Google Forms kontra Microsoft Forms: które jest lepsze?

Korzystałeś już z Google Forms. Prawdopodobnie korzystałeś też z Microsoft Forms. Są proste, darmowe i robią dokładnie to, co obiecują: zbierają odpowiedzi.

Ale w tym właśnie tkwi problem. Gromadzą dane, ale nie pozwalają na podjęcie działań w oparciu o nie w ramach swojego interfejsu. Po przesłaniu zgłoszenia ktoś nadal musi przenieść te dane gdzie indziej, utworzyć i śledzić zadania oraz ustalić, co dalej. Za każdym razem.

Według firmy Deloitte samo przełączanie się między aplikacjami kosztuje pracowników 32 dni w roku. Każdy ręczny krok między przesłaniem formularza a podjęciem działania zwiększa tę liczbę.

Który kreator formularzy faktycznie warto wykorzystać? Czy istnieje coś lepszego? W tym przewodniku porównujemy Google Forms i Microsoft Forms pod kątem funkcji, integracji i dopasowania do cyklu pracy. Dodatkowo pokażemy Ci, gdzie wkraczają ClickUp Forms, aby wypełnić lukę pozostawioną przez oba kreatory formularzy.

Google Forms kontra Microsoft Forms w skrócie

Twoja decyzja zależy od aktualnego ekosystemu oprogramowania Twojego zespołu oraz od tego, czy potrzebujesz prostego narzędzia, czy też takiego, które oferuje głębszą integrację z systemami firmowymi i wyższy poziom bezpieczeństwa.

To krótkie porównanie pokazuje, które z nich najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Funkcja / Kategoria Google Forms Microsoft Forms 🌟 Bonus: Formularze ClickUp Najlepsze do Osoby prywatne, nauczyciele i małe zespoły, które potrzebują szybkich, bezpłatnych ankiet zintegrowanych z Google Workspace Zespoły korporacyjne wymagające zaawansowanych zabezpieczeń, funkcji analitycznych i głębokiej integracji z Microsoft 365 Zespoły każdej wielkości, które muszą przekształcić dane w natychmiastowe, możliwe do śledzenia działania Wielkość zespołu Od osób indywidualnych po małe zespoły; skalowalne wraz z planami Google Workspace Małe i Enterprise zespoły, które już korzystają z Microsoft 365 Od osób prywatnych po przedsiębiorstwa Ekosystem Google Workspace (Arkusze Google, Dysk, Gmail) Microsoft 365 (Excel, Teams, SharePoint, Power BI) Zunifikowana cyfrowa przestrzeń robocza ClickUp (Zadania, Dokumenty, Czat, ClickUp Brain) Rodzaje pytań Ponad 12 typów, w tym przesyłanie plików, data/godzina oraz tabele z pytaniami wielokrotnego wyboru Osiem typów, w tym NPS, rankingi i skale Likerta Wiele typów pól niestandardowych, które dostosowują się do Twoich potrzeb Dostosowywanie Podstawowe motywy, kolory i obrazy nagłówkowe; limit możliwości brandingu Profesjonalne motywy i branding organizacji za pomocą ustawień administratora W pełni konfigurowalne z wykorzystaniem kolorów i motywów marki Logika warunkowa Rozgałęzienia oparte na sekcjach Wyświetlanie/ukrywanie branchów na poziomie pytań Zaawansowana logika wielokryterialna (Pokaż/Ukryj/Wymagaj) Współpraca Wspólna edycja w czasie rzeczywistym przy użyciu dowolnego konta Google Współpraca w ramach kont Microsoft 365 Współpraca w ClickUp Analizy Integracja z Arkuszami Google i podstawowe wykresy Wbudowane funkcje analityczne, eksport do Excela i integracja z Power BI Zaawansowana analityka dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp i AI Dostęp Wymagane konto Google Wymagana subskrypcja Microsoft 365 Wymagane jest bezpłatne konto ClickUp Możliwości AI Gemini: Pomóż mi stworzyć formularz; podsumowanie tekstu otwartego Copilot: automatyczne sugestie dotyczące przepływu procesu; wielojęzyczne tworzenie dokumentów ClickUp Brain: Natychmiastowe generowanie formularzy i automatyczna analiza danych Tworzenie zadań Ręcznie (lub za pomocą skryptów Zapier/Gemini) Ręczne lub wymaga ustawień dla Power Automate Natywne i automatyczne; przesłane odpowiedzi stają się zadaniami do wykonania Pliki zewnętrzne Wbudowane wsparcie (zapisywanie na Dysku) Oferuje wsparcie dla przesyłania plików z zewnętrznych źródeł (wymaga określonej konfiguracji OneDrive) Wbudowane wsparcie (załączniki znajdują się bezpośrednio w konkretnym zadaniu ClickUp)

📚 Przeczytaj również: Porównanie Google Workspace i Microsoft 365

Przegląd Google Forms

Chcesz stworzyć ankietę, ale nie masz budżetu ani czasu na korzystanie ze skomplikowanego narzędzia? Google Forms idealnie sprawdzi się w tej sytuacji. Dostęp do niego jest łatwy za pośrednictwem konta Google, a samo narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o prostocie i szybkości działania.

Ponieważ jest to część ekosystemu Google Workspace, wydaje się naturalnym rozszerzeniem dla zespołów, które już korzystają z Arkuszy Google, Dysku i Gmaila.

Zalety:

Łatwy dostęp: Jest dostępne dla każdego, kto ma konto Google, dzięki czemu mogą z niego korzystać osoby prywatne, nauczyciele i małe zespoły. Nie ma żadnych ograniczeń dostępu do funkcji ani okresów próbnych; wszystko działa od pierwszego dnia

Współpraca w czasie rzeczywistym: Wielu użytkowników może edytować formularze jednocześnie dzięki natychmiastowej synchronizacji. Jest to ta sama funkcja współpracy zespołowej w czasie rzeczywistym, którą znajdziesz w Dokumentach Google, dzięki czemu Twój zespół może wspólnie tworzyć ankiety bez konieczności przesyłania plików tam i z powrotem

Integracja z Arkuszami Google: Odpowiedzi są automatycznie zapisywane w połączonym arkuszu kalkulacyjnym. Tworzy to aktualizowaną na bieżąco bazę danych, która jest uzupełniana w miarę przesłanych odpowiedzi, dzięki czemu możesz analizować dane bez konieczności ręcznego wprowadzania informacji.

Rozszerzony wybór typów pytań: Oferuje wsparcie dla wielu formatów pytań, w tym przesyłanie plików w celu gromadzenia dokumentów, tabele wielokrotnego wyboru dla złożonych opcji oraz selektory daty i godziny do planowania

Dodatki innych firm: Masz dostęp do setek dodatków innych firm dla Google , które pozwalają rozszerzyć funkcjonalność o specjalistyczne cykle pracy i integracje. Stwórz połączenie z narzędziami takimi jak Zapier czy Slack, aby przesyłać dane z formularzy tam, gdzie jest to potrzebne.

Wady:

Ograniczone możliwości dostosowywania wyglądu: Możesz dostosować kolory, czcionki i obrazy nagłówkowe do wizerunku swojej marki, ale nie ma możliwości użycia niestandardowego kodu CSS ani zaawansowanej kontroli układu. Jeśli Twoje formularze mają stanowić płynne rozszerzenie Twojej strony internetowej, poczujesz się ograniczony

Podstawowa logika warunkowa: Rozgałęzienia są oparte na sekcjach, co oznacza, że musisz utworzyć osobne sekcje dla różnych ścieżek użytkownika. Może to być uciążliwe, jeśli tworzysz ankietę z wieloma ścieżkami

Brak wbudowanej obsługi płatności: Jeśli chcesz zbierać płatności lub darowizny, będziesz musiał skorzystać z integracji z usługami zewnętrznymi. Samo narzędzie nie obsługuje płatności.

Brak dedykowanej aplikacji mobilnej: Możesz przeglądać i tworzyć formularze w przeglądarce mobilnej, ale korzystanie z nich nie jest tak płynne

📮 ClickUp Insight: 44% zespołów rozwiązuje problemy natychmiast, bez formalnego procesu klasyfikacji. Szybkie działanie wydaje się wydajne, ale pośpiech może łatwo przesłonić zdolność zespołu do wdrożenia skutecznego rozwiązania. Potrzebny jest system, który kieruje zgłaszane problemy przez ustrukturyzowany proces przyjmowania zgłoszeń. Formularze ClickUp mogą z góry uchwycić niezbędny kontekst, podczas gdy Super Agent może dokonać selekcji przesłanych zgłoszeń, ocenić ich priorytet i skierować je do właściwego właściciela lub kolejki przed rozpoczęciem pracy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Każdy dodatkowy krok między przesłaniem formularza a podjęciem działania utrudnia analizę. Skorzystaj z ClickUp — pierwszej na świecie zintegrowanej przestrzeni roboczej opartej na AI, aby tworzyć, analizować i śledzić formularze w ramach jednej platformy.

Przegląd Microsoft Forms

Microsoft Forms to dobry wybór, gdy:

Twój zespół korzysta z pakietu Microsoft 365 i potrzebuje narzędzia do tworzenia formularzy, które działa w tym samym środowisku

Masz do czynienia z danymi wrażliwymi i nie możesz ryzykować korzystania z narzędzia, które nie spełnia standardów bezpieczeństwa obowiązujących w Enterprise

Priorytetowo traktuje bezpieczeństwo, zgodność z przepisami oraz głęboką integrację z narzędziami, z których już korzysta Twój zespół, takimi jak Teams, SharePoint i Power BI. Chociaż wymaga subskrypcji, jest już zawarte w większości planów biznesowych Microsoft 365.

Zalety:

Głęboka integracja z Microsoft 365: narzędzie płynnie łączy się z programami Excel, Teams i SharePoint. Formularze można osadzać bezpośrednio w kanale Teams lub na stronie SharePoint, dzięki czemu wszystko pozostaje w jednym ekosystemie

Zaawansowane typy pytań w ankietach: Obejmują one wbudowane pytania dotyczące wskaźnika Net Promoter Score (NPS), rankingów oraz skali Likerta. Są one przeznaczone do zbierania opinii biznesowych, co pozwala zaoszczędzić czas podczas tworzenia ankiet dotyczących satysfakcji klientów lub zaangażowania pracowników

Logika rozgałęzień na poziomie pytań: Dzięki logice warunkowej możesz wyświetlać lub ukrywać poszczególne pytania w zależności od odpowiedzi użytkownika. Możesz tworzyć bardziej zaawansowane i spersonalizowane ścieżki ankietowe bez konieczności tworzenia dziesiątek sekcji

Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie: Posiada Posiada certyfikat ISO 27001 oraz funkcję Advanced Threat Protection. Jest to również jeden z najlepszych kreatorów formularzy zgodnych z przepisami FERPA i HIPAA . Administratorzy IT mogą kontrolować ustawienia udostępniania i przechowywania danych w całej organizacji

Wbudowane funkcje analityczne: Uzyskasz wizualizację odpowiedzi w czasie rzeczywistym za pomocą wykresów i diagramów bezpośrednio w narzędziu. Aby uzyskać bardziej zaawansowane funkcje raportowania, możesz nawiązać bezpośrednie połączenie z Power BI

Wady:

Wymagana subskrypcja: Do użytku biznesowego potrzebna jest subskrypcja Microsoft 365, co może powodować limit dostępności dla zespołów spoza ekosystemu Microsoftu

Ograniczona różnorodność pytań: Ogólnie oferuje mniej typów pytań niż Google Forms. Oferuje wsparcie dla przesyłania plików, ale tylko dla respondentów wewnętrznych. Jeśli Twój formularz jest dostępny dla osób spoza Twojej organizacji, opcja ta znika

Ograniczenia projektowe: Ma mniej opcji dostosowywania niż Google Forms. Formularze wyglądają profesjonalnie, ale często są też bardzo jednolite.

Ograniczenia funkcji przy dużej skali: W planach komercyjnych Forms może zebrać do 5 000 000 odpowiedzi. Jednak niektóre funkcje, takie jak wykresy podsumowujące, przeglądanie poszczególnych odpowiedzi i udostępnianie wyników, przestają działać po zebraniu 1 050 000 odpowiedzi. W przypadku ankiet o dużej skali konieczne będzie zastosowanie rozwiązania alternatywnego.

Porównanie funkcji Google Forms i Microsoft Forms

Oba narzędzia pozwalają stworzyć podstawowy formularz „Skontaktuj się z nami”, ale różnice między nimi stają się widoczne, gdy zaczynasz tworzyć bardziej złożone ankiety. Albo gdy próbujesz dopasować je do sposobu, w jaki Twój zespół zarządza cyklem pracy.

Łatwość obsługi i interfejs

Nieporęczny interfejs może zamienić pięciominutowe zadanie w 30-minutowy ból głowy. Dlatego zawsze należy stawiać na płynne działanie.

Google Forms jest niezwykle intuicyjne. Jego interfejs jest przejrzysty i minimalistyczny, a większość osób potrafi stworzyć swój pierwszy formularz bez konieczności korzystania z instrukcji. Redaktor typu „przeciągnij i upuść” działa intuicyjnie, a tryb podglądu natychmiast pokazuje respondentom, jak będzie wyglądał formularz.

Microsoft Forms ma nowoczesny, dopracowany wygląd, ale dla nowych użytkowników może wydawać się nieco przeładowany. Jednocześnie widocznych jest więcej opcji, co jest zaletą, ale może też przytłaczać. Jeśli jesteś przyzwyczajony do innych aplikacji z pakietu Microsoft 365, poczujesz się jak w domu, ale nauka obsługi będzie trudniejsza, jeśli przechodzisz z innego ekosystemu.

🏆 Werdykt: Google Forms wygrywa. Jest łatwiejsze do opanowania, ma przejrzystą nawigację i pozwala rozpocząć tworzenie w ciągu kilku minut. Nie jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie.

Rodzaje pytań i szablony

Zgadnij, co decyduje o jakości danych, które można zebrać za pomocą formularza? Zgadza się! Rodzaj pytań, które można zadać.

Proste pole tekstowe nie sprawdzi się, gdy potrzebujesz listy rankingowej lub skali ocen.

Google Forms oferuje ponad 12 typów pytań:

Krótka odpowiedź

Akapit

Pytania wielokrotnego wyboru

Pola wyboru

Lista rozwijana

Przesyłanie plików

Skala liniowa

Ocena

Tabela z pytaniami wielokrotnego wyboru

Siatka pól wyboru

Data

Czas

Opcja przesyłania plików to duża zaleta, pozwalająca na bezpośrednie zbieranie CV, zdjęć lub plików z projektów.

Microsoft Forms oferuje osiem typów pytań przeznaczonych dla firm.

Wybór

Tekst

Ocena

Data

Ranking

Skala Likerta

Przesyłanie plików

Wskaźnik Net Promoter Score (NPS)

Wbudowane opcje skali NPS i skali Likerta pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu wszystkim, którzy przeprowadzają ankiety dotyczące opinii klientów lub pracowników. Pytanie rankingowe to przydatna funkcja, której brakuje w Google Forms.

Obecnie Google Forms oferuje również szablony przydatne do potwierdzania udziału, przeprowadzania ankiet i zbierania opinii. Łatwiej je dostosować od podstaw i w naturalny sposób zintegrować z Arkuszami Google i Dyskiem.

Z kolei Microsoft Forms oferuje bogatsze, dostosowane do konkretnych ról szablony (HR, quizy, zatwierdzanie, wdrażanie nowych pracowników), które są głęboko zintegrowane z aplikacjami Teams, SharePoint i Excel.

🏆 Werdykt: Remis, w zależności od konkretnego zastosowania. Google Forms oferuje większą różnorodność pytań; Microsoft Forms odpowiada typami pytań, takimi jak NPS i rankingi, które docenią osoby zajmujące się tworzeniem profesjonalnych ankiet.

📚 Przeczytaj również: Narzędzie obsługuje format pytań. Jednak nadal potrzebujesz odpowiednich pytań. Jeśli tworzysz ankiety dotyczące opinii klientów lub produktów, warto dodać do zakładek tę listę zawierającą ponad 60 pytań do ankiet produktowych.

Dostosowywanie i wygląd

Wygląd formularza może wpływać na liczbę odpowiedzi oraz na to, jak profesjonalnie postrzegana jest Twoja marka. Niestety, jest to obszar, w którym oba narzędzia mają dość ograniczone możliwości.

W Google Forms możesz wybierać z galerii motywów, dostosowywać kolory i dodawać obraz nagłówka. Możesz dopasować wygląd do palety kolorów swojej marki, ale formularz zawsze będzie wyglądał jak niestandardowy formularz Google. Nie ma opcji dostosowania za pomocą CSS ani zaawansowanych zmian układu.

źródło: Google Forms

Z drugiej strony, Microsoft Forms oferuje wsparcie dla wdrażania spójnej identyfikacji wizualnej w całej organizacji dzięki ustawieniom administracyjnym. Oznacza to, że administrator IT może ustawić domyślny motyw, który zapewni spójny, profesjonalny wygląd wszystkich formularzy tworzonych w firmie. Jednak możliwości indywidualnego dostosowywania są jeszcze bardziej ograniczone niż w Google Forms.

źródło: Microsoft Forms

🏆 Werdykt: Google Forms wygrywa niewielką przewagą. Żadne z tych narzędzi nie zapewnia prawdziwej elastyczności w zakresie marki, ale Google daje użytkownikom indywidualnym większą kontrolę bez konieczności angażowania administratora IT.

📚 Czytaj więcej: Arkusze Google kontra Excel

Integracja i współpraca

Kreator formularzy jest tak dobry, jak jego zdolność do połączenia z innymi narzędziami, z których korzystasz. Jeśli dane z Twoich formularzy są odizolowane, nie są zbyt przydatne.

Google Forms dobrze integruje się z Google Workspace. Odpowiedzi przepływają bezpośrednio do Arkuszy Google, formularze można osadzać w Google Sites, a udostępnianie zarządza się za pomocą uprawnień w Dysku Google. Do wszystkiego innego służy Zapier, który łączy Google Forms z ponad 8 000 innych aplikacji.

Microsoft Forms zostało stworzone z myślą o głębokiej integracji z ekosystemem Microsoft 365. Możesz osadzać formularze w kanałach Teams, automatyzować złożone cykle pracy za pomocą Power Automate oraz tworzyć pulpity nawigacyjne w Power BI. Integracja jest kompleksowa, ale działa najlepiej, jeśli pozostajesz w ekosystemie Microsoft.

Jeśli chodzi o współpracę w czasie rzeczywistym, Google Forms oferuje większą elastyczność. Każda osoba posiadająca konto Google może zostać zaproszona do wspólnej edycji formularza, co idealnie sprawdza się podczas współpracy z partnerami zewnętrznymi lub freelancerami.

🏆 Werdykt: To zależy od Twojego ekosystemu. Google Forms to lepszy wybór do współpracy między zespołami i współpracy zewnętrznej. Microsoft Forms to oczywisty wybór, jeśli już korzystasz z Teams, SharePoint i Power Automate.

📚 Przeczytaj również: Najważniejsze korzyści płynące z połączonych cykli pracy dla nowoczesnych Teams

Analizy i raportowanie

Zebranie danych to pierwszy krok. Musisz je również zrozumieć. Oba narzędzia oferują sposoby analizowania odpowiedzi, ale stosują różne podejścia.

Google Forms zapewnia podstawowe podsumowanie odpowiedzi wraz z prostymi wykresami wbudowanymi w narzędzie. Aby przeprowadzić prawdziwą analizę, warto skorzystać z funkcji „Wyświetl odpowiedzi w Arkuszach”. Tworzy to aktualizowany na bieżąco arkusz kalkulacyjny, w którym można używać formuł, tworzyć tabele obrotowe i budować niestandardowe wykresy w celu wizualizacji danych.

Microsoft Forms oferuje bardziej rozbudowane wbudowane funkcje analityczne. Możesz przeglądać wykresy, podsumowania statystyczne i rozkłady odpowiedzi bez opuszczania interfejsu Forms. Aby uzyskać bardziej szczegółową analizę, możesz wyeksportować dane do programu Excel lub nawiązać bezpośrednie połączenie z Power BI w celu tworzenia raportów projektowych.

Google Forms lepiej sprawdza się pod względem dostępności, współpracy z członkami zespołu oraz w przypadku zespołów już korzystających z Google Workspace. Microsoft Forms lepiej sprawdza się pod względem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, zaawansowanych typów pytań ankietowych oraz w organizacjach korzystających z Microsoft 365.

🏆 Werdykt: Wygrywa Microsoft Forms. Jego wbudowane funkcje analityczne są bardziej dopracowane od samego początku, a połączenie z Power BI sprawia, że jest ono znacznie bardziej przydatne dla zespołów, które potrzebują prawdziwego raportowania.

🔎 Czy wiesz, że... Lepsze raportowanie ma znaczenie tylko wtedy, gdy skłania do działania. Firma Gartner odkryła, że zaledwie 8% pracowników w pełni wykorzystuje wzrost wydajności wynikający z narzędzi, z których już korzystają. Odpowiednie narzędzie do tworzenia formularzy pomaga, ale tylko wtedy, gdy dane są faktycznie wykorzystywane w sensowny sposób!

Czy warto wybrać Google Forms czy Microsoft Forms?

Skorzystaj z tego zestawienia, aby podjąć decyzję.

Wybierz Google Forms, jeśli:

Korzystasz już z Google Workspace i potrzebujesz formularzy, które tworzą połączenia z Arkuszami Google, Dyskiem i Gmailem

Potrzebujesz kreatora formularzy, który jest dostępny bez konieczności kupowania dodatkowego oprogramowania

Chcesz mieć dostęp do szerokiego zakresu dodatków innych firm, które ułatwiają realizację specjalistycznych cykli pracy

Musisz współpracować z użytkownikami zewnętrznymi, którzy mogą nie posiadać kont Microsoft

Musisz zbierać pliki przesłane przez respondentów spoza Twojej organizacji

Wybierz Microsoft Forms, jeśli:

Pracujesz w środowisku korporacyjnym, które korzysta z pakietu Microsoft 365

Potrzebujesz funkcji bezpieczeństwa i zgodności z przepisami na poziomie Enterprise

Potrzebujesz wbudowanych pytań NPS do zbierania opinii klientów lub pracowników niestandardowych

Chcesz mieć wbudowane funkcje analityczne bez konieczności eksportowania danych

Twoja organizacja przykłada dużą wagę do spójnego wyglądu i stylu wszystkich narzędzi

Rozważ alternatywne rozwiązania, jeśli:

Potrzebujesz zaawansowanej logiki warunkowej, wykraczającej poza możliwości obu tych narzędzi

Potrzebujesz formularzy, które automatycznie tworzą zadania i aktualizują projekty

Potrzebujesz w pełni spójnego z wizerunkiem marki rozwiązania niestandardowego z możliwością dostosowania wyglądu

Masz już dość ręcznego kopiowania i wklejania odpowiedzi z formularzy do swojego narzędzia do zarządzania projektami

🎥 Bonus: Szukasz lepszych alternatyw dla formularzy Google? To wideo zawiera wszystko, czego potrzebujesz

Jeśli szukasz innych opcji do tworzenia formularzy poza Google Forms i Microsoft Forms, w tym wideo przedstawiono kilka skutecznych alternatyw, które mogą lepiej odpowiadać Twoim potrzebom w cyklu pracy.

ClickUp Forms: bardziej wydajna alternatywa dla Google Forms i Microsoft Forms

Największym problemem zarówno w przypadku Google Forms, jak i Microsoft Forms jest luka, jaką tworzą one między gromadzeniem danych a działaniem. Dane z formularza znajdują się w jednym miejscu, a Twoja praca w innym.

Ten brak spójności prowadzi do zjawiska, które nazywamy „rozproszeniem pracy” (Work Sprawl): fragmentacji działań zawodowych między niepowiązanymi narzędziami i systemami.

Formularze ClickUp rozwiązują ten problem, działając tam, gdzie już pracujesz. Każde przesłane zgłoszenie automatycznie staje się zadaniem — z zachowaniem całego kontekstu, przypisanym do właściwej osoby i gotowym do realizacji.

Skorzystaj z ClickUp Formularzy, jeśli chcesz automatycznie przekształcić odpowiedzi w zadania do wykonania

Dzięki ClickUp Formularzom zyskujesz:

Tworzenie formularzy oparte na sztucznej inteligencji: Nie zaczynaj od pustego arkusza. Po prostu powiedz ClickUp Brain , natywnej warstwie AI ClickUp, jakie dane chcesz zebrać, a ona wygeneruje dla Ciebie zakończony formularz, dostosowany do Twoich celów

Porzuć cykl projektowania typu „przeciągnij i upuść” – stwórz formularz ClickUp w kilka sekund, korzystając z podpowiedzi ClickUp Brain

Natywna integracja z zarządzaniem projektami: Gdy odpowiedź zostanie przesłana za pośrednictwem formularza ClickUp, może ona automatycznie utworzyć zadanie ClickUp w połączonym/wybranym projekcie. Dane z formularza wypełniają opis zadania oraz pola niestandardowe ClickUp , więc nie ma potrzeby ręcznego przenoszenia informacji. Nowe zgłoszenie IT lub raport o błędzie natychmiast staje się elementem do wykonania, przypisanym do odpowiedniej osoby wraz z terminem realizacji

Zaawansowana logika warunkowa: Wyjdź poza proste rozgałęzienia. Formularze ClickUp pozwalają ustawić wiele warunków, aby wyświetlać lub ukrywać konkretne pytania, dzięki czemu każdy respondent widzi tylko to, co jest dla niego istotne

Współpraca zespołowa w jednym obszarze roboczym: Ponieważ formularze, zadania i komunikacja znajdują się w jednym miejscu, Twój zespół ma pełny kontekst. Gdy przesłanie formularza tworzy zadanie, Twój zespół może omówić je w komentarzach, dołączyć odpowiednie dokumenty ClickUp Docs i śledzić jego postęp od początku do końca, a wszystko to jest połączone z oryginalnym zgłoszeniem

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby przeprowadzić burzę mózgów i opracować pytania dostosowane do Twojego cyklu pracy, a następnie szybko tworzyć formularze — nie musisz zaczynać od zera

Konfigurowalna automatyzacja : Przesłanie formularza nie powinno generować dodatkowej pracy ręcznej. Dzięki ClickUp Automations możesz uruchamiać automatyczne działania w momencie przesłania formularza. Przydzielaj zadania za pomocą ClickUp Tasks , aktualizuj statusy, dodawaj etykiety lub uruchamiaj integracje z innymi narzędziami

Bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym: Twoje dane są chronione dzięki zgodności z SOC 2 oraz szczegółowym uprawnieniom opartym na rolach. Masz pełną kontrolę nad tym, kto może przeglądać, edytować lub zarządzać Twoimi formularzami oraz gromadzonymi w nich danymi

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie pozwól, aby dane zalegały w arkuszu kalkulacyjnym. Stwórz połączenie między odpowiedziami z formularzy a pulpitami nawigacyjnymi ClickUp, aby natychmiast wizualizować trendy za pomocą kart AI. Użyj ClickUp Brain, aby wyszukiwać dane w prostym języku angielskim — zapytaj „Jakie są trzy najczęstsze skargi z formularzy opinii z tego miesiąca?” — i uzyskaj natychmiastowe podsumowanie lub pozwól AI automatycznie wyświetlić analizę nastrojów i kluczowe tematy spośród tysięcy przesłanych zgłoszeń. Zadaj pytania dotyczące odpowiedzi w ClickUp Formularzach i uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi dzięki ClickUp Brain

I wiecie co? Prawdziwi użytkownicy uwielbiają wygodę korzystania z ClickUp. Jeden z użytkowników G2 mówi:

Bardzo podoba mi się to, że ClickUp jest znacznie ulepszony w porównaniu z wersją sprzed kilku lat. Funkcja śledzenia czasu i agenci są naprawdę pomocni, nawet dla nowych użytkowników, którzy nie wiedzą, jak z niego korzystać, ponieważ agenci ci pomagają im szybciej się uczyć. Podoba mi się również funkcja formularzy, która gromadzi informacje i dodaje je jako zadania w określonym panelu, zaspokajając potrzeby użytkowników dotyczące kolejnych kroków. Jestem pod wrażeniem tego, jak dobrze przemyślane są funkcje ClickUp. Jako osoba o średnim lub zaawansowanym poziomie wiedzy uważam, że dzięki dotychczasowym ulepszeniom wszystko działa bez zarzutu. ClickUp to moje ulubione narzędzie ze wszystkich.

Twoje formularze powinny pracować tak samo ciężko jak Ty

Ukrytym kosztem darmowych kreatorów formularzy nie jest cena subskrypcji, ale „praca nad pracą”. Każda minuta spędzona na ręcznym kopiowaniu odpowiedzi z Google Forms do narzędzia do śledzenia projektów to minuta utraconego czasu rozliczeniowego lub energii twórczej.

Twój formularz nie powinien już być tylko cyfrowym kawałkiem papieru. Powinien być punktem wyjścia dla projektu.

A jeśli cykl pracy związany z formularzami wymaga natychmiastowej reakcji (np. zgłoszenia IT, pozyskiwanie potencjalnych klientów lub zlecenia kreatywne), narzędzie takie jak ClickUp Forms, które natywnie przekształca odpowiedzi w zadania, jest jedynym sposobem na wyeliminowanie konieczności przełączania się między aplikacjami.

Chcesz przestać ręcznie zarządzać odpowiedziami w formularzach? Wypróbuj ClickUp za darmo i wykonaj połączenie swoich formularzy bezpośrednio z cyklem pracy.

Często zadawane pytania (FAQ)

Nie, są to różne narzędzia od różnych firm. Microsoft Forms jest częścią pakietu Microsoft 365 i skupia się na funkcjach dla przedsiębiorstw, podczas gdy Google Forms to bezpłatne narzędzie w ramach ekosystemu Google Workspace.

Z ograniczoną wersją Microsoft Forms można korzystać za pomocą osobistego konta Microsoft. Jednak w przypadku zastosowań biznesowych pełna funkcjonalność i funkcje bezpieczeństwa wymagają płatnej subskrypcji Microsoft 365.

Microsoft Forms oferuje bardziej szczegółową logikę rozgałęzień na poziomie pytań. Google Forms oferuje jedynie wsparcie dla rozgałęzień opartych na sekcjach, co jest mniej elastyczne w przypadku złożonych ankiet.

Tak, Google Forms oferuje typ formularza z możliwością przesyłania plików. Dzięki temu respondenci mogą przesyłać dokumenty, obrazy lub inne pliki, które są następnie zapisywane na Twoim Dysku Google.

Tak, formularze ClickUp zostały zaprojektowane właśnie do tego celu. Przesłane odpowiedzi mogą automatycznie tworzyć nowe zadania w Twoich projektach ClickUp, wraz z osobami przypisanymi, terminami wykonania i wszystkimi informacjami z formularza.