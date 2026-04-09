Como gerenciar clientes à medida que sua agência cresce

A maioria das agências perde clientes porque a camada de relacionamento carece de um responsável claro, de uma estrutura ou de sistemas que acompanhem o crescimento.

O relatório B2B Pulse 2024 da McKinsey revelou que mais da metade dos compradores B2B trocaria de fornecedor devido a uma experiência multicanal desarticulada.

É por isso que este guia aborda como criar uma abordagem de gestão de clientes que realmente se adapte à escala. Abordaremos tudo, desde a definição do perfil do seu cliente ideal até a criação de cadências de comunicação, fluxos de trabalho repetíveis e métricas de retenção.

Vamos começar! 💪

O que a gestão de clientes significa para uma agência em crescimento

A gestão de clientes é o conjunto de processos, ritmos de comunicação e ferramentas que sua agência utiliza para entregar trabalhos, manter a confiança e reter clientes ao longo do tempo. Isso se torna ainda mais importante quando você ultrapassa suas primeiras contas, momento em que o fundador não consegue mais acompanhar pessoalmente cada entrega ou participar de todas as chamadas.

Com cinco clientes, os relacionamentos funcionam com base na memória e na boa vontade. Acima de 15 ou 20, isso se desintegra rapidamente e gera uma dispersão de tarefas que, silenciosamente, corrói as margens de lucro da sua agência.

Veja como essa lacuna se manifesta na prática:

O fundador conhece de cor as preferências de cada cliente: você precisa de um sistema documentado que torne o contexto do cliente acessível a qualquer membro da equipe

As atualizações só acontecem quando alguém se lembra de enviá-las: você precisa de um ciclo de relatórios automatizado integrado ao fluxo de trabalho

Uma única pessoa gerencia a entrega e o relacionamento: é necessário haver uma divisão clara de responsabilidades entre a gestão de contas e a execução

🤝 Lembrete: Há uma diferença entre gestão de clientes e gestão de projetos. A gestão de projetos acompanha tarefas e prazos. Por outro lado, a gestão de clientes abrange todo o relacionamento: integração, cadência de comunicação, acompanhamento de entregas, relatórios e renovação. Você pode entregar todas as tarefas no prazo e ainda assim perder um cliente porque ninguém se responsabiliza pela parte do relacionamento.

💫 Ouça diretamente de uma agência Veja como a path8 Productions, uma pequena produtora de vídeo, expandiu suas operações. 👇🏼

Como criar um processo de integração de clientes que se adapte à escala

A maioria das agências improvisa a integração de maneira diferente a cada vez. Essa inconsistência consome o tempo dos membros seniores da equipe e deixa os novos clientes confusos sobre o que esperar. A solução é um processo repetível para armazenar as informações do cliente uma única vez e torná-las acessíveis a todos na conta.

Também veremos como o ClickUp, o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, ajuda você a criar um!

Defina o perfil do seu cliente ideal antes de fechar contrato com qualquer pessoa

Um perfil de cliente ideal (ICP) é uma descrição do tipo de cliente que sua agência atende melhor, garantindo a capacidade de entrega. Quando você aceita clientes incompatíveis, essas contas consomem muito mais tempo e desgastam sua equipe.

Documente seu ICP em um documento compartilhado e dinâmico que tanto sua equipe de vendas quanto a de entrega possam consultar:

Adequação ao setor: Garante que a expertise da sua equipe corresponda ao mercado do cliente, para que o tempo de adaptação seja reduzido

Faixa de orçamento: Filtra os clientes que vão exigir mais trabalho pelo mesmo preço

Estilo de comunicação: Identifica se o cliente espera atualizações diárias ou resumos mensais

Maturidade da equipe interna: Avalia se o cliente possui um ponto de contato dedicado ou se você precisará coordenar seis departamentos

🚀 Vantagem do ClickUp: Transforme seu ICP em um espaço de trabalho dinâmico e colaborativo, diretamente conectado à execução com o ClickUp Docs. Crie sua lista de verificação de ICP no ClickUp Docs Crie um manual compartilhado e em constante evolução para o seu ICP com o ClickUp Docs Veja como isso funciona na prática: Centralize seu ICP como um wiki da empresa: Estruture seu documento de ICP com páginas e subpáginas (adequação ao setor, limites de orçamento, expectativas de comunicação, etc.)

Torne isso acessível a todas as equipes: Com o Docs Hub e a pesquisa global, qualquer pessoa pode acessar o ICP em segundos

Colabore e refine em tempo real: As equipes podem deixar comentários, marcar partes interessadas e atualizar critérios de forma colaborativa

Conecte os insights do ICP diretamente ao trabalho com o cliente: Vincule documentos a Vincule documentos a tarefas , projetos e fluxos de trabalho do ClickUp para que seu ICP oriente quem você integra

Padronize com modelos: Depois de finalizado, seu Documento de ICP pode ser transformado em um Depois de finalizado, seu Documento de ICP pode ser transformado em um modelo reutilizável do ClickUp

Defina expectativas e limites desde o primeiro dia

As agências que pulam essa etapa acabam entrando em espirais de aumento do escopo que prejudicam a lucratividade. Seja claro sobre:

Escopo do trabalho

Canais de comunicação

Acordos de nível de serviço (SLAs) para tempo de resposta

Limites de revisão

Caminhos de escalonamento

Frequência dos relatórios

Crie uma lista de verificação simples para a integração de clientes e um documento com as regras de interação. Defina quem são os pontos de contato, como o feedback é enviado e como funciona o fluxo de trabalho de aprovação.

⚡ Arquivo de modelos: Obtenha um sistema de integração pré-configurado para padronizar seu processo de integração com o modelo de integração de clientes do ClickUp. Baixe o modelo gratuito Reinvente seu processo de integração com o modelo de integração de clientes do ClickUp Por que você vai adorar este modelo: Fluxo de trabalho de integração pré-configurado: Acompanhe cada cliente desde o início até a conclusão com Acompanhe cada cliente desde o início até a conclusão com os status personalizados do ClickUp , como Novo Cliente, Chamada de integração, Questionário de integração, Atribuição de equipe e Concluído

Estrutura para capturar dados de clientes: Armazene informações essenciais de integração nos Armazene informações essenciais de integração nos Campos Personalizados do ClickUp , como E-mail, Tipo de Cliente, Serviços, Pacote de Serviços e Chamada de Integração

Várias visualizações para diferentes etapas de integração: Alterne entre Alterne entre as visualizações do ClickUp , como Formulário de Cadastro de Cliente, Processo de Integração, Guia de Introdução e Por Pacote de Serviços*

Sistema integrado de cadastro e questionários: Capture requisitos e feedback desde o início usando visualizações dedicadas para cadastro e questionários de integração

Estratégias de comunicação que mantêm a fidelidade dos clientes da agência

Na vida de uma agência, a percepção do progresso é tão importante quanto o progresso real.

Porque quando os clientes se sentem desinformados, eles começam a procurar outras opções.

À medida que você cresce, a comunicação precisa ser sistematizada. A dispersão de contexto — informações espalhadas por e-mails, Slack, mensagens de texto e logins em portais — faz com que os clientes sintam que precisam correr atrás da própria agência em busca de respostas.

Uma escolha inteligente para a frequência das reuniões é uma configuração híbrida: atualizações semanais assíncronas combinadas com chamadas estratégicas ao vivo mensais. Veja como cada uma delas funciona:

Reuniões semanais Análises aprofundadas mensais Ideal para Campanhas ativas com componentes dinâmicos Planejamento estratégico e construção de relacionamentos Formato Atualização por escrito assíncrona ou breve sincronização de 15 minutos Videochamada ao vivo de 45 a 60 minutos Agenda típica Status da tarefa, obstáculos, prazos futuros Avaliação de desempenho, ajustes para o próximo trimestre, feedback Risco se usado isoladamente Pode parecer microgerenciamento para contas maduras Pequenos problemas se agravam por semanas antes de virem à tona

Como o ClickUp ajuda

À medida que sua agência cresce, a comunicação se fragmenta. O ClickUp Chat resolve isso reunindo conversas e tarefas no mesmo espaço, para que nada se perca entre as atualizações.

Compartilhe atualizações assíncronas e entre em uma chamada sempre que precisar a partir de uma única interface com o ClickUp Chat

Veja como isso se encaixa naturalmente no seu modelo de comunicação híbrido:

Faça chamadas rápidas: Para análises aprofundadas mensais, use Para análises aprofundadas mensais, use o ClickUp SyncUps para iniciar chamadas de áudio ou vídeo diretamente no seu espaço de trabalho

Transforme conversas em ação: Durante as atualizações assíncronas semanais, se um cliente sinalizar um obstáculo no Chat, você pode converter essa mensagem em uma Tarefa com um clique

Mantenha o contexto vinculado a trabalhos específicos: As conversas podem coexistir com tarefas, listas ou projetos

@menções e colaboração em tempo real: Envolva as pessoas certas instantaneamente, seja sua equipe interna ou o ponto de contato do cliente

🧠 Curiosidade: A era da publicidade dos anos 1950-60, conhecida como “Mad Men ”, foi marcada por uma cultura de consumo excessivo de álcool. Almoços com três martinis e reuniões no escritório regadas a uísque costumavam servir de cenário para importantes decisões criativas e relacionadas aos clientes.

Fluxos de trabalho e sistemas para gerenciar várias contas de clientes

Você precisa de um gerenciamento de fluxo de trabalho adequado que funcione independentemente de o fundador estar ou não acompanhando.

As agências costumam resistir ao processo porque ele parece burocrático. Mas os sistemas certos liberam energia criativa ao eliminar a fadiga de decisão do trabalho rotineiro. 🛠️

Priorize tarefas com uma estrutura simples de urgência e valor

Quando todas as suas tarefas parecem prioritárias, nenhuma delas o é. Uma estrutura de dois eixos ajuda os gerentes de contas a tomar decisões mais rápidas todos os dias. A urgência mede a pressão do prazo e o valor mede o impacto no cliente ou na receita.

Alta urgência + alto valor: Faça isso agora, designe seus melhores profissionais

Alta urgência + baixo valor: Delegue ou agrupe tarefas rápidas semelhantes

Baixa urgência + alto valor: Agende e reserve tempo para isso

Baixa urgência + baixo valor: Retire a prioridade ou descarte completamente

🚀 Vantagem do ClickUp: Dê vida à sua estrutura de urgência-valor dentro do seu fluxo de trabalho com as Prioridades de Tarefas do ClickUp. Atribua sinalizadores como Urgente, Alta, Normal e Baixa às tarefas, tornando imediatamente óbvio o que precisa de atenção primeiro. Você pode até mesmo pedir à IA para priorizar as tarefas! Use o preenchimento automático de propriedades de tarefas com IA para atribuir automaticamente pessoas e prioridades ao trabalho

🎥 Aprenda a criar uma carteira de clientes de forma eficiente:

Crie processos repetíveis para cada tipo de cliente

A ideia aqui é um processo básico para cada tipo de serviço (contrato mensal, campanha pontual, SEO contínuo) que você pode clonar e personalizar por cliente. Veja o que deve ser transformado em modelo:

Listas de tarefas: Padroniza os resultados esperados e as etapas para cada oferta de serviço

Estruturas de pastas: mantém todas as contas de clientes organizadas da mesma forma, para que qualquer pessoa possa começar a trabalhar imediatamente

Etapas de aprovação: Garante que a aprovação do cliente ocorra sempre nos mesmos pontos de verificação

Modelos de relatórios de clientes : Mantém as atualizações semanais ou mensais consistentes em todas as contas Mantém as atualizações semanais ou mensais consistentes em todas as contas

⚡ Arquivo de modelos: Antecipe a rotatividade monitorando os prazos de renovação e o engajamento com o modelo de sucesso do cliente do ClickUp. Baixe o modelo gratuito Tenha uma visão abrangente de todas as necessidades e desejos dos seus clientes com o modelo de sucesso do cliente do ClickUp Por que você vai adorar o modelo: Manuais integrados: Documente as melhores práticas e os procedimentos operacionais padrão em visualizações dedicadas

Acompanhamento completo do ciclo de vida do cliente: Gerencie cada cliente desde a integração até a retenção com status como Integração, Cultivo, Presta a ser renovado, Renovado e Cancelado

Dados centralizados dos clientes: Capture e organize informações essenciais dos clientes usando campos personalizados para segmentar contas, acompanhar o desempenho e personalizar o engajamento

Várias visualizações: Acesse visualizações como Manual de Sucesso do Cliente, Guia de Introdução, Formulário de Feedback, Renovação e Engajamento

Como usar o ClickUp para gerenciar clientes à medida que sua agência cresce

A maioria das agências junta um CRM, uma ferramenta de gerenciamento de projetos, uma ferramenta de documentos, um aplicativo de chat e um painel de relatórios, e depois se pergunta por que nada se conecta.

Elimine essa proliferação de ferramentas trazendo o ClickUp Small Business Suite para o cenário. 🤩

Ele conecta suas tarefas, documentos, chat, painéis e fluxos de trabalho em um único lugar, transformando seu processo de integração em um sistema estruturado e repetível, em vez de um esforço pontual. As informações do cliente são registradas uma vez e permanecem acessíveis para toda a equipe, para que nada se perca nas trocas de responsabilidade.

E como ele consolida mais de 20 ferramentas que você normalmente precisaria reunir, oferece às agências uma pilha de tecnologias de nível empresarial por uma fração do custo, sem a sobrecarga de gerenciar vários sistemas.

Veja como isso ajuda:

Formulários do ClickUp para integração

A maioria dos processos de integração fracassa antes mesmo de começar – os clientes enviam briefings incompletos, os requisitos ficam espalhados por e-mails e sua equipe passa horas esclarecendo o básico.

O ClickUp Forms resolve isso transformando a integração em um sistema padronizado de captura de dados que alimenta diretamente seu fluxo de trabalho.

Transforme o processo desorganizado de cadastro de clientes em dados estruturados e reutilizáveis com os Formulários do ClickUp

Por exemplo, um novo cliente de SEO assina contrato. Em vez de uma chamada inicial repleta de perguntas básicas, você envia um formulário do ClickUp que coleta:

Objetivos de negócios, palavras-chave alvo, concorrentes

Credenciais de acesso

Orçamento + escopo do serviço

Após o envio, ele cria automaticamente uma tarefa no ClickUp com todos os detalhes preenchidos. Além disso, os campos personalizados do ClickUp nos formulários mapeiam as respostas diretamente para dados estruturados da tarefa. Os clientes também podem anexar ativos da marca, briefings ou credenciais antecipadamente.

🔍 Você sabia? Em média, um cliente dá à empresa apenas 2,2 chances antes de desistir, e mesmo uma experiência “satisfatória” não é garantia de fidelidade. Na verdade, 27% dos clientes não voltam, mesmo que tenham achado que tudo correu bem.

ClickUp Brain para otimizar o trabalho

À medida que você cresce, o problema passa a ser a dispersão de informações. O ClickUp Brain resolve isso atuando como uma camada de IA que abrange tarefas, documentos, chat e histórico, para que sua equipe possa fazer perguntas em vez de ter que procurar respostas.

Você pode:

Encontre respostas em tarefas, documentos e até mesmo em conversas antigas

Receba atualizações sem abrir tarefas, fazendo perguntas

Gere automaticamente atualizações semanais para os clientes a partir de dados reais de trabalho

Transforme bate-papos, notas ou briefings em tarefas estruturadas instantaneamente

Peça para atribuir tarefas com base na carga de trabalho e na especialização

📮 ClickUp Insight: 24% das pessoas afirmam que desejam agentes de IA principalmente para automatizar tarefas monótonas. A expectativa aqui é o alívio do trabalho de baixo valor, e isso é justo. Se um agente precisa de configuração contínua, supervisão ou orientação, isso deixa de parecer útil e passa a parecer mais trabalho. No ClickUp, os Super Agentes operam continuamente em segundo plano, atualizando tarefas, elaborando documentos e levando o trabalho adiante com as mesmas ferramentas que sua equipe já utiliza. Você pode enviar uma mensagem direta para pedir ajuda pontual e até mesmo @mencioná-los em um Doc para transformar uma ideia em um plano claro!

Use o ClickUp Brain MAX para unificar o conhecimento sobre os clientes

Você usa o ChatGPT para escrever, o Perplexity para pesquisas, o Claude para anotações… e o contexto se perde por toda parte. O ClickUp Brain MAX resolve isso oferecendo um espaço de trabalho centralizado com IA que conecta todas as suas ferramentas, dados e modelos em um único lugar.

Oferece:

Pesquisa unificada entre aplicativos: Acesse o ClickUp, ferramentas conectadas e a web em um só lugar

Vários modelos de IA: Escolha o melhor modelo de IA para cada tarefa, incluindo Claude, GPT e Gemini

Profundo conhecimento do contexto: Ele compreende tarefas, documentos, chats e histórico de forma integrada

Geração de voz para texto: Dite tarefas, notas ou atualizações instantaneamente com Dite tarefas, notas ou atualizações instantaneamente com o ClickUp Talk-to-Text

🚀 Vantagem do ClickUp: Recupere as horas perdidas com etapas manuais repetitivas usando a automação de fluxos de trabalho por meio do ClickUp Automations. As automações têm três componentes personalizáveis: gatilhos (eventos que iniciam a automação), condições (critérios opcionais que devem ser verdadeiros) e ações (o que acontece a seguir). Deixe os fluxos de trabalho funcionarem automaticamente à medida que o volume de clientes cresce com as automações do ClickUp Exemplo de fluxo de trabalho: Quando um formulário de integração de cliente é enviado: O cliente é notificado

A tarefa foi criada

Atribuído ao gerente de integração

Status definido como “Início”

Lista de verificação interna acionada

O que um usuário real tem a dizer:

Funciona muito bem com a metodologia ágil e também é perfeito para o gerenciamento de clientes. É ótimo para gerenciar tarefas diárias e listas de afazeres com eficiência. É possível criar diferentes espaços para trabalhar em diferentes cenários, como problemas/melhorias, desenvolvimento etc. Seu painel é tão atraente e prático que economiza muito tempo e permite uma análise eficiente.

Funciona muito bem com a metodologia ágil e também é perfeito para o gerenciamento de clientes. É ótimo para gerenciar tarefas diárias e listas de afazeres com eficiência. É possível criar diferentes espaços para trabalhar em diferentes cenários, como problemas/melhorias, desenvolvimento etc. Seu painel é tão atraente e prático que economiza muito tempo e permite uma análise eficiente.

Funciona muito bem com a metodologia ágil e também é perfeito para o gerenciamento de clientes. É ótimo para gerenciar tarefas diárias e listas de afazeres com eficiência. É possível criar diferentes espaços para trabalhar em diferentes cenários, como problemas/melhorias, desenvolvimento etc. Seu painel é tão atraente e prático que economiza muito tempo e permite uma análise eficiente.

Funciona muito bem com a metodologia ágil e também é perfeito para o gerenciamento de clientes. É ótimo para gerenciar tarefas diárias e listas de afazeres com eficiência. É possível criar diferentes espaços para trabalhar em diferentes cenários, como problemas/melhorias, desenvolvimento etc. Seu painel é tão atraente e prático que economiza muito tempo e permite uma análise eficiente.

Painéis do ClickUp para visibilidade em tempo real dos clientes

Os clientes querem visibilidade, e os painéis do ClickUp oferecem relatórios em tempo real. Em vez de preparar relatórios manualmente, sua equipe abre um painel que já mostra o andamento da campanha, a carga de trabalho da equipe e as principais métricas.

Você pode acessar:

Cartão de Marco: Monitore os principais resultados esperados e prazos em todas as contas

Cartão de controle de tempo: Registre as horas gastas por cliente ou projeto

Cartão de cálculo: Dados agregados (por exemplo, total de horas faturáveis, custos de campanha)

Transforme a geração de relatórios em um sistema em tempo real, em vez de uma correria mensal, com os painéis do ClickUp

Além disso, o ClickUp Brain está integrado aos seus painéis, o que significa que você tem acesso a cartões de IA, como:

Cartão de atualização do projeto de IA: Resume o status atual, os obstáculos e as próximas etapas

Cartão de resumo executivo com IA: Visão geral de alto nível perfeita para relatórios de clientes

AI Brain Card (sugestões personalizadas): Faça perguntas como “Que riscos devo sinalizar para este cliente?” e obtenha respostas instantâneas

Crie um painel do cliente:

Métricas de retenção de clientes que comprovam que seu sistema está funcionando

A Pesquisa de Experiência do Cliente 2025 da PwC revelou que 83% dos executivos precisam de ferramentas melhores para medir o que está impulsionando as compras. Isso torna essenciais métricas estruturadas de retenção.

Aqui estão alguns que você deve conferir:

Taxa de retenção de clientes : A porcentagem de clientes que permanecem durante um determinado período. Se ela cair à medida que você adiciona contas, sua camada de relacionamento apresenta lacunas A porcentagem de clientes que permanecem durante um determinado período. Se ela cair à medida que você adiciona contas, sua camada de relacionamento apresenta lacunas

Vida útil média do cliente: por quanto tempo os clientes permanecem com você. Um número crescente significa que seus sistemas de integração e comunicação estão funcionando

Rentabilidade do projeto por cliente: Receita menos custo de entrega. Se a retenção for alta, mas a rentabilidade estiver caindo, seu gerenciamento de escopo está apresentando falhas Receita menos custo de entrega. Se a retenção for alta, mas a rentabilidade estiver caindo, seu gerenciamento de escopo está apresentando falhas

Tendências de tempo de entrega: Você está ficando mais lento à medida que adiciona clientes? Se sim, seus fluxos de trabalho não estão realmente se adaptando à escala

Índice de satisfação do cliente: Uma simples Uma simples pesquisa de satisfação do cliente ou uma avaliação trimestral

🔍 Você sabia? As agências antigas costumavam trabalhar com acordos verbais, em vez de contratos formais. A confiança (e a reputação) era tudo.

Retenha seus clientes com o ClickUp

Fazer uma agência crescer significa lidar com mais complexidade sem atrasar o processo. Mais contas significam mais variáveis, mais partes interessadas e mais chances de algo dar errado.

Com o ClickUp, você cria um espaço de trabalho conectado onde a integração de clientes começa com dados estruturados por meio dos Formulários, e a estratégia e a execução permanecem alinhadas por meio dos Documentos e do ClickUp Brain. Além disso, as Automações lidam discretamente com a coordenação repetitiva, e as Prioridades de Tarefas garantem que sua equipe sempre saiba o que é mais importante.

A comunicação permanece integrada por meio do Chat do ClickUp e dos SyncUps. Na hora de gerar relatórios, os painéis e os cartões de IA transformam dados brutos em insights claros e em tempo real, sem que seus clientes precisem solicitá-los.

Então, o que você está esperando? Fale com um especialista hoje mesmo! ✅