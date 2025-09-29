10 modelos gratuitos de gráficos de gerenciamento de tempo (calendários e agendas)

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "O que é um modelo de gerenciamento de tempo?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Modelos de gerenciamento de tempo são estruturas pré-definidas para ajudar tanto os membros da equipe quanto os gerentes de projeto a organizar seu tempo da maneira mais eficiente possível, por meio de estratégias adequadas de gerenciamento de tarefas, dicas de produtividade e estruturas de programação. " } } ] }

A gestão adequada do tempo não é uma habilidade, é uma arte. ?

Um dia, você está mandando super bem no trabalho! E no dia seguinte, está tão sobrecarregado de tarefas que só quer jogar um cobertor sobre a cabeça e chorar um pouco. Nossa, todos nós já passamos por isso.

Felizmente, não há motivo para drama. Pois você tem o modelo perfeito na manga para aliviar o estresse de uma agenda lotada e levar suas técnicas de gerenciamento de tempo a um novo patamar.

A carga de trabalho de cada pessoa varia de acordo com o setor, a complexidade das tarefas e a profissão, mas, seja como for, sempre haverá um modelo de gerenciamento de tempo feito sob medida para o seu caso específico. E temos 10 dos melhores modelos prontos para você baixar agora mesmo!

Continue lendo enquanto exploramos as principais características dos melhores modelos de gerenciamento de tempo e 10 exemplos para ajudá-lo a atingir seu desempenho máximo em pouco tempo.

10 modelos de gráficos de gerenciamento de tempo para impulsionar a produtividade

A melhor maneira de criar o plano de produtividade dos seus sonhos é começar com a ferramenta de gerenciamento de tempo certa.

O ClickUp conta com milhares — sim, milhares — de modelos em sua vasta Biblioteca de Modelos para ajudar equipes de diversos setores a utilizar a plataforma da melhor maneira possível. E os 10 modelos de gerenciamento de tempo desta lista são apenas uma amostra do que o ClickUp pode fazer para aumentar sua eficiência em todas as áreas do seu trabalho!

Sem falar que são totalmente gratuitos. ?

1. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Ter um cronograma bem elaborado é essencial para garantir que seus projetos avancem dentro do prazo e do orçamento

Começando com tudo com um modelo de planejador diário do qual qualquer pessoa pode se beneficiar! O Modelo de Cronograma de Gerenciamento de Tempo da ClickUp é o recurso ideal para otimizar o tempo em sua programação semanal e aproveitar ao máximo sua semana de trabalho. Este modelo adiciona uma Lista ao seu Espaço de Trabalho com três visualizações de projeto adicionais para abordar suas tarefas sob todos os ângulos.

Na visualização Lista do Registro de Atividades, você encontrará tarefas prontas para inserir os itens da sua lista de tarefas semanal e dois Campos Personalizados para indicar o dia e o tipo de atividade correspondentes a cada tarefa. À medida que avança pelo seu modelo de planejador diário, você pode atualizar seu progresso com três status de tarefa personalizados e sua própria visualização de Carga de Trabalho para gerenciar tudo o que você tem para fazer na semana.

Ainda não sabe por onde começar? Não se preocupe! Consulte o Guia de Introdução no ClickUp Doc para começar a usar este modelo da maneira mais produtiva possível.

2. Modelo de alocação de tempo da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Saiba quanto tempo você tem disponível e como distribuí-lo de forma eficaz com o modelo de alocação de tempo do ClickUp

Quer saber mais sobre como distribuir adequadamente o tempo para seus clientes? Comece com o Modelo de Distribuição de Tempo da ClickUp! Esse modelo é ótimo para membros da equipe de vendas acompanharem diferentes clientes potenciais ou para equipes de marketing acompanharem os clientes. No geral, ele é um pouco mais simples do que nosso primeiro modelo de gerenciamento de tempo, pois se concentra no agendamento de tarefas e no gerenciamento de calendário.

Neste modelo de lista ideal para iniciantes, você encontrará status de tarefas personalizados para mostrar seu progresso de uma só vez. Além disso, uma visualização de calendário pré-configurada para ver como suas tarefas preencherão sua agenda semanal.

O campo personalizado “Tipo de tarefa” é perfeito para organizar tarefas, com a capacidade de agrupar e filtrar sua lista de tarefas por categoria. E se você quiser ainda mais visibilidade nos itens mais importantes da sua lista de tarefas, use o recurso de prioridades do ClickUp para classificar suas tarefas ou projetos em uma lista por urgência!

3. Modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Assuma o controle de suas tarefas diárias com o modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal do ClickUp

O modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal da ClickUp analisa em detalhes como você realmente está gastando seu tempo. Isso é mais do que apenas uma forma de melhorar a produtividade no trabalho — foi projetado para ajudá-lo a aprender estratégias para maximizar sua rotina diária dentro e fora do escritório, para que você possa atingir suas metas e ter tudo o que deseja.

Este modelo é fácil de usar para usuários com qualquer nível de familiaridade com o ClickUp, mas se concentra muito mais em prazos importantes e no acompanhamento do progresso do que os modelos que vimos até agora.

Uma das maiores diferenças?

Este modelo apresenta um novo tipo de visualização para o seu conjunto de ferramentas de gerenciamento de tempo: a visualização em quadro! A visualização em quadro pré-configurada permite que você acompanhe o tempo à medida que as tarefas avançam, oferecendo um registro visual das atividades, do tempo que você já dedicou e do que ainda falta para atingir seus principais objetivos.

Além disso, para manter sua lista de tarefas sempre em mente, você encontrará um campo personalizado “Resultado Esperado” para planejar com antecedência as tarefas que mais consumirão seu tempo durante a semana, permitindo que você organize seu tempo de forma eficaz.

4. Modelo de Horário de Aulas e Estudo de Tempo da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Experimente este modelo de horário de aulas e estudo de tempo criado pelo ClickUp e acompanhe tudo em um único lugar com um clique

Não se preocupe, não nos esquecemos dos nossos usuários estudantes! Quer você esteja começando seu primeiro semestre na faculdade ou cursando uma graduação paralelamente ao seu trabalho em tempo integral, o modelo de horário de aulas e estudo de tempo da ClickUp é a solução ideal para você.

Este modelo de controle de tempo ajuda a organizar tudo, desde o gerenciamento de sua grade de aulas diária até prazos importantes e suas horas de trabalho, para que você mantenha o foco. Este modelo oferece nada menos que 11 campos personalizados para visualizar cronogramas de projetos, notas gerais e o tempo livre que você tem entre as aulas. Outras menções honrosas incluem:

Informações sobre o semestre

Codificação por cores das aulas

Ano letivo (para acompanhar seu trabalho à medida que avança)

Opções de notas e agenda diária para suas tarefas menores

E muito mais!

A visualização de calendário com horários de aulas pré-definidos será sua nova melhor amiga à medida que você assume cargas de cursos mais pesadas. Sem falar que você encontrará quatro visualizações adicionais de carga de trabalho para manter suas tarefas categorizadas por aula, prioridades principais e tempo para conclusão.

Bônus: Modelos de estudo de tempo!

5. Modelo de cronograma de desenvolvimento da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Mantenha-se no caminho certo, cumpra prazos e planeje recursos e orçamento adequadamente com o modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp

Se você está acompanhando este artigo desde o primeiro modelo, provavelmente já está começando a se familiarizar com alguns dos melhores recursos de gerenciamento de tempo de alto nível do ClickUp, como status personalizados de tarefas, campos personalizados e visualizações dinâmicas da carga de trabalho.

E isso é ótimo!

Como vamos começar a introduzir um pouco mais de complexidade nos próximos modelos, com esse conhecimento você está pronto para mergulhar no Modelo de Cronograma de Desenvolvimento da ClickUp. Esse modelo de controle de tempo funciona como um gráfico de Gantt para planejar e alocar tempo para projetos específicos.

Sabemos que o desenvolvimento de produtos pode ser uma tarefa desafiadora sem uma estratégia sólida em vigor. Este modelo intuitivo de gráfico de Gantt foi projetado para amenizar alguns desses desafios, otimizando seus processos para evitar perda de tempo no fluxo de trabalho da sua equipe.

Com cinco modelos personalizados, campos personalizados e visualizações que incluem um gráfico de Gantt pré-definido, linha do tempo, lista e quadro Kanban, você pode acompanhar cada etapa de crescimento, antecipar gargalos, registrar o total de horas dedicadas às tarefas e facilitar o caminho para atingir suas metas.

6. Modelo de escala de funcionários da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Planeje os turnos dos seus funcionários e calcule seus custos de mão de obra com este modelo do ClickUp

A gestão eficaz do tempo não se resume apenas a saber como estruturar sua própria agenda de trabalho, mas também a ajudar os membros da sua equipe a se destacarem! O modelo de agenda de funcionários da ClickUp é o recurso de que você precisa para manter sua equipe e seus negócios funcionando perfeitamente.

Gerenciar uma equipe não é tarefa fácil, por isso este modelo de programação semanal é bastante completo, com seis campos personalizados para supervisionar custos de mão de obra, taxas horárias, problemas, horas extras, metas e funções de uma só vez. Além disso, sete tipos de visualização dinâmica criam espaço para gerenciar cargas de trabalho, resolver quaisquer obstáculos e planejar com antecedência usando um calendário semanal de turnos baseado em intervalos de tempo.

Confira esses aplicativos de agendamento de trabalho!

7. Modelo de agenda de 24 horas da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Use este modelo para visualizar suas tarefas e se preparar para um dia produtivo

Costumamos dar ênfase às oito horas do nosso dia de trabalho, mas e as outras 16? O modelo de agenda de 24 horas da ClickUp funciona como o planejador diário perfeito para dividir todo o seu dia, hora a hora, ajudando você a se sentir preparado para todas as suas atividades e reuniões a qualquer momento.

Este modelo de lista vem com quatro status personalizados e três campos personalizados para maior visibilidade de todas as suas tarefas e informações importantes. Mas o verdadeiro benefício deste modelo está nas visualizações! Isso é especialmente verdadeiro com a visualização detalhada do Calendário Diário, que permite visualizar, priorizar e organizar todas as tarefas do seu dia.

8. Modelo de agenda mensal da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Acompanhe as tarefas mensais da sua equipe com o modelo de cronograma de trabalho mensal do ClickUp

O modelo de agenda mensal da ClickUp é o complemento perfeito para o modelo de 24 horas mencionado acima. Se você deseja visualizar suas tarefas e quanto tempo tem disponível (em um nível mais abrangente), este modelo será seu novo melhor amigo.

Campos personalizados para calcular custo real, taxa horária, orçamento alocado e progresso tornam este modelo um excelente recurso para gerentes e líderes empresariais que supervisionam vários membros de equipe ou horas faturáveis.

A visualização do calendário mensal neste modelo organiza as tarefas por departamento ou categoria para ajudá-lo a identificar suas principais prioridades e visualizar sua disponibilidade. Além disso, você encontrará visualizações pré-estruturadas de linha do tempo, lista, gráfico de Gantt e quadros para supervisionar pagamentos, cronogramas, membros da equipe e muito mais.

9. Modelo de programação horária diária da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Planeje cada minuto do seu dia com facilidade usando o modelo de programação horária diária do ClickUp

Um pouco diferente do modelo de 24 horas, este modelo de programação horária diária da ClickUp é o recurso perfeito para quem quer dar os primeiros passos no time blocking. Com intervalos de tempo reservados em um calendário diário pré-configurado, você pode facilmente se manter organizado quanto ao andamento das suas tarefas, hora a hora.

Mas isso não é tudo! Você também encontrará uma visualização da Lista de fluxo de trabalho diário para agrupar tarefas por status, campo personalizado, responsável e muito mais. Com um quadro Kanban interativo para monitorar o tempo ou as ausências, este modelo de orçamento de tempo é perfeito para professores que planejam aulas diárias ao longo da semana ou do mês.

10. Modelo de cronograma de projeto da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Garanta que você cumpra sua programação usando o modelo de cronograma de projeto do ClickUp

O modelo de cronograma de projetos da ClickUp é o recurso perfeito para que gerentes gerenciem com eficiência e facilidade seu tempo em vários projetos. Este modelo de lista foi projetado para acompanhar e gerenciar projetos novos e fluxos de trabalho existentes, a fim de maximizar o tempo disponível em sua programação semanal com quatro visualizações personalizáveis, incluindo:

Visão geral do quadro para acompanhar as fases do projeto em um quadro Kanban ao longo da semana

Visualização em linha do tempo para gerenciar o cronograma geral do projeto e lidar com os maiores desafios do seu projeto

Visualização em lista para resumir as tarefas envolvidas em qualquer projeto ou período específico

Além disso, a visão geral de alto nível é perfeita para visualizar todo o seu portfólio de projetos e orçamento de tempo, a fim de apresentá-los às partes interessadas e implementar uma gestão geral do trabalho mais eficaz.

O que é um modelo de gestão do tempo?

Os modelos de gerenciamento de tempo são estruturas pré-definidas para ajudar tanto os membros da equipe quanto os gerentes de projeto a organizar seu tempo da maneira mais eficiente possível, por meio de estratégias adequadas de gerenciamento de tarefas, dicas de produtividade e estruturas de programação.

Há mais de uma maneira de gerenciar seu tempo com sabedoria, e as melhores práticas de cada pessoa serão completamente diferentes! Na verdade, sua própria estratégia de gerenciamento de tempo também pode mudar com o tempo. Mas você sempre terá muitas opções de modelos de gerenciamento de tempo para ajudá-lo a renovar seus processos, aumentar a produtividade geral e eliminar erros relacionados ao tempo em sua semana de trabalho.

Você pode criar seu próprio modelo de gerenciamento de tempo do zero usando aplicativos de calendário compartilhado, planilhas ou blocos de notas digitais. Mas sugerimos que você invista seu tempo de forma mais eficiente desde o início com uma ferramenta de produtividade específica, repleta de modelos de gerenciamento de tempo personalizáveis para atender às suas necessidades.

Recursos indispensáveis nos melhores modelos de gerenciamento de tempo

Todos os modelos de gerenciamento de tempo variam em formato e nível de detalhamento, mas os melhores modelos geralmente incluem os seguintes elementos:

Blocos de tempo para dividir seu dia em intervalos gerenciáveis. Nada muito intimidador — tente mantê-los em incrementos de 20 a 30 minutos para que sirvam como uma estrutura para organizar, para dividir seu dia em intervalos gerenciáveis. Nada muito intimidador — tente mantê-los em incrementos de 20 a 30 minutos para que sirvam como uma estrutura para organizar, priorizar e distribuir as principais tarefas da sua lista de afazeres ao longo do dia, maximizando a eficiência do processo Recursos de priorização de tarefas ou categorias para dar sentido ao seu trabalho atual. Tente eliminar as tarefas que podem esperar até amanhã e ataque as tarefas mais importantes logo de cara. Se quiser levar a organização de suas tarefas um passo adiante, categorize suas tarefas diárias para priorizar seu trabalho por assunto (por exemplo, faça todas as suas tarefas em uma única viagem, resolva as necessidades de SEO de uma só vez ou agrupe todas as aprovações em um único bloco de tempo). Listas, listas e mais listas! Um modelo simples não inclui apenas tarefas básicas, mas tudo, até a última subtarefa ou item da lista de verificação. Sugerimos criar listas separadas para cada categoria de trabalho, para que todas as suas tarefas importantes sejam instantaneamente organizadas e priorizadas ao abrir sua lista de tarefas do dia! Estimativas de tempo ajudarão você a organizar seu tempo de forma mais eficaz e a acompanhar as tarefas que consomem seu tempo durante o dia. Isso é útil tanto para o profissional de conhecimento comum quanto para o gerente. Ajuda os gerentes a visualizar as estimativas de tempo de sua equipe para um melhor gerenciamento da carga de trabalho e delegação de tarefas. Além disso, os colaboradores individuais podem trabalhar a partir de um modelo de avaliação semanal para visualizar as estimativas de tempo de seus projetos. Datas de início e prazos comunicarão a urgência das tarefas e ajudarão você a gerenciar o tempo além das oito horas diárias. Especialmente para projetos complexos e eventos trimestrais que se estendem por semanas ou, às vezes, meses, é fundamental ter cronogramas e entregas do projeto bem definidos. Notas e detalhes de tempo são essenciais para equipes que trabalham exclusivamente com base em horas faturáveis. A capacidade de adicionar notas e calcular as horas dedicadas a um trabalho garantirá que seus membros sejam remunerados de forma adequada e justa pelo tempo dedicado.

Registre o tempo à medida que trabalha ou insira-o manualmente com o controle de tempo no ClickUp

Pode haver recursos adicionais de gerenciamento de tempo que se adaptem especificamente à sua equipe. Ou talvez você esteja procurando algo significativamente mais fácil para manter sua equipe em sintonia! De qualquer forma, temos o modelo ideal para você. Use esses principais recursos como referência para orientar sua busca por um modelo de gerenciamento de tempo.

Relacionado: Modelos de declaração de trabalho!

Planeje dias produtivos com o modelo de gerenciamento de tempo

Não importa o quão complexa seja sua lista de tarefas, temos o modelo certo para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o tempo que você dedica a ela, seja qual for a situação.

O ClickUp é o único software de produtividade poderoso o suficiente para reunir todo o seu trabalho, tempo e progresso em uma única plataforma centralizada. Com centenas de recursos projetados para ajudar você a economizar tempo e mais de 1.000 integrações para otimizar seus processos, o ClickUp é a única ferramenta de que você precisa para dar o pontapé inicial na sua jornada de gerenciamento de tempo.

Sem falar que você pode acessar cada um desses modelos gratuitamente usando o Plano Gratuito para Sempre do ClickUp. Então, vá em frente! Experimente o ClickUp hoje mesmo e veja sua produtividade decolar. ✈️