10 modelos de planos de aula pagos e gratuitos para professores e educadores

Para um educador apaixonado, dar aulas pode se tornar um assunto que consome tudo. Você começa a ensinar, pisca uma vez e a aula acaba - mas você não está nem perto de terminar a aula! Agora você precisa reestruturar a próxima aula para concluir a palestra ou talvez planejar uma recapitulação para que seus alunos possam retomar facilmente de onde você parou.

Má organização e gerenciamento de tempo pode arruinar uma aula, não importa o quão cativante seja o tópico. É por isso que os melhores professores se baseiam em planos de aula para organizar tópicos, tarefas e atividades em uma base de classe por classe. Como adaptar os planos de aula pode ser complicado, usar modelos é sempre uma boa ideia.

Neste artigo, discutiremos os 10 melhores modelos de planejamento de aula para transformar qualquer currículo em sessões envolventes e significativas para os alunos. 🧑‍🏫

O que é um modelo de plano de aula?

Os modelos de planejamento de aula são ferramentas essenciais na educação, pois ajudam a manter suas aulas no curso certo. No entanto, criar um modelo do zero pode ser complicado, especialmente se você tiver outras tarefas urgentes, como corrigir trabalhos e participar de reuniões.

Felizmente, você pode pegar um atalho com os modelos de plano de aula.

Aninhamento de uma página dentro de uma página nos documentos do ClickUp

O modelo fornece a estrutura para a criação de planos detalhados e fáceis de seguir com base em seus objetivos ou conhecimento prévio. Ele oferece seções predefinidas para visualizar o fluxo do tópico e o cronograma de ensino, juntamente com recursos e tarefas relevantes.

A maioria dos modelos disponíveis pode delinear a estrutura de sua aula, dando atenção especial a:

Atividades de ensino e aprendizagemdentro de um período de tempo prescrito* Materiais de aula necessários

Resultados do aprendizado

Métodos de avaliação para medir o progresso

Com um modelo de qualidade, você pode manter suas aulas animadas e envolventes, criar um clima de expectativa para os alunos e fornecer uma ferramenta de referência para outros professores que participarem. 😍

Como escolher o modelo certo de plano de aula

Você pode encontrar milhares de modelos de planos de aula on-line, mas como escolher o modelo certo? Aqui estão algumas características dignas de nota que você deve observar:

Flexibilidade: O modelo certo pode ser usado para várias matérias e níveis de ensino. Ele deve se adaptar a diferentes estilos de ensino e métodos pedagógicos Seções padrão: Ele deve ajudá-lo a alinhar suas aulas com os padrões educacionais relevantes. Veja se ele acomoda seções como objetivos e materiais didáticos Planejamento de cronograma: Deve permitir a alocação de janelas de tempo específicas para conceitos dentro de um tópico, deixando alguma margem para ajustes (pense no formato de plano de aula diário ou semanal) Opções de colaboração : Se você estiver criando planos de aula com outros professores, pesquisadores ou educadores, recursos de colaboração comoquadros brancos digitaisedição em tempo real, tópicos de comentários eregistro de anotações são imprescindíveis Assistentes de redação: Isso não é obrigatório, mas é bom ter para aumentar a eficiência. Alguns provedores de modelos oferecem assistentes de redação com tecnologia de IA para ajudá-lo a gerar um plano de aula abrangente para uma variedade de assuntos

O ClickUp AI pode gerar inúmeros tipos de documentos, como resumos de projetos, planos de aula e outros documentos para acelerar seu fluxo de trabalho

10 modelos de planos de aula de alta qualidade para um ensino inspirado

Pesquisamos centenas de modelos de planos de aula e escolhemos a dedo os 10 melhores que oferecem a maior funcionalidade, criados por fornecedores de boa reputação, como ClickUp e TeacherPlanet. Use-os para criar planos envolventes e fáceis de seguir em pouco tempo! ✨

1. Modelo de planejamento de programa de estudos ClickUp

O ClickUp Syllabus Planning Template ajuda você a planejar com antecedência e a criar visões gerais detalhadas das suas aulas

Criar um programa de estudos não é exatamente um passeio no parque - você deve avaliar as necessidades de aprendizagem, encontrar recursos para as aulas e coordenar seus esforços dentro de um período de tempo específico. O Modelo de planejamento de programa de estudos do ClickUp é a ferramenta perfeita para todas as atividades de ensino e planejamento de aulas!

Esse modelo ajuda você a planejar todo o curso e oferece aos alunos uma estrutura de aprendizado clara e consistente. Visualize os fluxos e cronogramas das aulas com várias exibições e defina métricas de progresso rastreáveis para cada semestre.

Comece com a visualização Todas as listas e defina as disciplinas envolvidas. Desenvolva seu programa de estudos adicionando uma lição específica ou atividades de lição, vários projetos e testes na forma de tarefas listadas.

Por exemplo, se você leciona inglês e tem 12 aulas por semestre, pode criar 12 tarefas para cada uma. Com relação às avaliações, você pode programar testes ou projetos e conectá-los às suas tarefas (aulas) para obter uma visão geral clara do curso.

Para cada tarefa, você tem cinco Campos personalizados por padrão - Assignee (Responsável), Due Date (Data de vencimento), Priority (Prioridade), Printouts (Impressões) e Topics (Tópicos). Personalize-os e adicione listas suspensas, barras de progresso ou arquivos para tornar sua lista o mais visualmente abrangente possível.

Outras exibições incluem:

Board: Transforma suas tarefas em cartões e as classifica com base em seu status

Transforma suas tarefas em cartões e as classifica com base em seu status Calendário: Visualiza suas tarefas em forma de calendário (ideal para um plano de aula semanal)

Visualiza suas tarefas em forma de calendário (ideal para um plano de aula semanal) Timeline: Representa suas tarefas por dia, semana ou mês

Recomendamos o uso de Gráficos de Gantt do ClickUp para delinear e programar seu programa de estudos com mais clareza. ✏️

2. Modelo de plano de aula do ClickUp College

O modelo de plano de aula do ClickUp College ajuda você a organizar suas aulas, planejar com antecedência e manter todas as informações relacionadas à aula centralizadas

Precisa de uma ferramenta para criar e personalizar planos de aula para a faculdade, organizar materiais, acompanhar datas de entrega e progresso e estimular os alunos? O Modelo de plano de aula do ClickUp College oferece tudo o que você está procurando e muito mais!

O uso desse modelo é fácil e intuitivo - comece adicionando aulas ou cursos à visualização Plano de aula. Em seguida, use os campos personalizados para definir os principais atributos do curso, como nota, estrutura da aula, objetivos, formulário de avaliação e plano de aula detalhado.

Projete seus modelos de planos de aula gratuitos com precisão usando a visualização Fase ADDIE (ADDIE é um acrônimo para Análise, Projeto, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação). Essa é uma Quadro Kanban exibindo tarefas como cartões classificados de acordo com o status.

Esse modelo é facilmente compartilhável, portanto, você pode enviá-lo para seus colegas de trabalho e superiores para revisão.

Embora seja destinado principalmente a educadores, ele pode ser usado por estudantes que desejam organizar suas aulas e obter lembretes para datas importantes. Isso pode ser particularmente útil para estudantes universitários que seguem a estrutura das metas SMART a saber:

Específicas Mensurável Realizável Relevante Com prazo determinado

Você pode usar Marcos no ClickUp para definir e acompanhar os principais objetivos e pontos de progresso do curso.

3. Modelo de planejamento de aula ClickUp

Organize suas aulas nos mínimos detalhes com o modelo de planejamento de aulas do ClickUp

Planejar uma aula é como juntar peças de um quebra-cabeça - você deve descobrir como conectar diferentes elementos da aula para criar uma experiência produtiva e envolvente. 🧩

O Modelo de planejamento de aula do ClickUp ajuda a organizar turmas individuais e a preenchê-las com tarefas e atividades cuidadosamente planejadas - pense nisso como um modelo de planejamento de turma ferramenta de esboço ou um planejador diário . O modelo oferece visualizações diárias e semanais para definir metas de aprendizado .

Digamos que você esteja ensinando inglês e queira dedicar uma aula à literatura infantil. Basta fazer o download do modelo e adicionar o nome e a data da aula para criar tarefas para cada lição que você deseja abordar (por exemplo, literatura infantil antiga, autores famosos e obras influentes).

A data de vencimento será a data de sua aula. Configure campos personalizados para anexar materiais didáticos, acompanhar o progresso ou adicionar notas. Durante a aula, você pode manter o modelo aberto em seu laptop e cruzar as tarefas para facilitar a organização.

No final da aula, talvez você queira atribuir um trabalho de preparação - nesse caso, use a Lista de Envios de Atribuição para enviar um Formulário ClickUp para enviar tarefas aos seus alunos. Acompanhe e avalie o dever de casa com status como To Do (Para fazer), Fail (Reprovado) e Pass (Aprovado). 🏁

4. Modelo de plano de gerenciamento de sala de aula do ClickUp

Organize sua programação e mantenha sua classe no caminho certo com o modelo de plano de gerenciamento de sala de aula do ClickUp

A sala de aula é um espaço sagrado para que os alunos aprendam e cresçam, portanto, é fundamental manter uma atmosfera estimulante e respeitosa. O Modelo de plano de gerenciamento de sala de aula do ClickUp pode ser seu hub centralizado para monitorar o comportamento dos alunos e todas as atividades relacionadas à sala de aula. Mantenha os alunos aprendendo com um planejamento de aula eficaz para gerenciar tudo, desde os horários até os próximos eventos, testes e até mesmo viagens de campo. 🏞️

Esse modelo tem tudo a ver com gerenciamento holístico da sala de aula. Ele apresenta os oito campos personalizados a seguir para visualizar informações vitais sobre seu espaço de ensino:

Seção da turma Curso Professor do curso Objetivo Tabela de assentos Link dos procedimentos da sala de aula Orientador de classe Resumo da aula

O modelo vem com um calendário de aulas e um gráfico de Gantt integrados para facilitar o agendamento . Você também pode definir o tom sobre o comportamento esperado em sala de aula e o decoro básico. Use Documentos do ClickUp para delinear um conjunto de regras e expectativas que você deseja que sejam mantidas em todas as aulas.

Use o Metas do ClickUp para definir penalidades e recompensas adequadas para incentivar o bom comportamento. Você pode compartilhar o modelo com pais, administradores e outras partes interessadas no crescimento do aluno.

5. Modelo de plano de ação do professor ClickUp

Transforme seus planos em realidade com o modelo de plano de ação diário do ClickUp

Ensinar é muito mais do que simplesmente entrar em uma sala de aula e discutir um tópico. Requer habilidades de organização meticulosas - e o Modelo de plano de ação para professores do ClickUp pode ajudar com isso.

O modelo de planejamento de aula é perfeito para criar e implementar um plano de ação sensato abrangendo componentes como materiais didáticos, tarefas e recursos para uma turma-alvo. Você também pode fornecer detalhes contextuais sobre horários e medidas de feedback a serem seguidas.

Navegue pelo seu plano de ação usando várias visualizações. A visualização Action Steps ajuda a definir a iniciativa e a criar uma lista de verificação das tarefas a serem concluídas. Por exemplo, suponha que você queira organizar uma excursão da turma. Nesse caso, você criará tarefas como obter o consentimento dos pais, ligar para empresas de transporte e providenciar refeições.

A visualização Goals é uma Quadro Kanban exibindo suas tarefas como cartões, e você pode usar a ferramenta de arrastar e soltar do ClickUp para movê-los. O modo de exibição Timeline mostra os cartões em um calendário, organizados por dia, semana ou mês.

Se o seu plano de ação exigir a contribuição de pais ou colegas, basta criar e atribuir tarefas às pessoas relevantes. Defina datas de vencimento, etiquetas de prioridade e status para cada tarefa.

6. Modelo de programação de sala de aula do ClickUp

O ClickUp Classroom Schedule Template ajuda você a organizar suas atividades e ter controle sobre sua agenda

O modelo Modelo de programação de sala de aula do ClickUp é um item obrigatório para professores sempre atarefados. É essencialmente um hub bem estruturado e centralizado para armazenar dados de presença, tarefas, planos de aula e tudo o mais.

Aproveite ao máximo esse modelo com suas três principais exibições:

Visualização da agenda de aulas: Um calendário semanal em que você pode criar tarefas que representam suas atividades diárias, aulas e planos. Você pode alterar a exibição para supervisionar as tarefas de um dia, quatro dias ou um mês Visualização de atividades: Uma visualização de lista de suas tarefas classificadas por datas de vencimento. Use os campos personalizados para adicionar detalhes como instrutor, sala, categoria e documentos vinculados Visualização de Notas de Assunto: Documentos do ClickUp para cada disciplina (ou plano ou atividade). Use-os para armazenar informações adicionais sobre suas tarefas e acessá-las a qualquer momento

Se você deseja organizar seus dias de trabalho ou gerenciar a disponibilidade de salas de aula em sua escola, esse modelo pode se tornar seu melhor amigo. Também é uma excelente opção para colaboração - adicione outros professores ao plano de aula e gerencie suas aulas e salas de aula juntos, compartilhe materiais e discuta como melhorar suas aulas. 🥰

7. Modelo de programação de sala de aula de educação especial do ClickUp

Estruture e gerencie suas aulas de educação especial com o ClickUp Special Education Classroom Schedule Template

As aulas de educação especial exigem um esforço extra - além das atividades habituais, você pode ter de considerar a disponibilidade de equipamentos, os planos de educação individualizados (IEPs) e a inclusão do aluno. Além disso, muitas vezes você precisa coordenar com os pais ou responsáveis a logística de agendamento.

As Modelo de programação de sala de aula de educação especial do ClickUp permite que você gerencie suas aulas de educação especial em um instante. Ele permite visualizar as disciplinas em um calendário compartilhado, completo com instruções e notas importantes para colegas de trabalho, alunos e pais.

Para criar um calendário, comece com a visualização Class Schedule. Configure e adicione os detalhes necessários para as próximas atividades, aulas e tarefas. Defina a duração de cada registro e use cores para diferenciar os tipos de atividade.

A visualização All Classes/Activities lista suas atividades de acordo com a data de vencimento, permitindo que você priorize e mantenha controle total sobre sua agenda. Por outro lado, a visualização Special Education Class Notes oferece espaço para capturar informações extras sobre suas turmas e alunos, que podem ser compartilhadas com pais, colegas e administradores com apenas alguns cliques.

O modelo é destinado a educadores, mas os pais também podem usá-lo para manter o controle da agenda de seus filhos.

8. Plano de aula minimalista em PDF da Visme

O Plano de Aula Minimalista em PDF da Visme permite que você trace suas aulas sem esforço

Deseja criar um plano de aula, mas não precisa de modelos com recursos e apitos? Dê uma olhada no Minimalist Lesson Plan Template (Modelo de plano de aula minimalista) da Visme.

Esse modelo de plano de aula de uma página é dividido em quatro seções:

Objetivos e metas2. Atividades Avaliação Notas

Em cada seção, você tem espaço para delinear seus planos de aula. Divida suas lições em atividades e tarefas, descreva como você avaliará os alunos e defina os resultados de aprendizado gerais.

O modelo é tão personalizável quanto possível - você pode alterar cores e fontes, adicionar tabelas e gráficos e anexar fotos para personalizar seus planos de aula.

Faça o download do modelo como um arquivo PDF, JPG ou PNG ou compartilhe-o com colegas de trabalho, alunos ou pais diretamente do editor on-line.

9. modelo em Word de plano de aula de 5 minutos da TeacherPlanet

Use o 5-Minute Lesson Plan Word Template da TeacherPlanet para visualizar seus planos de aula

Se você gosta de opções prontas para usar e gosta de fazer experiências com seus planos de aula, o modelo em Word de plano de aula de 5 minutos da TeacherPlanet é a melhor opção!

Esse modelo distribui seu plano de aula em blocos com caixas, com cada seção destacando um aspecto específico da sua aula. Sua primeira etapa é definir o título da aula, os objetivos de aprendizagem e as palavras-chave. Em seguida, passe para as seções Episódios de aprendizagem.

Você pode dividir seu plano de aula principal em três partes: Inicial, Principal e Plenária. Na seção Starter, você sugere uma introdução e exercícios de aquecimento para seus alunos. A parte Principal abrange o conteúdo principal. A seção Plenária permite que você recapitule as principais conclusões.

Esse modelo também oferece espaço para estimar o envolvimento e a AFL (avaliação para aprendizagem). Use a seção Diferenciação para adaptar as aulas às necessidades individuais de um aluno/grupo de alunos.

Além do plano de aula propriamente dito, esse modelo vem com um documento de avaliação da aula, no qual você pode anotar sua avaliação depois de ministrar a aula e estabelecer metas futuras.

10. Modelo de plano de aula de currículo criativo da Pumble

Defina atividades divertidas e envolventes para suas aulas com o Creative Curriculum Lesson Plan Template da Pumble

Deseja envolver seus alunos em atividades divertidas e ajudá-los a desenvolver habilidades de pensamento criativo? O modelo de plano de aula Creative Curriculum da Pumble oferece a base perfeita para aumentar a autoestima dos alunos por meio de um trabalho em equipe inovador!

Esse modelo fácil de usar tem uma estrutura universal que o ajuda a dividir sua aula em várias partes - Hora do grupo, Hora da história, Atividades especiais, Atividades para grupos pequenos/Planejamento individual e Notas adicionais.

Cada seção tem listas de tarefas de atividades que se alinham com os objetivos da aula. Por exemplo, se você for um treinador de atuação, poderá colocar atividades como "jogos de improvisação" e "exercícios de teatro físico" em "Group Time"

As entradas podem ser tão gerais ou detalhadas quanto você desejar - crie roteiros exclusivos para suas metas de ensino, uma atividade de cada vez. Quando terminar, registre suas ideias ou instruções adicionais na seção Additional Notes (Observações adicionais).

Planeje seu trabalho, trabalhe seu plano com os melhores modelos de plano de aula

Os professores são super-heróis - eles fazem malabarismos com tarefas, planos de aula e folhas de presença, acompanham o progresso dos alunos e até mesmo realizam tarefas administrativas.

É um trabalho propenso ao esgotamento, e nossos modelos de planos de aula listados podem definitivamente ajudar a reduzir a sobrecarga. De fato, temos muitas outras ferramentas no ClickUp que podem simplificar suas tarefas diárias. Pegue IA do ClickUp por exemplo.

Não sabe como colocar suas grandes ideias de ensino em palavras? Com o ClickUp AI, você conta com um assistente de redação inovador para gerar planos de aula e resumos de disciplinas na hora!

Você também pode explorar A biblioteca de modelos do ClickUp -uma solução completa que contém mais de 1.000 modelos para praticamente qualquer atividade que você possa imaginar. 🧞