16 modelos personalizáveis de relatórios para clientes

Manter os clientes informados não é apenas uma questão de boa educação. É assim que se constroem parcerias de longo prazo. Um relatório de cliente claro e bem estruturado pode ser a diferença entre um trabalho pontual e um relacionamento duradouro.

A boa notícia? Você não precisa começar do zero todas as vezes. Seja para compartilhar os resultados de uma campanha PPC, recapitular uma estratégia de marketing ou atualizar o andamento semanal de um projeto, os modelos de relatórios para clientes facilitam e agilizam a comunicação do que é importante, de forma clara e consistente.

Porque, sejamos sinceros: é melhor dedicar o tempo a obter resultados do que a formatar slides. A maioria dos atrasos nos relatórios ocorre porque as equipes estão a utilizar dez ferramentas ao mesmo tempo, o que cria uma sobrecarga de trabalho e torna mais difícil reunir as atualizações rapidamente.

Com os modelos certos, você pode simplificar seu processo de relatórios e fornecer atualizações que seus clientes realmente esperam ansiosamente.

Vamos ver como tornar os relatórios para clientes mais rápidos, fáceis e eficazes.

O que são modelos de relatórios para clientes?

Os modelos de relatórios para clientes são documentos pré-criados e personalizáveis usados para comunicar o progresso, o desempenho ou os resultados aos clientes. Esses modelos personalizáveis ajudam a padronizar os relatórios para clientes em todos os projetos e departamentos, permitindo que você compartilhe atualizações oportunas com eficiência.

Eles geralmente incluem métricas de desempenho importantes, gráficos, resumos e próximos passos, além de reduzirem o tempo que você gasta formatando relatórios mensais do zero.

O que torna um modelo de relatório de cliente bom?

Um bom modelo de relatório para clientes é claro, fácil de atualizar e adaptado às suas necessidades de relatórios para clientes. Ele deve permitir que você:

Destaque os principais resultados e informações valiosas no resumo executivo.

Alinhe-se com as metas do cliente na seção de objetivos e metas.

Avalie o desempenho com dados e métricas de desempenho

Use dados visuais, como gráficos, para tornar as informações essenciais mais fáceis de assimilar.

Acompanhe as finanças com o controle do orçamento

Ofereça próximas etapas práticas na seção de recomendações.

Crie relatórios personalizados para refletir as necessidades dos clientes.

Ganhe pontos extras se for colaborativo e incluir relatórios automatizados para obter dados concretos em tempo real.

💡 Dica profissional: Não sabe quais ferramentas podem automatizar seus relatórios e fazer você parecer um gênio? Este guia de ferramentas de relatórios para clientes detalha as melhores opções, desde resultados rápidos até análises aprofundadas.

Os melhores modelos do ClickUp para relatórios de clientes sem esforço

Aqui está uma tabela resumida dos modelos personalizáveis de relatórios para clientes do ClickUp.

16 modelos de relatórios para clientes

Embora os relatórios para clientes sejam essenciais para manter seus clientes novos e antigos informados, nem todos os modelos de relatório são criados da mesma forma.

A boa notícia? Fizemos o trabalho pesado por você e compilamos 16 dos nossos modelos favoritos de relatórios para clientes, projetados para tornar o seu processo de relatórios mais fácil, rápido e eficaz.

Vamos mergulhar e encontrar o modelo perfeito para o seu próximo relatório!

1. Modelo de relatório diário do cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Otimize as atualizações diárias e melhore a transparência da equipe com o modelo de relatório diário do cliente ClickUp.

O Modelo de Relatório Diário do Cliente visa facilitar a comunicação, fornecendo atualizações diárias estruturadas para os clientes. Ele abrange as principais realizações, tarefas em andamento, obstáculos e próximos passos, e inclui até mesmo espaço para notas da equipe e recursos adicionais, mantendo todos em sintonia.

Este modelo foi criado para projetos de clientes em ritmo acelerado, onde a transparência e respostas rápidas são fundamentais. Em vez de procurar atualizações no Slack ou em threads de e-mail, você pode criar facilmente um local central para relatórios diários que são rápidos de atualizar e compartilhar. Além disso, o formato ajuda as equipes a acompanhar o progresso e identificar possíveis problemas antecipadamente.

E a melhor parte? Você pode personalizá-lo adicionando indicadores-chave de desempenho específicos do cliente, atribuindo tarefas aos membros da equipe ou até mesmo integrando-o a painéis para acompanhamento visual do desempenho.

✨ Ideal para: equipes que executam projetos de clientes dinâmicos e de alto contato e precisam de relatórios diários estruturados sem sobrecarga manual.

💡 Dica profissional: Quer variar o formato? Explore diferentes métodos de relatórios para clientes para encontrar o estilo que seu cliente prefere ler — painéis, documentos, apresentações ou até mesmo memos de voz.

2. Modelo de análise de mídias sociais do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Apresente o engajamento, o alcance e o ROI sem esforço usando o modelo de análise de mídia social do ClickUp.

O Modelo de análise de mídias sociais do ClickUp é o seu espaço de trabalho completo para acompanhar, medir e apresentar o desempenho social em todas as plataformas que você gerencia. Ele inclui seções pré-construídas para engajamento, crescimento de seguidores, alcance, taxas de rejeição, impressões e taxas de cliques — tudo em um formato fácil de visualizar.

A verdadeira magia está na automação: integre diferentes ferramentas, como Meta, LinkedIn ou Google Analytics, para obter dados em tempo real e reduzir automaticamente a entrada manual. Use painéis personalizados para visualizar tendências e mostrar o ROI da campanha por meio de gráficos e widgets.

Esteja você executando colaborações em projetos de influenciadores, campanhas pagas ou calendários de conteúdo, este modelo mantém as partes interessadas informadas com visuais claros e frequência de relatórios personalizável.

✨ Ideal para: equipes de marketing em agências que gerenciam campanhas sociais para vários clientes que precisam de insights consistentes e multicanais em um piscar de olhos.

💡 Dica profissional: antes de enviar outro relatório de desempenho, certifique-se de que seus dados estejam corretos. Este guia de auditoria de mídias sociais ajuda você a identificar lacunas e aprimorar suas percepções antes que o cliente o faça.

3. Modelo de relatório de SEO do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Transforme classificações de palavras-chave e métricas técnicas em insights que seus clientes valorizam com o modelo de relatório de SEO do ClickUp.

O Modelo de Relatório de SEO do ClickUp facilita muito o acompanhamento de todas as suas principais métricas de SEO. Com seções para itens como classificações de palavras-chave, tendências de tráfego orgânico, backlinks e atualizações técnicas de SEO, tudo está organizado e pronto para uso. Além disso, você pode visualizar todos esses dados com tabelas e gráficos personalizáveis, facilitando a compreensão para qualquer pessoa.

Você pode acompanhar a evolução das suas palavras-chave ao longo do tempo, identificar oportunidades de conteúdo e ver como a sua visibilidade nos mecanismos de pesquisa muda. E há muito espaço para adicionar insights de especialistas e recomendações para os próximos passos, o que ajuda a alinhar as estratégias futuras com o que está funcionando atualmente.

Este modelo é ideal para transformar dados brutos de SEO em insights claros e acionáveis que as partes interessadas valorizam. É perfeito para relatórios mensais de campanhas de marketing, análises de campanhas ou para manter os clientes informados com atualizações contínuas.

✨ Ideal para: profissionais de SEO que precisam mostrar claramente o crescimento e oferecer recomendações baseadas em dados que os clientes possam colocar em prática.

📖 Leia também: Quer melhorar suas classificações sem se esgotar? Aprenda a usar IA para SEO e acelerar auditorias, briefings e otimização, além de economizar tempo.

4. Modelo de resumo executivo do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Resuma os destaques da campanha e os KPIs rapidamente com o modelo de resumo executivo do ClickUp.

O Modelo de Resumo Executivo do ClickUp oferece uma visão geral de alto nível dos resultados do projeto ou campanha, criado para tomadores de decisão que desejam apenas os fatos, sem ter que vasculhar uma planilha com 20 guias. Este modelo divide os destaques de desempenho, os principais resultados, as métricas mais importantes e as conclusões estratégicas em uma página fácil de entender.

Cada seção foi projetada para oferecer clareza e impacto, utilizando resumos com marcadores e elementos visuais opcionais, como tabelas, gráficos e indicadores-chave de desempenho codificados por cores. É perfeito para revisões internas, reuniões executivas com clientes ou compartilhamento de atualizações com partes interessadas do conselho que precisam de contexto rapidamente.

Você pode facilmente adaptar o resumo para se adequar ao tipo de projeto ou público e até mesmo incluir links para relatórios mensais mais detalhados para aqueles que precisam de informações adicionais.

✨ Ideal para: Agências e equipes que se reportam a stakeholders de nível C que valorizam clareza e concisão, respaldadas por insights reais.

📣 Descubra como criar um painel de controle de clientes poderoso e automatizado usando o AI Workspace do ClickUp, que mantém todos os resultados, cronogramas e atualizações transparentes e sem estresse.

5. Modelo de relatório de campanha PPC do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Torne os dados PPC fáceis de entender e amigáveis para o cliente com o modelo de relatório de campanha PPC do ClickUp.

O Modelo de Relatório de Campanha PPC do ClickUp oferece às equipes de mídia paga tudo o que elas precisam para apresentar dados complexos de desempenho de anúncios de uma forma que os clientes possam entender facilmente. Este modelo foi projetado para mostrar métricas importantes, como gastos com anúncios, impressões, taxa de cliques (CTR), custo por aquisição (CPA) e retorno sobre o investimento em publicidade (ROAS), com clareza visual.

Cada seção do relatório é personalizável, para que você possa adaptá-lo aos tipos de campanha, plataformas (Google, Meta, LinkedIn) ou metas específicas do cliente. Ele inclui campos para destaques da campanha, recomendações e anotações, ótimos para acompanhar tendências ou explicar por que o desempenho mudou. As opções de visualização integradas permitem que você insira gráficos para comparar métricas semana a semana ou mês a mês.

Essa estrutura garante que você não esteja apenas relatando números de clientes, mas contando a história por trás dos dados.

✨ Ideal para: equipes de mídia paga que lidam com várias contas e buscam fornecer insights de dados, não apenas planilhas.

Um bom modelo de relatório para clientes é claro, fácil de atualizar e adaptado às suas necessidades de relatórios para clientes. Ele deve permitir que você:

Destaque os principais resultados e informações valiosas no resumo executivo.

Alinhe-se com as metas do cliente na seção de objetivos e metas.

Avalie o desempenho com dados e métricas de desempenho

Use dados visuais, como gráficos, para tornar as informações essenciais mais fáceis de assimilar.

Acompanhe as finanças com o controle do orçamento

Ofereça próximas etapas práticas na seção de recomendações.

Crie relatórios personalizados para refletir as necessidades dos clientes.

Ganhe pontos extras se for colaborativo e incluir relatórios automatizados para obter dados concretos em tempo real.

6. Modelo de relatório de marketing digital ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Combine todas as métricas de marketing em uma única visualização usando o modelo de relatório de marketing digital do ClickUp.

O Modelo de Relatório de Marketing Digital ClickUp reúne todos os dados de desempenho da sua campanha em um único relatório organizado. Sem precisar alternar entre abas ou atualizar cinco planilhas diferentes. Ele consolida métricas de branding, SEO, anúncios pagos, campanhas de marketing por e-mail e canais de mídia social da agência em uma visualização centralizada e fácil de entender.

Use este modelo personalizado para mostrar tendências de desempenho, identificar estratégias de alto desempenho e apontar onde as campanhas precisam de ajustes. Ele inclui seções pré-construídas para tráfego, engajamento, conversões e até mesmo ROI. Você pode inserir gráficos para comparar o crescimento mês a mês ou mapear o desempenho da campanha em relação a KPIs essenciais.

Ele é flexível o suficiente para atualizações semanais, quinzenais ou mensais de relatórios de marketing e ajuda a criar um processo de relatórios de clientes refinado e repetível que impressiona os clientes enquanto você economiza tempo.

✨ Ideal para: equipes de marketing de serviço completo que gerenciam campanhas multicanais e precisam de um relatório claro para controlar todas elas.

💡 Dica profissional: Você está lidando com solicitações de clientes, reuniões e entregas em dez aplicativos diferentes? Esta publicação sobre como acompanhar os clientes pode ajudá-lo a manter o controle sem perder a cabeça (ou suas anotações).

7. Modelo de relatório de progresso do projeto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha todos alinhados com os marcos e cronogramas do projeto com o modelo de relatório de progresso do projeto ClickUp.

Use o Modelo de Relatório de Progresso do Projeto ClickUp para fornecer aos clientes atualizações regulares sobre o andamento do projeto em relação ao escopo, cronograma e metas. Este modelo inclui campos para os principais marcos alcançados, resumos do status atual, projeções de cronograma e quaisquer obstáculos futuros que possam afetar a entrega.

Ele foi estruturado para ser compartilhado semanalmente ou quinzenalmente, dependendo das necessidades do cliente, e vem com elementos visuais integrados, como gráficos de Gantt ou cronogramas, para comunicar rapidamente o status atual do projeto. Você também pode destacar as principais conquistas, atualizações da equipe e tomadas de decisão necessárias por parte do cliente para manter tudo em andamento.

Este modelo personalizável ajuda a manter todos responsáveis, reduzindo o número de reuniões de status e trocas de e-mails.

✨ Ideal para: Gerentes de projeto que acompanham o progresso em todas as fases e desejam fornecer atualizações proativas e estruturadas sem precisar começar do zero a cada vez.

📖 Leia também: Precisa de ajuda para estruturar atualizações além dos relatórios de clientes? Este guia para relatórios de progresso mostra como escrever resumos claros e orientados para objetivos que sua equipe (e seus clientes) irão apreciar.

8. Modelo de relatório de status do projeto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Comunique instantaneamente o andamento do projeto usando indicadores visuais de status no modelo de relatório de status do projeto ClickUp.

O Modelo de Relatório de Status do Projeto ClickUp é a maneira perfeita de manter os clientes informados sem sobrecarregá-los com informações demais. Ele usa indicadores simples codificados por cores (verde, amarelo, vermelho) para mostrar rapidamente em que ponto o projeto se encontra — se está dentro do prazo, precisa de atenção ou está em risco.

Este modelo é ótimo tanto para atualizações regulares aos clientes quanto para verificações internas. Ele inclui seções para atualizar cronogramas, destacar desafios atuais, mostrar como a equipe está alocada e anotar quaisquer alterações no escopo do projeto. Você pode até mesmo criar links para quadros de tarefas ou gráficos de Gantt para se aprofundar nos detalhes, se necessário.

A melhor parte? Eles são claros, fáceis de personalizar e simples de duplicar semana após semana, tornando-os perfeitos tanto para equipes ágeis quanto para aquelas que seguem ciclos de projeto tradicionais.

✨ Ideal para: equipes internas e partes interessadas externas que precisam de instantâneos de status com o mínimo de preparação.

💡 Dica profissional: Está com dificuldade para tornar suas atualizações claras e não, bem... enfadonhas? Confira este guia passo a passo sobre como escrever um relatório que realmente seja lido e colocado em prática.

83% dos profissionais do conhecimento dependem principalmente de e-mail e chat para a comunicação em equipe. No entanto, quase 60% do seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e procurando informações.

9. Modelo de sucesso do cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize a integração, renovações e feedback com facilidade através do modelo de sucesso do cliente ClickUp.

O Modelo de Sucesso do Cliente ClickUp foi desenvolvido especificamente para equipes de sucesso do cliente que gerenciam tudo, desde a integração até as renovações. Ele oferece um espaço centralizado para documentar metas, acompanhar a saúde do cliente, estabelecer cadências de reuniões e monitorar marcos importantes da conta.

Nele, você encontrará áreas para visões gerais do relacionamento, preparação da Revisão Trimestral de Negócios (QBR), acompanhamento de feedback, oportunidades de upsell e contatos importantes. O painel pode ser personalizado para destacar contas em risco ou marcos que estão se aproximando da renovação. Com as automações e notificações do ClickUp, você tem a certeza de que nenhum ponto de contato será perdido.

Quer você trabalhe com cinco ou cinquenta clientes, este modelo torna os esforços de atendimento ao cliente escaláveis, consistentes e transparentes em toda a sua equipe.

✨ Ideal para: equipes de sucesso do cliente que lidam com vários negócios de clientes e desejam sistematizar a retenção e o crescimento.

💡 Dica profissional: Quer dar aos clientes uma visão ao vivo do progresso sem enviar outro PDF? Aprenda a criar um painel do cliente que é atualizado em tempo real e reduz o número de e-mails de “apenas para verificar”.

10. Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Capture insights de CSAT e NPS com a automação integrada no modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp.

O Modelo de Pesquisa de Satisfação do Cliente ClickUp facilita a coleta de feedback dos clientes sem as intermináveis cadeias de e-mails. Ele vem com formulários de pesquisa personalizáveis que permitem capturar métricas importantes, como Net Promoter Score (NPS), Satisfação do Cliente (CSAT) e até mesmo algumas respostas abertas.

Uma das melhores partes? O modelo possui gatilhos integrados que enviam pesquisas automaticamente após eventos como marcos do projeto ou resoluções de tickets, para que o feedback recebido seja oportuno e relevante. Você pode manter tudo organizado centralizando os resultados, marcando tendências e classificando o feedback por cliente, campanha ou projeto.

Se sua equipe está focada em fornecer uma experiência consistente ao cliente e melhorar constantemente com base no feedback, este modelo é uma verdadeira revolução.

✨ Ideal para: Agências que coletam NPS, CSAT e feedback pós-projeto para refinar a prestação de serviços.

Os relatórios para clientes geralmente fracassam no acompanhamento: coletar atualizações, limpar dados, atualizar KPIs e manter a consistência do espaço de cada cliente. Os ClickUp Agents podem cuidar de tudo isso para você. Eles podem atualizar campos automaticamente, organizar seções de relatórios, extrair dados novos de tarefas ou documentos vinculados e destacar tudo o que precisa de atenção. Enquanto você se concentra em insights e recomendações, os Agents mantêm seu sistema de relatórios de clientes funcionando de forma confiável em segundo plano.

11. Modelo de relatório de análise financeira ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Forneça visões gerais financeiras claras com dados em tempo real usando o modelo de relatório de análise financeira do ClickUp.

O Modelo de Relatório de Análise Financeira ClickUp ajuda as equipes a criar relatórios para clientes na forma de instantâneos financeiros estruturados que os clientes compreendem.

Seja para acompanhar o orçamento em relação aos resultados reais, prever tendências ou analisar o desempenho trimestral, este modelo oferece toda a flexibilidade de que você precisa.

Inclui seções para fluxos de receita, detalhamento de custos, margens, projeções e variações, cada uma apresentada em um formato visual claro. Você pode inserir dados em tempo real usando as integrações do ClickUp com planilhas ou ferramentas de BI, tornando-o perfeito para relatórios mensais recorrentes e análises de fim de trimestre.

Projetado para consultores, agências e equipes financeiras que precisam fazer os números falarem por si mesmos.

✨ Ideal para: equipes financeiras e consultores que prestam contas a clientes ou executivos que esperam insights acionáveis, não apenas planilhas.

12. Modelo de relatório semanal de vendas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe a velocidade das vendas e o fluxo de negócios semana a semana com o modelo de relatório semanal de vendas do ClickUp.

O Modelo de Relatório Semanal de Vendas do ClickUp ajuda os líderes de vendas a fornecer atualizações consistentes que refletem o desempenho, não apenas números em uma planilha. Ele organiza os dados e atividades de vendas por estágio do pipeline, desempenho do representante, fonte de leads e taxas de conversão, oferecendo às partes interessadas uma visão geral completa.

Este relatório também acompanha a velocidade total das vendas, o tamanho médio dos negócios e as taxas de fechamento ao longo do tempo, ajudando a identificar padrões e agir rapidamente. Campos integrados para comentários e planos de ação permitem que você explique vitórias, perdas e o que está sendo feito a respeito.

Seja para atualizar um cliente ou sincronizar com um diretor de vendas, este modelo ajuda a alinhar todos sem correria de última hora.

✨ Ideal para: equipes de vendas que precisam de atualizações consistentes com insights e pontos de ação.

📖 Leia também: Cansado de idas e vindas intermináveis e do caos do controle de versões? Veja como a colaboração em tempo real torna o trabalho com clientes e colegas de equipe muito menos confuso e muito mais produtivo.

Veja o que um de nossos clientes tem a dizer: Queríamos uma plataforma única de admissão e encontramos isso no ClickUp. Fizemos uma parceria para que tudo funcionasse. Desenvolvemos padronizações globais que tornaram o acompanhamento e a tomada de decisões realmente rápidos e transparentes. Queríamos uma plataforma única de admissão e encontramos isso no ClickUp. Fizemos uma parceria para que tudo funcionasse. Desenvolvemos padronizações globais que tornaram o acompanhamento e a tomada de decisões realmente rápidos e transparentes.

13. Modelo de relatório de progresso ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Destaque o progresso, os obstáculos e as tarefas futuras em um formato pronto para o cliente com o modelo de relatório de progresso do ClickUp.

O Modelo de Relatório de Progresso ClickUp foi criado para atualizações recorrentes em qualquer interação com o cliente. Ele acompanha o que foi concluído, o que está em andamento e o que está por vir, usando um formato consistente e fácil de ler que os clientes podem analisar em poucos minutos.

O modelo inclui uma seção de resumo, detalhamento das tarefas, dependências, cronogramas e bloqueadores. Você pode automatizar partes do relatório vinculando-o a espaços de projeto e usar rótulos de status codificados por cores para maior clareza.

Use isso para reduzir o acompanhamento dos clientes, melhorar a responsabilidade e manter o trabalho avançando sem confusão.

✨ Ideal para: gerentes que relatam os resultados da equipe em projetos com várias semanas ou em andamento.

14. Modelo de relatório de engenharia ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Compartilhe sprints e atualizações de lançamento de forma clara com as partes interessadas técnicas e não técnicas por meio do modelo de relatório de engenharia do ClickUp.

O Modelo de Relatório de Engenharia ClickUp foi projetado para fornecer um resumo claro de sprints, rastreamento de bugs, ciclos de lançamento e desempenho do sistema de uma forma que seja fácil de entender tanto para as partes interessadas técnicas quanto para as não técnicas.

Inclui seções para notas de implantação, problemas resolvidos, retrospectivas de sprint e atualizações planejadas. O layout permite acompanhar a velocidade, as taxas de burndown e destacar quaisquer riscos ou bloqueios. Além disso, há espaço para feedback do cliente ou notas de controle de qualidade, ajudando as equipes a se manterem alinhadas.

Este modelo é especialmente útil para colaborar com clientes externos ou executivos internos que precisam de atualizações de engenharia, mas não querem se aprofundar no Jira para obter os detalhes. Ele otimiza a comunicação e garante que todos estejam alinhados sem se perderem em jargões técnicos.

✨ Ideal para: Líderes de engenharia que compartilham resumos de sprints com clientes ou partes interessadas multifuncionais.

15. Modelo ClickUp para gerenciamento de múltiplos compromissos

Obtenha o modelo gratuito Gerencie tarefas, prazos e clientes simultaneamente usando o modelo ClickUp para gerenciamento de múltiplos compromissos.

O Modelo ClickUp para Gerenciamento de Vários Compromissos é um salva-vidas para consultores, agências ou freelancers que lidam com vários clientes ao mesmo tempo. Este modelo fornece uma visão geral abrangente de todos os projetos em andamento, reuniões, entregas e comunicações com os clientes.

Cada compromisso pode ser acompanhado em uma seção dedicada, com cronogramas compartilhados, responsáveis designados e atualizações de progresso. Você pode marcar riscos, priorizar com base em prazos e até mesmo prever a carga de trabalho para evitar sobrecargas.

Este é o modelo que permite expandir seus serviços sem perder o controle — ou a sanidade.

✨ Ideal para: Consultores que lidam com vários clientes e entregas e precisam de visibilidade sem caos.

16. Modelo de gerenciamento de contas ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Fique por dentro das reuniões, renovações e saúde do cliente com o modelo de gerenciamento de contas ClickUp tudo-em-um.

Acompanhe contatos, reuniões, notas e entregas com o Modelo de Gerenciamento de Contas ClickUp. Esse modelo funciona como seu centro de relacionamento com o cliente, combinando comunicações, documentos importantes, status do projeto e datas de renovação em um espaço fácil de navegar.

É perfeito para relacionamentos contínuos, nos quais a retenção e o upselling são tão necessários quanto a entrega. Use-o para registrar o feedback dos clientes, monitorar as tendências de satisfação e garantir que você esteja sempre preparado para as reuniões. Sincronize-o com painéis ou ferramentas de CRM para manter os dados atualizados e evitar entradas duplicadas.

Sua estrutura atende à estratégia para o sucesso da conta a longo prazo.

✨ Ideal para: gerentes de contas que supervisionam relacionamentos de longo prazo com clientes e precisam de uma visão completa de cada conta.

📖 Leia também: Gerenciar contas importantes sem um plano é pedir para perder clientes. Esses modelos de planejamento de contas ajudam você a se manter organizado e proativo em todos os pontos de contato com o cliente.

Domine seu fluxo de trabalho de relatórios para clientes com os modelos personalizáveis do ClickUp.

Os relatórios para clientes não se resumem a compartilhar resultados. Trata-se de fortalecer relacionamentos e comprovar o valor do seu trabalho, semana após semana. Quando as atualizações são consistentes, claras e respaldadas por dados, elas não apenas informam os clientes, mas também geram confiança.

É aí que os 16 modelos gratuitos de relatórios para clientes do ClickUp fazem a diferença. Cada um deles ajuda você a reduzir o trabalho manual, apresentar o progresso de forma profissional e manter todos os projetos em sincronia. Seja um relatório semanal de marketing ou um resumo executivo trimestral, você pode personalizar, automatizar e compartilhar atualizações — tudo em um único espaço de trabalho com IA convergente.

Com o ClickUp, os relatórios deixam de ser uma busca por dados e passam a ser uma forma de impulsionar resultados. Comece a usar esses modelos hoje mesmo e transforme cada relatório em uma prova de progresso.