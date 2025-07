11 melhores alternativas ao Asana para agências de marketing (2025)

Sua agência está crescendo. O que funcionava para uma equipe de cinco pessoas não se encaixa muito bem em sua operação de 20 pessoas.

O Asana levou você até aqui, mas agora você precisa de algo diferente. Estas 11 alternativas ao Asana para agências de marketing são especializadas nos desafios únicos que você enfrenta.

Vamos encontrar algo que cresça com sua ambição. 🎯

As melhores alternativas ao Asana para agências de marketing num relance

Aqui está uma breve comparação das melhores alternativas ao Asana para agências de marketing. 👇

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Plataforma completa de gerenciamento de agências para alinhamento criativo e operacional Tamanho da equipe: Ideal para indivíduos, startups e empresas Fluxos de trabalho personalizados, assistência por IA, painéis, documentos, controle de tempo, calendário com IA, ferramentas de feedback Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Wrike Organização de ativos criativos e fluxos de trabalho do portal do cliente Tamanho da equipe: Ideal para equipes criativas de médio a grande porte Formulários de solicitação, revisão, versões lado a lado, espaços de trabalho para clientes, relatórios automatizados Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário Jira Execução ágil de campanhas e atualizações iterativas de projetos Tamanho da equipe: Ideal para equipes de marketing técnico e agências colaborativas de desenvolvimento Fluxos de trabalho personalizados, quadros Kanban, automação de campanhas, mais de 30 relatórios integrados Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8/mês por usuário Trello Gerenciamento visual de tarefas e mapeamento de campanhas Tamanho da equipe: Ideal para equipes editoriais, sociais e de conteúdo Calendários de conteúdo, modelos personalizáveis, sincronização com o Google Drive, integrações Power-Up Gratuito; planos pagos a partir de US$ 6/mês por usuário ProofHub Revisões criativas estruturadas e aprovações das partes interessadas Tamanho da equipe: Ideal para equipes de design, conteúdo e branding Feedback de marcação, fluxos de aprovação, formulários personalizados, controles de permissão Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 50/mês Trabalho em equipe Acompanhamento da rentabilidade e entrega centrada no cliente Tamanho da equipe: Ideal para agências que gerenciam faturamento, contratos e entregas Controle de tempo/orçamento, faturamento QuickBooks, planejador de carga de trabalho, acesso à visualização do cliente Gratuito; planos pagos a partir de US$ 13,99/mês por usuário Airtable Planejamento de campanhas com fluxos de trabalho personalizáveis e visualizações de dados Tamanho da equipe: Ideal para equipes de operações e planejamento Campos de fórmula, portais de campanha, calendários codificados por cores, lógica condicional Gratuito; planos pagos a partir de US$ 24/mês por usuário ActiveCollab Monitoramento da rentabilidade do projeto e faturamento baseado no tempo Tamanho da equipe: Ideal para gerentes de projeto e agências de serviços com consciência financeira Temporizadores em tarefas, faturas recorrentes, visão geral da carga de trabalho, alertas de aumento do escopo Gratuito; planos pagos a partir de US$ 11/mês por usuário Basecamp Comunicação simplificada e visibilidade centralizada do projeto Tamanho da equipe: Ideal para equipes enxutas e grupos de marketing multifuncionais Quadros de mensagens, check-ins automáticos, centro de documentos, simplicidade para o cliente Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/mês por usuário Zoho Projects Operações de marketing vinculadas a fluxos de trabalho em toda a empresa Tamanho da equipe: Ideal para equipes que utilizam o ecossistema Zoho Portais de projetos, controle de despesas, visualização da carga de trabalho, automações Blueprint Gratuito; planos pagos a partir de US$ 5/mês por usuário

Por que optar por alternativas ao Asana para agências de marketing?

O software de gerenciamento de projetos da Asana funciona para muitos, mas as agências de marketing geralmente precisam de soluções mais personalizadas. Veja por que você pode procurar outras opções:

Não específico para marketing: O Asana carece de fluxos de trabalho focados em marketing, exigindo muita personalização e ferramentas extras para os ciclos de vida das campanhas, causando operações fragmentadas

Cobertura incompleta da campanha : gerencia bem as tarefas, mas deixa passar etapas importantes, como recebimento de pedidos e aprovação de ativos, exigindo sistemas separados

Dificuldades com escalabilidade: à medida que a complexidade dos clientes e das campanhas aumenta, a estrutura simples do Asana fica confusa, reduzindo a visibilidade

Sem controle de tempo ou faturamento: agências que controlam horas faturáveis precisam usar ferramentas de terceiros ou planilhas manuais, pois o Asana não oferece esses recursos

Relatórios limitados: os painéis básicos não oferecem os painéis básicos não oferecem KPIs personalizáveis para campanhas e agências de marketing , dificultando a obtenção de insights para vários projetos

Faltam recursos de colaboração com clientes: A ausência de portais para clientes ou permissões granulares cria atritos na comunicação

Hierarquia de tarefas fraca: subtarefas inflexíveis e subtarefas inflexíveis e automação de marketing com IA limitada levam a soluções manuais

🧠 Curiosidade: Volney B. Palmer fundou a primeira agência de publicidade conhecida nos EUA. Seu plano original era apenas vender espaço publicitário em jornais. A estratégia, os slogans e os departamentos criativos surgiram muito mais tarde.

As melhores alternativas ao Asana para agências de marketing

Estas são as nossas escolhas para as melhores alternativas ao Asana para agências de marketing. 📝

1. ClickUp (Melhor para gerenciamento completo de agências)

Crie sua primeira tarefa no ClickUp Acompanhe cada recurso da campanha usando as tarefas do ClickUp

O ClickUp oferece a estrutura que falta ao Asana, mantendo-se flexível o suficiente para se adaptar ao modo de trabalho da sua agência.

Para começar, o software de gerenciamento de projetos ClickUp serve como a espinha dorsal operacional da sua agência. E quando você integra a solução de marketing do ClickUp e o software para agências criativas ClickUp, você ganha acesso a fluxos de trabalho especializados, projetados especificamente para operações de marketing

Mantenha as campanhas em movimento

Digamos que sua agência esteja trabalhando em uma campanha de funil completo para uma marca de tecnologia de consumo — publicações orgânicas, anúncios pagos, e-mails sequenciais e páginas de destino, tudo sendo lançado ao longo de seis semanas.

Comece criando uma pasta para a campanha. Nela, use as tarefas do ClickUp para criar entregas detalhadas para cada recurso: uma para o carrossel do Instagram, uma para o e-mail de lançamento e uma para o anúncio em vídeo.

Cada tarefa é atribuída ao membro certo da equipe, juntamente com prazos, briefings criativos e subtarefas para transferências.

Para manter todos alinhados com o progresso, você define seus próprios status de tarefas personalizados do ClickUp: “Briefing”, “Rascunho em andamento”, “Revisão interna”, “Revisão do cliente” e “Aprovação final”. Eles refletem as etapas reais que sua agência segue.

Ao mesmo tempo, você adiciona campos personalizados do ClickUp a cada tarefa para que sua equipe possa dividir e filtrar o trabalho com facilidade. Especifique o canal dos resultados, o tipo de público, o formato do ativo e a prioridade da campanha.

Assim, se o seu estrategista quiser ver todos os ativos de alta prioridade para mídia paga que serão publicados na próxima semana, ele poderá filtrar a visualização em segundos.

Veja tudo em tempo real

Monitore o progresso da campanha com os painéis do ClickUp

Os seus dados operacionais transformam-se em insights estratégicos através dos painéis do ClickUp. Estes centros de comando visuais exibem informações em tempo real sobre a capacidade da equipe, prazos de projetos e desempenho de campanhas em todos os seus clientes.

Você também pode criar painéis privados voltados para o cliente que mostram o progresso em tempo real das entregas, prazos e bloqueios, sem expor notas internas ou detalhes do nível de produção.

Acelere com IA

Trabalhe com o ClickUp Brain para planejar campanhas

O ClickUp Brain é o mecanismo de IA integrado à plataforma que ajuda sua equipe a planejar, escrever e resumir sem perder o ritmo.

Suponha que sua agência esteja planejando uma campanha de Black Friday para um cliente de comércio eletrônico. O estrategista abre um documento do ClickUp para delinear a estrutura da campanha. Ele digita um prompt curto como “Plano promocional de Black Friday para marca de produtos para a pele”. O ClickUp Brain sugere um cronograma de campanha dividido por canais — e-mail, redes sociais pagas, páginas de destino e colaborações com influenciadores —, juntamente com os principais ângulos de mensagem e formatos de entrega.

Então, durante a fase de produção, se o seu líder criativo quiser saber o que ainda está pendente para revisão ou onde o feedback está bloqueado, a ferramenta de marketing com IA pode resumir os comentários mais recentes em todas as tarefas com um clique.

Automatize trabalhos repetitivos

Defina gatilhos para a automação do ClickUp em seu espaço de trabalho

O ClickUp Automation lida com todas as atualizações tediosas do status do projeto, alterações de atribuições e lembretes que consomem o tempo da sua equipe durante as campanhas.

Por exemplo, quando uma tarefa é movida para “Revisão do cliente”, uma automação pode marcar automaticamente o gerente de contas, definir um prazo para feedback e reatribuir a tarefa se esse prazo não for cumprido.

Comece com modelos para agências

Obtenha um modelo gratuito Lance e gerencie campanhas criativas usando o modelo de agência de marketing ClickUp

O modelo ClickUp Marketing Agency foi criado para agências que gerenciam ciclos de campanhas para vários clientes. Inclui listas para solicitações criativas, status de tarefas personalizados pré-criados para fluxos de revisão e campos personalizados para plataforma e formato.

O modelo também inclui visualizações como Prazos do contrato e Visão geral da conta, proporcionando visibilidade instantânea.

Se você também gerencia contratos de prestação de serviços ou operações de clientes, além da entrega criativa, o modelo de gerenciamento de agências da ClickUp ajudará você a se configurar mais rapidamente.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Sem uma configuração cuidadosa, é fácil perder atualizações importantes ou ficar inundado com alertas irrelevantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação no Reddit diz tudo:

*Estamos a gerir a nossa agência com o ClickUp há cerca de meio ano e, sinceramente, mudou a nossa forma de trabalhar de uma forma que eu não esperava. No início, estava cético em relação a todas as funcionalidades extra, mas acabei por me habituar. [...] O sistema Docs substituiu discretamente a maior parte do nosso trabalho no Google Docs. Tudo flui melhor quando nossa documentação fica no mesmo lugar que nossos projetos. A equipe se adaptou mais rápido do que eu imaginava. No começo, eu estava em dúvida sobre o ClickUp Brain, parecia apenas mais um artifício de IA. Mas ele me salvou de algumas tarefas tediosas de redação, especialmente quando preciso resumir e-mails longos de clientes ou começar um rascunho. Não é perfeito, mas é útil quando estou sobrecarregado. [...] Como tudo na vida, levou algum tempo para me acostumar e ainda há momentos em que as coisas parecem um pouco desajeitadas. Mas, olhando para trás e vendo como trabalhávamos antes, não gostaria de voltar

*Estamos a gerir a nossa agência com o ClickUp há cerca de meio ano e, sinceramente, mudou a nossa forma de trabalhar de uma forma que eu não esperava. No início, estava cético em relação a todas as funcionalidades extra, mas acabei por me habituar. [...] O sistema Docs substituiu discretamente a maior parte do nosso trabalho no Google Docs. Tudo flui melhor quando nossa documentação fica no mesmo lugar que nossos projetos. A equipe se adaptou mais rápido do que eu imaginava. No começo, eu estava em dúvida sobre o ClickUp Brain, parecia apenas mais um artifício de IA. Mas ele me salvou de algumas tarefas tediosas de redação, especialmente quando preciso resumir e-mails longos de clientes ou começar um rascunho. Não é perfeito, mas é útil quando estou sobrecarregado. [...] Como tudo na vida, levou algum tempo para me acostumar e ainda há momentos em que as coisas parecem um pouco desajeitadas. Mas, olhando para trás e vendo como trabalhávamos antes, não gostaria de voltar

2. Wrike (melhor para gerenciamento de ativos criativos)

via Wrike

Sabe aquela sensação de desânimo quando um cliente pede “o logotipo com fundo azul” e você percebe que existem 12 versões espalhadas por diferentes pastas? O Wrike entende isso.

Esta alternativa ao Asana para agências de marketing destaca-se quando tem de lidar com vários clientes exigentes, cada um com a sua maneira especial de fazer as coisas.

Sua maior dor de cabeça — colocar todos em sintonia sobre os requisitos do projeto — é resolvida por meio de modelos de marketing. Chega de começar do zero toda vez que você integra um novo cliente ou lança um tipo de campanha familiar.

Melhores recursos do Wrike

Crie formulários de solicitação personalizados que convertem automaticamente os briefings dos clientes em tarefas acionáveis

Compare diferentes versões de ativos criativos lado a lado durante o processo de aprovação

Configure relatórios automatizados de marketing digital que acompanham as métricas da campanha e a saúde do projeto sem trabalho manual

Compartilhe espaços de trabalho dedicados aos clientes, onde colaboradores externos podem revisar o progresso e fornecer feedback

Limitações do Wrike

Embora o Wrike ofereça ferramentas de revisão, as agências observam que os ciclos de revisão repetidos exigem uma configuração manual tediosa e podem bagunçar o espaço de trabalho

Os relatórios e painéis são frequentemente descritos como inadequados para apresentações de alto nível aos clientes

O controle de tempo básico no Wrike é rudimentar, desajeitado e ineficiente para relatórios de horas faturáveis

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (4.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (2.614 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Aqui está a opinião de um usuário do Reddit sobre essa ferramenta:

Já usei vários sistemas de gerenciamento de projetos e gosto muito do Wrike. Não só porque sou gerente de projetos, mas porque os 30 membros da minha equipe aprenderam a usá-lo facilmente e o utilizam diariamente. O fato de termos 100% de adesão a um software facilita muito meu trabalho como gerente de projetos. No entanto, é um sistema realmente complexo no back-end: configuração de campos personalizados, tipos de itens personalizados, criação de formulários de envio, etc. Tem uma curva de aprendizado um pouco íngreme do ponto de vista do gerenciamento de projetos, mas faz MUITO.

Já usei vários sistemas de gerenciamento de projetos e gosto muito do Wrike. Não só porque sou gerente de projetos, mas porque os 30 membros da minha equipe aprenderam a usá-lo facilmente e o utilizam diariamente. O fato de termos 100% de adesão a um software facilita muito meu trabalho como gerente de projetos. No entanto, é um sistema realmente complexo no back-end: configuração de campos personalizados, tipos de itens personalizados, criação de formulários de envio, etc. Tem uma curva de aprendizado um pouco íngreme do ponto de vista do gerenciamento de projetos, mas faz MUITO.

🔍 Você sabia? David Ogilvy, frequentemente chamado de pai da publicidade moderna, não começou sua carreira no marketing. Depois de deixar Oxford, ele se formou como chef em Paris e mais tarde vendeu fogões AGA de porta em porta na Escócia. Ele era tão bom nisso que escreveu um manual de vendas em 1935, que mais tarde foi elogiado pela Fortune como um dos melhores já escritos.

3. Jira (melhor para fluxos de trabalho de marketing ágil)

via Atlassian

A questão das campanhas de marketing é a seguinte: elas mudam. Muito. Às vezes, a cada hora. O Jira reconhece essa realidade porque foi projetado para o desenvolvimento de software, onde os requisitos mudam mais rápido do que as tendências da moda.

Enquanto seus concorrentes ainda tentam forçar o marketing em processos em cascata, você estará se adaptando rapidamente. A profundidade da personalização significa que você pode modelar exatamente como sua equipe trabalha, em vez de se conformar com a ideia de “melhores práticas” de outra pessoa

Melhores recursos do Jira

Crie fluxos de trabalho personalizados que correspondam aos seus processos específicos de planejamento de marketing e cadeias de aprovação

Visualize o progresso da campanha usando quadros Kanban ou visualizações de linha do tempo com rastreamento de dependências

Automatize tarefas repetitivas, como atribuir trabalho ou mover projetos pelas etapas de aprovação

Acesse mais de 30 relatórios diferentes para acompanhar tudo, desde o tempo de ciclo até a velocidade da equipe

Limitações do Jira

A complexidade técnica pode intimidar os membros da equipe de marketing que não têm conhecimentos técnicos

Usuários sem conhecimentos técnicos consideram as atualizações básicas tediosas e lentas; os ambientes costumam ficar “sobrecarregados” com campos, fluxos de trabalho e cliques extras

A colaboração com os clientes é complicada; não é fácil envolver partes interessadas externas

Recursos limitados de revisão criativa em comparação com alternativas focadas em design

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: US$ 8/mês por usuário

Premium: US$ 14/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 6.425 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15.155 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

Diretamente de uma avaliação do G2:

O Jira torna incrivelmente fácil dividir projetos complexos em histórias e tarefas gerenciáveis. Gosto muito da capacidade de criar fluxos de trabalho personalizados, atribuir tarefas aos membros da equipe e acompanhar o progresso em tempo real. As ferramentas visuais, como os quadros Kanban e Scrum, são especialmente úteis para manter a organização e todos alinhados.

O Jira torna incrivelmente fácil dividir projetos complexos em histórias e tarefas gerenciáveis. Gosto muito da capacidade de criar fluxos de trabalho personalizados, atribuir tarefas aos membros da equipe e acompanhar o progresso em tempo real. As ferramentas visuais, como os quadros Kanban e Scrum, são especialmente úteis para manter a organização e todos alinhados.

🧠 Curiosidade: O significado original da palavra “marca” vem do gado. Os fazendeiros queimavam marcas únicas no gado para indicar a propriedade. Os profissionais de marketing adotaram o termo para descrever produtos que “ficavam na cabeça” dos consumidores.

4. Trello (melhor para acompanhamento visual de campanhas)

via Trello

Os prestadores de serviços de redação de conteúdo prosperam com uma organização visual que mostra o panorama geral de relance.

A abordagem baseada em cartões do Trello reflete a forma como as equipes editoriais pensam naturalmente sobre pipelines de conteúdo e fluxos de campanha. A alternativa ao Asana funciona particularmente bem para agências que priorizam a simplicidade em detrimento da complexidade dos recursos.

*a automação do Butler lida com as tarefas rotineiras que consomem o tempo criativo, enquanto várias opções de visualização permitem que diferentes membros da equipe vejam os projetos no formato de sua preferência.

Melhores recursos do Trello

Crie calendários de conteúdo visual que os clientes possam entender sem explicações

Configure modelos de cartões para campanhas recorrentes para que novos projetos comecem da maneira certa

Conecte-se diretamente às pastas do Google Drive do cliente para que os ativos sejam sincronizados sem precisar baixar e reenviar

Conecte centenas de aplicativos de terceiros por meio do Power-Ups para ampliar a funcionalidade da plataforma de gerenciamento de projetos

Limitações do Trello

Não possui recursos avançados de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt ou planejamento de recursos

Sem recursos integrados de controle de tempo ou relatórios detalhados

Espaço de armazenamento de arquivos limitado nos planos gratuitos e de nível inferior

Sem hierarquia clara, supervisão limitada nas campanhas

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.695 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (23.620 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Um avaliador do G2 compartilhou este feedback:

Uso o Trello há anos e ele nunca falhou – é super fácil de usar, mesmo para projetos maiores, que envolvem toda a empresa. E é SUPER fácil de aprender a usar. Adoro o fato de ter tantas integrações e automações – conseguimos automatizar atribuições de tarefas, prazos, entregas a clientes e ajustes operacionais, tudo dentro do Trello. Sinceramente, tornou muito fácil gerenciar uma equipe grande e vários projetos.

Uso o Trello há anos e ele nunca falhou – é super fácil de usar, mesmo para projetos maiores, que envolvem toda a empresa. E é SUPER fácil de aprender a usar. Adoro o fato de ter tantas integrações e automações – conseguimos automatizar atribuições de tarefas, prazos, entregas a clientes e ajustes operacionais, tudo dentro do Trello. Sinceramente, tornou muito fácil gerenciar uma equipe grande e vários projetos.

5. ProofHub (Melhor para processos de revisão criativa)

via ProofHub

A ProofHub reconhece que a maior parte do trabalho de marketing envolve recursos visuais que precisam da aprovação das partes interessadas, e as cadeias de e-mails são onde a criatividade morre. A alternativa ao Asana para agências de marketing traz ordem ao caos das revisões criativas por meio de processos de aprovação estruturados que realmente funcionam.

O que o torna particularmente inteligente é a forma como lida com as permissões dos clientes, dando-lhes exatamente o que precisam ver, sem os sobrecarregar com funcionalidades que nunca irão utilizar.

Os formulários personalizados ajudam a capturar aqueles briefings iniciais confusos que geralmente chegam como e-mails escritos de forma espontânea.

Melhores recursos do ProofHub

Carregue imagens e PDFs para marcação com comentários e anotações diretamente nos arquivos

Encaminhe os ativos criativos por fluxos de trabalho de aprovação com notificações automáticas às partes interessadas

Capture as solicitações dos clientes por meio de formulários personalizados que se convertem diretamente em tarefas do projeto

Controle o que os clientes podem ver e fazer com configurações de permissão detalhadas

Limitações do ProofHub

Opções de integração limitadas em comparação com outros softwares para agências de marketing

Sem ferramentas avançadas de gerenciamento de recursos ou recursos de planejamento de capacidade

Os recursos de relatórios são básicos e podem não satisfazer as agências de marketing de conteúdo que precisam de análises detalhadas

Preços do ProofHub

Teste gratuito

Controle total: US$ 150/mês

Essencial: US$ 50/mês

Avaliações e comentários do ProofHub

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ProofHub?

De uma avaliação do G2:

O que mais gosto no ProofHub é como ele simplifica o gerenciamento de vários aspectos do marketing de conteúdo. Posso lidar com tudo, desde a criação e colaboração de conteúdo até a revisão, tudo em um só lugar. Depois de finalizar os objetivos da campanha, uso o quadro de “discussão” para documentar nosso plano e fazer ajustes em tempo real. Gosto muito da capacidade de criar fluxos de trabalho personalizados e gerenciar tarefas usando a visualização “quadro”. [...] A capacidade de revisar e aprovar ativos criativos dentro do prazo, compartilhar feedback e gerenciar colaboradores externos com facilidade é uma grande vantagem. Além disso, colaborar fora da organização sem pagar nada a mais é uma grande vantagem para nós.

O que mais gosto no ProofHub é como ele simplifica o gerenciamento de vários aspectos do marketing de conteúdo. Posso lidar com tudo, desde a criação e colaboração de conteúdo até a revisão, tudo em um só lugar. Depois de finalizar os objetivos da campanha, uso o quadro de “discussão” para documentar nosso plano e fazer ajustes em tempo real. Gosto muito da capacidade de criar fluxos de trabalho personalizados e gerenciar tarefas usando a visualização “quadro”. [...] A capacidade de revisar e aprovar ativos criativos dentro do prazo, compartilhar feedback e gerenciar colaboradores externos com facilidade é uma grande vantagem. Além disso, colaborar fora da organização sem pagar nada a mais é uma grande vantagem para nós.

6. Teamwork (ideal para entrega de projetos focados no cliente)

via Teamwork

Gerir uma agência significa andar na corda bamba entre manter os clientes satisfeitos e manter um negócio lucrativo. O trabalho em equipe não finge que esses objetivos estão sempre alinhados, mas ajuda a gerenciar os dois simultaneamente.

A ferramenta de gerenciamento de projetos trata a colaboração com o cliente como um recurso de primeira classe, em vez de algo secundário, o que faz uma enorme diferença quando você está tentando manter relações profissionais e cumprir prazos.

Melhores recursos para trabalho em equipe

Acompanhe o tempo e os orçamentos com informações em tempo real sobre a rentabilidade para manter os projetos em dia financeiramente

Gerencie a capacidade e a carga de trabalho da equipe para evitar o esgotamento e o não cumprimento de prazos

Gere faturas diretamente a partir do tempo registrado e das despesas com a integração do QuickBooks

Ofereça aos clientes acesso controlado para visualizar marcos e aprovar entregas

Limitações do trabalho em equipe

A automação Kanban é básica e não é facilmente adaptável a fluxos de trabalho de migração complexos

Recursos avançados exigem planos de nível superior que podem ser caros para agências menores

Curva de aprendizado mais íngreme do que alternativas mais simples ao Asana para agências de marketing

Alguns usuários relatam problemas ocasionais de desempenho com projetos grandes

Preços para trabalho em equipe

Gratuito

Entrega: US$ 13,99/mês por usuário

Grow: US$ 25,99/mês por usuário

Escala: Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o trabalho em equipe

G2: 4,4/5 (mais de 1.170 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 915 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teamwork?

Isso vem diretamente de um tópico do Reddit:

Minha empresa usa, eu gosto bastante e gostaria de continuar trabalhando com ele no futuro. Minha experiência com o Jira é limitada, mas eu preferiria o Teamwork se tivesse que escolher entre os dois. Muitas funções funcionam com base no início do calendário, datas de vencimento e estimativas, então, se sua organização conseguir ter os dois, poderá aproveitá-lo ao máximo. As estimativas funcionam por horas (não tenho certeza se isso pode ser configurado para Fibonacci ou algo parecido)

Minha empresa usa, eu gosto bastante e gostaria de continuar trabalhando com ele no futuro. Minha experiência com o Jira é limitada, mas eu preferiria o Teamwork se tivesse que escolher entre os dois. Muitas funções funcionam com base no início do calendário, datas de vencimento e estimativas, então, se sua organização conseguir ter os dois, poderá aproveitá-lo ao máximo. As estimativas funcionam por horas (não tenho certeza se isso pode ser configurado para Fibonacci ou algo parecido)

💡 Dica profissional: Para expandir sua agência de marketing digital, crie um “cofre de insights de conversão”. Após cada campanha, documente o que funcionou, o que não funcionou, as tendências de comportamento do público e os ângulos criativos. Com o tempo, isso se tornará um roteiro de marketing com estratégias testadas que aprimoram sua vantagem competitiva e aceleram os resultados para futuros clientes.

7. Airtable (melhor para planejamento flexível de campanhas)

via Airtable

O Airtable traz o poder do banco de dados para o gerenciamento de projetos de maneiras que o Asana simplesmente não consegue. As agências de marketing podem criar fluxos de trabalho personalizados que conectam orçamentos de campanha a cronogramas, rastreiam ativos criativos por meio de campos de anexos e configuram processos de aprovação automatizados que fazem sentido para o trabalho do cliente.

A beleza está em como você pode dividir e analisar esses dados interconectados de inúmeras maneiras, revelando insights que ficariam ocultos em outras alternativas ao Asana para agências de marketing.

Melhores recursos do Airtable

Sincronize os orçamentos das campanhas com o acompanhamento dos gastos reais usando campos de fórmula e formatação de moeda

Crie formatação condicional que destaca automaticamente entregas atrasadas ou excedentes orçamentários

Crie portais para clientes compartilhando visualizações filtradas que mostram apenas os dados relevantes do projeto

Planeje calendários de conteúdo com fases de campanha codificadas por cores e lembretes automáticos de publicação

Limitações do Airtable

O acesso baseado em funções é rudimentar; qualquer editor pode modificar visualizações ou estruturas, e outros podem facilmente desbloquear visualizações bloqueadas

As bases funcionam como silos separados — comentários, automações e usuários não podem se estender por elas

O Airtable tem dificuldades com grandes conjuntos de dados; bases com mais de 50 mil registros podem ficar significativamente lentas

Preços do Airtable

Gratuito (limitado a dois usuários)

Equipe: US$ 24/mês por usuário

Negócios: US$ 54/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.985 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (2.185 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airtable?

Veja a opinião de um avaliador do G2:

Quando consegui entender como o Airtable é capaz de pegar dados simples e filtrá-los em visualizações de informações que podem revelar coisas interessantes, como quantos projetos um designer tem em um determinado momento, quanto tempo está sendo perdido com edições, quantos projetos realmente nos ajudam a atingir nossa meta, ele se tornou um divisor de águas. Personalizar os dados para mostrar o que você precisa saber é muito fácil depois que você pega o jeito.

Quando consegui entender como o Airtable é capaz de pegar dados simples e filtrá-los em visualizações de informações que podem revelar coisas interessantes, como quantos projetos um designer tem em um determinado momento, quanto tempo está sendo perdido com edições, quantos projetos realmente nos ajudam a atingir nossa meta, ele se tornou um divisor de águas. Personalizar os dados para mostrar o que você precisa saber é muito fácil depois que você pega o jeito.

37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho.

8. ActiveCollab (melhor para acompanhar a rentabilidade dos projetos)

via ActiveCollab

O ActiveCollab resolve a irritante lacuna entre fazer o trabalho e receber por ele.

Sua equipe registra o tempo diretamente nas tarefas do projeto enquanto colabora por meio de ferramentas de revisão visual, e esse tempo registrado se transforma em faturas profissionais sem a habitual ginástica com planilhas (você sabe do que estamos falando!).

Veja os orçamentos dos projetos mudarem de verde para vermelho em tempo real à medida que as horas se acumulam, detectando desvios antes que eles prejudiquem a lucratividade.

Melhores recursos do ActiveCollab

Inicie temporizadores diretamente nas tarefas para registrar as horas faturáveis sem interromper o fluxo de trabalho

Monitore a rentabilidade do projeto em tempo real para detectar excedentes orçamentários antes que eles causem prejuízos

Visualize a carga de trabalho da equipe para equilibrar as tarefas e evitar o esgotamento

Configure faturas recorrentes para clientes fixos com ciclos de faturamento automáticos

Limitações do ActiveCollab

Algumas agências consideram o layout pouco inspirador ou pouco intuitivo

Os recursos de relatórios são básicos e podem não satisfazer aqueles que precisam de análises detalhadas

As subtarefas são mal gerenciadas; há falta de clareza nas dependências e anexos perdidos frustram os usuários

Preços do ActiveCollab

Teste gratuito

Mais: US$ 15/mês (para três usuários)

Pro: US$ 11/mês por usuário

Pro + Receba pagamentos: US$ 17/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o ActiveCollab

G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 405 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ActiveCollab?

Veja o que uma avaliação da G2 diz sobre esta alternativa ao Asana para agências de marketing:

A visualização da carga de trabalho foi muito útil para o gerenciamento de recursos, e a capacidade de alternar entre a visualização kanban e a visualização em lista foi útil. A área mais útil de todo o produto foi os horários e a capacidade dos usuários de rastrear fácil e rapidamente o tempo dedicado a tarefas semelhantes ou repetitivas.

A visualização da carga de trabalho foi muito útil para o gerenciamento de recursos, e a capacidade de alternar entre a visualização kanban e a visualização em lista foi útil. A área mais útil de todo o produto foi os horários e a capacidade dos usuários de rastrear fácil e rapidamente o tempo dedicado a tarefas semelhantes ou repetitivas.

9. Basecamp (ideal para comunicação simplificada entre equipes)

via Basecamp

Enquanto a maioria das alternativas ao Asana para agências de marketing acumulam funcionalidades de gestão de projetos, o Basecamp elimina-as para se concentrar em manter todos informados e responsáveis. A plataforma funciona bem para agências que se afogam no caos da comunicação em vários canais.

Seus clientes vão adorar porque podem participar de forma significativa sem precisar de um manual de treinamento, e sua equipe vai apreciar não ter que aprender mais um sistema complicado.

Melhores recursos do Basecamp

Mantenha toda a comunicação do projeto em quadros de mensagens organizados, em vez de e-mails espalhados

Programe check-ins automáticos que solicitam aos membros da equipe que compartilhem atualizações sobre o progresso

Armazene todos os arquivos e documentos do projeto em um único local pesquisável com controle de versão

Limitações do Basecamp

Não possui recursos avançados de gerenciamento de tarefas, como gráficos de Gantt ou planejamento de recursos

Sem modelos de controle de tempo

Opções limitadas de personalização para fluxos de trabalho ou estruturas de projetos de agências de marketing

Pode parecer muito simples para agências que gerenciam campanhas complexas e multifásicas

Preços do Basecamp

Gratuito

Mais: US$ 15/mês por usuário

Pro Unlimited: US$ 299/mês (cobrado anualmente, usuários ilimitados)

Avaliações e comentários sobre o Basecamp

G2: 4,1/5 (5.340 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.520 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

De acordo com uma publicação no Reddit:

Mudei para o Basecamp há algum tempo para gerenciar projetos para nossa equipe de marketing (5 pessoas). Fiquei impressionado com a simplicidade e a interface limpa. Perfeito para gerenciar tarefas básicas e acompanhar conversas. Mas eis o problema: à medida que nossa equipe cresceu e os projetos se tornaram mais complexos, o Basecamp começou a parecer limitado.

Mudei para o Basecamp há algum tempo para gerenciar projetos para nossa equipe de marketing (5 pessoas). Fiquei impressionado com a simplicidade e a interface limpa. Perfeito para gerenciar tarefas básicas e acompanhar conversas. Mas eis o problema: à medida que nossa equipe cresceu e os projetos se tornaram mais complexos, o Basecamp começou a parecer limitado.

💡 Dica profissional: Pare de adivinhar quem está pronto para comprar. O uso de IA para geração de leads permite que você se concentre em clientes potenciais com alta intenção de compra, analisando padrões de comportamento em tempo real. Pense em menos leads frios, mais divulgação direcionada e acompanhamentos mais inteligentes que realmente convertem.

10. Zoho Projects (Melhor para fluxos de trabalho empresariais integrados)

via Zoho

O marketing não acontece no vácuo — ele está conectado aos canais de vendas, às questões de atendimento ao cliente e às operações comerciais mais amplas. O Zoho Projects entende essa realidade interconectada e funciona muito bem com todo o ecossistema Zoho.

A alternativa ao Asana se destaca quando você precisa coordenar esforços de marketing com outras funções da empresa sem precisar alternar constantemente entre diferentes ferramentas. Os fluxos de trabalho do Blueprint ajudam a padronizar os processos repetitivos que toda agência tem, mas raramente documenta adequadamente.

Melhores recursos do Zoho Projects

Veja a capacidade e a carga de trabalho da equipe para evitar alocação excessiva de recursos e prazos perdidos

Acompanhe o orçamento em relação aos gastos reais usando os recursos integrados de controle de despesas e relatórios financeiros

Gere planilhas de horas detalhadas que se integram ao Zoho Invoice para processos de faturamento sem complicações

Crie portais de projetos voltados para o cliente, onde as partes interessadas podem visualizar o progresso sem acesso ao back-end

Limitações do Zoho Projects

O portal do cliente requer configuração e pode confundir as partes interessadas sem conhecimentos técnicos

Recursos limitados de revisão criativa em comparação com alternativas ao Asana focadas em design para agências de marketing

Os recursos de relatórios são básicos e não são facilmente personalizáveis para gerenciamento de dados

Preços do Zoho Projects

Gratuito

Premium: US$ 5/mês por usuário

Empresa: US$ 10/mês por usuário

Projects Plus: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zoho Projects

G2: 4,3/5 (mais de 475 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 810 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Projects?

Veja o que um usuário do Reddit tem a dizer:

É muito bom. A interface poderia ser melhorada. Eles acabaram de redesenhá-la, como no ano passado, e algumas das mudanças me deixaram confuso. No geral, é bom e, se você tem o Zoho, é uma escolha óbvia.

É muito bom. A interface poderia ser melhorada. Eles acabaram de redesenhá-la, como no ano passado, e algumas das mudanças me deixaram confuso. No geral, é bom e, se você tem o Zoho, é uma escolha óbvia.

ClickUp é a atualização que sua agência precisa

Não é difícil encontrar alternativas ao Asana para agências de marketing, mas a maioria delas resolve apenas parte do problema.

O ClickUp cobre tudo. É o aplicativo completo para o trabalho, o que significa que sua equipe não precisa alternar entre ferramentas apenas para lançar uma campanha.

Você pode criar fluxos de trabalho personalizados que correspondem ao processo de cada cliente, acompanhar todos os prazos sem coordenação extra e passar do briefing à revisão sem perder o ritmo.

