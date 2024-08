Trello vs. Todoist: Qual ferramenta de gerenciamento de tarefas é melhor?

No campo do gerenciamento eficiente de tarefas, temos dois grandes campeões: Todoist e Trello. Ambas as ferramentas são muito populares, pois vão além do simples gerenciamento de tarefas baseado em listas e ajudam a definir prioridades e manter o foco em uma configuração mais sofisticada.

Embora compartilhem o objetivo comum de aprimorar sua organização e planejamento diários, os dois produtos apresentam recursos distintos que os diferenciam.

Então, qual plataforma sairá vitoriosa nesse confronto entre Trello e Todoist? Junte-se a nós enquanto exploramos seus principais recursos e avaliamos seus prós e contras.

O que é o Trello?

Imagine ter um quadro de avisos dinâmico na ponta de seus dedos, onde suas tarefas ganham vida. Esse é o Trello para você! É um sistema visual de tarefas e ferramenta de gerenciamento de projetos que reimagina a maneira como você organiza e monitora seus fluxos de trabalho .

Trello, como muitos de seus concorrentes é repleto de recursos intuitivos para promover a colaboração da equipe e o acompanhamento do progresso. Mas o que faz com que ele se destaque são suas inúmeras opções de personalização e automação, que lhe dão aquele impulso extra para ficar em dia com as tarefas, independentemente da natureza do seu projeto.

Quanto às funcionalidades básicas, as tarefas que você cria no Trello são representadas como notas adesivas digitais, conhecidas como cartões. E com um rápido arrastar e soltar, você tem o poder de reorganizá-las sem esforço, como se estivesse reorganizando itens em um quadro de avisos virtual. 🧙🏼‍♂️

requisitos do projeto

com uma variada gama de layouts. Opte pela visualização clássica de quadro, ou escolha um calendário para acompanhar os prazos, uma linha do tempo para agendamento, uma tabela estruturada para dados - ou talvez até mesmo um mapa para tarefas baseadas em localização!

O Trello vem com 100+ modelos para várias tarefas criativas e de gerenciamento de projetos, ajudando você a evitar os terríveis cenários de "lousa em branco".

Recursos do Trello

Embora o Trello tenha um tesouro de recursos úteis, vamos nos aprofundar nos três principais que realmente o fazem brilhar! 💎

1. Quadros, cartões e listas

A interface do Trello gira em torno de quadros, listas e cartões. Eles simplificam toda a sua experiência, oferecendo uma visão cristalina das tarefas que estão no horizonte e de quem as está realizando.

Considere os quadros do Trello a âncora de cada projeto. Cada quadro empilha as tarefas do projeto de forma organizada, formando um núcleo centralizado do trabalho planejado e em andamento. Com a capacidade de adicionar, remover e organizar tarefas, é fácil manter um olhar atento sobre as tarefas a fazer. 🧐

Os quadros são como paletas de listas, cada uma capturando um estágio único nas jornadas de tarefas - de To-Do e Doing a Done. As listas do Trello oferecem uma visão rápida da evolução do seu projeto, permitindo que você ajuste as prioridades e refine os fluxos de trabalho com facilidade.

Os cartões representam unidades de tarefas detalhadas, abrigando informações personalizáveis como responsáveis, datas de vencimento e descrições. Você pode usá-los para adicionar instruções contextuais para tarefas ou inserir listas de verificação para uma série de subtarefas.

2. Automações

Embora muitos

ferramentas de gerenciamento de projetos

automação de reserva para planos premium, o Trello a disponibiliza até mesmo no plano gratuito. Você obtém não apenas

automação de tarefas

mas também a liberdade de criar suas próprias regras de automação.

Com o Butler, o assistente de automação sem código integrado do Trello, você tem uma interface prática para criar regras, botões e comandos que garantem que as tarefas repetitivas não fiquem sem supervisão.

Se você estiver lidando com automação manual, basta definir regras em linguagem natural, e o Trello executa a ação desejada para você. O Butler também pode identificar processos recorrentes e recomendar soluções de automação que podem ser aplicadas com um único clique.⚡

Graças às opções de integração do Trello com várias ferramentas de terceiros, você pode automatizar ações como:

Enviar mensagens em Canais do Slack

Criando Jira tíquetes

Adição de comentários a tíquetes existentes

3. Diversas visualizações de projetos

Quer você seja um gerente de tarefas sobrecarregado ou simplesmente esteja lidando com um dia agitado, as sete visualizações diferentes do Trello oferecem uma nova perspectiva sobre fluxos de trabalho de projetos e tarefas pendentes.

Por exemplo, veja a visão por excelência do Quadro - é um quadro estilo Kanban visualmente orientado que divide projetos de grande escala em tarefas simples de entrega.

Use os modos de exibição Timeline e Calendar para visualizar tudo, desde visões gerais trimestrais até tarefas diárias. Verifique facilmente as datas de vencimento e programe tarefas com base na disponibilidade da equipe. 📅

Analise as principais métricas e

identificar gargalos na visualização do Dashboard

ou abra a Visão de tabela para simplificar a classificação e a filtragem de tarefas. A visualização Map (Mapa) é ideal para o planejamento de tarefas com base na localização e é a visualização ideal para

profissionais do setor imobiliário

e

gerentes de eventos

.

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: uS$ 17,50/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

O que é Todoist?

O Todoist é um renomado aplicativo de gerenciamento de tarefas focado em

aumentar a produtividade

. Ele permite que você crie listas de tarefas bem estruturadas, servindo como base de sua organização diária.

Não importa se você está explorando o Todoist como uma ferramenta de gerenciamento de tarefas pessoais ou um software de equipe, você não ficará desapontado. Seus recursos de planejamento do dia incluem a criação de tarefas e subtarefas, a definição de datas de vencimento e o estabelecimento de prioridades, todos projetados para elevar seu jogo de gerenciamento de tarefas. 🌞

Via: Todoist Com o Todoist, você pode categorizar tarefas em categorias distintas e receber lembretes personalizados. Defina tarefas recorrentes para rotinas estabelecidas e acelere seu dia. Embora essa ferramenta não possua recursos abrangentes de gerenciamento de projetos, você ainda pode compartilhar listas de tarefas com amigos, familiares ou colegas para esforços colaborativos!

Aprimore a programação de tarefas integrando o Todoist ao seu software de calendário ou e-mail. E sim, a plataforma oferece modelos selecionados para casos de uso comuns, como

escrever agendas de reuniões

ou

planos de aula

!

Recursos do Todoist

O que diferencia o Todoist de seus concorrentes? Vamos desvendar seus recursos de destaque! 🕵️

1. Rastreamento de produtividade

Já se perguntou o quão produtivo você tem sido recentemente? Todoist tem a resposta! Basta definir

metas de produtividade

e deixe o aplicativo monitorar suas tendências de desempenho diária ou semanalmente.

Com o recurso Todoist Goals, o trabalho é só diversão e jogos. Defina metas, ganhe pontos de Karma ao cumpri-las e veja seu nível de Karma crescer com o tempo. Isso lhe dá um impulso à saúde mental para se manter motivado, especialmente durante projetos desafiadores!

Via: Todoist Dê uma volta pela pista da produtividade visualizando seu histórico de atividades. Verifique a sua própria eficiência ou o desempenho da sua equipe filtrando os dados por projeto ou pessoa.

O Todoist vai além de exibir as tarefas concluídas - ele também mostra as realizações, ajudando você a acompanhar o progresso e a manter o moral elevado nos dias de grande movimento! 🏆

2. Modelos

Criar listas de tarefas do zero pode ser bastante demorado. Felizmente, o Todoist entende essa dificuldade e oferece a solução perfeita:

modelos de gerenciamento de tarefas

com tarefas personalizáveis pré-carregadas.

Com mais de 50 modelos que abrangem categorias como gerenciamento, marketing e

desenvolvimento de software

todoist tem tudo o que você precisa em todos os departamentos. Percorra as seções bem organizadas ou use a barra de pesquisa para encontrar o modelo perfeito usando palavras-chave.

Procurando um controle de tarefas pessoais? Organize suas metas diárias com modelos para gerenciar finanças, organizar sua casa ou desafiar-se a manter hábitos saudáveis. Adoramos os modelos de estilo de vida na seção 2023 Goals (Metas para 2023), pois eles transformam resoluções vagas em planos acionáveis! ✨

3. Quadros Kanban

Apesar de ser principalmente um software de gerenciamento de tarefas, o Todoist oferece quadros Kanban versáteis para

gerenciamento ágil de projetos

. Desbloqueie esse recurso selecionando a opção View as board e veja sua lista de tarefas comum se transformar em uma visão geral do pipeline do projeto. 🏞️

Assim como os quadros do Trello, os quadros Kanban do Todoist agrupam as tarefas como cartões de acordo com seu status. Você pode personalizar as colunas de status para alinhar com seu fluxo de trabalho e atualizá-las com uma ação de arrastar e soltar. E quando a colaboração é necessária, o menu suspenso atribuído permite que você coopere com seus colegas de equipe de forma eficiente.

Preços do Todoist

Iniciante : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 4/mês

: uS$ 4/mês Starter Workspace : gratuito

: gratuito Business Workspace: uS$ 6/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Trello Vs. Todoist: Comparação de recursos

O Trello e o Todoist são ambos capazes de criar um sistema de gerenciamento digital

ferramentas de produtividade

criadas para auxiliar indivíduos e equipes. Elas compartilham recursos comuns, como quadros Kanban e modelos, mas seu foco principal pode ser diferente. O Trello é mais voltado para o gerenciamento visual de projetos, enquanto o Todoist funciona como um gerenciador de tarefas de alto nível.

Vamos dar uma olhada mais de perto em seus principais recursos de produtividade para determinar qual ferramenta pode ter uma vantagem. 🏅

1. Recursos de colaboração

Embora ambas as ferramentas ofereçam um conjunto decente de recursos de colaboração, você deve considerar suas necessidades para escolher a opção certa.

O Trello, por exemplo, é excelente em colaboração visual, o que o torna uma excelente opção para grandes projetos de equipe. Suas várias exibições (disponíveis apenas para usuários pagantes) permitem monitorar tarefas, seus status e os membros da equipe designados. Ele permite a comunicação por meio de comentários, discussões e arquivos compartilhados. Toda a configuração parece muito profissional. 🧑‍💼

Os recursos de colaboração do Todoist são apresentados em um formato simples. Embora não tenha tantas visualizações quanto o Trello, você desfruta de recursos como projetos compartilhados e acessibilidade com base nos rótulos dos membros da equipe, o que facilita o controle do fluxo de informações. Além disso, você tem opções regulares de colaboração, como adicionar comentários ou rótulos de prioridade.

O Trello pode ser uma ferramenta vital para grandes equipes, mas empresas menores ou freelancers podem optar pelo Todoist, especialmente por ser mais acessível.

2. Rastreamento de tarefas

O Trello oferece uma experiência de rastreamento de tarefas altamente visual com seus quadros, listas e cartões. Você pode embaralhar facilmente as tarefas entre as listas, usar etiquetas com códigos de cores e definir datas de vencimento com notificações práticas. Os cartões do Trello suportam listas de verificação e o recurso de automação sem código da plataforma permite que você automatize tarefas com eficiência.

O Todoist, por outro lado, destaca-se pelo rastreamento contextual de tarefas, permitindo que os usuários incluam detalhes como nomes, rótulos e descrições de tarefas. Sua entrada em linguagem natural simplifica a definição de datas de vencimento e prioridades. Além disso, ele automatiza tarefas recorrentes com frequências ajustáveis, reduzindo o ônus do gerenciamento manual.

Embora a comparação pareça um empate, o Trello pode levar a coroa aqui porque, ao contrário do Todoist, ele não bloqueia seu recurso de lembretes atrás de um acesso pago. 👑

3. Integrações

O Trello abre um mundo de possibilidades com mais de 200 integrações ou Power-Ups - com opções que vão desde

Cronômetros Pomodoro

para ferramentas de trabalho populares como Slack, Jira, Miro, Google Drive e Zapier.

Embora o Todoist ofereça uma seleção mais restrita de mais de 60 integrações, você obtém uma ampla gama de opções para produtividade e comunicação, como Google Calendar, Dropbox, PomoDone e todos os principais navegadores. Além disso, você pode vinculá-lo ao Zapier para obter opções de automação.

O Trello emerge como o campeão indiscutível se você observar o número de opções suportadas, embora ambos os produtos ofereçam integrações personalizadas baseadas em API.

Trello Vs. Todoist no Reddit

Os conhecedores de gerenciamento de tarefas no Reddit devem ter uma opinião sobre o confronto Todoist vs. Trello! A opinião geral é que os usuários que valorizam uma abordagem minimalista normalmente preferem o Todoist, mas o Trello parece mais agradável para aqueles que procuram integrações.

Um usuário explicou por que preferir Todoist devido à sua interface:

Eu optei pelo Todoist porque suas microinterações são muito mais simplificadas e adequadas para uso mais rápido, e seu design visual é muito mais limpo e geralmente faz um trabalho melhor em tornar visíveis as informações relevantes.

Aqui está o que um Apoiador do Trello tinha a dizer:

_O Trello é uma ferramenta muito mais poderosa e está bem integrado com outras coisas como dropbox, mail, zapier e outros programas

Mas alguns usuários não acham isso muito fácil de organizar :

meu principal problema com o Trello era a profundidade limitada de sua organização. Quando comecei a ter muitas tarefas, minhas únicas opções eram ter um número ridículo de tags ou dividir as coisas em vários projetos, o que acabava piorando as coisas._

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Trello vs. Todoist

Gerencie tarefas e projetos e colabore de forma eficiente com sua equipe usando o ClickUp

A escolha entre Todoist e Trello se resume a um compromisso. Enquanto o Trello oferece mais integrações e visualizações, o Todoist enfatiza a simplicidade e o detalhamento

rastreamento de metas

.

A resposta para esse dilema? ClickUp -o software completo de gerenciamento de tarefas e projetos que você estava procurando! Quer esteja imerso em projetos de grande escala, colaborando com equipes menores ou desejando uma lista de tarefas simplificada para monitorar suas rotinas diárias, o ClickUp faz isso acontecer! 💃

Ele apresenta uma impressionante variedade de recursos para planejamento eficiente, organização, delegação de tarefas, automação e rastreamento meticuloso de tarefas - tudo ressaltado por

colaboração em tempo real

e assistência de IA!

Mas não acredite apenas em nossa palavra! Vamos nos aprofundar em alguns dos recursos favoritos dos usuários que fazem do ClickUp o melhor

alternativa ao Todoist

e ao Trello.

1. Torne-se um profissional de organização com o ClickUp Tasks

Definir tarefas para serem repetidas por hora ou evento no ClickUp

Embarque em sua jornada de produtividade com um gerenciamento de tarefas tão exclusivo quanto suas necessidades - crie seu fluxo de trabalho perfeitamente com o

Tarefas do ClickUp

o ClickUp Tasks é um aplicativo de gerenciamento de tarefas, ideal para colaboração e gerenciamento de tarefas pessoais. Você pode esperar os melhores recursos, como:

Configuração flexível e controle de metas

Marcos para manter-se motivado com as conquistas

Automações para tarefas recorrentes

Opções de codificação por cores e rótulos

Lista de tarefas e modelos de bloqueio de tempo

Não perca nada criando

listas de verificação específicas de tarefas

para monitorar tudo, desde fluxos de trabalho complexos até listas de tarefas simples. Está sobrecarregado com itens de entrega? Divida projetos complexos em subtarefas de tamanho reduzido! Edite várias tarefas de uma só vez com a função

Barra de ferramentas de ações em massa

.

Use campos personalizados para datas de vencimento, responsáveis e prioridades para não deixar nenhum detalhe para trás. Mantenha-se informado com os status personalizados para obter atualizações adaptadas ao seu fluxo de trabalho. E quanto à priorização? Bem, isso está coberto com cinco níveis de urgência e personalizável

Tags do ClickUp

.

Lembretes do ClickUp

mantém você no caminho certo com notificações por e-mail, desktop ou celular. Você pode definir lembretes básicos ou personalizá-los com fotos, memorandos de voz ou localizações no mapa. Sincronize notificações entre plataformas integrando-se a ferramentas como Google e Outlook Calendars, Zoom, Alexa e Microsoft Teams.🔔

Líderes ocupados e planejadores de equipes confiam no

mais de 35 ClickApps

para personalizar fluxos de trabalho sem código. Seja para atribuir tarefas ou enviar e-mails,

Automações do ClickUp

entram em cena para banir o trabalho pesado. Você pode escolher entre mais de 100 opções pré-fabricadas ou criar suas próprias regras de automação.

2. Aproveite o gerenciamento no estilo de planilha com a visualização de tabela do ClickUp

Arraste e solte tarefas em uma exibição de tabela do ClickUp para uma organização simples

Turbine sua produtividade usando o

Visualização de tabela ClickUp

-Trata-se de planilhas intuitivas e bancos de dados visuais dinâmicos para lidar com listas de tarefas detalhadas, orçamentos, inventários e dados de clientes. 💥

Criar

Campos personalizados

para registrar qualquer informação que desejar, desde o progresso da tarefa até prioridades e classificações de produtos, para minimizar a troca de contexto. Organize seu trabalho criando conexões entre tarefas, documentos e dependências. Edite tarefas em massa, exporte dados de tabelas ou crie links de tabelas compartilháveis publicamente para colaborar com colaboradores externos.

Gerencie as tarefas da equipe ou o trabalho pessoal como um profissional com várias opções de filtragem e agrupamento. Ajuste sua visualização ocultando ou fixando colunas para um controle simplificado. Para obter o máximo de flexibilidade, aproveite as colunas de arrastar e soltar para criar sua visualização ideal.

3. Mantenha o foco com os quadros ClickUp Kanban

Crie tarefas e gerencie-as em uma visualização de quadro do ClickUp

O ClickUp oferece mais de 15 visualizações de projetos incluindo quadros Kanban gratuitos para ajudá-lo a gerenciar tarefas visualmente.

Com

Quadros Kanban do ClickUp

com o ClickUp Kanban, você pode transformar listas básicas em cartões de tarefas e organizá-las por status, data de vencimento ou qualquer critério que desejar. Navegar nesses quadros é muito fácil, graças à sua interface intuitiva de arrastar e soltar para ajustar prioridades e status. Personalize seu quadro para qualquer fluxo de trabalho, seja em um sprint, lançamento de produto ou entrega em vários estágios.

Tem vários quadros para gerenciar? O

Exibição de tudo

oferece uma visão geral centralizada de todos os seus quadros Kanban. Você também pode filtrar os quadros por responsáveis para ver quem está trabalhando em quê. Isso é que é observar seus projetos como um falcão! 🦅

O ClickUp oferece suporte à colaboração perfeita da equipe entre os quadros. Basta convidar sua equipe e começar a colaborar por meio de

Quadros brancos do ClickUp

, tópicos de comentários, menções e

Prova

.

Bônus: Dooist Vs Notion !

ClickUp: Seu assistente pessoal de gerenciamento de tarefas

Escolhendo uma opção decente

ferramenta de gerenciamento de tarefas

não deve se sentir como se estivesse se contentando com a próxima melhor opção. Gerenciadores de tarefas multifuncionais, como o ClickUp, realmente mudaram o jogo ao simplificar o uso dos melhores recursos do setor por meio de um design limpo e intuitivo.

Com mais de 1.000 integrações, um

Assistente de IA

e um tesouro de modelos, o ClickUp faz com que a produtividade seja sinônimo de resultados máximos com o mínimo de esforço.

Inscreva-se no plano gratuito robusto do ClickUp

e comece a explorar suas possibilidades!