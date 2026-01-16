10 modelos gratuitos de FAQ do Notion para compartilhamento rápido de conhecimento

Cansado de responder às mesmas perguntas repetidamente? Imaginei que sim.

Os modelos de FAQ do Notion ajudam você a economizar tempo e manter a sanidade, transformando respostas dispersas em respostas claras, fáceis de encontrar e compreender.

Esta lista de modelos gratuitos ajuda você a configurar centros de perguntas frequentes, centros de ajuda, guias e bases de conhecimento internas que tornam as informações fáceis de encontrar e usar.

Os melhores modelos de FAQ do Notion em resumo

O que torna um modelo de FAQ do Notion bom?

Um bom modelo de FAQ do Notion oferece uma maneira simples de organizar suas respostas uma vez e torna o compartilhamento de conhecimento mais fácil para todos. Veja o que torna um modelo de base de conhecimento realmente eficaz:

Uma estrutura limpa e organizada com seções dedicadas para perguntas, respostas e quaisquer links, exemplos, imagens ou etapas de apoio.

Categorias para navegação rápida e agrupamento de perguntas por tópico, para que todos possam encontrar respostas rapidamente sem precisar vasculhar longas listas.

Formatação fácil de pesquisar com elementos como tags, palavras-chave, títulos consistentes, cabeçalhos claros e muito mais.

Um design limpo e legível que usa espaçamento, parágrafos curtos, ícones, chamadas, tabelas etc. para reduzir a desorganização e evitar blocos de texto.

Recursos de colaboração em tempo real para que sua equipe possa modificar respostas quando necessário, acompanhar alterações e trabalhar em conjunto para manter o documento atualizado.

💡 Dica profissional: os modelos de FAQ são um excelente ponto de partida para fluxos de trabalho de IA conectados, nos quais respostas documentadas alimentam sistemas mais inteligentes que auxiliam as equipes com respostas mais rápidas e informadas.

Modelos gratuitos de FAQ do Notion

Aqui estão os principais modelos de FAQ do Notion para reduzir perguntas repetitivas e criar uma base de conhecimento pesquisável e self-service em minutos.

1. Modelo de site de perguntas frequentes do Notion

via Notion

O Modelo de FAQ e Central de Ajuda foi criado para FAQs externas ou de suporte ao produto. Você terá um layout simples, no estilo toggle, em que cada pergunta revela sua resposta abaixo. Além disso, há filtros de tags e uma barra lateral de navegação para facilitar a navegação.

Por que você vai gostar deste modelo:

Obtenha um layout pronto para uso com colunas, títulos e subpáginas para que você não precise criar do zero.

Divida o conteúdo em seções lógicas, como Configuração, Conta, Preços, Faturamento etc., para ajudar os usuários a navegar facilmente.

Ative a opção “Compartilhar na web” no Notion para publicar sua central de ajuda para clientes ou usuários externos.

✅ Ideal para: equipes de produto que publicam perguntas frequentes voltadas para o cliente

2. Modelo de perguntas frequentes internas do Notion

via Notion

O Modelo de FAQs Internas foi projetado para compartilhar perguntas e respostas em toda a empresa ou equipe. Ele possui uma Visualização em Tabela onde as perguntas são marcadas ou identificadas com quem é responsável por respondê-las ou mantê-las.

Por que você vai gostar deste modelo:

Configure o banco de dados com colunas como Pergunta, Resposta, Categoria, Proprietário, Atualizado em, Prioridade, etc.

Defina lembretes mensais ou trimestrais para que os proprietários atualizem as respostas e arquivem as perguntas frequentes desatualizadas.

Personalize para RH, gerenciamento de projetos, equipes de treinamento e muito mais.

✅ Ideal para: RH, operações ou líderes de equipe responsáveis por centralizar uma base de conhecimento interna por meio de perguntas e respostas em um único lugar.

3. Modelo de perguntas frequentes sobre produtos do Notion

via Notion

Criado especificamente para perguntas frequentes sobre produtos, o modelo de perguntas frequentes sobre produtos consolida as perguntas mais frequentes de clientes ou usuários em um único lugar. Cada entrada no banco de dados funciona como uma página própria do Notion, para que você possa adicionar respostas detalhadas, imagens, links ou contexto adicional.

Por que você vai gostar deste modelo:

Compartilhe as perguntas frequentes com clientes ou usuários do produto para reduzir o vaivém e as perguntas repetitivas por chat/e-mail.

Personalize para equipes de suporte documentarem soluções, problemas comuns, etapas de solução de problemas ou instruções.

Incorpore imagens, links de vídeo, formatação avançada, várias variantes de resposta (resposta curta + explicação detalhada) e até mesmo links para documentos ou guias relevantes.

✅ Ideal para: equipes de SaaS ou produtos digitais que buscam uma seção de FAQ organizada por recurso ou módulo.

4. Modelo simples de FAQ do Notion

via Notion

Obtenha um layout de sistema de gerenciamento de conhecimento pré-projetado usando um formato básico de perguntas e respostas com o Modelo de FAQ simples do Notion. Além disso, você tem opções de marcação e categorização, perfeitas para uma configuração rápida sem complicações.

Por que você vai gostar deste modelo:

Crie suas perguntas frequentes rapidamente, sem uma estrutura complexa.

Edite, duplique ou adapte blocos ou seções, altere a ordem ou expanda conforme necessário.

Evite perguntas repetitivas e ajude as equipes a reduzir o volume de tickets no seu software de helpdesk

✅ Ideal para: equipes pequenas ou criadores que desejam uma seção de perguntas frequentes leve, sem a complexidade de uma base de conhecimento completa.

5. Modelo de página de perguntas e respostas do Notion

via Notion

O Modelo de Página de Perguntas e Respostas funciona bem para equipes pequenas com poucas entradas de perguntas e respostas. Ele ajuda sua equipe a criar um “banco de respostas” central e otimizar os fluxos de trabalho com uma configuração mínima.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use recursos de banco de dados ou botões para tornar as perguntas e respostas mais estruturadas ou pesquisáveis.

Obtenha uma solução de FAQ leve e flexível, onde você pode organizar ou editar manualmente as coisas rapidamente.

Mantenha seu documento de perguntas frequentes simples e fácil de atualizar, sem criar um sistema complexo.

✅ Ideal para: Freelancers, microequipes ou projetos paralelos que precisam de uma seção rápida de perguntas frequentes ou perguntas e respostas.

6. Modelo de FAQ do Notion

via Notion

O Modelo de FAQ oferece um layout de página de FAQ simples e pronto para publicação. Ele oferece flexibilidade para gerar FAQs, atualizar as existentes, reorganizar categorias ou respostas ou arquivar entradas desatualizadas sem codificação ou fluxos de trabalho complexos.

Por que você vai gostar deste modelo:

Permita que os usuários encontrem respostas relevantes rapidamente por meio de categorias/tags ou botões de alternância.

Publique ou compartilhe perguntas frequentes publicamente ou internamente, dependendo de suas necessidades.

Atualize e crie versões das perguntas frequentes com facilidade, para que seus documentos permaneçam precisos mesmo quando as coisas mudarem.

✅ Ideal para: Criadores ou pequenas equipes que desejam criar uma página pública de perguntas frequentes fácil de gerenciar.

7. Modelo de site de centro de ajuda e base de conhecimento de perguntas frequentes do Notion

via Notion

O Modelo de site de centro de ajuda e base de conhecimento FAQ do Notion oferece uma estrutura completa para criar uma base de conhecimento ou centro de ajuda com FAQs detalhadas, guias, tutoriais, documentação etc.

Por que você vai gostar deste modelo:

Organize o conteúdo em categorias ou coleções, facilitando o agrupamento de tópicos relacionados.

Adicione novos artigos ou entradas de perguntas frequentes, guias, à medida que o conteúdo aumenta, sem quebrar a estrutura.

Organize categorias e subpáginas com base no que funciona melhor para sua empresa ou público.

✅ Ideal para: Produtos digitais, startups ou empresas de serviços que precisam de um site de perguntas frequentes com a marca.

8. Modelo de perguntas frequentes sobre recursos do Notion

via Notion

Se o seu produto ou serviço tiver vários recursos, o Modelo de Perguntas Frequentes sobre Recursos no Notion ajuda a apresentar as perguntas frequentes em um formato de perguntas e respostas para cada recurso. Isso o torna útil para documentação ou suporte ao usuário. Você também obtém os recursos de IA integrados do Notion para assistência na redação e resumo com este modelo.

Por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha um tom e estilo consistentes em todas as perguntas frequentes com a ajuda da IA.

Agrupe perguntas e respostas sob títulos específicos para produtos ou serviços orientados por recursos.

Duplique blocos e continue construindo sua base de conhecimento de perguntas frequentes à medida que seu produto cresce.

✅ Ideal para: equipes de produto que gerenciam produtos com vários recursos, módulos ou fluxos de trabalho

9. Modelo do Centro de Ajuda do Notion para equipes de CX

via Notion

O Modelo de Central de Ajuda para Equipes de CX do Notion pode ser uma ferramenta de IA sólida para atendimento ao cliente, se você deseja uma base de conhecimento ou central de suporte voltada para o público. A estrutura suporta várias páginas e categorias, como guias de configuração, perguntas frequentes, casos de uso, solução de problemas e conta e faturamento, para ajudar os usuários a encontrar respostas sem confusão.

Por que você vai gostar deste modelo:

Forneça aos seus usuários documentação, instruções de integração, guias ou artigos de suporte em um layout facilmente acessível e pesquisável.

Obtenha um layout pronto com seções, subpáginas e organização hierárquica para agrupar o conteúdo de forma lógica.

Adicione seu próprio conteúdo, renomeie categorias, altere a hierarquia ou reorganize páginas para adaptar o modelo às suas necessidades.

✅ Ideal para: Startups ou ofertas baseadas em serviços que desejam criar uma central de ajuda simples, mas sofisticada, sem muitos custos indiretos.

10. Modelo de FAQ Lean do Notion

via Notion

Este Modelo Lean FAQ é um layout de FAQ de uma página criado para ser rápido. Você pode seguir as diretrizes de uso integradas e lançar sua FAQ em minutos.

Por que você vai gostar deste modelo:

Obtenha um layout limpo e minimalista, onde você pode adicionar novas seções com apenas um clique.

Lance sua seção de perguntas frequentes rapidamente, sem gastar muito tempo com estrutura ou design.

Aumente gradualmente seu banco de dados de perguntas frequentes à medida que as necessidades crescem, sem comprometer a formatação.

✅ Ideal para: equipes pequenas e empresas em estágio inicial que ainda não têm um grande volume de perguntas frequentes.

Limitações do Notion

O Notion pode ser uma ótima opção para equipes pequenas. Mas, à medida que as equipes crescem, pode ficar mais difícil rastrear a propriedade e manter as perguntas frequentes consistentes entre vários colaboradores.

Algumas das limitações comuns são:

❗ Existem automações e lembretes, mas a governança é manual. Você pode definir lembretes e automações de banco de dados, mas a maioria das equipes ainda precisa de proprietários claros e ciclos de revisão para manter as respostas atualizadas.

❗ As análises são limitadas. O Notion oferece análises de página (visualizações e edições), mas as equipes podem querer relatórios mais detalhados sobre o que os usuários pesquisam e onde eles abandonam a página.

❗ As aprovações não são padronizadas. Você pode criar fluxos de trabalho, mas as etapas estruturadas de revisão e aprovação geralmente exigem configuração intencional e disciplina.

❗ A integração operacional varia. O Notion pode ser integrado a outras ferramentas, mas as perguntas frequentes geralmente ficam separadas do sistema de tickets e da execução de tarefas, a menos que você conecte o fluxo de trabalho intencionalmente.

Modelos alternativos do Notion

Se você já superou uma configuração estática, é hora de explorar alternativas ao Notion com colaboração em tempo real e automações avançadas.

Com o ClickUp, você pode conectar suas perguntas frequentes, wikis, tarefas e atualizações em um único espaço de trabalho.

Aqui estão alguns dos melhores modelos prontos para uso e totalmente personalizáveis.

1. Modelo de documento de perguntas frequentes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um hub de perguntas frequentes organizado e self-service com o modelo de documento de perguntas frequentes do ClickUp.

O modelo de documento de perguntas frequentes do ClickUp ajuda a criar perguntas frequentes gerais para equipes internas ou perguntas frequentes específicas sobre produtos ou serviços para clientes e usuários finais.

Você pode começar escrevendo e formatando suas perguntas e respostas no ClickUp Docs. Adicione cabeçalhos para organizar seções e use tabelas, chamadas, imagens, GIFs etc. para apresentar as informações de forma clara. Páginas aninhadas funcionam melhor para manter a hierarquia quando você deseja agrupar perguntas relacionadas em seções, para que os usuários possam encontrar rapidamente o que precisam.

Crie um banco de dados de perguntas frequentes com sua equipe usando o ClickUp Docs.

A partir do Doc, cada item de FAQ pode ser convertido em uma tarefa do ClickUp. Você pode atribuí-las aos membros da equipe, adicionar subtarefas, comentários, rótulos de status e monitorar o progresso. Isso é útil quando sua equipe deseja criar ou manter um banco de dados extenso de FAQ de forma colaborativa.

Por que você vai gostar deste modelo:

Adicione categorias, tags, prioridade ou outros metadados para cada pergunta para classificar e filtrar as perguntas frequentes rapidamente.

Use a função Atribuir comentários no ClickUp Docs para solicitar que um membro específico da equipe revise, aprove, edite ou colabore em perguntas e respostas.

Crie um repositório centralizado e pesquisável de perguntas frequentes no Docs Hub, onde você pode agrupá-las por tags ou pastas.

✅ Ideal para: equipes de suporte ao cliente e empresas de produtos ou serviços que buscam reduzir a carga repetitiva de suporte

2. Modelo de base de conhecimento do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Documente processos, SOPs e instruções em um hub compartilhado usando o modelo de base de conhecimento do ClickUp.

O modelo de base de conhecimento do ClickUp oferece às equipes um sistema pronto para criar uma biblioteca digital com informações sobre toda a equipe ou organização.

Cada página funciona como um artigo estruturado que pode se ramificar em subtópicos, tornando-o ideal para documentar atualizações de produtos, guias de integração ou SOPs internos. O conteúdo pode ser organizado logicamente em pastas e agrupado por categoria, tópico, departamento, função, etc.

Por que você vai gostar deste modelo:

Crie documentação em vários níveis que conecta artigos, perguntas frequentes e guias rápidos.

Atualize o conteúdo em tempo real para que todas as atualizações sejam refletidas instantaneamente em seu espaço de trabalho compartilhado.

Crie um hub de autoatendimento que mantenha o conhecimento sobre projetos ou produtos visível e facilmente acessível.

✅ Ideal para: equipes em crescimento, startups ou empresas remotas que desejam uma fonte única e bem estruturada de conhecimento interno.

3. Modelo de base de conhecimento de RH do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Dê aos funcionários acesso instantâneo às políticas e benefícios de RH com o modelo de base de conhecimento de RH do ClickUp.

Crie uma biblioteca de RH centralizada e fácil de navegar com o modelo de base de conhecimento de RH do ClickUp. Use-o para armazenar todas as políticas, procedimentos, diretrizes e perguntas frequentes da equipe em um único espaço de trabalho acessível.

Para cada categoria de documento, proprietários e colaboradores podem ser designados para garantir que as responsabilidades sejam claramente definidas. Todo o ciclo de vida, desde a elaboração até a publicação, pode ser acompanhado com o ClickUp Tasks, enquanto os campos personalizados e os status personalizados permitem monitorar revisões, aprovações, prazos, níveis de prioridade etc.

Por que você vai gostar deste modelo:

Crie um hub digital de RH para que os funcionários possam acessar documentos de políticas e contatos de RH instantaneamente.

Atualize ou expanda seções em tempo real com blocos, tabelas e recursos visuais editáveis.

Acompanhe o histórico de versões, atribua proprietários a páginas específicas e garanta que as atualizações permaneçam precisas.

✅ Ideal para: Departamentos de RH que precisam manter todas as políticas, manuais, documentos de conformidade e diretrizes em um só lugar.

4. Modelo de manual do funcionário do ClickUp para empresa de climatização

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de manual do funcionário do ClickUp para equipes de HVAC para padronizar os procedimentos de integração e de campo.

O modelo de manual do funcionário do ClickUp para empresas de climatização permite armazenar políticas e manuais em um único espaço de trabalho. Você obtém seções pré-formatadas e totalmente personalizáveis para políticas, procedimentos, funções de trabalho, treinamento, integração e muito mais, facilitando o início rápido.

Como políticas claras de segurança e conformidade são essenciais em empresas de climatização, este modelo ajuda a documentá-las e aplicá-las de forma consistente. Você também pode usar o documento abrangente para reduzir a necessidade de sessões de orientação repetidas e padronizar a integração de novos funcionários.

Por que você vai gostar deste modelo:

Estabeleça uma aplicação justa das políticas e clareza sobre funções e responsabilidades para evitar falhas de comunicação.

Mantenha um documento atualizado das políticas da empresa e dos procedimentos de integração com recursos de colaboração em tempo real e controle de versão.

Defina lembretes no ClickUp para revisões de políticas de segurança e atualizações de procedimentos de manutenção e atribua-os às equipes certas.

✅ Ideal para: Empresas de climatização que precisam manter uma comunicação consistente sobre políticas entre as equipes de campo e de escritório.

5. Modelo Wiki do ClickUp com várias páginas

Obtenha um modelo gratuito Organize o conhecimento da empresa em páginas e categorias vinculadas usando o modelo ClickUp Wiki com várias páginas.

O modelo ClickUp Wiki com várias páginas oferece uma estrutura hierárquica para agrupar perguntas frequentes por seção. Com as páginas aninhadas exibidas em uma barra lateral à esquerda, as informações são fáceis de encontrar. Crie uma página separada para diferentes recursos, como férias, benefícios, viagens ou conformidade, com subpáginas vinculadas para detalhes mais aprofundados.

Por que você vai gostar deste modelo:

Organize o conhecimento da empresa em categorias e subpáginas claras para uma navegação rápida.

Atualize e expanda o conteúdo de forma integrada à medida que sua documentação cresce.

Adicione recursos visuais, links de referência e tabelas diretamente na linha para tornar cada página acionável.

✅ Ideal para: Equipes de operações e RH que estão criando um wiki interno escalável para políticas, procedimentos e recursos da equipe.

6. Modelo de documentos da equipe ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Colabore de maneira mais inteligente documentando reuniões, diretrizes e fluxos de trabalho no modelo ClickUp Team Docs.

O modelo ClickUp Team Docs permite que você crie um repositório central para os processos, metas e discussões da sua equipe.

A seção Notas de reunião é onde você consolida as atas das reuniões para garantir que todos tenham o mesmo contexto. O Wiki da equipe pode conter documentação detalhada dos processos internos, conhecimento da equipe, missão da empresa, alocação de recursos etc., para que as informações importantes sejam sempre fáceis de localizar e atualizar.

Por que você vai gostar deste modelo:

Crie um organograma com a hierarquia da equipe ou do departamento para esclarecer funções e responsabilidades.

Personalize cada página com formatação, incorporações ou subseções para se adequar ao seu fluxo de trabalho.

Garanta que as equipes trabalhem juntas de forma eficiente com os recursos de detecção de colaboração do ClickUp.

✅ Ideal para: equipes que gerenciam sincronizações recorrentes, documentação de projetos ou materiais de treinamento interno e desejam que tudo esteja conectado de forma lógica em um único lugar.

🤔 Você sabia? Em média, os profissionais perdem mais de uma hora procurando um único arquivo ou detalhe, com quase um em cada quatro gastando mais de cinco horas apenas tentando encontrar o que precisam.

7. Modelo de transferência de projeto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta transições de projeto tranquilas e nenhum detalhe perdido com o modelo de transferência de projeto do ClickUp.

O encerramento de projetos pode ser complicado quando faltam arquivos, as etapas seguintes não são claras ou existem falhas de comunicação entre as equipes. Mas com o modelo de transferência de projetos do ClickUp, você obtém um único documento editável para registrar todos os detalhes importantes antes da transição.

Campos personalizados, como data de transferência, equipe/pessoa responsável, principais resultados e atualizações de status, ajudam a capturar detalhes importantes da transferência.

Por que você vai gostar deste modelo:

Garante que detalhes como tarefas, status, cronogramas e partes interessadas sejam documentados e repassados para a próxima equipe sem lacunas ou confusão.

Configure marcadores de progresso para acompanhar todas as etapas do processo de transferência com Status personalizados .

Mantenha as principais partes interessadas informadas e alinhadas sobre o andamento do projeto e as expectativas.

✅ Ideal para: gerentes de projeto, líderes de entrega ao cliente, equipes de controle de qualidade e consultores que gerenciam transições de projetos em várias etapas.

8. Modelo de processos e procedimentos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Documente e acompanhe processos e procedimentos em um só lugar com o modelo de processos e procedimentos do ClickUp.

Todas as empresas funcionam com base em processos. Mas, muitas vezes, esses processos são documentados em documentos fragmentados e SOPs desatualizados. O modelo de processos e procedimentos do ClickUp transforma essa desordem em um sistema dinâmico e visual.

O Fluxograma de Processos permite mapear visualmente os processos e procedimentos da sua empresa. Ele é organizado por categorias de processos, cada uma contendo suas atividades relacionadas. Depois de definir suas atividades, conecte-as para mostrar o fluxo do processo usando conectores.

Veja como você pode começar a mapear seus processos no ClickUp 📹

Por que você vai gostar deste modelo:

Veja todos os processos e procedimentos agrupados por departamento na Exibição da lista de documentação .

Acompanhe o progresso da documentação com base nas subtarefas concluídas em cada tarefa principal com o Campo personalizado Progresso (automático) .

Obtenha uma visão geral baseada em cronogramas de cada processo e procedimento na Exibição de linha do tempo, onde você pode reprogramar itens ou atualizar durações facilmente.

✅ Ideal para: líderes de operações, equipes de conformidade e chefes de departamento que estão criando ou padronizando fluxos de trabalho internos.

9. Modelo de documento de processos da empresa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Centralize os SOPs e as diretrizes da empresa com o modelo de documento de processos da empresa ClickUp para obter clareza e controle.

Reúna todos os seus fluxos de trabalho, procedimentos e SOPs em um documento estruturado e interativo com o modelo de documento de processos da empresa ClickUp. Cada seção é organizada de forma clara com instruções para escopo, objetivo, governança, ferramentas, gráficos RACI e colaboradores, para que sua equipe possa documentar todos os processos com contexto e clareza.

Por que você vai gostar deste modelo:

Atribua responsabilidades com o gráfico RACI integrado e o rastreador de aprovações para mostrar quem está fazendo o quê.

Mantenha todas as atualizações visíveis com marcações de colaboradores e registros de alterações datados.

Crie SOPs detalhados sem começar do zero, já que todos os campos são pré-estruturados para títulos, propriedade e finalidade.

✅ Ideal para: equipes de operações ou RH que estão criando um sistema único e estruturado para documentar e gerenciar processos em toda a empresa.

10. Modelo geral de integração de funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize a integração de novos funcionários com o modelo geral de integração de funcionários do ClickUp.

Faça com que todos os novos contratados comecem na direção certa com o modelo geral de integração de funcionários do ClickUp. Cada etapa da integração, como documentação de RH, apresentações do departamento, treinamento e avaliações, permanece conectada em um único fluxo de trabalho.

A Visualização de atividades exibe todas as suas tarefas de integração do início ao fim. Se você quiser dividir ainda mais as tarefas, pode adicionar subtarefas facilmente. Para uma visão geral rápida do andamento das tarefas, use a Visualização do quadro de etapas de integração, que agrupa as tarefas por etapa de integração.

Por fim, a Visualização de Documentos dos Funcionários armazena todos os documentos relevantes de integração e materiais específicos de cada função em um único lugar.

Por que você vai gostar deste modelo:

Crie uma experiência de integração totalmente rastreável, desde Oferta aceita até Avaliação do primeiro mês.

Gerencie as tarefas de integração de todos os departamentos (RH, TI, Finanças, Operações) em um único painel.

Crie manuais interativos adicionando imagens, usando ícones ou incorporando documentos e vídeos para tornar o treinamento envolvente para os novos contratados.

✅ Ideal para: equipes de RH, gerentes de contratação e líderes de departamento responsáveis por oferecer uma experiência de integração estruturada para cada novo contratado.

🤔 Você sabia? Uma experiência de integração bem estruturada pode aumentar o desempenho dos funcionários em até 15% e aumentar o esforço discricionário em mais de 20%.

11. Modelo de documentação de projeto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre planos de projeto, atualizações e marcos em um único espaço editável com o modelo de documentação de projeto do ClickUp.

Traga estrutura e clareza ao ciclo de vida do seu projeto com o modelo de documentação de projeto do ClickUp. Ele foi criado para capturar todas as partes de um projeto, desde as funções e metas da equipe até orçamentos, cronogramas e registros de riscos.

Com mais de 15 visualizações personalizadas, você pode vincular a documentação às visualizações Lista, Calendário, Gantt e Carga de trabalho para visualizar cronogramas, marcos e dependências. Isso incorpora a documentação diretamente ao fluxo de trabalho do seu projeto, para que ela não fique separada da execução.

O ClickUp Brain, um assistente de IA integrado, agiliza a documentação ao buscar informações relevantes em todo o seu espaço de trabalho. Ele transcreve notas de reuniões, ajuda a elaborar agendas de reuniões, resume documentos e conversas de chat e até analisa suas tarefas para ajudar a priorizar o trabalho.

Obtenha resumos instantâneos e visões gerais de alto nível de seus fluxos de trabalho e tarefas com o ClickUp Brain.

Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe todas as etapas do seu projeto com seções guiadas para resumo, histórico, metas e resultados.

Gerencie o progresso com tabelas de marcos, financeiras e de risco prontas para preencher, que vêm com campos de data e responsáveis.

Mantenha as avaliações transparentes por meio de registros integrados para status do projeto, planos de comunicação e relatórios finais.

✅ Ideal para: Equipes que gerenciam projetos estruturados que exigem documentação detalhada

12. Modelo de solicitação de informações do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Colete, acompanhe e organize rapidamente as solicitações de informações dos fornecedores com o modelo de solicitação de informações do ClickUp.

O modelo de solicitação de informações do ClickUp ajuda você a coletar e organizar informações de fornecedores ou partes interessadas externas, como preços, materiais, qualificações, cronogramas etc.

O Formulário de envio de RFI personalizável facilita a obtenção de detalhes, e a Exibição da lista de registros de RFI fornece uma visão geral consolidada de todas as RFIs, agrupadas por status. Na Exibição do quadro do projeto, você pode organizar as RFIs por projeto usando campos-chave, como Escopo, Mudança no custo, Mudança no cronograma e Resposta.

Por que você vai gostar deste modelo:

Padronize o processo de RFI para que todos os fornecedores ou partes interessadas forneçam o mesmo tipo de detalhes no mesmo formato.

Permita que os membros da equipe vejam e atualizem as solicitações em tempo real, reduzindo a confusão e a necessidade de troca de e-mails.

Identifique as solicitações de informações (RFIs) enviadas com frequência e analise padrões com a Exibição da tabela de escopo de RFI.

✅ Ideal para: Gerentes de projeto e de obra que lidam com vários fornecedores ou prestadores de serviços e precisam de um registro claro e responsável de todas as solicitações de informações (RFI).

13. Modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aproveite o modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp para transformar seu plano de vendas em metas e insights acionáveis.

O modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp pode ajudar a transformar sua estrutura de vendas em um plano de trabalho, para que sua equipe tenha um roteiro claro com marcos e resultados mensuráveis.

Cada seção, desde a análise SWOT até o orçamento, é editável e pode ser vinculada às Tarefas do ClickUp para gerenciamento completo do fluxo de trabalho. Você também pode expandir o modelo com páginas para campanhas, insights de mercado, táticas de vendas comprovadas e atualizações de desempenho, transformando-o em um guia abrangente para sua equipe de vendas.

Por que você vai gostar deste modelo:

Combine este modelo com os painéis do ClickUp para monitorar o progresso e os KPIs em tempo real.

Obtenha páginas aninhadas, comentários embutidos, permissões e controles de versão, etc., para uma colaboração perfeita entre as equipes.

Use Campos personalizados para visualizar elementos da estratégia de vendas, como estágios de negócios, prioridades ou entradas de desempenho.

✅ Ideal para: Líderes de vendas, gerentes de contas e equipes de receita que se destacam por manter todas as etapas do processo de vendas transparentes e mensuráveis.

14. Modelo de suporte ao cliente do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie tickets de suporte, automatize respostas e aumente o CSAT com o modelo de suporte ao cliente do ClickUp.

Você pode usar o modelo de suporte ao cliente do ClickUp para otimizar a forma como sua equipe recebe, gerencia e resolve as questões dos clientes. Criado como um único espaço, ele ajuda a centralizar todas as solicitações de suporte, automatizar o encaminhamento de tickets e monitorar a carga de trabalho das equipes de Nível 1 e Nível 2 em tempo real.

Há também uma Visualização da carga de trabalho, que facilita o acompanhamento da capacidade da equipe, enquanto as visualizações de atrasos e escalações ajudam a manter os compromissos de nível de serviço.

Por que você vai gostar deste modelo:

Capture solicitações de suporte diretamente por meio de um formulário personalizável vinculado a tarefas.

Use listas em camadas para separar soluções rápidas de escalações avançadas e manter a propriedade clara.

Visualize tickets vencidos ou de alta prioridade em um só lugar para manter as metas de resposta.

✅ Ideal para: Pequenas empresas e startups que não possuem uma ferramenta de suporte dedicada, mas ainda precisam de uma maneira estruturada de gerenciar as dúvidas dos clientes.

Organize e torne acessíveis as informações importantes com o ClickUp

Uma FAQ bem projetada proporcionará uma conversa contínua entre sua empresa e as pessoas que dependem dela. Um bom ponto de partida pode ser qualquer um dos modelos de FAQ que exploramos acima. Tanto o Notion quanto o ClickUp podem ser usados para organizar ideias e documentação. A diferença aparece quando essas informações precisam de propriedade, recebimento e acompanhamento. Depois de esboçar suas FAQs, o ClickUp amplia esse trabalho com modelos prontos que adicionam responsabilidade clara, envios baseados em formulários, automação e acompanhamento do progresso em tempo real, para que a documentação permaneça conectada ao trabalho em andamento.

