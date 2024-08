10 narzędzi do ankiet pracowniczych dla zespołów HR w 2024 roku

Narzędzia ankietowe to świetny sposób na zebranie informacji i spostrzeżeń na temat kultury miejsca pracy, wyniku promotora netto pracowników i ogólnego zadowolenia pracowników. Ankiety pomagają również działom zasobów ludzkich zidentyfikować trendy i zrozumieć nastroje pracowników, aby pomóc w poprawie kultury firmy.

Narzędzia ankietowe pozwalają systematycznie gromadzić opinie pracowników i uzyskiwać cenne informacje na temat ich satysfakcji z pracy.

Jako lider ds. zasobów ludzkich, któremu zależy na spersonalizowanych doświadczeniach, podejmowaniu decyzji opartych na danych i zachęcaniu do szczerych opinii, jak wybrać najlepsze narzędzie do ankiet pracowniczych spośród najlepszych programów do HR i ankiet pracowniczych?

Aby pomóc Ci w podjęciu świadomej decyzji, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do ankiet pracowniczych, które przydadzą się w 2024 roku, wraz z ich funkcjami, cenami, wadami i rankingami.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do ankiet pracowniczych?

Aby upewnić się, że wybrałeś odpowiednie narzędzie do ankiet pracowniczych, weź pod uwagę następujące funkcje:

Wiele typów pytań: Najlepsze narzędzia do ankiet pracowniczych pozwalają wybrać pytania z rankingu pytań wielokrotnego wyboru, skali ocen, pytań matrycowych, pytań otwartych i pytań logicznych warunkowych

Najlepsze narzędzia do ankiet pracowniczych pozwalają wybrać pytania z rankingu pytań wielokrotnego wyboru, skali ocen, pytań matrycowych, pytań otwartych i pytań logicznych warunkowych Szablony ankiet: Oprogramowanie do ankiet pracowniczych powinno mieć gotowe szablony ankietszablony ankiet z pytaniami mającymi na celu zebranie spostrzeżeń od pracowników, z konfigurowalnym układem pytań, opcjami odpowiedzi i instrukcjami, aby zachęcić do szczerych opinii

Oprogramowanie do ankiet pracowniczych powinno mieć gotowe szablony ankietszablony ankiet z pytaniami mającymi na celu zebranie spostrzeżeń od pracowników, z konfigurowalnym układem pytań, opcjami odpowiedzi i instrukcjami, aby zachęcić do szczerych opinii Integracje : Na co przyda się narzędzie do ankietowania pracowników, jeśli nie jest zintegrowane z Twoją aplikacją?Oprogramowanie HR i kanałami komunikacji w miejscu pracy? Wybierz narzędzie do badania zaangażowania, które pozwala tworzyć, przeprowadzać i mierzyć skuteczność ankiety pracowniczej z jednego pulpitu, zamiast przełączać się między kilkoma platformami

: Na co przyda się narzędzie do ankietowania pracowników, jeśli nie jest zintegrowane z Twoją aplikacją?Oprogramowanie HR i kanałami komunikacji w miejscu pracy? Wybierz narzędzie do badania zaangażowania, które pozwala tworzyć, przeprowadzać i mierzyć skuteczność ankiety pracowniczej z jednego pulpitu, zamiast przełączać się między kilkoma platformami Przyjazny dla użytkownika interfejs: Przyjazny dla użytkownika interfejs ma kluczowe znaczenie przy wyborze dowolnego narzędzia, zwłaszcza oprogramowania do ankiet pracowniczych. Łatwe w nauce, obsłudze i nawigacji oprogramowanie pomoże ci skuteczniej osiągnąć cele ankiety zaangażowania

Przyjazny dla użytkownika interfejs ma kluczowe znaczenie przy wyborze dowolnego narzędzia, zwłaszcza oprogramowania do ankiet pracowniczych. Łatwe w nauce, obsłudze i nawigacji oprogramowanie pomoże ci skuteczniej osiągnąć cele ankiety zaangażowania Gromadzenie praktycznych danych: Wybieraj narzędzia ankietowe z funkcjami analizy i raportowania. Dane z ankiet pomogą ci zidentyfikować obszary wymagające poprawy i podejmować świadome decyzje

Wybieraj narzędzia ankietowe z funkcjami analizy i raportowania. Dane z ankiet pomogą ci zidentyfikować obszary wymagające poprawy i podejmować świadome decyzje Kanały dystrybucji: Powinieneś mieć możliwość wysłania ankiety w celu zebrania danych pracowników za pośrednictwem wielu kanałów dystrybucji, w tym e-maila, platformy internetowej dostępnej za pośrednictwem aplikacji mobilnej, a nawet zaplanowania przypomnień i śledzenia wskaźnika odpowiedzi

10 najlepszych narzędzi do ankietowania pracowników w 2024 roku

Oto 10 najlepszych narzędzi do tworzenia ankiet pracowniczych, ich dystrybucji, zbierania informacji zwrotnych i analizowania danych zwrotnych z ankiet pracowniczych.

1. ClickUp

Twórz inteligentniejsze ankiety w ClickUp z logiką warunkową, aby usprawnić proces - bez względu na to, jak bardzo jest złożony ClickUp to przyjazna dla początkujących i wysoce konfigurowalna platforma do przeprowadzania ankiet wśród pracowników. To wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami jest przeznaczone dla każdego działu w organizacji, ale jest absolutnym faworytem wśród teams ds. zasobów ludzkich .

Dostarcza usprawniony cykl pracy z ankietami, który pozwala zbierać i analizować całościowe opinie pracowników, wysyłać coroczne ankiety, mierzyć satysfakcję i lepiej rozumieć kulturę firmy.

Twórz i zarządzaj zadaniami, projektami i cyklami pracy HR, od zatrudniania po wdrażanie, ocenę wyników i satysfakcję pracowników. Narzędzia do mapowania procesów ClickUp umożliwiają dodawanie do formularzy skoków logicznych, pól warunkowych i pól wymaganych.

Dostosuj istniejące szablony ClickUp lub stwórz niestandardowe formularze z różnymi pytaniami ankietowymi, takimi jak tekst, liczba, lista rozwijana, pole wyboru, ocena i inne, aby stworzyć idealny system HR z Platforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp .

Możesz dystrybuować swoje ankiety pracownicze za pośrednictwem e-maila, połączonego linku lub osadzonego kodu i zbierać opinie pracowników w czasie rzeczywistym. Przeglądaj i analizuj dane z formularza w ClickUp lub eksportuj je do innych narzędzi, w tym Arkuszy Google, Excela lub PDF.

Opracuj idealny system śledzenia zaangażowania pracowników dzięki Platformie Zarządzania Zasobami Ludzkimi ClickUp.

Możesz dystrybuować ankiety pracownicze za pośrednictwem e-maila, połączonego linku lub osadzonego kodu i zbierać opinie pracowników w czasie rzeczywistym. Przeglądaj i analizuj dane z formularzy w ClickUp lub eksportuj je do innych narzędzi, w tym Arkuszy Google, Excela lub PDF.

Kluczowe funkcje ClickUp

Użycieszablony formularzy opinii pracowników do zbierania opinii na temat zarządzania, kultury korporacyjnej, wynagrodzeń, dodatków i środowiska pracy

Skorzystaj z szablonu opinii pracowników ClickUp, aby zbierać opinie od pracowników i zarządzać nimi

Korzystanie z szablonuSzablon formularza opinii pracowników ClickUp jako punktu wyjścia, wykorzystaj ankiety opinii pracowników i użyj szablonuWidok Tablicy ClickUp aby ustrukturyzować pytania w łatwym do zrozumienia i odczytania formacie

Automatyzacja dystrybucji ankiet, wgląd w ankiety i analityka oraz dane powstania formularza za pomocąAutomatyzacja ClickUp opcje

Zarządzanie projektami, śledzenie zadań, udostępnianie dokumentów i ułatwianie międzyfunkcyjnej pracy zespołowej i współpracy - wszystko to w narzędziu do zarządzania projektami ClickUp. Koniec z przeskakiwaniem między aplikacjami i czarnymi dziurami informacyjnymi. Dzięki ClickUp wszystko można płynnie połączyć i skupić się na szybszym zrobieniu tego, co jest do zrobienia

UżyjClickUp Brain jako kreatywnego pomocnika do burzy mózgów, ułatwiania zrozumienia pytań ankietowych i dodawania transkrypcji głosowej i wideo. Skonsoliduj wyniki ankiety, aby wyciągnąć wnioski za pomocą AI

limity ClickUp

Dla początkujących użytkowników istnieje krzywa uczenia się

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp AI: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5$ za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. TINYpulse

przez TINYpulse TINYpulse to oparte na chmurze narzędzie do badania opinii pracowników, które dostarcza niestandardowych, praktycznych informacji na temat zaangażowania pracowników, informacji zwrotnych i możliwości coachingu, aby pomóc Ci wprowadzić oparte na danych zmiany w kulturze organizacyjnej.

Korzystając z popartych naukowo procesów opracowanych przez ekspertów i zaawansowanej wizualizacji w celu odkrycia możliwości, można wskazać obszary wymagające poprawy, zanim staną się problematyczne.

Najlepsze funkcje TINYpulse

ponad 300 popartych naukowo pytań i wstępnie zaprojektowanych szablonów, takich jak ankieta Employee Net Promoter Score (eNPS) w celu zwiększenia zaangażowania pracowników

Zbieranie w 100% anonimowych odpowiedzi z opcją prywatnego kontaktu w celu uzyskania wyjaśnień

Odkrywanie praktycznych spostrzeżeń i zaleceń oraz wykorzystywanie danych do śledzenia i raportowania uznania pracowników

Limity TINYpulse

Integracja z innym oprogramowaniem wymaga ręcznej pracy

Limit opcji niestandardowych ankiet i brandingu

Ceny TINYpulse

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje TINYpulse

G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

4.4/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

3. SurveyLab

przez SurveyLab SurveyLab pozwala dotrzeć do odbiorców na różnych urządzeniach dzięki wielokanałowemu doświadczeniu.

Wysyłaj ankiety i zbieraj opinie pracowników za pomocą połączonych adresów URL, zaproszeń e-mail/SMS, wyskakujących okienek, kodów QR, widżetów na stronie internetowej, opinie 360 stopni lub za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej.

Projektuj ankiety w wielu językach, dodawaj logikę i niestandardowe zmienne dla wyników ankiet i respondentów oraz integruj wyniki ankiet z platformami takimi jak Zapier, MailChimp i Google Analytics.

Docieraj do zróżnicowanej puli ponad 100 milionów respondentów w 150 krajach dzięki panelowi online SurveyLabs. Pracownicy mogą przesyłać swoje anonimowe opinie bez konieczności instalacji oprogramowania, a Ty możesz przeprowadzać ankiety zaangażowania bez ograniczeń co do liczby pytań lub odpowiedzi.

Najlepsze funkcje SurveyLab

Tworzenie ankiet pracowniczych za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść" i ponad 200 szablonów

Niestandardowe narzędzia ankietowe oparte na odpowiedziach z zaawansowaną logiką i opcjami branchingu

Wykorzystanie raportowania i analiz w czasie rzeczywistym do wizualizacji i eksportu danych z ankiet pracowniczych

Limity SurveyLab

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z numeracją pytań i szybkością ładowania ankiet

Plan Free jest ograniczony do 100 odpowiedzi na ankietę miesięcznie i 10 pytań na ankietę

Ceny SurveyLab

Starter: $49 miesięcznie

$49 miesięcznie Zaawansowany: $99 miesięcznie

$99 miesięcznie Profesjonalny: 249 dolarów miesięcznie

249 dolarów miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SurveyLab

G2: 4,5/5 (90 opinii)

4,5/5 (90 opinii) Capterra: 4,9/5 gwiazdek (60 opinii)

4. Culture Amp

przez Culture Amp Pracownicy są esencją każdej organizacji. Badania wykazały, że wspieranie pozytywnego środowiska pracy jest niezawodnym sposobem na przyciągnięcie największych talentów.

Jak zapewnić pozytywne zaangażowanie pracowników w tych niestabilnych i podatnych na recesję czasach? Czy benchmarki branżowe są wystarczające?

Kompleksowa platforma zaangażowania pracowników Culture Amp może ułatwić przejście od etapu przed zmianą do etapu po zmianie.

Zbieraj cenne informacje związane z zaangażowaniem pracowników i zarządzaniem wydajnością oraz analizuj opinie pracowników za pomocą ankiet Pulsu i eNPS. Culture Amp umożliwia śledzenie analizy nastrojów, rozpoznawanie i nagradzanie osiągnięć, mierzenie satysfakcji pracowników i zbieranie anonimowych opinii.

Przekształć opinie pracowników w działania i upewnij się, że trudne czasy fiskalne nie wpłyną negatywnie na środowisko pracy w dłuższej perspektywie.

Najlepsze funkcje Culture Amp

Gotowe i konfigurowalne szablony ankiet, które uwzględniają wszystkie aspekty zaangażowania pracowników, od wdrażania pracowników po zakończenie pracy, ankiety oparte na wydarzeniach i nie tylko

Ułatwianie skutecznego śledzenia celów dla poszczególnych osób i teamów poprzez rozmowy 1 na 1, przeglądy, kalibracje i ciągłe informacje zwrotne.

Zaprezentuj pracownikom całościowe zrozumienie ich wydajności z różnych perspektyw, w tym z perspektywy współpracowników, menedżera i własnej

Culture Amp Limit

Trudności z niestandardowym wypełnianiem ankiet i eksportem danych

Aplikacja mobilna oferuje ograniczone funkcje i funkcje

Ceny Culture Amp

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Culture Amp

G2: 4.5/5 (ponad 900 recenzji)

4.5/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

5. 15five

przez 15five 15five to platforma do zarządzania wydajnością z gotowymi szablonami ankiet i modułami do pomiaru zaangażowania, efektywności menedżerów, inicjatyw DEI i eNPS w celu oceny motywacji i frustracji zespołu.

Pulpit nawigacyjny, w połączeniu z bogatymi informacjami, pomaga w planowaniu strategii zaangażowania i rozwiązywaniu aspektów, które negatywnie wpływają na morale, wydajność i utrzymanie pracowników.

Trenerzy wykonawczy z 15five mogą pomóc ci połączyć spostrzeżenia z działaniami i stworzyć niestandardową strategię zaangażowania. Regularnie przeprowadzaj ankiety, aby wspierać pozytywną kulturę pracy opartą na informacjach zwrotnych i doskonaleniu.

15five najlepsze funkcje

Narzędzia do zarządzania i dostosowywania OKR ze śledzeniem postępów i raportowaniem

Ankiety zaangażowania pracowników z eNPS, ankietami Pulsu i niestandardowymi pytaniami

Platforma coachingowa i szkoleniowa z szablonami pytań, ćwiczeniami do samodzielnej oceny i akademią 15five

15five limit

Użytkownicy zgłaszali problemy z niestandardowym dostosowywaniem i integracją ankiet pracowniczych

Funkcje raportowania i analizy nie są tak wszechstronne, jak w przypadku innych narzędzi ankietowych

15five ceny

Engage: $4 za użytkownika miesięcznie

$4 za użytkownika miesięcznie Perform: $10 za użytkownika miesięcznie

$10 za użytkownika miesięcznie Total Platform: $16 za użytkownika miesięcznie

15 pięć ocen i recenzji

G2: 4,6/5 (ponad 1700 recenzji)

4,6/5 (ponad 1700 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 800 recenzji)

6. Deel

przez Deel Samodzielne narzędzie ankietowe może wiązać się z wyzwaniami związanymi z przyjęciem i krzywą uczenia się pracowników.

Wbudowane w Deel narzędzie do angażowania pracowników pozwala zarządzać i planować wywiady w Slack. Niezależnie od tego, czy są to kamienie milowe, czy spotkania kontrolne na koniec roku, utrzymuj zaangażowanie w ankietę bez zakłóceń w Slack.

Zacznij od użycia szablonu Engagement lub Company Confidence. Następnie można zautomatyzować spersonalizowane przypomnienia na Slacku w celu terminowego zakończenia, a przesłane ankiety można filtrować na podstawie działów, lokalizacji i ról, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Najlepsze funkcje

Planowanie wywiadów ankietowych bezpośrednio w Slack

Korzystanie z gotowych i konfigurowalnych szablonów ankiet oraz automatyzacja przypomnień w Slack

Limity Deel

Częste zmiany w interfejsie użytkownika i problemy z funkcjami w zależności od lokalizacji

Odbiorca jest obciążany dodatkowymi opłatami w przypadku wcześniejszych wypłat środków przed terminem płatności faktury.

Ceny Deel

Deel HR: Free dla maksymalnie 200 osób

Free dla maksymalnie 200 osób EOR: Od 599 USD/miesiąc

Od 599 USD/miesiąc Kontrahenci: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Globalna lista płac: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Imigracja: Ceny niestandardowe

Doskonałe oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (2300+ opinii)

4.8/5 (2300+ opinii) Capterra: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

7. Qualtrics

przez Qualtrics Qualtrics to oprogramowanie do ankiet pracowniczych stworzone w celu zapewnienia strategicznej transformacji w oparciu o sprawdzone, poparte naukowo podejście do ankiet pracowniczych, pomagające organizacjom Enterprise skalować procesy HR.

Dostarcza informacje zwrotne na temat tego, co pracownicy robią (ilościowe) i połączone z ich przemyśleniami i odczuciami (jakościowe). Zrozum lepiej swój zespół, zwiększ zaangażowanie pracowników i wprowadzaj zmiany, aby dostosować się do potrzeb pracowników, a nie gonić za ustawionymi w branży benchmarkami.

Najlepsze funkcje Qualtrics

Potężny i elastyczny projekt i logika ankiety pracowniczej z ponad 100 typami i formatami pytań

Zaawansowane metody i techniki badawcze, takie jak analiza conjoint, max diff, modelowanie wyboru i inne

Wszechstronna analiza danych i raportowanie z pulpitami, wykresami, tabelami i wykresami w celu zapewnienia informacji zwrotnej

Limity Qualtrics

Mapy cieplne są wyłączone w module Customer Experience

Użytkownicy muszą ustawić obliczenia klienta podczas tworzenia formatu odpowiedzi e-mail

Ceny Qualtrics

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Qualtrics

G2: 4,4/5 gwiazdek (ponad 2 800 recenzji)

4,4/5 gwiazdek (ponad 2 800 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

8. Zoho Survey

przez Ankieta Zoho Zoho Survey ułatwia tworzenie, wysyłanie i analizowanie ankiet w celu zidentyfikowania trendów w opinie pracowników odpowiedzi. Funkcja "przeciągnij i upuść" i przyjazny dla użytkownika interfejs sprawiają, że jest to przyjazne dla początkujących narzędzie ankietowe dla małych i średnich organizacji.

Zoho Surveys umożliwia niestandardowe motywy ankiet, dodawanie logo marki, logiki i zmiennych, a także zmianę nagłówka i przycisków nawigacyjnych w celu dopasowania ich do kolorów marki. Przypisując logikę strony końcowej, można przypisać unikalną stronę docelową do uczestników ankiety na podstawie ich odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Zoho Survey

Ponad 200 gotowych szablonów z ponad 25 typami pytań i funkcjami takimi jak logika pomijania i piping

Ankiety są automatycznie optymalizowane pod kątem wszystkich ekranów, w tym urządzeń mobilnych

Raportowanie i analiza ankiet w czasie rzeczywistym w celu wizualizacji i eksportu danych

Zoho Survey limit

Działa najlepiej dla użytkowników Zoho One, ale brakuje integracji z innymi CRM-ami

Plan Free jest ograniczony do 100 odpowiedzi miesięcznie i 10 pytań na ankietę

Ceny Zoho Survey

Free Plan

Plus: 35 dolarów miesięcznie

35 dolarów miesięcznie Pro: 49 dolarów miesięcznie

49 dolarów miesięcznie Enterprise: 109 USD miesięcznie

oceny i recenzje Zoho Survey

G2: 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

4,4/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4,6/5 gwiazdek (ponad 400 recenzji)

9. Empuls

przez Empuls Intuicyjne narzędzie do badania zaangażowania pracowników Empuls oferuje krótkie ankiety zaangażowania pracowników, aby zminimalizować zmęczenie i stronniczość, zachęcając do uczciwych i niefiltrowanych danych zwrotnych pracowników.

Wysyłaj krótkie ankiety w kluczowych momentach podróży pracownika i przekształcaj jego opinie w działania. Analizuj dane i zrozum, co jest ważne, aby stworzyć wydajne i pozytywne środowisko pracy dla wszystkich.

To narzędzie do ankietowania pracowników promuje przejrzystość i zachęca do wzajemnego uznania, wspierając kulturę zaufania i współpracy w całej organizacji. Zgodnie z raportem Ankieta ClickUp 46% niezwykle wydajnych pracowników wiedzy zgłosiło, że są bardzo zadowoleni z pracy, a ankiety pracownicze są pierwszym krokiem do zrozumienia motywacji i oczekiwań pracowników.

Najlepsze funkcje Empuls

Śledzenie nastrojów pracowników dzięki ankietom eNPS i Puls przeprowadzanym przez ekspertów HR

Uzyskanie wglądu w powiązania między zaangażowaniem, wydajnością i kulturą, aby jeszcze bardziej poprawić kulturę miejsca pracy

Oparte na danych plany działania pomagają naprawić obszary, które przyczyniają się do braku zaangażowania pracowników, zająć się lukami w doświadczeniach pracowników i budować pozytywną kulturę miejsca pracy, która przyczynia się do zadowolenia pracowników

Empuls ograniczeń

Użytkownicy nie mogą wymieniać punktów lojalnościowych na gotówkę lub na popularnych stronach zakupowych, takich jak Amazon

Ustawienie Empuls i zintegrowanie go z innymi narzędziami HR wymaga wiedzy technicznej

Ceny Empuls

Nagradzanie i Rozpoznawanie: 3 USD za pracownika miesięcznie

3 USD za pracownika miesięcznie Ankiety: 3 USD za pracownika miesięcznie

3 USD za pracownika miesięcznie Intranet społecznościowy: 1 USD na pracownika miesięcznie

1 USD na pracownika miesięcznie Korzyści i benefity: 2 USD na pracownika miesięcznie

2 USD na pracownika miesięcznie Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Empuls

G2: 4.6/5 (600+ recenzji)

4.6/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 70 opinii)

10. Trakstar

przez Trakstar Trakstar to platforma do zarządzania wydajnością, która wykracza poza tradycyjne wskaźniki i pomaga menedżerom zasobów ludzkich w usprawnianiu operacji.

Trakstar umożliwia połączenie różnych scen w cyklu życia pracownika, od zatrudnienia po wdrożenie, szkolenie i rozwój. Wspiera również ciągłe doskonalenie pracowników i dostosowuje indywidualne cele do strategicznych celów biznesowych.

Szczegółowe spostrzeżenia uzyskane z platform ankiet pracowniczych, takich jak przeglądy wyników, ankiety zaangażowania, ustawienie i śledzenie celów oraz 360-stopniowa ocena opinii, aby dostosować, zmotywować i umożliwić pracownikom osiągnięcie pełnego potencjału.

Najlepsze funkcje Trakstar

Filtrowanie danych ankietowych według grup i dat w celu porównania reakcji na zmiany i podejmowania świadomych decyzji na przyszłość.

Segmentowanie anonimowych odpowiedzi w celu określenia problematycznych i dobrze prosperujących obszarów

Usprawnij proces zatrudniania dzięki konfigurowalnym cyklom pracy, automatyzacji kroków i wnikliwym raportom.

Trakstar limit

Funkcje raportowania mogłyby zostać ulepszone

Początkujący użytkownicy narzekali na stromą krzywą uczenia się

Ceny Trakstar

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Trakstar

G2: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

4,3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

Które oprogramowanie do badania zatrudnienia jest najlepsze ze wszystkich?

Podczas gdy każda opcja wnosi coś wyjątkowego, ClickUp to przyjazne dla początkujących narzędzie łączące zarządzanie projektami, tworzenie, wysyłanie i analizowanie ankiet, integrujące się z istniejącymi cyklami pracy i ułatwiające płynną współpracę.

Gotowe szablony ankiet i kwestionariuszy pozwalają uniknąć żmudnej pracy związanej z tworzeniem angażujących ankiet od podstaw, a opcje automatyzacji pomagają niestandardowo dostosować cykl pracy. Zarejestruj się w ClickUp za darmo aby spędzać mniej czasu na tworzeniu interaktywnych ankiet, a więcej na analizowaniu odpowiedzi i budowaniu zaangażowanego miejsca pracy.