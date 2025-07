15 najlepszych narzędzi do raportowania projektów zapewniających lepszy wgląd w dane w 2025 r

65% projektów kończy się niepowodzeniem z powodu złego oszacowania i zarządzania ryzykiem, a 35% z powodu złego planowania i dokumentacji użytkownika.

Możesz uniknąć dołączenia do tej grupy i prawidłowo realizować projekty, inwestując w niezawodne narzędzie do raportowania projektów. Dzięki niemu wszyscy są na bieżąco, widać, co działa, a przed wystąpieniem poważnych problemów otrzymujesz odpowiednie ostrzeżenia.

Zebraliśmy najlepsze oprogramowanie do raportowania w zakresie zarządzania projektami, które pomoże Ci lepiej planować, płynniej współpracować i kontrolować postępy projektu.

Narzędzia do raportowania projektów to aplikacje, które pomagają kierownikom projektów i zespołom gromadzić, organizować i prezentować dane dotyczące postępów projektu, osi czasu, wykorzystania zasobów, budżetów i potencjalnych zagrożeń.

Są one niezbędnym elementem każdego oprogramowania do zarządzania projektami, przekształcając złożone dane w jasne, przydatne informacje dzięki pulpitom, wykresom i raportom o statusie.

Dobre narzędzie do zarządzania projektami z funkcjami raportowania pomoże Ci odpowiedzieć na ważne pytania, takie jak:

Czy jesteśmy na dobrej drodze do dotrzymania terminów?

Jakie zadania są opóźnione?

Czy mieścimy się w budżecie?

Jak wykorzystujemy czas i zasoby naszego zespołu?

Krótko mówiąc, zapewniają one wsparcie we wszystkich obszarach, od zarządzania zespołem po śledzenie ryzyka. Zapewniają dokładny widok stanu projektu, pomagają wcześnie identyfikować problemy, dostosowywać plany w razie potrzeby oraz usprawniają zarządzanie klientami.

To ostatecznie zwiększa Twoje szanse na pomyślną realizację projektu na czas i w ramach założonego zakresu.

Czy wiesz, że: 55% pracowników nie ma dostępu do wskaźników KPI projektów w czasie rzeczywistym. W rzeczywistości 50% z nich twierdzi, że spędza co najmniej jeden dzień na ręcznym przeglądaniu danych projektowych i tworzeniu raportów.

Oto nasze porównanie oprogramowania do raportowania projektów oparte na funkcjach, cechach wyróżniających i cenach:

Narzędzia Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Szablony raportowania, Google Analytics i integracja z BigQuery Wbudowana sztuczna inteligencja do automatycznego generowania raportów, konfigurowalne pulpity, śledzenie czasu, monitorowanie celów Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Jira Zespoły techniczne w średnich i dużych przedsiębiorstwach Śledzenie zaległości, sprinty, konfigurowalne pulpity nawigacyjne Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 8,60 USD miesięcznie za użytkownika Power BI Duże firmy o złożonych potrzebach w zakresie danych Strumienie danych w czasie rzeczywistym, formuły DAX, integracja z Microsoft 360 Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 14 USD miesięcznie za użytkownika Tableau Duże i średnie firmy potrzebujące zaawansowanych funkcji raportowania Graficzne raporty danych, agenci AI, integracja kodu ML Brak planu bezpłatnego; plany płatne zaczynają się od 15 USD miesięcznie za użytkownika Looker Studio Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz agencje tworzące raporty dla innych podmiotów Średnie i duże przedsiębiorstwa, które potrzebują raportowania wraz z zarządzaniem zadaniami Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 9 USD miesięcznie za użytkownika Wrike Małe firmy i agencje marketingowe, które potrzebują podstawowych funkcji raportowania Współpraca w czasie rzeczywistym, automatyzacja cyklu pracy, konfigurowalne pulpity Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika Microsoft Project Duże firmy informatyczne i budowlane śledzące wiele projektów Zarządzanie portfolio, raporty dla interesariuszy, podgląd projektów Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika Celoxis Duże przedsiębiorstwa tworzące zaawansowane raporty i pulpity projektów Zarządzanie ryzykiem, niestandardowe raporty, analiza wydajności zespołu Brak planu bezpłatnego; płatne plany zaczynają się od 25 USD miesięcznie za użytkownika Basecamp Małe firmy i agencje marketingowe, które potrzebują podstawowych funkcji raportowania Analiza nastrojów pracowników, raporty z zadań Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie za użytkownika Trello Freelancerzy i małe agencje potrzebujące prostego narzędzia do śledzenia projektów Tablice Kanban, śledzenie postępów, konfigurowalne wykresy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 5 USD miesięcznie za użytkownika Zoho Projects Przedsiębiorstwa, które chcą śledzić budżety i kamienie milowe wielu projektów Kamienie milowe projektu, niestandardowe raporty, śledzenie budżetu Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 5 USD miesięcznie za użytkownika Rippling Analytics Startupy, średnie firmy i przedsiębiorstwa skupiające się na analizie siły roboczej Analiza siły roboczej, monitorowanie OKR, śledzenie budżetu Niestandardowe ceny Prognoza. Aplikacja Firmy informatyczne, organizacje non-profit i zespoły badawcze poszukujące narzędzi do śledzenia obciążenia pracą i czasu Ocenianie kart, automatyzacja rozliczeń, karty czasu pracy wspomagane przez AI, narzędzia do śledzenia ryzyka Niestandardowe ceny TeamGantt Agencje, zespoły ds. produktów i planowania oraz średnie i duże firmy poszukujące narzędzi do wizualizacji danych Wykresy Gantta, śledzenie obciążenia pracą, zależności zadań Brak planu Free; Plany płatne zaczynają się od 59 USD miesięcznie Asana Małe i średnie firmy, które chcą zarządzać zadaniami i raportować ich realizację Wykrywanie blokad, śledzenie trendów i stanu projektów, wbudowana sztuczna inteligencja (AI) Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

15 najlepszych programów do raportowania w zarządzaniu projektami

Oto kilka najlepszych narzędzi do raportowania projektów, które pomogą Ci kontrolować postępy i realizować wszystkie zadania zgodnie z planem. Omówimy ich funkcje, ograniczenia, ceny i inne cechy, aby pomóc Ci wybrać najlepsze narzędzie dla Twojej firmy.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami i dynamicznego raportowania)

Wypróbuj ClickUp już teraz Śledź wszystkie swoje projekty i monitoruj ich postępy dzięki ClickUp

ClickUp to aplikacja do pracy, która zawiera wszystko, od codziennych zadań i planowania ogólnego po raportowanie projektów. Dzięki konfigurowalnym pulpitom, podsumowaniom opartym na sztucznej inteligencji, wykresom obciążenia pracą i śledzeniu celów zawsze będziesz mieć kontrolę nad swoimi projektami.

Wizualizuj i monitoruj raporty z projektów w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom ClickUp

Pulpity ClickUp zapewniają wgląd w projekty w czasie rzeczywistym z wielu perspektyw.

Wizualizacja postępów: Śledź statusy zadań, czas pracy, obciążenie pracą zespołu i wiele więcej — wszystko w czasie rzeczywistym

Dostosuj je do dowolnego cyklu pracy : wybierz wskaźniki, które chcesz śledzić, dodaj preferowane widżety, a pulpity ClickUp przekształcą złożone dane w przejrzyste i kompleksowe wizualizacje

Uprość analizę danych: Te wizualne pulpity nawigacyjne pomagają interesariuszom zrozumieć istotne wskaźniki

Załóżmy na przykład, że zarządzasz kampanią marketingową. Dzięki pulpitom ClickUp możesz skonfigurować widżety, aby wyświetlać zadania według statusu, śledzić czas poświęcony na każdą czynność i monitorować obciążenie pracą swojego zespołu.

Zadaj pytania ClickUp Brain i uzyskaj natychmiastową odpowiedź

Do dyspozycji masz również ClickUp Brain, zintegrowanego asystenta AI, który w ciągu kilku sekund generuje podsumowania projektów, analizy wydajności zespołu i wiele więcej. Gromadzi on odpowiednie dane z obszaru roboczego i połączonych aplikacji, a następnie przekształca je w kompleksowe raporty o statusie.

Na przykład po zakończeniu sprintu projektu możesz poprosić ClickUp Brain o „Podsumowanie postępów i wyników sprintu”. Wygeneruje on zwięzły raport obejmujący osiągnięcia, przeszkody, kolejne kroki i szczegóły dotyczące wykonania zadań — w szczególności kto co zrobił i kiedy.

Podczas gdy ClickUp Brain upraszcza tworzenie raportów i podsumowań, ClickUp Goals pomaga skupić się na kluczowych celach projektu.

Niezależnie od tego, czy pracujesz z celami OKR zespołu, celami sprintu, czy tygodniowymi wskaźnikami KPI, ClickUp Goals ułatwia śledzenie postępów i zapewnia wszystkim spójność działań.

Pobierz darmowy szablon Łatwo twórz raporty projektowe z dokładnymi osiami czasu dzięki szablonowi raportu projektu ClickUp

Nie wiesz, od czego zacząć? Skorzystaj z jednego z darmowych szablonów raportowania projektów ClickUp, aby szybko rozpocząć pracę.

Na przykład szablon raportu projektu ClickUp pomoże Ci śledzić postępy projektu, wydatki i zaległe elementy do wykonania. W jednym miejscu możesz wizualizować status projektu na osi czasu, ustawiać poziomy priorytetów i śledzić stopień realizacji.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wykrywaj przeciążenia, opóźnienia i konieczne dostosowania dzięki wykresom obciążenia pracą i widokom sprintów

Śledź wskaźniki KPI, sukcesy i kolejne kroki w jednym raporcie QBR, który można udostępniać, korzystając z gotowych szablonów QBR

Zautomatyzuj raportowanie projektów dzięki ponad 100 wyzwalaczom działań

Twórz pulpity dla klientów , aby uzyskać widoczność w czasie rzeczywistym osi czasu, wyników i budżetów

Monitoruj obciążenie zespołu za pomocą widoku obciążenia pracą, aby przydzielać zadania, zanim pojawi się wypalenie

Ograniczenia ClickUp

Niewielka krzywa uczenia się dla nowych użytkowników (łatwa do pokonania dzięki ClickUp University !)

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4200 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi klienci?

Recenzent G2 pisze:

Najbardziej przydatna jest elastyczność ClickUp. Dostosowuje się do różnych sposobów pracy, niezależnie od tego, czy są to proste listy rzeczy do zrobienia, czy bardziej złożone zadania związane z zarządzaniem projektami. Ta elastyczność oznacza, że dostosowuje się do mojego sposobu pracy, zamiast zmuszać mnie do zmiany cyklu pracy.

Najbardziej przydatna jest elastyczność ClickUp. Dostosowuje się do różnych sposobów pracy, niezależnie od tego, czy są to proste listy rzeczy do zrobienia, czy bardziej złożone zarządzanie projektami. Ta elastyczność oznacza, że dostosowuje się do mojego sposobu pracy, zamiast zmuszać mnie do zmiany cyklu pracy.

2. Jira (najlepsze narzędzie do usprawniania zarządzania wymaganiami)

za pośrednictwem Jira

Słabe zarządzanie wymaganiami jest częstą przyczyną niepowodzeń projektów. Jira pomaga liderom IT i zespołom programistycznym rozwiązać ten problem, zapewniając przejrzystą widoczność zadań, osi czasu i wymagań projektowych.

Zespoły mogą monitorować postęp sprintów, identyfikować i usuwać przeszkody oraz generować raporty pokazujące, co jest na dobrej drodze, a co wymaga uwagi.

Funkcje automatyzacji zmniejszają również potrzebę ręcznego aktualizowania danych, dzięki czemu zespoły mogą skupić się bardziej na realizacji zadań, a mniej na raportowaniu.

Najlepsze funkcje Jira

Wizualizuj pracę w czasie dzięki widokowi kalendarza i odpowiednio ustalaj terminy

Wyświetlaj i aktualizuj czas, czas trwania oraz właścicieli zadań w jednym lub wielu projektach za pomocą osi czasu

Wykorzystaj zaległości, aby skonfigurować sprinty i nadać priorytet pilnym projektom

Śledź zadania i postępy projektu dla każdego członka zespołu na każdym etapie cyklu pracy dzięki pulpitom projektu

Identyfikuj i eliminuj wąskie gardła dzięki zarządzaniu zależnościami

Ograniczenia Jira

Użytkownicy nietechniczni mogą uznać Jira za nieco zbyt skomplikowane

Dostosowanie Jira może być długim procesem

Ceny Jira

Free

Standard: 8,60 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 17 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 6400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 15 100 recenzji)

Co o Jira mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Najbardziej podoba mi się to, jak Jira można dostosować do własnych potrzeb i jak jest zorganizowana pod kątem zarządzania projektami i zgłoszeniami. Obsługuje szczegółowe śledzenie zadań, pozwala tworzyć niestandardowe cykle pracy i zapewnia widoczność postępów dzięki tablicom Kanban lub Scrum.

Najbardziej podoba mi się to, jak Jira można dostosować do własnych potrzeb i jak jest zorganizowana do zarządzania projektami i zgłoszeniami. Obsługuje szczegółowe śledzenie zadań, pozwala tworzyć niestandardowe cykle pracy i zapewnia widoczność postępów dzięki tablicom Kanban lub Scrum.

🧠 Ciekawostka: Termin „kamień milowy” pochodzi od kamieni milowych używanych przez starożytnych Rzymian wzdłuż dróg.

3. Power BI (najlepsze do analizowania złożonych danych projektowych)

za pośrednictwem Power BI

Power BI to oprogramowanie do analizy biznesowej stworzone z myślą o złożonym zarządzaniu projektami. Integruje się z setkami źródeł danych, aby zapewnić Ci najbardziej aktualne informacje.

Analizy oparte na sztucznej inteligencji pozwalają automatycznie wykrywać trendy i anomalie dzięki bogatym wizualizacjom danych. Dzięki mobilnemu dostępowi i automatycznym aktualizacjom raportów możesz kontrolować projekty z dowolnego miejsca.

Umożliwiają one również synchronizację z narzędziami Microsoft, takimi jak Excel, Teams i Azure, aby stworzyć scentralizowany ekosystem zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Power BI

Twórz graficzne raporty danych za pomocą wizualnych narzędzi typu „przeciągnij i upuść”, aby analizować trendy i wydajność

Śledź kluczowe wskaźniki wydajności dzięki pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym

Monitoruj strumienie danych w czasie rzeczywistym i twórz zaawansowane raporty z interaktywnymi filtrami, fragmentatorami i funkcjami drążenia danych

Wykorzystaj wgląd w dane dzięki zapytaniom w języku naturalnym i narzędziom opartym na sztucznej inteligencji

Bezpiecznie udostępniaj informacje między zespołami dzięki dostępowi opartemu na rolach i osadzaj raporty dotyczące zarządzania projektami dla swoich klientów

Ograniczenia Power BI

Niektórzy użytkownicy skarżą się na spadek wydajności po zwiększeniu ilości ładowanych danych

Złożone formuły DAX są trudne do zrozumienia

Ceny Power BI

Free

Power BI Pro: 14 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Power BI Premium na użytkownika: 24 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Power BI Embedded: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Power BI

G2: 4,5/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1800 recenzji)

Co o Power BI mówią prawdziwi klienci?

Recenzja G2 mówi:

Jest bardzo łatwy w użyciu. Program ma wiele funkcji, dzięki którym mogę zobaczyć swoje trendy, aktywnych uczniów, brakujące elementy i po prostu pomaga mi być na bieżąco z pracą.

Jest bardzo łatwy w użyciu. Program ma wiele funkcji, dzięki którym mogę sprawdzić swoje postępy, aktywność uczniów, brakujące elementy i po prostu pomaga mi być na bieżąco z pracą.

4. Tableau (najlepsze dla liderów IT i zespołów programistów)

za pośrednictwem Tableau

Tableau zostało zaprojektowane, aby pomóc zespołom śledzić projekty, przewidywać luki w strategii i identyfikować wąskie gardła, aby zadania były realizowane zgodnie z planem. Intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia wizualizację złożonych danych, a aktualizacje w czasie rzeczywistym zapewniają wszystkim dostęp do najnowszych informacji.

Możesz wizualizować kluczowe wskaźniki zarządzania projektami, takie jak osie czasu, budżety i alokacja zasobów, a także uzyskać dostęp do pulpitów na urządzeniach mobilnych, aby monitorować zadania i dane z dowolnego miejsca.

Najlepsze funkcje Tableau

Twórz graficzne raporty danych, aby wizualizować trendy, wskaźniki KPI i wydajność zespołu

Analizuj dane marketingowe we wszystkich kanałach, aby zoptymalizować skuteczność kampanii

Śledź zadania i terminy projektów dzięki interaktywnym pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym

Zarządzaj cyklami pracy projektów, łącząc dane z wielu źródeł

Wykorzystaj kod uczenia maszynowego, pakiety takie jak Python i R oraz algorytmy predykcyjne, aby poprawić analizy Tableau AI

Wykorzystaj agentów i API do automatyzacji analiz oraz tworzenia i osadzania raportów z projektów dla klientów

Ograniczenia Tableau

Niektóre dodatkowe elementy Salesforce sprawiają, że oprogramowanie jest nieco zbyt skomplikowane do raportowania projektów

Plany mogą być dość kosztowne dla małych firm i start-upów

Ceny Tableau

Tableau Creator: 75 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Tableau Explorer: 42 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Tableau Viewer: 15 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise Creator: 115 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise Explorer: 70 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise Viewer: 35 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Tableau+: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Tableau

G2: 4,4/5 (ponad 2600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2300 recenzji)

Co o Tableau mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Używałem Tableau do tworzenia pulpitów dostosowanych do unikalnych potrzeb różnych zespołów w firmie. Większość źródeł danych używanych przez Tableau to bazy danych SQL Server, lokalne pliki Excel i pliki Box. Dane, które wcześniej były tworzone lokalnie w bardzo rozbudowanych plikach Excel, zostały przeniesione do Tableau i przekształcone w interaktywne pulpity nawigacyjne pokazujące ważne wskaźniki KPI, wizualizacje trendów itp. W ten sposób ten sam pulpit nawigacyjny można udostępnić większej liczbie osób, dzięki czemu każdy może przeglądać dane zgodnie z dostarczonymi filtrami.

Używałem Tableau do tworzenia pulpitów dostosowanych do unikalnych potrzeb różnych zespołów w firmie. Większość źródeł danych używanych przez Tableau to bazy danych SQL Server, lokalne pliki Excel i pliki Box. Dane, które wcześniej były tworzone lokalnie w bardzo rozbudowanych plikach Excel, zostały przeniesione do Tableau i przekształcone w interaktywne pulpity nawigacyjne pokazujące ważne wskaźniki KPI, wizualizacje trendów itp. W ten sposób ten sam pulpit nawigacyjny można udostępnić większej liczbie osób, dzięki czemu każdy może przeglądać dane zgodnie z dostarczonymi filtrami.

5. Looker Studio (najlepsze do śledzenia wskaźników KPI i metryk operacyjnych w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Looker Studio

Looker Studio, dawniej Google Data Studio — pomaga zespołom śledzić, analizować i prezentować dane projektowe za pomocą interaktywnych pulpitów.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi typu „przeciągnij i upuść” oraz płynnej integracji z narzędziami Google, takimi jak Google Analytics, BigQuery i Arkusze, przekształca surowe dane w jasne, przydatne informacje — bez konieczności posiadania wiedzy technicznej.

Najlepsze funkcje Looker Studio

Skorzystaj z szablonów raportów dotyczących projektów i sprzedaży , aby szybko tworzyć dostosowane raporty

Połącz dane ze źródeł Google i platform innych firm

Dostosuj pulpity nawigacyjne za pomocą niestandardowych układów i elementów wizualnych

Łącz zestawy danych, aby tworzyć ujednolicone, szczegółowe widoki

Udostępniaj raporty i współpracuj nad nimi w czasie rzeczywistym w różnych zespołach

Ograniczenia Looker Studio

Nie ma bezpośrednich opcji obsługi klienta

Narzędzie często działa wolno podczas przetwarzania dużych zbiorów danych

Ceny Looker Studio

Free

Looker Studio Pro: 9 USD miesięcznie za użytkownika i projekt

Oceny i recenzje Looker Studio

G2: 4,4/5 (ponad 440 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Looker Studio prawdziwi klienci?

W recenzji G2 napisano:

Jest dość łatwy w użyciu i konfiguracji, powiedziałbym, że jest to idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm, ponieważ można go łatwo dostosować i zmienić w miarę rosnących potrzeb firmy.

Jest dość łatwy w użyciu i konfiguracji, powiedziałbym, że jest to idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm, ponieważ można go łatwo dostosować i zmienić w miarę rosnących potrzeb firmy.

📮 ClickUp Insight: Pracownicy wiedzy wysyłają średnio 25 wiadomości dziennie, szukając informacji i kontekstu. Oznacza to, że spora część czasu jest marnowana na przewijanie, wyszukiwanie i rozszyfrowywanie fragmentarycznych rozmów w e-mailach i czatach. 😱 Gdyby tylko istniała inteligentna platforma, która łączyłaby zadania, projekty, czat i e-maile (plus AI!) w jednym miejscu. Ale przecież istnieje:

6. Wrike (najlepsze dla zespołów wielofunkcyjnych)

za pośrednictwem Wrike

Utrzymanie projektów na właściwym torze jest trudnym zadaniem — zwłaszcza gdy komunikacja jest fragmentaryczna, a priorytety ulegają zmianom.

Wrike łączy zarządzanie projektami ze szczegółowym raportowaniem, zapewniając zespołom przejrzystą widoczność nawet w złożonych cyklach pracy. Konfigurowalne pulpity, automatyzacja cyklu pracy i narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym pomagają usprawnić codzienne operacje.

Zespoły mogą przypisywać własność, monitorować postępy i ograniczyć ręczne aktualizacje. Dzięki obsłudze ponad 400 integracji i elastycznym opcjom raportowania, Wrike dostosowuje się do różnych struktur zespołów i skali zmieniających się wymagań projektów.

Najlepsze funkcje Wrike

Śledź czas poświęcony na zadania, aby monitorować wydajność i koszty projektu

Współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu dzięki wspólnym obszarom roboczym i komentarzom

Zautomatyzuj cykle pracy, aby usprawnić powtarzalne procesy i ograniczyć wysiłek ręczny

Dostosuj pulpity nawigacyjne, aby monitorować kluczowe wskaźniki i stan projektu

Ograniczenia Wrike

Dostosowywanie pulpitu i raportowania jest ograniczone, chyba że korzystasz z planów wyższego poziomu

Ciągłe powiadomienia e-mail mogą stać się przytłaczające bez starannej konfiguracji

Ceny Wrike

Free

Team: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 4400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2800 recenzji)

Co o Wrike mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Bardzo podoba mi się to, jak Wrike pomaga naszemu zespołowi koordynować wiele projektów i terminów. Konfigurowalne pulpity nawigacyjne i widoki zadań ułatwiają sprawdzenie, kto nad czym pracuje, a wbudowane narzędzia do współpracy (takie jak komentarze i udostępnianie plików) ograniczają potrzebę tworzenia niekończących się wątków e-mailowych. Bardzo pomocna jest również możliwość śledzenia czasu i konfigurowania cykli pracy dostosowanych do rzeczywistego sposobu działania naszego zespołu — mniej przełączania się między narzędziami, więcej zrobionych zadań.

Bardzo podoba mi się to, jak Wrike pomaga naszemu zespołowi koordynować wiele projektów i terminów. Konfigurowalne pulpity i widoki zadań ułatwiają sprawdzenie, kto nad czym pracuje, a wbudowane narzędzia do współpracy (takie jak komentarze i udostępnianie plików) ograniczają potrzebę tworzenia niekończących się wątków e-mail. Bardzo pomocna jest również możliwość śledzenia czasu i konfigurowania cykli pracy dostosowanych do rzeczywistego sposobu działania naszego zespołu — mniej przełączania się między narzędziami, więcej zrobionych zadań.

7. Microsoft Project (najlepszy dla dużych firm realizujących złożone projekty)

za pośrednictwem Microsoft Project

Duże organizacje zarządzają dziesiątkami nakładających się na siebie inicjatyw, co utrudnia widoczność i kontrolę. Microsoft Project rozwiązuje ten problem dzięki narzędziom do zarządzania portfolio, które pomagają planować, ustalać priorytety i śledzić wiele projektów w jednym miejscu.

Natywna integracja z Microsoft 365 zapewnia wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym, a wbudowane narzędzia do raportowania projektów z wizualizacją danych dają decydentom jasny widok postępów.

Od aktualizacji IT po wprowadzanie produktów na rynek — zespoły mogą monitorować osie czasu projektów, zasoby i wyniki na całej tablicy.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Project

Dostosuj osie czasu i zależności za pomocą planowania metodą „przeciągnij i upuść”

Wizualizuj postępy projektu za pomocą konfigurowalnych wykresów Gantta

Śledź wskaźniki KPI, aby ocenić stan projektu i zgodność z celami

Korzystaj z szablonów raportów z projektu i postępów , aby zapewnić spójność aktualizacji

Konsolidacja danych z różnych projektów w celu uzyskania informacji na poziomie kierowniczym

Ograniczenia programu Microsoft Project

Nie jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy nie znają interfejsu i ekosystemu Microsoft

Ceny i licencje mogą być zbyt skomplikowane lub kosztowne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ceny programu Microsoft Project

Planner w Microsoft 365: Free

Plan 1: 10 USD/użytkownik miesięcznie

Planer i plan projektu 3: 30 USD/użytkownik miesięcznie

Planer i plan projektu 5: 55 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Microsoft Project

G2: 4/5 (ponad 1600 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Microsoft Project w praktyce?

Recenzent Capterra pisze:

Microsoft Project to doskonałe oprogramowanie do zarządzania projektami, które można wykorzystać do szybkiego tworzenia wizualnych reprezentacji osi czasu projektów. Oprogramowanie jest kompleksowe i dobrze współpracuje z innymi produktami Microsoft, z których regularnie korzystam w pracy.

Microsoft Project to doskonałe oprogramowanie do zarządzania projektami, które można wykorzystać do szybkiego tworzenia wizualnych reprezentacji osi czasu projektów. Oprogramowanie jest kompleksowe i dobrze współpracuje z innymi produktami Microsoft, z których regularnie korzystam w pracy.

8. Celoxis (najlepszy do zarządzania ryzykiem projektowym)

za pośrednictwem Celoxis

Ponad połowa firm korzysta obecnie z AI w co najmniej jednym obszarze działalności. Jeśli Twój zespół jest jednym z nich, Celoxis wprowadza AI do raportowania projektów dzięki praktycznym funkcjom. Jego narzędzia do prognozowania pomagają wcześnie identyfikować potencjalne ryzyka i ograniczenia zasobów, wspierając lepsze planowanie i podejmowanie decyzji.

Automatyczne generowanie raportów z projektów zapewnia aktualizacje na bieżąco bez konieczności ręcznego wprowadzania danych, a narzędzia do wizualizacji danych ułatwiają interpretację złożonych wskaźników i udostępnianie ich interesariuszom.

Najlepsze funkcje Celoxis

Importuj dane z wielu źródeł w celu ujednolicenia raportowania

Twórz niestandardowe raporty według projektu, zasobów lub budżetu

Analizuj trendy, ryzyko i wydajność za pomocą zaawansowanych narzędzi

Śledź postępy w czasie rzeczywistym dzięki wykresom Gantta i pulpitom nawigacyjnym

Wizualizuj wyniki dzięki konfigurowalnemu pulpitowi projektu

Ograniczenia Celoxis

Automatyzacja jest ograniczona w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami

Integracja z QuickBooks może być wadliwa, co utrudnia księgowanie projektów

Ceny Celoxis

Niezbędne: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalna: 35 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 45 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Ocena i recenzje Celoxis

G2: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Celoxis prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Wspaniałe oprogramowanie, które ma ogromny wpływ na wydajność i zarządzanie zadaniami zarówno w dużych, jak i małych zespołach. Zostało dostosowane do naszych potrzeb, dzięki czemu jest bardzo wydajne i pomaga nam przedstawiać prawidłowe raporty i harmonogramy.

Wspaniałe oprogramowanie, które ma ogromny wpływ na wydajność i zarządzanie zadaniami zarówno w dużych, jak i małych zespołach. Zostało dostosowane do naszych potrzeb, dzięki czemu jest bardzo wydajne i pomaga nam przedstawiać prawidłowe raporty i harmonogramy.

🧠 Ciekawostka: Budowa katedry w Kolonii w Niemczech jest najdłuższym projektem w historii, który trwał ponad 1000 lat!

9. Basecamp (najlepsze do zarządzania wydajnością i analizy nastrojów zespołu)

za pośrednictwem Basecamp

Wypalenie zawodowe często wynika z niejasnych priorytetów i nierównomiernego obciążenia pracą — problemów, które ujawniają się zbyt późno, gdy nie ma odpowiedniej widoczności.

Basecamp pomaga, łącząc raportowanie w czasie rzeczywistym z zarządzaniem projektami, dając Ci jasny obraz tego, co każdy ma do zrobienia.

Oferuje narzędzia do śledzenia postępów, monitorowania obciążenia pracą i zapobiegania osiągnięciu przez zespół punktu krytycznego.

Najlepsze funkcje Basecamp

Wizualizuj postępy dzięki LineUp, Mission Control i Hill Charts, które zapewniają wsparcie w planowaniu zadań

Generuj raporty dotyczące zaległych zadań, terminów i obciążenia pracą zespołu

Usprawnij dokumentację projektów i powtarzalne ustawienia dzięki szablonom

Ustaw uprawnienia klientów, aby zarządzać dostępem i zachować poufność

Planuj kamienie milowe i automatyzuj przypomnienia dzięki wbudowanemu kalendarzowi

Limity Basecamp

W przypadku projektów na dużą skalę mogą wystąpić spowolnienia spowodowane dużym obciążeniem danych lub wieloma źródłami danych

Ograniczone opcje dostosowywania i brak zaawansowanych cykli pracy zatwierdzania pomimo interfejsu przyjaznego dla początkujących użytkowników

Ceny Basecamp

Free

Basecamp Pro: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Basecamp Unlimited: 299 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4,1/5 (ponad 5300 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 500 recenzji)

Co o Basecamp mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Basecamp świetnie sprawdza się w ułatwianiu innym wykonywania zadań i nawiązywania kontaktów. Znacznie skraca czas spotkań i zapewnia przejrzystość w środowiskach produkcyjnych, gdzie często występują silosy. Wdrożenie jest proste i intuicyjne. Obsługa klienta zawsze była świetna. Korzystamy z oprogramowania na co dzień do zadań, które normalnie wykonywalibyśmy przy użyciu długopisu i papieru.

Basecamp świetnie sprawdza się w ułatwianiu innym zakończenia zadań i nawiązywania kontaktów. Znacznie skraca czas spotkań i zapewnia przejrzystość w środowisku produkcyjnym, gdzie często występują silosy. Wdrożenie jest proste i nieskomplikowane. Obsługa klienta zawsze była świetna. Korzystamy z oprogramowania na co dzień do zadań, które normalnie wykonywalibyśmy przy użyciu długopisu i papieru.

10. Trello (najlepsze do prostego zarządzania zadaniami)

za pośrednictwem Trello

Jeśli nie potrzebujesz złożonych narzędzi klasy korporacyjnej, Trello oferuje prostszą opcję, lepiej dostosowaną do małych zespołów i prostych projektów.

To bezpłatne oprogramowanie do zarządzania projektami wykorzystuje konfigurowalne tablice Kanban i aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby pomóc zespołom w utrzymaniu porządku i łatwym śledzeniu zadań. Integruje się również z Slackiem, umożliwiając wyświetlanie i udostępnianie statusu projektu bezpośrednio w obszarze roboczym zespołu.

Najlepsze funkcje Trello

Wizualizuj zadania za pomocą tablic Kanban z funkcją przeciągania i upuszczania

Dostosuj listy i karty do swojego cyklu pracy

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom i powiadomieniom

Śledź postępy dzięki prostym, wbudowanym pulpitom do raportowania

Generuj wnioski dzięki konfigurowalnym wykresom i dziennikom aktywności

Ograniczenia Trello

Funkcje raportowania są podstawowe i najlepiej nadają się dla małych, nietechnicznych zespołów

Opcje dostosowywania cyklu pracy są ograniczone, co ogranicza bardziej złożone ustawienia

Ceny Trello

Free

Standard: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 17,50 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 600 recenzji)

Co o Trello mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Korzystam z Trello, aby organizować swoją pracę, samodzielnie lub w zespole, kontrolować terminy w razie potrzeby oraz monitorować działania dzienne, tygodniowe, dwutygodniowe i miesięczne. Narzędzie jest łatwe w użyciu i śmiało polecam je wszystkim zainteresowanym optymalizacją.

Korzystam z Trello, aby organizować swoją pracę, samodzielnie lub w zespole, kontrolować terminy w razie potrzeby oraz monitorować działania codzienne, tygodniowe, dwutygodniowe i miesięczne. Narzędzie jest łatwe w użyciu i śmiało mogę polecić je wszystkim zainteresowanym optymalizacją.

11. Zoho Projects (najlepsze dla szybko rozwijających się zespołów, które potrzebują uporządkowanego śledzenia problemów bez złożoności na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Zoho Projects

Dzięki wbudowanej funkcji śledzenia problemów Zoho Projects wyróżnia się identyfikowaniem i rozwiązywaniem typowych problemów projektowych, takich jak opóźnienia w naprawianiu błędów, niejasna własność zadań i brak widoczności. Pomaga to zespołom kontrolować problemy, zanim staną się przeszkodami.

Dodatkowo uzyskasz dostęp do wykresów Gantta, zaawansowanego śledzenia czasu i konfigurowalnych pulpitów, które zapewnią Ci pełną kontrolę nad cyklem życia projektu.

Dzięki integracji z Zoho Analytics uzyskasz również dostęp do ponad 50 dodatkowych wykresów i raportów, które można udostępniać i eksportować.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Organizuj zadania za pomocą kamieni milowych, list zadań i podzadań

Śledź problemy i zarządzaj nimi dzięki konfigurowalnym cyklom pracy

Rejestruj czas i generuj faktury dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu

Zautomatyzuj cykle pracy za pomocą szablonów i reguł biznesowych

Uzyskaj dostęp do ponad 50 gotowych i niestandardowych raportów

Ograniczenia Zoho Projects

Interfejs użytkownika może wydawać się zagracony

W aplikacji mobilnej brakuje niektórych funkcji dostępnych w wersji komputerowej

Ceny Zoho Projects

Free

Premium: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Projects Plus: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4,3/5 (ponad 470 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 800 recenzji)

Co o Zoho Projects mówią prawdziwi klienci?

W recenzji G2 napisano:

Jest to najlepsza platforma dla osób o zróżnicowanych potrzebach w zakresie projektów, które chcą połączyć ją z systemem CRM za niską, przystępną cenę. Był to decydujący czynnik przy wyborze Zoho spośród innych produktów CRM dostępnych na rynku

Jest to najlepsza platforma dla osób o zróżnicowanych potrzebach w zakresie projektów, które chcą połączyć ją z systemem CRM za niską, przystępną cenę. Była ona decydującym czynnikiem przy wyborze Zoho spośród innych produktów CRM dostępnych na rynku

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skonfiguruj formatowanie warunkowe, aby oznaczyć zadania opóźnione powyżej ustalonego progu lub zasoby wykorzystane w ponad 80%. Dzięki temu uzyskasz wizualną wskazówkę dotyczącą ukrytych zagrożeń, co pozwoli Ci wykryć problemy na wczesnym etapie, a nie dopiero wtedy, gdy staną się poważne.

12. Rippling Analytics (najlepsze narzędzie do analizy pracowników)

za pośrednictwem Rippling Analytics

Zespoły poszukujące oprogramowania do generowania raportów z postępów projektów i zarządzania obciążeniem zespołu mogą rozważyć Rippling Analytics.

Jeśli masz trudności z uzyskaniem jasnego widoku obciążenia swojego zespołu, to narzędzie do raportowania projektów śledzi wydatki związane z pracownikami, monitoruje przepustowość i pomaga planować zatrudnienie w nadchodzących projektach.

Działa również jako oprogramowanie OKR, umożliwiając zespołom ustalanie celów, śledzenie wydajności i prognozowanie zapotrzebowania na zasoby dzięki pulpitom i raportom w czasie rzeczywistym.

Dzięki uprawnieniom opartym na rolach i elastycznemu dostępowi do raportów nie musisz martwić się o bezpieczeństwo informacji.

Najlepsze funkcje Rippling Analytics

Scentralizuj dane dotyczące pracowników z systemów HR, IT i finansowego

Twórz konfigurowalne pulpity i raporty w czasie rzeczywistym

Śledź wydajność pracowników i alokację zasobów

Prognozuj zapotrzebowanie na personel w oparciu o wymagania projektu

Monitoruj budżety projektów, osie czasu i koszty pracy

Ograniczenia Rippling Analytics

Małe zespoły mogą napotkać trudności związane z nauką obsługi nowych narzędzi

Niektóre recenzje zawierają notatki, że obsługa klienta nie jest wystarczająco szybka

Ceny Rippling Analytics

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Rippling Analytics

G2: 4,8/5 (ponad 8700 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 3000 recenzji)

Co mówią o Rippling Analytics prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Największą korzyścią jest oszczędność czasu i zwiększona wydajność. Dzięki automatycznemu składaniu zeznań podatkowych, cyklom pracy związanym z wdrażaniem nowych pracowników i śledzeniu zgodności z przepisami mogę skupić się bardziej na mojej pracy, a nie na zadaniach administracyjnych. Ponadto narzędzia do raportowania i analizy dostarczają cennych informacji, które pomagają mojej firmie podejmować lepsze decyzje strategiczne w zakresie finansów.

Największą korzyścią jest oszczędność czasu i zwiększona wydajność. Dzięki automatycznemu składaniu zeznań podatkowych, cyfryzacji cyklu pracy nowych pracowników i śledzeniu zgodności z przepisami mogę skupić się bardziej na mojej pracy, a nie na zadaniach administracyjnych. Ponadto narzędzia do raportowania i analizy dostarczają cennych informacji, które pomagają mojej firmie podejmować lepsze decyzje strategiczne w zakresie finansów.

13. Prognoza. Aplikacja (najlepsza dla firm IT, organizacji pozarządowych i zespołów badawczych)

za pośrednictwem Forecast.App

Forecast usprawnia śledzenie projektów dla początkujących i ekspertów dzięki przemyślanemu planowaniu zasobów, prognozowaniu opartemu na sztucznej inteligencji oraz współpracy w czasie rzeczywistym.

Możesz go używać do zarządzania budżetami, śledzenia czasu, dynamicznego przydzielania zasobów i generowania wnikliwych raportów, które informują interesariuszy na każdym kroku. Ustal kamienie milowe projektu, śledź je na wykresach Gantta, efektywnie sekwencjonuj zadania, a nawet identyfikuj najlepsze kanały generujące przychody.

Prognozy. Najważniejsze funkcje aplikacji

Dokładne śledzenie czasu dzięki kartom czasu pracy wspomaganym przez AI

Jasno określ fazy projektu i zadania, aby zapobiec rozszerzaniu zakresu projektu

Zautomatyzuj fakturowanie i rozpoznawanie przychodów dzięki konfigurowalnym kartom stawek

Uzyskaj dostęp do raportów dotyczących wykorzystania i rentowności w czasie rzeczywistym

Zoptymalizuj wydajność zespołu dzięki zarządzaniu zasobami opartemu na sztucznej inteligencji

Dostosuj karty ocen, aby uzyskać dokładne rozliczenia projektów

Prognozy. Ograniczenia aplikacji

Zaawansowane funkcje AI mogą wymagać nauki obsługi

Niektóre integracje mogą wymagać dodatkowej konfiguracji

Prognozy. Ceny aplikacji

Niestandardowe ceny

Prognozy. Oceny i recenzje aplikacji

G2: 4,2/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

Co mówią o aplikacji Forecast. App prawdziwi klienci?

W recenzji G2 napisano:

Podoba mi się, jak prognoza łączy użyteczność z analizą danych. Zapewnia szybki i łatwy sposób na znalezienie pracy i rejestrowanie czasu dla każdego użytkownika systemu, a jednocześnie gromadzi szereg przydatnych wskaźników danych, które można modyfikować w celu uzyskania potężnych informacji biznesowych

Podoba mi się, jak prognoza łączy użyteczność z analizą danych. Zapewnia szybki i łatwy sposób na znalezienie pracy i rejestrowanie czasu dla każdego użytkownika systemu, ale gromadzi również szereg przydatnych wskaźników danych, które można modyfikować w celu uzyskania potężnych informacji biznesowych

14. TeamGantt (najlepsze do śledzenia projektów i projektów multimedialnych)

za pośrednictwem TeamGantt

Zespoły nie powinny tracić czasu na ręczne śledzenie wskaźników KPI projektów — ten czas można lepiej wykorzystać na rzeczywistą pracę. Dla zespołów, które potrzebują narzędzia do raportowania opartego na wizualnych cyklach pracy, TeamGantt oferuje praktyczne rozwiązanie.

Funkcje takie jak zależności zadań, wspólne komentarze, udostępnianie plików i śledzenie czasu wspierają zarówno kreatywne inicjatywy, jak i logistykę projektu. Jego przejrzysty, intuicyjny interfejs sprawia, że jest to dobre rozwiązanie dla osób myślących wizualnie, które preferują przejrzystość nad bałaganem.

Przypisanie ról RACI do zadań zapewnia przejrzystość, a stale aktualizowane kamienie milowe i zależności pozwalają wszystkim zainteresowanym stronom działać w zgodzie.

Najlepsze funkcje TeamGantt

Planuj i śledź projekty wizualnie za pomocą łatwych w użyciu wykresów Gantta typu „przeciągnij i upuść”

Mierz czas poświęcony na zadania dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu

Połącz zadania za pomocą zależności, aby zsynchronizować cykle pracy

Zrównoważ obciążenie pracą zespołu dzięki przejrzystym widokom zarządzania zasobami

Aktualizuj postępy zadań w czasie rzeczywistym, aby monitorować stan projektu

Ograniczenia TeamGantt

Nie jest to najlepsze narzędzie do zarządzania złożonymi projektami

Aktualizacje mobilne są często opóźnione

Ceny TeamGantt

Pro: 59 USD/miesiąc na użytkownika

Unlimited Wszystko: Ceny niestandardowe

Wersja dla budownictwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje TeamGantt

G2: 4,8/5 (ponad 890 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o TeamGantt użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Szybkość, z jaką mogę organizować zadania, ustalać priorytety i modyfikować terminy, stanowi ogromną różnicę w planowaniu działań zrozumiałych dla całego zespołu. Chciałbym również podkreślić, że wizualne harmonogramy pozwalają nam natychmiast identyfikować zadania według kategorii, statusu lub pilności, a tym samym usprawnić ich realizację.

Szybkość, z jaką mogę organizować zadania, ustalać priorytety i modyfikować terminy, stanowi ogromną różnicę w planowaniu działań zrozumiałych dla całego zespołu. Chciałbym również podkreślić, że wizualne harmonogramy pozwalają nam natychmiast identyfikować zadania według kategorii, statusu lub pilności, a tym samym usprawnić ich realizację.

15. Asana (najlepsze dla małych i średnich przedsiębiorstw)

za pośrednictwem Asana

Asana to narzędzie do zarządzania zadaniami, które płynnie łączy aktualizacje projektu z danymi projektowymi w czasie rzeczywistym. Jest wysoce konfigurowalne i łatwe w użyciu, a jednocześnie zawiera wszystkie niezbędne funkcje raportowania projektów. W jednym miejscu możesz wykrywać przeszkody, wizualizować obciążenie pracą zespołu, szacować budżety projektów i śledzić osie czasu projektów.

Asana oferuje również zarządzanie portfolio, umożliwiające ustawienie celów biznesowych i wyświetlanie wskaźników KPI w czasie rzeczywistym, aby Twój zespół był na bieżąco.

Możesz również skorzystać z Asana AI, aby zautomatyzować cykle pracy, generować podsumowania projektów i tworzyć raporty o statusie.

Najlepsze funkcje Asany

Twórz uporządkowane aktualizacje bezpośrednio w ramach każdego projektu

Pobieraj dane w czasie rzeczywistym z zadań, kamieni milowych i osi czasu

Wyróżnij kluczowe osiągnięcia, przeszkody i kolejne kroki w jednym miejscu

Wizualizuj postępy za pomocą kolorowych wykresów i diagramów

Angażuj członków zespołu i interesariuszy, dostarczając im odpowiedni kontekst

Dostosuj aktualizacje za pomocą szablonów lub sekcji przeznaczonych dla konkretnych zespołów

Śledź trendy w czasie, aby monitorować stan projektu

Ograniczenia Asany

Oferuje ograniczoną automatyzację w porównaniu z dedykowanymi narzędziami do raportowania

Brak zaawansowanych funkcji analitycznych i szczegółowych prognoz

Ceny Asana

Osobiste: Free

Pakiet startowy: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,4/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 400 recenzji)

Co o Asanie mówią prawdziwi klienci?

W recenzji G2 napisano:

Asana jest bardzo wszechstronna! Bardzo podoba nam się możliwość korzystania z ustawień projektu do tworzenia ustawień czasu rzeczywistego, które wiele osób może śledzić i nad którymi może pracować w tym samym czasie. Podoba nam się również to, że możemy używać Asany jako ogólnego narzędzia do śledzenia zadań dla osób indywidualnych i grup, a także mieć możliwość śledzenia wydajności pracowników.

Asana jest bardzo wszechstronna! Bardzo podoba nam się możliwość korzystania z ustawień projektu do tworzenia ustawień czasu rzeczywistego, które wiele osób może śledzić i nad którymi może pracować w tym samym czasie. Podoba nam się również to, że możemy używać Asany jako ogólnego narzędzia do śledzenia zadań dla osób indywidualnych i grup, a także mieć możliwość śledzenia wydajności pracowników.

Jak wybrać odpowiednie narzędzie do raportowania projektów

Oto krótka lista kontrolna funkcji, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia do raportowania w zarządzaniu projektami:

Synchronizacja danych w czasie rzeczywistym : gwarantuje, że raporty odzwierciedlają najnowsze aktualizacje, co pomaga w podejmowaniu decyzji w odpowiednim czasie i pozwala uniknąć nieaktualnych informacji

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne : umożliwiają dostosowanie widoku do potrzeb różnych interesariuszy (kadry kierowniczej, kierowników zespołów, klientów), dzięki czemu raporty są trafne i skoncentrowane na istotnych kwestiach

Integracja z narzędziami do zarządzania projektami : płynne połączenie z narzędziami takimi jak Jira, Arkusze Google lub MS Project eliminuje ręczne wprowadzanie danych i zapewnia dokładność

Automatyczne planowanie raportów : oszczędza czas dzięki wysyłaniu powtarzających się aktualizacji bez konieczności ręcznego wysyłania, dzięki czemu wszyscy są regularnie informowani

Funkcja drążenia danych : umożliwia głębszą analizę danych — od wskaźników wysokiego poziomu po szczegóły zadań — w celu lepszej analizy przyczyn źródłowych

Przejrzystość wizualna (wykresy, diagramy, osie czasu) : ułatwia interpretację złożonych danych, poprawiając zaangażowanie i zrozumienie interesariuszy

Opcje współpracy i udostępniania : Łatwy eksport, udostępnianie linków lub osadzanie widoków wspiera koordynację działań zespołów i klientów

Kontrola dostępu oparta na rolach : zapewnia bezpieczeństwo poufnych danych, jednocześnie umożliwiając odpowiednią widoczność dla różnych ról użytkowników

Dostęp mobilny : przydatny dla zespołów pracujących w terenie — zapewnia widoczność wskaźników projektu w dowolnym miejscu i czasie

Skalowalność: Obsługuje rosnące portfolio projektów lub zespoły bez konieczności zmiany narzędzia

Najlepsze praktyki w zakresie raportowania projektów

Oto kilka najlepszych praktyk w zakresie raportowania projektów dla kierowników projektów:

Poznaj swoich odbiorców: Dostosuj poziom szczegółowości i format raportów w zależności od tego, czy są one przeznaczone dla kadry kierowniczej, klientów czy członków zespołu

Strategiczne wykorzystanie elementów wizualnych: Dodaj wykresy, widoki Gantta lub paski postępu, aby łatwo dostrzegać trendy i problemy

Zachowaj spójność formatu: Używaj tej samej struktury i częstotliwości (co tydzień, co dwa tygodnie itp.), aby interesariusze wiedzieli, czego mogą się spodziewać i gdzie szukać informacji

Wyraźnie zaznaczaj ryzyko i przeszkody: Wcześnie zgłaszaj problemy wraz z sugerowanymi krokami łagodzącymi, aby budować zaufanie i zapobiegać niespodziankom

Zachowaj zwięzłość: Unikaj zrzucania danych. Podsumuj spostrzeżenia i podkreśl tylko te informacje, które są istotne dla podejmowania decyzji. Podkreśl kluczowe wskaźniki KPI, takie jak oś czasu, budżet, ryzyko i zależności, aby raporty były skoncentrowane i możliwe do wykorzystania

Dodaj kontekst narracyjny: Użyj krótkich komentarzy, aby wyjaśnić, dlaczego wskaźniki uległy zmianie — same liczby nie oddają całego obrazu sytuacji

Śledź postępy w stosunku do punktu odniesienia: Porównaj rzeczywiste wyniki z pierwotnymi planami, aby uzyskać realistyczną ocenę sytuacji i wcześnie wykryć odchylenia

👀 Czy wiesz, że... Brak dostępu do niezbędnych informacji negatywnie wpływa na morale 88% pracowników.

Zacznij generować inteligentniejsze raporty z projektów dzięki ClickUp

Chociaż wszystkie wymienione przez nas narzędzia do raportowania w zakresie zarządzania projektami oferują imponujące funkcje śledzenia projektów, każde z nich ma swoje ograniczenia. Niektóre oferują zaawansowane aktualizacje postępów, ale brakuje im automatyzacji. Inne zapewniają solidne raportowanie, ale mają stromą krzywą uczenia się. Kilka z nich dostarcza dane w czasie rzeczywistym, ale pomija opcje dostosowywania.

Jeśli potrzebujesz narzędzia do raportowania projektów, które łączy szybkość, prostotę i dokładność, wybierz ClickUp. Zapewnia ono automatyczne aktualizacje, konfigurowalne pulpity nawigacyjne i wgląd w dane w czasie rzeczywistym — wszystko w jednym miejscu.

Twórz szczegółowe raporty, śledź cele, wizualizuj cykle pracy za pomocą ClickUp Brain i monitoruj czas poświęcony na zadania. Ponadto wbudowane funkcje współpracy ułatwiają pracę z zespołami rozproszonymi i terminowe realizowanie projektów.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przejmij kontrolę nad raportowaniem projektów!