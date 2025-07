Modelos gratuitos de planos de publicação para otimizar seus fluxos de trabalho de conteúdo

Gerencia publicações sem um plano claro? Isso é uma receita para prazos perdidos e pesquisas desperdiçadas. Entre lidar com rascunhos, acompanhar revisões de colegas e alinhar datas de publicação, as coisas ficam confusas rapidamente.

Um modelo de plano de publicação dá estrutura ao caos. Esteja você preparando um artigo para uma revista, um trabalho para uma conferência ou conteúdo de marketing, ele ajuda a organizar cronogramas, acompanhar o progresso e colaborar com facilidade.

Nesta publicação, abordaremos a importância dos planos de publicação e compartilharemos os melhores modelos para manter seu processo de publicação em dia, para que suas ideias cheguem à impressão.

O que são modelos de planos de publicação?

Um modelo de plano de publicação é uma estrutura pronta a usar que o ajuda a planear tudo o que precisa para publicar o seu trabalho, quer se trate de um artigo de investigação, uma submissão para uma conferência ou uma campanha de marketing.

Ele funciona como seu centro de controle de publicação. Ele descreve os principais detalhes, incluindo o tipo de conteúdo, revistas ou plataformas de destino, diretrizes para envio, cronogramas de revisão por pares, datas de publicação e funções atribuídas.

Em vez de gerenciar tudo isso na sua cabeça (ou em ferramentas dispersas), você tem um único lugar para acompanhar, planejar e colaborar.

Para pesquisadores, isso significa menos prazos perdidos e resultados de pesquisa mais estruturados. Para equipes de marketing, traz clareza aos cronogramas de conteúdo e planos de lançamento. Para editores, é uma forma de manter a consistência em todo o processo de publicação, em todos os projetos.

Conclusão? Os modelos de planos de publicação ajudam você a manter o foco, o alinhamento e muito menos estresse

O que torna um modelo de plano de publicação bom?

Um modelo de plano de publicação robusto traz clareza e estrutura para todo o seu processo de conteúdo. Ele não deve apenas definir prazos, mas também promover consistência, visibilidade e responsabilidade em toda a sua equipe. Principais recursos a serem considerados:

Etapas claramente definidas (como Ideação, Rascunho, Edição, Publicação e Promoção) com cronogramas e responsáveis designados

Calendários de conteúdo integrados ou ou ferramentas de agendamento para acompanhar prazos e evitar sobreposições

Indicadores de status ou ou acompanhamento do progresso , para que você sempre saiba o que está em andamento ou parado

Campos para canal, para canal, público-alvo , formato e mensagens principais para garantir o alinhamento

Compatibilidade com as ferramentas que sua equipe já usa — Docs, Sheets, CMS ou ClickUp — para que nada seja esquecido

Compatibilidade com as ferramentas que sua equipe já usa — Docs, Sheets, CMS ou ClickUp — para que nada seja esquecido

Os melhores modelos facilitam o trabalho de todos os envolvidos, redatores, editores, designers e partes interessadas, para que todos estejam em sintonia e o conteúdo seja publicado com eficiência.

Modelos gratuitos de planos de conteúdo para organizar, acompanhar e publicar mais rapidamente

Quer você esteja gerenciando um blog, um calendário de mídias sociais ou uma operação editorial em grande escala, um plano de publicação sólido mantém tudo funcionando perfeitamente.

Aqui estão alguns modelos gratuitos criados para simplificar seu processo de planejamento de conteúdo e ajudá-lo a publicar com mais consistência e menos confusão:

1. Modelo de plano de publicação de conteúdo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Fique à frente das tendências e otimize a criação de conteúdo com o modelo de plano de conteúdo do ClickUp

O modelo de plano de publicação de conteúdo ClickUp é o seu espaço de trabalho completo para gerenciar ideias de conteúdo, otimizar o planejamento de publicações e alinhar toda a sua equipe com um calendário de conteúdo unificado.

O melhor de tudo é que ele se conecta perfeitamente com o ClickUp Docs, o ClickUp Calendar e as visualizações do Board — para que você possa redigir, editar e agendar publicações com total visibilidade e sem precisar alternar entre ferramentas.

Veja por que você vai adorar:

Os status de tarefas integrados, como “Rascunho”, “Revisão”, “Agendado” e “Publicado”, facilitam o acompanhamento do progresso e a identificação de gargalos

Os campos personalizados do ClickUp ajudam você a organizar o tipo de conteúdo, o canal de destino, os prazos e os redatores, para que as informações mais relevantes estejam sempre ao seu alcance

As automações atribuem revisores, enviam lembretes e atualizam os status automaticamente para manter seu fluxo de trabalho em movimento

Comentários e Documentos Colaborativos, garante que todos tenham acesso unificado a briefings, feedback e cronogramas A integração com ferramentas de colaboração, como ClickUp Chat , garante que todos tenham acesso unificado a briefings, feedback e cronogramas

A integração com ferramentas de colaboração, como ClickUp Chat, Comentários e Documentos Colaborativos, garante que todos tenham acesso unificado a briefings, feedback e cronogramas

👉🏼 Ideal para: equipes de marketing, editores e profissionais de operações de conteúdo que precisam de um modelo de plano de conteúdo estruturado que se adapte às suas necessidades

📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

2. Modelo de calendário editorial ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de calendário editorial do ClickUp para planejar a programação da publicação de conteúdo

O modelo de calendário editorial do ClickUp permite que as equipes planejem ideias de conteúdo, coordenem cronogramas de publicação e simplifiquem a colaboração entre redatores e editores, tudo em um único espaço de trabalho personalizável.

Planeje campanhas, visualize prazos e garanta que cada parte do conteúdo passe sem problemas da proposta à publicação.

Veja por que você vai adorar:

Sincroniza com a visualização do calendário do ClickUp para que você possa arrastar e soltar prazos conforme as coisas mudam

👉🏼 Ideal para: equipes de conteúdo, agências e editores que desejam manter seu processo editorial transparente, organizado e sempre dentro do prazo.

3. Modelo de produção de conteúdo web da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de produção de conteúdo web da ClickUp para otimizar a produção de conteúdo web

O modelo de produção de conteúdo web da ClickUp foi criado para apoiar equipes de conteúdo em todo o ciclo de vida da publicação na web, desde a elaboração e o design até o SEO e a revisão final. É perfeito para gerenciar grandes volumes de conteúdo sem perder o controle sobre a qualidade ou os prazos.

Organize facilmente os ativos, atribua responsabilidades e mantenha o fluxo de produção, independentemente do número de projetos que estiver a gerir.

Veja por que você vai adorar:

Oferece um fluxo de trabalho claro para acompanhar solicitações de conteúdo, rascunhos, aprovações e lançamentos finais

Inclui campos personalizados para rastrear palavras-chave de SEO, metadados, URLs e status final

Ajuda a manter a consistência da marca, mantendo briefings de conteúdo guias de estilo e listas de verificação em um só lugar

Suporta a reutilização de conteúdo com tags e campos para plataformas, formatos e campanhas de destino

Suporta a reutilização de conteúdo com tags e campos para plataformas, formatos e campanhas de destino

👉🏼 Ideal para: equipes de conteúdo web, gerentes de SEO e profissionais de marketing digital que gerenciam grandes volumes de conteúdo que exigem colaboração entre diferentes funções.

💡Dica profissional: use o ClickUp Brain junto com os modelos de conteúdo do ClickUp para ajudar você a redigir rapidamente resumos detalhados de conteúdo, gerar ou refinar guias de estilo e debater ideias de tópicos Como a IA ajuda: Gere instantaneamente resumos de conteúdo estruturados e personalizados para as necessidades da sua campanha ou projeto.

Crie ou atualize diretrizes de conteúdo para garantir a consistência da marca em todo o conteúdo.

Resuma pesquisas, análises da concorrência ou notas de reuniões diretamente em resumos práticos.

Acelere o processo de revisão sugerindo melhorias automaticamente ou sinalizando inconsistências. Com o ClickUp Brain, você pode economizar horas em redação e edição manual, permitindo que sua equipe se concentre na criatividade e na estratégia.

4. Modelo de gerenciamento de conteúdo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito O modelo de gerenciamento de conteúdo da ClickUp mantém seu conteúdo organizado e acessível para uma colaboração perfeita

O modelo de gerenciamento de conteúdo ClickUp oferece um centro de comando centralizado para catalogar, atualizar e rastrear todos os seus ativos de conteúdo digital.

Gerencie facilmente tudo, desde rascunhos de blogs e roteiros de vídeo até guias para download, garantindo que sua equipe sempre saiba o que está em produção, o que está no ar e o que precisa ser atualizado.

Veja por que você vai adorar:

Permite marcar e filtrar conteúdos por campanha, segmento de público ou tipo de recurso para uma rápida recuperação e criação de relatórios

Simplifica o processo de revisão e atualização com pontos de verificação integrados para conformidade, branding e aprovação das partes interessadas

Fornece uma trilha de auditoria clara para cada ativo, para que você possa monitorar o desempenho, acompanhar as revisões e identificar lacunas no conteúdo

Fornece uma trilha de auditoria clara para cada ativo, para que você possa monitorar o desempenho, acompanhar as revisões e identificar lacunas no conteúdo

👉🏼 Ideal para: Líderes de operações de conteúdo e equipes de marketing digital que gerenciam um grande volume de ativos e precisam de um sistema confiável para supervisão, governança e planejamento estratégico de conteúdo

5. Modelo de dimensionamento da produção de conteúdo da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Aumente sua produção de conteúdo com o modelo de dimensionamento de produção de conteúdo do ClickUp

O modelo de escalonamento de produção de conteúdo do ClickUp foi desenvolvido especificamente para organizações que desejam multiplicar sua produção de conteúdo, mantendo os processos simplificados e a qualidade elevada.

Este modelo permite-lhe gerir projetos simultâneos, coordenar grandes equipas e manter a visibilidade à medida que as suas necessidades de produção aumentam.

Veja por que você vai adorar:

Permite a atribuição e programação em lote, para que você possa lançar várias peças de conteúdo ou campanhas em paralelo, sem confusão

Oferece fluxos de trabalho personalizáveis para se adaptar às etapas exclusivas de aprovação, edição e publicação da sua equipe à medida que você cresce

Ofereça insights acionáveis com ferramentas de relatórios que destacam a velocidade de produção, a capacidade da equipe e as áreas que podem ser otimizadas

Ofereça insights acionáveis com ferramentas de relatórios que destacam a velocidade de produção, a capacidade da equipe e as áreas que podem ser otimizadas

👉🏼 Ideal para: Líderes de operações de conteúdo, gerentes editoriais e agências que precisam de um sistema escalável para lidar com o aumento do volume, colaboração complexa e necessidades de produção em constante evolução

⚡️ Arquivo de modelos: 7 modelos gratuitos para redação de conteúdo para criar conteúdo mais rapidamente

6. Modelo de calendário de conteúdo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje e programe seu conteúdo do YouTube usando o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

O modelo de calendário de conteúdo do ClickUp foi projetado para fornecer às equipes um roteiro claro e visual para todas as iniciativas de conteúdo futuras.

Com este modelo, você pode planejar, programar e coordenar publicações em blogs, mídias sociais, boletins informativos e campanhas em um calendário unificado, facilitando a identificação de sobreposições e preenchimento de lacunas de conteúdo.

Veja por que você vai adorar:

Oferece agendamento por arrastar e soltar para que você possa ajustar rapidamente os cronogramas e manter o ritmo de publicação em dia

Sincronize prazos, atribuições e marcos da campanha, garantindo que todos estejam alinhados e que nada seja esquecido

Oferece visualizações codificadas por cores e filtros para diferentes tipos de conteúdo, canais ou proprietários, para que você possa personalizar seu calendário de acordo com seu fluxo de trabalho

Oferece visualizações codificadas por cores e filtros para diferentes tipos de conteúdo, canais ou proprietários, para que você possa personalizar seu calendário de acordo com seu fluxo de trabalho

👉🏼 Ideal para: equipes de marketing, gerentes de mídia social e estrategistas de conteúdo que precisam de um sistema dinâmico para organizar, acompanhar e otimizar seus cronogramas de publicação em várias plataformas

7. Modelo de plano de campanha ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina as metas, tarefas, cronogramas e recursos da campanha para manter suas iniciativas de marketing no caminho certo, desde o planejamento até a conclusão.

O modelo de plano de campanha ClickUp foi criado para ajudar as equipes a organizar todos os detalhes de suas campanhas de marketing, do início ao fim.

Este modelo traz estrutura ao planejamento de campanhas, permitindo que você mapeie objetivos, entregas, cronogramas e responsabilidades em um único espaço colaborativo.

Veja por que você vai adorar:

Divida as campanhas em tarefas, fases e marcos acionáveis, facilitando o acompanhamento do progresso e das dependências

Centralize briefings criativos, ativos e feedback para que sua equipe tenha sempre as informações mais recentes ao alcance dos dedos

Inclui campos integrados de relatórios e análises para medir o desempenho da campanha e capturar aprendizados para iniciativas futuras

Inclui campos integrados de relatórios e análises para medir o desempenho da campanha e capturar aprendizados para iniciativas futuras

👉🏼 Ideal para: gerentes de marketing e equipes multifuncionais que realizam campanhas multicanais e precisam de um sistema unificado para planejar, executar e analisar seus esforços de marketing

⚡️ Arquivo de modelos: modelos gratuitos de campanhas de marketing para planejar com mais inteligência

8. Modelo de plano de marketing de conteúdo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe os KPIs do seu marketing de conteúdo e otimize sua campanha com o modelo de plano de marketing de conteúdo da ClickUp

O modelo de plano de marketing de conteúdo ClickUp foi feito sob medida para equipes que desejam criar, executar e refinar uma estratégia de marketing de conteúdo orientada para resultados.

Este modelo ajuda você a alinhar as metas de conteúdo com os objetivos de negócios, mapear as principais iniciativas e acompanhar as métricas de desempenho em um espaço de trabalho organizado.

Veja por que você vai adorar:

Orienta você na definição de temas de conteúdo, perfis de público e estratégias de distribuição para garantir que cada peça apoie sua visão de marketing mais ampla

Facilita a atribuição de responsabilidades, o estabelecimento de prazos e o acompanhamento do progresso de cada campanha ou recurso

Inclui funcionalidades integradas de acompanhamento de KPIs, alocação de orçamento e ROI, para que possa medir o impacto e otimizar a sua abordagem ao longo do tempo

Inclui funcionalidades integradas de acompanhamento de KPIs, alocação de orçamento e ROI, para que possa medir o impacto e otimizar a sua abordagem ao longo do tempo

👉🏼 Ideal para: estrategistas de marketing de conteúdo, gerentes de marca e equipes de crescimento que precisam de uma estrutura para planejar, coordenar e avaliar seus esforços de marketing de conteúdo.

9. Modelo de planejador de blog ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize ideias para blogs, rascunhos e cronogramas de publicação com o modelo de planejador de blog do ClickUp

O modelo de planejador de blog da ClickUp foi criado para blogueiros e equipes de conteúdo que desejam trazer estrutura e consistência ao seu processo de publicação.

Este modelo simplifica a captura de ideias, a pesquisa de tópicos, a redação e a publicação, para que você possa se concentrar na criação de conteúdo de blog de alta qualidade.

Veja por que você vai adorar

Organize ideias, esboços e rascunhos de blogs em um único espaço de trabalho, facilitando a priorização e o agendamento de publicações futuras

Inclui seções para pesquisa de palavras-chave , público-alvo e otimização de SEO , ajudando você a maximizar o alcance e o engajamento

Acompanhe o progresso de cada postagem, desde o brainstorming até a publicação, para que você sempre saiba o que está em andamento e o que precisa de atenção

Organize ideias, esboços e rascunhos de blogs em um único espaço de trabalho, facilitando a priorização e o agendamento de publicações futuras

Inclui seções para pesquisa de palavras-chave, público-alvo e otimização de SEO, ajudando você a maximizar o alcance e o engajamento

Acompanhe o progresso de cada postagem, desde o brainstorming até a publicação, para que você sempre saiba o que está em andamento e o que precisa de atenção

👉🏼 Ideal para: blogueiros independentes, equipes editoriais e criadores de conteúdo que desejam um fluxo de trabalho repetível e organizado para gerenciar o conteúdo do blog, desde a concepção até a publicação

📚 Leia também: Procurando ferramentas para otimizar seu processo de blog? Explore nossa seleção das 10 melhores ferramentas e softwares para blogs e encontre a opção perfeita para você.

10. Modelo de quadro branco da matriz de conteúdo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize o conteúdo planejado para obter o equilíbrio certo com o modelo de matriz de conteúdo do ClickUp

O modelo de quadro branco ClickUp Content Matrix é uma ferramenta visual dinâmica para equipes que desenvolvem um plano estratégico de publicação.

Este modelo ajuda você a debater, mapear e priorizar ideias de conteúdo em diferentes formatos, canais e segmentos de público, tudo em um quadro interativo.

Veja por que você vai adorar:

Permite planejar tipos de conteúdo de acordo com metas, estágios do comprador ou plataformas, revelando lacunas e oportunidades na sua estratégia de publicação

Oferece suporte à colaboração em tempo real , para que sua equipe possa contribuir com ideias, votar em prioridades e refinar planos em conjunto

Facilita a transformação de conceitos resultantes de brainstorming em tarefas exequíveis, garantindo que as suas melhores ideias passam facilmente para a produção

Facilita a transformação de conceitos resultantes de brainstorming em tarefas exequíveis, garantindo que as suas melhores ideias passam facilmente para a produção

👉🏼 Ideal para: estrategistas de marketing, líderes editoriais e equipes criativas que desejam uma visão flexível e abrangente para orientar o planejamento e a execução de conteúdo.

11. Modelo de calendário moderno para redes sociais da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie seu calendário de mídias sociais e publique em vários canais na visualização Calendário do ClickUp e no modelo Calendário de mídias sociais

O modelo de calendário moderno para redes sociais da ClickUp foi criado para equipes que desejam otimizar suas publicações nas redes sociais e o gerenciamento de projetos como parte de um plano de publicação coeso.

Este modelo fornece um calendário visual e interativo para agendar, acompanhar e otimizar publicações em todos os seus canais sociais, garantindo que suas mensagens permaneçam consistentes e oportunas.

Veja por que você vai adorar:

Permite planejar campanhas, publicações diárias e conteúdo específico para cada plataforma em um só lugar

Inclui campos para recursos criativos, legendas, hashtags e status de aprovação, para que todos os detalhes fiquem organizados e prontos para o lançamento

Oferece acompanhamento analítico e notas pós-desempenho, ajudando você a refinar sua estratégia e maximizar o engajamento ao longo do tempo

Oferece acompanhamento analítico e notas pós-desempenho, ajudando você a refinar sua estratégia e maximizar o engajamento ao longo do tempo

👉🏼 Ideal para: gerentes de mídias sociais e agências que precisam de um sistema centralizado e ágil para coordenar, executar e analisar conteúdo social como parte de um plano de publicação mais amplo

⚡️ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de calendário de redes sociais para planejamento e programação de conteúdo

12. Modelo de marketing por e-mail da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje, crie e acompanhe suas campanhas por e-mail com facilidade com o modelo de marketing por e-mail do ClickUp.

O modelo de marketing por e-mail da ClickUp foi criado especificamente para equipes que desejam otimizar o planejamento, a criação e a análise de campanhas por e-mail como parte de uma estratégia mais ampla de publicação ou conteúdo.

Este modelo centraliza todas as etapas do seu fluxo de trabalho de marketing por e-mail, desde o brainstorming de ideias para campanhas até o acompanhamento de métricas de desempenho.

Veja por que você vai adorar:

Organize briefings de campanhas, rascunhos de conteúdo, recursos de design e fluxos de trabalho de aprovação em um único espaço colaborativo , para que nada se perca no meio do caminho

Possui campos personalizáveis para segmentos de público, datas de envio, linhas de assunto e acompanhamento de testes A/B, facilitando a otimização de cada campanha

Oferece ferramentas de relatórios integradas para monitorar taxas de abertura, cliques e conversões, ajudando você a refinar sua estratégia e demonstrar o ROI

Oferece ferramentas de relatórios integradas para monitorar taxas de abertura, cliques e conversões, ajudando você a refinar sua estratégia e demonstrar o ROI

👉🏼 Ideal para: equipes de marketing, especialistas em e-mail e gerentes de conteúdo que precisam de um sistema estruturado e repetível para gerenciar campanhas de e-mail de alto impacto como parte de seu plano geral de publicação

13. Modelo de planejamento de livros ClickUp

O modelo de planejamento de livros da ClickUp é um recurso indispensável para autores que estão criando um plano de publicação bem-sucedido do zero.

Este modelo ajuda você a organizar todas as fases do seu projeto de livro, para que você possa passar do conceito inicial ao manuscrito final com clareza e confiança.

Veja por que você vai adorar:

Divida seu livro em capítulos gerenciáveis, tarefas de pesquisa e prazos, facilitando o acompanhamento do progresso e o cumprimento do cronograma para atingir suas metas de publicação

Centralize perfis de personagens, resumos de enredos e materiais de referência para que seus recursos criativos estejam sempre ao seu alcance

Facilita a colaboração com editores, leitores beta ou coautores, simplificando o feedback e as revisões enquanto prepara o seu manuscrito para envio ou autopublicação

Facilita a colaboração com editores, leitores beta ou coautores, simplificando o feedback e as revisões enquanto prepara o seu manuscrito para envio ou autopublicação

👉🏼 Ideal para: Autores, romancistas e equipes de redação que desejam um sistema estruturado e completo para planejar, redigir e concluir seus livros como parte de um plano estratégico de publicação

14. Modelo de planejador de publicações em PDF da Universidade de Bristol Research

via Universidade de Bristol

O Planejador de Publicações de Pesquisa da Universidade de Bristol é um kit de ferramentas abrangente criado para ajudar pesquisadores a organizar e acompanhar estrategicamente suas metas de publicação ao longo de um período de três a cinco anos.

Este planejador oferece uma abordagem estruturada para mapear os principais e secundários resultados da pesquisa, garantindo um progresso consistente e maximizando o impacto da pesquisa.

Veja por que você vai adorar:

Inclui um gráfico de planejamento de longo prazo para visualizar e programar com antecedência as principais publicações, como artigos de revistas e apresentações em conferências

Inclui um plano detalhado da conferência que divide cada publicação importante em etapas e cronogramas práticos, facilitando o gerenciamento de prazos e marcos do projeto

Oferece uma lista de publicações menores para ajudar você a identificar e planejar resultados adicionais que podem ser produzidos com um mínimo de esforço extra, ampliando sua pesquisa

Oferece uma lista de publicações menores para ajudar você a identificar e planejar resultados adicionais que podem ser produzidos com um mínimo de esforço extra, ampliando sua pesquisa

👉🏼 Ideal para: Estudantes em fase inicial de pesquisa, candidatos a doutorado em fase final e pesquisadores de pós-doutorado que desejam um sistema proativo e organizado para planejar, executar e acompanhar suas publicações acadêmicas como parte de uma estratégia de carreira de pesquisa de longo prazo

15. Modelo de plano de publicação de pesquisa em PDF da Template. Net

O Modelo de Plano de Publicação de Pesquisa da Template.Net oferece uma estrutura pronta a usar e personalizável para organizar o seu processo de publicação de pesquisa do início ao fim.

Este modelo foi criado para simplificar o planejamento, o acompanhamento e a documentação de todas as etapas da sua pesquisa, facilitando o foco e o cumprimento das suas metas de publicação.

Veja por que você vai adorar:

Oferece seções claras para definir objetivos de pesquisa, revistas-alvo, cronogramas e membros da equipe responsáveis, garantindo que todos os detalhes sejam capturados

Inclui tabelas editáveis e listas de verificação para monitorar o andamento do manuscrito, o status do envio e os ciclos de revisão

Oferece um layout profissional e fácil de navegar, que pode ser personalizado para se adequar a projetos individuais ou equipes de pesquisa colaborativa

Oferece um layout profissional e fácil de navegar, que pode ser personalizado para se adequar a projetos individuais ou equipes de pesquisa colaborativa

👉🏼 Ideal para: Pesquisadores acadêmicos, estudantes de pós-graduação e coordenadores de projetos que buscam um modelo simples e disponível para download para gerenciar e documentar seus planos de publicação de pesquisas com eficiência

Publique de forma mais inteligente e rápida com os modelos gratuitos de planos de publicação da ClickUp

Independentemente dos seus objetivos de publicação, pesquisa, editorial ou marketing, é fundamental ter o plano certo. Os modelos gratuitos de planos de publicação acima oferecem estrutura, visibilidade e impulso em todas as etapas.

Cada modelo oferece:

Organização com calendários visuais e fluxos de trabalho

Colaboração e transparência para toda a sua equipe

Eficiência por meio de automações e ativos centralizados

Flexibilidade para se adaptar a qualquer processo de publicação

Flexibilidade para se adaptar a qualquer processo de publicação

Com o ClickUp, você obtém mais do que um modelo; você desbloqueia um espaço de trabalho completo para gerenciar e dimensionar sua estratégia de publicação.

Pronto para otimizar seu processo de publicação? Inscreva-se no ClickUp e leve seu conteúdo do rascunho à publicação de forma mais rápida e inteligente.