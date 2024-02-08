5AM Kulübü Özeti: Erken Kalkarak Üst Düzey Performansa Nasıl Ulaşılır?

En çok satan iş kitabı Ferrari'sini Satan Keşiş ile tanınan yazar ve motivasyon konuşmacısı Robin Sharma, The 5AM Club ile bizlere yeni bir yolculuk sunuyor. Bu kitap, sıradan bir kişisel gelişim kitabı değil, olağanüstü şeyler başarmak için mevcut bilişsel kaynaklarımızı kullanma konusunda değerli dersler içeriyor.

Sabah 5'in verimli bir şekilde çalışmak için altın saat olduğunu sayısız kez duyduk, ancak bu gerçekten değer mi, özellikle de alternatif tatlı, tatlı bir uykuyken?

Seçici bir zihnin, erken kalkmanın gerçekten bir fark yaratıp yaratmadığını veya sadece geçici bir milyarder modası olup olmadığını merak etmesi son derece normaldir. İşte, The 5AM Club özeti tam da bu soruyu yanıtlayacak. 🕔

Kitabın sabah saatlerini neden savunduğunu keşfedecek, felsefesini, etkileyici alıntıları ve anahtar çıkarımları sizin için özetleyeceğiz.

Ancak buna geçmeden önce, daha fazla kitap özeti okumakla ilgileniyorsanız, tek bir yerde derlediğimiz 25 Okunması Gereken Verimlilik Kitabı Özetleri koleksiyonuna göz atın (ve yer imlerine ekleyin). Kaydedebilir, düzenleyebilir, yer imlerine ekleyebilir ve hatta daha sonra kullanmak üzere dışa aktarabilirsiniz.

ClickUp ile başlayın 25 Okunması Gereken Verimlilik Kitabı Özeti tek bir belgede. Yer imlerine ekleyebilir, düzenleyebilir, dışa aktarabilir ve istediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz

⏰ 60 Saniyelik Özet robin Sharma'nın yazdığı The 5AM Club, verimliliği, odaklanmayı ve kişisel gelişimi artırmak için güne erken başlamanın gücünü öğretir. Kitabın 20/20/20 formülü*, ilk saati şu şekilde bölümlere ayırır: Hareket : Enerjik bir şekilde uyanmak için 20 dakika egzersiz yapın.

Düşünün : Meditasyon yapın, günlük yazın veya gününüzü netlik için planlayın.

Büyüyün: Kendinizi geliştirmek için okuyun, öğrenin veya bir beceri geliştirin. ClickUp, aşağıdakilerle mükemmel bir sabah rutini oluşturmanıza yardımcı olur: ClickUp Görevleri ve Hatırlatıcılar : Günlük hedefler ve sabah ritüelleri belirleyin.

ClickUp Takvim Görünümü : 5AM rutinini planla ve izle.

ClickUp Belgeleri : Günlük tutun, düşüncelerinizi yansıtın ve içgörülerinizi düzenleyin.

ClickUp Hedefleri: İlerlemenizi takip edin ve motivasyonunuzu koruyun.

5AM Kulübü Kitabı Özeti Bir Bakışta

Yazar(lar): Robin Sharma

Sayfa sayısı: 336 (baskı uzunluğu)

Yayın yılı: 2018

Tahmini okuma süresi: 7–12 saat

The 5AM Club, ortalama bir insanın güne saat 5'te başlayarak günlük hayatında daha fazlasını nasıl yapabileceğini anlatmak için sevimli bir hikaye kullanıyor. Hikaye üç ana karakter etrafında dönüyor:

Hayal kırıklığına uğramış girişimci Mücadele eden sanatçı Sıcakkanlı ve misafirperver milyarder (mentor)

Üçlü, bir konferansta beklenmedik bir karşılaşma yaşar ve milyarder, diğer iki kahramana Mauritius'taki sahil evinde kendisiyle vakit geçirmelerini ister. Tek şart? Sabah beşte orada olmaları gerekir. 😅

Bunun karşılığında milyarder, gurunun tavsiyelerini ikiliye açıklayacaktı. Tahmin edebileceğiniz gibi, tavsiyenin özü sabah 5'te uyanmak ve dikkatinizi dağıtacak hiçbir şey olmadan günlük görevlerinizi tamamlamak için bir program oluşturmaktı.

Sharma'nın mantığı, erken kalkmanın kendini yansıtma, fiziksel sağlık ve kişisel gelişim için gerekli bilişsel kaynakları sağladığı yönündedir. Ve bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır: Tehlikeleri önceden sezen ve bizi korku içinde tutan eski beynimiz nedeniyle, birçok kişisel gelişim çabamızı sabote eder, dikkatimizi dağıtan şeylere yönelir ve eylemden kaçınırız.

Ancak, problem çözme ve duygusal işlemlerden sorumlu olan beynimizin ön korteksi, rasyonel eylemler yoluyla bu davranışla mücadele etmemize yardımcı olur. Sabah saat 5'te beynimiz daha sakin bir durumda olduğundan, korkudan kaynaklanan stres ve endişenin üstesinden gelebilir ve başarılı bir hayat kurmak için somut adımlar atabiliriz.

Kitap ilerledikçe Sharma, fikrini vurgulamak için birçok konuyu ele alıyor. Öne çıkan bazı tartışmaları inceleyelim:

Dört iç imparatorluk

Sharma, dört iç imparatorluğumuzu geliştirerek kişisel ustalık pratiğini teşvik ediyor. Bu dört iç imparatorluk şunlardır:

Zihniyet: Düşüncelerimiz ve inançlarımız, kendimizle konuşma kalitemiz ve zorluklara karşı tutumumuz gerçekliğimizi şekillendirir Heartset: Acı verici duygularla dolu bir kalp alanı bizi hiçbir yere götürmez, bu nedenle kişisel gelişimi beslemek için şükran duygusunu pratik edin Sağlık: En üst düzeyde fiziksel sağlık, büyüme fırsatlarını kovalamak için gereken canlılığı ve özgürlüğü sağlar Soulset: Meditasyon ve tefekkür yoluyla, uğraşlarımızda manevi bir yaklaşım sergileyerek ruhumuzu besliyoruz

20/20/20 kuralı

5AM Club, herkesin bildiği ama kimseye sormaya cesaret edemediği soruyu ele alıyor: Sabah beşte kalktıktan sonra ne yapmalıyız? Bu saatte ekranların başına geçemeyiz, değil mi?

Sharma, burada bir sonraki özgün fikrini, devrim niteliğindeki sabah rutini için 20/20/20 kuralını anlatıyor. İlk saati, yani 5 ile 6 arasındaki zamanı, zafer saati olarak da adlandırılan bu zamanı, üç eşit parçaya bölüyorsunuz.

İlk 20 dakika: Yoğun fiziksel aktivite, korku hormonu olan kortizolü düşürür. Bu süreyi ter atmak için kullanın; bu, beyninizin yeni sinir yolları oluşturmasına ve : Yoğun fiziksel aktivite, korku hormonu olan kortizolü düşürür. Bu süreyi ter atmak için kullanın; bu, beyninizin yeni sinir yolları oluşturmasına ve nöroplastisite deneyimi yaşamasına yardımcı olan BDNF (beyin kaynaklı nörotrofik faktör) salgılanmasını sağlar Sonraki 20 dakika: Hafif kardiyo egzersizlerini tamamladıktan sonra, vites değiştirin ve meditasyon yapmak için bir mola verin. Örneğin, önünüzdeki günü içsel olarak değerlendirebilirsiniz Son 20 dakika: Son bölümde, kişisel gelişimi destekleyen bilgileri özümseyin. Örneğin, Son bölümde, kişisel gelişimi destekleyen bilgileri özümseyin. Örneğin, bir kitap okuyabilir veya verimli podcast'leri dinleyebilirsiniz

Buradaki fikir, gün boyunca en yüksek performansa ulaşmak için sizi hazırlayan bir sabah rutini oluşturmaktır.

Yüksek performans döngüsünü sürdürmek

Yüksek performans döngüsü, vücudunuzun iyi dinlenmiş olmasını gerektirir ve bu da ancak iyi bir gece uykusu ile elde edilebilir. Kitap, uyku yoksunluğunun zararlı etkilerini vurgular ve okuyucuları beyin hücrelerini onaran ve sinir bağlantılarını güçlendiren kaliteli bir uykuya teşvik eder. Genel olarak, aşağıdakileri yaparak uyku sırasında derin bir iyileşme döngüsünün tadını çıkarabilirsiniz:

Yatmadan önceki son saatte ekran zamanından kaçının

Karanlık bir odada uyumak

Robin Sharma'nın The 5AM Club kitabından anahtar noktalar

Daha derinlemesine anlamak isteyenler için, günlük hayatınıza entegre etmek isteyebileceğiniz kitaptan beş anahtar nokta. Bir göz atın!

1. Sabah erken kalkma rutini oluşturmak zorlu ama ödüllendirici bir süreçtir

Sabah saatlerinde aktif olmanın önündeki en büyük engel nedir? Beynimiz isyan eder.

Bir hafta boyunca telefonunuza dokunamayacağınız söylendiğini hayal edin. Muhtemelen yoksunluk belirtileri yaşamaya başlayacaksınız! Beyniniz bu değişikliğe alışkın olmadığı için yeni sinaptik yollar sayesinde her yönden rahatsızlık hissedeceksiniz, ancak bu acı uzun vadede size yardımcı olacak.

Sharma'ya göre, Alışkanlık Oluşturma Protokolü size yardımcı olabilir — bu alışkanlığı edinmek için yaklaşık 66 güne ihtiyacınız olacağını varsaymalısınız. ⚓

İlk birkaç gün, sabah rutininize uymak için kendinizi zorlamanız gerekir. Ortaya doğru (yaklaşık 20 gün sonra), sınırınıza ulaştığınızı ve hiçbir şeyin yardımcı olmayacağını hissedeceksiniz, ancak Sharma bunu aslında değişmeye başladığınız zaman olarak adlandırıyor. Sonlara doğru, beyninizin nihayet yeni programa alıştığı Otomatiklik Noktası'na ulaşacaksınız.

Bu protokol, her türlü yaşam tarzı değişikliğini destekleyebilir ve bunu başardığınız için mutlu olacaksınız. 💪

2. En iyi %5 gibi yaşamak ister misiniz? %95'in yapmadığını yapın!

Hayatını değiştirmek için en temel ama en çok göz ardı edilen ipucu, çoğu insanın kaçındığı dönüşümlere kendini commit etmektir.

Sabah 5'te uyanmak yorucu geliyor mu?

Başarılı insanların ilk %5'ine girmeye çalışmayın.

Sharma, çoğu insanın yapmadığı şekilde farklı bir yaşam sürmeye başladığınızda, insanların size deli diyeceğini düşünüyor. Ancak, bu etiket tam da onun "büyüklüğün bedeli" olarak bahsettiği şeydir.

Daha iyi bir yaşam için verimlilik hedeflerine commit ediyorsanız, toplumsal beklentilerden bağımsız olarak yapmanız gereken değişikliklere odaklanmanız gerekir. Hafta sonlarınızı çubukta dinlenmek yerine bir yan iş kurmak için harcadığınızı varsayalım. Bu alışılmışın dışında bir yol, ancak mali durumunuzu iyileştirmek için rahatsız edici bir değişiklik yapmaya istekli olduğunuzu gösteriyor.

Bonus okuma: Daha az zamanda daha fazlasını yapmak için 22 verimlilik ipucunu keşfedin !

3. Duygusal sağlığınıza dikkat edin

The 5AM Club'da vurgulanan şaşırtıcı bir nokta, insan egosunun ve toplumun nasıl işlediğidir. Örneğin, bir grup insanın önünde utanç duyduğumuzda, egomuz devreye girer ve kalbi acı, utanç ve öfke gibi iğrenç duygularla kirletir.

Sharma, hafif bir kalbin önemini vurgular. Ego'muzun kontrolünü sağlamak ve bireysel stres tetikleyicilerimiz, kötü alışkanlıklarımız ve başa çıkma mekanizmalarımızın daha fazla farkında olmak için bilinçli bir çaba göstermeliyiz. Özdenetim, özgünlükten yola çıkarak kişisel gelişime yatırım yapmamıza ve zorluklar karşısında daha dirençli olmamıza yardımcı olur.

Unutmayın, dünyanın en iyisi olmanıza gerek yok; her gün en iyi halinizle ortaya çıkın!

4. Yeteneğinizi/yeteneklerinizi ortaya çıkarın

Kitapta milyarder, diğer iki kahramana harika tavsiyelerde bulunur: Bir yeteneğiniz varsa, size karşı işleyebilecek olsa bile onu ortaya çıkarın.

Yeteneğinizi asla hafife almayın. Bu, bu dünyada sahip olduğunuz doğal para birimidir ve bundan yararlanmanız gerekir. Öğrenmeye devam edin ve bunun getirdiği potansiyel riskleri ve fırsatları keşfedin. Kitap, ömür boyu bir dahi olmak için ek ipuçları sunar, örneğin:

Traffic University'den yararlanarak, yani günlük işe gidip gelme zamanınızı yeni kitaplar veya podcast'ler keşfetmek için kullanarak

Gününüzün birkaç dakikasını becerilerinizi geliştirmek için ayırın

5. Destek ağınızı oluşturun

Herkes zihinsel odaklanmasını keskinleştirmek ve başarılı bir hayat sürmek için yaratıcı ve üretken bir potansiyele sahiptir, ancak etrafında sadece onları aşağı çeken insanlar varsa ne yapmalı?

Bunun iyi bir örneği, bu kitapta anlatılan sanatçıdır. Arkadaşları onun sanatıyla dalga geçer ve ona kötü isimler takarlardı. Onun başarısızlığı, yanlış insanlarla arkadaşlık etmesinin bir sonucuydu.

Sık sık vakit geçirdiğiniz kişiler gibi olursunuz, bu yüzden kendinizi kimlere maruz bıraktığınızı yeniden düşünün. Sizi değer veren ve destekleyen, benzer düşünen insanlarla vakit geçirmek en iyisidir. Ağ kurmayı öğrenin ve destek sisteminiz olabilecek insanları ve toplulukları bulun. 🌻

Etkileyici The 5AM Club Alıntıları

The 5AM Club'da not almaya değer birçok alıntı bulunmaktadır. Favorilerimize göz atın:

Alıntı #1

Kültürümüz bize başlıklar ve ıvır zıvır, alkış ve övgü, para ve malikane peşinde koşmamızı söyler. Bunların hepsi iyidir, gerçekten öyledir, tabii ki bu şeyler tarafından bir insan olarak değerinizi tanımlamak için beyin yıkamaya maruz kalmadığınız sürece. Bunların tadını çıkarın, sadece onlara bağlanmayın. Sahip olun, sadece kimliğinizi bunlara dayandırmayın. Bunları takdir edin, sadece bunlara ihtiyaç duymayın.

Kitapta, milyarder modern toplumdaki maddi normları ele alıyor. Herkes en iyisini satın almak için yarışıyor, en iyi olmak için değil.

Dünyevi hediyeleri istemenin, bunların gerçek değerini belirlemesine izin vermediğiniz sürece kötü bir şey olmadığını belirtmektedir.

İstediğiniz şeyi ihtiyacınız haline getirdiğinizde, maddi şeyler geçici bir güç kaynağı haline gelir. Dünyevi hazinelerinizden herhangi birini kaybettiğiniz anda kendinizi zayıf hissedersiniz. Kimliğimizi tanımlamak için maddi şeylere güvenmek yerine, zihinsel enerji ve karakter bütünlüğü oluşturmaya odaklanmalıyız.

Alıntı #2

Alanınızda lider olmak istiyorsanız... performans gösteren ve derin bir kişi olun. Herkes gibi davranan, muhteşem bir hayat yerine özensiz bir hayat, özgün bir hayat yerine taklit bir hayat yaşayan çekingen ruhlardan biri olmak yerine, sıra dışı bir insan olmaya kararlı olun.

Milyarder, modern çalışma alanları ve herkesin kaliteden çok niceliğe öncelik vermesi hakkında güçlü açıklamalarda bulunuyor. Birçok çalışan, çığır açan gelişmelere öncülük edecek tutkuya veya bağlılığa sahip değil ve hayatın en kolay yolunu bulmaya çalışıyor.

Bonus okuma: İşinize tutkuyla bağlısınız ama işlerinizi halletmek için asla yeterli zamanınız yok mu? Derinlemesine çalışmanın, işinizde usta olmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin!

Alıntı #3

Çünkü bugün hayatta olan çoğumuz daha fazla zamana sahip olmayı diliyoruz. Yine de sahip olduğumuz zamanı boşa harcıyoruz. Ölümü düşünmek, en önemli şeyleri çok daha net bir şekilde görmemizi sağlar. Dijital dikkat dağıtıcı unsurların, siber eğlencelerin ve çevrimiçi rahatsızlıkların, hayatınız denen bu eşsiz nimetin saatlerini çalmasına izin vermeyi bırakacaksınız. Günlerinizi geri getiremezsiniz, bunu biliyorsunuz, değil mi?

Milyarder Riley, 10. bölümde "Tarihi Yazanların 4 Odak Noktası" başlığı altında en güçlü ifadelerinden birini kullanıyor. Ölüm düşüncesinin, bir bireyin dijital dikkat dağıtıcılardan uzaklaşıp hayatı dolu dolu yaşamasına nasıl yardımcı olabileceğini ayrıntılı olarak anlatıyor. 🌷

💡📚 Okumaktan keyif aldınız mı? 25 Okunması Gereken Verimlilik Kitabı Özetleri'nden oluşan seçkin koleksiyonumuzu da seveceksiniz. Kaydedebilir, düzenleyebilir, yer imlerine ekleyebilir ve hatta dışa aktarabilirsiniz.

The 5AM Club'dan öğrendiklerinizi uygulayın ve ClickUp ile kişisel ustalığı pratik edin

Sabah erken uyanmak dünyadaki en kolay görev olmayabilir, ancak bu alışkanlığı pekiştirirken karşılaştığınız geçici rahatsızlık, bunun getirdiği faydalarla karşılaştırıldığında önemsiz kalır. Hedefinize ulaşmaya kararlıysanız, kendinizi göstermenize yardımcı olacak bir araç var: ClickUp. 😇

ClickUp, aşağıdakileri yapmak için birden fazla işlevselliğe sahip hepsi bir arada verimlilik ve hedef belirleme yazılımıdır:

Sabah erken kalkma rutininizi ve diğer programlarınızı düzenleyin ve izleyin

Yeni alışkanlıklar geliştirirken tutarlı olun

Zihinsel sağlığınızı korumak için günlük iş yükünüzü kontrol altına alın

ClickUp Home ile günlük işlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve takvim etkinliklerinizi daha iyi öngörmek ve organize etmek için hepsi bir arada bir görünüm elde edin

Yolculuğunuz boyunca odaklanmanıza yardımcı olacak bazı olağanüstü özellikler şunlardır:

1. ClickUp Takvim ve şablonlarla planlamayı ustalaşın

Sabah 5'te uyanmak veya bu konuda zorlu bir alışkanlık geliştirmek, gerçekçi bir planınız olduğunda daha kolaydır. Neyse ki, ister takım lideri, ister iş sahibi, ister öğrenci olun, ClickUp herkes için ücretsiz bir planlayıcı görevi görüyor! 📅

Platformun son derece görsel sürükle ve bırak Takvim özelliği, hedeflerinize ulaşmak için gereken güven ve motivasyonu sağlayan esnek zaman çizelgeleri oluşturmanıza olanak tanır. Google Takvim veya TimeDoctor gibi üçüncü taraf planlayıcıları mı kullanıyorsunuz? ClickUp'ı 1.000'den fazla araçla kolayca entegre edin ve her iki dünyanın da en iyisini elde edin.

ClickUp'ta işlerinizi durum, öncelik, atanan kişi ve daha fazlasına göre sorunsuz bir şekilde sıralayarak yönetin

İdeal olarak, daha büyük ölçekte takımları ve projeleri planlamak için ClickUp görünümlerinden de yararlanabilirsiniz. Gantt Grafiği, Kanban Panosu ve İş Yükü görünümlerini keşfederek yönetim tarzınıza en uygun olanı bulun. Tarihleri hareket halindeyken kolayca ayarlayabilir ve her zaman büyük resmi takip edebilirsiniz.

ClickUp 3.0 Gantt grafiklerinde görevleri gruplandırın, filtreleyin veya gizleyin ve tüm işlerinizdeki iş akışlarını izleyin ve birbirine bağlayın

Bonus: ClickUp, her türlü hedef ve amaç için çok sayıda günlük planlayıcı şablonu sunar. Günlük işlerinizi kullanıcıların favorileriyle uyumlu hale getirin:

ClickUp'ın Program Bloklama Şablonu, gününüzün çeşitli bölümleri için renk kodlu bölümler içeren bir programı kolayca oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır

2. Haftanızı ve günlük saatlerinizi mikro düzeyde yönetin

Okuyucuların The 5AM Club'da öğrendiklerini hayata geçirirken karşılaştıkları yaygın bir sorun, nereden başlayacakları konusunda hiçbir fikirlerinin olmamasıdır. Geç saatte kalkıp anlık planlar yaparsınız, ancak günün sonunda bir tren enkazı gibi kalırsınız.

Bu size tanıdık geliyorsa, ClickUp Zaman Yönetimi Paketi imdadınıza yetişir. İşlevselliği, gününüzü son dakikasına kadar mikro düzeyde yöneterek daha disiplinli olmanızı sağlar. ClickUp Zaman Takipçisi 'ni kullanarak planladığınız görevlerin ne kadar zaman aldığını kaydedin ve programınızda o iş için stratejik olarak belirli saatler ayırın. Böylelikle, dikkatinizi dağıtan şeyler veya önemsiz işlere gereksiz zaman harcamaktan kendinizi alıkoyabilirsiniz.

ClickUp ile bir görevi başlatmak için notlar düzenleyin ve ekleyin Proje Zaman Takibi

Organizasyonel açıdan, ClickUp takım süreçlerini optimize etmenize ve doğru proje tahminleri yapmanıza yardımcı olur.

Örneğin, ClickUp Hedefleri, takımlar arasındaki şeffaflığı artırmanıza ve herkesin mevcut hedeflerden haberdar olmasını sağlamanıza yardımcı olur. İzlenebilir hedefler oluşturun ve bunları oluşturduğunuz herhangi bir göreve bağlayın. Kullanımı kolay klasörlerden yararlanarak farklı kişisel ve profesyonel projeler arasında hızlıca geçiş yapın ve tüm teslim edilecekleri düzenli tutun.

Bir takımı yönetiyorsanız, ClickUp Görevleri'ni kullanarak, atanan yorumlarda ilgili bilgileri içeren birden fazla atanan kişiye özel görevler oluşturun. Bu, takımınızın saat gibi çalışmasına yardımcı olur ve size büyüme ve kendini geliştirme yolunda daha fazla zihinsel huzur ve boş zaman sağlar.

Bir görev içinde başlangıç ve son teslim tarihlerini kolayca ve hızlı bir şekilde ayarlayın veya koşullu ayarları kullanarak tarihlerin tekrarlanmasını sağlayın veya tamamlandıktan sonra yeni bir görev oluşturun

3. ClickUp Çalışma Alanınızda her şeyi düzenleyin

ClickUp Çalışma Alanı, verimli kalmak için ihtiyacınız olan tüm araçları size sağlar. Örneğin, ClickUp Belgeleri ile tüm bilgileri tek bir alanda merkezileştirebilirsiniz. Ya da ClickUp AI'yı kullanarak belge taslağı hazırlama ve e-posta iletişimi için zaman kazanabilirsiniz. Bu iş asistanı, zihinsel bir blokla karşılaştığınızda sizin için beyin fırtınası yapabilir veya fikirler üretebilir.

Takım arkadaşlarınızla beyin fırtınası yapıyorsanız, işleri verimli bir şekilde görselleştirmek için ClickUp Beyaz Tahtaları veya Zihin Haritaları'nı kullanın.

ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak beyin fırtınası yapın ve işbirliği yapın

4. ClickUp Hatırlatıcıları ile tutarlı kalın

Hepimiz insanız ve bazen yolumuzdan sapmamız normaldir. Ancak, ClickUp Hatırlatıcıları ile kendi kendinize uyarılar veya takım hatırlatıcıları ayarlayarak işlerinizi atlamaktan kaçınabilirsiniz. Ayrıca, acil görevler için bildirimler oluşturmak üzere Görev Öncelikleri de ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Görev Öncelikleri ile işiniz için öncelik düzeyleri belirleyin

Son olarak, gününüz çok yoğun görünüyorsa, Yineleyen Görevler özelliğini kullanarak tekrarlayan yönetici işlerini anında tamamlayabilirsiniz. Belirli sıklıkta Yineleyen Görevler oluşturabilir ve programınızdan saatler ve günler kazanabilirsiniz. 🥰

ClickUp ile Başarılı Bir Sabah Rutini Oluşturun

5AM Club bize tek bir temel ders veriyor: Herkes, günün erken saatlerini sadece meşgul olmak için değil, verimli olmak için kullanmaya istekli olursa harikalar yaratabilir.

Yoğun işleri otomatikleştirebileceğiniz, hedefler belirleyebileceğiniz, ilerlemeyi izleyebileceğiniz ve en önemlisi programlar oluşturabileceğiniz ClickUp gibi bir verimlilik aracıyla, insanlığın %5'ine girme yolculuğunuz artık ulaşılamaz değil!

Başlamak için buradan kaydolun! 🍀