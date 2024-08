Todoist vs. Microsoft To Do: O dilema do gerenciamento de tarefas

Você está lidando com vários projetos e sente que está no topo do mundo! Mas, em determinado momento, suas tarefas viram uma bola de neve - você está perdendo o controle e não consegue se lembrar do que deveria fazer. Uma ou duas tarefas (ou três ou quatro!) escapam da rede e o inferno começa!

Você não consegue se concentrar e não consegue encontrar uma maneira de sair do ciclo interminável do mau gerenciamento de tarefas.

É nesse ponto que aplicativos de gerenciamento de tarefas vêm em seu socorro - eles o ajudam a organizar seus dias, definir prioridades e cumprir prazos. Duas joias na coroa do gerenciamento de tarefas são o Todoist e o Microsoft To Do.

À primeira vista, os dois aplicativos oferecem os mesmos recursos - inteligente listas de tarefas para organizar o trabalho e a vida. Mas uma análise mais detalhada revela diferenças em seus recursos e opções disponíveis.

Neste artigo, analisaremos a fundo os principais recursos de ambos os aplicativos e discutiremos seus prós e contras para ajudá-lo a escolher um lado no dilema Todoist vs. Microsoft e a se tornar um profissional na execução de suas tarefas mais importantes. 💪

O que é Todoist?

Todoist é uma plataforma popular de gerenciamento de tarefas que permite que você crie listas de tarefas para estruturar seus dias e ficar em dia com suas responsabilidades. Quer você o use para trabalho, coisas pessoais ou ambos, o Todoist pode impulsionar suas habilidades de organização -facilita o planejamento meticuloso do dia, garantindo que nenhuma tarefa seja esquecida ou deixada de lado.

Via: Todoist Alguns dos recursos básicos que você obterá com o Todoist são:

Adição rápida de tarefas

Definição de tarefas recorrentes para criar rotinas

Classificação de suas tarefas em seções

Escolha níveis de prioridade para suas tarefas, personalizar lembretes e compartilhe suas listas de tarefas com colegas de trabalho (ou membros da família ou colegas de quarto) para mantê-los informados.

O Todoist oferece dúzias de integrações, para que você possa conectá-lo ao seu e-mail ou software de calendário e atribuir e programar tarefas com facilidade.

Como ele oferece muito mais do que simples listas de afazeres em que você risca as tarefas, o Todoist pode ser útil para qualquer pessoa que queira levar a organização e a diligência a novos níveis. 📈

Recursos do Todoist

Sim, o Todoist é popular, mas o que torna essa plataforma diferente de outros aplicativos de lista de tarefas? Vamos dar uma olhada em alguns de seus recursos de destaque.

1. Quadros Kanban Quadros Kanban são populares

gerenciamento ágil de projetos ferramentas que o ajudam a visualizar seus projetos e processos e a otimizar os fluxos de trabalho. Embora o Todoist não seja uma plataforma de GP, mas uma ferramenta para gerenciar tarefas, definir lembretes, monitorar a atividade das tarefas e muito mais. Ele reconhece os benefícios dos quadros Kanban e permite que seus usuários tirem proveito deles.

Via Todist

Como qualquer outro aplicativo de lista de tarefas, o Todoist permite que você veja suas tarefas como listas. Digamos que você tenha uma lista chamada "Estratégia de marketing" com várias categorias como "Ideias", "A fazer" e "Em andamento" Se você clicar nos três pontos no canto superior direito da lista e escolher "Exibir como quadro", a lista e suas categorias se transformarão em um quadro Kanban em que as tarefas são exibidas como cartões.

O Todoist permite que você mova os cartões com ações simples de arrastar e soltar para atualizar seus processos sem esforço.

2. Modelos

Não quer criar suas listas de tarefas do zero? O Todoist entende que você pode não ter tempo ou tem medo de perder alguma coisa, por isso oferece modelos fantásticos. Eles vêm com tarefas predefinidas que você pode adaptar aos seus processos.

A plataforma vem com 60+ modelos divididos em várias categorias, como Marketing e Vendas, Criativo, Design e Produto, e Gerenciamento. Se você não quiser examinar as categorias manualmente, use a barra de pesquisa para encontrar o modelo certo com base nas palavras-chave inseridas.

Digamos que você esteja planejando um evento -Use o modelo de planejamento de eventos do Todoist que classifica as tarefas de acordo com o momento em que precisam ser concluídas. Você tem três categorias: Antes do evento, Dia do evento e Depois do evento. Cada categoria é subdividida para facilitar a organização. Por exemplo, em Before Event (Antes do evento), você tem subcategorias como Venue (local), Catering e Speakers (palestrantes). Risque as tarefas de suas listas, faça as coisas e aproveite o sucesso de seu evento. 🏅

3. Acompanhamento das tendências de produtividade

Saber o quanto você foi produtivo no passado pode inspirá-lo a continuar e fornecer informações valiosas sobre o quanto você alcançou. O Todoist permite que você configure metas de produtividade e rastrear tendências para ver o quanto você realizou em nível diário e semanal e rastrear sequências de metas.

Via Todoist

O aplicativo também permite que você veja seu histórico de atividades, filtre-o por projeto ou pessoa e obtenha dados objetivos sobre a sua eficiência e a da sua equipe.

Além de exibir o número de tarefas realizadas, o Todoist permite que você veja as tarefas reais que você riscou de suas listas. Isso o ajuda a acompanhar a atividade e a visualizar os caminhos que levam à conclusão de grandes projetos! 🥰

Outra opção valiosa é o Todoist Karma - ele lhe dá pontos por usar recursos avançados e concluir tarefas. Se você é competitivo e gosta da sensação de realização, vai adorar esse recurso gamificado.

Preços do Todoist

Iniciante : Versão gratuita

: Versão gratuita Pro: uS$ 4/mês por usuário

*O preço listado refere-se ao modelo de faturamento anual

O que a Microsoft deve fazer?

O Microsoft To Do é um aplicativo simples de gerenciamento de tarefas baseado em listas de tarefas. Ele permite que você divida seu trabalho em partes menores e mais gerenciáveis (tarefas) e as resolva uma a uma até atingir suas metas. ✔️

Via: Microsoft To Do O Microsoft To Do pode ser a escolha perfeita para usuários que buscam simplicidade. O aplicativo pode ajudá-lo a manter o controle de seus dias e colaborar com outras pessoas desde o início, sem perda de tempo para conhecer a interface.

A plataforma pode não vir com sinos e assobios, mas, para muitos usuários, é mais do que suficiente para gerenciar obrigações com sucesso. Além de criar listas de tarefas, você pode definir datas de vencimento e lembretes, priorizar, categorizar, anexar arquivos e adicionar notas para melhorar sua organização.

Recursos do Microsoft To Do

Vamos ver quais recursos tornam um aplicativo de tarefas aparentemente básico como o Microsoft To Do tão atraente.

1. Listas de tarefas

Por padrão, o Microsoft To Do apresenta várias listas de tarefas que o ajudam a monitorar as atividades e tarefas planejadas.

Via Microsoft

A primeira lista é My Day, onde você encontrará tarefas agendadas para "hoje" e para os dias seguintes. Ela oferece uma visão geral da sua agenda diária e você pode usar as opções de classificação para organizar as tarefas com base em fatores como importância, data de vencimento, primeira letra ou data de criação.

A próxima lista é Importante, que mostra as tarefas que você marcou como importantes ao pressionar a estrela à direita. ⭐

A terceira lista é Planejado, na qual você encontrará todas as tarefas com uma data de vencimento.

A lista Atribuído a mim exibe todas as tarefas atribuídas a você no aplicativo ou Microsoft Planner (aplicativo de planejamento da Microsoft). Por fim, a Lista de tarefas compila de forma abrangente todas as suas responsabilidades atribuídas.

Você não precisa usar essas listas - o Microsoft To Do permite que você crie suas próprias listas pressionando a opção Nova lista no menu do lado direito da tela.

2. Lembretes

Imagine abrir seu aplicativo de lista de tarefas e ver que você tem uma reunião importante agendada para hoje. Mas já são 11 horas da manhã e a reunião era às 10 horas. Felizmente, você pode evitar esses cenários de pesadelo usando a opção de lembretes no Microsoft To Do. ⏰

Além de adicionar a data de vencimento de suas tarefas, você pode definir lembretes para ficar à frente de seus dias e evitar perder atividades importantes.

Escolha uma data e hora selecionando uma tarefa e escolhendo a opção Lembrar-me na barra de ferramentas no lado direito da tela. O Microsoft To Do enviará uma notificação ao seu dispositivo no horário especificado e o ajudará a reduzir o estresse, cumprir prazos e gerenciar seu trabalho como um profissional.

3. Configurações de tarefas

Considerando que o Microsoft To Do é um aplicativo simples de gerenciamento de tarefas, ele oferece configurações surpreendentemente detalhadas para organizar sua interface e listas.

Você encontrará as configurações no canto superior direito do aplicativo - clique no ícone de engrenagem para acessá-las. ⚙️

Você verá uma lista de configurações que pode personalizar alternando o botão de alternância. Por exemplo, você pode optar por colocar as novas tarefas na parte superior, reproduzir um som de conclusão ou enviar notificações de lembrete.

Das configurações gerais à personalização de listas e aplicativos conectados, o Microsoft To Do coloca você no comando e permite criar um espaço que se alinhe às suas necessidades de planejamento.

Preços do Microsoft To Do

Grátis

Todoist vs. Microsoft To Do: Recursos comparados

O Todoist e o Microsoft To Do têm a mesma finalidade: ajudam você a criar listas de tarefas e gerenciar tarefas para melhorar a organização e a produtividade. Escolher um favorito não é nada fácil, portanto, vamos ver como os dois aplicativos se comparam em três aspectos críticos - integrações, colaboração e criação de tarefas.

1. Integrações

A conexão com diferentes plataformas de produtividade, gerenciamento de projetos e colaboração pode aumentar a eficiência e desbloquear funcionalidades adicionais. Tanto o Todoist quanto o Microsoft To Do oferecem dezenas de opções de integração para atender às suas necessidades.

O Todoist se integra a 80+ aplicativos classificados em categorias como compartilhamento de arquivos e conteúdo, controle de tempo e assistentes de voz.

O Microsoft To Do, como você adivinhou, concentra-se mais em integrações dentro do ecossistema da Microsoft. Você pode conectá-lo sem esforço a aplicativos como Outlook, OneDrive e Microsoft Teams .

Tanto o Todoist quanto o Microsoft To Do podem se conectar ao Zapier, abrindo assim a porta para milhares de integrações de software.

Não há nenhum vencedor claro nesse campo. O Microsoft To Do pode ser o caminho a seguir se você já estiver trabalhando com aplicativos da Microsoft. Mas, se você quiser mais versatilidade, o Todoist parece ser a melhor opção.

2. Opções de colaboração

Se você trabalha em equipe, terá interesse em opções que estimulem a colaboração e a comunicação.

O Todoist oferece uma série de recursos desse tipo, abrangendo capacidades como comentários de tarefas, delegação de tarefas sem esforço e rastreamento. Ele promove um ambiente favorável à colaboração, no qual você pode monitorar as tendências de produtividade de cada membro da equipe e usar essas informações para futuros agendamentos e gerenciamento da carga de trabalho .

Em contrapartida, o Microsoft To Do não se destaca nessa área. Embora seja possível atribuir tarefas a membros específicos da equipe, o processo é um pouco demorado. Você pode deixar anotações em cada tarefa, mas não pode adicionar comentários, o que pode dificultar a colaboração e a comunicação.

O Todoist leva a melhor em termos de recursos de colaboração - ele é adequado para equipes pequenas e grandes e permite monitorar tendências e padrões. O Microsoft To Do, por outro lado, pode ser uma boa opção para indivíduos e equipes menores.

3. Recursos de criação de tarefas

Você não quer um aplicativo de lista de tarefas que torne a criação de tarefas, seu objetivo principal, um pesadelo. Felizmente, esse não é o caso de nenhum dos nossos concorrentes - ambos permitem que você crie tarefas com apenas alguns cliques. Você também pode adicionar responsáveis, datas de vencimento e prioridade. Porém, há algumas diferenças que devem ser observadas.

Por exemplo, o Todoist permite que você crie subtarefas dentro de subtarefas, enquanto o Microsoft To Do não permite. Além disso, com o Todoist, você pode criar seções em suas listas para organizar tarefas com base no critério desejado, o que não é possível no Microsoft To Do.

via Todoist

Os lembretes de tarefas são um recurso disponível em ambos os aplicativos, mas é aqui que o Microsoft To Do tem uma pequena vantagem. Ao contrário do Todoist, que exige uma assinatura do plano Pro para acessar essa funcionalidade, o Microsoft To Do a oferece gratuitamente. No entanto, vale a pena observar que, com o plano Pro do Todoist, você obtém o benefício adicional de usar a linguagem natural para definir lembretes (e outros detalhes da tarefa), o que pode fazer com que o investimento valha a pena.

Em termos de definição de prioridades o Microsoft To Do permite que você use uma estrela para marcar tarefas de alta prioridade. O Todoist permite que você escolha entre quatro níveis de prioridade e organize seus fluxos de trabalho para cumprir prazos com facilidade. 💪

Todoist vs. Microsoft To Do no Reddit

O que fazer Usuários do Reddit dizem sobre o confronto entre o Microsoft To Do e o Todoist? Vamos dar uma olhada em alguns de seus comentários.

Um usuário mencionou que uso os dois, mas prefiro o Todoist por causa de suas opções avançadas:

"_Eu fico alternando entre os dois, mas minha preferência é o Todoist. As opções de linguagem natural e tarefas recorrentes são o grande atrativo."

Outro usuário defendeu o Microsoft To Do por causa de suas integrações:

"Se o seu escritório estiver usando totalmente a suíte 365 junto com o planejador, a integração é boa, pois as tarefas atribuídas a você por meio do planejador serão perfeitamente vinculadas."

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Todoist versus o Microsoft To Do

A escolha entre o Todoist e o Microsoft To Do geralmente se resume a um compromisso. De um lado, você tem opções robustas de gerenciamento de tarefas, embora com uma interface um pouco mais complicada. Do outro, você tem um aplicativo fácil de usar do pacote Microsoft, mas sem recursos avançados.

E se dissermos que você não precisa se contentar? O ClickUp pode ser sua plataforma de gerenciamento de tarefas e ajudá-lo a atingir níveis de organização e produtividade que você nunca imaginou serem possíveis. Ele oferece opções fantásticas para planejar, organizar, atribuir e rastreamento de tarefas ao mesmo tempo em que enfatiza colaboração em tempo real .

Graças a seus recursos incrivelmente diversificados, o ClickUp foi nomeado para o Forbes 2023 Cloud 100 -uma lista das 100 principais empresas de nuvem privada. Vamos dar uma olhada em alguns recursos que fazem dela uma todoist fantástico e Alternativa Microsoft To Do !

1. Documentos do ClickUp

Detecção e edição colaborativas, adição de comentários e incorporação de links no ClickUp Docs

A atribuição, a organização e a colaboração em tarefas são facilitadas com o Documentos do ClickUp -a única da plataforma gerenciamento de documentos Recurso.

Essa opção permite criar, editar e compartilhar documentos relacionados a projetos e tarefas. Seja fornecendo instruções ou incluindo informações extras para a sua equipe, o ClickUp Docs pode ser uma adição valiosa ao seu arsenal de gerenciamento de tarefas. Permita que os membros da sua equipe editem documentos relacionados a tarefas e colaborem em tempo real, independentemente do local.

Depois de concluir um documento, você pode conectá-lo a uma tarefa para melhorar a organização e centralizar seus fluxos de trabalho.

Todos os elementos do ClickUp Docs são personalizáveis, para que você possa alinhar seus documentos à natureza de suas tarefas e projetos e à dinâmica geral da equipe.

2. ClickUp AI

Usando o ClickUp AI para escrever um resumo de projeto

Coloque suas habilidades de gerenciamento de tarefas em alta velocidade com IA do ClickUp . Esse exclusivo assistente de redação aproveita o poder da inteligência artificial para ajudá-lo a criar, organizar e gerenciar tarefas e projetos.

Use IA do ClickUp para resumir documentos e extrair informações relevantes com base nas quais você criará e atribuirá tarefas. Você pode dar um passo adiante e deixar a ferramenta gerar itens de ação para seus documentos e tarefas!

Essa poderosa opção facilita muito a criação de documentos e tarefas - ela pode gerar ideias e ajudá-lo a fazer brainstorm. Você também pode usá-la como um editor pessoal e deixar que ela torne sua redação mais clara e envolvente.

O ClickUp oferece vários Modelos de prompt de IA para ajudá-lo a se "comunicar" com chatbots como o ChatGPT para obter o máximo de produtividade. Embora os recursos adicionais de IA não estejam na versão gratuita do ClickUp, ele tem o poder de economizar seu tempo em tarefas concluídas e escrever comunicações melhores.

3. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Use o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp para gerenciar suas tarefas sem esforço

Os modelos podem tornar o gerenciamento de tarefas mais rápido e fácil - em vez de criar suas listas de tarefas do zero, você pode usar entradas predefinidas e economizar tempo ao concluir tarefas. O ClickUp oferece uma biblioteca impressionante com mais de 1.000 modelos e muitos deles giram em torno do gerenciamento de várias tarefas, organização e recursos colaborativos para trabalhar em conjunto na mesma plataforma.

Os Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp pode ser a opção perfeita se você estiver procurando por modelos de projeto simples e sem frescuras para mantê-lo no caminho certo.

Esse modelo de tarefa é um lista de tarefas com três subtarefas - Rotina da manhã, Rotina da tarde e Rotina da noite. Cada subtarefa é dividida em categorias como Ler livro e Tomar café da manhã rico em fibras em Rotina matinal. Categorize cada tarefa e acompanhe as sequências para monitorar seu progresso.

Obviamente, isso lista de verificação diária o modelo se concentra em sua vida pessoal e não no trabalho. Mas você pode mudar isso rapidamente, pois todos os elementos são personalizáveis. Substitua as listas e subtarefas atuais por coisas relacionadas ao trabalho, adicione os membros da sua equipe, adicione comentários às tarefas, inicie a eliminar itens de sua lista de verificação e aproveite a sensação de realização! 😎

Compare Noção contra Todoist !

ClickUp: Faça malabarismos com seus olhos fechados

A seleção de uma ferramenta para gerenciar tarefas com eficiência não deve se resumir a uma questão de acomodação -você merece o melhor, e esse é o ClickUp!

Com suas opções convenientes de criação e gerenciamento de tarefas, um assistente de IA e mais de 1.000 integrações e modelos, o ClickUp pode ser a arma secreta para realizar suas tarefas e aumentar a produtividade. Experimente o plano gratuito do ClickUp e explore seus benefícios. 🙌