8 recursos de software de gerenciamento de projetos para maximizar a eficiência

O gerenciamento de projetos é uma tarefa complexa que exige a capacidade de lidar com várias responsabilidades simultaneamente. Gerentes de projetos bem-sucedidos são hábeis em gerenciar partes interessadas, programar atividades, supervisionar recursos e orçamentos e analisar relatórios para garantir o andamento do projeto.

No entanto, com a crescente complexidade dos projetos, a carga de trabalho torna-se esmagadora. Lidar com vários projetos e tarefas em simultâneo, juntamente com uma grande equipa, pode ser uma tarefa difícil, mesmo para os gestores de projetos mais experientes.

De acordo com um relatório, mais de 52% dos gerentes de projetos lidam com 2 a 5 projetos simultaneamente.

Pense em uma subida interminável multiplicada pelo número de projetos que você gerencia.

Você precisa das ferramentas certas para facilitar sua vida profissional e ajudá-lo a conquistar a montanha de tarefas. Um software de gerenciamento de projetos em nuvem rico em recursos pode fazer o trabalho pesado por você.

Se você está se perguntando quais são os recursos mais essenciais de um software de gerenciamento de projetos, fizemos o trabalho preliminar para você.

Veja o que você deve procurar no melhor software de gerenciamento de projetos.

Escolhendo um software de gerenciamento de projetos para sua equipe

Atualmente, apenas 23% das organizações utilizam uma ferramenta de gerenciamento de projetos. As demais ainda dependem de ferramentas antigas, como planilhas e Excel, como sistema de gerenciamento de projetos.

O que acontece quando você gerencia projetos em planilhas? Como poucas pessoas têm habilidades acima da média no Excel, essas planilhas ficam intocadas em uma unidade de rede, e as informações do projeto são difíceis de gerenciar e interpretar

O gerenciamento de projetos baseado em planilhas não permite que as equipes de projeto armazenem arquivos, conversas, anotações e informações relacionadas — uma parte essencial da colaboração em projetos

As planilhas antigas não possuem controle de versão e trilhas de auditoria para acompanhar como as informações e os processos mudam ao longo do tempo

Sem edição em tempo real e para vários usuários, as planilhas criam silos de informações

Uma solução de gerenciamento de projetos com recursos avançados pode poupar sua equipe do sofrimento e melhorar o trabalho do seu projeto.

Os benefícios de um software de gerenciamento de projetos incluem:

1. Padronização dos processos de trabalho

Um sistema de gerenciamento de projetos possui modelos padrão que servem como planos para a execução do projeto.

Os modelos descrevem as etapas que os membros da equipe devem seguir, desde o planejamento e a execução até a conclusão, garantindo uma abordagem estruturada e estabelecendo uma estrutura padrão.

Sua equipe tem uma ideia clara de como as coisas funcionam, tornando os processos de negócios mais eficientes.

2. Melhor controle de qualidade

Com ferramentas de gerenciamento de projetos, o controle de qualidade se torna mais sistemático.

Por exemplo, os gerentes de projeto podem definir cronogramas para cada tarefa e ser notificados quando os prazos se aproximarem.

Cada membro da equipe conhece os objetivos, tarefas e dependências gerais, bem como seus colegas.

Os líderes de equipe podem acompanhar o andamento do projeto, identificar problemas logo no início e resolvê-los rapidamente.

Essa abordagem sistemática garante que os resultados atendam ou superem as expectativas dos clientes. O resultado é maior confiança dos clientes e da alta administração, levando a uma reputação organizacional mais sólida.

3. Melhor comunicação entre a equipe

Ao contrário das planilhas, que não possuem ferramentas de comunicação em equipe, os recursos do software de gerenciamento de projetos, como mensagens em tempo real, compartilhamento de arquivos e atribuição de tarefas, mantêm todos os envolvidos em sintonia.

Além disso, todos os membros da equipe conhecem suas funções, responsabilidades e o progresso geral do trabalho. Essa transparência proporciona clareza, evita mal-entendidos e incentiva os membros da equipe a colaborar e coordenar-se melhor.

4. Colaboração aprimorada

As ferramentas de gerenciamento de projetos oferecem uma plataforma de trabalho centralizada acessível de qualquer lugar, desde que você tenha conexão com a internet. Esse recurso permite que equipes em diferentes fusos horários colaborem de maneira integrada e em qualquer lugar.

A maioria dos softwares gratuitos de gerenciamento de projetos baseados em nuvem possui espaços de trabalho virtuais onde os usuários podem acessar tarefas, compartilhar documentos e se comunicar de maneira eficaz. Esses sistemas colaborativos estão se tornando cada vez mais importantes, à medida que horários de trabalho alternativos, equipes remotas e comunicação híbrida no local de trabalho se tornam a norma.

5. Resultados mensuráveis e custos reduzidos

Recursos de software de gerenciamento de projetos, como acompanhamento do progresso, definição de marcos e alocação de recursos, fornecem às equipes e aos gerentes informações em tempo real sobre o desempenho do projeto e os ajudam a tomar decisões baseadas em dados.

Essas informações melhoram a eficiência e identificam processos que afetam a produtividade da equipe, reduzindo os custos operacionais.

8 recursos essenciais a serem procurados em uma ferramenta de gerenciamento de projetos

1. Gerenciamento de tarefas

Ao iniciar um novo projeto, é fácil negligenciar a responsabilidade e a priorização das tarefas. O gerenciamento de tarefas permite organizar, acompanhar e monitorar as tarefas dentro de um projeto para garantir que sejam concluídas com eficiência e dentro do prazo. Os usuários podem criar tarefas, atribuí-las aos membros da equipe, definir prazos e acompanhar o andamento das tarefas.

Por exemplo, você pode usar o ClickUp Tasks para planejar, programar e acompanhar todas as suas tarefas em um hub centralizado. Simplifique seu trabalho atribuindo subtarefas, criando listas de verificação e especificando dependências de tarefas.

Aumente a clareza em seus projetos com tipos de tarefas personalizáveis e melhore a organização em seus esforços de gerenciamento de tarefas

As melhores ferramentas de gerenciamento de projetos também oferecem:

Priorização de tarefas: permite ordenar as tarefas com base na sua importância e urgência

Lembretes de tarefas: Configure notificações e lembretes automáticos para os membros da equipe sobre tarefas futuras ou vencidas

Filtragem e classificação de tarefas: Isso geralmente é feito com uma barra de pesquisa ou tags que permitem localizar tarefas específicas por prioridade, data de vencimento ou membro da equipe responsável, para que você não perca tempo procurando informações importantes

Modelos de tarefas: Crie modelos de gerenciamento de tarefas e reutilize-os para tarefas recorrentes. Você não precisa criar do zero; basta inserir seus dados nos modelos do projeto e começar a trabalhar

Os modelos de gerenciamento de projetos da ClickUp são amplamente utilizados por gerentes de projetos, pois são repletos de automações de fluxo de trabalho, fluxos de trabalho pré-construídos e recursos ágeis para organizar tarefas, acompanhar os resultados do projeto e criar um sistema mais gerenciável.

2. Recursos de IA

Como gerente de projetos, você tem muito mais tarefas diárias do que apenas operar uma ferramenta de gerenciamento de projetos. É aí que entram os recursos de IA, que permitem que sua solução funcione no piloto automático.

Escolher uma ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos de IA é fundamental para garantir o futuro do seu investimento. O mercado global de IA para gerenciamento de projetos deve crescer de US$ 2,5 bilhões em 2023 para US$ 5,7 bilhões em 2028, com um CAGR de 17,3% a partir de 2023.

Os principais recursos de IA que você deve esperar encontrar em uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos incluem:

Atribuição automatizada de tarefas: assistentes de IA integrados atribuem tarefas aos membros da equipe com base em sua experiência, carga de trabalho e disponibilidade

Assistência na redação e edição: Ferramentas de IA para gerentes de projetos ajudam a gerar resumos de projetos, criar relatórios de projetos, redigir e-mails, revisar relatórios em busca de erros ortográficos e automatizar a criação de briefings de projetos

Análise preditiva: A IA analisa os dados do projeto para prever tendências, riscos e resultados futuros, ajudando os gerentes de projeto a tomar decisões informadas

Programação inteligente: Ao considerar as dependências e a utilização dos recursos, a IA otimiza os cronogramas dos projetos para minimizar atrasos e maximizar a eficiência

Gerenciamento de riscos : com base em dados históricos e informações em tempo real, a IA identifica riscos e sugere estratégias de mitigação de riscos

Personalização: A IA permite criar e otimizar fluxos de trabalho personalizáveis. Com modelos personalizáveis, qualquer pessoa pode gerar processos de fluxo de trabalho repetíveis, independentemente de seu conhecimento técnico

Muito mais do que uma tendência em gerenciamento de projetos, os recursos de IA maximizam a eficiência da equipe, identificam oportunidades de redução de custos e ajudam a gerar fluxos de trabalho repetíveis e personalizáveis para atender aos objetivos de negócios.

Baixe este modelo Use os prompts do ChatGPT do ClickUp para gerenciamento de projetos para geração de ideias, análise de dados e criação de relatórios

O modelo ChatGPT Prompts for Project Management da ClickUp possui um repositório com mais de 190 prompts para ajudá-lo a gerar ideias e estratégias para um gerenciamento de projetos bem-sucedido.

Por exemplo, "Estou procurando estratégias para garantir a entrega bem-sucedida do projeto e minimizar os riscos associados a um projeto de desenvolvimento de software"

3. Planejamento e programação de projetos

Ao trabalhar em um projeto complicado com muitas etapas sobrepostas, é fácil se perder nos detalhes e deixar de agendar as reuniões ou atividades certas no momento certo.

A atribuição de tarefas, o acompanhamento do progresso e até mesmo os cronogramas dos projetos podem passar despercebidos, e quando diferentes membros da equipe dependem uns dos outros, qualquer deslize pode levar a um caos total.

Com um plano de projeto definido, você tem um roteiro e uma direção claros para o projeto, o que garante o alinhamento com os objetivos gerais da organização. Todos na equipe conhecem suas tarefas, os objetivos gerais do projeto e o escopo do trabalho, e mantêm o cronograma do projeto em ordem.

As melhores ferramentas de gerenciamento de projetos também oferecem:

Recursos de orçamento

A capacidade de definir metas/objetivos

Um planejador que descreve os vários projetos em que você está trabalhando e facilita o agendamento de novas atividades

Calendários compartilhados, essenciais para organizar reuniões e garantir que todos estejam informados sobre elas

Use modelos de planos de projeto para atingir suas metas de longo e curto prazo, juntamente com recursos adicionais, cronogramas e restrições orçamentárias. Procure um modelo de planejamento de projetos que se integre ao seu software de gerenciamento de projetos, permitindo que você insira marcos importantes, prazos, funções e responsabilidades.

4. Relatórios e acompanhamento de projetos

Pode ser difícil ter uma visão geral de como projetos complexos fluem de uma etapa para outra.

Relatórios e acompanhamento de projetos ajudam você a monitorar o desenvolvimento do projeto em tempo real e visualizar o status do projeto (por meio de gráficos de Gantt, quadros Kanban e barras de porcentagem/progresso).

Sem esse recurso, você não poderá:

Mitigue riscos de forma proativa antes que eles se agravem

Detecte e evite possíveis atrasos, bem como prazos perdidos

Identifique e resolva gargalos que estão afetando a eficiência do projeto

Defina e acompanhe os principais indicadores de desempenho para gerenciar o progresso de forma eficaz

Comunique o status do projeto à diretoria, aos membros da equipe e às partes interessadas

Monitore o tempo gasto em tarefas específicas ou em todo o projeto e otimize projetos futuros de acordo com isso

Garanta a prestação de contas e a responsabilidade entre os membros da equipe comparando o desempenho esperado com o desempenho em tempo real

5. Priorização

Os gerentes de projetos sabem quais tarefas são mais importantes e terão maior impacto ao planejar projetos.

No entanto, comunicar isso à equipe pode ser um desafio se você estiver fazendo isso manualmente, especialmente para projetos dinâmicos que precisam de uma resposta ágil.

Os recursos do software de gerenciamento de projetos incluem priorização, permitindo que você atribua e classifique tarefas com base em sua importância, para que sua equipe possa visualizar e se concentrar nas atividades mais críticas primeiro.

O recurso de priorização geralmente assume a forma de rótulos (por exemplo, Alta, Média e Baixa) exibidos de forma destacada ao lado de cada tarefa. Os usuários também podem definir critérios personalizados para priorização, como prazos, requisitos do cliente ou correlação com marcos do projeto.

Se as prioridades ou os requisitos do projeto mudam com frequência no seu setor, esse recurso permite que os membros da sua equipe se adaptem rapidamente.

Para que a priorização de tarefas seja bem-sucedida, crie uma lista de tarefas no seu software de gerenciamento de projetos. O recurso de gerenciamento de tarefas normalmente permite dividir tarefas maiores em subtarefas. Por exemplo, no ClickUp, você pode reorganizar e editar subtarefas em massa e adicionar prioridades que variam de urgente a baixa.

6. Gerenciamento do fluxo de trabalho

Uma coisa é ter uma visão geral de como o projeto será executado. Mas, para uma execução eficiente e sem erros, você precisa de uma sequência detalhada de tarefas, passo a passo.

O gerenciamento do fluxo de trabalho envolve projetar, executar e otimizar a sequência de tarefas. Embora possa parecer semelhante ao gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos e priorização, é diferente.

Veja como:

O planejamento de projetos concentra-se na parte "o quê" da equação (definir grandes partes do seu projeto, como metas e cronogramas), enquanto o gerenciamento do fluxo de trabalho concentra-se na parte "como" da equação (descrever as etapas detalhadas necessárias para concluir cada fase do projeto)

A priorização e o gerenciamento de tarefas concentram-se em tarefas individuais, enquanto o gerenciamento do fluxo de trabalho oferece uma visão geral. É sequencial e repetitivo e ajuda a entender como as tarefas estão conectadas e o que precisa ser feito a seguir

Em outras palavras, o gerenciamento do fluxo de trabalho visualiza toda a jornada do projeto, incluindo todas as etapas. As ferramentas visuais de gerenciamento de projetos geralmente apresentam fluxos de trabalho como diagramas visuais ou fluxogramas, que ajudam a entender a sequência de tarefas e dependências ao gerenciar projetos de complexidade diversa.

7. Integração com outras plataformas

Você deve escolher uma ferramenta de colaboração para gerenciamento de projetos com recursos de integração para eliminar a frustração e as ineficiências causadas pelo uso de vários aplicativos.

Um dia típico na vida de um gerente de projetos envolve o gerenciamento de vários aplicativos para colaboração e comunicação em equipe, relatórios, automação de fluxo de trabalho e outras ferramentas de trabalho.

Para simplificar seu trabalho, você precisa de um único aplicativo de gerenciamento de projetos que se conecte a todas as outras ferramentas da sua pilha de tecnologia, desde Zoom e Slack até Google Drive, Jira e GitHub.

O ClickUp integra-se com mais de 1.000 ferramentas para: Facilite a troca de informações sem erros entre diferentes sistemas,

Elimine erros de transferência de dados entre aplicativos desconectados,

Reúna todos os seus dados em um único banco de dados para melhorar a visibilidade e

Economize tempo executando tarefas em um único sistema, em vez de alternar entre várias fontes

8. Suporte para equipes de gerenciamento de projetos ágeis

Se sua equipe usa uma metodologia de gerenciamento ágil para melhorias constantes do produto por meio de uma série de sprints, procure os seguintes recursos:

Planejamento de sprint: crie e priorize tarefas, estime o esforço e defina metas de sprint

Quadros Kanban: Para visualizar o status do projeto

Gerenciamento de backlog : garante um fornecimento constante de trabalho para cada sprint

Gráficos de burndown: Ajudam a visualizar o trabalho restante em relação ao tempo para manter o controle

Modelos: Modelos de reuniões ágeis para colaboração entre equipes multifuncionais e para promover a transparência do projeto

Garanta que sua ferramenta de gerenciamento de projetos se integre ao software ágil que sua equipe de tecnologia usa. Por exemplo, a integração do ClickUp Jira simplifica o rastreamento de problemas e bugs, a criação de tarefas e outros fluxos de trabalho ágeis com uma sincronização bidirecional. Exemplo: quando uma nova questão é criada no Jira com uma tag específica, uma nova tarefa é automaticamente criada no ClickUp.

Encontrar uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa

Aqui estão algumas dicas a serem consideradas ao escolher um software de gerenciamento de projetos para sua equipe:

Localização da equipe : se os membros da sua equipe estiverem em fusos horários diferentes, você precisará de recursos de colaboração robustos e em tempo real para manter tudo funcionando perfeitamente, como chat instantâneo no aplicativo, edição colaborativa e listas de tarefas personalizáveis e compartilháveis

Escalabilidade : você quer uma ferramenta que possa ser ampliada ou reduzida de acordo com suas necessidades, seja em termos de recursos ou membros da equipe. Uma plataforma eficaz deve ser capaz de atender a unidades de negócios de diferentes tamanhos, expandir-se por vários departamentos e manter a facilidade de uso e o desempenho consistente à medida que sua empresa cresce

Integrações e facilidade de uso: Ao avaliar as diferentes opções, preste atenção à interface do usuário, à facilidade de navegação e se ele se integra à pilha de tecnologia que suas equipes utilizam

Preços : A melhor maneira de determinar se uma ferramenta tem custos ocultos é ler avaliações genuínas de usuários no G2, Capterra, Reddit e outros sites de avaliações. Custos ocultos em softwares de gerenciamento de projetos podem incluir cobranças adicionais por recursos não claramente indicados no plano de preços ou taxas inesperadas por suporte técnico

Suporte integrado para IA: Embora você possa usar outras plataformas de IA, como ChatGPT, Claude, Google Gemini, etc., é mais conveniente se a ferramenta escolhida tiver IA integrada. Escolha uma plataforma de gerenciamento de projetos que aproveite o poder de uma ferramenta de IA. Esse é um dos recursos mais importantes que se deve procurar em um software de gerenciamento de projetos atualmente

ClickUp: O melhor software de gerenciamento de projetos e tarefas

O que torna o ClickUp uma das melhores soluções de gerenciamento de projetos é que ele foi projetado para ser usado por equipes de todos os tamanhos em todos os setores.

Vamos dar uma olhada nos principais recursos da solução de software de gerenciamento de projetos ClickUp que toda equipe de projeto adora.

O software completo de gerenciamento de projetos da ClickUp para equipes em toda a sua organização

Maior eficiência com uma estrutura hierárquica escalável

O ClickUp oferece uma estrutura hierárquica escalável, o que significa que mesmo os projetos mais complexos são organizados de forma clara em pastas, tarefas, subtarefas e listas. Com mais de 15 visualizações personalizadas do ClickUp, você pode adaptar seu trabalho para se adequar à sua abordagem de gerenciamento de projetos e fluxos de trabalho individuais.

Por exemplo, se sua equipe usa gráficos de Gantt para cronogramas de projetos para planejar e executar projetos, você pode escolher a visualização Gráfico de Gantt para visualizar e monitorar o progresso.

Ajuste cronogramas, adicione dependências e acompanhe as alterações do projeto usando a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp

Juntamente com mais de 50 automações de tarefas que podem otimizar qualquer processo de gerenciamento de projetos, você obtém uma ferramenta que ajuda a visualizar projetos complexos e automatizá-los, aumentando a eficiência do gerenciamento de projetos.

ClickUp Brain para gerenciamento de projetos com inteligência artificial

A maioria das tarefas diárias das equipes de projeto envolve tarefas repetitivas, como entrada de dados, geração de relatórios semanais, solicitação de detalhes às equipes de produto e marketing, criação de resumos de produtos e outra documentação, redação de e-mails e resumo de reuniões.

O ClickUp Brain capacita sua equipe automatizando as tarefas rotineiras mencionadas acima, permitindo que ela dedique mais tempo a trabalhos estratégicos e impactantes.

O gerenciador de conhecimento com IA integrado do ClickUp permite que você acesse respostas rápidas e precisas a partir do contexto de qualquer tarefa ou projeto dentro do seu espaço de trabalho ClickUp. O gerenciamento automatizado de projetos evita que você precise pedir detalhes específicos aos membros da equipe, pois o ClickUp Brain os busca para você.

Além disso, você pode usar o ClickUp Brain como seu assistente de IA para criar relatórios de projetos e status, automatizar o planejamento de subtarefas e preencher dados automaticamente. Ele pode lidar com tarefas como criar resumos de projetos, escrever e-mails, resumir notas de reuniões e gerar ideias para projetos.

Usamos o ClickUp Brain para criar um resumo do projeto, preenchendo automaticamente detalhes como dependências de tarefas, cronogramas, partes interessadas e resultados esperados

Modelos de gerenciamento de projetos

Baixe este modelo O modelo de gerenciamento de projetos da ClickUp é usado por gerentes de portfólio e gerentes de projetos para eliminar silos de dados e executar projetos multifuncionais complexos com facilidade

O modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece recursos avançados personalizados para atender a necessidades complexas e um espaço de trabalho personalizável que pode ser ajustado para se adequar a qualquer projeto. É especialmente conveniente para supervisionar projetos grandes e multifuncionais, ajudando os gerentes a superar barreiras à colaboração e coordenação.

O modelo oferece status personalizados, como "Em andamento", "Em risco", "Concluído" etc. Além disso, você pode visualizar suas informações em diversas visualizações, como quadro Kanban, documentos, visualização de formulário para coletar contribuições das partes interessadas e uma visualização de lista detalhada.

Colaboração aprimorada com o ClickUp Chat View e o ClickUp Docs

A última coisa que você quer é que as equipes trabalhem isoladas ou tenham dificuldades com a comunicação dispersa entre os canais, ainda mais quando a colaboração entre departamentos é a chave para o sucesso de projetos de grande escala.

A visualização de chat do ClickUp reúne a colaboração da equipe no aplicativo, permitindo que os membros da equipe marquem e atribuam itens de ação dentro do sistema de gerenciamento de projetos.

Adicione páginas da web, incorpore links e planilhas para facilitar o acesso e formate qualquer mensagem com recursos avançados de edição, como blocos de código e listas com marcadores.

Reúna toda a comunicação da sua equipe e do seu projeto em um só lugar com a Visualização de bate-papo do ClickUp

Além disso, o ClickUp Docs é uma fonte centralizada de informações, que armazena todos os documentos e detalhes do seu projeto. Colabore com os membros da sua equipe em tempo real, adicione links de vídeo, PDFs e planilhas, destaque seções importantes com formatação avançada e conecte os documentos aos seus fluxos de trabalho para melhorar a eficiência e a colaboração.

Usando o ClickUp Docs para adicionar formatação avançada aos documentos do projeto e torná-los colaborativos

Gerenciamento de trabalho com modelos

O ClickUp oferece modelos de projetos para ajudar você a monitorar os custos, otimizar a alocação de recursos, acompanhar tarefas e evitar ineficiências ou custos excessivos.

Baixe este modelo Gerencie e acompanhe a utilização de recursos em um único projeto ou em vários projetos usando o modelo de matriz de recursos do projeto do ClickUp

Por exemplo, o modelo de matriz de recursos do projeto do ClickUp estima os custos de recursos, como mão de obra, despesas gerais e matérias-primas, visualiza a capacidade de carga de trabalho e facilita a comunicação com as partes interessadas.

Da mesma forma, você pode usar o modelo de entregas do projeto do ClickUp para dividir os custos do projeto por entregas e garantir resultados bem-sucedidos.

Baixe este modelo Use o modelo de entregas do projeto ClickUp para definir o escopo do projeto e alocar recursos com eficiência

Este modelo personalizável ajuda você a acompanhar todas as informações, atividades e resultados do projeto. Use-o para atribuir e priorizar tarefas e acompanhar seu progresso.

O modelo oferece até seis visualizações diferentes. Você pode usar a Visualização em lista para ver o status, o responsável, a data de vencimento e outras informações de cada tarefa, e a Visualização em quadro para ver as tarefas agrupadas por status. Os gerentes de projeto também se beneficiarão da visualização em gráfico de Gantt para ter uma visão geral do projeto.

Maior produtividade com os quadros brancos do ClickUp

Manter a produtividade ao longo de um projeto requer brainstorming frequente, comunicação otimizada e priorização de tarefas. Quer você faça parte de uma equipe virtual ou trabalhe no local, os quadros brancos do ClickUp servem como uma tela digital criativa onde você pode fazer brainstorming e dar vida às suas ideias.

Os quadros brancos ClickUp criam uma experiência de trabalho mais inclusiva para as partes interessadas, clientes e equipes.

Use quadros brancos no ClickUp para registrar suas ideias, conectá-las aos seus fluxos de trabalho e atribuir tarefas aos membros da equipe dentro do quadro branco digital.

Reúna ideias e crie fluxos de trabalho com os quadros brancos do ClickUp

Integração mais fácil de novos membros

Explicaremos esse recurso de maneira um pouco diferente com um estudo de caso.

A plataforma de planejamento de negócios Pigment utilizou o ClickUp para criar e oferecer uma excelente experiência de integração aos funcionários.

Após sua rodada de financiamento da Série B, a organização triplicou seu quadro de funcionários em 6 meses. Os processos de integração antigos, que envolviam listas de verificação do Notion e comunicação por meio de mensagens no Slack e e-mails, eram ineficientes e precisavam ser reformulados.

O sistema de gerenciamento de trabalho da ClickUp centralizou a colaboração em toda a organização.

Soluções da ClickUp para otimizar a integração da Pigment: Melhora a colaboração entre equipes de diferentes áreas, com equipes usando a Visualização Gantt para programar, gerenciar e priorizar tudo

Delegação rápida e fácil com o ClickUp Chat, onde as tarefas também podem ser atribuídas a vários proprietários, permitindo a colaboração em um só lugar

Formulários ClickUp para coletar informações sobre novos contratados e obter feedback sobre o processo de integração

Modelos e automações do ClickUp para fornecer recursos específicos para cada novo funcionário, permitindo que eles se tornem colaboradores poderosos rapidamente O resultado? Aumento de 88% na eficiência da integração

83% de redução no tempo de ciclo para bugs

Aumento de 20% na eficiência da comunicação da equipe

Queríamos garantir que todas as equipes diferentes compartilhassem uma plataforma comum onde pudéssemos trabalhar juntos e nada fosse esquecido. Queríamos manter a alta eficiência em nossas operações diárias à medida que expandíamos em um ambiente global e remoto.

Queríamos garantir que todas as equipes diferentes compartilhassem uma plataforma comum onde pudéssemos trabalhar juntos e nada fosse esquecido. Queríamos manter a alta eficiência em nossas operações diárias à medida que expandíamos em um ambiente global e remoto.

Recursos essenciais de gerenciamento de projetos simplificados

Os recursos certos de um software de gerenciamento de projetos permitem que sua equipe gerencie vários projetos, independentemente da complexidade, evitando custos excessivos e atrasos.

A solução de gerenciamento de projetos da ClickUp permite gerenciar projetos simples e complexos sem complicações.

Recursos como ClickUp Brain, ClickUp Chat View, ClickUp Whiteboards e modelos pré-criados foram projetados para ajudar você a superar até mesmo os projetos mais difíceis.

Parece um bom negócio? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp para melhorar seu gerenciamento de projetos.

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Quais são os recursos do software de gerenciamento de projetos?

Os recursos de um software de gerenciamento de projetos referem-se às funcionalidades ou capacidades específicas que uma ferramenta oferece para ajudar a planejar, executar e monitorar vários projetos de maneira eficaz. Esses recursos incluem gerenciamento de tarefas, programação, ferramentas de colaboração, relatórios, acompanhamento de orçamento e um gerenciador de projetos com IA integrado.

2. Qual é uma aplicação importante do software de gerenciamento de projetos?

Uma aplicação importante do software de gerenciamento de projetos é simplificar os fluxos de trabalho dos projetos e melhorar a produtividade da equipe.

Por exemplo, se você estiver liderando um projeto de desenvolvimento de software, um software de gerenciamento de projetos ajudará você a desenvolver um roteiro para o produto. Você pode planejar o ciclo de vida do desenvolvimento de software de ponta a ponta, desde o planejamento até o gerenciamento de recursos, orçamento, planos de ação, atribuição de tarefas, acompanhamento de marcos, acompanhamento de entregas e progresso e transferências de projetos.