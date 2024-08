10 działań podnoszących morale pracowników do wypróbowania już teraz

Inwestowanie czasu, pieniędzy i zasobów w rekrutację najlepszych talentów dla firmy to tylko połowa sukcesu. Posiadanie skutecznej strategii zaangażowania pracowników jest kluczem do ich zatrzymania, maksymalizacji ich potencjału i zapewnienia, że pozostaną lojalni wobec Twojej organizacji.

A jednak Raportowanie Gallupa wykazał, że 77% pracowników jest niezaangażowanych lub aktywnie niezaangażowanych. Jeśli tu jesteś, prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, jak ważne jest wypełnienie tej luki. W wyniku tego szukasz pomysłów na zaangażowanie pracowników. Jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Przygotowaliśmy listę zabawnych działań angażujących pracowników, aby przywrócić iskrę w miejscu pracy i zbudować silne teamy, które będą pracować na sukces firmy.

Czym są działania angażujące pracowników?

Działania angażujące pracowników to różne gry, wydarzenia, akcje lub odgrywanie ról, które są wykorzystywane do poprawy emocjonalnego zaangażowania i entuzjazmu Teams w stosunku do ich pracy i firmy.

Oznacza to, że zaangażowany pracownik nie pracuje tylko dla wypłaty, okazjonalnej premii lub kolejnej promocji. Są oni również zaangażowani w pomoc firmie w osiągnięciu jej krótko- i długoterminowych celów. Tacy pracownicy proponują nowe pomysły, podejmują wyzwania i robią wszystko, co w ich mocy. 💪

Z drugiej strony, niezaangażowany pracownik robi absolutne minimum, tylko do zrobienia. Wchodzą i wychodzą z pracy, obserwując zegar bardziej niż swój wkład w postęp firmy. Zamiast postrzegać wyzwania jako szanse na rozwój, mogą widzieć je jako obciążenie i unikać ich.

Patrząc z szerszej perspektywy, zaangażowani pracownicy napędzają innowacje, przyczyniają się do pozytywnej kultury pracy i pomagają firmie zachować elastyczność w stale zmieniającym się krajobrazie biznesowym.

Tymczasem niezaangażowani pracownicy mają tendencję do obniżania wydajności i spowalniania postępów firmy w osiąganiu jej celów.

Dlaczego zaangażowanie pracowników jest ważne?

Firmy, które traktują priorytetowo i inwestują w poprawę zaangażowania pracowników, czerpią z tego ogromne korzyści. Według badania badanie Gallupa z 2020 r wysokie zaangażowanie pracowników prowadzi do

21% wyższej rentowności

81% spadek absencji

41% mniej defektów jakościowych

14% wzrost wydajności

10% wzrost lojalności i zaangażowania niestandardowych klientów

18% niższa rotacja w organizacjach o wysokiej rotacji i 43% niższa rotacja w organizacjach o niskiej rotacji

Mówiąc prościej, wysokie zaangażowanie pracowników równa się wysokim zwrotom z biznesu. 📈

Co wpływa na zaangażowanie pracowników?

Wynagrodzenia i premie odgrywają rolę w zaangażowaniu pracowników, ale same w sobie nie wystarczą. Przyjrzyjmy się zatem innym kluczowym czynnikom, które wpływają na zaangażowanie pracowników zaangażowanie pracowników :

Przywództwo: Zaangażowanie pracowników zaczyna się od góry. Jeśli liderzy wierzą w cele firmy i pokazują to w swoich działaniach, pracownicy są bardziej skłonni do zaangażowania się

Zaangażowanie pracowników zaczyna się od góry. Jeśli liderzy wierzą w cele firmy i pokazują to w swoich działaniach, pracownicy są bardziej skłonni do zaangażowania się Wyczyszczona komunikacja: Pracownicy chcą jasności. Niejasne oczekiwania lub brak kierunku prowadzą do zamieszania i zmniejszają zaangażowanie

Pracownicy chcą jasności. Niejasne oczekiwania lub brak kierunku prowadzą do zamieszania i zmniejszają zaangażowanie Uznanie pracowników: W ludzkiej naturze leży poszukiwanie uznania za ciężką pracę. Dodatki takie jak premia lub podwyżka są świetne, ale czasami zwykłe "dziękuję" może wiele zdziałaćsprawiając, że pracownik czuje się doceniony i doceniony 🤝

W ludzkiej naturze leży poszukiwanie uznania za ciężką pracę. Dodatki takie jak premia lub podwyżka są świetne, ale czasami zwykłe "dziękuję" może wiele zdziałaćsprawiając, że pracownik czuje się doceniony i doceniony 🤝 Rozwój zawodowy: Pracownicy cenią sobie ciągłe uczenie się i rozwój. Jeśli takie możliwości są dostępne, poziom zaangażowania i satysfakcji z pracy prawdopodobnie wzrośnie

Pracownicy cenią sobie ciągłe uczenie się i rozwój. Jeśli takie możliwości są dostępne, poziom zaangażowania i satysfakcji z pracy prawdopodobnie wzrośnie Równowaga między pracą a życiem prywatnym: Wypalenie jest realne. Przepracowani pracownicy z czasem przestają się angażować. Oferowanie opcji pracy zdalnej, elastycznych godzin pracy i przerw od zajęć niezwiązanych z pracą skutecznie temu przeciwdziała

Wypalenie jest realne. Przepracowani pracownicy z czasem przestają się angażować. Oferowanie opcji pracy zdalnej, elastycznych godzin pracy i przerw od zajęć niezwiązanych z pracą skutecznie temu przeciwdziała Informacja zwrotna: Zaangażowanie rośnie, gdy pracownicy czują się bezpiecznie, wyrażając swoje obawy i czując, że ich wkład ma wartość

Zaangażowanie rośnie, gdy pracownicy czują się bezpiecznie, wyrażając swoje obawy i czując, że ich wkład ma wartość Relacje w pracy: Gdy pracownicy czują, że są częścią wspierającej się społeczności, są bardziej skłonni do pozostania zaangażowanymi

Burza mózgów, planowanie, opracowywanie strategii i usprawnianie komunikacji w czasie rzeczywistym w celu szybszej realizacji projektów dzięki ClickUp Whiteboards

Zrozumienie tych czynników pomaga zaprojektować skuteczną strategię zaangażowania, która zwiększa retencję i zaangażowanie pracowników. Przyjrzyjmy się teraz działaniom, które możesz wdrożyć od razu, aby ożywić swoją strategię.

10 najlepszych działań angażujących pracowników

Oto 10 najłatwiejszych i najskuteczniejszych działań angażujących pracowników, które pozwolą zwiększyć ich zaangażowanie.

1. Stwórz przyjazny program onboardingowy

Pierwsze wrażenia podczas wdrożenia, już od pierwszego dnia, nadają ton podróży pracownika w Twojej firmie. Niestety, niektóre firmy albo ignorują ten etap, albo się z nim spieszą.

W rzeczywistości, tylko 12% pracowników twierdzi, że ich firma wykonuje świetną robotę w zakresie wdrażania nowych pracowników. A jednak Badanie CareerBuilder wykazało, że dobrze zorganizowany program onboardingowy prowadzi do wyższego zaangażowania, wyższej wydajności i niższej rotacji pracowników.

Zapewnij swoim nowym pracownikom dobry start dzięki temu szablonowi szkoleniowemu ClickUp

Usprawnienie procesu wdrażania może być łatwiejsze niż myślisz. Oto kilka prostych zmian, które robią dużą różnicę:

Wyczyszczona agenda: Usprawnienie procesu wdrażania aby nowi pracownicy wiedzieli dokładnie, co mają zrobić, od początku do zrobienia

Usprawnienie procesu wdrażania aby nowi pracownicy wiedzieli dokładnie, co mają zrobić, od początku do zrobienia Zaplanuj sesje z przełożonymi: Wczesne spotkania z zespołem HR i przełożonymi są kluczowe. To idealny czas na ustawienie jasnych oczekiwań, nakreślenie roli i otwarcie kanałów komunikacji

Wczesne spotkania z zespołem HR i przełożonymi są kluczowe. To idealny czas na ustawienie jasnych oczekiwań, nakreślenie roli i otwarcie kanałów komunikacji Wprowadzenie do Teams **Zorganizuj osobiste lub wirtualne przełamanie lodów, aby przedstawić nowych pracowników zespołowi. Pomoże im to zrozumieć, do kogo mogą się zwrócić z konkretnymi pytaniami i pomocą

**Zorganizuj osobiste lub wirtualne przełamanie lodów, aby przedstawić nowych pracowników zespołowi. Pomoże im to zrozumieć, do kogo mogą się zwrócić z konkretnymi pytaniami i pomocą Wsparcie koleżeńskie: Sparuj nowych pracowników z kumplem lub mentorem, aby pomóc im zaaklimatyzować się w nowej roli, środowisku pracy i kulturze firmy 🧑‍🤝‍🧑

Kiedy nowi pracownicy czują wsparcie od samego początku, szybko nabierają pewności siebie i czują, że przynależą do firmy. Zwiększa to ich zaangażowanie w rolę i chęć przyczynienia się do realizacji celów zespołu i firmy.

2. Zapewnienie szkoleń i możliwości rozwoju

Rozpoczęcie od dobrego programu onboardingowego jest świetne. Aby utrzymać tempo, musisz oferować ciągłe szkolenia i możliwości rozwoju.

Pomaga to pracownikom wypełnić luki w umiejętnościach potrzebnych do pełnienia ich ról i jest inteligentnym sposobem na utrzymanie motywacji zespołu i zaangażowany. Według badania raport Udemy z 2016 r , 80% pracowników twierdzi, że możliwości uczenia się w pracy sprawiają, że są bardziej zaangażowani.

Zacznij rozwijać swoje plan treningowy z tym szablonem Training Framework by ClickUp

Oto kilka praktycznych wskazówek, dzięki którym programy szkoleniowe będą trafiać w sedno:

Odpowiednia zawartość: Dostosuj zawartość szkolenia do celów firmy i indywidualnych wyzwań stojących przed pracownikami

Dostosuj zawartość szkolenia do celów firmy i indywidualnych wyzwań stojących przed pracownikami Interaktywne formaty realizacji: Porzuć długie i nudne sesje szkoleniowe. Zastosuj podejścia takie jak interaktywne warsztaty i quizy, grywalizacja i praktyczne symulacje

Porzuć długie i nudne sesje szkoleniowe. Zastosuj podejścia takie jak interaktywne warsztaty i quizy, grywalizacja i praktyczne symulacje Pętle informacji zwrotnej:Śledzenie wydajności izbieranie informacji zwrotnych po szkoleniu. Pomaga to udoskonalić przyszłe sesje, aby były odpowiednie i skuteczne

Regularne szkolenia nie tylko wspierają rozwój kariery twojego zespołu, ale także zwiększają wydajność i wyniki w ich rolach. Innymi słowy, rozwój Twojego zespołu to także Twój rozwój.

3. Angażuj pracowników w sesje dwukierunkowej informacji zwrotnej

Po uzyskaniu informacji zwrotnych z sesji szkoleniowych pracowników, dlaczego na tym poprzestać? Zachęcaj pracowników do wyrażania swoich przemyśleń, sugestii i obaw także w innych obszarach. Pomyśl o rozwoju produktu, interakcjach z klientami, procesach wewnętrznych, a nawet ulepszeniach kultury miejsca pracy.

Użyj szablony formularzy opinii do przechwytywania, ustalania priorytetów i działania zgodnie z sugestiami. Pokazuje to pracownikom, że ich wkład ma wartość, co sprawia, że są oni naturalnie skłonni do wnoszenia większego wkładu.

Ale informacja zwrotna nie jest ulicą jednokierunkową. Stwórz środowisko, w którym pracownicy mogą również otrzymywać informacje zwrotne od swoich przełożonych i współpracowników.

Widok czatu przechowuje wszystkie komentarze w ClickUp, aby szybko znaleźć dowolną rozmowę

Prawo

oprogramowanie do zarządzania ludźmi

pomaga usprawnić ten proces, nawet podczas pracy z wirtualnym zespołem. Powinno ono wspierać bieżącą komunikację za pośrednictwem komentarzy, czatów, Slack i

codzienne raportowanie

aby rozwiązywać problemy i obawy w czasie rzeczywistym.

Poprawia to pracę zespołową i stanowi podstawę dla bardziej zaangażowanych i wydajnych pracowników. Tworzy to również bezpieczną przestrzeń dla opinii pracowników - niezależnie od tego, czy chodzi o procesy pracy, powiązania w zespole, zalecenia dotyczące przestrzeni biurowej, czy też bardziej elastyczne harmonogramy pracy.

4. Wspólne świętowanie wyjątkowych dat

Świętuj z pracownikami specjalne daty, takie jak urodziny i rocznice pracy. Rozważ drobne gesty, takie jak karty podarunkowe, podziękowania w mediach społecznościowych, krojenie tortu, a nawet wspólny lunch. To bardzo angażuje pracowników i sprawia, że czują się oni wartościowi i częścią większej rodziny.

Ponadto, zrób sobie przerwę od rutyny, aby świętować zabawne święta i wydarzenia. Pomyśl o National Pizza Day, Take Your Dog to Work Day, Random Acts of Kindness Day i International Volunteer Day. Tworzy to wspólne wspomnienia i, co najważniejsze, ponownie pobudza zespół do ciężkiej pracy, ale docenia spontaniczność kultury firmy. ⚡️

Poruszaj się między wszechstronnym widokiem tabeli ClickUp 3.0 i widokiem kalendarza, aby jak najlepiej wizualizować całą swoją pracę

Zbuduj firmowy kalendarz, aby informować wszystkich o kamieniach milowych i wydarzeniach. Takie wizualne przypomnienie buduje oczekiwanie, zachęca zespół do uczestnictwa i daje wszystkim coś, na co mogą czekać z niecierpliwością.

Nigdy nie lekceważ siły tych małych uroczystości. Zachęcają one pracowników, podnoszą morale i przyczyniają się do ożywienia środowiska pracy.

5. Planuj wydarzenia integracyjne na świeżym powietrzu

Kto nie lubi dobrej zabawy i świeżego powietrza? Zabranie zespołu na zewnątrz w celu zaangażowania pracowników może naprawdę wstrząsnąć ... w dobry sposób, oczywiście. Pomaga to wszystkim zrelaksować się, nawiązać połączenie i zregenerować siły. Zacznij od zapoznania się z działaniami angażującymi pracowników, takimi jak:

Dzień w terenie

Wycieczka na kemping

Piknik w parku

Wycieczka grupy przyrodniczej

Miejskie polowanie na padlinożerców

Biegi lub spacery charytatywne

Teams, które bawią się razem, często lepiej ze sobą współpracują. Takie udostępnianie doświadczeń buduje zaufanie i toruje drogę do lepszej komunikacji i współpracy. Warto więc zainwestować w działania integracyjne - ich wpływ na wydajność i zadowolenie pracowników jest tego wart.

6. Organizuj pracownicze pokazy talentów

Organizowanie pokazów talentów w pracy może być świetną zabawą i przynieść mnóstwo korzyści. Po pierwsze, fajnie jest zobaczyć, jakie ukryte talenty mają twoi współpracownicy i świętować ich różnorodność i kreatywność. Można odkryć, że cicha osoba z działu księgowości potrafi żonglować lub że kierownik projektu gra na gitarze! 🎸

Przełamuje to również silosy między różnymi działami. Ludzie, którzy na co dzień nie wchodzą ze sobą w interakcje, mają szansę na współpracę i połączenie na poziomie osobistym.

Planuj i organizuj niezapomniane wydarzenia dzięki najlepszemu narzędziu do zarządzania wydarzeniami

Dodatkowo, dopingowanie członków zespołu za ich wyjątkowe talenty i bycie dopingowanym to świetne uczucie. Taka aktywność integracyjna sprawia, że biuro czuje się bardziej jak społeczność, co jest kluczem do poprawy codziennej komunikacji i zwiększenia zaangażowania pracowników.

7. Organizuj warsztaty artystyczne i rzemieślnicze

Warsztaty artystyczne i rzemieślnicze to kolejny świetny sposób na oderwanie się od pracy i nawiązanie więzi ze współpracownikami w swobodnym ustawieniu. Zajęcia mogą obejmować wszystko, od malowania po garncarstwo i projekty DIY.

Kiedy pracownicy wykonują swoje zwykłe zadania, opierają się w dużej mierze na lewej półkuli mózgu, która zajmuje się logiką i analitycznym myśleniem. Jednak zajęcia artystyczne stymulują prawą stronę, pobudzając kreatywność i wyobraźnię. Ta zmiana często prowadzi do świeżych, innowacyjnych pomysłów, gdy pracownicy wracają do pracy.

Praca z materiałami artystycznymi, używanie żywych kolorów i tworzenie namacalnych produktów ma działanie terapeutyczne i uspokajające. Pomaga złagodzić stres, poprawia nastrój i wyostrza koncentrację. 🧑‍💻

Aby zmaksymalizować te korzyści, rozważ regularne organizowanie sesji, różnicowanie rodzajów sztuki i rzemiosła oraz zapraszanie różnych instruktorów do udostępniania swojej wiedzy.

8. Udostępnianie pomysłów w mini prelekcjach w stylu TED

Organizowanie mini prelekcji w stylu TED to doskonały sposób na zachęcanie członków Teams do udostępniania wiedzy. Daje im to szansę na omówienie swoich odsetków, niezależnie od tego, czy są one związane z pracą, czy z ich osobistymi pasjami.

Przemawianie przed rówieśnikami może być wyzwaniem, zwłaszcza na początku. Jednak dzięki praktyce i wsparciu może znacznie zwiększyć pewność siebie i umiejętności wystąpień publicznych. Przydaje się to, gdy pracownicy muszą prowadzić webinary, konferencje i prezentacje dla klientów.

Słuchanie różnych tematów wzbudza ciekawość wśród członków zespołu, prowadząc do ciągłego samodoskonalenia. Pokazuje im również różne perspektywy i podejścia, których wcześniej nie brali pod uwagę.

Regularne organizowanie takich sesji to świetny sposób na promowanie kultury ciągłego uczenia się i rozwoju.

9. Zjedz lunch i naucz się czegoś nowego

Przerwy na lunch nie muszą polegać wyłącznie na uzupełnianiu płynów w organizmie. Od czasu do czasu można je również wykorzystać do uzupełnienia płynów w umyśle. 🧠

Dlaczego więc nie wypróbować sesji lunch-and-learn dla swojego teamu? Można je organizować raz w miesiącu, raz na kwartał lub w innych regularnych odstępach czasu. Zaproś zaproszonych prelegentów, aby omówili różne tematy, od najnowszych aktualizacji technologicznych po porady zdrowotne, a nawet rozwój umiejętności miękkich.

Przeciągnij i upuść niestandardowe pola do widoku formularza ClickUp, aby zebrać opinie na temat rodzajów sesji lunch-and-learn, którymi byliby zainteresowani Twoi pracownicy

Możesz także wprowadzić książkę miesiąca związaną z rozwojem osobistym lub trendami w branży. Następnie podczas przerwy na lunch każdy może porozmawiać o swoich kluczowych wnioskach z książki.

Piękno sesji lunch-and-learn polega na tym, że sprawiają one, że nauka staje się mniej przykrym obowiązkiem, a bardziej angażującym i przyjemnym doświadczeniem.

10. Zadbaj o formę dzięki zajęciom z zakresu zdrowia i dobrego samopoczucia

Kiedy twój zespół jest sprawny fizycznie, pracuje jeszcze lepiej. Dlaczego więc nie wprowadzić pewnych inicjatyw fitness do miejsca pracy?

Zajęcia jogi, zumby lub aerobiku to świetny sposób na rozpoczęcie dnia lub zrelaksowanie się po długim okresie pracy. Sprowadź instruktora fitness raz w tygodniu (lub w określone dni), aby poprowadził sesję dla całego zespołu. Jeśli masz ograniczony budżet, rozważ zapisanie się do aplikacji fitness prowadzonych przez profesjonalistów.

Innym fajnym pomysłem jest organizowanie cotygodniowych lub comiesięcznych wyzwań fitness, w których pracownicy rywalizują w przyjaznych konkursach, takich jak liczenie kroków, czas deski lub skakanie na skakance. Dodaje to element zabawy i koleżeństwa, jednocześnie promując zdrowy styl życia. 🤸‍♂️

Wprowadzaj zdrowe nawyki krok po kroku dzięki szablonowi ClickUp Personal Habit Tracker

Jeśli przestrzeń na to pozwala, można ustawić małą siłownię lub dedykowane miejsce do ćwiczeń w biurze. Alternatywnie, możesz nawiązać współpracę z lokalnymi siłowniami lub centrami fitness, aby zaoferować swoim pracownikom rabat na członkostwo w siłowni.

Promocja zdrowia i dobrego samopoczucia poprawia zdrowie psychiczne i ogólne samopoczucie pracowników. Prowadzi to do obniżenia poziomu stresu, poprawy koncentracji i zmniejszenia absencji spowodowanej problemami zdrowotnymi.

Jak mierzyć zaangażowanie pracowników

Po wdrożeniu strategii zaangażowania pracowników, kolejnym krokiem jest zmierzenie jej skuteczności. Nie każda aktywność będzie hitem i to jest w porządku. Śledząc opinie pracowników i wskaźniki uczestnictwa, możesz zdecydować, które działania należy zachować, a które zmodyfikować lub zastąpić.

Przeprowadzanie tych ocen podczas żonglowania innymi zadaniami HR może wydawać się bardzo przytłaczające. Na szczęście ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Teams HR zarządzają tym wszystkim płynnie. Użyj go, aby usprawnić cykl pracy, od zatrudniania i wdrażania do zarządzania zaangażowaniem pracowników i śledzenia wydajności - nie musisz zaczynać od zera, po prostu wybierz i niestandardowy dowolny z ponad 120 szablonów HR ClickUp.

Z Cele ClickUp mierzenie skuteczności strategii zaangażowania pracowników i śledzenie ogólnego Cele HR to pestka. Ustaw cele i śledź postępy w czasie rzeczywistym. Ponadto możesz zaplanować ankiety zaangażowania pracowników, aby dowiedzieć się, jak bardzo pracownicy czują się połączeni ze swoją pracą i misją firmy.

Śledzenie celów aż do najważniejszych wskaźników KPI i automatyczne uzyskiwanie szczegółowych widoków postępów

Zbieraj i organizuj te odpowiedzi w widoku Tabeli ClickUp i wizualizuj spostrzeżenia za pomocą wykresów kołowych, paskowych i liniowych w Pulpity ClickUp . Pulpit jest również idealny dla monitorowania wydajności pracowników i trendów wydajności w czasie. W ten sposób łatwo jest zidentyfikować obszary, które działają dobrze i inne, które wymagają uwagi.

A jeśli utkniesz w dowolnym momencie, ClickUp AI może być pomocny. Użyj tego Narzędzie AI do zadań HR takie jak sugerowanie pytań ankietowych, podsumowywanie jakościowych odpowiedzi ankietowych i burza mózgów na temat kolejnych kroków.

Engage, Energize, and Excel with ClickUp

Chociaż posiadanie świetnego zespołu jest niesamowite, to upewnienie się, że maksymalizuje on swoją wydajność i dobrze ze sobą współpracuje, jest prawdziwym przełomem. Wypróbuj powyższe działania angażujące i zobacz, jak pomagają. Kluczem jest zacząć od małych kroków i pozostać konsekwentnym.

I hej, nie zapomnij sprawdzić, jak dobrze działają wybrane przez ciebie działania angażujące pracowników. Korzystanie z narzędzie do monitorowania pracowników takie jak ClickUp pomaga Ci zarządzać pracownikami podczas śledzenia, analizowania i udoskonalania strategii zaangażowania. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i odblokuj szczęśliwszych, bardziej zaangażowanych pracowników. ✨