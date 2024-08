Notion vs Todoist: Qual é a melhor ferramenta de gerenciamento de tarefas?

Independentemente do tamanho da sua equipe, ter as ferramentas certas é fundamental para o gerenciamento eficaz de tarefas.

Com tantos aplicativos de gerenciamento de tarefas, descobrir qual é o melhor é confuso. O Notion e o Todoist são duas das principais opções, conhecidas por serem eficazes.

Ambos vão além das listas de tarefas básicas com recursos avançados para gerenciar tarefas. No entanto, é fundamental fazer a escolha certa.

Neste artigo, avaliaremos o Notion e o Todoist, analisaremos seus principais recursos e ponderaremos os prós e os contras para ajudá-lo a selecionar a plataforma certa.

Vamos ajudá-lo a encontrar a ferramenta que funciona melhor para você. Fique conosco e apresentaremos uma opção melhor para você!

O que é o Notion?

via Noção O Notion é um espaço de trabalho versátil e software de gerenciamento de tarefas para gerenciar, rastrear, colaborar e organizar projetos.

O Notion é uma ferramenta poderosa quando você aprende a personalizar e gerenciar tarefas dentro da plataforma. Configurar o Notion com as integrações e a personalização é complexo, mas a ferramenta o ajudará a economizar tempo depois que você o fizer.

A flexibilidade do Notion aumenta a priorização e o desempenho das tarefas graças às suas amplas opções de personalização.

Recursos do Notion

Embora o Notion seja principalmente uma ferramenta baseada em documentos, ele oferece muito mais. Ele tem recursos baseados em notas, modelos de gerenciamento de tarefas, bancos de dados, dinâmicas altamente personalizáveis, modelos, ferramentas de projeto e muito mais.

Aqui está um resumo rápido dos melhores recursos de gerenciamento de tarefas do Notion:

Wikis

Wikis da equipe o Notion oferece um espaço de trabalho versátil e organizado para a sua equipe centralizar o conhecimento e a documentação. Esse recurso é altamente adaptável e tem uma interface simplificada, uma função de pesquisa robusta e a capacidade de personalizar visualmente as páginas com emojis e imagens de capa.

Os membros da equipe podem contribuir facilmente para o base de conhecimento sem exigir conhecimento técnico.

O recurso Synced Blocks do Notion garante que seu conteúdo seja atualizado de forma consistente em vários locais, eliminando a confusão de versões. A plataforma se integra perfeitamente a ferramentas populares como Slack, Figma, Jira e GitHub.

Templates

Galeria de modelos Notion

O Notion oferece acesso ilimitado a modelos prontos, sem a necessidade de projetá-los do zero!

Quer se trate de uma página básica ou de um plano de projeto completo, o Notion oferece vários modelos criados por criadores da comunidade Notion, alguns gratuitos, outros pagos.

Gerenciamento de tarefas

Gerenciamento de tarefas no Notion

Embora o gerenciamento de tarefas possa parecer um pouco complexo, o Notion é super flexível. Experimente as configurações de colaboração, adicione caixas de seleção e compartilhe facilmente o feedback com a sua equipe.

Visualize suas tarefas com os recursos de calendário, tabela e quadro Kanban do Notion.

O Notion ajuda você a classificar sua lista de tarefas em tarefas de alta, média ou baixa prioridade. Aprofunde-se um pouco mais e classifique-as por vários critérios, como prioridade, categoria e cronograma, para aumentar sua produtividade.

Você também pode ajustar o status de suas tarefas com lembretes como a fazer, em andamento e concluído

Integração de ferramentas

O Notion oferece uma lista crescente de integrações oficiais e suporta o uso da API do Notion para conexões personalizadas.

Integre-o com ferramentas populares como Google Drive, ClickUp, Calendly, Jira e Microsoft Office . Você pode solicitar uma integração personalizada se seu software favorito não estiver na lista.

Em algum momento, se você precisar de funções personalizadas para branding, estratégia ou marketing, a Notion API o ajudará com soluções personalizadas.

Note-taking

Um exemplo de anotações no Notion

Use o Docs in Notion para suas anotações diárias ou para fazer anotações em geral. Organize e marque diferentes partes de suas anotações em várias categorias e formatos.

Crie modelos e bancos de dados para fazer anotações mais organizadas e facilitar a localização de informações.

Você também pode compartilhar o Docs com sua equipe, colaborar, sugerir alterações e adicionar comentários. Além disso, você pode anexar imagens, vídeos e links aos seus documentos.

Notion AI

Resumir os itens de ação e as principais conclusões com o Notion AI

Se você quiser economizar tempo fazendo malabarismos com várias prioridades, Notion AI ajuda você. Ele ajuda a criar conteúdo, editar texto, fazer anotações, resumir passagens e muito mais.

Como outros Ferramentas de IA o Notion pode gerar esboços de postagens de blog e e-mails com base em suas solicitações.

Visualizações de banco de dados personalizáveis

O layout do banco de dados do Notion permite que você personalize vários estilos, formatos ou estruturas de acordo com a sua imaginação, desde que esteja dentro do Notion.

Visualize seu banco de dados como um quadro, lista, tabela, linha do tempo, calendário ou galeria. Você pode mostrar ou ocultar propriedades para cada visualização, filtrar, classificar e até mesmo agrupar itens conforme desejar.

Preço do Notion

**Gratuito para sempre

Plus : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Business : $15/mês por usuário

: $15/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

O que é Todoist?

Via Todoist O Todoist mantém o gerenciamento de tarefas simples e funciona em várias plataformas. O Todoist oferece complementos úteis, como o EverNote e o Integrações com o DropBox além de suporte de linguagem natural para agendamento de projetos e tarefas.

Se você quiser melhorar o desempenho de sua organização, poderá eficiência do processo com um aplicativo de gerenciamento de tarefas, o Todoist é uma ótima opção. Defina e ajuste datas de vencimento, rótulos e comentários.

O Todoist é ótimo para programar tarefas recorrentes em suas rotinas diárias. Embora muitos dependam de lembretes, o Todoist é uma ferramenta adequada que o lembra e o ajuda a se manter no caminho certo.

O compartilhamento é muito fácil com o Todoist; convide membros da equipe, colegas e amigos para colaborar com o seu trabalho.

Integre o Todoist aos seus e-mails e calendários de trabalho para otimizar seu fluxo de trabalho. O Todoist integra-se facilmente com e-mails e sincroniza-se com calendários para otimizar a programação de tarefas.

A plataforma oferece gerenciamento prático de tarefas e modelos de produtividade com tarefas personalizáveis que você pode usar em cenários cotidianos, como rastreamento de projetos ou agendas de reuniões.

Recursos do Todoist

Com os recursos de produtividade do Todoist, você pode se manter organizado sem esforço, priorizar suas tarefas e lidar facilmente com elas.

A ferramenta oferece integrações suaves de aplicativos, acompanhamento visual do progresso, visualizações personalizáveis e ferramentas de colaboração fáceis de usar para delegação e compartilhamento de tarefas sem esforço.

Aqui está uma lista dos melhores recursos de gerenciamento de tarefas do Todoist:

Integração de software

O Todoist oferece simplicidade perfeita. Integre facilmente esse aplicativo de produtividade com seus fluxos de trabalho e ferramentas existentes. Se você deseja conectar aplicativos populares como Google Calendar, Dropbox, Evernote e outros, o Todoist tem tudo o que você precisa.

Já pensou em criar tarefas diretamente de seu e-mail ou salvar arquivos importantes em sua lista de tarefas? O Todoist faz com que essas integrações funcionem sem problemas.

Você não precisa mais alternar entre aplicativos; essas integrações simplificam seu fluxo de trabalho sem problemas, incluindo Google Agenda, Evernote, Outlook, AI Assistant e muitos outros.

Rastreamento de progresso

O Todoist oferece a interface perfeita para planejar suas tarefas em detalhes e acompanhar o progresso com eficiência

O Todoist oferece o Karma, uma maneira visual de acompanhar seu progresso em projetos e tarefas. Você ganha pontos de karma à medida que conclui as tarefas, e há até mesmo uma sequência de tarefas diárias e semanais para manter, garantindo que você permaneça consistente na realização de suas tarefas.

Um gráfico colorido representa visualmente seu trabalho árduo e fornece insights sobre suas tendências de produtividade.

Personalização

Personalize sua visualização de tarefas no Todoist. Escolha entre um quadro no estilo Kanban ou uma simples visualização de lista.

Cada seção tem sua coluna na visualização de quadro; na visualização de lista, é apenas uma longa lista. Você pode arrastar e soltar tarefas, agrupá-las e adicionar rótulos. Além disso, você pode filtrar as tarefas por responsáveis.

Colaboração

Delegue tarefas, simplificando as complexidades e facilitando a visualização de como uma tarefa flui para outra.

Aproveite a interface amigável do Todoist para compartilhar seu progresso ou suas tarefas.

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 4/mês

US$ 4/mês Espaço de trabalho para iniciantes: Gratuito

Gratuito Business Workspace: $6/mês por usuário

Notion Vs. Todoist: Recursos comparados

Tanto o Notion quanto o Todoist oferecem funções de gerenciamento impressionantes.

No entanto, o Notion se destaca por sua vastidão, capacidade de personalização e muitas integrações. O Todoist, por outro lado, mantém as coisas simples e se destaca no rastreamento e monitoramento de prioridades.

Vamos dar uma olhada mais de perto no que diferencia o Notion e o Todoist. Aqui está Todoist vs Notion:

1. Recursos e integrações incorporados

Os recursos integrados oferecem as ferramentas essenciais de que você precisa desde o início, para que você não precise procurar aplicativos extras para tarefas básicas.

As integrações ajudam sua ferramenta de gerenciamento de tarefas a funcionar sem problemas com os aplicativos que você já usa, como calendário, aplicativos de bate-papo e armazenamento em nuvem.

Qual é o desempenho do Notion e do Todoist nessa categoria? Vejamos.

Notion

O Notion se integra a uma ampla gama de softwares e ferramentas. Você encontrará recursos internos suficientes, sem falta de integrações externas.

O recurso de IA integrado do Notion ajuda a resumir notas, criar itens de ação, melhorar a escrita e muito mais.

Todoist

Em contrapartida, o Todoist carece de funções complexas, depende de integrações externas para tarefas específicas e tem dificuldades como ferramenta de gerenciamento de projetos.

Se você quiser usar IA com o Todoist, deverá integrar um software de assistente de IA externo.

Conclusão: Considerando as diferenças entre os recursos internos e as integrações dos dois aplicativos, o Notion vence aqui.

2. Rastreamento de progresso

Os recursos de acompanhamento de progresso permitem que você se mantenha no rumo certo com suas tarefas e projetos e veja para onde está indo.

Veja como o Notion e o Todoist podem ajudá-lo a fazer isso.

Notion

O acompanhamento do progresso com o Notion se concentra principalmente na alteração dos status das tarefas para ajudá-lo a acompanhar suas metas.

Ele não fornece uma representação visual do progresso para listas de tarefas e não tem sequências diárias para manter a consistência.

Todoist

Você obtém um sistema de controle de progresso mais divertido e responsável com o recurso Karma do Todoist.

Ele inclui sequências diárias e semanais para mantê-lo no caminho certo e motivado para concluir tarefas, e a representação visual do seu progresso é uma grande vantagem.

Conclusão:_ Nesse confronto entre Notion e Todoist, Todoist vence.

3. Projetos complexos e fluxo de trabalho

Uma ferramenta de gerenciamento de tarefas simplifica projetos e fluxos de trabalho complexos, dividindo-os em etapas gerenciáveis, atribuindo responsabilidades e mantendo todos na mesma página.

Veja como o Notion e o Todoist ajudam você a lidar com projetos complexos:

Notion

Você obtém o status de "espaço de trabalho tudo em um" devido à sua versatilidade e capacidade de lidar com fluxos de trabalho complexos e projetos.

O Notion vai além de tarefas e documentos; ele lida com roteiros de produtos, colaboração extensiva da equipe, configuração de sites e muito mais.

Todoist

Por outro lado, o Todoist simplifica o gerenciamento de tarefas e é mais adequado para indivíduos ou pequenas equipes.

Conclusão: É um empate. Se você quiser uma solução de gerenciamento de tarefas simples, personalizável e minimalista, escolha o Todoist. No entanto, escolha o Notion se precisar de uma ferramenta robusta de gerenciamento de tarefas e projetos.

4. Visualizações e filtros personalizados

As visualizações e os filtros personalizados permitem que você veja suas tarefas da maneira que for melhor para você.

O Notion e o Todoist oferecem essas personalizações? Vamos descobrir.

**Notion

Ele permite que você personalize e visualize seu banco de dados de várias maneiras, como uma visualização de quadro, uma lista, um calendário, uma tabela, uma linha do tempo ou uma galeria.

**Todoist

O Todoist tem opções de personalização limitadas: o quadro Kanban e os modos de exibição de lista.

Conclusão:_ O Notion é o claro vencedor aqui.

Notion Vs. Todoist no Reddit

Para entender a preferência das pessoas entre o Notion e o Todoist, recorremos ao Reddit.

Uma rápida pesquisa no Reddit sobre "Notion vs. Todoist" revela que a maioria dos usuários acredita que o Notion oferece um conjunto superior de ferramentas para lidar com tarefas complexas. Aqui está um comentário do Reddit:

"se você quiser lidar com projetos complexos com documentação, imagens de referência, listas de verificação etc., um aplicativo de tarefas simples como o Todoist provavelmente não será suficiente e você deverá usar algo como o Notion."

Por outro lado, os usuários do Todoist tendem a achar que o aplicativo funciona melhor para tarefas simples. Um usuário comentou:

"Eu uso o Todoist e diria que ele é eficaz como ferramenta de gerenciamento de tarefas, mas acho que ele não funciona quando você tenta usá-lo para gerenciamento de projetos além de um nível básico de complexidade."

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Notion vs Todoist

Use o ClickUp para gerenciar seus projetos com mais de 15 visualizações, modelos predefinidos e vários recursos de colaboração com eficiência

O ClickUp ajuda a combinar projetos, tarefas e gerenciamento de conhecimento em um só lugar. O Notion e o Todoist ajudam você a gerenciar apenas algumas de suas tarefas e gerenciamento de projetos necessidades.

Se você precisa integrar APIs simples ou complexas, priorizar tarefas, rastrear atividades ou gerenciar tarefas para uma empresa pequena ou grande, o ClickUp é a melhor opção.

Ele oferece tudo em um ferramentas de produtividade para gerenciar projetos de todos os tipos, acompanhar o progresso e fazer anotações detalhadas.

ClickUp Docs

Use o ClickUp Docs para criar e conectar belos documentos, wikis e muito mais para uma execução perfeita de ideias com sua equipe Documentos do ClickUp concorre diretamente com o Notion e o Todoist Docs. Você pode personalizá-lo facilmente com vários modos de formato, como tabelas, imagens, vídeos, blocos de código, botões, widgets e muito mais.

Colabore em tempo real com edição simultânea, comentários e marcação de outras pessoas em seus documentos. Além disso, converta o texto do seu documento em uma tarefa e atribua-o aos membros da sua equipe.

As configurações avançadas de permissão do ClickUp permitem que você controle a privacidade dos seus Docs, quer você os queira privados, públicos ou protegidos. Compartilhe seus Docs com colaboradores por meio de um link ou convidando-os. Compare ClickUp Vs Todoist

ClickUp AI

Use o ClickUp AI para gerar automaticamente atualizações de tarefas, resumos e muito mais com o pressionar de um botão ClickUp AI torna-se seu assistente de redação em qualquer lugar. Ele resume, reescreve e edita seus documentos para simplificar suas tarefas de redação. Resuma rapidamente suas reuniões e crie uma lista de itens de ação que se transformam em suas tarefas.

O ClickUp AI oferece até mesmo ideias de redação novas e criativas. Ele escreve e edita postagens de blog para você com apenas um clique.

Use o ClickUp para fazer um brainstorming de novas ideias de negócios e desenvolver um planejamento detalhado de suas atividades plano de execução . As possibilidades com o ClickUp AI são infinitas. Compare o Notion com o ClickUp ClickUp Notepad

Organize suas anotações, listas de verificação e tarefas em um só lugar com o bloco de notas on-line gratuito do ClickUp. Bloco de notas do ClickUp é o lugar ideal para anotar ideias rapidamente e evitar esquecê-las. Anote códigos, pensamentos, links ou qualquer coisa de que você precise e salve-os para depois.

Preço do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro

Comece a gerenciar tarefas com o ClickUp

Você precisa de um aplicativo de gerenciamento de tarefas eficaz para acompanhar suas listas de tarefas. As coisas ficam complicadas quando você adiciona subtarefas e dependências. Você precisa de um aplicativo de gerenciamento de tarefas que combine complexidade em recursos e simplicidade em design.

Reúna uma grande variedade de ferramentas e softwares em uma única plataforma para otimizar seus processos de trabalho com ClickUp hoje. Seja dividindo suas metas de longo prazo em tarefas mensuráveis ou compartilhando feedback sobre o progresso das tarefas com os membros da equipe, o ClickUp ajuda você com tudo isso e muito mais.