ponad 60 pytań do ankiety produktowej, które pozwolą zebrać przydatne informacje o niestandardowych klientach

Większość ankiet dotyczących produktów to nudna, mechaniczna i zapomniana formalność.

Już po piątym pytaniu niestandardowy klient jest gotowy do zakończenia ankiety.

Ale jest pewien haczyk: 85% klientów prawdopodobnie udostępni opinię po dobrych doświadczeniach, a 81% po złych. Oznacza to, że klienci są gotowi udostępniać szczegółowe opinie niezależnie od wyników. Nie powstrzymują się — po prostu potrzebują lepszego sposobu, aby zostać wysłuchani.

Prawdziwa sztuka? Tworzenie ankiet dla prawdziwych ludzi.

Zebraliśmy najlepsze pytania do ankiet dotyczących produktów, które brzmią naturalnie, skłaniają do szczerych odpowiedzi i pomagają tworzyć lepsze produkty.

*czym jest ankieta dotycząca produktu?

Ankieta produktowa to zbiór pytań mających na celu zebranie cennych informacji na temat doświadczeń użytkowników końcowych z Twoim produktem. Pomaga Business zidentyfikować, co działa, a co nie, oraz co wymaga poprawy.

Niezależnie od tego, czy wysyłasz ankietę dotyczącą opinii o produkcie po jego wprowadzeniu na rynek, czy po wydaniu wersji beta, cel jest ten sam: słuchać, uczyć się i działać.

Dzięki temu ankiety produktowe są doskonałym narzędziem komunikacji z klientami. Umożliwiają dwustronną komunikację, pozwalając użytkownikom pokazać, że ich opinie naprawdę mają znaczenie.

dlaczego pytania ankietowe dotyczące produktów są ważne*

Ankiety dotyczące produktów to strategiczne narzędzia, które dają głos Twoim klientom, pomagając Ci zebrać opinie na różnych scenach ich podróży. Te pytania to język, którym posługują się Twoi klienci, aby powiedzieć Ci, co jest dla nich ważne.

Prawidłowo sformułowane pytania ankietowe dotyczące produktów pozwalają zmierzyć ogólny poziom satysfakcji klientów. Dzięki nim dowiesz się, co klienci cenią w Twoim produkcie, a co im się nie podoba.

Podobnie pomagają one w rozwoju produktów. Pomagają Teams zidentyfikować i ustalić priorytety funkcji w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników. Dzięki temu mogą oni podejmować świadome decyzje, weryfikując założenia na podstawie rzeczywistych danych klientów. A to tylko wierzchołek góry lodowej.

Wprowadź odpowiednie pytania do ankiety produktowej do oprogramowania do analizy opinii o produktach, a będziesz mógł analizować trendy, śledzić nastroje, mierzyć satysfakcję klientów i przekształcać odpowiedzi w praktyczne wnioski. Wszystko zależy od rodzaju pytań, które zadajesz w ankiecie produktowej!

🧠 Ciekawostka: Większość uczestników ankiety decyduje o jej ukończeniu już po trzech pierwszych pytaniach!

rodzaje pytań do ankiety produktowej*

Skoro mowa o rodzajach pytań, przyjrzyjmy się różnym typom pytań ankietowych dotyczących produktów.

Pytania otwarte

Pytania otwarte pozwalają użytkownikom na udostępnianie swoich przemyśleń bez limitów narzuconych przez gotowe opcje, co utrudnia ich kwantyfikację. Jednak dostarczają one bogatych danych jakościowych, które mogą wpłynąć na kierunek rozwoju produktu.

Te pytania ankietowe dotyczące produktów idealnie nadają się do zbadania oczekiwań klientów, ich motywacji i emocji związanych z doświadczeniami użytkowników. Często ujawniają one cenne informacje, których nie przewidziałeś, dzięki czemu doskonale nadają się do zbierania bardziej szczegółowych opinii lub kontekstu.

*pytania zamknięte

Pytania zamknięte oferują użytkownikom stały zestaw opcji do wyboru. Są to odpowiedzi typu „tak/nie”, skale ocen lub pytania wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi na takie pytania są szybsze, łatwiejsze do analizy i pomagają zidentyfikować trendy.

Cechy te sprawiają, że są one integralną częścią każdego systemu zarządzania opiniami. Ich jasne wnioski przyspieszają podejmowanie decyzji, dzięki czemu są pomocne w weryfikacji hipotez lub śledzeniu kluczowych wskaźników w czasie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zawsze zaczynaj od łatwiejszych pytań, aby rozgrzać respondenta przed przejściem do szczegółów.

Pytania wielokrotnego wyboru

Pytania wielokrotnego wyboru pozwalają uczestnikom wybrać jedną lub więcej zdefiniowanych odpowiedzi, dzięki czemu są bardziej elastyczne niż pytania typu „tak/nie”. Te pytania ankietowe dotyczące produktów doskonale nadają się do gromadzenia uporządkowanych danych oraz zrozumienia preferencji, zachowań i wymagań użytkowników.

Wykorzystaj je, aby zidentyfikować funkcje, które mają dla klientów największą wartość, lub problemy, które próbują rozwiązać za pomocą Twojego produktu. W przeciwieństwie do pytań otwartych, są one łatwiejsze do analizy, mniej niejednoznaczne i bardziej wiarygodne.

📝 Przykłady:

Których funkcji używasz najczęściej?☐ Śledzenie zadań ☐ Rejestrowany czas ☐ Pulpity nawigacyjne ☐ Wsparcie

Dlaczego wybrałeś nasz produkt?☐ Cena ☐ Funkcje ☐ Marka ☐ Wsparcie

Pytania w skali Likerta

Pytania w skali Likerta proszą użytkowników o ocenę stopnia zgodności z danym stwierdzeniem w zakresie od „zdecydowanie się zgadzam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”. Dzięki temu pytania te są pomocne w bardziej szczegółowym mierzeniu postaw użytkowników, satysfakcji klientów i ich percepcji.

Wykorzystaj je, aby odkryć emocjonalne czynniki i gradienci nastrojów użytkowników. Skala Likerta to narzędzie służące do mierzenia zaufania użytkowników do użyteczności produktu lub przydatności funkcji.

📝 Przykłady:

Ta funkcja pozwala mi zaoszczędzić czas. → Zdecydowanie się zgadzam → Zdecydowanie się nie zgadzam

Wdrożenie było łatwe. → Zdecydowanie się zgadzam → Zdecydowanie się nie zgadzam

pytania dotyczące wskaźnika Net Promoter Score (NPS)*

Pytania NPS oceniają, jak bardzo użytkownik jest skłonny polecić Twój produkt innym. Są one oceniane w skali od 0 do 10 i stanowią potężny wskaźnik lojalności klientów oraz postrzegania marki.

Ponadto możesz podzielić obecnych klientów na promotorów, osoby pasywne i krytyków. Ułatwia to identyfikację obszarów wymagających poprawy i pomiar długoterminowej satysfakcji. Cenne opinie otrzymane w odpowiedzi na pytania NPS stanowią punkt odniesienia dla ogólnej kondycji produktu.

📝 Przykłady:

Jak bardzo prawdopodobne jest, że polecisz nas innym?→ Skala: 0–10

Czy nadal będziesz korzystać z naszych usług za 6 miesięcy?→ Skala: 0–10

pytania z skalą ocen*

Są to pytania ankietowe, które należy zadać po interakcji lub wprowadzeniu nowej funkcji. Pozwalają one klientom udzielić oceny doświadczeniu lub funkcji w skali numerycznej od 1 do 5 lub od 1 do 10. Dzięki temu można szybko zebrać cenne opinie.

Te pytania ankietowe dotyczące produktów są szczególnie skuteczne w mierzeniu łatwości obsługi, zadowolenia z funkcji, atrakcyjności wizualnej, łatwości dostępu, satysfakcji klientów i nie tylko. Skala ocen generuje mierzalne informacje, a ankieta jest błyskawiczna do zakończenia.

📝 Przykłady:

Ocena nowego pulpitu:→ 1 (słaby) – 10 (doskonały)

Wsparcie szybkości obsługi:→ 1 (niska) – 5 (wysoka)

Pytania demograficzne lub dotyczące segmentacji

Pytania demograficzne lub dotyczące segmentacji pomogą Ci zrozumieć grupę celu. Jeśli chcesz poznać wiek, rola, branżę, wielkość firmy i inne szczegóły demograficzne, skorzystaj z poniższych pytań ankietowych.

Pozwalają one również na segmentację odpowiedzi w celu uzyskania głębszych informacji i podjęcia ukierunkowanych działań. Te pytania dotyczące ankiety produktowej pomagają spersonalizować ulepszenia produktów i dostosować funkcje do konkretnych wymagań odbiorców celowych.

📝 Przykłady:

Twoja rola: PM / Dev / Exec / Inne

Wielkość Teams: 1–10 / 11–50 / 51+

Pytania behawioralne lub dotyczące użytkowania

Pytania ankietowe dotyczące zachowań lub użytkowania produktów pozwalają zbadać, w jaki sposób użytkownicy korzystają z produktu. Pomagają one uzyskać cenne informacje na temat takich kwestii, jak częstotliwość użytkowania, ulubione funkcje lub cykl pracy.

Wykorzystaj je, aby odkryć wzorce i słabe punkty, których nie da się w pełni wyjaśnić za pomocą prostych analiz. Pomogą Ci one zrozumieć wpływ, np. co skłania użytkowników do korzystania z produktu lub gdzie występują spadki aktywności.

📝 Przykłady:

Jak często korzystasz z produktu? Codziennie / Raz w tygodniu / Rzadko

Czy zrezygnowałeś z wykonania zadania ze względu na jego złożoność? Tak / Nie

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj dane dotyczące zachowań konsumentów (takie jak kliknięcia i czas spędzony na stronie), aby określić, jakie pytania ankietowe zadać w następnej kolejności.

Pytania uzupełniające

Jak sama nazwa wskazuje, pytania uzupełniające pojawiają się w zależności od odpowiedzi respondenta. Zadaj te pytania dotyczące ankiety produktowej, aby spersonalizować ankietę i zwiększyć jej trafność.

Zastosowanie logiki warunkowej w pytaniach ankiety dotyczącej produktu pozwala uzyskać bardziej szczegółowe informacje bez przytłaczania uczestników. Jest to potężne narzędzie do odkrywania ukrytych odpowiedzi, ocen lub nastrojów.

📝 Przykłady:

[Jeśli użytkownik da niską ocenę funkcji] → Co nie spotkało Twoich oczekiwań?

[Jeśli użytkownik stwierdzi, że nie poleciłby Twojej firmy] → Co mogłoby zmienić Twoją opinię?

[Jeśli użytkownik anuluje] → Czego brakowało w Twoim doświadczeniu?

ponad 60 pytań do ankiety produktowej, które zapewniają prawdziwe opinie

Zadanie właściwych pytań w ankiecie dotyczącej produktu pomaga odkryć cenne informacje, na podstawie których można podjąć działania. Jednak kontekst ma wszystko znaczenie. Pytania powinny być dostosowane do sceny, na której znajduje się produkt, grupy docelowej oraz rodzaju decyzji, którą chcesz podjąć.

Instance, pytania zawarte w ankiecie po spotkaniu mogą zapobiec utracie potencjalnego klienta, a pytania dotyczące satysfakcji klienta mogą przekształcić jednorazowego użytkownika w stałego nabywcę. Wszystko sprowadza się do właściwego rozegrania kart.

Aby Ci w tym pomóc, zebraliśmy kilka przykładowych pytań do ankiety produktowej z różnych kategorii tematycznych i przypadków użycia. Wykorzystaj je, aby rozpocząć konstruktywny dialog na temat tworzenia lepszych produktów, poprawy doświadczeń użytkowników i podejmowania bardziej przemyślanych decyzji.

pytania dotyczące nowego produktu lub funkcji$$$a*

Opinie klientów stanowią zabezpieczenie podczas wprowadzania nowego produktu lub funkcji.

Opinie o produkcie pozwalają sprawdzić, czy rozwiązujesz właściwy problem, czy użytkownicy rozumieją działanie produktu i czy produkt oferuje wartość. To świetny sposób na przetestowanie produktu przed zainwestowaniem większych środków w jego rozwój.

Czy cel tego produktu był wyczyszczony?

Jakie było Twoje pierwsze wrażenie po wypróbowaniu produktu/nowej funkcji?

Jakie alternatywy rozważałeś przed wyborem tego produktu?

Jakie problemy miało rozwiązać to urządzenie/funkcja?

Czy ten produkt/funkcja rozwiązuje Twój problem lepiej niż poprzednie rozwiązanie?

Jaka jest jedna rzecz, którą chciałbyś, aby ten produkt zrobił inaczej – do zrobienia?

Czy coś w produkcie/nowej funkcji Cię zaskoczyło?

Co sprawiłoby, że ten produkt byłby dla Ciebie niezbędny pod względem wydajności?

pytania dotyczące opinii o istniejących produktach*

Powyższe pytania mogą być przydatne podczas przeprowadzania badań rynkowych, ale poniższe pytania są niezbędne po wprowadzeniu produktu na rynek.

Opinie o produktach pełnią rolę kompasu, wskazując kierunki poprawy użyteczności, zmniejszenia tarć i ustalania priorytetów aktualizacji. Pomagają również ocenić nastroje klientów i utrzymać dopasowanie produktu do rynku.

W skali od 1 do 10, jak bardzo jesteś zadowolony z produktu?

Co najbardziej podoba Ci się w tym produkcie?

Co najbardziej frustruje Cię podczas korzystania z tego produktu?

Czy podczas korzystania z produktu zauważyłeś jakieś błędy lub problemy?

W jaki sposób produkt uległ poprawie w miarę upływu czasu?

Czy któreś z funkcji są dla Ciebie niejasne lub zbędne?

Co sprawia, że wracasz do tego produktu?

Gdybyś miał magiczną różdżkę, co byś poprawił?

Pytania dotyczące pomiaru doświadczeń użytkowników

Powodzenie produktu to nie tylko jego zdolność do rozwiązywania problemów. Zależy ono również od doświadczenia użytkownika (UX).

Opinie użytkowników dotyczące doświadczeń użytkownika (UX) pozwalają odkryć problemy związane z użytecznością i emocjonalne bariery, których nie są w stanie wykryć narzędzia analityczne. Wykorzystaj ankiety dotyczące produktów, aby usprawnić przepływ informacji, zmniejszyć liczbę rezygnacji i sprawić, że użytkownicy poko

W skali od 1 do 5, jak łatwo było zakończyć dzisiejsze zadanie?

Czy napotkałeś trudności podczas poruszania się po interfejsie? (Tak/Nie)

Produkt jest atrakcyjny wizualnie. Zdecydowanie się zgadzam, zgadzam się, nie mam zdania, nie zgadzam się, zdecydowanie się nie zgadzam

W skali od 1 do 10, jak płynne było Twoje doświadczenie?

Co sprawiłoby, że korzystanie z tego produktu byłoby przyjemniejsze?

Czy coś w trakcie korzystania z produktu było frustrujące lub działało zbyt wolno?

Jak bardzo czułeś się pewnie podczas korzystania z tego produktu?

Pytania dotyczące zbierania próśb o nowe funkcje

Czasami opinie użytkowników dostarczają więcej informacji niż badania rynku.

Pytania ankietowe dotyczące produktów, które dotyczą wniosków dotyczących funkcji, mają wpływ na plany rozwoju produktów, ustalanie priorytetów funkcji, crowdsourcing innowacji i zapobieganie marnotrawstwu. Dają one również poczucie własności, co poprawia satysfakcję i lojalność klientów.

Czy jest jakaś funkcja, której brakuje w tym produkcie?

Jak możemy uczynić ten produkt bardziej wartościowym/użytecznym?

Gdybyś mógł zaprojektować nową funkcję, co by ona robiła?

Czego Twoim zdaniem brakuje obecnie w produkcie?

Czy widziałeś w innym narzędziu funkcję, którą chcielibyśmy wprowadzić?

Którą z obecnych funkcji chcieliby Państwo, abyśmy ulepszyli lub rozszerzyli?

Pytania służące do pomiaru niestandardowej satysfakcji klientów

Każdy menedżer produktu chce stworzyć produkt, który przyciągnie lojalnych klientów. Aby to osiągnąć, należy zadawać pytania ankietowe dotyczące produktu, które pozwolą na bieżąco śledzić Puls satysfakcji klientów.

Musisz wiedzieć, co użytkownicy sądzą o Twoim produkcie, marce i wsparciu klienta. Takie opinie pomagają mierzyć poziom retencji, przewidywać odejścia klientów i identyfikować najlepszych klientów.

W skali od 1 do 10, jak bardzo prawdopodobne jest, że polecisz nas znajomemu lub współpracownikowi?

Jak oceniasz wartość dla pieniędzy?

Czy uważasz, że produkt spełnia Twoje oczekiwania?

Planujesz odnowić subskrypcję?

Co sprawiłoby, że poleciłbyś nasz produkt?

W jaki sposób produkt ułatwia Ci życie?

Pytania dotyczące opinii po zakupie lub wdrożeniu

Poziom zaangażowania użytkowników na wczesnym etapie decyduje o długoterminowej popularności produktu. Dlatego też okres po zakupie i wdrożenie produktu są kluczowym momentem, który może przechylić szalę na Twoją korzyść. Aby przyspieszyć aktywację, należy wyeliminować wszelkie utrudnienia i zapewnić użytkownikom jak najszybsze osiągnięcie momentu „aha”.

Jaki jest główny cel korzystania z tego produktu?

Czy po rejestracji łatwo było Ci rozpocząć pracę?

Jakiej oceny udzielasz dotychczasowemu procesowi wdrażania?

Czy coś podczas ustawień było dla Ciebie niejasne lub frustrujące?

Czy po rejestracji wszystko było wyczyszczone?

Jak możemy poprawić Twoje wrażenia z pierwszego tygodnia?

Pytania dla nieaktywnych lub rezygnujących użytkowników

Ponowne zaangażowanie nieaktywnych lub odejść użytkowników zaczyna się od zrozumienia, dlaczego w ogóle odeszli.

Pytania te dotyczą niespełnionych oczekiwań, brakujących funkcji oraz zewnętrznych przyczyn, dla których użytkownicy przestali korzystać z produktu. Służą one dwóm celom: diagnozowaniu odejść klientów i odzyskiwaniu użytkowników.

Co sprawiło, że przestałeś korzystać z produktu?

Czego brakowało, że zdecydowałeś się odejść?

Jak możemy ulepszyć nasz produkt?

Czy rozważysz powrót w przyszłości?

Czy inne narzędzie lub usługa lepiej odpowiada Twoim potrzebom?

Czy Twoje oczekiwania różniły się od rzeczywistych doświadczeń?

🔍 Czy wiesz, że... Tylko 1 na 26 niezadowolonych klientów zgłasza reklamację — reszta po prostu odchodzi.

Pytania dotyczące zrozumienia zachowań użytkowników i procesu podejmowania decyzji

Pytania te pozwalają dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy trafili do Ciebie, co motywuje ich do działania i jak korzystają z Twojego produktu — wykraczając poza informacje, które można uzyskać wyłącznie na podstawie analiz.

Jak dowiedziałeś się o tym produkcie?

Jakie czynniki wpłynęły na Twoją decyzję, aby spróbować?

Jak często korzystasz z produktu do zrobienia?

Czy są jakieś funkcje, które niedawno odkryłeś i o których chciałbyś wiedzieć wcześniej?

Jak łatwo jest znaleźć potrzebne funkcje?

Ile wysiłku wymagało zakończenie dzisiejszego zadania?

Czy skontaktowałeś się z wsparciem technicznym? Jeśli tak, jak oceniasz swoje doświadczenia?

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj te opinie, aby usprawnić przepływy wdrażania nowych użytkowników, uwidocznić ukryte funkcje i udoskonalić komunikaty dotyczące produktów.

najlepsze praktyki dotyczące tworzenia skutecznych ankiet dotyczących produktów*

Stworzenie skutecznej ankiety dotyczącej produktu wymaga czegoś więcej niż tylko lista pytań.

To sztuka, która pozwala zgłębić psychikę niestandardowego klienta, przyciągając jego uwagę i uzyskując przydatne informacje.

Oto kilka najlepszych praktyk, które możesz zastosować:

Przed sporządzeniem ankiety określ cele, aby pytania dotyczące produktu były powiązane z jasno zdefiniowanym celem

Zautomatyzuj dostarczanie formularzy opinii za pomocą narzędzi do automatyzacji formularzy , aby bez wysiłku skalować proces zbierania opinii

Pytania ankiety produktowej powinny zawsze skupiać się na jednym zagadnieniu, aby uniknąć niejasności i tendencyjnych odpowiedzi

Używaj prostego języka bez żargonu Free, aby odzwierciedlić sposób mówienia i myślenia niestandardowych klientów

Wprowadź wszystkie odpowiedzi z ankiety do narzędzia pulpitu nawigacyjnego , aby wizualizować kluczowe wskaźniki, takie jak wynik satysfakcji klientów, i szybciej reagować

Przetestuj ankiety dotyczące produktów wewnętrznie przed udostępnianiem ich szerokiemu gronu odbiorców, aby wychwycić wszelkie błędy, niejasne sformułowania lub inne problemy

Zachęcaj do udziału, oferując rabaty, wcześniejszy dostęp, ekskluzywna zawartość itp. w formularzu

Wysyłaj automatyzowane podziękowania i reaguj na opinie, aby budować zaufanie i zwiększać retencję klientów

Analizuj opinie niestandardowych klientów i reaguj na te, które mają największy wpływ, aby ulepszyć plan rozwoju produktu

🔍 Czy wiesz, że... Nawet 5 dolarów motywacji może zwiększyć wskaźnik odpowiedzi o 30%!

*jak ClickUp pomaga w zarządzaniu ankietami dotyczącymi opinii o produktach

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma Wszystko, ułatwia zarządzanie ankietami produktowymi, od tworzenia formularzy po reagowanie na odpowiedzi. Oto jak to działa:

twórz inteligentne, niestandardowe formularze opinii za pomocą ClickUp Forms*

Oferuj dostosowywalne formularze, automatyzuj cykle pracy i scentralizuj gromadzenie danych dzięki ClickUp Formularze

Dzięki ClickUp Forms możesz tworzyć niestandardowe formularze, które są zarówno funkcjonalne, jak i wizualnie zgodne z wizerunkiem marki. Korzystaj z intuicyjnego interfejsu typu „przeciągnij i upuść”, aby w kilku kliknięć tworzyć atrakcyjne ankiety dotyczące produktów zgodne z wizerunkiem marki. Możesz nawet ustawić logikę warunkową i zautomatyzować cykl pracy bez pisania ani jednej linii kodu.

🎥 Obejrzyj i dowiedz się więcej: Twórz proste formularze opinii w ClickUp Chcesz, aby zbieranie opinii o produktach było łatwe i intuicyjne? Obejrzyj ten krótki przewodnik od ClickUp, aby dowiedzieć się, jak ustawić formularze zgłoszeniowe 📝, które kierują opinie bezpośrednio do Twojego cyklu pracy. Jest to praktyczny samouczek pełen najlepszych praktyk — dowiesz się, jak w mgnieniu oka przekształcić surowe odpowiedzi w usprawnione działania 🚀. ▶️ Obejrzyj wideo:

Niezależnie od tego, czy zbierasz opinie na temat nowej funkcji, czy przeprowadzasz ankietę po wprowadzeniu produktu na rynek wśród pierwszych użytkowników, formularze ClickUp pomogą Ci uzyskać potrzebne informacje. Ponadto, jeśli tworzenie formularza od podstaw wydaje Ci się zbyt trudne, zawsze możesz skorzystać z profesjonalnie przygotowanych szablonów formularzy opinii, aby szybko rozpocząć pracę!

zautomatyzuj śledzenie zadań i elementów wynikających z opinii*

ClickUp Automatyzacja umożliwia ustawienie automatyzacji formularzy, aby stanowić wyzwalacz cyklu pracy po przesłaniu formularza przez respondenta. Dzięki temu opinie są natychmiastowe i można na nie szybko zareagować — to zwycięska kombinacja.

Skorzystaj z automatyzacji ClickUp, aby ustawić cykl pracy dla wszystkich formularzy opinii dotyczących ankiet produktowych

Na początek możesz zebrać wszystkie swoje ustalenia w jednym miejscu, kompilując wszystko w ClickUp Dokument. Następnie menedżer produktu może zaangażować odpowiednie Teams do przeanalizowania otrzymanych opinii. Mogą oni również wykorzystać ClickUp Dokument do stworzenia wspólnej dokumentacji na podstawie wyników ankiety produktowej.

📮 ClickUp Insight: Prawie 88% respondentów naszej ankiety korzysta obecnie z narzędzi AI w celu uproszczenia i przyspieszenia wykonywania zadań osobistych. Chcesz osiągnąć te same korzyści w pracy? ClickUp Ci w tym pomoże! ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, może pomóc Ci zwiększyć wydajność o 30% dzięki mniejszej liczbie spotkań, szybkim podsumowaniom generowanym przez AI i zautomatyzowanym zadaniom.

podsumuj opinie i podejmij odpowiednie działania dzięki ClickUp Brain*

Następnie można je etykietować w ClickUp Brain. Pomaga to w dwóch głównych aspektach: podsumowywaniu kluczowych spostrzeżeń, wyodrębnianiu praktycznych wskazówek i automatycznym generowaniu zadań na podstawie elementów do wykonania.

Takie podpowiedzi bez ręcznego nadzoru ułatwiają pracę nad ankietami niestandardowymi dotyczącymi satysfakcji klientów.

Możesz również skorzystać z ClickUp Brain, aby wygenerować praktyczne wnioski na podstawie opinii.

ClickUp Brain pomaga wyciągać wnioski z opinii i tworzyć elementy do wykonania

💬 ClickUp Brain Max Insight Nie masz ochoty na wpisywanie notatek z ankiet lub podsumowań? Dzięki funkcji Talk-to-Text w ClickUp Brain Max wystarczy mówić, a AI natychmiast zapisze wszystko. 🧠🎙️ Niezależnie od tego, czy przeglądasz opinie, planujesz kolejne kroki, czy rejestrujesz wywiady z użytkownikami, Brain Max zamienia Twoje opinie w praktyczne informacje — bez użycia rąk i błyskawicznie. wypróbuj i omów opinie na temat produktów!

wizualizuj trendy opinii w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom nawigacyjnym*

Pulpity ClickUp Dashboards umożliwiają Teams wizualizację trendów opinii i śledzenie wskaźników bez konieczności zmiany narzędzi lub korzystania z zewnętrznych platform. Twórz widżety do śledzenia powtarzających się skarg użytkowników, wyników NPS, wniosków dotyczących funkcji itp. i monitoruj wszystko w czasie rzeczywistym.

Śledź opinie za pomocą pulpitów nawigacyjnych i raportów ClickUp

Możesz dostosować pulpit, aby wyświetlać różne widoki dla menedżerów produktów, zespołów projektowych, kadry kierowniczej itp. Dzięki temu odpowiednie dane są dostępne dla zainteresowanych stron w preferowanym przez nich formacie!

Oto, co Manaswi Dwivedi, analityk ds. rozwoju biznesowego w Cedcoss Technologies Pvt. Ltd., ma do powiedzenia na temat pulpitów ClickUp:

Poprawiono widoczność pulpitu podczas wyświetlania analizy produktu, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

zbieraj przydatne opinie dzięki ClickUp*

Dobre ankiety produktowe to coś więcej niż tylko zadawanie pytań sugerujących odpowiedź. Pozwalają one uzyskać odpowiedzi, które pomagają ulepszyć produkty, wzmocnić Teams i zwiększyć zadowolenie użytkowników. Od zrozumienia potrzeb użytkowników po poznanie tego, co działa, a co nie — zadawanie właściwych pytań w ankietach produktowych kształtuje przyszłość Twojego produktu.

Omówiliśmy powody i sposoby tworzenia atrakcyjnych pytań do ankiet dotyczących produktów. Przedstawiliśmy również rzeczywiste przykłady pytań do ankiet dotyczących produktów oraz najlepsze praktyki pozwalające udoskonalić Twoje podejście. Teraz pozostaje tylko wdrożyć zdobytą wiedzę w praktyce.

Na szczęście narzędzia takie jak ClickUp mogą pomóc Ci osiągnąć Twoje cele. Gotowy, aby zamknąć pętlę informacji zwrotnych dotyczących produktu? Zarejestruj się w ClickUp i zacznij generować spostrzeżenia!