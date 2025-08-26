11 najlepszych narzędzi do tworzenia formularzy zgodnych z HIPAA, zapewniających bezpieczne gromadzenie danych

Jeśli jesteś dostawcą usług medycznych lub prowadzisz klinikę, doskonale znasz wady tradycyjnych papierowych formularzy zgody pod kątem zgodności z HIPAA.
Formularze papierowe mogą łatwo ulec zgubieniu, zniszczeniu lub dostępowi osób nieuprawnionych. Teams spędzają wiele godzin na ich archiwizowaniu i zarządzaniu, a następnie powtarzają te czynności podczas audytów.
Ponadto przenoszenie ich między działami lub do elektronicznej dokumentacji medycznej może być żmudne i podatne na błąd. Oczywiście przechowywanie i wyszukiwanie formularzy papierowych jest nieefektywne i zajmuje dużą przestrzeń.
Narzędzia do tworzenia formularzy zgodne z HIPAA oferują bezpieczniejszy sposób gromadzenia i zarządzania chronionymi informacjami zdrowotnymi (PHI). Zmniejszają one nakłady administracyjne, minimalizują ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów, umożliwiają pacjentom bezpieczne przesyłanie formularzy z dowolnego urządzenia i pomagają w utrzymaniu gotowości do audytu.
Jeśli szukasz narzędzia do tworzenia formularzy zgodnego z HIPAA, które zastąpi papierową dokumentację w poczekalni bezpieczną, cyfrową wygodą, ta lista jest właśnie dla Ciebie.
Najlepsze oprogramowanie do tworzenia formularzy zgodne z HIPAA w skrócie
Jeśli pracujesz w służbie zdrowia i masz do czynienia z poufnymi danymi pacjentów, tworzenie ankiet w Google Formularz nie wchodzi w grę. Zamiast tego skorzystaj z tych kreatorów formularzy zgodnych z HIPAA.
|Narzędzie
|Najlepsze funkcje
|Najlepsze dla
|Ceny*
|ClickUp
|Mapa formularzy do zadań, automatyzacja, pulpity nawigacyjne, podsumowania AI
|Teams wymagające automatyzacji cyklu pracy i integracji zadań w bezpiecznej platformie
|Dostępny Free Plan; niestandardowe ceny dla Enterprise
|Formstack
|Kreator typu „przeciągnij i upuść”, logika warunkowa, podpisy elektroniczne, analityka
|Średniej wielkości organizacje opieki zdrowotnej poszukujące bezpiecznych i skalowalnych cykli pracy danych
|Płatne plany zaczynają się od 99 USD miesięcznie za użytkownika
|FormDr
|Formularze dostosowane do urządzeń mobilnych, przesyłanie plików, automatyczne przypomnienia
|Osoby prowadzące indywidualną praktykę i małe Business, które chcą samodzielnie skonfigurować ustawienia
|Płatne plany zaczynają się od 59 USD miesięcznie
|FormHippo
|Osadzanie API, udostępnianie kodów QR, przesyłanie plików, synchronizacja z Dyskiem
|Teams administratorów korzystających z Dysku Google
|Płatne plany zaczynają się od 8,95 USD miesięcznie za użytkownika
|HIPAAtizer
|Konwersja plików PDF do formularzy, redaktor wizualny, ochrona przed spamem
|Małe i średnie Teams, które potrzebują formularzy HIPAA z funkcją „przeciągnij i upuść” oraz możliwością osadzania w witrynach internetowych
|Plany płatne zaczynają się od 34 USD miesięcznie
|Cognito Formularz
|Pola obliczeniowe, integracje płatności, dzienniki audytowe
|Teams zarządzające pacjentami, które potrzebują zaawansowanej logiki i obliczeń
|Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie
|BlockSurvey
|Zabezpieczenia oparte na technologii blockchain, formularze typu zero-knowledge, anonimowe ankiety
|Businessy, które priorytetowo traktują gromadzenie danych z zachowaniem prywatności
|Plany płatne zaczynają się od 29 USD miesięcznie
|Jotform
|Biblioteka szablonów, automatycznie wypełniane pliki PDF, pola zgody, narzędzia AI, dzienniki audytowe
|Duże organizacje opieki zdrowotnej, które chcą połączyć formularze przyjmowania pacjentów z planowaniem wizyt
|Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 39 USD miesięcznie
|123FormBuilder
|Wsparcie wielu języków, Salesforce, WCAG, logika cyklu pracy
|Teams każdej wielkości tworzące formularze wielojęzyczne
|Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 37 USD miesięcznie
|*zoho Formularz
|Dane offline, podpisy elektroniczne, logika warunkowa, integracje
|Użytkownicy ekosystemu Zoho, którzy potrzebują kreatorów formularzy z logiką warunkową
|Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie
|MakeForms
|Kreator formularzy AI, jednorazowe hasło, analityka, wiele widoków
|Średnie i duże organizacje poszukujące formularzy zgodnych z przepisami i o responsywnym wyglądzie
|Plany płatne zaczynają się od 29 USD miesięcznie
Najlepsze narzędzia do tworzenia formularzy online zgodne z HIPAA
Niezależnie od tego, czy zbierasz formularze przyjęcia pacjentów, dokumenty zgody, czy opinie po wizycie, te narzędzia do tworzenia formularzy zgodne z HIPAA pomogą Ci w spotkaniu regulacyjnych wymogów bez utraty użyteczności.
Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp
Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów.
Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.
1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji cyklu pracy i integracji zadań)
ClickUp to Wszystko aplikacja do pracy, która łączy zadania, dokumenty, raporty i czat — wszystko oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.
Pomaga Teams zarządzać wnioskami pacjentów, danymi wprowadzanymi przez personel i wewnętrznymi cyklami pracy klinicznymi w jednym miejscu, od pierwszej odpowiedzi do ostatecznego wyniku.
Zacznij od ClickUp Forms. Załóżmy, że Twoja klinika bezpiecznie gromadzi dane pacjentów lub wewnętrzne wnioski o badania laboratoryjne. Możesz stworzyć prosty formularz z logo marki z listami rozwijanymi, polami wyboru, a nawet logiką warunkową, aby dostosować pytania do odpowiedzi pacjenta.
Każde przesłane formularza tworzy zadanie w zadaniu ClickUp, wstępnie wypełnione wszystkimi szczegółami: imieniem i nazwiskiem pacjenta, wymaganym działaniem, poziomem priorytetu, a nawet zeskanowanym dokumentem, jeśli został przesłany. Na podstawie wcześniej ustawionych zasad zadanie jest natychmiast przypisywane do odpowiedniego koordynatora lub pielęgniarki.
Na przykład, jeśli zadanie zostanie oznaczone jako „Pilne”, oprogramowanie do zarządzania zadaniami automatycznie powiadomi kierownika zespołu, zaktualizuje status na „W trakcie realizacji” i przeniesie je na początek kolejki.
ClickUp oferuje również gotowe formularze przyjmowania pacjentów, dzięki czemu nie musisz za każdym razem tworzyć ich od podstaw w wysiłku. Na przykład szablon formularza ClickUp ma gotową strukturę, która pomaga gromadzić niezbędne informacje o pacjentach w standardowym formacie cyfrowym i natychmiast przekazywać je do obszaru roboczego ClickUp.
Obejmuje ono:
- Pola niestandardowe dotyczące historii medycznej, danych kontaktowych i zgody
- Opcje automatyzacji umożliwiające powiadamianie personelu lub przydzielanie zadań natychmiast po przesłaniu formularza
- Natywne widoki zadań w stylu EHR do śledzenia przesłanych zgłoszeń i kroków przyjmowania pacjentów
- Wsparcie integracji umożliwiające synchronizację z szerszym cyklem pracy klinicznej lub podmiotami objętymi przepisami
Najlepsze funkcje ClickUp
- kontroluj dostęp dzięki szczegółowym uprawnieniom: *Limit dostęp do widoku, edytowania lub zarządzania przesłanymi formularzami, zadaniami, poufnymi notatkami, a nawet obszarami roboczymi
- zapewnij wszystkim dostęp do tych samych informacji: *Połącz powiązane wnioski lub zadania, takie jak formularz przyjęcia pacjenta i formularz ubezpieczeniowy, za pomocą funkcji zależności zadań ClickUp
- stwórz bazę wiedzy: *Twórz standardowe procedury operacyjne (SOP), pliki PDF i wewnętrzne wiki wiedzy za pomocą dokumentu ClickUp i dodawaj je do kolejnych zadań
- filtruj i sortuj dane: *Dodaj pola niestandardowe ClickUp, takie jak „Typ skierowania” lub „Status ubezpieczenia” do zadań, aby dane dotyczące przyjmowania pacjentów i segregacji pozostały uporządkowane
- *podsumuj przesłane zgłoszenia przyjęć dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji: użyj ClickUp Brain, aby wygenerować podsumowanie kluczowych informacji — historii medycznej, objawów, wcześniejszych wizyt w ramach zadania ClickUp utworzonego na podstawie formularza
Limit ClickUp
- Stroma krzywa uczenia się ze względu na rozbudowane opcje niestandardowego dostosowywania
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)
Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?
Ta recenzja mówi wszystko:
ClickUp sprawia, że zarządzanie zadaniami, listami i cyklami pracy w jednym miejscu jest niezwykle łatwe. Możliwość przełączania się między wieloma widokami (takimi jak lista, tablica, Gantt i kalendarz) znacznie zwiększa wydajność. Wbudowana automatyzacja jest potężna i pozwala zaoszczędzić mnóstwo pracy ręcznej. To idealne narzędzie do współpracy zespołowej. Elastyczne, intuicyjne i wysoce konfigurowalne. ClickUp naprawdę usprawnił sposób, w jaki nasz zespół planuje, śledzi i realizuje zadania.
ClickUp sprawia, że zarządzanie zadaniami, listami i cyklami pracy w jednym miejscu jest niezwykle łatwe. Możliwość przełączania się między wieloma widokami (takimi jak lista, tablica, Gantt i kalendarz) znacznie zwiększa wydajność. Wbudowana automatyzacja jest potężna i pozwala zaoszczędzić mnóstwo pracy ręcznej. To idealne narzędzie do współpracy zespołowej. Elastyczne, intuicyjne i wysoce konfigurowalne. ClickUp naprawdę usprawnił sposób, w jaki nasz zespół planuje, śledzi i realizuje zadania.
📮 ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszej ankiety korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety wydajnościowe. Tak niskie wskaźniki adopcji sugerują, że obecne wdrożenia mogą nie zapewniać płynnej, kontekstowej integracji, która skłoniłaby użytkowników do przejścia z preferowanych przez nich samodzielnych platform konwersacyjnych.
Czy sztuczna inteligencja może na przykład wykonać cykl pracy na podstawie zwykłego tekstowego polecenia od użytkownika? ClickUp Brain może! Sztuczna inteligencja jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, tworzeniem lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszą aplikacją Wszystko do pracy!
2. Formstack (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego i skalowalnego cyklu pracy danych)
Formstack umożliwia tworzenie bezpiecznych formularzy zgodnych z HIPAA do przyjmowania pacjentów, uzyskiwania zgody, kontynuacji leczenia i nie tylko.
Funkcje takie jak wbudowane szyfrowanie i kontrola dostępu oparta na roli zapewniają bezpieczeństwo danych. Kreator typu „przeciągnij i upuść” ułatwia dostosowywanie formularzy w miarę ewolucji procesów, a nawet umożliwia dodawanie logiki warunkowej do formularzy, dzięki czemu pacjenci mogą pominąć niepotrzebne pytania.
Dzięki wbudowanej funkcji podpisów elektronicznych nie musisz już prosić pacjentów o podpisanie zgody odręcznie. Jest to niezawodna opcja dla małych i średnich placówek, które chcą zmodernizować proces przyjmowania pacjentów.
Najlepsze funkcje Formstack
- Analizuj wydajność formularzy, konwersje i wskaźniki rezygnacji z wypełniania formularzy cyfrowych, aby zoptymalizować gromadzenie danych
- Wypełnij formularze i dokumenty na podstawie danych z poprzednich przesłanych zgłoszeń lub źródeł zewnętrznych
- Przekazuj dane bezpośrednio do Teams lub systemów, korzystając z funkcji logiki warunkowej, mapy pól i routingu danych
- Wykorzystaj Formstack Go, funkcję wspomaganą AI, aby gromadzić dane w trybie offline i automatycznie synchronizować je po przywróceniu połączenia
Limit Formstack
- Aktualizacja formularzy zajmuje dużo czasu, gdy chcesz je edytować zbiorczo
- Struktura cenowa może być bardziej odpowiednia dla większych organizacji
Ceny Formstack
- Formularze: 99 USD/miesiąc
- Pakiet: 299 USD/miesiąc
- enterprise: *Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Formstack
Co o Formstack mówią użytkownicy w praktyce?
Oto jak jeden z użytkowników opisał swoje doświadczenia:
Korzystam z Formstack Formularze co najmniej raz w tygodniu, a często nawet kilka razy w tygodniu. Bardzo podoba mi się to, że do każdego formularza można dodać tyle logiki, ile potrzeba. Moja firma ma kilka naprawdę długich, złożonych formularzy i świetnie, że mogę ukrywać sekcje i pola w razie potrzeby, aby członkowie zespołu nie musieli setki razy wpisywać odpowiedzi „nie dotyczy". Automatyzacja e-maila to duży plus.
Korzystam z Formstack Formularze co najmniej raz w tygodniu, a często nawet kilka razy w tygodniu. Bardzo podoba mi się to, że do każdego formularza możemy dodać tyle logiki, ile potrzebujemy. Moja firma ma naprawdę długie, złożone formularze i świetnie, że mogę ukrywać sekcje i pola w razie potrzeby, aby członkowie zespołu nie musieli setki razy wpisywać odpowiedzi „nie dotyczy”. Automatyzacja e-maila to duży plus.
👀 Czy wiesz, że... Zasada bezpieczeństwa, dodana do HIPAA w 2005 r., dotyczyła konkretnie elektronicznych chronionych informacji zdrowotnych (ePHI), znacznie wyprzedzając dzisiejszy boom na telezdrowie.
3. FormDr (najlepsze rozwiązanie dla lekarzy prowadzących indywidualną praktykę, którzy chcą samodzielnie tworzyć formularze)
Korzystając z zgodnego z HIPAA narzędzia do tworzenia formularzy online FormDr, Twoi pacjenci mogą zakończyć formularze na telefonie lub laptopie przed wizytą. Te przesłane formularze są bezpośrednio przekazywane do odpowiedniego członka.
Podczas tworzenia formularzy możesz dostosować doświadczenia pacjentów za pomocą logiki warunkowej, wielostronicowych pakietów i markowych stron z podziękowaniami.
Ponieważ jest to narzędzie do tworzenia formularzy bez kodowania, nie potrzebujesz wsparcia technicznego, aby wprowadzić wszystkie te zmiany — możesz to zrobić samodzielnie. Oferuje ono również bibliotekę gotowych szablonów formularzy dla różnych specjalizacji medycznych
Najlepsze funkcje FormDr
- Wysyłaj formularze do pacjentów e-mailem lub tekstem, umożliwiając im zakończenie dokumentów z dowolnego miejsca i skracając czas oczekiwania w poczekalni
- Rejestruj podpisy cyfrowe, zdjęcia i aktualizacje plików bezpośrednio w oprogramowaniu do rejestracji klientów
- Zautomatyzuj przypomnienia, aby podać pacjentom odpowiedź, aby formularze były zakończone, zmniejszając liczbę nieobecności
- Eksportuj dane pacjentów zbiorczo do plików CSV kompatybilnych z programem Excel, aby analizować odpowiedzi z formularzy
Limit FormDr
- Brak opcji niestandardowego dostosowywania w gotowych szablonach formularzy
- Mniej integracji z rozwiązaniami innych firm w porównaniu z większymi, bardziej ogólnymi platformami
Ceny FormDr
- Essential: 59 USD/miesiąc
- Platforma: Niestandardowe ceny
- teams:* Niestandardowe ceny
- enterprise:* Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje FormDr
- G2: Niewystarczająca liczba recenzji
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
Co o FormDr mówią użytkownicy w praktyce?
W jednej z recenzji napisano:
Przed wdrożeniem FormDr korzystaliśmy z całkowicie „papierowego" systemu, który wiązał się z wieloma utrudnieniami, takimi jak koszty drukowania i wysyłania pakietów formularzy, długi czas wysyłania i otrzymywania formularzy oraz brak możliwości zapewnienia, że niektóre pola zostały zakończone przed przesłaniem. Dzięki FormDr kobiety zapisujące się do naszego programu mogą zakończyć formularze w około 15 minut od momentu ich otrzymania.
Przed wdrożeniem FormDr korzystaliśmy z całkowicie „papierowego” systemu, który wiązał się z wieloma utrudnieniami, takimi jak koszty drukowania i wysyłania pakietów formularzy, długi czas wysyłania i otrzymywania formularzy oraz brak możliwości zapewnienia, że określone pola zostały zakończone przed przesłaniem. Dzięki FormDr kobiety zapisujące się do naszego programu mogą zakończyć formularze w około 15 minut od momentu ich otrzymania.
⚡ Archiwum szablonów: Free szablony formularzy do zbierania opinii
4. FormHippo (najlepsze rozwiązanie dla administratorów, umożliwiające bezpośrednie przesyłanie formularzy przesłanych do Google Drive)
FormHippo umożliwia tworzenie niestandardowych formularzy przyjmowania pacjentów, dokumentów zgody i przepływów podpisywania elektronicznego zgodnych z HIPAA. Formularze te można zintegrować z platformą za pomocą API lub hostowanych linków.
Platforma może konwertować istniejące formularze PDF na interaktywne dokumenty online, które pacjenci mogą zakończyć i podpisywać elektronicznie na dowolnym urządzeniu. Przyjazny dla użytkownika interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia tworzenie nowych formularzy od podstaw.
Możesz również wybierać spośród dostosowywalnych, zgodnych z HIPAA gotowych szablonów dla różnych specjalizacji medycznych.
Najlepsze funkcje FormHippo
- Natychmiast publikuj formularze i rozpowszechniaj je za pomocą unikalnych linków internetowych lub kodów QR jako dystrybucja
- Skorzystaj z szerokiego zakresu pól zgodnych z HIPAA, w tym pól tekstowych, list rozwijanych, pól wyboru, przycisków opcji, obrazów i plików do przesłania
- Zbieraj prawnie wiążące podpisy elektroniczne na dowolnym formularzu lub dokumencie
- Automatycznie wysyłaj przesłane formularze i załączone pliki do swojego dysku Google Drive, organizując je w foldery dla łatwego dostępu
Limit FormHippo
- Interfejs może wydawać się nieco przestarzały w porównaniu z konkurencją
Ceny FormHippo
- Free wersja próbna
- Podstawowy: 8,95 USD miesięcznie za użytkownika
- Pro: 11,95 USD/miesiąc na użytkownika
Oceny i recenzje FormHippo
- G2: Niewystarczająca liczba recenzji
- Capterra: Zbyt mało recenzji
🔍 Czy wiesz, że... Ustawa HITECH rozszerzyła zakres HIPAA na zewnętrznych dostawców i wprowadziła surowe zasady dotyczące powiadomień o naruszeniach, podnosząc poprzeczkę w zakresie ochrony danych.
5. HIPAAtizer (najlepsze narzędzie do tworzenia formularzy zgodnych z HIPAA metodą „przeciągnij i upuść”)
HIPAAtizer to zgodne z HIPAA narzędzie do tworzenia formularzy i rozwiązań dokumentacyjnych, zaprojektowane w celu konwersji formularzy papierowych, PDF lub istniejących formularzy internetowych do bezpiecznych formatów cyfrowych. Możesz osadzić te formularze bezpośrednio na stronie internetowej swojej praktyki za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Proces gromadzenia danych jest prosty. Pacjenci mogą wypełniać formularze na dowolnym urządzeniu, a przesłane dane są bezpiecznie przekazywane do Twojego Teams. W razie potrzeby mogą oni otrzymywać powiadomienia lub eksportować dane.
Szyfrowanie zgodne z normą FIPS 140-2 oraz szczegółowe dzienniki dostępu zapewniają bezpieczeństwo danych w Twojej placówce opieki zdrowotnej. Oferuje ono również gotowe szablony zgód na telezdrowie, badania przesiewowe w kierunku COVID-19 oraz formularze przyjęć, które można dostosować za pomocą redaktora wizualnego.
Najlepsze funkcje HIPAAtizer
- Twórz niestandardowe formularze za pomocą redaktora typu „przeciągnij i upuść”, który zawiera ponad 40 komponentów, takich jak podpisy elektroniczne i przesyłanie plików
- Włącz ReCAPTCHA, aby odróżnić użytkowników ludzkich od użytkowników automatyzacji i uniknąć spamu
- Przekształć istniejące formularze cyfrowe, PDF, papierowe lub Word w bezpieczne pakiety formularzy online
- Zamaskowuj i ukrywaj dane medyczne (PHI) w przesłanych formularzach i wiadomościach e-mail z powiadomieniami, aby zapewnić zgodność z HIPAA
Limit HIPAAtizer
- Platforma kładzie duży nacisk na zgodność formularzy i może nie oferować szerszego zestawu narzędzi do automatyzacji cyklu pracy
- Można poprawić komfort użytkowania
Ceny HIPAAtizer
- konto deweloperskie Sandbox:* Free
- Simple Compliance Gold: 34 USD/miesiąc
- Simple Compliance Gold Plus: 45 USD/miesiąc
- Simple Compliance Platinum: 125 USD/miesiąc
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje HIPAAtizer
- G2: Niewystarczająca liczba recenzji
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
Co o HIPAAtizer mówią użytkownicy w praktyce?
Krótka wypowiedź użytkownika: $$a
Narzędzie jest bardzo wszechstronne, a zespół wsparcia niezwykle pomocny. Możliwość tworzenia złożonych cykli pracy opieki zdrowotnej i kwestionariuszy. Nawet przekształcają formularze papierowe w formularze online zgodne z HIPAA.
Narzędzie jest bardzo wszechstronne, a zespół wsparcia niezwykle pomocny. Możliwość tworzenia złożonych cykli pracy opieki zdrowotnej i kwestionariuszy. Nawet przekształcają formularze papierowe w formularze online zgodne z HIPAA.
📚 Czytaj więcej: Najlepsze Free oprogramowanie do obsługi baz danych
6. Cognito Formularze (najlepsze rozwiązanie do zaawansowanej logiki formularzy i obliczeń)
Cognito Forms oferuje zaawansowaną logikę warunkową, pola obliczeniowe i wsparcie formularzy wielostronicowych. Jest to przydatne do tworzenia złożonych formularzy medycznych, takich jak formularze przyjęcia pacjenta, oceny ryzyka lub listy kontrolne objawów.
Godną uwagi funkcją jest generator formularzy oparty na AI, który pozwala użytkownikom tworzyć funkcjonalne szablony formularzy po prostu opisując swoje potrzeby prostym językiem
Te formularze online zgodne z HIPAA nie mają natywnej integracji z EHR. Jednak Cognito Forms oferuje wsparcie webhooków i umożliwia niestandardowe dostosowanie cyklu pracy w celu kierowania przesłanych zgłoszeń lub wyzwalania działań następczych.
Programiści i Teams mogą korzystać z bezpiecznego dostępu do API w celu pobierania lub przesyłania danych do innych systemów i osadzania ich w szerszych cyklach pracy technologicznych związanych z opieką zdrowotną.
Najlepsze funkcje Cognito Formularz
- Zautomatyzuj cykl pracy dzięki logice warunkowej, dynamicznemu wyświetlaniu pól i powiadomieniom
- Generuj niestandardowe dokumenty PDF lub Word, takie jak podsumowania dotyczące pacjentów lub rejestry zgód, bezpośrednio z przesłanych formularzy
- Zintegruj się z bramkami płatniczymi, takimi jak Stripe, PayPal i Square, aby akceptować płatności za pośrednictwem dynamicznych formularzy, w tym przetwarzanie zgodne z PCI
- Kontroluj wszystkie działania za pomocą szczegółowych dzienników, śledząc zmiany w przesłanych, działania związane z cyklem pracy i status dostarczania e-mail
Limitacje Cognito Formularz
- Zgodność z HIPAA i powiązana umowa o współpracy biznesowej (BAA) są dostępne tylko w droższym Enterprise Plan, co może sprawić, że będzie on poza zasięgiem mniejszych praktyk.
- Niewygodne zmiany formatu podczas drukowania
Ceny Cognito Formularz
- Osoba fizyczna: Free
- Pro: 19 USD/użytkownik/miesiąc
- Teams: 39 USD/użytkownik/miesiąc
- *enterprise: 129 USD/miesiąc
Oceny i recenzje Cognito Formularz
Co mówią o Cognito Formularz użytkownicy w prawdziwym życiu?
Według jednego z recenzentów:
Łatwe tworzenie responsywnych formularzy przy użyciu logiki warunkowej, przekazywania odpowiedzi i automatyzacji za pomocą Stripe/Zapier. Łatwe udostępnianie szablonów między kontami. Łatwe osadzanie formularzy na stronie internetowej.
Łatwe tworzenie responsywnych formularzy przy użyciu logiki warunkowej, przekazywania odpowiedzi i automatyzacji za pomocą Stripe/Zapier. Łatwe udostępnianie szablonów między kontami. Łatwe osadzanie formularzy na stronie internetowej.
📚 Czytaj więcej: Oprogramowanie do zarządzania członkami
7. BlockSurvey (najlepsze rozwiązanie do gromadzenia danych z zachowaniem prywatności)
BlockSurvey to oprogramowanie do automatyzacji formularzy, które wykorzystuje technologię blockchain i podejście oparte na prywatności od samego początku. Zamiast przechowywać odpowiedzi z formularzy na scentralizowanych serwerach, dane są szyfrowane od początku do końca i należą wyłącznie do respondenta.
Twój zespół nie ma dostępu do surowych danych, chyba że otrzyma wyraźne uprawnienia. Innymi słowy, narzędzie to może być wykorzystywane w produktach z zakresu technologii medycznej, gdzie ważne jest minimalizowanie ilości danych i stosowanie architektury zero-trust.
Platforma oferuje również niestandardowe domeny, bezpieczne osadzanie i dostęp do API, aby kontrolować sposób i miejsce wykorzystania formularzy.
Najlepsze funkcje BlockSurvey
- Twórz ankiety i formularze za pomocą narzędzia opartego na AI, które generuje wysokiej jakości pytania, adaptacyjną logikę follow-up oraz automatyzację analizy danych
- Gromadź odpowiedzi anonimowo, bez reklam, trackerów i plików cookie, aby zwiększyć zaufanie
- Dodaj swoje niestandardowe logo, domeny i motywy do ankiet, aby nadać im indywidualny charakter
- Analizuj zebrane dane za pomocą pulpitu nawigacyjnego w czasie rzeczywistym z wykresami i podsumowaniami
Limit BlockSurvey
- Logowanie za pomocą hasła może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa; każdy, kto je posiada, będzie miał dostęp do konta, a właściciel konta nie ma możliwości ponownego zabezpieczenia konta
- Zaawansowany, zdecentralizowany model bezpieczeństwa platformy może stanowić wyzwanie dla niektórych tradycyjnych działów IT w służbie zdrowia
Ceny BlockSurvey
- Standard: 29 USD/miesiąc
- Premium: 49 USD/miesiąc
- Teams: 69 USD/miesiąc
- enterprise:* 499 USD/miesiąc
Oceny i recenzje BlockSurvey
Co o BlockSurvey mówią prawdziwi użytkownicy?
Użytkownik udostępnił następującą opinię:
Blocksurvey jest bardzo łatwy w użyciu i wdrożeniu. Szybko stał się moim ulubionym narzędziem do tworzenia formularzy. Innowacyjność polega na tym, że wyniki są przechowywane w łańcuchu bloków, co stanowi dodatkową warstwę bezpieczeństwa, którą bardzo doceniam
Blocksurvey jest bardzo łatwy w użyciu i wdrożeniu. Szybko stał się moim ulubionym narzędziem do tworzenia formularzy. Innowacyjność polega na tym, że wyniki są przechowywane w łańcuchu bloków, co stanowi dodatkową warstwę bezpieczeństwa, którą bardzo doceniam
8. Jotform (najlepszy pod względem różnorodności szablonów i integracji)
Dzięki opcji zgodności z HIPAA dostępnej w planach Gold i Enterprise Plan, Jotform oferuje przyjazne dla użytkownika narzędzie do mapowania plików PDF typu „przeciągnij i upuść”. Za pomocą redaktora PDF kliniki mogą generować automatycznie wypełniane pliki PDF na podstawie przesłanych formularzy, które wyglądają identycznie jak istniejące dokumenty wewnętrzne.
Narzędzia Jotform oparte na AI mogą generować formularze na podstawie podpowiedzi tekstowych lub natychmiast podsumowywać przesłane dane. Biblioteka gotowych szablonów formularzy rejestracyjnych pozwala szybko rozpocząć pracę.
Możesz również włączyć planowanie wizyt bezpośrednio w formularzu. Pacjenci mogą wybrać dogodny termin, który zostanie zsynchronizowany z Twoim kalendarzem połączonym.
Najlepsze funkcje Jotform
- Chroń poufne dane, włączając Toggl ochronę PHI w określonych polach
- Pobieraj opłaty, umawiaj wizyty i zbieraj podpisy elektroniczne za pomocą jednego, bezpiecznego formularza
- Zintegruj z ponad 150 aplikacjami innych firm, w tym systemami EMR, usługami przechowywania danych w chmurze i procesorami płatności
- Śledź działania związane z cyklem pracy, dostarczanie e-maila i płatności dzięki szczegółowemu dziennikowi audytowemu
- Wymuszaj automatyczne wylogowanie po godzinie bezczynności dla kont zgodnych z HIPAA
Ograniczenia Jotform
- W porównaniu z innymi niestandardowymi formularzami tworzonymi na zamówienie ma ono limit elastyczności projektowania
Ceny Jotform
- Starter: Free
- Brązowy: 39 USD/miesiąc
- Silver: 49 USD/miesiąc
- Gold: 129 USD/miesiąc
- enterprise: *Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Jotform
Co o Jotform mówią prawdziwi użytkownicy?
Oto opinia z pierwszej ręki: $$a
Jotform jest BARDZO elastyczny, jeśli chodzi o rodzaje formularzy, które mogę tworzyć. Od formularzy rejestracyjnych, formularzy odsetek, formularzy zapisów i formularzy płatności (a to tylko wierzchołek góry lodowej)... Kiedy zmieniam nazwę pola, czasami nie pamiętam o zmianie ustawionych warunków, przez co formularz nie działa zgodnie z zamierzeniami. Przydałoby się powiadomienie lub przypomnienie! Poza tym nie mam prawie żadnych zastrzeżeń.
Jotform jest BARDZO elastyczny, jeśli chodzi o rodzaje formularzy, które mogę tworzyć. Od formularzy rejestracyjnych, formularzy zainteresowań, formularzy zapisów i formularzy płatności (a to tylko wierzchołek góry lodowej)... Kiedy zmieniam nazwę pola, czasami nie pamiętam o zmianie ustawionych warunków, przez co formularz nie działa zgodnie z zamierzeniami. Przydałoby się powiadomienie lub przypomnienie! Poza tym nie mam prawie żadnych zastrzeżeń.
📚 Czytaj więcej: Oprogramowanie do śledzenia kandydatów dla Teams
9. 123FormBuilder (najlepsze narzędzie do tworzenia formularzy wielojęzycznych)
123FormBuilder oferuje zgodność z HIPAA w ramach Enterprise Plan. Chroni prywatność dzięki formularzom zgodnym z RODO, zaawansowanym protokołom bezpieczeństwa, takim jak SSO, niestandardowym rolom, ścieżkom audytu, uwierzytelnianiu poczty e-mail SPF/DKIM oraz codziennym kopiom zapasowym.
Możesz skonfigurować warunkowy cykl pracy, w którym wybór określonego objawu przez pacjenta powoduje wyzwalacz innego zestawu pytań lub przekierowanie przesłanego do konkretnego działu. Możesz również skorzystać z wsparcia formularza w wielu językach, aby obsługiwać zróżnicowaną populację pacjentów.
najlepsze funkcje 123FormBuilder
- Gromadź dane w bezpieczny sposób dzięki 256-bitowemu szyfrowaniu SSL, szyfrowaniu danych i formularzy oraz bezpiecznemu przechowywaniu na serwerach AWD z konfigurowalną lokalizacją danych
- Popraw dostępność dzięki formularzom spotykającym się z normami WCAG 2.1 poziomu A i AA, w tym funkcją tekstu alternatywnego dla użytkowników z niepełnosprawnością intelektualną
- Generuj faktury lub umowy bezpośrednio na podstawie przesłanych formularzy
- Zautomatyzuj rutynowe zadania, wysyłając dane z formularzy bezpośrednio do innych narzędzi w Twoim systemie opieki zdrowotnej
limitacje 123FormBuilder
- Formularze mogą zawierać błędy; instancja, użytkownicy skarżą się na trudności z przypisaniem przekierowania URL dla stron z podziękowaniami
- Ogólny interfejs użytkownika, choć bardzo funkcjonalny, może nie wydawać się tak nowoczesny jak w przypadku niektórych nowszych konkurencyjnych produktów
ceny 123FormBuilder
- Podstawowy: Free
- Gold: 37 USD/miesiąc
- Platinum: 49 USD/miesiąc
- Diamond: 99 USD/miesiąc
- *enterprise: 225 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)
oceny i recenzje 123FormBuilder
Co użytkownicy mówią o 123FormBuilder w praktyce?
Zobacz, co ma do powiedzenia recenzent:
Tworzenie formularzy jest bardzo proste. Interfejs użytkownika jest dobry i od czasu do czasu aktualizowany, aby ułatwić pracę. Integracja z Salesforce oraz metoda wstępnego wypełniania i wysyłania danych są przejrzyste... Czasami zdarza się, że coś nie działa, ale zazwyczaj w takich sytuacjach istnieje obejście lub inna metoda, która się sprawdza. Materiały pomocy, choć obszerne i przydatne, mogą czasami być nieco trudne w nawigacji (z tego co wiem, trwają prace nad tym zagadnieniem).
Tworzenie formularzy jest bardzo proste. Interfejs użytkownika jest dobry i od czasu do czasu aktualizowany, aby ułatwić pracę. Integracja z Salesforce oraz metoda wstępnego wypełniania i wysyłania danych są przejrzyste... Czasami zdarza się, że nie da się czegoś zrobić, ale zazwyczaj w takich sytuacjach istnieje obejście lub inna metoda, która zadziała. Materiały pomocy, choć obszerne i pomocne, mogą czasami być nieco trudne w nawigacji (z tego co wiem, trwają prace nad tym zagadnieniem).
📚 Czytaj więcej: Jak stworzyć cykl pracy zarządzania klientami
10. Zoho Formularz (najlepsze rozwiązanie do integracji z ekosystemem Zoho)
Zoho Forms to narzędzie do tworzenia formularzy, które doskonale łączy się z systemami CRM, działami pomocy technicznej lub wewnętrznymi pulpitami. Jest to doskonała opcja dla zespołów zajmujących się technologiami medycznymi, które już pracują w ekosystemie Zoho. Pozwala to na bezpośrednie pobieranie danych z formularzy do aplikacji lub wyzwalanie cyklów pracy opartych na logice.
Chociaż zgodność z HIPAA jest dostępna tylko w planach Premium i Enterprise Plan, zapewnia ona podpisaną umowę BAA, szyfrowanie SSL, maskowanie danych na poziomie pól oraz ścieżki audytu.
Zoho Formularz można zintegrować z narzędziami przeznaczonymi dla pacjentów, które obsługują proces gromadzenia danych medycznych i wrażliwych danych pacjentów.
Najlepsze funkcje Zoho Formularz
- Dystrybucja formularzy za pośrednictwem mediów społecznościowych, e-mail, kodów QR lub umieszczając je na swojej stronie internetowej
- Gromadź dane w trybie offline i korzystaj z funkcji takich jak tagowanie geolokalizacyjne, skanowanie kodów QR, formularze z logiką warunkową, podpisy elektroniczne, przesyłanie plików/obrazów, skanowanie kart i tryb kiosku
- Współpracuj z członkami zespołu, poprzez udostępnianie nieograniczonej liczby formularzy (w ramach płatnych planów), ustawienie uprawnień i współpracując w czasie rzeczywistym
- Analizuj wydajność formularzy za pomocą wbudowanych raportów i narzędzi analitycznych, aby śledzić liczbę przesłanych formularzy i wskaźniki ich zakończenia
Ograniczenia Zoho Formularz
- Chociaż logika warunkowa ma wsparcie, często opisuje się ją jako uciążliwą i trudną w zarządzaniu, szczególnie w przypadku formularzy wielostronicowych lub bardzo dynamicznych
- Chociaż jest ono bardzo wydajne w ramach własnego ekosystemu, jako samodzielne narzędzie może oferować mniej korzyści
Ceny Zoho Formularz
- Free: Free
- Podstawowy: 12 USD/miesiąc
- Standard: 30 USD/miesiąc
- Profesjonalny: 60 USD/miesiąc
- Premium: 110 USD/miesiąc
Oceny i recenzje Zoho Formularz
Co mówią o Zoho Formularz użytkownicy w prawdziwym życiu?
Oto jak jeden z użytkowników opisał swoje doświadczenia:
Wprowadzanie potrzebnych elementów, takich jak nazwisko i adres klienta, wykonana praca oraz wszelkie dane, które chcesz uwzględnić w zleceniach, jest łatwe i proste.
Wprowadzanie potrzebnych elementów, takich jak nazwisko i adres klienta, wykonana praca oraz wszelkie dane, które chcesz uwzględnić w zleceniach, jest łatwe i proste.
11. MakeForms (najlepsze rozwiązanie do tworzenia nowoczesnych, responsywnych formularzy)
MakeForms to narzędzie do tworzenia formularzy zgodne z HIPAA, RODO, CCPA, PIPEDA i australijską ustawą o ochronie danych osobowych (DPA).
W zależności od potrzeb użytkownika można wybierać spośród różnych typów formularzy, takich jak formularze jednostronicowe, wieloetapowe przepływy lub formularze zawierające wszystkie pola jednocześnie. Asystent AI sugeruje pola i struktury na podstawie opisu formularza.
Dodatkowo możesz ustawić jednorazowy kod, żeby zweryfikować użytkowników, zanim prześlą poufne dane. Ta funkcja jest przydatna w telemedycynie lub podczas rejestracji w aplikacji.
Najlepsze funkcje MakeForms
- Wykorzystaj „źródła”, aby śledzić odpowiedzi dla każdego kanału dystrybucji i uzyskać szczegółowe analizy
- Wybierz jeden z trzech rodzajów formularzy: pojedynczy, krokowy lub zbiorczy
- Dostosuj formularze, korzystając z ponad 160 szablonów, takich jak szablony formularzy opinii, oraz 100 motywów projektowych niestandardowych z możliwością dodania własnego logo, czcionek i elementów brandingowych
- Współpracuj ze swoim zespołem w udostępnianych obszarach roboczych, aby usprawnić data powstania formularzy, ich przeglądanie i zarządzanie nimi
- Zarządzaj i analizuj dane przesłane z formularzy, korzystając z wielu widoków, takich jak widok tabeli i podsumowanie
Limit MakeForms
- Free poziom cenowy nie obejmuje zgodności z HIPAA (podpisanie umowy o współpracy biznesowej, BAA). W tym celu potrzebne są płatne plany
Ceny MakeForms
- Essentials: 29 USD/miesiąc
- Pro: 69 USD/miesiąc
- Agencja: 149 USD/miesiąc
- enterprise:* Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje MakeForms
Co mówią o MakeForms użytkownicy w prawdziwym życiu?
Cytat z recenzji G2:
Po pierwsze, jego wartość jest doskonała. Dzięki 5000 przesłanych za jedyne 29 USD miesięcznie jest to przystępna cena za obsługę dużych ilości danych bez nadwyrężania budżetu. Zauważyłem również, że szybko się ładuje po osadzeniu na mojej stronie, co zapewnia płynne działanie dla odwiedzających – to duży plus dla komfortu użytkowania... Opcje integracji wydają się mieć limit. Istnieją połączenia z narzędziami do automatyzacji, takimi jak Zapier, ale wolałbym nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z Zapier tylko po to, aby połączyć się z innymi moimi narzędziami. Rozszerzenie bezpośrednich integracji znacznie ułatwiłoby sprawę.
Po pierwsze, jego wartość jest doskonała. Dzięki 5000 przesłanych za jedyne 29 USD miesięcznie jest to przystępna cena za obsługę dużych ilości danych bez nadwyrężania budżetu. Zauważyłem również, że szybko się ładuje po osadzeniu na mojej stronie, co zapewnia płynne działanie dla odwiedzających – to duży plus dla komfortu użytkowania... Opcje integracji wydają się mieć limit. Istnieją połączenia z narzędziami do automatyzacji, takimi jak Zapier, ale wolałbym nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z Zapier tylko po to, aby połączyć się z innymi moimi narzędziami. Rozszerzenie bezpośrednich integracji znacznie ułatwiłoby sprawę.
📚 Czytaj więcej: Możliwości formularzy ClickUp: usprawnianie pracy Teams programistów
Funkcje, na które należy zwrócić uwagę w narzędziu do tworzenia formularzy zgodnym z HIPAA
Jeśli gromadzisz dane pacjentów w formie cyfrowej, wybór narzędzia do tworzenia formularzy online zgodnego z HIPAA jest koniecznością. Zgodnie z przepisami HIPAA każda platforma obsługująca chronione informacje zdrowotne (PHI) musi spotkać surowe wymagania dotyczące prywatności i bezpieczeństwa.
Oto kluczowe funkcje, na które należy zwrócić uwagę:
- zabezpiecza umowę o współpracy biznesowej (BAA): *Gwarantuje, że dostawca oferuje podpisaną umowę BAA, stanowiącą podstawę wytycznych dotyczących zgodności z HIPAA, gdy strona trzecia przetwarza chronione informacje zdrowotne
- Szyfruje wszystkie dane od początku do końca: Chroni poufne informacje za pomocą silnego szyfrowania podczas bezpiecznej transmisji danych (przesłane formularze) i przechowywania (po zapisaniu)
- kontrola dostępu użytkowników: *Ustaw jasne granice w zespole dzięki kontroli dostępu opartej na roli, aby zminimalizować ryzyko
- oferuje szczegółowe dzienniki audytowe: *Rejestruje wszystkie widoki, edycje, przesłane i eksporty, aby pomóc Ci wykazać zgodność podczas audytów
- integruje się z systemami EHR/EMR: *Wykazuje połączenie z istniejącymi elektronicznymi kartotekami medycznymi lub systemami zarządzania praktyką
- zbieranie bezpiecznych podpisów elektronicznych w celu uzyskania zgody: *Uzyskiwanie podpisów pacjentów zgodnie z prawem na formularzach przyjęcia, dokumentach zgody lub upoważnieniach po wizycie
- automatyzacja rutynowych zadań: *Przyspieszenie cyklu pracy dzięki automatyzacji, takiej jak przypomnienia dla pacjentów, powiadamianie personelu o nowych przesłanych oraz stosowanie logiki warunkowej w celu dostosowania pytań
Narzędzia do tworzenia formularzy zgodne z HIPAA a niezgodne z HIPAA: krótkie porównanie
|Funkcja
|Narzędzie do tworzenia formularzy zgodne z HIPAA
|Niezgodny z normami kreator formularzy
|Ochrona danych
|Szyfruje dane podczas przesyłania i przechowywania
|Nie gwarantuje szyfrowania ani bezpiecznego przechowywania danych
|Kontrola dostępu
|Uwierzytelnianie użytkowników, uprawnienia oparte na roli, dzienniki audytowe
|Podstawowa ochrona logowania, brak szczegółowej ścieżki audytu
|*umowa o współpracy Business (BAA)
|Zapewnia podpisana umowa BAA, wymaganą prawnie do przetwarzania danych medycznych (PHI)
|Nie oferuje umowy BAA, nie jest prawnie odpowiednie dla danych PHI
|Przykład zastosowania
|Gromadzenie danych pacjentów, historii medycznej i szczegółowych informacji dotyczących ubezpieczenia
|Ogólne ankiety, formularze opinii i generowanie potencjalnych klientów
|Ryzyko związane z użyciem w służbie zdrowia
|Spotkanie z wymogami HIPAA, minimalizuje ryzyko prawne/finansowe
|Wykorzystanie go do przetwarzania danych medycznych może mieć następujące wyniki: kary finansowe i naruszenie bezpieczeństwa danych
👀 Czy wiesz, że... HIPAA nie została pierwotnie stworzona z myślą o prywatności w służbie zdrowia. Powstała w 1996 roku jako ustawa mająca na celu pomoc pracownikom w zachowaniu ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku zmiany pracy.
Zabezpiecz swoje formularze dzięki ClickUp
Znalezienie narzędzia do tworzenia formularzy zgodnego z HIPAA jest kluczowym krokiem w kierunku ochrony danych pacjentów. Jednak formularze HIPAA to tylko niewielka część większego obrazu.
Po zebraniu informacji o pacjencie potrzebujesz bezpiecznego, zorganizowanego sposobu śledzenia zadań, przekazywania informacji, zatwierdzania i dokumentacji.
ClickUp, aplikacja do pracy, która łączy formularze, pliki, zadania, raporty i rozmowy w przyjaznej dla użytkownika platformie opartej na AI. Enterprise Plan zapewnia zgodność z HIPAA i podpisaną umowę o współpracy biznesowej (BAA).
Twoje formularze i dane pacjentów są chronione za pomocą szyfrowania, kontroli dostępu i dzienników audytowych, osiągając spotkanie wymagań HIPAA dotyczących elektronicznych danych medycznych (ePHI).
Jest elastyczne, bezpieczne i idealnie sprawdza się w Teams opieki zdrowotnej.
Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅