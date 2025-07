os 11 melhores softwares e ferramentas de FAQ em 2025

Você sabia que 37% das pessoas não concluem suas compras online porque não conseguem fazer perguntas ou encontrar respostas? Isso representa uma enorme perda de receita, apenas porque informações essenciais não estavam facilmente acessíveis.

Os clientes não querem vasculhar menus ou esperar por uma resposta do suporte. Eles só querem respostas claras e rápidas. Uma página de FAQs bem elaborada pode salvar o dia, mostrando as informações que os clientes mais procuram.

No entanto, criar uma base de conhecimento de atendimento ao cliente manualmente é um processo propenso a erros e que leva muito tempo. O software de FAQ agiliza o processo, ajudando você a organizar respostas, atualizar conteúdo rapidamente e até mesmo usar IA para sugerir o que seus clientes estão realmente procurando.

Neste artigo, listamos os melhores softwares de FAQ para criar uma base de conhecimento que responda a perguntas reais, economize tempo da sua equipe de suporte e dê aos clientes a confiança necessária para tomar uma decisão sem hesitar.

O que você deve procurar em um software de FAQ?

Uma página de FAQ útil começa com o software de helpdesk certo por trás dela, que torna as respostas fáceis de encontrar e ainda mais fáceis de gerenciar. Para isso, aqui estão as qualidades que você precisa procurar:

Pesquisa inteligente: Entende erros ortográficos, frases e intenções. Assim, mesmo que o usuário não saiba exatamente como formular uma consulta, ele ainda obtém respostas relevantes

Sugestões com tecnologia de IA: gera sugestões de IA para tópicos e respostas populares e exibe as informações certas com base no comportamento do usuário. Dessa forma, haverá menos lacunas no seu conteúdo de suporte

Gerenciamento de conteúdo fácil: oferece editores de arrastar e soltar, atualizações em massa e controle de versão. Esses oferece editores de arrastar e soltar, atualizações em massa e controle de versão. Esses geradores de FAQ permitem que você mantenha suas perguntas frequentes atualizadas sem precisar procurar em um CMS ou ligar para um desenvolvedor toda vez que algo muda

Integrações perfeitas: funciona bem com suas ferramentas existentes, como chat ao vivo, CRMs, centrais de atendimento e sites, para que seu conteúdo apareça onde quer que seus clientes estejam procurando por ele

Compatível com dispositivos móveis e otimizado para SEO: Cria páginas de FAQ responsivas para dispositivos móveis e ajuda seu site a ter uma melhor classificação, respondendo às perguntas mais comuns que as pessoas fazem aos mecanismos de busca. Uma página de FAQ bem otimizada pode até mesmo direcionar tráfego orgânico

Ferramentas de análise e feedback: mostram o que está funcionando e o que não está. Procure ferramentas que revelem quais perguntas recebem mais visualizações, quais levam a tickets de suporte e onde os clientes estão abandonando o processo

Personalização e branding: permite que você adapte o layout das perguntas frequentes ao estilo, fontes, cores, logotipos e tom de voz da sua marca. Isso melhora o reconhecimento da marca

Permissões de usuário e fluxos de trabalho: permite configurar permissões de acesso para que apenas indivíduos verificados e autorizados possam fazer atualizações

Suporte multilíngue: Suporta vários idiomas e facilita a tradução e o gerenciamento de diferentes versões. Isso permite que você atenda a um público global e estabeleça uma identidade de marca inclusiva

👀 Você sabia? 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução.

os 11 melhores softwares de FAQ em resumo

Aqui está um breve resumo dos principais recursos, preços e estrutura das melhores ferramentas de FAQ.

Ferramentas Melhor para Principais recursos Preços ClickUp Equipes de todos os tamanhos que precisam de bases de conhecimento pesquisáveis com IA, rastreamento de tarefas, automação e gerenciamento centralizado de recursos IA integrada, gerenciamento de conhecimento, ferramentas de colaboração, pesquisa conectada e modelos de base de conhecimento Plano gratuito disponível; preços personalizados disponíveis para empresas Zendesk Empresas de médio a grande porte que buscam atualização automatizada da base de conhecimento Content Cue com IA, blocos de conteúdo automatizados, suporte multilíngue, portais de FAQ personalizáveis Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 25/agente por mês Stonly Pequenas e médias empresas que precisam de portais interativos de FAQ Artigos interativos de FAQ, guias de resolução de problemas, análises Preços personalizados Document360 Empresas que precisam de ferramentas de pesquisa com IA em sua página de perguntas frequentes Pesquisa com inteligência artificial, insights sobre FAQs, edição de conteúdo avançada, ferramentas de colaboração Preços personalizados Help Scout Empresas de grande porte que desejam implementar um atendimento ao cliente com inteligência artificial Rascunhos e respostas salvas com IA, pesquisa intuitiva, chat, análises Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 55/mês Support Hero Pequenas e médias empresas que desejam atualizar suas seções de perguntas frequentes de acordo com as necessidades dos clientes Widgets incorporáveis, sugestões inteligentes, FAQ pesquisável, ferramentas de relatórios Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 49/mês HelpJuice Pequenas e médias empresas que desejam criar FAQs Edição dinâmica de FAQ, sugestões instantâneas de conteúdo, assistente de IA, suporte multilíngue Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 200/mês Zoho Desk Empresas que implementam FAQs alinhados ao sentimento Análise de sentimentos, sugestões de IA e um portal intuitivo para clientes Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 7/usuário por mês Slab Pequenas e médias empresas que precisam de manuais para funcionários Ferramentas de colaboração em tempo real, análises, controle de versões, fluxos de trabalho de verificação Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8/usuário por mês HappyFox Empresas de médio a grande porte que precisam de FAQs prontos para mídias sociais Conteúdo de suporte para redes sociais, acompanhamento de desempenho e uma barra de pesquisa avançada Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 29/agente por mês HelpCrunch Empresas que precisam de suporte multilíngue Traduções automáticas, editor com inteligência artificial, widget de chat Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/mês

Os 11 melhores softwares de FAQ

Agora que você sabe como é o software de FAQ certo, aqui estão as melhores opções que você pode analisar. Lembre-se dos recursos essenciais e escolha o mais adequado para sua empresa.

1. ClickUp (ideal para documentos integrados, tarefas e FAQs internas)

Crie e organize uma base de conhecimento detalhada com o Gerenciamento de Conhecimento ClickUp

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, e você pode personalizá-lo facilmente como software de gerenciamento de conhecimento e FAQ.

A plataforma oferece ferramentas colaborativas para ajudar sua equipe a criar artigos de ajuda em conjunto, identificar lacunas na base de conhecimento existente e manter todas as informações conectadas em um só lugar.

O ClickUp Knowledge Management permite criar uma única fonte de verdade com um Wiki personalizável. Você pode organizar documentos de conhecimento interno, wikis, tarefas de assistência e comentários em todo o espaço de trabalho, economizando tempo valioso e reduzindo a necessidade de pesquisar em várias fontes.

Cansado de procurar em pastas, mensagens do Slack e e-mails antigos só para encontrar uma informação? O ClickUp Docs mantém tudo em um só lugar, organizado, colaborativo e fácil de atualizar.

Você pode criar artigos de conhecimento, manuais e seções de perguntas frequentes com diferentes equipes, marcar colegas de equipe, atribuir tarefas diretamente do documento, deixar comentários e vincular documentos a fluxos de trabalho.

Crie artigos de ajuda e FAQs de forma colaborativa com o ClickUp Docs

Por exemplo, se sua equipe de suporte ao cliente estiver criando uma página interna de perguntas frequentes, ela criará um documento chamado “Dúvidas dos clientes”, dividirá em seções como “Faturamento”, “Problemas de login” e “Solicitações de recursos” e atribuirá cada seção a um membro da equipe.

Com edição ao vivo e feedback em tempo real, o documento evolui para uma base de conhecimento viva que todos podem pesquisar, atualizar e usar. Você também pode adicionar páginas aninhadas, incorporar mídia e controlar o compartilhamento com permissões avançadas.

Você também ganha a IA integrada, ClickUp Brain, que conecta o conhecimento coletivo da sua empresa, permitindo acesso instantâneo às informações e automatizando tarefas rotineiras.

Obtenha melhores resultados de pesquisa com a pesquisa e o gerenciamento de conhecimento com inteligência artificial do ClickUp

Você pode pedir para identificar lacunas na sua base de conhecimento e sugerir FAQs e tópicos de artigos de ajuda para enriquecer os portais de suporte ao cliente.

A equipe de suporte ao cliente também pode oferecer assistência imediata, gerando respostas instantâneas e precisas às dúvidas dos clientes usando o Brain.

O ClickUp Brain também pode descobrir dependências, vincular tarefas semelhantes e gerar respostas contextuais em tempo real a partir de suas tarefas, documentos e projetos com IA conectada. Você pode até transformar as ações sugeridas em tarefas com apenas um clique.

Crie um sistema centralizado de gerenciamento de conhecimento com a Pesquisa Conectada do ClickUp

A Pesquisa Conectada do ClickUp permite conectar mais de 1.000 aplicativos, incluindo Google Drive, Slack, Jira, Salesforce e muito mais. Assim, você pode acessar todo o seu conteúdo de gestão do conhecimento em um só lugar.

Além disso, esse recurso respeita as configurações de privacidade da sua organização, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessar determinadas informações. Essa medida de segurança mantém a confidencialidade e promove uma colaboração perfeita entre as equipes.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os iniciantes podem achar os recursos extensos um pouco confusos no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Thomas Clifford, gerente de produtos da TravelLocal, afirma:

Usamos o ClickUp para todo o gerenciamento de projetos e tarefas, bem como base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura OKR e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder oferecer tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser facilmente interligadas.

Usamos o ClickUp para todo o gerenciamento de projetos e tarefas, bem como base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura OKR e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder oferecer tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser facilmente interligadas.

2. Zendesk (ideal para atualização automatizada da base de conhecimento)

via Zendesk

O Zendesk se destaca por seus recursos com inteligência artificial, como dicas de conteúdo, que usam aprendizado de máquina para identificar lacunas na base de conhecimento, sugerir novos artigos e sinalizar conteúdo desatualizado para revisão.

Este software de tickets também oferece blocos de conteúdo para que você possa criar informações reutilizáveis, como texto, imagens e vídeos, e inseri-las em vários artigos e páginas de perguntas frequentes. Quando um bloco de conteúdo é atualizado, todas as informações com esse bloco são atualizadas automaticamente, garantindo a consistência em toda a sua central de ajuda.

Além disso, a plataforma de gerenciamento de conhecimento da Zendesk oferece suporte a conteúdo multilíngue em mais de 40 idiomas, temas personalizáveis para combinar com a sua marca e integração com vários canais de atendimento ao cliente, incluindo chatbots e chat ao vivo.

Melhores recursos do Zendesk

Forneça respostas relevantes com dicas de conteúdo baseadas em IA que sugerem o que sua equipe de suporte deve escrever a seguir

Acelere a resolução de problemas com a funcionalidade de pesquisa avançada e os agentes de IA

Mantenha seu conteúdo de ajuda atualizado com controle de versão e fluxos de trabalho de aprovação nos quais sua equipe de suporte pode confiar

Personalize a aparência das suas páginas de FAQ para combinar com a sua marca sem precisar programar

Integre-se perfeitamente ao sistema de tickets da Zendesk para dar aos agentes e usuários acesso a respostas relevantes em um só lugar

Limitações do Zendesk

Alguns dos recursos avançados envolvem um processo de configuração complexo

Este software de FAQ tem uma curva de aprendizagem íngreme

Preços do Zendesk

Equipe de suporte: US$ 25/agente por mês

Suite Team: US$ 69/agente por mês

Suite Professional: US$ 149/agente por mês

Suite Enterprise: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Zendesk

G2: 4,3/5 estrelas (mais de 6.200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 estrelas (mais de 4.000 avaliações)

📖 Leia também: Como melhorar a experiência das pessoas para melhorar a cultura no local de trabalho

3. Stonly (ideal para criar páginas interativas de perguntas frequentes)

via Stonly

O conteúdo interativo gera 52,6% mais engajamento do que os formatos estáticos. Com o Stonly, você pode criar guias interativos, bases de conhecimento e páginas de perguntas frequentes que não apenas fornecem informações, mas também orientam os usuários passo a passo pelo processo.

Além do conteúdo orientado, este software de suporte ao cliente se destaca por recursos como lógica de ramificação inteligente, análises poderosas e integrações perfeitas com ferramentas como Zendesk e Intercom.

Ele foi projetado para equipes que desejam reduzir o volume de tickets, aumentar a satisfação do cliente e capacitar os usuários a resolver problemas por conta própria.

Melhores recursos do Stonly

Crie artigos de FAQ passo a passo e interativos

Permita que os usuários resolvam problemas por conta própria com guias de autoatendimento personalizáveis

Use lógica de ramificação para personalizar o conteúdo e melhorar as experiências de suporte ao cliente

Acompanhe o desempenho com análises para ver quais FAQs estão resolvendo problemas e quais precisam de atualizações

Permita que sua equipe de suporte ao cliente ofereça um serviço melhor e economize tempo com respostas orientadas

Limitações do Stonly

Esta ferramenta de FAQ oferece automações e SSO apenas no plano empresarial

Empresas de grande porte podem considerar alguns recursos limitados

Preços da Stonly

Pequenas empresas: Preços personalizados

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Stonly

G2: 4,8/5 estrelas (mais de 130 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Stonly?

Uma avaliação da G2 disse:

A abordagem dos guias é muito intuitiva e fácil de usar, dividindo tudo em várias etapas fáceis de seguir! A interface de back-end é muito fácil de usar, mas poderosa ao mesmo tempo. A necessidade de reorientar a forma como você aborda os guias usando o Stonly realmente ajuda a simplificar o conteúdo para os usuários finais!

A abordagem dos guias é muito intuitiva e fácil de usar, dividindo tudo em várias etapas fáceis de seguir! A interface de back-end é muito fácil de usar, mas poderosa ao mesmo tempo. A necessidade de reorientar a forma como você aborda os guias usando o Stonly realmente ajuda a simplificar o conteúdo para os usuários finais!

4. Document360 (Ideal para criação instantânea de portais de FAQ e artigos de base de conhecimento)

via Document360

73% dos líderes de suporte afirmam que os clientes agora esperam um suporte mais rápido e personalizado, mas apenas 42% se sentem confiantes de que estão realmente oferecendo isso. O Document360 ajuda a preencher essa lacuna, permitindo que você gere artigos de ajuda instantâneos em um portal de perguntas frequentes limpo e fácil de navegar.

Os clientes podem usar a barra de pesquisa avançada nesta base de conhecimento para encontrar respostas rápidas e relevantes sem precisar abrir um ticket. Ela também oferece suporte a edição de conteúdo avançada, histórico de versões e suporte multilíngue para mais de 30 idiomas.

Você recebe análises detalhadas para ver o que está funcionando e o que não está, além de integrações com ferramentas como Zendesk, Intercom e Microsoft Teams para manter seu ecossistema de suporte conectado e eficiente.

Principais recursos do Document360

Use a pesquisa com IA e ferramentas como o Ask Eddy para encontrar respostas relevantes rapidamente

Ofereça uma base de conhecimento centralizada para fornecer aos clientes soluções rápidas para problemas comuns

Acesse informações detalhadas sobre quais artigos são úteis e onde os usuários abandonam a leitura

Personalize sua central de ajuda com opções avançadas de personalização para branding e layout

Permita que sua equipe de suporte colabore facilmente com notas internas e rastreamento de versões

Simplifique o gerenciamento do conhecimento com categorias e tags organizadas

Limitações do Document360

Este software de base de conhecimento não permite que os clientes ativem notificações para os artigos de FAQ desejados

Não é tão intuitivo quanto algumas outras ferramentas de base de conhecimento

Preços do Document360

Profissional: Preço personalizado

Negócios: Preços personalizados

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Document360

G2: 4,7/5 estrelas (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 estrelas (mais de 240 avaliações)

📮 ClickUp Insight: Recentemente, descobrimos que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas por dia para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento com IA do ClickUp Brain ao seu lado, a mudança de contexto se torna coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente do seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain irá buscar as informações do seu espaço de trabalho e/ou aplicativos de terceiros conectados!

5. Help Scout (Melhor para atendimento ao cliente com inteligência artificial)

via Help Scout

Você sabia que 63% dos profissionais de serviços acreditam que a IA generativa os ajuda a atender os clientes mais rapidamente?

O Help Scout oferece ferramentas de IA para atendimento ao cliente. Os clientes podem usar a pesquisa com IA para obter as informações certas sem precisar vasculhar páginas. Além disso, as sugestões com IA orientam sua equipe de suporte a responder com mais rapidez e eficácia.

Este software de FAQ também permite personalizar sua base de conhecimento para se adequar à sua marca, rastrear quais artigos relevantes realmente ajudam os clientes e conectá-la facilmente ao seu suporte por e-mail e chat.

Principais recursos do Help Scout

Use ferramentas de relatórios para acompanhar a eficácia dos artigos de FAQ e da base de conhecimento na assistência aos clientes

Automatize a atribuição e a marcação de chats para melhorar a eficiência

Redija respostas rapidamente com rascunhos de IA e respostas salvas

Forneça respostas instantâneas com pesquisa inteligente alimentada por IA e chatbots que fornecem as informações certas rapidamente

Crie um portal do cliente simples e intuitivo, onde os usuários podem encontrar ajuda a qualquer momento

Acesse a base de conhecimento em qualquer lugar com aplicativos móveis totalmente responsivos

Limitações do Help Scout

Embora os recursos de IA sejam úteis, não é a ferramenta de FAQ mais abrangente para grandes empresas

Este software de FAQ não oferece modelos importantes de base de conhecimento

Preços do Help Scout

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 55/mês

Mais: R$ 83/mês

Avaliações e comentários do Help Scout

G2: 4,4/5 estrelas (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 estrelas (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Help Scout?

Uma avaliação da G2 disse:

O Helpscout é a principal plataforma que usamos para nossos clientes, a maioria deles precisa de uma base de conhecimento para seus negócios, além do suporte por chat ao vivo. Por isso, configuramos uma base de conhecimento usando o Helpscout para eles e também habilitamos a opção de chat ao vivo. O principal caso de uso é fornecer suporte de autoatendimento aos usuários sem precisar entrar em contato com a equipe de suporte, e está funcionando muito bem até agora.

O Helpscout é a principal plataforma que usamos para nossos clientes, a maioria deles precisa de uma base de conhecimento para seus negócios, além do suporte por chat ao vivo. Por isso, criamos uma base de conhecimento usando o Helpscout para eles e também habilitamos a opção de chat ao vivo. O principal caso de uso é fornecer suporte self-service aos usuários sem precisar entrar em contato com a equipe de suporte, e está funcionando muito bem até agora.

6. Support Hero (ideal para analisar tendências de perguntas frequentes e incentivar mais autoatendimento)

via Support Hero

Os seus clientes vão diretamente para a página de suporte ao cliente sem verificar primeiro a base de conhecimento? A página de contato inteligente do Support Hero os leva a explorar os portais de perguntas frequentes e a base de conhecimento antes de abrir um ticket ou ligar para o suporte ao cliente.

Este software de FAQ também facilita o gerenciamento e a atualização do conteúdo das perguntas frequentes sem depender de desenvolvedores. Seu sistema de gerenciamento de conhecimento integrado ajuda a manter tudo organizado, para que sua equipe possa se concentrar no que é importante.

Você pode criar um banco de dados de perguntas frequentes pesquisável, incorporá-lo onde quer que seus usuários precisem de ajuda e até mesmo personalizar seu portal de autoatendimento para combinar com sua marca. Ele também se integra perfeitamente a outras ferramentas de suporte ao cliente que você já usa.

Principais recursos do Support Hero

Ajude os clientes a encontrar respostas mais rapidamente com sugestões inteligentes de artigos com base nas suas consultas

Personalize seu formulário de contato e sua base de conhecimento para combinar com sua marca e proporcionar uma experiência perfeita

Integre facilmente com sua plataforma de suporte ao cliente existente para fluxos de trabalho tranquilos

Acesse relatórios sobre o que os clientes pesquisam na sua página de FAQ e com quais artigos eles mais interagem

Limitações do Support Hero

A interface parece um pouco desatualizada

Você tem opções limitadas de personalização do design para o layout das FAQs

Preços do Support Hero

Plano pequeno: US$ 49/mês

Plano Médio: US$ 99/mês

Plano Grande: US$ 199/mês

Plano Empresarial: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Support Hero

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: O cérebro descarta ativamente as informações que considera desnecessárias, um processo chamado esquecimento motivado. Portanto, sim, esquecer a álgebra do ensino médio provavelmente foi uma decisão estratégica.

7. HelpJuice (ideal para criar e incorporar conteúdo textual e em vídeo para FAQs)

via HelpJuice

Além de análises de FAQ e gerenciamento de conhecimento, o Helpjuice oferece um editor de artigos de ajuda versátil. Ele suporta os formatos WYSIWYG e Markdown, incorporação de mídia e uploads por arrastar e soltar. Dessa forma, tanto os membros técnicos quanto os não técnicos da equipe podem contribuir de forma eficiente para a base de conhecimento.

A plataforma de FAQ oferece tradução com IA em mais de 300 idiomas, sugestões de palavras-chave, links para artigos relacionados e um chatbot/barra de ajuda para respostas instantâneas.

Outros recursos incluem acesso baseado em funções, login único (SSO), conformidade com o GDPR e mais de 100 integrações pré-configuradas, como Slack, Zendesk, Salesforce, Zapier, etc.

Principais recursos do HelpJuice

Acompanhe o desempenho dos artigos e identifique lacunas de conteúdo com ferramentas de análise e relatórios

Incorpore a funcionalidade de pesquisa com um assistente de IA que ajuda os usuários a encontrar rapidamente informações relevantes e respostas precisas

Crie uma seção de FAQ estruturada com um layout limpo e intuitivo

Forneça respostas precisas usando blocos de conteúdo interno e links para artigos

Capacite sua equipe de suporte ao cliente com sugestões instantâneas de conteúdo e ferramentas de edição

Incorpore vídeos, alertas e blocos formatados para manter o conteúdo envolvente e útil

Limitações do HelpJuice

A interface pode parecer um pouco complexa para usuários iniciantes devido aos recursos avançados

O preço é mais alto do que o de outros softwares de FAQ, e os recursos de IA têm um custo extra

Preços do HelpJuice

uS$ 200/mês

Avaliações e comentários do HelpJuice

G2: 4,6/5 estrelas (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,7/5 estrelas (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HelpJuice?

Uma avaliação da G2 disse:

O backend é incrivelmente fácil de usar, o que tornou a configuração da nossa base de conhecimento rápida e sem stress. Reduziu significativamente o número de consultas de suporte que recebemos. O layout, as opções de armazenamento e os recursos de formação são excelentes. O que realmente se destaca é o suporte contínuo — mesmo após a inscrição, a equipe entra em contato regularmente com dicas úteis e atualizações.

O backend é incrivelmente fácil de usar, o que tornou a configuração da nossa base de conhecimento rápida e sem stress. Reduziu significativamente o número de consultas de suporte que recebemos. O layout, as opções de armazenamento e os recursos de formação são excelentes. O que realmente se destaca é o suporte contínuo — mesmo após a inscrição, a equipe entra em contato regularmente com dicas úteis e atualizações.

8. Zoho Desk (Melhor para suporte automatizado de acordo com a opinião dos clientes)

através do Zoho Desk

71% dos clientes esperam interações personalizadas das empresas e 76% ficam frustrados quando isso não acontece. O Zoho Desk ajuda você a entender exatamente o sentimento do cliente e oferece assistência com inteligência artificial para resolver o problema de forma eficaz.

Esta plataforma de atendimento ao cliente também se destaca por sua base de conhecimento integrada, portais de autoatendimento personalizáveis e suporte multilíngue para equipes globais. Você pode organizar o conteúdo em categorias fáceis de navegar, acompanhar quais artigos de FAQ são mais úteis para os usuários e utilizar a automação para reduzir o volume de tickets.

Com integração perfeita com outras ferramentas da Zoho e aplicativos de terceiros, sua equipe de suporte pode oferecer ajuda consistente e eficiente em todos os canais.

Melhores recursos do Zoho Desk

Analise a opinião dos clientes em tempo real com ferramentas baseadas em IA

Personalize sua base de conhecimento com categorias e tags

Ofereça autoatendimento por meio de um portal do cliente intuitivo e multilíngue

Automatize atribuições de tickets, escalações e acompanhamentos

Acompanhe o desempenho da equipe usando painéis e relatórios integrados

Integre-se perfeitamente com os aplicativos Zoho e plataformas de terceiros

Limitações do Zoho Desk

Recursos avançados estão disponíveis apenas em planos mais caros

A integração com algumas ferramentas de terceiros geralmente requer configuração extra

Preços do Zoho Desk

Express: US$ 7/usuário por mês

Padrão: US$ 14/usuário por mês

Profissional: US$ 23/usuário por mês

Empresa: US$ 40/usuário por mês

Avaliações e comentários sobre o Zoho Desk

G2: 4,4/5 estrelas (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 estrelas (mais de 2.000 avaliações)

👀 Você sabia? Os profissionais do conhecimento mantêm uma média de 6 conexões diárias no local de trabalho.

9. Slab (ideal para criar bases de conhecimento para funcionários)

via Slab

Sem um manual do funcionário e guias internos, suas equipes passarão horas procurando respostas e repetindo informações, desperdiçando tempo e energia que poderiam ser melhor aproveitados em trabalhos significativos.

O Slab foi projetado para resolver esse problema, ajudando as equipes a criar, compartilhar e manter uma base de conhecimento interna. Seja para integrar novos funcionários ou criar uma fonte central de informações para todos os departamentos, o Slab facilita a organização e o acesso às informações.

Além do básico, essa ferramenta de gerenciamento de conhecimento se integra perfeitamente a ferramentas como Slack, Google Drive, GitHub e Notion. Seu editor intuitivo suporta Markdown, menções e estrutura aninhada, facilitando a criação de conteúdo limpo e legível.

Principais recursos do Slab

Colabore em tempo real com menções, comentários e rastreamento de versões

Incorpore uma funcionalidade de pesquisa que extrai resultados de ferramentas conectadas

Acompanhe o engajamento com ferramentas de análise e relatórios

Controle o acesso com permissões de usuário e configurações baseadas em funções

Mantenha o conteúdo atualizado com lembretes de atualização e fluxos de trabalho de verificação

Incorpore links, imagens e blocos de código diretamente na sua seção de perguntas frequentes

Limitações da versão gratuita

Este software de FAQ pode parecer um pouco complicado para novos usuários

O sistema de permissões costuma ser limitante

Preços fixos

Gratuito para sempre

Startup: US$ 8/usuário por mês

Negócios: US$ 15/usuário por mês

Empresa: Preço personalizado

Classificações e avaliações

G2: 4,6/5 estrelas (mais de 280 avaliações)

Capterra: 4,8/5 estrelas (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slab?

Uma avaliação da G2 disse:

O que mais gosto no Slab é a facilidade com que ele facilita o compartilhamento de conhecimento e a colaboração. Sua interface limpa e sua poderosa funcionalidade de pesquisa permitem que as equipes encontrem e contribuam com conteúdo rapidamente. Além disso, as integrações perfeitas com ferramentas como Slack e Google Drive mantêm tudo conectado em um só lugar, tornando-o super eficiente para os fluxos de trabalho em equipe.

O que mais gosto no Slab é a facilidade com que ele facilita o compartilhamento de conhecimento e a colaboração. Sua interface limpa e sua poderosa funcionalidade de pesquisa permitem que as equipes encontrem e contribuam com conteúdo rapidamente. Além disso, as integrações perfeitas com ferramentas como Slack e Google Drive mantêm tudo conectado em um só lugar, tornando-o super eficiente para os fluxos de trabalho em equipe.

10. HappyFox (Ideal para criar uma base de conhecimento pronta para redes sociais)

via HappyFox

As redes sociais já não servem apenas para memes e marketing. Com o HappyFox, pode criar uma base de conhecimento pronta para redes sociais e partilhável, permitindo que os clientes acedam às respostas diretamente a partir das suas contas nas redes sociais.

Também é muito simples organizar o conteúdo das perguntas frequentes, acompanhar o que está funcionando com análises integradas e atualizar as informações à medida que as coisas mudam. Você obtém uma configuração limpa e pesquisável que sua equipe de suporte e seus clientes realmente vão querer usar.

Melhores recursos do HappyFox

Crie seções de FAQ para mídias sociais para oferecer suporte aos clientes onde eles estiverem

Organize artigos em categorias claras e fáceis de navegar

Acompanhe o desempenho com ferramentas integradas de análise e relatórios

Permita que os clientes encontrem respostas por meio de uma barra de pesquisa rápida e intuitiva

Ofereça acesso otimizado para dispositivos móveis com um design responsivo

Crie conteúdo privado ou interno para sua equipe de suporte

Limitações do HappyFox

A interface do usuário é complicada

Esta plataforma de gestão do conhecimento é mais cara do que outras ferramentas de software de FAQ

Preços do HappyFox

Básico: US$ 29/agente por mês

Equipe: US$ 69/agente por mês

Pro: US$ 199/agente por mês

Enterprise Pro: Preço personalizado

Avaliações e comentários do HappyFox

G2: 4,5/5 estrelas (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 estrelas (mais de 90 avaliações)

11. HelpCrunch (ideal para traduzir automaticamente artigos de ajuda)

via HelpCrunch

O HelpCrunch traduz automaticamente seus artigos de ajuda, permitindo que os clientes recebam suporte em seu próprio idioma e ajudando você a atender a um público global. Seu editor com tecnologia de IA também facilita a redação e a atualização de FAQs, sugerindo melhorias e ajudando você a criar conteúdo claro e útil rapidamente.

Você também pode personalizar totalmente sua base de conhecimento para combinar com seu site. E se quiser manter a interatividade, adicione um widget de chat para que os clientes possam obter ajuda em tempo real sem sair da página. A caixa de entrada comum para chat, e-mails e mensagens no Telegram, Facebook etc. ajuda a melhorar a eficiência.

Melhores recursos do HelpCrunch

Traduza automaticamente artigos de ajuda para oferecer suporte multilíngue

Melhore o conteúdo das FAQ com um editor alimentado por IA

Personalize seu portal de FAQ com seu logotipo, cores e marca

Adicione um widget de chat para suporte em tempo real

Limitações do HelpCrunch

O software de FAQ não oferece restrição de IP e autenticação de dois fatores

O aplicativo para Android não é tão robusto quanto a plataforma baseada na web

Preços do HelpCrunch

Básico: US$ 15/mês

Pro: US$ 25/mês

Ilimitado: US$ 620/mês

Avaliações e comentários do HelpCrunch

G2: 4,7/5 estrelas (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 estrelas (mais de 190 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HappyFox?

Uma avaliação da G2 disse:

O sistema é altamente personalizável de acordo com nossas necessidades, permitindo-nos lidar com as dúvidas dos clientes de forma rápida e eficiente. Graças a esse chat, não perdemos mais nenhum cliente em potencial, independentemente da hora em que ele entre em contato conosco.

O sistema é altamente personalizável de acordo com as nossas necessidades, permitindo-nos lidar de forma rápida e eficiente com as dúvidas dos clientes. Graças a este chat, não perdemos mais nenhum cliente potencial, independentemente da hora em que nos contactam.

🧠 Curiosidade: De acordo com a Curva do Esquecimento de Ebbinghaus, as pessoas esquecem até 90% das novas informações em uma semana se não as reforçarem. É por isso que existem wikis internos!

Crie experiências de FAQ melhores com o ClickUp

Todas as ferramentas de FAQ desta lista oferecem algo valioso. Algumas são ótimas para autoatendimento básico, enquanto outras se destacam por recursos de IA ou opções de personalização. Mas se você está procurando uma plataforma de gerenciamento de conhecimento poderosa e completa que vai além das FAQs, a ClickUp é a solução ideal.

Desde a criação de documentos estruturados e respostas baseadas em IA até a Pesquisa Conectada, que extrai conteúdo de todos os seus aplicativos, o ClickUp ajuda sua equipe a criar FAQs e bases de conhecimento que realmente são utilizadas.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e ofereça aos seus clientes e agentes de suporte a clareza que eles esperavam.