Jak mierzyć zaangażowanie pracowników: Najlepsze wskaźniki i strategie

Zaangażowanie pracowników to emocjonalne połączenie i commit, jaki pracownik czuje w stosunku do swojej pracy i organizacji. Chodzi o to, z jaką pasją pracownicy podchodzą do swojej pracy i firmy.

Zaangażowani pracownicy nie tylko przychodzą i wychodzą z pracy; dbają o swoją pracę i są zaangażowani w cele organizacji. Są zmotywowani do osiągania jak najlepszych wyników i napędzania innowacji i rozwoju.

Z drugiej strony, niezaangażowani pracownicy mogą kosztować firmy miliony utraconej wydajności. Gallup szacuje, że niski poziom zaangażowania pracowników kosztuje globalną gospodarkę prawie 9 bilionów dolarów każdego roku. To samo badanie wykazało również, że 52% pracowników obecnie obserwuje lub aktywnie poszukuje nowej pracy.

Pomiar zaangażowania pracowników jest obowiązkowy do zrobienia dla każdej firmy, która chce, aby jej pracownicy byli zadowoleni i wydajni. Monitorując wskaźniki zaangażowania pracowników, liderzy mogą zidentyfikować obszary problematyczne, opracować strategie mające na celu poprawić zaangażowanie i stworzyć środowisko, w którym pracownicy dobrze się rozwijają.

W tym artykule omówimy różne sposoby mierzenia zaangażowania pracowników i niektóre strategie rozwijające dobrze prosperującą i zmotywowaną siłę roboczą.

Zrozumienie różnych wskaźników zaangażowania pracowników

Przyjrzyjmy się różnym wskaźnikom, które mogą dać nam wgląd w zaangażowanie pracowników.

Wskaźnik dobrowolnej rotacji pracowników

Stopień, w jakim pracownicy dobrowolnie opuszczają firmę może wiele powiedzieć o środowisku pracy i możliwościach rozwoju. Wysoka rotacja może wskazywać na problemy leżące u jej podstaw, takie jak brak możliwości awansu lub nawet niezadowolenie z kierownictwa. Wśród nowych pracowników może to wskazywać na nieefektywny onboarding.

Z drugiej strony, niski wskaźnik dobrowolnej rotacji sugeruje, że pracownicy są ogólnie zadowoleni i zaangażowani w firmę. Może to być pozytywny wskaźnik zdrowego środowiska pracy i skutecznych praktyk zarządzania.

Wskaźnik utrzymania pracowników

Wskaźnik retencji pracowników to odsetek pracowników, którzy pozostają w firmie przez określony okres. Jest to miara tego, jak dobrze organizacja jest w stanie utrzymać swoją siłę roboczą.

Wysoki wskaźnik retencji pracowników często koreluje z silnym zaangażowaniem, co sugeruje, że pracownicy czują się wartościowi i widzą swoją przyszłość w firmie. Może to prowadzić do zwiększenia wydajności, zmniejszenia kosztów związanych z zatrudnianiem i szkoleniem nowych pracowników oraz bardziej stabilnego środowiska pracy.

Absencja

Absencja odnosi się do wskaźnika nieobecności pracowników w pracy z powodu choroby, powodów osobistych lub innych czynników. Może to być znaczący problem dla organizacji, ponieważ może wpływać na wydajność, morale i ogólne operacje biznesowe.

Częste nieobecności mogą wskazywać na wypalenie zawodowe, brak zainteresowania lub problemy osobiste wpływające na życie zawodowe.

Przeczytaj również: Ankiety dotyczące dobrego samopoczucia pracowników

Wynik promocji netto pracowników (eNPS)

Kolejny krytyczny wskaźnik zaangażowania pracowników, Employee Net Promoter Score, pokazuje, jak prawdopodobne jest, że pracownicy polecą Twoją firmę jako świetne miejsce do pracy. Jest to bezpośrednie odzwierciedlenie ich doświadczenia i satysfakcji.

Wysoki wskaźnik eNPS wskazuje, że pracownicy są ogólnie zadowoleni i lojalni wobec firmy. Z drugiej strony, niskie wyniki promocji netto pracowników sugerują wysoki wskaźnik niezaangażowanych pracowników.

ClickUp Brain pomaga zadawać pytania mające na celu zmierzenie satysfakcji pracowników w organizacji

Zadowolenie pracowników

Szczęśliwy pracownik to pracownik o dużej wydajności, ale satysfakcja pracowników sięga głębiej niż tylko powierzchowna zawartość. Obejmuje ona różne czynniki, w tym równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, wynagrodzenie i świadczenia, szacunek, komfortowe środowisko pracy i zgodność z wartościami firmy.

Środki mające na celu poprawę satysfakcji pracowników pomogą również poprawić wyniki zaangażowania pracowników.

Czytaj więcej: Jak mierzyć wydajność pracowników

Wydajność pracowników

Śledzenie wydajności pracowników w czasie to kolejny sposób na pomiar ich zaangażowania.

Wysoka wydajność często idzie w parze z wysokim zaangażowaniem pracowników, co sprawia, że jest to jeden z krytycznych wskaźników zaangażowania, które należy śledzić.

Kiedy pracownicy są zaangażowani, jest bardziej prawdopodobne, że spełnią i przekroczą oczekiwania dotyczące wydajności. Organizacje, dla których priorytetem jest utrzymanie zaangażowania pracowników, mają większe szanse na posiadanie wydajnej i zadowolonej siły roboczej, która osiąga dobre wyniki.

ROI z zaangażowania pracowników

ROI z zaangażowania pracowników mierzy zwrot finansowy, jaki firma osiąga inwestując w inicjatywy mające na celu poprawę zaangażowania pracowników. Określa on wymierne korzyści wynikające z posiadania bardziej zaangażowanej siły roboczej.

Zwrot z inwestycji w zwiększenie zaangażowania można zaobserwować w zyskach, innowacjach i zmniejszonych kosztach rotacji. Zaangażowani pracownicy przyczyniają się do rentowności.

Czytaj więcej: Tworzenie pozytywnego środowiska pracy

Ocena Glassdoor

Niektóre wskaźniki zaangażowania pracowników są bardziej widoczne niż inne; na przykład oceny na stronach internetowych z recenzjami pracodawców, takich jak Glassdoor.

Publiczne postrzeganie może odzwierciedlać wewnętrzne morale, dzięki czemu ocena Glassdoor organizacji jest oknem na nastroje pracowników. Niski poziom zadowolenia pracowników doprowadzi do spadku oceny. Ponieważ potencjalni pracownicy i niestandardowi klienci często sprawdzają te oceny, mogą one również znacząco wpłynąć na markę.

Zadowolenie klientów

Wysoce zaangażowani pracownicy zazwyczaj prowadzą do zadowolenia klientów, wiążąc doświadczenie użytkownika końcowego bezpośrednio z zaangażowaniem pracowników. Pracownicy, którzy lubią swoją pracę i środowisko pracy, są bardziej skłonni do zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta, co prowadzi do wyższego poziomu zadowolenia klientów.

Wysokie morale pracowników, często kojarzone z zadowolonymi pracownikami, również prowadzi do lepszych doświadczeń klientów. Pracownicy, którzy są zadowoleni ze swojej pracy, są bardziej skłonni do bycia pozytywnymi i pomocnymi w stosunku do klientów.

Przeczytaj również:

Wykorzystanie analizy siły roboczej do stworzenia dobrze prosperującego miejsca pracy

Pomiar wskaźników zaangażowania pracowników

Teraz, gdy zidentyfikowaliśmy kluczowe wskaźniki zaangażowania pracowników, omówmy, jak skutecznie je śledzić.

Ankiety, sesje informacji zwrotnych i wywiady to tylko niektóre ze sposobów na zebranie cennych informacji na temat poziomu zadowolenia i zaangażowania pracowników.

Ankiety zaangażowania pracowników

Ankiety są potężnym narzędziem do śledzenia zaangażowania pracowników ponieważ zapewniają bezpośredni sposób zbierania opinii i spostrzeżeń od pracowników. Organizacje mogą korzystać z różnych rodzajów ankiet, takich jak formularze opinii pracowników, ankiety pulsu, ankiety grup fokusowych itp. Oto jak mogą one pomóc:

Identyfikacja kluczowych obszarów zainteresowania: Ankiety mogą pomóc wskazać konkretne obszary, w których pracownicy czują się zaangażowani lub niezaangażowani. Informacje te mogą być wykorzystane do dostosowania inicjatyw zaangażowania

Ankiety mogą pomóc wskazać konkretne obszary, w których pracownicy czują się zaangażowani lub niezaangażowani. Informacje te mogą być wykorzystane do dostosowania inicjatyw zaangażowania Zmierzyć satysfakcję: Mogą ocenić zadowolenie pracowników z różnych aspektów ich pracy, takich jak rola zawodowa, kultura firmy, wynagrodzenie i przywództwo

Mogą ocenić zadowolenie pracowników z różnych aspektów ich pracy, takich jak rola zawodowa, kultura firmy, wynagrodzenie i przywództwo Pomiar morale: Badanie satysfakcji pracowników może zmierzyć morale pracowników i zidentyfikować wszelkie problemy, które mogą wpływać na poziom zaangażowania

Badanie satysfakcji pracowników może zmierzyć morale pracowników i zidentyfikować wszelkie problemy, które mogą wpływać na poziom zaangażowania Śledzenie zmian: Przeprowadzając ankiety na przestrzeni czasu, organizacje mogą śledzić zmiany w zaangażowaniu pracowników i mierzyć skuteczność swoich inicjatyw

Niestandardowe ankiety i kwestionariusze dla pracowników z ClickUp Forms

Platforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp

sprawia, że tworzenie i przeprowadzanie corocznych ankiet zaangażowania pracowników jest bardzo proste. Tworzenie ankiety z możliwością dostosowania Formularze ClickUp które przechwytują wszystkie odpowiedzi w jednym miejscu i przekształcają je w możliwe do śledzenia Zadania ClickUp . Zapewnia to, że informacje zwrotne od pracowników są uwzględniane.

Nie trzeba jednak rozpoczynać tego procesu od zera.

Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp

Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp

jest idealnym narzędziem do uzyskania dokładnego obrazu satysfakcji i zaangażowania pracowników. Dzięki temu szablonowi możesz:

Opracować wyczyszczone, możliwe do podjęcia działania spostrzeżenia na temat nastrojów pracowników

Tworzyć spersonalizowane ankiety z niestandardowymi pytaniami

Zbierać opinie pracowników w czasie rzeczywistym na dowolnym urządzeniu

Śledzenie zmian i ulepszeń na przestrzeni czasu

Korzystaj z 32 różnych niestandardowych atrybutów, aby zbierać opinie pracowników na temat wynagrodzenia, rozwoju kariery, warunków pracy i nie tylko. Przełącz się z widoku opinii firmy, który pokazuje opinie z całej firmy, do widoku działu, który pomaga śledzić i porównywać opinie z każdego działu.

360-stopniowa informacja zwrotna

Ankiety te zbierają informacje zwrotne od pracowników, ich menedżerów, współpracowników i bezpośrednich podwładnych, aby zapewnić kompleksowy widok zaangażowania pracowników. Ta wszechstronna perspektywa pomaga uzyskać pełniejszy obraz wpływu i doświadczeń poszczególnych pracowników.

Zbieranie informacji zwrotnych 360 stopni

pozwala organizacjom na:

Zmniejszenie stronniczości: Poprzez zbieranie informacji zwrotnych z wielu źródeł, badania 360 stopni mogą zapewnić bardziej obiektywną ocenę tego, jak pracownicy na różnych poziomach doświadczają organizacji i jej kultury

Poprzez zbieranie informacji zwrotnych z wielu źródeł, badania 360 stopni mogą zapewnić bardziej obiektywną ocenę tego, jak pracownicy na różnych poziomach doświadczają organizacji i jej kultury Wzmocnienie przywództwa: Badania 360 stopni mogą być również wykorzystywane do oceny skuteczności liderów i identyfikacji obszarów wymagających poprawy w ich stylu przywództwa. Ostatecznie ma to pozytywny wpływ na kulturę organizacyjną

Badania 360 stopni mogą być również wykorzystywane do oceny skuteczności liderów i identyfikacji obszarów wymagających poprawy w ich stylu przywództwa. Ostatecznie ma to pozytywny wpływ na kulturę organizacyjną Rozwój pracowników: Informacje zwrotne z badań 360 stopni mogą być wykorzystane do zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy i stworzenia spersonalizowanych planów rozwoju dla pracowników. Pomaga to również poprawić ich indywidualne wyniki i satysfakcję z pracy w dłuższej perspektywie

Przeczytaj również:

Najlepsze oprogramowanie do przeprowadzania ankiet wśród pracowników

Wywiady z pracownikami

Przeprowadzane przez dział HR w momencie odejścia pracownika z firmy, wywiady końcowe mogą być kopalnią spostrzeżeń, ujawniając prawdy o miejscu pracy, których obecni pracownicy mogą nie wyrazić. Oto jak mogą one pomóc w pomiarze zaangażowania pracowników:

Identyfikacja powodów odejścia: Wywiady mogą ujawnić podstawowe powody, dla których pracownicy odchodzą, takie jak niezadowolenie z pracy, wynagrodzenia lub środowiska pracy. Informacje te mogą pomóc zidentyfikować obszary, w których poprawa może zwiększyć zaangażowanie pracowników

Wywiady mogą ujawnić podstawowe powody, dla których pracownicy odchodzą, takie jak niezadowolenie z pracy, wynagrodzenia lub środowiska pracy. Informacje te mogą pomóc zidentyfikować obszary, w których poprawa może zwiększyć zaangażowanie pracowników Mierzenie skuteczności inicjatyw związanych z zaangażowaniem: Menedżerowie ds. zasobów ludzkich mogą wykorzystać wywiady z pracownikami, aby ocenić skuteczność inicjatyw związanych z zaangażowaniem pracowników i zidentyfikować obszary, w których potrzebne są ulepszenia

Menedżerowie ds. zasobów ludzkich mogą wykorzystać wywiady z pracownikami, aby ocenić skuteczność inicjatyw związanych z zaangażowaniem pracowników i zidentyfikować obszary, w których potrzebne są ulepszenia Zbieranie informacji zwrotnych na temat czynników zaangażowania: Wywiady z pracownikami mogą być wykorzystywane do zbierania konkretnych informacji zwrotnych na temat kluczowych czynników zaangażowania, takich jak przywództwo, kultura firmy, możliwości rozwoju i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Porada dla profesjonalistów: Asystent pisania AI w ClickUp może pomóc w stworzeniu listy pytań, które należy zadać podczas rozmów kwalifikacyjnych. Podpowiedź AI i przekonaj się!

Stwórz kompleksową listę pytań na rozmowę kwalifikacyjną, aby ocenić ich doświadczenie z Twoją organizacją, korzystając z asystenta pisania AI ClickUp Brain

Informacje zwrotne dotyczące wdrażania nowych pracowników

Pierwsze wrażenie ma znaczenie, a nowi pracownicy mogą zaoferować świeże spojrzenie na kondycję kultury organizacyjnej Twojej firmy. Ich opinie mogą pomóc udoskonalić proces wdrażania i zapewnić nowym pracownikom dobry start. Zbieranie od nich opinii na różnych scenach - takich jak pierwszy tydzień, pierwszy miesiąc i pierwszy kwartał - może pomóc w następujący sposób:

Identyfikacja wczesnych wyzwań związanych z zaangażowaniem: Informacje zwrotne od nowych pracowników mogą pomóc w ujawnieniu wszelkich problemów lub przeszkód, które mogą utrudniać ich zaangażowanie od samego początku. Może to zapewnić wgląd w ich początkowe zadowolenie z firmy, ich roli i zespołu

Informacje zwrotne od nowych pracowników mogą pomóc w ujawnieniu wszelkich problemów lub przeszkód, które mogą utrudniać ich zaangażowanie od samego początku. Może to zapewnić wgląd w ich początkowe zadowolenie z firmy, ich roli i zespołu Ocena skuteczności programów onboardingowych: Informacje zwrotne na temat onboardingu mogą pomóc ocenić skuteczność procesów onboardingowych firmy i zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Informacje zwrotne na temat onboardingu mogą pomóc ocenić skuteczność procesów onboardingowych firmy i zidentyfikować obszary wymagające poprawy Przewidywanie przyszłego zaangażowania: Wczesne poziomy zaangażowania często mogą być predyktorem przyszłego zaangażowania i utrzymania pracowników. Zajmując się wszelkimi problemami zidentyfikowanymi podczas wdrażania, organizacje mogą poprawić długoterminowe zaangażowanie pracowników

Porada dla profesjonalistów: Teams HR mogą również korzystać z szablonów takich jak Szablon zaangażowania pracowników ClickUp aby usprawnić procesy związane z gromadzeniem, analizowaniem i działaniem na podstawie wskaźników zaangażowania pracowników.

Analiza i działanie na podstawie opinii pracowników

Sam pomiar zaangażowania pracowników nie wystarczy - liderzy muszą być w stanie analizować informacje i wyciągać z nich wnioski. ClickUp również to ułatwia.

Monitoruj wszystkie wskaźniki KPI zaangażowania pracowników za pomocą pulpitów ClickUp

Pulpity ClickUp

mogą być potężnym narzędziem do analizy danych dotyczących zaangażowania pracowników. Tworząc niestandardowe pulpity, organizacje mogą wizualizować i śledzić kluczowe wskaźniki zaangażowania. Oto kilka rzeczy, do zrobienia z nimi:

Używać widżetów do konsolidowania danych z ankiet pracowniczych i innych źródeł do pulpitu

z ankiet pracowniczych i innych źródeł do pulpitu Analizować dane z różnych Teams lub działów, aby zidentyfikować wszelkie rozbieżności w poziomach zaangażowania

w poziomach zaangażowania Śledzenie postępów w osiąganiu celów związanych z zaangażowaniem pracowników i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy

w osiąganiu celów związanych z zaangażowaniem pracowników i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy Połączenie ClickUp z innymi narzędziami , takimi jak oprogramowanie HR lub platformy ankietowe, w celu gromadzenia i analizowania danych z wielu źródeł

, takimi jak oprogramowanie HR lub platformy ankietowe, w celu gromadzenia i analizowania danych z wielu źródeł Tworzenie zautomatyzowanych raportów, które są regularnie wysyłane do odpowiednich interesariuszy

Porada profesjonalisty:

ClickUp Brain

, zintegrowany asystent AI, może pomóc w automatyzacji aktualizacji postępów i cotygodniowych raportów zaangażowania dla wszystkich interesariuszy. Wypróbuj!

Analiza opinii pracowników powie Ci, co należy poprawić w Twojej organizacji, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników. Kolejne kroki? W oparciu o spostrzeżenia, ustawienie konkretnych celów i stworzenie planu zaangażowania pracowników.

Ustaw cele, podziel je na cele i bądź na bieżąco z postępami dzięki ClickUp Goals

ClickUp pomaga oczywiście również tutaj.

Ustaw cele indywidualne i zespołowe związane z zaangażowaniem pracowników za pomocą

ClickUp Cele

i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym. Lub po prostu użyj jednego z ClickUp

free szablonów HR

.

Szablon KPI dla ClickUp

Szablon KPI dla ClickUp

pomaga Teams z łatwością ustawić i śledzić cele związane z zaangażowaniem pracowników. Dzięki temu szablonowi KPI możesz:

Ustawić cele i dostosować do nich Teams

Uzyskać jasność co do postępów w realizacji celów

Śledzenie wyników w czasie za pomocą wizualnych pulpitów

Zapewnić widoczność wyników w całej organizacji

Stworzenie planu zaangażowania pracowników nie jest trudne, ale wymaga czasu, przemyśleń i wysiłku. Korzystanie z szablonu zmniejsza wysiłek ręczny i pomaga szybciej rozpocząć działania związane z zaangażowaniem.

Szablon planu działań na rzecz zaangażowania pracowników ClickUp

zapewnia jasny plan działania w celu zwiększenia morale, wydajności i utrzymania pracowników w miejscu pracy.

Wdrażanie zmian: Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników

Uprość wdrażanie strategii HR dzięki platformie do zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp

Oto kilka strategii, które mogą pomóc zwiększyć poziom zaangażowania wśród pracowników:

Kultywuj poczucie przynależności: Organizuj działania budujące zespół i wydarzenia społeczne, aby wzmocnić relacje i promować koleżeństwo

Organizuj działania budujące zespół i wydarzenia społeczne, aby wzmocnić relacje i promować koleżeństwo Zbuduj pozytywną kulturę firmy: Stwórz atmosferę, w której pracownicy czują się bezpiecznie integracyjne miejsce pracy gdzie każdy czuje się włączony i szanowany. Promocja przejrzystości i otwartej komunikacji oraz zachęcanie wszystkich pracowników do zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Stwórz atmosferę, w której pracownicy czują się bezpiecznie integracyjne miejsce pracy gdzie każdy czuje się włączony i szanowany. Promocja przejrzystości i otwartej komunikacji oraz zachęcanie wszystkich pracowników do zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym Oferuj uznanie i nagrody: Upewnij się, że wynagrodzenie jest konkurencyjne i sprawiedliwe pracownicy czuli się docenieni . Uruchamianie programów doceniania pracowników i nagradzanie ich za wkład w powodzenie organizacji

Upewnij się, że wynagrodzenie jest konkurencyjne i sprawiedliwe pracownicy czuli się docenieni . Uruchamianie programów doceniania pracowników i nagradzanie ich za wkład w powodzenie organizacji **Stwórz wyczyszczone ścieżki kariery i możliwości awansu oraz inwestuj w szkolenia pracowników i programy rozwoju zawodowego. Pomoże to zwiększyć satysfakcję pracowników z pracy, a także przyniesie korzyści organizacji w dłuższej perspektywie

Zachęcanie do autonomii: Umożliwienie pracownikom przejęcia własności nad swoją pracą i przyczynienia się do powodzenia firmy. Umożliwiaj im podejmowanie własnych decyzji, ale dostarczaj regularnych informacji zwrotnych i konstruktywnej krytyki. Pomoże to pracownikom rozwijać się i poprawi ich poziom zaangażowania

Czytaj więcej:

Wzmacnianie głosu pracowników w miejscu pracy

Buduj zaangażowane Teams z ClickUp

Aby zbudować świetny zespół, nie wystarczy zatrudnić odpowiednich ludzi. Długoterminowe powodzenie wymaga, aby ci

teams pozostaną szczęśliwe i wydajne

.

Poruszanie się po labiryncie wskaźników zaangażowania pracowników może wydawać się zniechęcające, ale jest to podróż, którą warto odbyć. Stale mierząc, analizując i działając na podstawie tych wskaźników, będziesz na dobrej drodze do osiągnięcia wyższego poziomu zaangażowania i wydajności w miejscu pracy.

Liderzy i zespoły HR polegają na platformach do zarządzania zadaniami, takich jak ClickUp, aby planować, realizować i mierzyć swoje inicjatywy w zakresie zarządzania ludźmi i rozwoju. ClickUp pomaga im również zapewnić, że ich pracownicy mogą łatwo współpracować, komunikować się i zarządzać swoją codzienną pracą.

Wypróbuj ClickUp, aby przekonać się o jego zaletach. Zarejestruj się za darmo dzisiaj.