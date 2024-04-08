Pipedrive ve Trello: En iyi pano aracı hangisi?

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), genel iş büyümesini hedefliyorsanız ustalaşmanız gereken önemli bir alandır. Stella Connect tarafından yapılan bir ankete göre, tüketicilerin %50'si markalar arasında seçim yaparken müşteri hizmetlerini önceliklendiriyor.

Çoğu yönetici, Kanban panolarının satış sürecinin farklı aşamalarında CRM iş akışlarını, müşterileri ve potansiyel müşterileri görselleştirmenin ve yönetmenin sırrı olduğu konusunda hemfikirdir. Pipedrive ve Trello, en yüksek puanlı Kanban tarzı araçlardan ikisidir, ancak biri diğerinden daha mı iyidir?

İlk bakışta oldukça benzerler: sürükle ve bırak tasarımı, yüzlerce entegrasyon ve sağlam görev yönetimi seçenekleri, takımınızın verimliliğini artırabilir. Ancak daha derinlemesine incelediğinizde, her iki aracın da pazarlama ve satış takımları için benzersiz amaçlara hizmet ettiğini göreceksiniz.

Tarafsız dedektif şapkalarımızı takıp sizi Pipedrive ve Trello yolculuğuna çıkaracağız. Kapsamlı özellik karşılaştırmamızı inceleyin ve proje yönetimi yazılımı kazananını belirleyin.

Ve kim bilir, belki de tüm CRM ve proje yönetimi yazılımı ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek süperstar bir alternatif bulursunuz. ⭐

Pipedrive nedir?

Pipedrive, satış odaklı popüler bir bulut tabanlı CRM aracıdır. Satış süreçlerini görselleştirme, özelleştirme ve yönetme, müşteri deneyimini geliştirme ve takım işbirliğini artırma özellikleriyle dikkat çeker. 😍

Pipedrive, Kanban panolarını sever — özelleştirilmiş boru hattı panoları oluşturmanıza ve her aşamayı basit sürükle ve bırak eylemleriyle taşınabilir kartlar (veya anlaşmalar) olarak göstermenize olanak tanır. Bunları, satış adımlarını özetlemek ve farklı durumlar aracılığıyla müşteri yolculuklarını izlemek için kullanın.

CRM sihirbazı, mükemmel potansiyel müşteri filtreleme ve segmentasyon seçeneklerine sahiptir ve panonuzun tek bir görünümü, satış sürecindeki farklı potansiyel müşterilerle ilgili durumunuzu gösterir. Takvim görünümünde projeleri kolayca izleyin; bu, kullanıcıların Pipedrive'ı gerçek bir işbirliği aracı olarak en iyi şekilde kullanmasını sağlar.

Bu güçlü araçla, müşterileriniz için kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturabilirsiniz. Görev otomasyonu, yapay zeka destekli satış asistanı, potansiyel müşteri oluşturma özellikleri, e-posta pazarlaması ve sohbet robotları, iş akışlarınızı daha verimli hale getirip zaman kazanmanızı sağlayan seçeneklerden sadece birkaçıdır.

Pipedrive özellikleri

Pipedrive'ı bu kadar popüler yapan nedir? En dikkat çekici özelliklerine bir göz atalım.

1. Satış otomasyonu

Satış temsilcilerine Pipedrive'ı neden sevdiklerini sorarsanız, çoğunun satış otomasyon seçeneklerini övmeye başlayacağına eminiz. Bu araç, satış temsilcilerinin karşılaştığı zorlukları, örneğin sıkıcı idari işler, potansiyel müşteri yönetimi ve satış boru hattının tahmin edilmesi gibi, tanır. Ancak bu araç, gelişmiş otomasyon özellikleriyle (Advanced ve daha üst planlarda mevcuttur) bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Pipedrive aracılığıyla

Satış sürecinin neredeyse her bölümünü otomatikleştirebilirsiniz. Potansiyel müşterilere kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin, etkin olmayan fırsatları takip edin, fırsatları satış sürecinde ilerletin ve sadece birkaç tıklamayla gelir tahmininde bulunun. Pipedrive, tetikleyici ve eylem etkinlikleriyle kendi otomasyonlarınızı özelleştirmenize olanak tanır. Süreci daha da kolaylaştırmak için önceden hazırlanmış ş Akışı otomasyon şablonlarına bile erişebilirsiniz!

2. Güçlü raporlama seçenekleri

Her CRM aracında raporlama seçenekleri vardır, peki neden bu Pipedrive'ın öne çıkan özelliği? Platform bir adım daha ileri giderek müşterilerinizle olan ilişkilerinizi anlamanıza ve geliştirmenize ve bu bilgileri işinizi büyütmek için kullanmanıza olanak tanır.

Pipedrive aracılığıyla

Bu araç, bir dizi görsel rapor aracılığıyla müşteri eğilimlerini belirlemenize yardımcı olan benzersiz bir Insights gösterge paneline sahiptir. Mevcut metrikler ve grafikler ile pazarlama kampanyalarınız için darboğazları ve başarılı modelleri belirleyebilirsiniz.

Aracın raporlama seçenekleri, satış ve CRM stratejileri planlarken özellikle kullanışlıdır. Anlaşma hızı ve gelir hedefleri hakkında iş zekası verileriyle, nasıl ilerleyeceğinize dair doğru tahminler ve bilinçli kararlar alabilirsiniz. 💯

3. CRM eklentileri

Pipedrive, verimliliği, işbirliğini ve iş akışı yönetimini artırmak için tasarlanmış eklentiler sayesinde şirketinize CRM süper güçleri kazandırır.

Popüler bir eklenti olan LeadBooster, sohbet robotu yardımı, canlı sohbet ve web formları ile potansiyel müşterileri yakalamanızı ve onlarla etkileşim kurmanızı sağlar.

Ziyaretçilerin web sitenizle nasıl etkileşimde bulunduğunu görmek istiyorsanız, Web Ziyaretçileri eklentisini kullanın. Bu eklenti, web sitenizi kimlerin ziyaret ettiğini, ne kadar süre kaldıklarını ve en çok neyle ilgilendiklerini gösterir.

Bir başka değerli eklenti ise teklifler, fiyat teklifleri ve sözleşmeler gibi belgeleri yönetmek için merkezi bir hub olan Smart Docs'tur.

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 19,90

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 39,90

Güç : Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59,90

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Trello nedir?

Trello tamamen pano görünümüne odaklanmıştır. Bu proje yönetimi platformu, Trello kartlarını yönetmek için ana arayüz olarak Kanban panolarını kullanır. Platform, iş akışları oluşturmanıza ve yönetmenize, takımları koordine etmenize ve her projenin en az aksaklıkla zamanında tamamlanmasını sağlamanıza yardımcı olur.

Trello'nun en iyi özelliği çok yönlülüğüdür. Küçük ayarlamalarla, bu tür proje yönetimi araçları güçlü bir CRM merkezi haline gelebilir. Ayrıca Trello, finans, sağlık ve zindelik ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi farklı sektörler için de uygundur.

Bu platform tamamen zaman kazanmak için tasarlanmıştır. Trello'nun yerleşik otomasyon aracı Butler ile kurallar belirleyebilir ve hiçbir görevin atlanmamasını sağlayabilirsiniz. Tetikleyicileri ve istenen eylemleri ayarlayın ve siz başka bir şeye odaklanırken Trello'nun sizin için zor işleri halletmesini izleyin. Butler, tekrarlayan süreçleri bile tespit edebilir ve kullanılabilir otomasyonlar önerebilir.

Platformun sürükle ve bırak tasarımı, Kanban panolarında sorunsuz gezinmeyi sağlar ve görev yönetimini çocuk oyuncağına çevirir.

Trello özellikleri

Trello, CRM ile uyumlu birçok özelliği bir tablo halinde sunar. Bazı önemli özelliklere göz atalım.

1. Panolar, listeler ve kartlar

Trello'nun varlığını sürdürmesini sağlayan üç sihirli kelime panolar, listeler ve kartlardır. Bu kelimeler, projeleriniz hakkında net bir genel bakış elde etmenize ve takımın iş yükünü ve ilerlemesini izlemenize yardımcı olur.

Trello panoları, tüm canlı projeler için bir ana sayfa görevi görür. Burada görevleri ekleyip sıralayabilir ve öğeleri taşıyarak alanınızı güncel ve düzenli tutabilirsiniz.

Trello aracılığıyla

Her Trello panosu, projeleri daha iyi yönetmek için Yapılacaklar, Yapılıyor, İnceleniyor ve Tamamlandı gibi görevlerin farklı aşamalarını temsil eden listeler içerir. Listeler, bir projenin ilerlemesine hızlı bir genel bakış sunarak iş akışlarını önceliklendirmenize ve özelleştirmenize yardımcı olur.

Kartlar, atanan kişi, son teslim tarihi, açıklama ve ek dosyalar gibi ayrıntıları içeren tekil görevleri temsil eder. Kartlarınızı sürükleyip bırakarak listelere göre sıralayın ve kusursuz bir organizasyon sağlayın.

2. Birden fazla proje görünümü

Bakış açınızı değiştirerek görevlerdeki riskleri ve verimsizlikleri tespit edebilir ve proje yönetimi süreçlerinizi optimize etmenin yollarını bulabilirsiniz.

Trello, bunu birden fazla proje görünümüyle mümkün kılar; tam olarak yedi tane. Bu araç, tüm projeyle ilgili görevleri kartlar halinde gösteren Kanban tarzı bir görünüm olan Pano görünümüyle bilinir, ancak Trello kullanıcıları diğer düzenleri de kullanabilir.

Trello aracılığıyla

Örneğin, son teslim tarihlerini, programları ve iş yüklerini görselleştirmek için Takvim ve Zaman Çizelgesi görünümlerini kullanabilirsiniz. Gösterge paneli görünümünde farklı veri noktalarını deneyin ve kartları son teslim tarihine, takım üyesine, listeye veya etikete göre analiz edin.

3. Şablon

Trello, sizin ve takımınızın yıldızlara ulaşmasına yardımcı olacak yüzlerce hazır şablon sunar! Kolaylık sağlamak için platform, şablonları birden fazla kategoriye ayırır.

Proje yönetimi şablonlarını kullanarak iş akışları oluşturun, toplantıları takip edin, bekleyen görevleri düzenleyin ve görevleri Tamamlandı olarak işaretleyerek başarı hissini yaşayın! 😌

CRM odaklı seçenekler bulmak için Trello'nun Satış şablonları setini keşfedin. Örneğin, CRM Pipeline Şablonu'nu kullanarak potansiyel müşterileri sıralayın, iletişim bilgilerini yönetin ve kaynakları merkezileştirerek kullanıcıların boru hatlarında gezinmelerini sağlayın. Müşteri Başarı Panosu, her bir müşteri hesabının ayrıntılı görünümünü sunan bir başka sağlam şablondur.

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Pipedrive ve Trello: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem Pipedrive hem de Trello, iş akışlarınızı verimli hale getirmek, süreçleri düzenlemek ve işbirliğini kolaylaştırmak için Kanban panolarından yararlanan kullanışlı araçlardır. Bununla birlikte, iki araç birçok önemli açıdan, özellikle de temel kullanım amaçları açısından farklılık gösterir. Pipedrive, satışa odaklanan bir Kanban panosu CRM uzmanıdır, Trello ise kullanıcıların daha hızlı iş akışları için kartları sürükleyip bırakmasına olanak tanıyan bir proje yönetimi aracıdır.

Yine de, kullanım alanları bir dereceye kadar örtüşüyor: Pipedrive bazı PM özelliklerine sahipken, Trello bir CRM platformu olarak kullanılabilir. Pipedrive ve Trello'yu üç rauntluk bir maçta karşı karşıya getirip, hangi aracın galip geleceğini görelim! 🥇

1. Otomasyon

Her iki rakip de eğer-o zaman senaryoları için etkileyici otomasyon özellikleriyle bu alanda iyi bir performans sergiliyor. Pipedrive satış odaklıdır, bu nedenle otomasyon seçeneklerinin çoğu potansiyel müşteri oluşturma ve atama ile kişi kaydetme gibi yönetici işlerini hızlandırmaya odaklanmıştır. Şu anda 36 hazır otomasyon şablonu sunmaktadır.

Trello, Kanban panolarınızı düzenli tutmak için daha genel otomasyon seçenekleri sunar. Butler özelliği, Pipedrive'a göre bir avantaj sağlayabilir. Butler, kullanışlı komutlar ve zengin bir menü ile kod gerektirmeyen otomasyonu destekler, hatta tekrarlayan görevler için hızlı ekleme otomasyonları önerir.

Bu, neyi nasıl otomatikleştireceğini belirlemekte zorlanan yeni başlayanlar için inanılmaz derecede kullanışlıdır.

Sonuç olarak, her iki araç da otomasyon konusunda birinci sınıftır, ancak Trello, özel Butler aracı sayesinde bu konuda üstünlük sağlayabilir.

2. İşbirliği ve iletişim

Takım çalışması ve şeffaf iletişim her şirket için hayati önem taşır ve hem Pipedrive hem de Trello geliştiricileri bunun farkındadır. Bu düşünceden hareketle, bu platformlar konumdan bağımsız olarak yorum bırakmanıza, soru sormanıza ve iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak çalışmanıza olanak tanır.

Aradaki fark nedir? Pipedrive, daha sağlam, CRM odaklı dış iletişim seçeneklerine sahiptir. Pipedrive, birkaç tıklamayla müşterilerinizi kontrol etmenizi ve potansiyel müşterilerinizi takip etmenizi sağlar.

Bir PM aracı olan Trello, daha çok iç iletişime odaklanır — görev kartlarına yorum bırakabilir, bahsetmeler kullanabilir ve notlar alabilirsiniz. Platformda, işbirliğini kolaylaştıran şablonlar bile vardır. Örneğin, İşbirliği Panosu, Pipedrive'da daha gayri resmi bir ayarda projelerinizi önceliklendirmenize ve iş arkadaşlarınızla tartışmanıza yardımcı olur.

Her iki ürün de uzaktan çalışan takımları desteklerken, Pipedrive e-posta pazarlaması ve izleme gibi satışları kolaylaştıran iletişim araçları açısından daha cazip gelebilir. 📧

3. Entegrasyonlar

Diğer iş araçlarıyla entegrasyonlar, herhangi bir platformun işlevselliğini artırabilir, bu nedenle Pipedrive ve Trello'nun birçok seçenek sunması şaşırtıcı değildir.

Entegrasyon sayısı açısından Pipedrive, 400'den fazla entegrasyon sunarken Trello 190'ın üzerinde entegrasyonla geride kalıyor.

Pipedrive daha satış odaklı olduğundan, e-posta pazarlaması, potansiyel müşteri oluşturma, teklifler ve sözleşmeler ile muhasebe ve faturalandırma platformlarıyla entegrasyonlar sunar.

Trello, aşağıdaki gibi kullanım durumları için daha genel entegrasyonlara sahiptir:

Dosya yönetimi

İK ve operasyonlar

Ürün ve tasarım

Satış ve destek (noCRM.io ve Salesforce gibi seçenekler dahil)

Entegrasyon sayısı konusunda Pipedrive önde olsa da, beraberlik olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni, Trello'nun yazılım devi Atlassian'ın bir yan kuruluşu olması ve Jira ve Confluence gibi kardeş ürünlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmasıdır.

Pipedrive ve Trello, Reddit'te

Teknoloji meraklısı Reddit kullanıcıları, yazılım tartışmaları konusunda büyük bir güvenilirliğe sahiptir. Reddit kullanıcılarının Pipedrive ve Trello'yu CRM araçları olarak nasıl değerlendirdiğini görmek için bazı konuları inceledik.

Kullanıcılar çoğunlukla Pipedrive'ın küçük işletmeler için iyi bir CRM aracı olduğuna inanıyor. İşte bir konudan alıntı:

"KOBİ B2B şirketleri için oldukça iyi çalışıyor, ancak IMO ölçeklenebilir büyüme için pek fazla imkan sunmuyor. İzin ayarları ve otomatikleştirebileceğiniz özelliklerin sayısı açısından kısıtlı."

Bazı kullanıcılar, Trello'nun asıl amacı bu olmasa da Trello'nun iyi bir CRM seçeneği olduğunu düşünüyor:

"Trello, CRM olarak asla önerilmez ve bunun için reklam yapılmadığı için bu anlaşılabilir bir durumdur. Yine de, özel alanların eklenebildiği premium sürümünü kullanarak CRM olarak harika iş çıkardığını düşünüyorum. Yeni potansiyel müşteriler > iletişime geçilen potansiyel müşteriler > sıcak potansiyel müşteriler > kapalı/kaybedilen potansiyel müşteriler şeklinde basit bir kanban görünümü elde edebiliyorsunuz."

Başka bir konu ise şöyle diyor:

"Keşke Trello bir şekilde kolayca CRM'ye dönüştürülebilseydi. Harika olurdu. Ama şu ana kadar böyle bir şey göremedim."

ClickUp ile tanışın: Pipedrive ve Trello'ya en iyi alternatif

ClickUp'ta kapsamlı Kanban Panoları dahil 15'ten fazla görünümü keşfedin ve iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Pipedrive ve Trello arasında seçim yaparken, esasen bir uzlaşma sağlıyorsunuz. Biri satış odaklı CRM için mükemmel ancak gelişmiş PM seçeneklerinden yoksun, diğeri ise PM konusunda çok güçlü ancak müşteri yönetimi için en iyi seçenek değil.

Peki, size taviz vermenize gerek olmadığını söylesek? Şirketinizin üst düzey PM ve CRM fonksiyonlarıyla gelişmesine yardımcı olan hepsi bir arada araç ClickUp ile her iki dünyanın da en iyisine sahip olabilirsiniz.

Potansiyel müşterileri yönetmekten mevcut müşterilerle ilişkileri geliştirmekten, her tür ve boyuttaki iç iletişimi ve projeleri yönetmeye kadar, ClickUp süreçlerinizi dönüştürebilir.

ClickUp'ı mükemmel bir Pipedrive ve Trello alternatifi yapan olağanüstü özelliklere göz atın.

1. Zengin Kanban panolarıyla süreçlerinizi görselleştirin ve mikro düzeyde yönetin

ClickUp'ın Pano görünümünde birkaç tıklamayla Kanban panonuza sprint puanları, birden fazla atanan kişi, ek dosyalar, etiketler ve daha fazlasını ekleyin

ClickUp, 15'ten fazla proje görünümü sunar ve bunlardan biri Kanban tarzı kartlardır. ClickUp Kanban panolarıylasatış süreçlerini yönetebilir ve potansiyel ve mevcut müşterileri özelleştirilebilir kategorilere ayırabilirsiniz. Yorucu projeleri yönetilebilir görev kartlarına bölün ve durumlarına, son teslim tarihlerine veya seçtiğiniz başka bir kritere göre gösterin.

ClickUp Kanban panoları, kartları listeler arasında sürükleyip bırakarak taşıyabileceğiniz arayüzü sayesinde kullanımı kolaydır. İletişim Kuruldu, İlgi Gösterildi, Müzakere Ediliyor ve Anlaşma Kapalı gibi aşamalara sahip birden fazla özelleştirilmiş boru hattı oluşturun. Görev atanan kişileri ekleyin, öncelikler ve son teslim tarihleri belirleyin, iş akışlarınızı sıralayın ve filtreleyin.

Birden fazla pano mu kullanıyorsunuz? Her şey görünümü ile tüm Kanban panolarınızı merkezi bir yerden kuşbakışı olarak görebilirsiniz.

Birden fazla görevi düzenlemek sıkıcı olabilir, bu nedenle ClickUp Toplu İşlem Araç Çubuğu'nu geliştirdi. Bu araçla, panonuzdan ayrılmadan birden fazla görevi aynı anda güncelleyebilirsiniz. ClickUp Otomasyonları ile, potansiyel müşteri pozisyonuna göre görev atama, durumları güncelleme ve potansiyel müşterilere e-posta gönderme dahil olmak üzere her türlü yoğun işi otomatikleştirebilirsiniz. 100'den fazla rutin seçenekten birini seçin veya kendi seçeneğinizi oluşturun.

Kanban panoları işbirliğine elverişlidir ve ClickUp mobil uygulamasında da desteklenir. Takımınızı panolara ekleyin ve bahsetmeler, övgü konuları, dijital beyaz tahtalar ve düzeltme gibi araçları kullanarak işbirliği yapın.

2. ClickUp CRM ile müşteri ilişkilerini geliştirin

ClickUp ile herhangi bir cihazdan müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

ClickUp, farklı iş taleplerine uyum sağlayan bir bukalemun gibidir. Sağlam proje yönetimi özellikleri için mi kullanmak istiyorsunuz? Sorun değil! Ancak kapsamlı bir CRM paketi arıyorsanız, ClickUp kesinlikle aradığınızı sunar. ✌️

ClickUp CRM, özel olarak tasarlanmış iş akışı ve hesap yönetimi ile müşteri büyümesini ve memnuniyetini hızlandırmaya odaklanmıştır. Pakette bulunan özellikleri, hem yeni kurulan şirketler hem de büyük kurumsal şirketler için uygundur.

Sıcak potansiyel müşterileri, hesapları, siparişleri, faturaları ve müşteri yolculuklarını izlemek için çok sayıda esnek görünüm keşfedebilirsiniz. Özel olarak tasarlanmış ClickUp Formları kullanarak müşteri verilerini yakalayın ve Özel Alanlar'ı kullanarak iletişim bilgilerini yönetin.

Son derece özelleştirilebilir ClickUp 3. 0 Gösterge Paneli'nde hedefleri, görevleri, çevik puanları ve proje durumlarını ayrıntılı olarak inceleyin

50'den fazla bileşen ve raporlama aracı içeren Gösterge Panelleri 'ne geçerek müşteri verilerini analiz edin ve iyi işleyen süreçler ile iyileştirilebilecek süreçler hakkında değerli bilgiler edinin.

ClickUp'ın etkileyici e-posta yönetimi seçeneklerini deneyerek potansiyel müşterileri takip edin, müşterilere proje bilgilerini gönderin ve kolaylıkla işbirliği yapın. 1.000'den fazla iş aracıyla entegre edin ve günlük süreçlerinizi kolaylaştırın.

3. ClickUp CRM Şablonu ile zaman kazanın ve gücünüzü artırın

Liste görünümünde ClickUp'ın Basit CRM Şablonu ile müşterileri, satış boru hatlarını, eylem öğelerini ve daha fazlasını yönetin

ClickUp , çeşitli amaçlar için 1.000'den fazla şablon sunar. Takımınızın ilerlemesini sağlamak için Kanban panosu ve müşteri yönetimi şablonlarından seçim yapın. Hepsi bir arada boru hattı yönetimi için denemekten çekinmemeniz gereken bir şablon var: ClickUp CRM Şablonu.

Bu şablon, boru hatları ve müşteri ilişkileriyle ilgili her şey için merkezi bir merkezdir. Bilgileri düzenlemek için uzmanlar tarafından tasarlanmış birden fazla görünüm sunar.

Örneğin, Hesap Ayrıntıları görünümü, hesaplarınızın ve fırsatlarınızın bir listesini oluşturmanıza ve bunları duruma göre sıralamanıza olanak tanır: Kapalı, Teklif, Demo ve Nitelikli Potansiyel Müşteri. Beş Özel Alan kullanarak girdileriniz hakkında bilgi sağlayın:

İletişim Çalışan Sayısı Segment Sektör Şirket Geliri

Takvim görünümü'nü seveceksiniz — CRM ile ilişkili randevuları, görevleri ve etkinlikleri içeren bir takvim gösterir.

Satış Playbook görünümünü kullanarak şirket politikalarını, satış ve müşteri yönetimi kurallarını özetleyin. Bu özellik, yeni çalışanları eğitirken özellikle yararlıdır. 🥰

Tüm platformlar aynı değildir — en iyisi varken neden yeterince iyi ile yetinmelisiniz? ClickUp, hem proje yöneticileri hem de satış ekipleri için sağlam bir yazılım çözümüdür ve en harika yanı, cömert bir ücretsiz plan sunmasıdır! İster büyük ister küçük takımlar için olsun, ClickUp tüm takımlar için mükemmel bir işbirliği aracıdır.

Sınırsız görev ve üyeyi destekler, işbirliğine dayalı Belgeler sunar ve hatta yerel bir AI asistanı vardır. Ücretsiz sürümünü bugün deneyin ve müşteri ilişkilerinizi nasıl geliştirdiğini görün! 🌞