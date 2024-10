Os 10 principais exemplos de sistemas de gestão do conhecimento

Você está trabalhando em um projeto importante e precisa encontrar o procedimento exato para enviar uma RFP.

Você procura em todo o seu espaço de trabalho no último momento e parece quase impossível encontrar o que está procurando. Isso lhe parece familiar?

Essas situações acontecem com muita frequência. A maioria das informações organizacionais é armazenada em sistemas em silos, como pastas e aplicativos diferentes, o que dificulta a localização das informações de que você precisa.

Mas e se você tivesse um organizador digital para o cérebro coletivo da sua equipe, como uma biblioteca bem organizada onde você pode pesquisar e acessar rapidamente informações importantes?

É aí que entram os sistemas de gerenciamento de conhecimento.

Neste blog, discutimos os sistemas de gestão do conhecimento e sua importância. Também listamos exemplos de sistemas populares de gestão do conhecimento para que você tenha uma ideia mais clara das soluções disponíveis e de como elas melhoram a eficiência organizacional.

Entendendo o sistema de gestão do conhecimento

Um sistema de gestão do conhecimento ajuda uma organização a **capturar, armazenar e compartilhar conhecimento explícito (documentos, relatórios ou manuais) e conhecimento tácito (experiências ou percepções pessoais)

O KMS aproveita o conhecimento coletivo da organização para impulsionar a inovação, melhorar a eficiência e aprimorar a tomada de decisões. Vejamos por que você precisa de um sistema de gestão do conhecimento e os benefícios de integrá-lo às suas operações comerciais.

Função de um sistema de gestão do conhecimento em diferentes cenários

O sistema de gestão do conhecimento serve para os seguintes casos:

Centralizar informações : Um sistema robusto de gestão do conhecimento atua como uma plataforma centralizada para armazenar e organizar diferentes tipos de informações organizacionais e conhecimentos valiosos

: Um sistema robusto de gestão do conhecimento atua como uma plataforma centralizada para armazenar e organizar diferentes tipos de informações organizacionais e conhecimentos valiosos Compartilhamento de conhecimento : Esses sistemas geralmente têm recursos como fóruns de discussão ou wikis que podem ser usados para disponibilizar o conhecimento organizacional para diferentes equipes

: Esses sistemas geralmente têm recursos como fóruns de discussão ou wikis que podem ser usados para disponibilizar o conhecimento organizacional para diferentes equipes Treinamento e integração : Os novos funcionários podem acessar artigos de instruções, sistemas de gerenciamento de conteúdo, repositório centralizado, etc., para obter material de treinamento detalhado. Uma estratégia bem planejada de gestão do conhecimento acelera o tempo de obtenção de valor para os funcionários e permite que eles se familiarizem rapidamente

: Os novos funcionários podem acessar artigos de instruções, sistemas de gerenciamento de conteúdo, repositório centralizado, etc., para obter material de treinamento detalhado. Uma estratégia bem planejada de gestão do conhecimento acelera o tempo de obtenção de valor para os funcionários e permite que eles se familiarizem rapidamente Autoatendimento: Seus clientes podem acessar a plataforma de gestão do conhecimento para encontrar soluções para suas próprias dúvidas

Benefícios de um sistema de gestão do conhecimento

Fácil acesso a informações organizacionais críticas, o que os ajuda a tomar decisões informadas mais rapidamente

Reduzir o tempo gasto na busca de informações e realizar mais trabalho

Captura e salva as principais percepções e estratégias para garantir a continuidade das operações

Aproveitar as informações existentes para aprimorar os processos atuais, apoiar o aprendizado contínuo e criar novas soluções

Características de um bom sistema de gestão do conhecimento

Aqui estão algumas características que você deve considerar ao escolher um sistema eficaz de gestão do conhecimento.

Usabilidade : Escolha um software de gestão do conhecimento que seja intuitivo e fácil de usar. Sistemas complicados aumentam a carga cognitiva de seus usuários, levando-os a desistir

: Escolha um software de gestão do conhecimento que seja intuitivo e fácil de usar. Sistemas complicados aumentam a carga cognitiva de seus usuários, levando-os a desistir Colaboração : O sistema certo de gestão do conhecimento oferece recursos de colaboração, como fóruns de discussão, bate-papo no aplicativo e wikis, para incentivar o compartilhamento contínuo de conhecimento

: O sistema certo de gestão do conhecimento oferece recursos de colaboração, como fóruns de discussão, bate-papo no aplicativo e wikis, para incentivar o compartilhamento contínuo de conhecimento **Análise: as ferramentas integradas de relatório e análise fornecem insights sobre o uso do sistema, o envolvimento do usuário, a satisfação do cliente e a eficácia dos esforços de gestão do conhecimento

Gerenciamento de conteúdo : O sistema deve permitir que os usuários usem vários formatos de conteúdo e façam upload de imagens, vídeos, arquivos de áudio e apresentações. Além disso, procure recursos que permitam categorizar diferentes tipos de conteúdo

: O sistema deve permitir que os usuários usem vários formatos de conteúdo e façam upload de imagens, vídeos, arquivos de áudio e apresentações. Além disso, procure recursos que permitam categorizar diferentes tipos de conteúdo Pesquisa e recuperação : Uma funcionalidade de pesquisa avançada com filtros permite que os usuários pesquisem e recuperem informações facilmente em seu sistema de conhecimento

: Uma funcionalidade de pesquisa avançada com filtros permite que os usuários pesquisem e recuperem informações facilmente em seu sistema de conhecimento **Com tecnologia de IA: as melhores ferramentas de gerenciamento de conhecimento agora contam com funcionalidades de IA e ML

Dica profissional: Certifique-se de usar uma ferramenta eficaz de estratégia de gestão do conhecimento que inclua controle de qualidade e gerenciamento meticuloso de conteúdo para fazer bom uso das informações organizacionais.

A importância da IA e do aprendizado de máquina nos sistemas modernos de gestão do conhecimento

A IA e o aprendizado de máquina desempenham um papel fundamental no aprimoramento da capacidade dos sistemas de gestão do conhecimento de capturar e organizar informações.

Um mecanismo de pesquisa alimentado por IA pode entender melhor as consultas dos usuários, melhorando a relevância dos resultados de pesquisa exibidos aos usuários. Ele interpreta a intenção do usuário a partir da consulta, analisando palavras-chave específicas e combinando-as com as informações disponíveis no sistema. O conteúdo que corresponde às palavras-chave é então exibido para o usuário.

Os algoritmos de ML também podem analisar os dados disponíveis e compará-los com palavras-chave usadas com frequência ou consultas frequentes para identificar qualquer lacuna de conteúdo na base de conhecimento.

**Dica profissional Ferramentas de escrita de IA podem ser configuradas para automatizar a criação de conteúdo, garantindo que as informações de sua empresa sejam documentadas com rapidez e precisão.

10 exemplos de sistemas de gestão do conhecimento

Aqui estão as melhores opções se você estiver procurando uma ferramenta de gestão do conhecimento para otimizar os processos organizacionais, como treinamento e integração, centralizar as informações para facilitar o acesso e melhorar a colaboração entre os membros da equipe.

1. ClickUp

Simplifique o gerenciamento do trabalho com o Gerenciamento de Projetos do ClickUp ClickUp é uma poderosa ferramenta multifuncional de gerenciamento de projetos que também funciona como um sistema de gerenciamento de conhecimento devido aos seus recursos robustos. Ele oferece vários recursos para capturar, organizar e compartilhar informações.

Seus recursos versáteis, como Documentos do ClickUp e Tarefas do ClickUp permite a criação de wikis, repositórios de documentos e gerenciamento de tarefas relacionadas ao conhecimento. Você pode organizar o conhecimento em diferentes Espaços ClickUp pastas e listas, facilitando a localização e o acesso a informações relevantes.

Além disso, as ferramentas de colaboração do ClickUp, como Bate-papo do ClickUp e Comentários atribuídos permitem que as equipes colaborem em documentos, compartilhem percepções e garantam que todos estejam alinhados com as atualizações mais recentes.

Ao fornecer um hub centralizado para compartilhamento de conhecimento e colaboração, o ClickUp pode simplificar os processos, aumentar a eficiência e promover uma cultura de aprendizado contínuo em sua organização.

2. SharePoint

via Microsoft O SharePoint da Microsoft é um conjunto abrangente de ferramentas de gerenciamento de conhecimento e conteúdo empresarial que permite às organizações compartilhar e gerenciar informações entre as equipes. Recursos como a biblioteca de documentos, a intranet e os filtros de pesquisa facilitam a localização de informações relevantes pelos usuários.

3. IBM Watson

via IBM O IBM Watson é composto por um conjunto de ferramentas e aplicativos baseados em IA para simplificar o processo de descoberta de conhecimento. A funcionalidade de pesquisa da plataforma - Watson Discovery - usa o processamento de linguagem natural para revelar insights ocultos em documentos comerciais.

O IBM Watson analisa grandes quantidades de dados e conteúdo para extrair automaticamente insights e padrões úteis.

4. Noção

via Noção O Notion é um espaço de trabalho completo para anotações e gerenciamento de conhecimento. A plataforma é usada para criar bancos de dados de conhecimento personalizáveis com categorias, tags e links.

Recursos como um espaço de trabalho compartilhado, comentários e menções permitem a colaboração em tempo real e o tornam um bom sistema de gerenciamento de conhecimento. Além disso, você pode vincular documentos, páginas e bancos de dados para que as informações sejam contextuais e facilmente acessíveis.

5. Confluence da Atlassian

via Atlassian As equipes de desenvolvedores costumam usar o Confluence da Atlassian para criar bases de conhecimento internas e documentar processos comerciais essenciais.

Recursos como edição simultânea, comentários em linha, menções e notificações permitem que as equipes trabalhem juntas em tempo real dentro do sistema de gerenciamento de conhecimento para economizar tempo na busca de informações isoladas.

A funcionalidade do mecanismo de busca indexa as informações disponíveis para que os usuários possam localizá-las usando vários atributos, como título, conteúdo ou tags.

6. Guru

via Guru Guru é um software de gerenciamento de conhecimento que conecta documentos, aplicativos e bate-papos em uma única fonte de verdade. Isso significa que suas equipes podem pesquisar o conhecimento coletivo da sua organização a partir de um hub centralizado, sem precisar vasculhar informações dispersas.

O recurso de PNL pode ser usado para analisar as consultas dos usuários e exibir as informações mais relevantes com base em detalhes como função, local e atividade anterior.

7. Helpjuice

via Ajuda Se você estiver procurando uma solução de base de conhecimento para integrar novos clientes, habilitar o autoatendimento e treinar funcionários, o Helpjuice é uma boa opção. Sua interface amigável é facilmente personalizável e pode ser adaptada para atender às preferências estéticas da sua marca.

O Helpjuice pode ser usado para suporte ao cliente e para compartilhar informações com equipes internas

8. Document360

via Documento360 Um dos mais populares sistemas de gerenciamento de documentos, o Document360 oferece recursos avançados de edição e compartilhamento de documentos. Seu construtor de arrastar e soltar permite que você crie repositórios de conhecimento personalizados que se identifiquem com a identidade de sua marca. Ele tem até seis níveis de categorias e subcategorias para organizar informações desordenadas e vincular artigos relacionados.

9. Bloomfire

via Bloomfire O sistema de engajamento de conhecimento da Bloomfire simplifica a implementação e a adoção de ferramentas e processos de negócios. Em vez de organizar as informações em estruturas de arquivos complicadas, você pode usar os recursos de gerenciamento de **documentos da Bloomfire para categorizar, marcar e pesquisar conteúdo

Os recursos de sincronização automática sincronizam automaticamente as informações de várias fontes, garantindo que os usuários tenham as informações mais recentes e reduzindo as atualizações manuais.

10. HubSpot

Via HubSpot O HubSpot Service Hub ajuda as empresas a melhorar o atendimento ao cliente, fornecendo um recurso de base de conhecimento para criar recursos de autoatendimento. Você pode criar um repositório de conhecimento estruturado que inclui perguntas frequentes, artigos de ajuda e guias de instruções para fornecer respostas a consultas repetitivas dos clientes.

O recurso de análise fornece insights sobre as principais métricas, como envolvimento do usuário, desvio de tíquetes, desempenho do artigo e tendências de pesquisa, ajudando a avaliar a eficácia da sua base de conhecimento.

Tipos de sistemas de gerenciamento de conhecimento

Há vários tipos diferentes de sistemas de gerenciamento de conhecimento, cada um com diferentes funcionalidades. Depois de identificar exatamente o tipo de conhecimento organizacional que deseja compartilhar e com quem, você pode escolher o sistema certo entre os exemplos abaixo.

1. Base de conhecimento interna

Uma base de conhecimento interna é um sistema projetado para compartilhar informações com os funcionários de uma organização. O objetivo é organizar e gerenciar todas as informações importantes da empresa em um único local para que as equipes possam acessá-las sempre que necessário.

Os funcionários podem trabalhar com mais eficiência com acesso rápido a políticas, procedimentos, manuais e outras documentações essenciais da empresa. O maior benefício de uma base de conhecimento interna é que os membros da equipe em toda a organização usam os mesmos recursos atualizados.

Uma base de conhecimento interna abrangente também funciona como um portal de autoatendimento para os funcionários, reduzindo a necessidade de as equipes se conectarem com o RH, TI ou outros departamentos para esclarecer dúvidas repetitivas.

Dica profissional: Use O modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários do ClickUp para criar um recurso de conhecimento interno abrangente para criar e gerenciar a documentação voltada para os funcionários. Ele fornece uma estrutura que abrange tópicos essenciais, como informações sobre a empresa, direitos e responsabilidades dos funcionários, remuneração e benefícios, gerenciamento de desempenho e muito mais.

Modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários do ClickUp

2. Base de conhecimento externa

Use uma base de conhecimento externa para compartilhar informações com partes interessadas fora de sua organização, como parceiros, fornecedores ou clientes.

Ela funciona como um hub onde qualquer pessoa fora da sua organização pode acessar recursos importantes sem entrar em contato com a equipe de suporte da sua empresa. Uma base de conhecimento externa pode incluir documentação de produtos, perguntas frequentes, guias de solução de problemas, atualizações de produtos e até mesmo documentação de API.

As bases de conhecimento externas podem ser acessadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que facilita para os usuários encontrarem respostas para as consultas de forma independente. Isso melhora a experiência do usuário e reduz a carga de trabalho da sua equipe de suporte

Dica profissional: Você pode criar e publicar documentos externos usando o ClickUp Docs por meio de um link acessível publicamente.

Escreva, edite e publique políticas externas da empresa com o ClickUp Docs

3. Sistemas de gerenciamento de aprendizado

Um sistema de gerenciamento de aprendizagem permite que você crie, gerencie e forneça conteúdo educacional para o público desejado. A maioria das organizações usa um LMS para facilitar o treinamento corporativo e o desenvolvimento profissional. Eles dividem cursos complexos em módulos menores para serem facilmente digeríveis.

Os instrutores podem criar materiais de treinamento em múltiplos formatos, como vídeos, questionários, apresentações e tarefas. Os alunos podem acessar os formatos de conteúdo que melhor se adaptam ao seu estilo de aprendizagem.

A maioria dos sistemas de gerenciamento de aprendizagem tem análises integradas que permitem que os instrutores acompanhem a eficácia do conteúdo do curso. A análise de métricas, como taxas de conclusão de curso, tempo até o primeiro valor e envolvimento do usuário, pode fornecer insights sobre o tipo de conteúdo de treinamento que funciona melhor e o que precisa ser melhorado.

O ClickUp Docs também pode ser usado para criar documentos estruturados e formatados de forma lógica para treinamento e integração de funcionários. Você pode definir metas usando Metas do ClickUp para acompanhar o progresso do aprendizado e monitorar sua conclusão.

4. Sistemas de gerenciamento de documentos

Digamos que sua empresa lide com grandes volumes de documentos, como contratos, acordos, formulários ou notas de casos. À medida que o número desses documentos aumenta, você precisará de um sistema centralizado para organizar, editar e gerenciar esses arquivos. É nesse ponto que uma solução de gerenciamento de documentos será útil.

Um DMS, ou solução de gerenciamento de documentos, é um sistema para upload, armazenamento e categorização de documentos eletrônicos. Esses sistemas geralmente oferecem funcionalidades avançadas de pesquisa e recuperação, controles de acesso e protocolos de criptografia para proteger dados confidenciais. Recursos robustos de colaboração permitem que as equipes compartilhem documentos, adicionem comentários e deixem feedbacks para garantir um trabalho em equipe mais tranquilo em arquivos comuns.

Algumas soluções de gerenciamento de documentos também oferecem recursos de automação de fluxo de trabalho para automatizar tarefas rotineiras, como aprovações de documentos, notificações e atribuições de tarefas.

5. Intranet

Grandes corporações, empresas de saúde ou firmas com vários locais e equipes remotas geralmente usam uma intranet para compartilhar informações, centralizar a comunicação e permitir a colaboração.

Uma intranet é muito semelhante à Internet, mas é mais uma rede privada restrita aos funcionários de uma organização. Ela oferece recursos como feeds de notícias e anúncios, nos quais você pode publicar atualizações de toda a empresa para que todos se mantenham atualizados.

Os funcionários podem usar a intranet para acessar recursos internos (diretórios, políticas da empresa, manuais do funcionário, portais de TI e RH) e colaborar em projetos usando funcionalidades de colaboração, como fóruns de discussão e bate-papos.

6. Plataformas de colaboração

As ferramentas de colaboração ajudam as equipes de uma organização a trabalharem juntas e compartilharem informações e atualizações importantes. As equipes podem compartilhar conhecimento instantaneamente por meio de mensagens diretas, grupos ou canais para a solução de problemas em tempo real

A maioria dessas ferramentas também oferece recursos para chamadas de áudio e videoconferências, o que é muito útil para acabar com os silos departamentais e incentivar a colaboração multifuncional.

7. Sistemas de gerenciamento de conteúdo

Um sistema de gerenciamento de conteúdo pode ser usado para criar, editar e publicar conteúdo digital em sites. A vantagem dos sistemas de gerenciamento de conteúdo é que mesmo os usuários não técnicos (aqueles que não estão familiarizados com codificação ou programação) podem usar facilmente seus editores integrados para criar e formatar conteúdo.

É possível atualizar rapidamente o conteúdo, carregar arquivos multimídia para adicionar contexto e usar a plataforma para compartilhar conhecimento com o público em geral.

8. Fóruns de comunidades on-line

Um fórum de comunidade é uma plataforma em que usuários e organizações podem compartilhar suas experiências, percepções e aprendizados sobre um determinado tópico. Os usuários podem conversar com outros membros da comunidade e usar o conhecimento coletivo do fórum para encontrar soluções para problemas comuns. Com o passar do tempo, essas discussões podem ser arquivadas para criar uma base de conhecimento pesquisável que aborde questões comuns.

Reddit, Quora e Discord são os exemplos mais comuns desses fóruns comunitários.

9. Sistemas de gerenciamento de decisões

Os sistemas de gerenciamento de decisões permitem que as organizações reúnam todos os seus dados existentes de várias fontes em uma única plataforma. Esses insights, combinados com a análise de negócios, podem ser usados para otimizar o processo de tomada de decisões de uma empresa.

Os sistemas de gerenciamento de decisões podem analisar grandes quantidades de dados com facilidade e identificar padrões repetitivos e seu impacto no crescimento dos negócios.

Em geral, um sistema de gerenciamento de decisões consiste em um mecanismo de regras de negócios que informa como determinados processos operacionais devem ser conduzidos. Eles geralmente apresentam recursos de análise preditiva que podem prever eventos futuros com base em padrões existentes.

Em seguida, você tem recursos de relatórios em tempo real e ferramentas para testes e simulações, que permitem estudar o impacto de várias decisões e regras antes de aplicá-las a cenários reais.

10. Sistemas especializados

Um sistema especialista é uma solução alimentada por IA que combina o poder de uma base de conhecimento com o que chamamos de "mecanismo de inferência" O componente da base de conhecimento contém informações muito específicas criadas a partir da experiência de especialistas humanos.

O mecanismo de inferência processa as informações da base de conhecimento para fornecer respostas a problemas complexos. As empresas podem usar sistemas especializados para obter recomendações e práticas recomendadas em áreas como medicina, engenharia ou finanças.

Por exemplo, os sistemas especializados podem ser úteis no diagnóstico de condições médicas, na avaliação de riscos de crédito, na análise de documentos jurídicos e na solução de problemas técnicos.

Leia mais: 10 melhores ferramentas de gerenciamento de conhecimento de IA

Implementação de um sistema de gestão do conhecimento com o ClickUp Plataforma de Gestão do Conhecimento do ClickUp oferece recursos robustos que proporcionam a flexibilidade para gerenciar vários aspectos da gestão do conhecimento, como documentação interna, colaboração, criação de conteúdo e muito mais.

Crie um poderoso repositório centralizado com o Hub de Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp

Como uma plataforma de base de conhecimento empresarial, o ClickUp é um hub central para organizar diferentes tipos de informações para que todos possam acessar, desde os membros da equipe interna até os clientes.

Veja como você pode usar o ClickUp para implementar sistemas de gerenciamento de documentos em sua organização.

1. Criação de conhecimento

Você pode usar o Documentos do ClickUp para criar documentos detalhados sobre políticas da empresa, práticas recomendadas e fluxos de trabalho de projetos.

Recursos como páginas aninhadas e opções de estilo pré-construído permitem dividir informações complexas em partes gerenciáveis e formatá-las logicamente. Os usuários podem mergulhar facilmente nas seções que desejam sem serem sobrecarregados com muitas informações de uma só vez.

Use o ClickUp Docs para criar e gerenciar informações da organização para uso interno e externo

Convide os membros da equipe para colaborar com os documentos em tempo real, deixar comentários e adicionar suas percepções. Você pode até usar @menções para marcar membros específicos da equipe e atribuir-lhes itens de ação diretamente do documento.

Por exemplo, para suas bases de conhecimento de suporte ao cliente, você pode criar vários documentos para diversos tópicos e organizá-los no Docs Hub para que sejam fáceis de encontrar.

Dica profissional: Criar um wiki da empresa para reunir informações internas da empresa, permitir que as equipes contribuam com seus conhecimentos coletivos e acabar com os silos de informações.

2. Pesquisa inovadora

Permita que suas equipes encontrem informações no ClickUp, em um aplicativo conectado ou em sua unidade local usando o Pesquisa Universal do ClickUp . Ele oferece uma maneira rápida de exibir quase todos os insights relacionados ao trabalho, independentemente de onde estejam armazenados em seu sistema.

Pesquise facilmente informações dispersas em vários sistemas usando o ClickUp Universal Search

A melhor parte é que você pode criar um comando de pesquisa personalizado para ajudá-lo a localizar informações específicas. Por exemplo, crie atalhos para links abertos com frequência ou salve determinados trechos de texto (anotações, ideias ou outros trechos de informações) e recupere-os posteriormente.

A vantagem mais significativa da pesquisa universal é que ela combina informações armazenadas em sistemas isolados e as torna instantaneamente acessíveis a todos em sua organização.

3. Colaboração

Simplifique a comunicação da equipe em tempo real com o Bate-papo do ClickUp . A janela de bate-papo é aberta ao lado do seu espaço de trabalho, o que significa que você não precisa alternar entre aplicativos para iniciar conversas com os membros da equipe.

Basta usar @menções para convidar um colega de equipe para conversar, compartilhar atualizações ou atribuir itens de ação diretamente na conversa.

Colabore com os membros da equipe em tempo real usando o ClickUp Chat

Se você quiser uma tela digital para fazer brainstorming de ideias com sua equipe remota, Quadros brancos ClickUp vêm em seu socorro.

Suas equipes podem compartilhar ideias e explicar conceitos visualmente. Adicione notas, carregue imagens e incorpore links para adicionar o máximo de contexto possível às suas ideias. Use conectores para estabelecer vínculos entre as ideias e mostrar como vários tópicos estão interconectados.

Depois que suas ideias forem finalizadas, transforme-as em tarefas rastreáveis no quadro branco para garantir que sejam concluídas no prazo.

Faça brainstorming com os membros da sua equipe em uma tela digital usando os quadros brancos do ClickUp

4. Respostas instantâneas

Se você quiser uma maneira mais fácil de pesquisar uma informação, Cérebro ClickUp é sua resposta. Ele atua como um gerenciador de conhecimento de IA e apresenta insights de quaisquer tarefas, documentos ou projetos conectados ao ClickUp sempre que você faz uma pergunta relacionada ao trabalho.

Use o ClickUp Brain para ajudar a criar informações sobre projetos, resumir anotações de reuniões e muito mais

O ClickUp Brain automatiza tarefas repetitivas, como o envio de atualizações de projetos aos membros da equipe, a alteração do status de tarefas e o resumo de relatórios e notas de reuniões. Dessa forma, suas equipes podem se concentrar no trabalho que importa e minimizar o tempo gasto em tarefas redundantes.

Dica profissional: Use modelos de manuais de funcionários para criar políticas de RH abrangentes, bem escritas e em conformidade com a legislação, que sejam fáceis de entender.

5. Modelos pré-criados

O ClickUp oferece uma vasta biblioteca de pré-modelos para vários casos de uso. Isso significa que você não precisa começar do zero sempre que precisar criar um novo documento, processo ou plano de projeto.

Você não apenas economiza tempo, mas também mantém a consistência entre as tarefas.

Por exemplo, o Modelo de base de conhecimento do ClickUp é uma estrutura personalizável para criar e organizar informações importantes. Ele tem seções predefinidas para perguntas frequentes, guias de produtos, políticas e muito mais.

Modelo de base de conhecimento do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Criar e compartilhar informações adaptadas às necessidades e aos fluxos de trabalho específicos da sua organização

Organizar informações em diferentes categorias e pastas para que sejam fáceis de encontrar

Acompanhar o status das atualizações de documentos

Controlar quem pode visualizar e editar sua base de conhecimento

Da mesma forma, use a tag Modelo Wiki do ClickUp Company para organizar as informações da empresa, como a missão e os valores centrais da organização, os manuais dos funcionários, os recursos de desenvolvimento de carreira e as políticas de despesas. Essa é a maneira perfeita de garantir que todos na empresa estejam alinhados com os processos e procedimentos essenciais.

Modelo de Wiki da Empresa ClickUp

Com este modelo, você pode:

Simplificar a integração e gerenciamento do conhecimento para os novos funcionários e deixá-los prontos para trabalhar rapidamente

Colaborar com as partes interessadas para garantir que as informações sejam perspicazes e precisas

Organize o conhecimento por categorias, como políticas de RH, informações departamentais, guias de integração e muito mais

Inclua imagens, vídeos e links para tornar o documento mais contextualizado para os membros da equipe

Além disso, você pode criar instruções de início rápido e fornecer uma base sólida para que qualquer pessoa da sua equipe crie uma base de conhecimento usando o Modelo de Wiki do ClickUp . É um modelo flexível que pode ser adaptado ao design da sua marca e garantir que suas equipes se mantenham informadas sobre tópicos importantes.

Leia mais: Modelos gratuitos de bases de conhecimento em Word e ClickUp

6. Bancos de dados

Além disso, crie bancos de dados no ClickUp usando Lists and Folders (Listas e Pastas). Isso o ajuda a armazenar vários tipos de informações e a usar campos personalizados para capturar atributos como informações de contato, datas, orçamentos, classificações, links e muito mais.

Isso permite que seus colegas de equipe recuperem informações relevantes do banco de dados de forma rápida e fácil.

7. Controle de versão

Um dos aspectos mais importantes da gestão do conhecimento é entender como o conteúdo desses sistemas evoluiu.

O ClickUp oferece controle de versão, que permite rastrear alterações e revisar versões históricas de um documento. Ele mantém uma trilha de auditoria que permite ver quem fez alterações e quando elas foram feitas - para manter a precisão e a transparência das informações.

Simplifique o gerenciamento do conhecimento com o ClickUp

O gerenciamento de conhecimento é um processo abrangente que garante a eficiência de sua organização e dos processos de negócios em geral.

Você deve escolher um sistema de gerenciamento de conhecimento que atenda às necessidades e preferências específicas de sua organização.

O ClickUp se destaca como uma excelente solução de gerenciamento de conhecimento porque pode servir como uma base de conhecimento interna e externa.

Recursos como o assistente de IA integrado, a documentação colaborativa, o gerenciamento de tarefas, o controle de versões e a pesquisa universal garantem que informações valiosas estejam sempre disponíveis para seus funcionários, sempre que eles precisarem. Registre-se no ClickUp gratuitamente para criar um sistema intuitivo de gerenciamento de conhecimento para sua organização.