10 aplicativos de diário digital para Bullet Journaling em 2024

A criação de diários costuma ser uma maneira poderosa de registrar suas observações, entender seus pontos fortes e medir seu progresso ao longo do tempo. Com a ajuda dos aplicativos de diário digital, é mais fácil do que nunca criar e personalizar completamente sua experiência de bullet journaling (ou bujo) digital.

Há uma infinidade de aplicativos de diário e opções de aplicativos de diário para o que você precisar. Mas com tantas opções, como saber qual é a certa para você?

Com este guia, apresentamos a você o melhor dos melhores quando se trata de passar de um diário de papel para um aplicativo de diário digital.

Vamos encontrar o aplicativo de bullet journaling digital perfeito para suas necessidades. 🖊️

O que você deve procurar em um aplicativo de diário digital?

É fácil iniciar um diário em qualquer aplicativo de anotações - tudo o que você precisa é de uma página em branco. Entretanto, os aplicativos de registro em diário oferecem funcionalidade, facilidade de uso, acompanhamento ao longo do tempo e personalização.

Ao comparar os melhores aplicativos de diário, considere:

Estilo: O estilo do aplicativo me agrada?

Cada pessoa procura algo diferente em seu aplicativo de diário digital. Talvez você queira uma interface simples, sem distrações. Outros usuários preferem opções de personalização, cores, adesivos digitais e

notas adesivas

.

Seja qual for a sua abordagem, há um aplicativo de diário para você.

Os 10 melhores aplicativos de diário digital para usar em 2024

Pronto para aprimorar sua experiência de diário digital? Aqui está nossa lista dos melhores aplicativos disponíveis atualmente.

Cada um deles oferece um local seguro para você escrever suas anotações diárias, portanto, procure os recursos que atendam às suas necessidades de criação de diários.

1.

ClickUp

Melhor para registro em diário colaborativo

Use Slash Commands e edição de rich text para organizar rapidamente suas anotações no ClickUp Docs

O ClickUp é uma ferramenta incrivelmente útil para produtividade, gerenciamento de projetos e registro

documentação de projetos

. E também é o local ideal para seu diário digital. Com recursos que facilitam a criação de documentos e o acompanhamento do progresso, ele é uma opção natural como aplicativo de planejamento digital.

Use

Documentos do ClickUp

recursos como formatação de rich text, incorporação de imagens, páginas aninhadas e marcadores para criar um sistema de planejamento digital que complementa a maneira como você escreve e permite capturar cada momento do seu dia.

Use

IA do ClickUp

no Docs como um

assistente de redação

para gerar ou resumir anotações em seu diário digital. Além de escrever, o ClickUp AI pode ser usado para criar instantaneamente

itens de ação

e subtarefas com base no contexto de suas tarefas e documentos.

Organize registros de diários individuais, use tags para categorizá-los e crie uma biblioteca de entradas diárias ou semanais ao longo do tempo. Decida se deseja compartilhar suas entradas ou manter os diários privados, com opções de privacidade e compartilhamento por página.

Evite distrações enquanto estiver escrevendo no diário ativando o modo de foco incorporado ou use o rastreador de tempo para monitorar quanto tempo você escreve no diário como um diário

técnica de gerenciamento de tempo

.

Para quando você quiser adicionar uma nota rápida ou criar uma lista de tarefas ou uma lista de verificação junto com seu diário, use

Notas do ClickUp

. Suas anotações são fáceis de acessar de qualquer lugar, portanto, você nunca mais perderá uma nota adesiva ou uma entrada de caderno.

Capture notas sem esforço, edite-as com formatação avançada e converta-as em tarefas rastreáveis acessíveis de qualquer lugar no ClickUp Notepad

As entradas do Bloco de Notas são facilmente convertidas em tarefas rastreáveis com datas de vencimento em instantes - ideal para quando você deseja acompanhar o progresso da meta, motivar-se a agir ou

gerenciar suas prioridades

.

O ClickUp não é ideal apenas para diários pessoais, mas também para fins de trabalho. Você pode usá-lo como seu

software de documentação de processos

para manter um registro de SOPs e guias de instruções.

Em casa, no escritório ou em trânsito, você pode fazer isso com o ClickUp. 🙌

Melhores recursos do ClickUp

Crie um diário diário ou semanal no ClickUp Docs

Personalize as entradas do diário com mídia avançada e formatação de texto

Organize seus pensamentos com cabeçalhos, marcadores e tags

Pesquise nas tags para encontrar registros anteriores do diário

Adicione ao seu diário em qualquer lugar com o aplicativo móvel ClickUp

Incorporar outros recursos como Metas do ClickUp e Tarefas do ClickUp para transformar seu diário digital em um sistema de produtividade com todos os recursos

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos e opções de personalização, alguns usuários podem demorar um pouco para personalizar completamente seu diário da maneira que desejam

O ClickUp é uma ótima opção para usuários que desejam personalizar a forma como escrevem seus diários, mas pode não ser a opção ideal para quem deseja uma experiência de diário pronta

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (8.700+ avaliações)

4,7/5 (8.700+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. Primeiro dia

Melhor para reflexões diárias

via

Primeiro dia

O Day One se descreve como "o aplicativo de diário nº 1" O aplicativo se orgulha de seu premiado design moderno e minimalista. Os usuários são incentivados a escrever um diário todos os dias e a usar o aplicativo como um ferramenta de retrospectiva que você pode revisitar para refletir sobre os dias anteriores. ✏️

Melhores recursos do primeiro dia

Adicionar fotos, desenhos, áudio e vídeo às entradas do diário

Crie vários diários dentro do aplicativo para diferentes áreas de sua vida

Foco na segurança com códigos de acesso, segurança biométrica e criptografia de ponta a ponta

Backup automático com a oportunidade de exportar dados facilmente a qualquer momento

Limitações do primeiro dia

O aplicativo foi desenvolvido para o registro diário, portanto, os usuários que desejarem acompanhar metas ou hábitos precisarão procurar outro aplicativo

O Day One é principalmente um aplicativo para iOS e Android, portanto a versão da Web ainda está em fase beta

Preços do Day One

Gratuito

Premium: $2,92/mês

Avaliações e resenhas do Day One

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Diaro

Melhor para privacidade e segurança

via

Diário

O Diaro é um aplicativo de diário digital simples que promove o hábito de escrever um diário, graças à sua interface amigável. Os usuários podem adicionar entradas de diário, organizar anotações, pesquisar entradas anteriores e criar uma biblioteca de páginas ao longo do tempo. 📚

Melhores recursos do Diaro

Organize entradas de diário com pastas e tags

Adicionar imagens e locais às entradas do diário

Compatível com mais de 30 idiomas

Sincronização entre o aplicativo Diaro para iOS ou Android e a versão web com o Dropbox

Limitações do Diaro

A formatação de texto não está disponível no Diaro, portanto você não pode usar negrito, itálico ou sublinhado para personalizar ou dar ênfase às suas anotações

Os usuários relatam que não é possível ter mais de um diário dentro do aplicativo

Preços do Diaro

Gratuito

Diaro Pro : A partir de US$ 8,99/mês

Avaliações e resenhas do Diaro

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Refletir

Melhor para monitorar o humor

via

Refletir

O Reflectly se descreve como "o primeiro diário inteligente do mundo", devido ao seu foco em atenção plena, saúde mental e monitoramento do humor. Os usuários têm acesso a solicitações diárias de diário, acompanhamento do progresso, citações de motivação e desafios diários.

E se você planeja introduzir um aplicativo de diário digital no local de trabalho, o Reflectly for Work será lançado em breve. 💭

Melhores recursos do Reflectly

Responda a perguntas diárias sobre seu humor e bem-estar

Inspire-se para escrever com as solicitações diárias do diário

Ler e refletir sobre registros anteriores no diário

Acompanhe seu humor e seus hábitos ao longo do tempo

Limitações do Reflectly

O aplicativo é muito focado em atenção plena, portanto, pode não ser a melhor opção para um aplicativo tradicional de diário digital

O Reflectly está disponível apenas na App Store e na Google Play Store, sem versão para web ou desktop

Preços do Reflectly

Gratuito

Reflectly Premium: A partir de US$ 9,99/mês

Avaliações e resenhas do Reflectly

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Diário de cinco minutos

Melhor para registro rápido em diário

via

Diário de cinco minutos

O aplicativo Five Minute Journal oferece uma versão digital do popular diário impresso. A ideia é passar apenas cinco minutos escrevendo um diário e registrando seus pensamentos do dia.

O aplicativo facilita essas entradas de tamanho reduzido com dicas de diário guiadas, lembretes diários, citações inspiradoras e desafios semanais para mantê-lo motivado. 🎉

Melhores recursos do Five Minute Journal

Use o processo guiado para simplificar a experiência de registro no diário

Navegue com a visualização da linha do tempo ou do calendário

Acompanhe seu progresso e padrões

O Five Minute Journal é um aplicativo de diário privado com uma senha segura, Touch ID ou Face ID

Limitações do Five Minute Journal

O aplicativo Five Minute Journal não tem uma versão para web ou desktop, portanto, os usuários precisarão usar um dispositivo iOS ou Android para escrever seus diários

Embora exista uma versão gratuita, os usuários precisam de um plano pago para adicionar imagens ou vídeos às solicitações diárias do diário

Preços do Five Minute Journal

Gratuito

Premium: A partir de US$ 9,99/mês

Avaliações e resenhas do Five Minute Journal

G2: N/A

N/A Capítulo: N/D

6. Noção

Melhor para modelos de diário personalizáveis

via

Noção

Noção

é um espaço de trabalho digital e

aplicativo de planejamento

com vários modelos de diário e rastreador de hábitos disponíveis, facilitando a criação de um diário personalizado. Quer você esteja coletando pensamentos e sentimentos ou ideias importantes, esse excelente aplicativo de diário usa um sistema simples baseado em texto para que você possa criar algo mais abrangente com bancos de dados para acompanhar o progresso de suas entradas ou tarefas ao longo do tempo. 📈

Melhores recursos do Notion

Comece em uma página em branco ou use um modelo de bullet journal para configurar seu diário

Personalize seu diário com cores, imagens, cabeçalhos, bancos de dados e incorporação de recursos

Organize fotos, vídeos e outros lembretes de sua vida diária e de suas férias

Crie vários diários em um único espaço de trabalho

Recursos de IA para ajudar a resumir as entradas do seu diário, fornecer avisos e muito mais

Limitações do Notion

O Notion se parece mais com uma ferramenta de processamento de texto do que com um aplicativo de diário, o que pode não ser visualmente atraente para quem escreve diários pessoais

Alguns usuários podem achar a variedade de recursos do Notion esmagadora no início

Preços do Notion

Gratuito

Plus: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Business: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Notion classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 4.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

7. Momento

Melhor para integração de mídia social

via

Momento

O Momento é um aplicativo de diário digital exclusivo para iOS que incentiva a criação de diários e coleta automaticamente o conteúdo de seus aplicativos de mídia social. O Momento usa feeds para extrair conteúdo de aplicativos como o Instagram, Spotify ou Goodreads para ajudá-lo a pintar uma imagem de sua vida em momentos. 🖼️

Melhores recursos do Momento

Organize todas as entradas e memórias do seu diário em um só lugar

Tenha uma visão mais completa de cada dia com integrações de feeds de redes sociais e aplicativos de entretenimento

Escolha compartilhar momentos específicos com outras pessoas

Pesquise e reflita sobre registros anteriores do diário

Limitações do Momento

O Momento está disponível apenas no iOS, portanto não está disponível no Android, na Web ou no desktop

Recursos de segurança aprimorados, como códigos de acesso ou Touch ID, são extras pagos com o Momento

Preços do Momento

Gratuito

Premium: A partir de US$ 14,99/mês

Avaliações e resenhas do Momento

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Dia

Melhor para monitoramento de humor e atividade

via

Daylio

O Daylio se promove como um aplicativo de bullet journal digital de autocuidado, com foco em humor, felicidade e acompanhamento de metas. Os usuários são solicitados a selecionar seu humor, descrever seu dia e definir metas ou objetivos que podem ser medidos ao longo do tempo. 🌻

Melhores recursos do Daylio

Envolva-se em autocuidado e atenção plena enquanto escreve seu diário com um rastreador de humor integrado

Visualize seu humor e progresso ao longo do tempo com visualizações de calendário envolventes

Obtenha estatísticas avançadas e acompanhe o progresso de suas metas ao longo do tempo

Personalize a experiência com diferentes temas de cores

Limitações do Daylio

O aplicativo de diário é principalmente para atenção plena e autocuidado, portanto não é para usuários que procuram aplicativos padrão de bullet journaling digital

O Daylio não está disponível como aplicativo para desktop ou navegador, portanto, você precisará usar um dispositivo iOS ou Android

Preços do Daylio

Gratuito

Premium: A partir de US$ 4,99/mês

Avaliações e resenhas do Daylio

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Diário

Melhor para diário multimídia

via

Diário

O Diarium é um aplicativo de diário digital com estilo mais tradicional. Ele é multiplataforma, o que significa que é fácil iniciar e continuar seu diário onde quer que você esteja. Incorpore fotos, vídeos e notas de áudio e use a formatação de rich text para personalizar suas entradas. 🙌

Melhores recursos do Diarium

Escreva um diário diário ou semanal e percorra as entradas anteriores

Adicione locais e tags para ver onde você esteve em uma visualização de mapa

Receba notificações sobre o que você estava fazendo neste dia em um ano anterior

Personalize seu diário com cores, fontes, tags e integrações inteligentes

Limitações do Diarium

O Diarium se parece mais com um diário tradicional do que outras opções contemporâneas e simplificadas

Não há acompanhamento de hábitos ou metas incorporado, portanto, talvez você prefira outro aplicativo para isso

Preços do Diarium

Gratuito

Lifetime Pro : $7,99

Diarium avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Diário da grade

Melhor para registro em diário visual

via

Diário da grade

O Grid Diary é uma maneira moderna e simplificada de começar a escrever um diário. O aplicativo usa dicas de reflexão e modelos de diário para

tornar o processo mais eficiente

. O formato exclusivo de grade o inspira a considerar diferentes aspectos de sua vida. 📝

os melhores recursos do #### Grid Diary

Supere o bloqueio de escritor com uma experiência de escrita guiada

Inicie vários diários em um único aplicativo

Use os prompts incorporados para promover a gratidão, a reflexão e o progresso

Personalize seu diário digital com adesivos, imagens em linha e formatação de texto

Limitações do Grid Diary

Alguns usuários podem preferir uma abordagem de diário mais tradicional do que esse sistema exclusivo

Não há versão na Web, portanto, você precisará de um dispositivo Android ou iOS, ou um Mac, para usar o aplicativo

Preços do Grid Diary

Gratuito

Pago: $2,99/mês

Grid Diary's ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Organize-se com os melhores aplicativos de diário digital

Escrever um diário digital está mais fácil do que nunca, e há muitos aplicativos disponíveis para motivá-lo e incentivá-lo a registrar sua vida cotidiana. Independentemente de seu foco ser a atenção plena, escrever um diário ou monitorar hábitos, há um aplicativo nesta lista que corresponde às suas metas.

Leve seu diário on-line para o próximo nível com seu próprio sistema de produtividade digital personalizado quando você

experimentar o ClickUp gratuitamente

.

Você terá um espaço livre de distrações e com todos os recursos para registrar seus pensamentos e sentimentos diários, e o poder de transformar esses pensamentos em ação. ✨