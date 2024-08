Jak budować kulturę integracyjną w miejscu pracy

Wszyscy powinniśmy wiedzieć, że różnorodność tworzy bogaty gobelin i musimy zrozumieć, że wszystkie wątki gobelinu mają taką samą wartość bez względu na ich kolor

Dr Maya Angelou

A 2023 Raport McKinsey'a ujawnia, że firmy z większą reprezentacją kobiet osiągają lepsze wyniki finansowe o 39%, a te z większą różnorodnością etniczną odnotowują wzrost o 27%.

Liczby te są sygnałem alarmowym.

To jasne: wspieranie zróżnicowanego i inkluzywnego miejsca pracy to nie tylko słuszna rzecz do zrobienia - to mądry biznes. Kultura włączająca integruje różnorodność, równość i integrację (DEI) z wartościami organizacyjnymi i praktykami zatrudnienia, zwiększając zaangażowanie, napędzając innowacje i zwiększając powodzenie firmy.

Zobaczmy więc, jak zbudować inkluzywną kulturę pracy w nowoczesnym miejscu pracy. ⬇️

Zrozumienie inkluzywnej kultury organizacyjnej

Kultura integracyjna w miejscu pracy szanuje i ceni różnorodność oraz maksymalne uczestnictwo osób różnych ras, grup etnicznych, religii, lokalizacji, orientacji seksualnych, neuroróżnorodności i nie tylko.

Takie miejsca pracy mają na celu stworzenie środowiska, w którym pracownicy mogą swobodnie dzielić się pomysłami i czuć się mile widziani, niezależnie od ich pochodzenia

Inne aspekty zróżnicowanej siły roboczej obejmują:

Integracyjne przywództwo: Wielcy liderzy w integracyjnych miejscach pracy wiedzą, jak wykorzystać różnorodne talenty, jednocześnie szanując i spotykając się z unikalnymi potrzebami każdego pracownika

Wielcy liderzy w integracyjnych miejscach pracy wiedzą, jak wykorzystać różnorodne talenty, jednocześnie szanując i spotykając się z unikalnymi potrzebami każdego pracownika Otwarte i przejrzyste linie komunikacyjne: Integracyjne środowisko zachęca do szczerego i otwartego dialogu, w którym członkowie zespołu mogą dzielić się swoimi pomysłami i opiniami bez obawy o osąd

Integracyjne środowisko zachęca do szczerego i otwartego dialogu, w którym członkowie zespołu mogą dzielić się swoimi pomysłami i opiniami bez obawy o osąd Elastyczne zasady pracy: Zróżnicowane miejsce pracy oferuje wszystkim swoim pracownikom elastyczne opcje pracy, takie jak hybrydowe ustawienia lub regulowane godziny, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i wesprzeć integrację osób niepełnosprawnych

Wyzwania w tworzeniu integracyjnego miejsca pracy

Pomimo świetnej pracy zrobionej w przestrzeni DEI w korporacjach i instytucjach szkolnictwa wyższego, wciąż nie widzimy powszechnej akceptacji i przyjęcia inkluzywnej kultury miejsca pracy. Niektóre korporacje zaczęły nawet ograniczać wydatki na DEI i wycofywać się z tworzenia pozycji dedykowanych różnorodności.

Oto kilka możliwych powodów:

Brak dowodów: Korporacje wciąż ograniczają inicjatywy DEI ze względu na brak konkretnych dowodów pokazujących wpływ polityki różnorodności. Abadanie w Translational Behavioral Medicine ujawniło, że niewiele inicjatyw DEI w miejscu pracy było monitorowanych lub śledzonych w ramach recenzowanych badań, co prowadziło do obniżenia zaufania do inkluzywności na rzecz rozwoju biznesu

Korporacje wciąż ograniczają inicjatywy DEI ze względu na brak konkretnych dowodów pokazujących wpływ polityki różnorodności. Abadanie w Translational Behavioral Medicine ujawniło, że niewiele inicjatyw DEI w miejscu pracy było monitorowanych lub śledzonych w ramach recenzowanych badań, co prowadziło do obniżenia zaufania do inkluzywności na rzecz rozwoju biznesu Wyzwania komunikacyjne: Mogą one wynikać z barier językowych, upośledzenia słuchu, różnic pokoleniowych i różnych preferencji komunikacyjnych (e-mail, rozmowy telefoniczne, media społecznościowe itp.)

Mogą one wynikać z barier językowych, upośledzenia słuchu, różnic pokoleniowych i różnych preferencji komunikacyjnych (e-mail, rozmowy telefoniczne, media społecznościowe itp.) Nieświadome uprzedzenia: Dyskryminacja często wynika z nieświadomych uprzedzeń zakorzenionych w społecznej stygmatyzacji i indoktrynacji. Uprzedzenia te, oparte na rasie, płci, orientacji seksualnej i innych czynnikach, prowadzą jednostki do wydawania osądów bez prawdziwego poznania innych

Dyskryminacja często wynika z nieświadomych uprzedzeń zakorzenionych w społecznej stygmatyzacji i indoktrynacji. Uprzedzenia te, oparte na rasie, płci, orientacji seksualnej i innych czynnikach, prowadzą jednostki do wydawania osądów bez prawdziwego poznania innych Wolniejszy proces decyzyjny: Podczas gdy różnorodne perspektywy i pomysły napędzają innowacje w biznesie, mogą one również spowolnić proces decyzyjny, ponieważ więcej punktów widzenia i rozważań jest włączonych do procesu

Podczas gdy różnorodne perspektywy i pomysły napędzają innowacje w biznesie, mogą one również spowolnić proces decyzyjny, ponieważ więcej punktów widzenia i rozważań jest włączonych do procesu Inne wyzwania: Aby utrzymać stabilną siłę roboczą, należy radzić sobie z innymi problematycznymi przeszkodami, takimi jak niesprawiedliwa integracja, nieufność, wymogi prawne, takie jak wizy, zakwaterowanie i inne

Kroki do stworzenia kultury integracyjnej w mojej pracy

Tworzenie integracyjnego miejsca pracy to ciągła podróż. Oto, w jaki sposób można odblokować zarówno moralne, jak i biznesowe korzyści płynące ze środowiska skoncentrowanego na DEI:

Krok 1: Zaangażowanie najwyższego kierownictwa

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest zapewnienie zaangażowania kierownictwa i upewnienie się, że doceniają oni znaczenie integracyjnego miejsca pracy.

Podkreśl, w jaki sposób różnorodność może naprawdę pomóc Twojej firmie i doprowadzić do jej rozwoju poprzez zwiększenie przychodów, zaangażowania pracowników i retencji. Szkolenie DEI nie powinno być ograniczone do pracowników, ale powinno obejmować poziom kierowniczy i wykonawczy.

Gdy zespół kierowniczy jest na pokładzie, może ustawić autentyczny i integracyjny ton w całej organizacji.

Krok 2: Zintegruj DEI z podstawowymi zasadami

Budowanie integracyjnego miejsca pracy sprowadza się do podstawowych założeń firmy. Regularnie weryfikuj podstawowe wartości swojej firmy, zwłaszcza gdy zatrudniasz różnorodnych pracowników. Jeśli obecne wartości firmy nie uwzględniają inkluzywności dla wszystkich grup pracowników, zwróć się do kierownictwa o ich aktualizację.

Równość, praca zespołowa i szacunek są niezbędne w każdym integracyjnym miejscu pracy, ale to nie wszystko. Jeśli zatrudniasz osoby LGBTQIA+, priorytetowo traktuj strategie promocji neutralności płciowej w swoich politykach i praktykach.

W przypadku pracowników ze stygmatyzowanych mniejszości, aktywnie rzucaj wyzwania i szkol menedżerów w zakresie zwalczania stereotypów. Stale udoskonalaj swoje podejście, aby zapewnić wszystkim członkom zespołu poczucie wartości i wsparcia.

Przestrzegaj zasad inkluzywności podczas opracowywania nowych wartości, otwarcie prosząc o opinie pracowników. Pomoże to zaszczepić wartości organicznie, zamiast egzekwować je żelazną ręką.

Krok 3: Skuteczne używanie języka

Stosuj język inkluzywny, aby każdy czuł się szanowany i doceniony. Oznacza to używanie preferowanych zaimków, neutralnych płciowo terminów, takich jak oni/ona i małżonek/partner zamiast mąż/żona, a także urlopu nadrzędnego zamiast urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego.

Należy również pamiętać o preferowanych opisach dla pracowników niepełnosprawnych i odpowiednio dostosować swój język.

Jeśli kogoś urazisz, szczerze przeproś i napraw swój błąd. Jeśli zaobserwujesz zachowanie, które nie jest inkluzywne, zwróć się do tej osoby w prywatnej rozmowie i skorzystaj z okazji, aby wyjaśnić jej, dlaczego jest to problematyczne.

Aby rozszerzyć to na swoich pracowników, możesz:

Dodać surowe oświadczenia dotyczące polityki w zakresie naruszeń

Organizować profesjonalne sesje szkoleniowe na temat inkluzywnych wypowiedzi i zachowań

Nagradzać pracowników, którzy wyróżniają się w promowaniu i praktykowaniu inkluzywności

Krok 4: Tworzenie bezpiecznych przestrzeni dla pracowników

Integracyjne miejsca pracy muszą zapewniać komfort i bezpieczeństwo wszystkim swoim pracownikom, zwłaszcza grupom niedostatecznie reprezentowanym.

Oto kilka praktycznych zmian, które można wprowadzić, aby stworzyć bezpieczne przestrzenie w miejscu pracy:

Pokoje laktacyjne dla świeżo upieczonych matek

Przestrzenie do modlitwy lub medytacji dla różnych praktyk religijnych

Ciche przestrzenie dla osób z ADHD lub wrażliwością słuchową

Dostępne lokalizacje z rampami, wskaźnikami dotykowymi lub pomocą przy schodach

Miejsca pracy przyjazne dla osób na wózkach inwalidzkich

Funkcje dostępności cyfrowej dla pracowników z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową, ruchową lub poznawczą

Opcjonalne wydarzenia kulturalne, aby uniknąć wywierania presji na introwertycznych pracowników

Zasoby i wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego dla pracowników

Krok 5: Zbieranie informacji zwrotnych i działanie na ich podstawie

Aby zrozumieć, co działa, a co nie, zbieraj informacje zwrotne poprzez spotkania indywidualne, anonimowe ankiety i warsztaty. Zebranie tych informacji pokaże ci, jak zbudować integracyjne miejsce pracy, którego pracownicy potrzebują i doceniają.

Przeprowadzając ankietę pracowniczą, zawsze unikaj dorozumianych stwierdzeń i używaj bezpośrednich pytań, aby naprawdę zrozumieć potrzeby swojego zespołu.

Oto lista kilku świetnych pytań, które warto zadać:

_Czy zespół kierowniczy jest wystarczająco zróżnicowany?

czy uważasz, że nasz proces promocji i oceny wspiera różnorodność?

czy różnorodne pomysły i ludzie są doceniani w naszej organizacji?

w skali od 1 do 10, jak swobodnie możesz mówić o swoim pochodzeniu społecznym i kulturowym w miejscu pracy?

w jaki sposób firma może poprawić się na froncie inkluzywności?

Krok 6: Wdrożenie kompleksowych szkoleń z zakresu różnorodności

Upewnij się, że twoje programy szkoleniowe obejmują wszystkie trzy aspekty DEI - różnorodność, równość i włączenie - a nie tylko różnorodność. W razie potrzeby zorganizuj wiele sesji, aby upewnić się, że wszyscy pracownicy należący do mniejszości są reprezentowani i wysłuchani.

Zanurz się głęboko w to, jak współpracownicy mogą z szacunkiem wchodzić w interakcje z różnymi grupami. Możesz uwzględnić ćwiczenia mające na celu eliminację nieświadomych uprzedzeń i poprawę komunikacji międzykulturowej między teamami.

Celem szkolenia z zakresu inkluzywności nie powinno być jedynie promowanie tolerancji lub przestrzeganie zasad. Zamiast tego należy skupić się na wspieraniu prawdziwej akceptacji i głębszego zrozumienia różnorodności i integracji, tak aby szacunek stał się nieodłączną częścią kultury miejsca pracy.

Krok 7: Rozszerzenie firmowego kalendarza świąt

Uwzględnij i celebruj święta lub wydarzenia, które reprezentują przekonania kulturowe wszystkich grup mniejszościowych pracujących dla ciebie i z tobą.

Pomaga to zjednoczyć ludzi i pozwala im poznać wzajemne wartości kulturowe, normy i praktyki. Takie świętowanie sprzyja wzajemnemu szacunkowi, który jest kluczowym elementem powodzenia inicjatyw DEI.

Krok 8: Opracowanie skutecznej polityki niedyskryminacji

Integracyjne miejsca pracy mają wyczyszczone polityki antydyskryminacyjne, które zniechęcają do dyskryminacji zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, stosując surowe środki.

Taka polityka:

Wyraźnie stwierdza, że nękanie i dyskryminacja są niedopuszczalne

Obejmuje trwałe konsekwencje za naruszenie zasad niedyskryminacji

Określa rodzaj zachowań, które mogą być uznane za obraźliwe

Ma dobrze zdefiniowaną procedurę składania zażaleń i dochodzenia roszczeń dla osób, które padły ofiarą lub były świadkami aktów dyskryminacji

Krok 9: Opracowanie programów mentorskich dla zaangażowania międzykulturowego

Nawiązanie relacji co-mentoringowych poprzez łączenie mentorów, sponsorów i podopiecznych z różnych środowisk, tożsamości lub tradycji.

Te międzykulturowe relacje zachęcają jednostki do rozwoju poprzez efektywne uczenie się i angażowanie w nowe perspektywy.

Krok 10: Wsparcie dla pracowniczych grup wsparcia (ERG)

ERG to dobrowolne, prowadzone przez pracowników grupy zazwyczaj oparte na aspektach tożsamości (takich jak płeć, rasa, orientacja seksualna, zdolności lub status weterana) lub roli (np. IT, sprzedaż lub marketing).

Grupy te zwiększają zaangażowanie w miejscu pracy i umożliwiają organizacjom dostęp do zróżnicowanej sieci talentów, wykonawców i dostawców, pomagając pracownikom lepiej odzwierciedlać społeczności i klientów, którym służą.

Rola przywództwa we wspieraniu inkluzywności

Zajmowanie się i wdrażanie integracji w miejscu pracy to wspólny wysiłek przywództwa i pracowników. Mając to na uwadze, właściwi liderzy mogą doprowadzić do rozszerzenia transformacji w miejscu pracy i coachować Teams w zakresie budowania integracyjnego miejsca pracy i środowiska pracy.

W tym celu Harvard Business Review stwierdził, że blisko 70% wyników w zakresie inkluzywności zależy od słów i działań liderów. Oznacza to, że liderzy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu tego, jak inkluzywne i przyjazne jest miejsce pracy.

Kiedy liderzy aktywnie wspierają integrację, może to znacznie zwiększyć ogólną wydajność. Pracownicy, którzy czują się włączeni i docenieni, są bardziej zmotywowani do dokładania wszelkich starań dla swojego zespołu.

Oto niektóre z wielu cech, które składają się na lidera integracyjnego

Wykonalne commit'y na rzecz różnorodności

Skromność

Przejrzyste i nieograniczone kanały komunikacji

Świadomość uprzedzeń

Inteligencja emocjonalna i kulturowa

Dążenie do współpracy

Chociaż cechy te mogą wydawać się łatwe do zdobycia, to starszy raport Accenture sugeruje, że podróż zawsze może być pełna rozbieżności między liderami a pracownikami.

Na przykład, podczas gdy 68% liderów uważa, że tworzy wzmacniające środowiska, w których pracownicy czują się przynależni, tylko 36% pracowników zgadza się z tym stwierdzeniem.

Jednym z najlepszych sposobów na przezwyciężenie tej przepaści i zapewnienie, że liderzy firmy są zaangażowani we wsparcie różnorodności, jest zapewnienie im najwyższej klasy szkolenia z zakresu przywództwa włączającego

Profesjonalne, włączające programy przywództwa dają liderom wyższego szczebla szersze zrozumienie tego, co naprawdę oznacza różnorodność. Programy te powinny idealnie obejmować:

Oczekiwania wobec różnorodnych talentów w nowoczesnym miejscu pracy

Rozszerzone wymiary ram DEI

Świadomość możliwości, wpływu i metod rozwiązywania konfliktów i nieufności

Identyfikacja strategii inteligencji emocjonalnej

Budowanie kompetencji kulturowych

Osiągnięcie równowagi między zrównoważoną i integracyjną polityką decyzyjną

Dostosowanie inkluzji do strategii rozwoju biznesu

Dodatkowo możesz utworzyć wielofunkcyjny zespół według formularza lub grupę zadaniową do nadzorowania i prowadzenia wysiłków na rzecz integracji. Rolą grupy zadaniowej jest identyfikacja luk, opracowanie planów działania i monitorowanie postępów.

Regularne spotkania i wyczyszczone kanały komunikacji pomogą utrzymać wszystkich na tej samej stronie i zapewnią, że grupa zadaniowa jest przygotowana do rozwiązywania wszelkich pojawiających się problemów.

Inkluzywność w praktykach i zasadach

Nie wystarczy nauczyć się, jak budować integracyjne miejsce pracy. Wdrożenie zmian wymaga partnerstwa między pracownikami i kierownictwem. Aby to ułatwić, liderzy muszą wdrożyć zewnętrzne praktyki i zasady. Oto kilka kroków, które można podjąć:

Wdrażanie strategii rekrutacyjnych sprzyjających włączeniu społecznemu: Ustawienie wyczyszczonych celów HR dotyczące reprezentacji w strategii rekrutacyjnej, takie jak różnorodność płci lub mniejszości etniczne. Upewnij się, że proces rekrutacji jest inkluzywny, uwzględnia osoby niepełnosprawne i zachowuje wrażliwość w pytaniach podczas rozmów kwalifikacyjnych poprzezkorzystanie z narzędzia do mapowania procesów *Nagradzanie i uznawanie wkładu: Pod koniec sprintów i cykli, podkreślaj osiągnięcia celów, motywuj do wysiłku i wzmacniaj wartości, unikając uprzedzeń. Upewnij się, żeoprogramowanie do uznawania pracowników jest inkluzywne i nagradza jednostki w oparciu o ich wyniki

Ustawienie wyczyszczonych celów HR dotyczące reprezentacji w strategii rekrutacyjnej, takie jak różnorodność płci lub mniejszości etniczne. Upewnij się, że proces rekrutacji jest inkluzywny, uwzględnia osoby niepełnosprawne i zachowuje wrażliwość w pytaniach podczas rozmów kwalifikacyjnych poprzezkorzystanie z narzędzia do mapowania procesów *Nagradzanie i uznawanie wkładu: Pod koniec sprintów i cykli, podkreślaj osiągnięcia celów, motywuj do wysiłku i wzmacniaj wartości, unikając uprzedzeń. Upewnij się, żeoprogramowanie do uznawania pracowników jest inkluzywne i nagradza jednostki w oparciu o ich wyniki Tworzenie równych szans rozwoju: Standardowe plany rozwoju nie sprawdzą się w miejscu pracy skoncentrowanym na DEI. Zapewnij narzędzia i infrastrukturę dostosowane do indywidualnych potrzeb, takie jak kursy języka migowego dla pracowników niedosłyszących lub oprogramowanie wspomagające głos i czytniki ekranu dla pracowników niedowidzących

Standardowe plany rozwoju nie sprawdzą się w miejscu pracy skoncentrowanym na DEI. Zapewnij narzędzia i infrastrukturę dostosowane do indywidualnych potrzeb, takie jak kursy języka migowego dla pracowników niedosłyszących lub oprogramowanie wspomagające głos i czytniki ekranu dla pracowników niedowidzących Celebrowanie wydarzeń kulturalnych: Rozpoznawanie i celebrowanie wydarzeń kulturalnych i świąt różnych kultur i religii. Uznanie tych okazji pokazuje szacunek dla różnorodnych tradycji i pomaga pracownikom poczuć się zauważonymi i docenionymi

Dowiedzione korzyści płynące z integracyjnego miejsca pracy

Integracyjne miejsce pracy prowadzi do praktycznych ulepszeń, usprawniając biznes i kulturę pracy. Odkryjmy, w jaki sposób wspieranie integracji może napędzać zrównoważony rozwój Twojej organizacji.

Zwiększa zaangażowanie i wydajność pracowników

Kiedy członkowie zespołu czują się włączeni, są bardziej skłonni do inwestowania w swoją pracę i zmotywowani do wnoszenia swojego najlepszego wysiłku. To pozytywne środowisko zachęca do współpracy w miejscu pracy i commit, co prowadzi do wyższej ogólnej wydajności. Badania Heleny Mateus Jerónimo również wskazują na pozytywny związek między praktykami w zakresie różnorodności a zaangażowaniem.

Zwiększa kreatywność i innowacyjność

Różnorodne doświadczenia - ze względu na płeć, lokalizację, rasę i pochodzenie - napędzają przełomowe pomysły. Twoja organizacja może generować innowacyjne rozwiązania i pomysły, przyjmując tygiel unikalnych perspektyw.

Ta różnorodność myśli ma kluczowe znaczenie dla napędzania innowacji i utrzymania się na konkurencyjnym rynku. Teams, które przyjmują i promują integrację, są bardziej biegli w myśleniu nieszablonowym i opracowywaniu unikalnych produktów i usług.

Dba o zdrowe środowisko pracy

Praktyki DEI wspierają poczucie przynależności, sprawiając, że pracownicy czują się docenieni i połączeni. Badania BCG pokazują, że szczęśliwi pracownicy są 1,5 razy bardziej skłonni do doskonalenia się i 4,6 razy mniej skłonni do odejścia w ciągu sześciu miesięcy.

Kultura, której wartością jest różnorodność, zachęca do otwartej komunikacji i wzajemnego szacunku, co prowadzi do lepszej pracy zespołowej i współpracy.

Ponadto, pracownicy są mniej narażeni na stres i wypalenie zawodowe w zróżnicowanym środowisku pracy, co przyczynia się do ich ogólnego dobrego samopoczucia.

Rola HR w rozwijaniu integracyjnej siły roboczej

Chief Human Resource Officer (CHRO) ma zasadnicze znaczenie w tworzeniu zróżnicowanej i integracyjnej siły roboczej. Poza zadaniami związanymi z HR, CHRO jest orędownikiem DEI w całej firmie.

Kieruje on kształtowaniem praktyk zatrudniania, zapewniając sprawiedliwe wynagrodzenie i upewniając się, że wszyscy czują się mile widziani i cenieni w pracy.

Lider DEI jest również niezbędny do realizacji tej misji. Rola ta koncentruje się na rozwijaniu inicjatyw DEI i uczynieniu ich centralną częścią kultury firmy.

Lider DEI opracowuje strategie mające na celu wyeliminowanie luk, promuje kulturę otwartości i sprawia, że organizacja jest odpowiedzialna za realizację swoich celów w zakresie różnorodności.

Współpracując ze sobą, CHRO i lider DEI tworzą miejsce pracy, w którym każdy pracownik może się rozwijać i mieć poczucie przynależności.

Wykorzystanie technologii dla inkluzywnej kultury firmy

Tworzenie integracyjnego środowiska pracy wymaga nie tylko inteligencji emocjonalnej i kompetencji kulturowych, ale także odpowiednich narzędzi. Planując, jak zbudować integracyjne miejsce pracy, warto polegać na narzędziu takim jak ClickUp dla Teams HR aby to uprościć.

Zobaczmy, jak pomaga to rozwijać bardziej inkluzywną kulturę w pracy.

Współpraca

ClickUp umożliwia współpracę w całym zespole. Jego funkcje zostały stworzone w celu wsparcia i zwiększenia integracji poprzez płynną pracę zespołową. Oto kilka sposobów, w jakie ClickUp promuje pracę zespołową:

Współpracuj i twórz wspaniałe dokumenty, wiki i inne dokumenty dotyczące polityki dzięki ClickUp Docs

Z Dokumenty ClickUp teams HR mogą z łatwością tworzyć i udostępniać ważne dokumenty, takie jak podręczniki dla pracowników, przewodniki onboardingowe i materiały szkoleniowe. Funkcja współpracy w czasie rzeczywistym oznacza, że każdy może wnieść swój wkład i zapewnić aktualność i dokładność informacji.

Co więcej, Teams mogą łatwo uzyskiwać dostęp do tych dokumentów, przeglądać je i zostawiać komentarze i sugestie, zapewniając, że opinie są uwzględniane, a aktualizacje są płynne.

Wizualizuj, personalizuj i udostępniaj pracę w preferowanym stylu dzięki ClickUp Views

Niestandardowy widok mojej pracy dzięki Widoki ClickUp **Każdy widok zespołu jest współdzielony i dostępny dla każdego członka zespołu, pomagając każdemu pracownikowi pracować w sposób, który najbardziej mu odpowiada.

Widoki pomagają menedżerom śledzić wydajność, zaangażowanie i rozwój pracowników, zapewniając, że wszyscy członkowie zespołu są dostosowani do celów organizacyjnych.

Swobodna burza mózgów i zachęcanie zespołu do wnoszenia wkładu za pomocą tablic ClickUp

Przekształcaj pomysły swojego zespołu za pomocą Tablice ClickUp udostępniana wizualna kanwa do współpracy w czasie rzeczywistym służy do wizualizacji procesów i angażowania wszystkich dzięki intuicyjnym narzędziom do rysowania odręcznego. Ten rodzaj współpracy daje wszystkim członkom zespołu możliwość uczestnictwa.

Tablice umożliwiają również zespołom HR bezpośrednie przekształcanie pomysłów i planów w wykonalne zadania. Dzięki temu sesje burzy mózgów mogą płynnie przejść do realizacji projektów.

Mapy myśli ClickUp są idealne do rejestrowania spontanicznych pomysłów, które często pojawiają się podczas sesji burzy mózgów Mapy myśli ClickUp to również fantastyczne narzędzie do usprawniania burzy mózgów i wirtualnych spotkań. Umożliwia ono wizualne organizowanie myśli i pomysłów, aby sprawić, że współpraca będzie bardziej angażująca

Zamiast po prostu omawiać pomysły podczas spotkania, można stworzyć dynamiczną wizualizację, którą każdy może zobaczyć i wnieść do niej swój wkład. Integracje ClickUp może znacznie poprawić współpracę i wydajność teamów HR poprzez centralizację różnych funkcji i narzędzi HR w ramach jednej platformy.

Dla przykładu, integracja ClickUp z Slack umożliwia Teams tworzenie zadań bezpośrednio z konwersacji i udostępnianie aktualizacji w czasie rzeczywistym. Zmniejsza to potrzebę długich wątków e-mail i zapewnia, że wszyscy są na bieżąco.

Zamień wiadomości Slack w zadania i komentarze - wystarczy kliknąć "Więcej działań", aby dodać je do ClickUp!

Funkcje te sprawiają, że ustawienia pracy zdalnej i hybrydowej są bardziej efektywne, łącząc zespół bez względu na to, gdzie się znajduje.

Recognition

ClickUp oferuje różne sposoby monitorowania wydajności zespołu. Pomagają one zrozumieć ich wkład i odpowiednio docenić ich wysiłki.

Monitoruj cele zespołu i ustaw cele dla inicjatyw DEI za pomocą ClickUp Goals

Twórz możliwe do śledzenia ClickUp Cele dla siebie i swojego zespołu. Wyczyszczone terminy, mierzalne cele i automatyczne śledzenie postępów pomogą im pozostać na dobrej drodze, realizować cele i monitorować swoje postępy.

Twórz wykonalne zadania z ustawionymi kamieniami milowymi i oś czasu dla swojego zespołu za pomocą ClickUp Tasks

Z Zadania ClickUp możesz planować projekty, organizować zadania i współpracować ze swoim zespołem w jednym miejscu. Przydzielaj zadania, ustaw terminy i utrzymuj wszystkich na właściwym torze dzięki jasno określonym obowiązkom.

Uzyskasz również wgląd w postępy w realizacji zadań i wydajność zespołu. W ten sposób możesz łatwo sprawdzić, co zostało zrobione, wykryć wszelkie problemy i wprowadzić poprawki, aby wszystko działało płynnie.

Szablon oceny wydajności ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w ocenie wydajności pracowników i zarządzaniu ocenami.

Użyj Szablon oceny wyników ClickUp do identyfikacji i śledzenia wyników poszczególnych pracowników w danym okresie, dostarczania spersonalizowanych informacji zwrotnych i mentoringu oraz skutecznego wyróżniania pracowników za ich wkład.

Szablon ten pozwala na ustawienie jasnych celów i zadań, zakończonych osią czasu, dzięki czemu każdy wie, do czego dążyć. Ułatwia on nawet przeprowadzanie ocen 360°, gromadząc informacje zwrotne od menedżerów i współpracowników oraz zapewniając wszechstronny widok wydajności pracownika.

Zaangażowanie pracowników

Poziom entuzjazmu i poświęcenia, jaki pracownicy odczuwają w stosunku do swojej pracy, wartości firmy i współpracowników, jest odzwierciedleniem zaangażowania pracowników. Inkluzywność ma duży wpływ na ten wskaźnik, ponieważ różnorodność w miejscu pracy promuje współpracę, zaufanie i zdrowe środowisko pracy.

ClickUp pomaga zwiększyć zaangażowanie dzięki funkcjom z zakresu zatrudniania, wdrażania i rozwoju pracowników. To oferuje darmowe szablony HR dla ankiet zaangażowania pracowników i planów działania.

Wśród nich wyróżniają się dwa główne szablony, które pomogą ci zwiększyć zaangażowanie:

ClickUp Employee Engagement Action Plan Template

Szablon planu działania na rzecz zaangażowania pracowników ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w stworzeniu i śledzeniu planu poprawy zaangażowania pracowników.

Szablon planu działania na rzecz zaangażowania pracowników ClickUp to mapa drogowa do zwiększenia morale, wydajności i utrzymania pracowników. Pomaga w ustawieniu jasnych celów, śledzeniu postępów i równoważeniu ważnych zadań z osiągalnymi wysiłkami, a wszystko to ma na celu zwiększenie ogólnego zaangażowania.

Korzystając z tego szablonu, możesz:

Zwiększyć morale, wydajność i lojalność pracowników

Wzmocnić poczucie własności i zaangażowania

Poprawić komunikację i współpracę między działami

Promować kulturę informacji zwrotnej i innowacji

Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp

Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci uzyskać cenne informacje zwrotne od pracowników.

Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc organizacjom ocenić, jak ich pracownicy oceniają swoje środowisko pracy. Jest to przyjazne dla użytkownika narzędzie, które umożliwia tworzenie spersonalizowanych ankiet dostosowanych do unikalnych potrzeb zespołu.

Szablon ułatwia zbieranie opinii w czasie rzeczywistym, dzięki czemu jest dostępny na dowolnym urządzeniu, co jest ogromnym plusem dla zapracowanych miejsc pracy.

Użyj tego szablonu, aby:

Zidentyfikować obszary do poprawy w miejscu pracy i zadowolenia pracowników

Zrozumieć potrzeby i cele pracowników

Dostarczyć cennych informacji zwrotnych do kształtowania polityki i strategii

Śledzenie zmian i ulepszeń na przestrzeni czasu

Przejrzystość

ClickUp wspiera przejrzystość w miejscu pracy poprzez zapewnienie jasnego widoku tego, nad czym wszyscy pracują. Centralizuje komunikację i współpracę, ułatwiając członkom zespołu udostępnianie aktualizacji, zadawanie pytań i przekazywanie opinii w otwartym środowisku.

Zarządzanie zadaniami w ClickUp pomaga poprzez jasne przypisywanie zadań i terminów, dzięki czemu każdy zna swoje obowiązki i może zobaczyć postęp trwających projektów.

Różne widoki, takie jak Lista, Tablica, Kalendarz i Gantt, oferują kompleksowe spojrzenie na postępy w realizacji zadań i projektów, co minimalizuje zamieszanie i utrzymuje wszystkich w zgodzie. ClickUp zwiększa również przejrzystość w ustawieniu i śledzeniu celów dzięki funkcji Goals.

Ta kombinacja funkcji pomaga stworzyć przejrzyste i uczciwe miejsce pracy, w którym wszyscy są poinformowani i zaangażowani.

Wspieraj integracyjne środowisko pracy z ClickUp

Wiedza o tym, jak budować integracyjne miejsce pracy, nie jest już opcjonalna; to konieczność. Wraz z globalizacją w szczytowym momencie i wieloma pracownikami z pokolenia Z, dla których priorytetem są integracyjne i elastyczne wartości w miejscu pracy, ważne jest, aby szybko się dostosować.

Skupienie się na DEI wzmacnia kulturę pracy, zwiększa zaangażowanie i poprawia zarówno zwrot z inwestycji, jak i zatrzymywanie talentów.

Właśnie dlatego ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla Twoich potrzeb. Jego elastyczność i szeroki zestaw funkcji sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie do integracji wartości DEI w miejscu pracy.

Często zadawane pytania (FAQ)

**1. Do zrobienia: Jak budować inkluzywność w miejscu pracy?

Budowanie inkluzywności obejmuje integrację DEI z podstawowymi wartościami, używanie inkluzywnego języka, tworzenie bezpiecznych przestrzeni, zbieranie i wykorzystywanie informacji zwrotnych oraz wdrażanie kompleksowych szkoleń z zakresu różnorodności.

Zapewnienie wsparcia ze strony kierownictwa, dostosowanie polityki do zróżnicowanych potrzeb i sprawiedliwe docenianie wkładu.

**2. Jakie są cztery kroki do stworzenia włączającego miejsca pracy?

Cztery kroki to:

Zaangażowanie najwyższego kierownictwa w nadanie priorytetu inkluzywności

Włączenie DEI do podstawowych zasad i wartości

Używanie inkluzywnego języka i tworzenie bezpiecznych przestrzeni dla różnorodnych pracowników

Zbieranie informacji zwrotnych i wdrażanie kompleksowych szkoleń z zakresu różnorodności

**3. Jak możesz przyczynić się do stworzenia miejsca pracy sprzyjającego włączeniu społecznemu?

Poszczególne osoby mogą przyczynić się do tego poprzez przyjęcie inkluzywnych zachowań i języka, uczestnictwo w szkoleniach z zakresu różnorodności, wsparcie bezpiecznych przestrzeni, dostarczanie informacji zwrotnych i sprawiedliwe uznawanie wkładu.

Można również aktywnie angażować się w inicjatywy na rzecz inkluzywności i promować zasady, które promują inkluzywność.