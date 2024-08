12 najlepszych programów do nagradzania pracowników w 2024 roku

Pamiętasz, jak Pam z "The Office" zdobyła nagrodę Dundie za posiadanie najbielszych trampek? Albo kiedy Toby został nagrodzony za "ekstremalną odpychalność"?

Dla niewtajemniczonych, coroczna ceremonia Dundies miała na celu podniesienie morale pracowników fikcyjnej firmy papierniczej Dunder Mifflin.

Podczas gdy Dundies są - według wszystkich relacji - beznadziejne, a niektóre nagrody (takie jak Toby) mogą nie brzmieć szczególnie atrakcyjnie, uchwyciły one istotę uznania pracowników i wspierania ducha zespołu. Jednak w czasach, gdy praca hybrydowa i zdalna stają się normą, organizowanie wszelkiego rodzaju ceremonii wręczenia nagród, absurdalnych czy nie, nie ma już większego sensu.

Na szczęście mamy oprogramowanie do nagradzania pracowników, które pozwala na technologicznie zaawansowany zwrot w naszej starej szkole "poklepywania po plecach" lub złotej gwiazdy. ⭐️

W tym przewodniku omówimy 12 najlepszych aplikacji do nagradzania pracowników, które pomogą twojemu zespołowi zacieśnić więzi, zwiększyć morale i utrzymać motywację - niezależnie od tego, czy są w biurze, czy na całym świecie!

Czym jest uznanie pracowników?

Uznawanie pracowników wykracza poza okazjonalne "Hej, dobrze się spisałeś!" i polega na otwartym potwierdzaniu, docenianiu i nagradzaniu wysiłku pracownika.

Widok czatu przechowuje wszystkie komentarze w ClickUp, aby szybko udostępniać swoje uznanie i znaleźć dowolną rozmowę

Koncepcja doceniania pracowników jest zakorzeniona w Hierarchia potrzeb Maslowa

Limity HeyTaco

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest zbyt zagracony

Sporadyczne usterki mogą mieć wpływ na nawigację

Ceny HeyTaco

Teams : $3.00/miesiąc za użytkownika dodanego ręcznie

: $3.00/miesiąc za użytkownika dodanego ręcznie Everyone: $3.00/miesiąc za użytkownika dodanego automatycznie

HeyTaco oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (300+ recenzji)

: 4.8/5 (300+ recenzji) Capterra: 5/5 (2 recenzje)

9. Kudos

Via: Kudos

Kudos to międzynarodowe, interaktywne oprogramowanie do rozpoznawania pracowników, które kładzie nacisk na wzajemne uznanie i oferuje unikalne usługi konsultingowe w celu ustanowienia angażującej kultury miejsca pracy.

Wśród jego wyróżniających się funkcji, najbardziej podobają nam się jego raporty analityczne. Pomagają one śledzić morale pracowników i przewidywać rotację personelu w nadchodzących miesiącach.

Najlepsze funkcje Kudos

Dostępny w ośmiu językach, dzięki czemu można go dostosować do potrzeb międzynarodowych Teams

Pełen zestaw narzędzi uznaniowych zarówno w wersji internetowej, jak i mobilnej

Limity Kudos

Pracownicy muszą zebrać znaczną liczbę punktów, aby otrzymać gotówkę

Ceny Kudos

Niestandardowy: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży, aby uzyskać wycenę

Oceny i recenzje Kudos

G2 : 4.8/5 (1,000+ recenzji)

: 4.8/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (900+ recenzji)

10. Mo

Via: Mo

"Hej Bobby, gratulacje z okazji dziesięciu lat w pracy - oto karta podarunkowa. Pa!"_

Nie jesteś fanem wymuszonych i mechanicznych systemów nagród? W Mo chodzi o to, by proces nagradzania był bardziej przemyślany i osobisty.

Podczas gdy Mo oferuje nagrody materialne, takie jak karty podarunkowe, jego głównym celem jest śledzenie cotygodniowych zwycięstw i świętowanie wspólnych doświadczeń lub "chwil" z cennymi członkami zespołu. Ideą tego oprogramowania do nagradzania pracowników jest pokazanie zespołowi, że ci zależy, naprawdę.

Najlepsze funkcje Mo

Narzędzie Assistant automatycznie przypomina pracodawcom o ważnych okazjach i osiągnięciach pracowników, zachęcając ich do udostępniania wyrazów uznania

Liczne niestandardowe nagrody

Ograniczenia Mo

Niektórzy użytkownicy uważają układ nawigacji za zbyt skomplikowany

Ceny Mo

Starter : $3/miesiąc za użytkownika

: $3/miesiąc za użytkownika Level Up : $5/miesiąc na użytkownika

: $5/miesiąc na użytkownika Niestandardowe: Ceny dostępne po kontakcie

Mo oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (60+ recenzji)

11. Slack

Via: Slack

Chociaż Slack jest przede wszystkim platformą komunikacyjną, oferuje możliwość podwojenia się jako oprogramowanie do uznawania pracowników poprzez tworzenie dedykowanych kanałów do świętowania osiągnięcia zawodowe

. Dzięki temu członkowie Teams mogą publicznie doceniać siebie nawzajem i wzmacniać kulturę firmy.

Najlepsze funkcje Slack

Slack integruje się z aplikacjami do nagradzania zespołów, dodając funkcje takie jak tabele liderów, nominacje i nagrody w środowisku Slack

Wątki pozwalają uporządkować dyskusje

Limity Slack

Wiadomości i okrzyki mogą być trudne do śledzenia w zatłoczonym obszarze roboczym

Cennik Slack

Free

Pro : 7,25 USD/miesiąc za użytkownika

: 7,25 USD/miesiąc za użytkownika Business+ : 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika Enterprise Grid: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży, aby uzyskać wycenę

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Slack oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (31 000+ recenzji)

: 4.5/5 (31 000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (23,000+ recenzji)

12. Bucketlist

Via: Bucketlist

Bucketlist to szybko rozwijająca się platforma do nagradzania pracowników, znana z ciągłego ulepszania produktów i możliwości dostosowania programów do Twojego cyklu pracy. Oferuje zarówno nagrody materialne, jak i niematerialne, w tym miejsca parkingowe pod dachem i korzystanie z samochodu służbowego przez miesiąc!

Bucketlist najlepsze funkcje

Negocjowalne plany cenowe

Oferuje platformę wydarzeń do planowania osobistych i wirtualnych spotkań w celu budowania zespołu

Ograniczenia Bucketlist

Niskie punkty oferowane na rocznice pracy

Bucketlist pricing

Niestandardowy: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży, aby uzyskać niestandardowy plan

Bucketlist oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (300+ recenzji)

: 4.8/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (200+ recenzji)

The Ultimate Growth Hack: Pielęgnuj kulturę wdzięczności i doceniania

Wg badania przeprowadzonego przez Harvard Business Review

toksyczne zachowania w biurze są oznaką zestresowanego obszaru roboczego. Praktyki wdzięczności znacznie pomagają zmniejszyć tarcia w zespole, zwiększyć wydajność i poprawić zdrowie psychiczne pracowników.

Współpracuj nad pomysłami i twórz oszałamiające dokumenty lub wiki z zagnieżdżonymi stronami i niestandardowymi opcjami formatu dla map drogowych, baz wiedzy i nie tylko

Zapoznaliśmy się z 12 niesamowitymi opcjami oprogramowania do uznawania pracowników, zaprojektowanymi tak, aby wydobyć to, co najlepsze z twojego zespołu. Wiele opcji na naszej liście ma darmowe plany i wersje próbne, więc nie wahaj się ich sprawdzić i zacznij budować szczęśliwszą kulturę uznania w miejscu pracy już dziś! 🍀

