11 najlepszych narzędzi do tworzenia formularzy zgodnych z HIPAA, zapewniających bezpieczne gromadzenie danych

Jeśli jesteś dostawcą usług medycznych lub prowadzisz klinikę, doskonale znasz wady tradycyjnych papierowych formularzy zgody pod kątem zgodności z HIPAA.

Formularze papierowe mogą łatwo ulec zgubieniu, zniszczeniu lub dostępowi osób nieuprawnionych. Teams spędzają wiele godzin na ich archiwizowaniu i zarządzaniu, a następnie powtarzają te czynności podczas audytów.

Ponadto przenoszenie ich między działami lub do elektronicznej dokumentacji medycznej może być żmudne i podatne na błąd. Oczywiście przechowywanie i wyszukiwanie formularzy papierowych jest nieefektywne i zajmuje dużą przestrzeń.

Narzędzia do tworzenia formularzy zgodne z HIPAA oferują bezpieczniejszy sposób gromadzenia i zarządzania chronionymi informacjami zdrowotnymi (PHI). Zmniejszają one nakłady administracyjne, minimalizują ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów, umożliwiają pacjentom bezpieczne przesyłanie formularzy z dowolnego urządzenia i pomagają w utrzymaniu gotowości do audytu.

Jeśli szukasz narzędzia do tworzenia formularzy zgodnego z HIPAA, które zastąpi papierową dokumentację w poczekalni bezpieczną, cyfrową wygodą, ta lista jest właśnie dla Ciebie.

Najlepsze oprogramowanie do tworzenia formularzy zgodne z HIPAA w skrócie

Jeśli pracujesz w służbie zdrowia i masz do czynienia z poufnymi danymi pacjentów, tworzenie ankiet w Google Formularz nie wchodzi w grę. Zamiast tego skorzystaj z tych kreatorów formularzy zgodnych z HIPAA.

Najlepsze narzędzia do tworzenia formularzy online zgodne z HIPAA

Niezależnie od tego, czy zbierasz formularze przyjęcia pacjentów, dokumenty zgody, czy opinie po wizycie, te narzędzia do tworzenia formularzy zgodne z HIPAA pomogą Ci w spotkaniu regulacyjnych wymogów bez utraty użyteczności.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji cyklu pracy i integracji zadań)

Twórz niestandardowe i bezpieczne formularze zgodne z HIPAA za pomocą ClickUp Formularz

ClickUp to Wszystko aplikacja do pracy, która łączy zadania, dokumenty, raporty i czat — wszystko oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Pomaga Teams zarządzać wnioskami pacjentów, danymi wprowadzanymi przez personel i wewnętrznymi cyklami pracy klinicznymi w jednym miejscu, od pierwszej odpowiedzi do ostatecznego wyniku.

Zacznij od ClickUp Forms. Załóżmy, że Twoja klinika bezpiecznie gromadzi dane pacjentów lub wewnętrzne wnioski o badania laboratoryjne. Możesz stworzyć prosty formularz z logo marki z listami rozwijanymi, polami wyboru, a nawet logiką warunkową, aby dostosować pytania do odpowiedzi pacjenta.

Przekształcaj odpowiedzi z formularzy ClickUp bezpośrednio w zadania ClickUp

Każde przesłane formularza tworzy zadanie w zadaniu ClickUp, wstępnie wypełnione wszystkimi szczegółami: imieniem i nazwiskiem pacjenta, wymaganym działaniem, poziomem priorytetu, a nawet zeskanowanym dokumentem, jeśli został przesłany. Na podstawie wcześniej ustawionych zasad zadanie jest natychmiast przypisywane do odpowiedniego koordynatora lub pielęgniarki.

Na przykład, jeśli zadanie zostanie oznaczone jako „Pilne”, oprogramowanie do zarządzania zadaniami automatycznie powiadomi kierownika zespołu, zaktualizuje status na „W trakcie realizacji” i przeniesie je na początek kolejki.

ClickUp oferuje również gotowe formularze przyjmowania pacjentów, dzięki czemu nie musisz za każdym razem tworzyć ich od podstaw w wysiłku. Na przykład szablon formularza ClickUp ma gotową strukturę, która pomaga gromadzić niezbędne informacje o pacjentach w standardowym formacie cyfrowym i natychmiast przekazywać je do obszaru roboczego ClickUp.

Pobierz Free szablon Ogranicz papierkową robotę i unikaj błędów podczas wprowadzania danych dzięki szablonowi formularza ClickUp zgodnemu z HIPAA

Obejmuje ono:

Pola niestandardowe dotyczące historii medycznej, danych kontaktowych i zgody

Opcje automatyzacji umożliwiające powiadamianie personelu lub przydzielanie zadań natychmiast po przesłaniu formularza

Natywne widoki zadań w stylu EHR do śledzenia przesłanych zgłoszeń i kroków przyjmowania pacjentów

Wsparcie integracji umożliwiające synchronizację z szerszym cyklem pracy klinicznej lub podmiotami objętymi przepisami

Najlepsze funkcje ClickUp

kontroluj dostęp dzięki szczegółowym uprawnieniom: *Limit dostęp do widoku, edytowania lub zarządzania przesłanymi formularzami, zadaniami, poufnymi notatkami, a nawet obszarami roboczymi

zapewnij wszystkim dostęp do tych samych informacji: *Połącz powiązane wnioski lub zadania, takie jak formularz przyjęcia pacjenta i formularz ubezpieczeniowy, za pomocą funkcji zależności zadań ClickUp

stwórz bazę wiedzy: *Twórz standardowe procedury operacyjne (SOP), pliki PDF i wewnętrzne wiki wiedzy za pomocą dokumentu ClickUp i dodawaj je do kolejnych zadań

filtruj i sortuj dane: *Dodaj pola niestandardowe ClickUp , takie jak „Typ skierowania” lub „Status ubezpieczenia” do zadań, aby dane dotyczące przyjmowania pacjentów i segregacji pozostały uporządkowane

*podsumuj przesłane zgłoszenia przyjęć dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji: użyj ClickUp Brain , aby wygenerować podsumowanie kluczowych informacji — historii medycznej, objawów, wcześniejszych wizyt w ramach zadania ClickUp utworzonego na podstawie formularza

Limit ClickUp

Stroma krzywa uczenia się ze względu na rozbudowane opcje niestandardowego dostosowywania

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja mówi wszystko:

ClickUp sprawia, że zarządzanie zadaniami, listami i cyklami pracy w jednym miejscu jest niezwykle łatwe. Możliwość przełączania się między wieloma widokami (takimi jak lista, tablica, Gantt i kalendarz) znacznie zwiększa wydajność. Wbudowana automatyzacja jest potężna i pozwala zaoszczędzić mnóstwo pracy ręcznej. To idealne narzędzie do współpracy zespołowej. Elastyczne, intuicyjne i wysoce konfigurowalne. ClickUp naprawdę usprawnił sposób, w jaki nasz zespół planuje, śledzi i realizuje zadania.

ClickUp sprawia, że zarządzanie zadaniami, listami i cyklami pracy w jednym miejscu jest niezwykle łatwe. Możliwość przełączania się między wieloma widokami (takimi jak lista, tablica, Gantt i kalendarz) znacznie zwiększa wydajność. Wbudowana automatyzacja jest potężna i pozwala zaoszczędzić mnóstwo pracy ręcznej. To idealne narzędzie do współpracy zespołowej. Elastyczne, intuicyjne i wysoce konfigurowalne. ClickUp naprawdę usprawnił sposób, w jaki nasz zespół planuje, śledzi i realizuje zadania.

2. Formstack (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego i skalowalnego cyklu pracy danych)

za pośrednictwem Formstack

Formstack umożliwia tworzenie bezpiecznych formularzy zgodnych z HIPAA do przyjmowania pacjentów, uzyskiwania zgody, kontynuacji leczenia i nie tylko.

Funkcje takie jak wbudowane szyfrowanie i kontrola dostępu oparta na roli zapewniają bezpieczeństwo danych. Kreator typu „przeciągnij i upuść” ułatwia dostosowywanie formularzy w miarę ewolucji procesów, a nawet umożliwia dodawanie logiki warunkowej do formularzy, dzięki czemu pacjenci mogą pominąć niepotrzebne pytania.

Dzięki wbudowanej funkcji podpisów elektronicznych nie musisz już prosić pacjentów o podpisanie zgody odręcznie. Jest to niezawodna opcja dla małych i średnich placówek, które chcą zmodernizować proces przyjmowania pacjentów.

Najlepsze funkcje Formstack

Analizuj wydajność formularzy, konwersje i wskaźniki rezygnacji z wypełniania formularzy cyfrowych, aby zoptymalizować gromadzenie danych

Wypełnij formularze i dokumenty na podstawie danych z poprzednich przesłanych zgłoszeń lub źródeł zewnętrznych

Przekazuj dane bezpośrednio do Teams lub systemów, korzystając z funkcji logiki warunkowej, mapy pól i routingu danych

Wykorzystaj Formstack Go, funkcję wspomaganą AI, aby gromadzić dane w trybie offline i automatycznie synchronizować je po przywróceniu połączenia

Limit Formstack

Aktualizacja formularzy zajmuje dużo czasu, gdy chcesz je edytować zbiorczo

Struktura cenowa może być bardziej odpowiednia dla większych organizacji

Ceny Formstack

Formularze: 99 USD/miesiąc

Pakiet: 299 USD/miesiąc

enterprise: *Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Formstack

G2: 4,3/5 (ponad 450 recenzji) 4,3/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (ponad 110 recenzji)

Co o Formstack mówią użytkownicy w praktyce?

Oto jak jeden z użytkowników opisał swoje doświadczenia:

Korzystam z Formstack Formularze co najmniej raz w tygodniu, a często nawet kilka razy w tygodniu. Bardzo podoba mi się to, że do każdego formularza można dodać tyle logiki, ile potrzeba. Moja firma ma kilka naprawdę długich, złożonych formularzy i świetnie, że mogę ukrywać sekcje i pola w razie potrzeby, aby członkowie zespołu nie musieli setki razy wpisywać odpowiedzi „nie dotyczy”. Automatyzacja e-maila to duży plus.

Korzystam z Formstack Formularze co najmniej raz w tygodniu, a często nawet kilka razy w tygodniu. Bardzo podoba mi się to, że do każdego formularza możemy dodać tyle logiki, ile potrzebujemy. Moja firma ma naprawdę długie, złożone formularze i świetnie, że mogę ukrywać sekcje i pola w razie potrzeby, aby członkowie zespołu nie musieli setki razy wpisywać odpowiedzi „nie dotyczy”. Automatyzacja e-maila to duży plus.

👀 Czy wiesz, że... Zasada bezpieczeństwa, dodana do HIPAA w 2005 r., dotyczyła konkretnie elektronicznych chronionych informacji zdrowotnych (ePHI), znacznie wyprzedzając dzisiejszy boom na telezdrowie.

3. FormDr (najlepsze rozwiązanie dla lekarzy prowadzących indywidualną praktykę, którzy chcą samodzielnie tworzyć formularze)

za pośrednictwem FormDr

Korzystając z zgodnego z HIPAA narzędzia do tworzenia formularzy online FormDr, Twoi pacjenci mogą zakończyć formularze na telefonie lub laptopie przed wizytą. Te przesłane formularze są bezpośrednio przekazywane do odpowiedniego członka.

Podczas tworzenia formularzy możesz dostosować doświadczenia pacjentów za pomocą logiki warunkowej, wielostronicowych pakietów i markowych stron z podziękowaniami.

Ponieważ jest to narzędzie do tworzenia formularzy bez kodowania, nie potrzebujesz wsparcia technicznego, aby wprowadzić wszystkie te zmiany — możesz to zrobić samodzielnie. Oferuje ono również bibliotekę gotowych szablonów formularzy dla różnych specjalizacji medycznych

Najlepsze funkcje FormDr

Wysyłaj formularze do pacjentów e-mailem lub tekstem, umożliwiając im zakończenie dokumentów z dowolnego miejsca i skracając czas oczekiwania w poczekalni

Rejestruj podpisy cyfrowe, zdjęcia i aktualizacje plików bezpośrednio w oprogramowaniu do rejestracji klientów

Zautomatyzuj przypomnienia, aby podać pacjentom odpowiedź, aby formularze były zakończone, zmniejszając liczbę nieobecności

Eksportuj dane pacjentów zbiorczo do plików CSV kompatybilnych z programem Excel, aby analizować odpowiedzi z formularzy

Limit FormDr

Brak opcji niestandardowego dostosowywania w gotowych szablonach formularzy

Mniej integracji z rozwiązaniami innych firm w porównaniu z większymi, bardziej ogólnymi platformami

Ceny FormDr

Essential: 59 USD/miesiąc

Platforma: Niestandardowe ceny

teams:* Niestandardowe ceny

enterprise:* Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje FormDr

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o FormDr mówią użytkownicy w praktyce?

W jednej z recenzji napisano:

Przed wdrożeniem FormDr korzystaliśmy z całkowicie „papierowego” systemu, który wiązał się z wieloma utrudnieniami, takimi jak koszty drukowania i wysyłania pakietów formularzy, długi czas wysyłania i otrzymywania formularzy oraz brak możliwości zapewnienia, że niektóre pola zostały zakończone przed przesłaniem. Dzięki FormDr kobiety zapisujące się do naszego programu mogą zakończyć formularze w około 15 minut od momentu ich otrzymania.

Przed wdrożeniem FormDr korzystaliśmy z całkowicie „papierowego” systemu, który wiązał się z wieloma utrudnieniami, takimi jak koszty drukowania i wysyłania pakietów formularzy, długi czas wysyłania i otrzymywania formularzy oraz brak możliwości zapewnienia, że określone pola zostały zakończone przed przesłaniem. Dzięki FormDr kobiety zapisujące się do naszego programu mogą zakończyć formularze w około 15 minut od momentu ich otrzymania.

⚡ Archiwum szablonów: Free szablony formularzy do zbierania opinii

4. FormHippo (najlepsze rozwiązanie dla administratorów, umożliwiające bezpośrednie przesyłanie formularzy przesłanych do Google Drive)

za pośrednictwem FormHippo

FormHippo umożliwia tworzenie niestandardowych formularzy przyjmowania pacjentów, dokumentów zgody i przepływów podpisywania elektronicznego zgodnych z HIPAA. Formularze te można zintegrować z platformą za pomocą API lub hostowanych linków.

Platforma może konwertować istniejące formularze PDF na interaktywne dokumenty online, które pacjenci mogą zakończyć i podpisywać elektronicznie na dowolnym urządzeniu. Przyjazny dla użytkownika interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia tworzenie nowych formularzy od podstaw.

Możesz również wybierać spośród dostosowywalnych, zgodnych z HIPAA gotowych szablonów dla różnych specjalizacji medycznych.

Najlepsze funkcje FormHippo

Natychmiast publikuj formularze i rozpowszechniaj je za pomocą unikalnych linków internetowych lub kodów QR jako dystrybucja

Skorzystaj z szerokiego zakresu pól zgodnych z HIPAA, w tym pól tekstowych, list rozwijanych, pól wyboru, przycisków opcji, obrazów i plików do przesłania

Zbieraj prawnie wiążące podpisy elektroniczne na dowolnym formularzu lub dokumencie

Automatycznie wysyłaj przesłane formularze i załączone pliki do swojego dysku Google Drive, organizując je w foldery dla łatwego dostępu

Limit FormHippo

Interfejs może wydawać się nieco przestarzały w porównaniu z konkurencją

Ceny FormHippo

Free wersja próbna

Podstawowy: 8,95 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 11,95 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje FormHippo

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Ustawa HITECH rozszerzyła zakres HIPAA na zewnętrznych dostawców i wprowadziła surowe zasady dotyczące powiadomień o naruszeniach, podnosząc poprzeczkę w zakresie ochrony danych.

5. HIPAAtizer (najlepsze narzędzie do tworzenia formularzy zgodnych z HIPAA metodą „przeciągnij i upuść”)

za pośrednictwem HIPAAtizer

HIPAAtizer to zgodne z HIPAA narzędzie do tworzenia formularzy i rozwiązań dokumentacyjnych, zaprojektowane w celu konwersji formularzy papierowych, PDF lub istniejących formularzy internetowych do bezpiecznych formatów cyfrowych. Możesz osadzić te formularze bezpośrednio na stronie internetowej swojej praktyki za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Proces gromadzenia danych jest prosty. Pacjenci mogą wypełniać formularze na dowolnym urządzeniu, a przesłane dane są bezpiecznie przekazywane do Twojego Teams. W razie potrzeby mogą oni otrzymywać powiadomienia lub eksportować dane.

Szyfrowanie zgodne z normą FIPS 140-2 oraz szczegółowe dzienniki dostępu zapewniają bezpieczeństwo danych w Twojej placówce opieki zdrowotnej. Oferuje ono również gotowe szablony zgód na telezdrowie, badania przesiewowe w kierunku COVID-19 oraz formularze przyjęć, które można dostosować za pomocą redaktora wizualnego.

Najlepsze funkcje HIPAAtizer

Twórz niestandardowe formularze za pomocą redaktora typu „przeciągnij i upuść”, który zawiera ponad 40 komponentów, takich jak podpisy elektroniczne i przesyłanie plików

Włącz ReCAPTCHA, aby odróżnić użytkowników ludzkich od użytkowników automatyzacji i uniknąć spamu

Przekształć istniejące formularze cyfrowe, PDF, papierowe lub Word w bezpieczne pakiety formularzy online

Zamaskowuj i ukrywaj dane medyczne (PHI) w przesłanych formularzach i wiadomościach e-mail z powiadomieniami, aby zapewnić zgodność z HIPAA

Limit HIPAAtizer

Platforma kładzie duży nacisk na zgodność formularzy i może nie oferować szerszego zestawu narzędzi do automatyzacji cyklu pracy

Można poprawić komfort użytkowania

Ceny HIPAAtizer

konto deweloperskie Sandbox:* Free

Simple Compliance Gold: 34 USD/miesiąc

Simple Compliance Gold Plus: 45 USD/miesiąc

Simple Compliance Platinum: 125 USD/miesiąc

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje HIPAAtizer

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o HIPAAtizer mówią użytkownicy w praktyce?

Krótka wypowiedź użytkownika: $$a

Narzędzie jest bardzo wszechstronne, a zespół wsparcia niezwykle pomocny. Możliwość tworzenia złożonych cykli pracy opieki zdrowotnej i kwestionariuszy. Nawet przekształcają formularze papierowe w formularze online zgodne z HIPAA.

Narzędzie jest bardzo wszechstronne, a zespół wsparcia niezwykle pomocny. Możliwość tworzenia złożonych cykli pracy opieki zdrowotnej i kwestionariuszy. Nawet przekształcają formularze papierowe w formularze online zgodne z HIPAA.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze Free oprogramowanie do obsługi baz danych

6. Cognito Formularze (najlepsze rozwiązanie do zaawansowanej logiki formularzy i obliczeń)

za pośrednictwem Cognito Formularz

Cognito Forms oferuje zaawansowaną logikę warunkową, pola obliczeniowe i wsparcie formularzy wielostronicowych. Jest to przydatne do tworzenia złożonych formularzy medycznych, takich jak formularze przyjęcia pacjenta, oceny ryzyka lub listy kontrolne objawów.

Godną uwagi funkcją jest generator formularzy oparty na AI, który pozwala użytkownikom tworzyć funkcjonalne szablony formularzy po prostu opisując swoje potrzeby prostym językiem

Te formularze online zgodne z HIPAA nie mają natywnej integracji z EHR. Jednak Cognito Forms oferuje wsparcie webhooków i umożliwia niestandardowe dostosowanie cyklu pracy w celu kierowania przesłanych zgłoszeń lub wyzwalania działań następczych.

Programiści i Teams mogą korzystać z bezpiecznego dostępu do API w celu pobierania lub przesyłania danych do innych systemów i osadzania ich w szerszych cyklach pracy technologicznych związanych z opieką zdrowotną.

Najlepsze funkcje Cognito Formularz

Zautomatyzuj cykl pracy dzięki logice warunkowej, dynamicznemu wyświetlaniu pól i powiadomieniom

Generuj niestandardowe dokumenty PDF lub Word, takie jak podsumowania dotyczące pacjentów lub rejestry zgód, bezpośrednio z przesłanych formularzy

Zintegruj się z bramkami płatniczymi, takimi jak Stripe, PayPal i Square, aby akceptować płatności za pośrednictwem dynamicznych formularzy, w tym przetwarzanie zgodne z PCI

Kontroluj wszystkie działania za pomocą szczegółowych dzienników, śledząc zmiany w przesłanych, działania związane z cyklem pracy i status dostarczania e-mail

Limitacje Cognito Formularz

Zgodność z HIPAA i powiązana umowa o współpracy biznesowej (BAA) są dostępne tylko w droższym Enterprise Plan, co może sprawić, że będzie on poza zasięgiem mniejszych praktyk.

Niewygodne zmiany formatu podczas drukowania

Ceny Cognito Formularz

Osoba fizyczna: Free

Pro: 19 USD/użytkownik/miesiąc

Teams: 39 USD/użytkownik/miesiąc

*enterprise: 129 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Cognito Formularz

G2: 4,5/5 (ponad 80 recenzji) 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 130 recenzji)

Co mówią o Cognito Formularz użytkownicy w prawdziwym życiu?

Według jednego z recenzentów:

Łatwe tworzenie responsywnych formularzy przy użyciu logiki warunkowej, przekazywania odpowiedzi i automatyzacji za pomocą Stripe/Zapier. Łatwe udostępnianie szablonów między kontami. Łatwe osadzanie formularzy na stronie internetowej.

Łatwe tworzenie responsywnych formularzy przy użyciu logiki warunkowej, przekazywania odpowiedzi i automatyzacji za pomocą Stripe/Zapier. Łatwe udostępnianie szablonów między kontami. Łatwe osadzanie formularzy na stronie internetowej.

📚 Czytaj więcej: Oprogramowanie do zarządzania członkami

7. BlockSurvey (najlepsze rozwiązanie do gromadzenia danych z zachowaniem prywatności)

za pośrednictwem BlockSurvey

BlockSurvey to oprogramowanie do automatyzacji formularzy, które wykorzystuje technologię blockchain i podejście oparte na prywatności od samego początku. Zamiast przechowywać odpowiedzi z formularzy na scentralizowanych serwerach, dane są szyfrowane od początku do końca i należą wyłącznie do respondenta.

Twój zespół nie ma dostępu do surowych danych, chyba że otrzyma wyraźne uprawnienia. Innymi słowy, narzędzie to może być wykorzystywane w produktach z zakresu technologii medycznej, gdzie ważne jest minimalizowanie ilości danych i stosowanie architektury zero-trust.

Platforma oferuje również niestandardowe domeny, bezpieczne osadzanie i dostęp do API, aby kontrolować sposób i miejsce wykorzystania formularzy.

Najlepsze funkcje BlockSurvey

Twórz ankiety i formularze za pomocą narzędzia opartego na AI , które generuje wysokiej jakości pytania, adaptacyjną logikę follow-up oraz automatyzację analizy danych

Gromadź odpowiedzi anonimowo, bez reklam, trackerów i plików cookie, aby zwiększyć zaufanie

Dodaj swoje niestandardowe logo, domeny i motywy do ankiet, aby nadać im indywidualny charakter

Analizuj zebrane dane za pomocą pulpitu nawigacyjnego w czasie rzeczywistym z wykresami i podsumowaniami

Limit BlockSurvey

Logowanie za pomocą hasła może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa; każdy, kto je posiada, będzie miał dostęp do konta, a właściciel konta nie ma możliwości ponownego zabezpieczenia konta

Zaawansowany, zdecentralizowany model bezpieczeństwa platformy może stanowić wyzwanie dla niektórych tradycyjnych działów IT w służbie zdrowia

Ceny BlockSurvey

Standard: 29 USD/miesiąc

Premium: 49 USD/miesiąc

Teams: 69 USD/miesiąc

enterprise:* 499 USD/miesiąc

Oceny i recenzje BlockSurvey

G2: 4,8/5 (ponad 120 recenzji) 4,8/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 50 recenzji)

Co o BlockSurvey mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik udostępnił następującą opinię:

Blocksurvey jest bardzo łatwy w użyciu i wdrożeniu. Szybko stał się moim ulubionym narzędziem do tworzenia formularzy. Innowacyjność polega na tym, że wyniki są przechowywane w łańcuchu bloków, co stanowi dodatkową warstwę bezpieczeństwa, którą bardzo doceniam

Blocksurvey jest bardzo łatwy w użyciu i wdrożeniu. Szybko stał się moim ulubionym narzędziem do tworzenia formularzy. Innowacyjność polega na tym, że wyniki są przechowywane w łańcuchu bloków, co stanowi dodatkową warstwę bezpieczeństwa, którą bardzo doceniam

8. Jotform (najlepszy pod względem różnorodności szablonów i integracji)

za pośrednictwem Jotform

Dzięki opcji zgodności z HIPAA dostępnej w planach Gold i Enterprise Plan, Jotform oferuje przyjazne dla użytkownika narzędzie do mapowania plików PDF typu „przeciągnij i upuść”. Za pomocą redaktora PDF kliniki mogą generować automatycznie wypełniane pliki PDF na podstawie przesłanych formularzy, które wyglądają identycznie jak istniejące dokumenty wewnętrzne.

Narzędzia Jotform oparte na AI mogą generować formularze na podstawie podpowiedzi tekstowych lub natychmiast podsumowywać przesłane dane. Biblioteka gotowych szablonów formularzy rejestracyjnych pozwala szybko rozpocząć pracę.

Możesz również włączyć planowanie wizyt bezpośrednio w formularzu. Pacjenci mogą wybrać dogodny termin, który zostanie zsynchronizowany z Twoim kalendarzem połączonym.

Najlepsze funkcje Jotform

Chroń poufne dane, włączając Toggl ochronę PHI w określonych polach

Pobieraj opłaty, umawiaj wizyty i zbieraj podpisy elektroniczne za pomocą jednego, bezpiecznego formularza

Zintegruj z ponad 150 aplikacjami innych firm, w tym systemami EMR, usługami przechowywania danych w chmurze i procesorami płatności

Śledź działania związane z cyklem pracy, dostarczanie e-maila i płatności dzięki szczegółowemu dziennikowi audytowemu

Wymuszaj automatyczne wylogowanie po godzinie bezczynności dla kont zgodnych z HIPAA

Ograniczenia Jotform

W porównaniu z innymi niestandardowymi formularzami tworzonymi na zamówienie ma ono limit elastyczności projektowania

Ceny Jotform

Starter: Free

Brązowy: 39 USD/miesiąc

Silver: 49 USD/miesiąc

Gold: 129 USD/miesiąc

enterprise: *Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jotform

G2: 4,7/5 (ponad 3600 recenzji) 4,7/5 (ponad 3600 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co o Jotform mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia z pierwszej ręki: $$a

Jotform jest BARDZO elastyczny, jeśli chodzi o rodzaje formularzy, które mogę tworzyć. Od formularzy rejestracyjnych, formularzy odsetek, formularzy zapisów i formularzy płatności (a to tylko wierzchołek góry lodowej)... Kiedy zmieniam nazwę pola, czasami nie pamiętam o zmianie ustawionych warunków, przez co formularz nie działa zgodnie z zamierzeniami. Przydałoby się powiadomienie lub przypomnienie! Poza tym nie mam prawie żadnych zastrzeżeń.

Jotform jest BARDZO elastyczny, jeśli chodzi o rodzaje formularzy, które mogę tworzyć. Od formularzy rejestracyjnych, formularzy zainteresowań, formularzy zapisów i formularzy płatności (a to tylko wierzchołek góry lodowej)... Kiedy zmieniam nazwę pola, czasami nie pamiętam o zmianie ustawionych warunków, przez co formularz nie działa zgodnie z zamierzeniami. Przydałoby się powiadomienie lub przypomnienie! Poza tym nie mam prawie żadnych zastrzeżeń.

📚 Czytaj więcej: Oprogramowanie do śledzenia kandydatów dla Teams

9. 123FormBuilder (najlepsze narzędzie do tworzenia formularzy wielojęzycznych)

za pośrednictwem 123FormBuilder

123FormBuilder oferuje zgodność z HIPAA w ramach Enterprise Plan. Chroni prywatność dzięki formularzom zgodnym z RODO, zaawansowanym protokołom bezpieczeństwa, takim jak SSO, niestandardowym rolom, ścieżkom audytu, uwierzytelnianiu poczty e-mail SPF/DKIM oraz codziennym kopiom zapasowym.

Możesz skonfigurować warunkowy cykl pracy, w którym wybór określonego objawu przez pacjenta powoduje wyzwalacz innego zestawu pytań lub przekierowanie przesłanego do konkretnego działu. Możesz również skorzystać z wsparcia formularza w wielu językach, aby obsługiwać zróżnicowaną populację pacjentów.

najlepsze funkcje 123FormBuilder

Gromadź dane w bezpieczny sposób dzięki 256-bitowemu szyfrowaniu SSL, szyfrowaniu danych i formularzy oraz bezpiecznemu przechowywaniu na serwerach AWD z konfigurowalną lokalizacją danych

Popraw dostępność dzięki formularzom spotykającym się z normami WCAG 2.1 poziomu A i AA, w tym funkcją tekstu alternatywnego dla użytkowników z niepełnosprawnością intelektualną

Generuj faktury lub umowy bezpośrednio na podstawie przesłanych formularzy

Zautomatyzuj rutynowe zadania, wysyłając dane z formularzy bezpośrednio do innych narzędzi w Twoim systemie opieki zdrowotnej

limitacje 123FormBuilder

Formularze mogą zawierać błędy; instancja, użytkownicy skarżą się na trudności z przypisaniem przekierowania URL dla stron z podziękowaniami

Ogólny interfejs użytkownika, choć bardzo funkcjonalny, może nie wydawać się tak nowoczesny jak w przypadku niektórych nowszych konkurencyjnych produktów

ceny 123FormBuilder

Podstawowy: Free

Gold: 37 USD/miesiąc

Platinum: 49 USD/miesiąc

Diamond: 99 USD/miesiąc

*enterprise: 225 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

oceny i recenzje 123FormBuilder

G2: 4,5/5 (ponad 160 recenzji) 4,5/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 170 recenzji)

Co użytkownicy mówią o 123FormBuilder w praktyce?

Zobacz, co ma do powiedzenia recenzent:

Tworzenie formularzy jest bardzo proste. Interfejs użytkownika jest dobry i od czasu do czasu aktualizowany, aby ułatwić pracę. Integracja z Salesforce oraz metoda wstępnego wypełniania i wysyłania danych są przejrzyste... Czasami zdarza się, że coś nie działa, ale zazwyczaj w takich sytuacjach istnieje obejście lub inna metoda, która się sprawdza. Materiały pomocy, choć obszerne i przydatne, mogą czasami być nieco trudne w nawigacji (z tego co wiem, trwają prace nad tym zagadnieniem).

Tworzenie formularzy jest bardzo proste. Interfejs użytkownika jest dobry i od czasu do czasu aktualizowany, aby ułatwić pracę. Integracja z Salesforce oraz metoda wstępnego wypełniania i wysyłania danych są przejrzyste... Czasami zdarza się, że nie da się czegoś zrobić, ale zazwyczaj w takich sytuacjach istnieje obejście lub inna metoda, która zadziała. Materiały pomocy, choć obszerne i pomocne, mogą czasami być nieco trudne w nawigacji (z tego co wiem, trwają prace nad tym zagadnieniem).

📚 Czytaj więcej: Jak stworzyć cykl pracy zarządzania klientami

10. Zoho Formularz (najlepsze rozwiązanie do integracji z ekosystemem Zoho)

za pośrednictwem Zoho Formularz

Zoho Forms to narzędzie do tworzenia formularzy, które doskonale łączy się z systemami CRM, działami pomocy technicznej lub wewnętrznymi pulpitami. Jest to doskonała opcja dla zespołów zajmujących się technologiami medycznymi, które już pracują w ekosystemie Zoho. Pozwala to na bezpośrednie pobieranie danych z formularzy do aplikacji lub wyzwalanie cyklów pracy opartych na logice.

Chociaż zgodność z HIPAA jest dostępna tylko w planach Premium i Enterprise Plan, zapewnia ona podpisaną umowę BAA, szyfrowanie SSL, maskowanie danych na poziomie pól oraz ścieżki audytu.

Zoho Formularz można zintegrować z narzędziami przeznaczonymi dla pacjentów, które obsługują proces gromadzenia danych medycznych i wrażliwych danych pacjentów.

Najlepsze funkcje Zoho Formularz

Dystrybucja formularzy za pośrednictwem mediów społecznościowych, e-mail, kodów QR lub umieszczając je na swojej stronie internetowej

Gromadź dane w trybie offline i korzystaj z funkcji takich jak tagowanie geolokalizacyjne, skanowanie kodów QR, formularze z logiką warunkową, podpisy elektroniczne, przesyłanie plików/obrazów, skanowanie kart i tryb kiosku

Współpracuj z członkami zespołu, poprzez udostępnianie nieograniczonej liczby formularzy (w ramach płatnych planów), ustawienie uprawnień i współpracując w czasie rzeczywistym

Analizuj wydajność formularzy za pomocą wbudowanych raportów i narzędzi analitycznych, aby śledzić liczbę przesłanych formularzy i wskaźniki ich zakończenia

Ograniczenia Zoho Formularz

Chociaż logika warunkowa ma wsparcie, często opisuje się ją jako uciążliwą i trudną w zarządzaniu, szczególnie w przypadku formularzy wielostronicowych lub bardzo dynamicznych

Chociaż jest ono bardzo wydajne w ramach własnego ekosystemu, jako samodzielne narzędzie może oferować mniej korzyści

Ceny Zoho Formularz

Free: Free

Podstawowy: 12 USD/miesiąc

Standard: 30 USD/miesiąc

Profesjonalny: 60 USD/miesiąc

Premium: 110 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Zoho Formularz

G2: 4,4/5 (ponad 160 recenzji) 4,4/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 130 recenzji)

Co mówią o Zoho Formularz użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto jak jeden z użytkowników opisał swoje doświadczenia:

Wprowadzanie potrzebnych elementów, takich jak nazwisko i adres klienta, wykonana praca oraz wszelkie dane, które chcesz uwzględnić w zleceniach, jest łatwe i proste.

Wprowadzanie potrzebnych elementów, takich jak nazwisko i adres klienta, wykonana praca oraz wszelkie dane, które chcesz uwzględnić w zleceniach, jest łatwe i proste.

11. MakeForms (najlepsze rozwiązanie do tworzenia nowoczesnych, responsywnych formularzy)

za pośrednictwem Makeforms

MakeForms to narzędzie do tworzenia formularzy zgodne z HIPAA, RODO, CCPA, PIPEDA i australijską ustawą o ochronie danych osobowych (DPA).

W zależności od potrzeb użytkownika można wybierać spośród różnych typów formularzy, takich jak formularze jednostronicowe, wieloetapowe przepływy lub formularze zawierające wszystkie pola jednocześnie. Asystent AI sugeruje pola i struktury na podstawie opisu formularza.

Dodatkowo możesz ustawić jednorazowy kod, żeby zweryfikować użytkowników, zanim prześlą poufne dane. Ta funkcja jest przydatna w telemedycynie lub podczas rejestracji w aplikacji.

Najlepsze funkcje MakeForms

Wykorzystaj „źródła”, aby śledzić odpowiedzi dla każdego kanału dystrybucji i uzyskać szczegółowe analizy

Wybierz jeden z trzech rodzajów formularzy: pojedynczy, krokowy lub zbiorczy

Dostosuj formularze, korzystając z ponad 160 szablonów, takich jak szablony formularzy opinii, oraz 100 motywów projektowych niestandardowych z możliwością dodania własnego logo, czcionek i elementów brandingowych

Współpracuj ze swoim zespołem w udostępnianych obszarach roboczych , aby usprawnić data powstania formularzy, ich przeglądanie i zarządzanie nimi

Zarządzaj i analizuj dane przesłane z formularzy, korzystając z wielu widoków, takich jak widok tabeli i podsumowanie

Limit MakeForms

Free poziom cenowy nie obejmuje zgodności z HIPAA (podpisanie umowy o współpracy biznesowej, BAA). W tym celu potrzebne są płatne plany

Ceny MakeForms

Essentials: 29 USD/miesiąc

Pro: 69 USD/miesiąc

Agencja: 149 USD/miesiąc

enterprise:* Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje MakeForms

G2: 4,9/5 (ponad 30 recenzji) 4,9/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o MakeForms użytkownicy w prawdziwym życiu?

Cytat z recenzji G2:

Po pierwsze, jego wartość jest doskonała. Dzięki 5000 przesłanych za jedyne 29 USD miesięcznie jest to przystępna cena za obsługę dużych ilości danych bez nadwyrężania budżetu. Zauważyłem również, że szybko się ładuje po osadzeniu na mojej stronie, co zapewnia płynne działanie dla odwiedzających – to duży plus dla komfortu użytkowania... Opcje integracji wydają się mieć limit. Istnieją połączenia z narzędziami do automatyzacji, takimi jak Zapier, ale wolałbym nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z Zapier tylko po to, aby połączyć się z innymi moimi narzędziami. Rozszerzenie bezpośrednich integracji znacznie ułatwiłoby sprawę.

Po pierwsze, jego wartość jest doskonała. Dzięki 5000 przesłanych za jedyne 29 USD miesięcznie jest to przystępna cena za obsługę dużych ilości danych bez nadwyrężania budżetu. Zauważyłem również, że szybko się ładuje po osadzeniu na mojej stronie, co zapewnia płynne działanie dla odwiedzających – to duży plus dla komfortu użytkowania... Opcje integracji wydają się mieć limit. Istnieją połączenia z narzędziami do automatyzacji, takimi jak Zapier, ale wolałbym nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z Zapier tylko po to, aby połączyć się z innymi moimi narzędziami. Rozszerzenie bezpośrednich integracji znacznie ułatwiłoby sprawę.

Funkcje, na które należy zwrócić uwagę w narzędziu do tworzenia formularzy zgodnym z HIPAA

Jeśli gromadzisz dane pacjentów w formie cyfrowej, wybór narzędzia do tworzenia formularzy online zgodnego z HIPAA jest koniecznością. Zgodnie z przepisami HIPAA każda platforma obsługująca chronione informacje zdrowotne (PHI) musi spotkać surowe wymagania dotyczące prywatności i bezpieczeństwa.

Oto kluczowe funkcje, na które należy zwrócić uwagę:

zabezpiecza umowę o współpracy biznesowej (BAA): *Gwarantuje, że dostawca oferuje podpisaną umowę BAA, stanowiącą podstawę wytycznych dotyczących zgodności z HIPAA, gdy strona trzecia przetwarza chronione informacje zdrowotne

Szyfruje wszystkie dane od początku do końca: Chroni poufne informacje za pomocą silnego szyfrowania podczas bezpiecznej transmisji danych (przesłane formularze) i przechowywania (po zapisaniu)

kontrola dostępu użytkowników: *Ustaw jasne granice w zespole dzięki kontroli dostępu opartej na roli, aby zminimalizować ryzyko

oferuje szczegółowe dzienniki audytowe: *Rejestruje wszystkie widoki, edycje, przesłane i eksporty, aby pomóc Ci wykazać zgodność podczas audytów

integruje się z systemami EHR/EMR: *Wykazuje połączenie z istniejącymi elektronicznymi kartotekami medycznymi lub systemami zarządzania praktyką

zbieranie bezpiecznych podpisów elektronicznych w celu uzyskania zgody: *Uzyskiwanie podpisów pacjentów zgodnie z prawem na formularzach przyjęcia, dokumentach zgody lub upoważnieniach po wizycie

automatyzacja rutynowych zadań: *Przyspieszenie cyklu pracy dzięki automatyzacji, takiej jak przypomnienia dla pacjentów, powiadamianie personelu o nowych przesłanych oraz stosowanie logiki warunkowej w celu dostosowania pytań

Narzędzia do tworzenia formularzy zgodne z HIPAA a niezgodne z HIPAA: krótkie porównanie

Funkcja Narzędzie do tworzenia formularzy zgodne z HIPAA Niezgodny z normami kreator formularzy Ochrona danych Szyfruje dane podczas przesyłania i przechowywania Nie gwarantuje szyfrowania ani bezpiecznego przechowywania danych Kontrola dostępu Uwierzytelnianie użytkowników, uprawnienia oparte na roli, dzienniki audytowe Podstawowa ochrona logowania, brak szczegółowej ścieżki audytu *umowa o współpracy Business (BAA) Zapewnia podpisana umowa BAA, wymaganą prawnie do przetwarzania danych medycznych (PHI) Nie oferuje umowy BAA, nie jest prawnie odpowiednie dla danych PHI Przykład zastosowania Gromadzenie danych pacjentów, historii medycznej i szczegółowych informacji dotyczących ubezpieczenia Ogólne ankiety, formularze opinii i generowanie potencjalnych klientów Ryzyko związane z użyciem w służbie zdrowia Spotkanie z wymogami HIPAA, minimalizuje ryzyko prawne/finansowe Wykorzystanie go do przetwarzania danych medycznych może mieć następujące wyniki: kary finansowe i naruszenie bezpieczeństwa danych

👀 Czy wiesz, że... HIPAA nie została pierwotnie stworzona z myślą o prywatności w służbie zdrowia. Powstała w 1996 roku jako ustawa mająca na celu pomoc pracownikom w zachowaniu ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku zmiany pracy.

Zabezpiecz swoje formularze dzięki ClickUp

Znalezienie narzędzia do tworzenia formularzy zgodnego z HIPAA jest kluczowym krokiem w kierunku ochrony danych pacjentów. Jednak formularze HIPAA to tylko niewielka część większego obrazu.

Po zebraniu informacji o pacjencie potrzebujesz bezpiecznego, zorganizowanego sposobu śledzenia zadań, przekazywania informacji, zatwierdzania i dokumentacji.

ClickUp, aplikacja do pracy, która łączy formularze, pliki, zadania, raporty i rozmowy w przyjaznej dla użytkownika platformie opartej na AI. Enterprise Plan zapewnia zgodność z HIPAA i podpisaną umowę o współpracy biznesowej (BAA).

Twoje formularze i dane pacjentów są chronione za pomocą szyfrowania, kontroli dostępu i dzienników audytowych, osiągając spotkanie wymagań HIPAA dotyczących elektronicznych danych medycznych (ePHI).

Jest elastyczne, bezpieczne i idealnie sprawdza się w Teams opieki zdrowotnej.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅