre önceliklendirme için etkili bir yöntemdir.

Bir ürün yol haritası üzerinde çalışıyor veya stratejik kararlar alıyor olsanız da, WSJF değeri en üst düzeye çıkarmanıza, gecikmeleri en aza indirmenize ve kaynakları optimize etmenize yardımcı olur.

ClickUp, WSJF entegrasyonunu sorunsuz hale getirir.

Güçlü şablonlar, Gecikme Maliyetini ve İş Süresini hesaplamak için özelleştirilebilir alanlar ve Belgeler ve Yorum Atama gibi işbirliği özellikleri ile tüm süreci optimize edebilirsiniz.

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