Como criar um SLA no gerenciamento de projetos

Assim como Frodo conta com a Irmandade para sua jornada até Mordor em O Senhor dos Anéis, os gerentes de projeto recorrem aos contratos de nível de serviço (SLA) para manter os projetos no caminho certo.

Sim, eles são tão poderosos assim!

Os SLAs são a espinha dorsal do gerenciamento de projetos. Esses acordos preparam o terreno para uma colaboração tranquila, uma comunicação clara e resultados mensuráveis. Eles definem os padrões de serviço e as possíveis alternativas caso não sejam cumpridos.

Mas o que é necessário para criar esses documentos cruciais e como eles ajudam a sua equipe a prosperar? Continue lendo para conhecer as práticas recomendadas que o ajudarão a implementar SLAs eficazes ao oferecer serviços de gerenciamento de projetos.

O que é um acordo de nível de serviço (SLA)?

**Um acordo de nível de serviço (SLA) é um contrato formal entre um provedor de serviços e um cliente que define o nível de serviço esperado, os principais indicadores de desempenho para medir o desempenho do serviço e as responsabilidades de cada parte

No gerenciamento de projetos, os SLAs são acordos comerciais que garantem que ambas as partes tenham um entendimento mútuo das expectativas de serviço e dos padrões de desempenho, que são essenciais para a entrega bem-sucedida de projetos.

A importância e a função do SLA no gerenciamento de projetos

Os SLAs preparam o cenário para uma colaboração tranquila e fornecem uma rede de segurança para quando as coisas não saem como planejado. Eles desempenham um papel fundamental no gerenciamento de projetos ao:

Estabelecem expectativas claras: Fornecem um esboço claro dos serviços a serem prestados, dos padrões de desempenho e das possíveis consequências do não cumprimento desses padrões

Fornecem um esboço claro dos serviços a serem prestados, dos padrões de desempenho e das possíveis consequências do não cumprimento desses padrões Garantia de responsabilidade: Ao definir as responsabilidades de cada parte, os SLAs ajudam a manter a responsabilidade dos prestadores de serviços e dos clientes

Ao definir as responsabilidades de cada parte, os SLAs ajudam a manter a responsabilidade dos prestadores de serviços e dos clientes Melhoria da comunicação: Os SLAs servem como uma ferramenta de comunicação que ajuda a evitar mal-entendidos e possíveis conflitos durante a vigência do contrato

Os SLAs servem como uma ferramenta de comunicação que ajuda a evitar mal-entendidos e possíveis conflitos durante a vigência do contrato Melhoria da qualidade do serviço: Eles estabelecem padrões de referência para a qualidade do serviço, garantindo uma prestação de serviços consistente e confiável

Leia também:_ 10 modelos de acordos comerciais e exemplos de contratos

Tipos de SLAs

Nem todos os SLAs são criados da mesma forma. Seu escopo do projeto e a complexidade ditarão o tipo específico de SLA de que você precisa. Há quatro tipos projetados para atender a várias necessidades e situações.

1. SLA baseado no cliente

São altamente personalizados para atender às necessidades exclusivas de um cliente específico. **Esses contratos incluem métricas e níveis de serviço diretamente relevantes para as necessidades do cliente

O foco aqui é criar um acordo sob medida que se alinhe precisamente com as necessidades do cliente, garantindo a satisfação do cliente e expectativas claras desde o início.

Um exemplo seria uma agência de marketing que cria um SLA exclusivo para um cliente de varejo, definindo resultados específicos da campanha, cronogramas e métricas de desempenho.

2. SLA baseado em serviços

Esse contrato é projetado em torno de um serviço específico fornecido a uma ampla gama de clientes. **Em vez de se concentrar nos requisitos individuais do cliente, esse tipo de SLA define os níveis de serviço esperados para essa oferta de serviço específica

O SLA baseado em serviço concentra-se na consistência e na confiabilidade de todos os clientes que usam o serviço. Por exemplo, um provedor de serviços de TI pode oferecer um SLA geral a todos os seus clientes, garantindo 99,9% de tempo de atividade para seus serviços de nuvem.

3. SLA operacional

Os SLAs operacionais concentram-se nas operações internas diárias e nas métricas de desempenho cruciais para manter a qualidade do serviço. Esses contratos geralmente definem parâmetros como tempo de atividade do sistema, cronogramas de manutenção e tempos de resposta para problemas operacionais.

Um exemplo seria um provedor de hospedagem em nuvem que define um SLA operacional que garante 99,9% de tempo de atividade do sistema, janelas de manutenção programadas a cada trimestre e um tempo máximo de resposta de 30 minutos para problemas operacionais críticos.

4. SLA de vários níveis

Um SLA multinível incorpora várias camadas para atender aos requisitos de diferentes partes interessadas, possivelmente combinando aspectos de SLAs baseados em clientes e serviços. Essa abordagem é particularmente útil para organizações complexas em que diferentes departamentos ou grupos de usuários têm necessidades variadas.

Uma empresa de telecomunicações pode usar um SLA de vários níveis detalhando os padrões corporativos de disponibilidade da rede, os tempos de resposta específicos do cliente e os detalhes individuais do nível de serviço para diferentes níveis de suporte.

Quem precisa de um acordo de nível de serviço?

Os SLAs são cruciais para qualquer pessoa envolvida no gerenciamento ou no recebimento de serviços. Aqui está um detalhamento de quem precisa de um SLA e por quê:

Gerentes de projeto

**Os SLAs são essenciais para definir as entregas, os padrões de desempenho e os cronogramas. Eles ajudam os gerentes de projeto a definir metas claras e a garantir que todas as partes entendam suas funções e responsabilidades.

Clientes e consumidores

Para clientes e consumidores, os SLAs proporcionam transparência e garantia com relação à qualidade e à pontualidade do serviço. Eles descrevem o que os clientes podem esperar e oferecem uma maneira estruturada de resolver quaisquer problemas.

Provedores de serviços

**Os provedores de serviços se beneficiam dos SLAs, pois eles definem seus compromissos, descrevem os padrões de serviço e estabelecem padrões de referência para o desempenho.

Equipes

As equipes internas usam SLAs para garantir o alinhamento e coordenar esforços. Os SLAs fornecem diretrizes claras sobre funções, responsabilidades e métricas de desempenho, ajudando as equipes a trabalharem juntas com mais eficiência e a resolver conflitos.

Fornecedores e prestadores de serviços terceirizados

Ao trabalhar com fornecedores externos ou prestadores de serviços terceirizados, os SLAs esclarecem o escopo dos serviços, as expectativas de desempenho e a responsabilidade, garantindo uma parceria tranquila.

Como desenvolver e gerenciar um acordo de nível de serviço

Um acordo de nível de serviço bem estruturado fornece uma estrutura clara para as expectativas de desempenho resultados esperados do projeto , responsabilidade e avaliação de desempenho.

Principais componentes e conteúdos de um SLA

Vamos conhecer as partes essenciais que você precisa incluir em seu SLA para manter tudo sob controle e seu projeto no caminho certo:

Escopo do projeto

A base de qualquer SLA é uma descrição abrangente do serviço que não deixe margem para dúvidas. Ao definir o serviço em detalhes, ambas as partes obtêm um entendimento claro do que esperar, reduzindo o risco de mal-entendidos e expectativas não atendidas. Um escopo de projeto típico descreve claramente:

Escopo dos serviços: Que serviços específicos estão sendo fornecidos?

Que serviços específicos estão sendo fornecidos? Limites do serviço: O que está incluído e excluído da oferta de serviço?

O que está incluído e excluído da oferta de serviço? Horário do serviço: Quando os serviços estarão disponíveis (por exemplo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, horário comercial)?

Quando os serviços estarão disponíveis (por exemplo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, horário comercial)? Suporte: Tipos de suporte disponíveis (por exemplo, suporte técnico, atendimento ao cliente) e como acessá-lo

Leia também:_ 10 modelos de escopo de projeto e exemplos de documentos de escopo

Métricas de desempenho

Um aspecto crucial de um SLA é o estabelecimento de métricas de desempenho. Esses são critérios claros e mensuráveis que definem o nível de desempenho esperado do serviço. As principais métricas geralmente incluem:

Uptime: A porcentagem de tempo em que o serviço está disponível e operacional

A porcentagem de tempo em que o serviço está disponível e operacional Tempo de resposta: O tempo necessário para responder a uma solicitação ou problema de serviço

O tempo necessário para responder a uma solicitação ou problema de serviço Tempo de resolução: O tempo necessário para resolver um problema de serviço ou concluir uma solicitação de serviço

Essas métricas fornecem uma maneira quantificável de avaliar o desempenho do provedor de serviços e garantir a responsabilidade. Por exemplo, um SLA da central de serviços de TI garante operações de rede e suporte técnico de alto nível com um compromisso de 99,9% de tempo de atividade. Ele também exige que os problemas críticos recebam uma resposta inicial em 30 minutos, com resoluções para incidentes de alta prioridade em 4 horas.

Responsabilidades: Responsabilidades claramente definidas tanto para o provedor de serviços quanto para o cliente são vitais para um SLA eficaz. Isso deve ser delineado: Responsabilidades do provedor de serviços: Tarefas e deveres que o provedor deve executar para prestar o serviço conforme descrito Responsabilidades do cliente: Ações que o cliente deve tomar para facilitar o desempenho do provedor de serviços, como fornecer as informações ou o acesso necessários

Responsabilidades claramente definidas tanto para o provedor de serviços quanto para o cliente são vitais para um SLA eficaz. Isso deve ser delineado:

Ambas as partes conhecem suas funções e obrigações ao delinear as responsabilidades, promovendo uma relação de trabalho colaborativa e eficiente.

Por exemplo, um SLA de serviços em nuvem pode delinear os níveis de serviço para hospedagem e armazenamento de dados, prometendo 99,95% de disponibilidade e backups automatizados diários com um período de retenção de 30 dias. Ele também garante suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um tempo máximo de resposta de 15 minutos para problemas críticos.

Nesse caso, o provedor de serviços garante um tempo de atividade confiável e backups consistentes, enquanto o cliente é responsável pelo uso adequado dos recursos e pela proteção das credenciais de acesso.

Dica profissional💡: Antes de explorar as responsabilidades do SLA, é fundamental dar uma olhada honesta em seu gerenciamento de recursos . Isso envolve avaliar a capacidade atual da sua equipe, avaliar suas ferramentas e tecnologias e identificar possíveis lacunas de recursos.

Monitoramento e geração de relatórios

Um SLA deve incluir mecanismos robustos de monitoramento e geração de relatórios para garantir a transparência e a melhoria contínua. O monitoramento e os relatórios eficazes permitem a avaliação contínua do desempenho do serviço, possibilitando intervenções e melhorias oportunas. Esse elemento deve detalhar:

Métodos de monitoramento: Como o desempenho do serviço será rastreado (por exemplo, ferramentas de monitoramento automatizadas, auditorias regulares)?

Como o desempenho do serviço será rastreado (por exemplo, ferramentas de monitoramento automatizadas, auditorias regulares)? Frequência dos relatórios: Com que frequência os relatórios de desempenho serão gerados e compartilhados (por exemplo, mensalmente, trimestralmente)?

Com que frequência os relatórios de desempenho serão gerados e compartilhados (por exemplo, mensalmente, trimestralmente)? Conteúdo dos relatórios: Que informações serão incluídas nos relatórios de desempenho (por exemplo, estatísticas de tempo de atividade, tempos de resposta)?

Penalidades e recursos

Um SLA deve especificar penalidades e recursos para falhas de serviço a fim de aplicar os padrões acordados e incentivar a adesão.

Esta seção inclui:

Consequências financeiras ou relacionadas ao serviço por não atender às métricas de desempenho (por exemplo, créditos de serviço, multas monetárias)

por não atender às métricas de desempenho (por exemplo, créditos de serviço, multas monetárias) Remédios: Ações a serem tomadas para corrigir falhas de serviço (por exemplo, resolução rápida de problemas, suporte adicional)

**Exemplo de acordo de nível de serviço

Vamos considerar um SLA no setor de saúde, abrangendo o processamento e o gerenciamento de dados de pacientes. Esse contrato pode garantir que os dados dos pacientes sejam processados em 24 horas, tenham uma taxa de precisão de 99,5% e o sistema mantenha um tempo de atividade de 99,8%. O provedor de serviços é responsável pela integridade dos dados e pelo processamento oportuno, enquanto o cliente deve fornecer dados precisos e manter controles de acesso.

Se o provedor não atender a esses padrões, será aplicada uma penalidade de US$ 500 por hora perdida ou por ponto percentual abaixo da taxa de precisão. Isso garantirá a responsabilidade e motivará a adesão aos níveis de desempenho acordados.

Análise e revisão

Por fim, você incluirá os processos de análise e revisão regulares para garantir que o SLA permaneça relevante e alinhado às necessidades comerciais e aos ambientes de serviço em constante mudança. Esta seção aborda:

Frequência de revisão: Com que frequência o SLA será revisado (por exemplo, anualmente, semestralmente)?

Com que frequência o SLA será revisado (por exemplo, anualmente, semestralmente)? Processo de revisão: Como as alterações no SLA serão propostas, revisadas e aprovadas?

Como as alterações no SLA serão propostas, revisadas e aprovadas? Envolvimento das partes interessadas: Quem estará envolvido no processo de análise e revisão (por exemplo, os principais representantes de ambas as partes)?

Práticas recomendadas para desenvolver e gerenciar um SLA

O desenvolvimento de um SLA eficaz requer o equilíbrio certo entre os custos e o desempenho do serviço. Aqui estão algumas práticas recomendadas a serem implementadas:

Defina metas realistas

Embora seja tentador buscar a perfeição, a definição de metas irrealistas pode levar à decepção e à frustração. **Comece com metas alcançáveis e aumente-as gradualmente ao longo do tempo. Por exemplo, se o seu tempo de atividade atual for de 99,5%, tente aumentá-lo para 99,7% no próximo trimestre.

Defina objetivos claros

O que você está tentando alcançar com esse SLA? É para melhorar os tempos de resposta, reduzir o tempo de inatividade ou aumentar a satisfação do cliente? **Definir claramente seus objetivos o ajudará a adaptar o SLA de acordo

Crie uma lista de resultados específicos que você deseja ver, como "reduzir o tempo de resposta para menos de 30 minutos" ou "aumentar os índices de satisfação do cliente em 10%". Isso o guiará na elaboração de termos de SLA precisos e relevantes.

Identifique os principais indicadores de desempenho (KPIs)

Essas são as métricas que medirão seus níveis de serviço. Os exemplos incluem tempo de resposta, tempo de resolução, tempo de atividade e satisfação do cliente. **Escolha KPIs que estejam alinhados com seus objetivos e sejam mensuráveis. Por exemplo, se sua meta for melhorar a qualidade do serviço, monitore KPIs como "tempo de primeira resposta" e "tempo de resolução de problemas".

Detalhar responsabilidades e funções

Defina claramente as responsabilidades do provedor de serviços e do cliente. Isso inclui tempos de resposta, tempos de resolução e procedimentos de escalonamento. **Crie uma matriz detalhada que especifique quem é responsável por cada aspecto da prestação de serviços. Por exemplo, defina quem lida com as solicitações de suporte iniciais e quem gerencia os escalonamentos.

Envolva as partes interessadas desde o início Inclua seus clientes e todas as partes interessadas relevantes no processo de desenvolvimento do SLA desde o início. Isso inclui provedores de serviços, clientes e usuários finais. Usar um SLA robusto

fluxo de integração do cliente em sete etapas também reduzirá a rotatividade e permitirá que as partes interessadas se familiarizem rapidamente.

Leia também:_ 10 melhores softwares de integração de clientes para 2024

Melhorar continuamente

Crie um ciclo de feedback para coletar informações de todas as partes sobre o desempenho do SLA. Use esse feedback para iniciar o aprimoramento contínuo desde o início reunião inicial do projeto . Compare regularmente o desempenho com os padrões do setor e as práticas recomendadas para identificar áreas de melhoria.

Não defina seu SLA em uma pedra

Certifique-se de que seu SLA seja flexível o suficiente para se adaptar às necessidades comerciais, às tecnologias e às condições de mercado em constante mudança. Agende revisões periódicas para avaliar se o SLA ainda atende às necessidades atuais e faça os ajustes necessários. Por exemplo, atualize as garantias de tempo de atividade ou os tempos de resposta à medida que a tecnologia e as necessidades comerciais evoluem.

Principais métricas de SLA para o gerenciamento eficaz de projetos

A elaboração de SLAs pode ser em vão sem a definição e o acompanhamento de métricas importantes. As métricas de SLA fornecem resultados e metas mensuráveis para que cada parte acompanhe o progresso.

Aqui está uma lista das principais métricas de SLA a serem incluídas:

Tempo de resposta (TAT): Essa métrica refere-se ao tempo necessário para lidar com uma tarefa específica ou resolver um problema assim que ele chega ao provedor de serviços

Essa métrica refere-se ao tempo necessário para lidar com uma tarefa específica ou resolver um problema assim que ele chega ao provedor de serviços Tempo de atividade ou disponibilidade: Essa métrica, também conhecida como confiabilidade do sistema, mede o tempo em que um dispositivo ou sistema permanece funcional. É também o tempo em que os serviços fornecidos estão acessíveis ao cliente

Essa métrica, também conhecida como confiabilidade do sistema, mede o tempo em que um dispositivo ou sistema permanece funcional. É também o tempo em que os serviços fornecidos estão acessíveis ao cliente Tempo médio de recuperação (MTTR) : Essa métrica envolve o tempo de recuperação após uma interrupção de serviço

: Essa métrica envolve o tempo de recuperação após uma interrupção de serviço Resultados dos negócios: : envolve o uso de indicadores-chave de desempenho para determinar como as contribuições dos provedores de serviços afetam o desempenho dos negócios

: envolve o uso de indicadores-chave de desempenho para determinar como as contribuições dos provedores de serviços afetam o desempenho dos negócios Taxa de defeitos: Essa métrica representa a porcentagem de erros nas entregas. Ela pode abranger qualquer aspecto, como prazos não cumpridos ou erros de codificação

Atinja as metas do projeto com o gerenciamento de SLA do ClickUp

Os acordos de SLA são um aspecto fundamental de todos os gerenciamento de contratos software. No entanto, ao gerenciar SLAs de forma eficaz, ClickUp destaca-se como a melhor opção. Com seu conjunto abrangente de recursos, o ClickUp ajuda a criar e gerenciar SLAs e garante que todos os aspectos de seus contratos de serviço sejam rastreados e otimizados sem problemas.

Veja como os recursos do ClickUp podem elevar seu gerenciamento de SLA:

Use Docs para a criação de SLA

Elabore SLAs sem esforço no ClickUp Docs

Use Documentos do ClickUp para redigir e personalizar seus SLAs. **Esse recurso permite criar documentos detalhados com todos os termos e condições de SLA necessários. Você pode compartilhar e colaborar facilmente em rascunhos de SLA com sua equipe em tempo real, garantindo que todos estejam alinhados e informados.

O controle de versão garante que todos estejam sempre trabalhando com o documento mais recente, e comentários e sugestões podem ser feitos diretamente no documento para facilitar a comunicação.

Atribua tarefas e datas de vencimento

**Você pode criar tarefas para cada atividade relacionada ao SLA, definir datas de vencimento e atribuí-las aos membros da equipe. Isso garante que todos os aspectos do seu SLA sejam monitorados e gerenciados de forma eficaz, com prazos e responsabilidades claros, reduzindo a possibilidade de tarefas negligenciadas.

bônus:**_ Manual para melhorar a integração de clientes e reduzir a rotatividade com ganhos iniciais

Criar campos personalizados

Crie vários campos para examinar as informações de que você precisa usando os campos personalizados do ClickUp

Use o Campos personalizados do ClickUp Recurso para adicionar detalhes específicos de SLA, como tempos de resposta e resolução. Mantenha todas as métricas críticas de SLA em um só lugar, facilitando a referência e o rastreamento da conformidade com seus padrões de serviço.

Definir automações

Automatize tarefas manuais configurando as Automações do ClickUp

Configurar Automações do ClickUp para enviar lembretes ou alertas quando os prazos de SLA estiverem se aproximando. Mantenha-se em dia com os prazos importantes sem ter que rastrear manualmente cada data de vencimento, o que ajuda a evitar a perda de compromissos e garante um acompanhamento oportuno.

Painéis

Personalize seu painel de controle usando o ClickUp Dashboards e visualize seu trabalho

Para reunir tudo isso, você pode usar o Painéis do ClickUp Você pode monitorar a conformidade do SLA, os principais indicadores de desempenho (KPIs) e o progresso em tempo real. Essa visibilidade o ajuda a garantir que os SLAs sejam cumpridos e permite a rápida identificação de quaisquer problemas que precisem ser resolvidos.

Essa visão geral do desempenho de seu SLA permite uma intervenção rápida caso surjam problemas e mantém uma abordagem proativa para o gerenciamento dos níveis de serviço.

ClickUp os clientes adoram esses recursos:

Minha empresa está muito mais organizada e consegue controlar o cronograma de cada projeto, acompanhando todas as atividades que acontecem nele. Adoro a função de cálculo que permite uma rápida revisão dos números em vez de exportá-los para o Excel e fazer um cálculo manual.

Savitree Cheaisang, vice-presidente assistente, Bubblely

Dê o pontapé inicial e mantenha a clareza e a consistência em todos os seus SLAs com o modelo de contrato de serviços do ClickUp

Para um início mais fácil e personalizado, considere usar o Modelo de contrato de serviços do ClickUp . Esse modelo altamente personalizável fornece uma estrutura pronta para uso e adaptada para o gerenciamento de SLA, tornando-o uma opção mais eficiente do que começar do zero com o ClickUp Docs.

**Este modelo oferece um formato estruturado para delinear os principais componentes de seu SLA, incluindo disposições gerais, requisitos legais e assinaturas

Você pode adaptar facilmente o modelo às suas necessidades específicas. **Campos como descrições de serviços, métricas de desempenho e condições de pagamento podem ser modificados para atender às suas necessidades específicas

O modelo inclui cláusulas legais padrão, como indenização (transferência de custos ou riscos potenciais de uma parte para outra) e termos de rescisão, que podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Isso garante que seus SLAs sejam operacionalmente eficazes e juridicamente sólidos.

Traga clareza do ClickUp para seus contratos de nível de serviço

Os contratos de nível de serviço são mais do que formalidades; eles são a espinha dorsal da prestação de serviços bem-sucedida. Portanto, eles exigem extremo cuidado em sua elaboração.

O software de gerenciamento de projetos pode ser muito útil. As ferramentas integradas do ClickUp simplificam o gerenciamento de SLA, combinando a criação de documentos, o acompanhamento de tarefas e o monitoramento de desempenho em uma única plataforma.

Essa abordagem completa agiliza o processo de gerenciamento e aumenta a transparência e a responsabilidade, tornando o ClickUp a escolha ideal para lidar com SLAs de forma eficaz. Registre-se hoje mesmo e experimente a diferença do ClickUp!