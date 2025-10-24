Najlepsze rozszerzenia Chrome z AI zwiększające codzienną wydajność

Prawdopodobnie widziałeś już takie rozszerzenia Chrome oparte na AI, które obiecują na zawsze zmienić Twój cykl pracy, ale w rezultacie zaśmiecają przeglądarkę i spowalniają wszystko.

Znalezienie narzędzi, które faktycznie przyspieszają pracę (a nie ją komplikują), wymaga cierpliwości — i odrobiny prób i błędów.

Dlatego zrobiliśmy to za Ciebie. Poniżej znajdziesz wyselekcjonowaną listę potężnych, naprawdę przydatnych rozszerzeń AI dla przeglądarki Chrome, które pomogą Ci pisać, wyszukiwać informacje, tworzyć podsumowania i utrzymywać porządek — bez nadmiernego komplikowania Twojego dnia.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, piszesz zawartość, czy uczysz się online, te rozszerzenia sprawiają, że przeglądarka pracuje dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie.

Najlepsze rozszerzenia AI dla przeglądarki Chrome w skrócie

Zanim przejdziemy do szczegółów, oto krótka tabela porównawcza, która pomoże Ci ocenić, jak te rozszerzenia Chrome zwiększające wydajność wypadają na tle innych.

Narzędzie Najlepsze do Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Notatki ze spotkań oparte na AI i zarządzanie cyklem pracyWielkość zespołu: Idealne dla osób indywidualnych, start-upów i Enterprise AI Notetaker, streszczenia ClickUp Brain, rejestrowanie zadań w Chrome, synchronizacja Dokumentów i kalendarza, automatyzacja zadań z Gmaila Free Forever; opcje dostosowywania dostępne dla Enterprise Merlin Wyszukiwanie i streszczanie w czasie rzeczywistym Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla studentów, programistów i naukowców Podsumowuje strony internetowe, pliki PDF i treści z YouTube, przekształca podpowiedzi w kod/diagramy, oferuje wsparcie dla Claude, GPT-4 i Mistral Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie Magical AI Automatyczne uzupełnianie tekstu + generowanie leadów Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla rekruterów, zespołów sprzedaży i zespołu wsparcia Rozszerzanie tekstu za pomocą AI, automatyczne wypełnianie formularzy, integracja z CRM, skróty do wiadomości Niestandardowe ceny Glasp Wybór najciekawszych treści z internetu i wideo Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla naukowców, studentów i twórców Najważniejsze informacje i notatki z artykułów i YouTube, streszczenia generowane przez AI, opcje eksportu Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 12 USD miesięcznie GrammarlyGO Wieloplatformowy asystent pisania oparty na AI Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla profesjonalistów i specjalistów ds. marketingu zawartości Przeróbki tekstu z wykorzystaniem AI, zmiana tonu wypowiedzi, inteligentne podpowiedzi, edycja w czasie rzeczywistym Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 30 USD miesięcznie Recall Wspomagany przez AI „drugi mózg”Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla pracowników umysłowych i osób uczących się przez całe życie Karty inteligentne, quizy sprawdzające pamięć, przechwytywanie zawartości, wizualny widok wykresów Wersja bezpłatna; ceny zaawansowanych planów uzależnione od wykorzystania Perplexity AI Odpowiadanie na złożone zapytania z wykorzystaniem źródeł Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla analityków, badaczy i zaawansowanych użytkowników Wyszukiwanie na żywo, cytowane źródła, generowanie obrazów, modele Pro (GPT-4, Claude) Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 20 USD miesięcznie Otter.ai Transkrypcja na żywo i podsumowania spotkań Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów hybrydowych i nauczycieli Transkrypcja w czasie rzeczywistym, Otter Chat, synchronizacja slajdów, streszczenia generowane przez AI Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 16,99 USD miesięcznie Compose AI Przyspieszenie zadań związanych z pisaniem Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla założycieli firm, specjalistów ds. marketingu i zespołów pracujących zdalnie Autouzupełnianie, przepisywanie tekstu z uwzględnieniem tonu wypowiedzi, wsparcie dla poczty e-mail i blogów Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie QuillBot Poprawa przejrzystości i tonu tekstu Wielkość zespołu: Idealne dla studentów, osób uczących się języka angielskiego jako języka obcego oraz naukowców Przeformułowywanie tekstu przy użyciu AI, wybór tonu wypowiedzi, tworzenie streszczeń, sprawdzanie gramatyki Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 4,17 USD miesięcznie

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze rozszerzenia AI dla przeglądarki Chrome

Zanim klikniesz „Dodaj do Chrome”, warto wiedzieć, co sprawia, że rozszerzenie AI jest naprawdę pomocne (a nie tylko kolejnym cyfrowym bałaganem).

Oto krótka lista kontrolna, która pomoże Ci wybrać odpowiednie narzędzie:

Rzeczywisty wzrost wydajności : Wybierz narzędzie, które naprawdę pozwala zaoszczędzić czas. Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczanie zawartości, tworzenie szkiców wiadomości e-mail czy organizowanie zadań, powinno ono odciążyć Cię od niektórych obowiązków

Privatność i ochrona danych : Sprawdź, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane. Wybieraj narzędzia z jasną polityką prywatności i minimalnym gromadzeniem danych

Możliwości dostosowania : Upewnij się, że narzędzie pozwala dostosować ustawienia do Twojego cyklu pracy, takie jak ton wypowiedzi, długość tekstu lub wyzwalacze skrótów

Łatwe włączanie/wyłączanie: Szukaj rozszerzeń, które można łatwo wyłączyć bez konieczności ich odinstalowywania

Najlepsze rozszerzenia AI dla przeglądarki Chrome

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Chrome to miejsce, w którym większość z nas spędza swoje cyfrowe życie — e-maile, dokumenty, wyszukiwanie informacji, czaty.

Znajdźmy rozszerzenie AI, które pomoże zoptymalizować tę przestrzeń dzięki narzędziom automatyzującym, wspomagającym i przyspieszającym Twoją pracę.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zadaniami i wsparcia dla cyklu pracy opartego na AI)

Twórz zadania na podstawie stron internetowych, rób i opisuj zrzuty ekranu oraz pisz szybkie notatki dzięki rozszerzeniu ClickUp dla przeglądarki Chrome

Rozszerzenie ClickUp dla przeglądarki Chrome to jak posiadanie całego obszaru roboczego bezpośrednio w przeglądarce. Pozwala ono na robienie zrzutów ekranu, dodawanie adnotacji za pomocą strzałek i oznaczeń numerycznych, zapisywanie stron lub fragmentów w ClickUp Docs, dodawanie stron do zakładek jako zadań ClickUp oraz śledzenie czasu spędzonego w danej zakładce przeglądarki Chrome.

Możesz również tworzyć zadania bezpośrednio z przeglądarki, dodając takie szczegóły, jak tytuł strony, URL, zrzuty ekranu i linki. Przycisk „Dodaj do ClickUp” w Twojej poczcie e-mail (np. Gmail) pozwala dołączać całe wiadomości e-mail do istniejących lub nowych zadań.

Aby zapewnić dokładne śledzenie godzin pracy dla Ciebie i Twojego zespołu, wbudowana funkcja śledzenia czasu pozwala uruchamiać i zatrzymywać liczniki czasu dla zadań, umożliwiając przeglądanie i edycję zarejestrowanego czasu bezpośrednio w rozszerzeniu.

Skorzystaj z bezpłatnej funkcji Native Time Tracking w rozszerzeniu ClickUp dla przeglądarki Chrome, aby śledzić, ile czasu Ty i inni poświęcacie na określone zadania

Po zarejestrowaniu zadań za pomocą rozszerzenia do przeglądarki Chrome możesz je przeglądać i ulepszać za pomocą AI w pełnej aplikacji ClickUp. Na przykład ClickUp Brain może podsumowywać aktualizacje, wyodrębniać zadania do wykonania z notatek ze spotkań oraz pomagać w udoskonalaniu tekstu bezpośrednio w zadaniach i dokumentach.

Generuj inteligentne podsumowania, uzyskuj notatki ze spotkań i twórz zadania w obszarze roboczym projektu dzięki ClickUp Brain

Brain to również inteligentny asystent pisania oparty na AI, który sprawdza Twoje notatki i e-maile pod kątem gramatyki, tonu i przejrzystości lub dostosowuje swoje wyniki do Twojej konkretnej roli (marketing, sprzedaż, zarządzanie projektami, inżynieria itp.).

Generuj pomysły, twórz zawartość i dopracowuj szkice dzięki ClickUp Brain

🎥 Zobacz, jak możesz wykorzystać AI do tworzenia dopracowanych wiadomości e-mail i dokumentów z łatwością i spójnością:

Najlepsze funkcje ClickUp

Notatki ze spotkań oparte na AI: Automatycznie dołączaj do rozmów, nagrywaj rozmowy, transkrybuj dyskusje i uzyskaj listę kluczowych wniosków bez zakłócania swojego przepływu pracy ani skupienia dzięki Automatycznie dołączaj do rozmów, nagrywaj rozmowy, transkrybuj dyskusje i uzyskaj listę kluczowych wniosków bez zakłócania swojego przepływu pracy ani skupienia dzięki ClickUp AI Notetaker

Szybkie notatki : Używaj : Używaj ClickUp Notepad , aby zapisywać pomysły, zadania do wykonania lub inne ważne informacje, synchronizować je między urządzeniami i przekształcać w zadania

Automatyzacja cyklu pracy : Ustaw reguły oparte na wyzwalaczach i warunkach w : Ustaw reguły oparte na wyzwalaczach i warunkach w ClickUp Automations , aby zautomatyzować rutynowe procesy, takie jak przydzielanie zadań i przypomnienia o zbliżających się terminach

Niestandardowe agenty AI: Twórz : Twórz w ClickUp niestandardowe agenty Autopilot , które potrafią podejmować decyzje w oparciu o kontekst i działać autonomicznie na podstawie wcześniej zdefiniowanych warunków i instrukcji

Ograniczenia ClickUp

Czasami ClickUp może wydawać się przytłaczający, ponieważ oferuje tak wiele funkcji

Szerokie możliwości niestandardowego dostosowywania oznaczają, że początkowe ustawienia mogą zająć trochę czasu, zanim Wszystko zacznie działać płynnie.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

W recenzji serwisu G2 czytamy:

W ClickUp najbardziej podoba mi się elastyczność. Można dostosować obszar roboczy dokładnie do formatu każdego projektu, tworząc listy, tablice, osie czasu i automatyzacje, które naprawdę ułatwiają codzienną pracę. Możliwość integracji dokumentów, list kontrolnych i pulpitów nawigacyjnych w jednym miejscu to ogromna zaleta, dzięki której cykl pracy jest znacznie bardziej uporządkowany i przejrzysty.

💡 Porada dla profesjonalistów: Połącz swoje ulubione rozszerzenie AI dla przeglądarki Chrome z konfigurowalnymi szablonami notatek, aby bez wysiłku rejestrować i porządkować pomysły podczas badań lub spotkań.

2. Merlin (najlepsze rozwiązanie zapewniające natychmiastową pomoc AI w dowolnym miejscu w sieci)

za pośrednictwem Merlin

Merlin AI integruje wiele najlepszych modeli AI (ChatGPT 4, Claude 3.7, Sonnet, Gemini, Mistral, DeepSeek itp.) w jednym interfejsie, dzięki czemu możesz przełączać się między modelami w czasie rzeczywistym w zależności od zadania lub preferencji.

Możesz zadawać bezpośrednie pytania dotyczące swoich plików lub wideo, uzyskiwać natychmiastowe streszczenia, kontekst i wizualne przekształcenia bez konieczności czytania lub oglądania wszystkiego. Dodatkowo otrzymujesz pomoc w pisaniu tweetów, postów na LinkedIn lub e-maili. Rozszerzenie przeformułowuje tekst dla większej przejrzystości, dostosowuje ton lub długość zdań, a nawet generuje kompletne eseje.

Najlepsze funkcje Merlin

Twórz zwięzłe streszczenia różnych rodzajów zawartości, w tym wpisów na blogu, dokumentów (w formatach PDF i PPT) oraz wideo z YouTube.

Skorzystaj z wsparcia dla nawet 128 języków, w tym tłumaczenia stron internetowych, obrazów i dwujęzycznych napisów na YouTube

Generuj kod, dokumenty, diagramy lub obrazy bezpośrednio z czatu, korzystając z podglądu na żywo

Limits of Merlin

Rozszerzenie Chrome czasami nakłada się na to, co widać na ekranie, lub przeszkadza w wyświetlaniu, mimo że jest niewielkie

Ceny Merlin

Free

Pro: 29 USD/miesiąc

Teams: 19 USD miesięcznie za licencję dla stanowiska

Oceny i recenzje Merlin

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Merlinie?

W recenzji w Chrome Web Store napisano:

Dzięki temu niesamowitemu rozszerzeniu, przydatnemu w zakresie wszystkich użytkowników – od studentów, przez osoby pracujące zawodowo, po profesorów i pracowników – można z łatwością przeglądać zawartość stron internetowych.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia do zarządzania cyklami pracy marketingowej

3. Magical (najlepsze do automatyzacji powtarzalnego pisania i cyklu pracy)

Magical to aplikacja do rozszerzania tekstu i automatyzacji, która może automatycznie wypełniać dane kontaktowe w systemach CRM, formularzach, bazach danych i arkuszach kalkulacyjnych. Możesz również zapisywać często używane frazy lub gotowe odpowiedzi jako „skróty” i uruchamiać je natychmiast za pomocą //.

Współpracuje z narzędziami sprzedażowymi, takimi jak Salesforce, HubSpot, ZoomInfo, a nawet oprogramowaniem edukacyjnym, takim jak Canvas, Brightspace i Google Classroom.

Rozszerzenie Magical dla przeglądarki Chrome automatyzuje powtarzalne wprowadzanie tekstu i wypełnianie formularzy bezpośrednio w przeglądarce.

Najlepsze funkcje Magical

Usprawnij pisanie dzięki rozszerzaniu tekstu opartemu na AI i spersonalizowanym wiadomościom

Dodawaj informacje o kandydatach do systemu śledzenia kandydatów bezpośrednio z serwisu LinkedIn i innych źródeł

Umożliw zespołom obsługi klienta automatyzację zadań poprzez automatyczne wypełnianie danych klientów i produktów w zgłoszeniach oraz wykorzystanie AI do tworzenia szybkich i trafnych odpowiedzi

Magiczne ograniczenia

Nie ma wersji darmowej; wszystkie funkcje są dostępne wyłącznie w ramach płatnych planów

Magiczne ceny

Niestandardowe ceny

Magiczne oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Magical?

W recenzji w Chrome Web Store napisano:

Korzystam z nich od lat. Funkcja szablonów rozszerzania tekstu jest świetna i naprawdę zwiększyła moją wydajność oraz zmniejszyła frustrację związaną z pisaniem powtarzających się e-maili.

4. Glasp (najlepsze narzędzie do zapisywania, zaznaczania i streszczania zawartości do celów edukacyjnych lub badawczych)

za pośrednictwem Glasp

Jeśli lubisz dodawać artykuły do zakładek lub robić z nich notatki, ale nie możesz ich zapisać, Glasp jest wszystkim, czego potrzebujesz. To narzędzie oparte na AI do robienia notatek, które pozwala zaznaczać fragmenty bezpośrednio na stronach internetowych i w plikach PDF. Wszystkie zaznaczenia i notatki są dostępne na pasku bocznym, a ponadto możesz je eksportować do aplikacji do robienia notatek, takich jak Notion i Obsidian.

Podczas oglądania wideo na YouTube możesz wygenerować transkrypcję, zaznaczyć kluczowe momenty, a nawet przejść bezpośrednio do nich za pomocą znaczników czasu. Na stronie Glasp możesz śledzić osoby o podobnych zainteresowaniach i sprawdzać, co zaznaczają, aby odkrywać nową zawartość.

Najlepsze funkcje Glasp

Zaznaczaj tekst na stronach internetowych i w plikach PDF, korzystając z wielu opcji kolorystycznych, aby kategoryzować ważne informacje

Zaznaczaj konkretne momenty w wideo na YouTube za pomocą znaczników czasu i dodawaj notatki

Twórz krótkie przeglądy wideo z YouTube przy użyciu modeli AI, takich jak ChatGPT, Claude, Gemini, Google AI Studio i Mistral

Limits of Glasp

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że rozszerzenie zakłóca działanie funkcji na stronie internetowej, zwłaszcza na YouTube

Ceny Glasp

Free

Pro: 12 USD/miesiąc

Unlimited: 30 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Glasp

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Glasp?

W recenzji w Chrome Web Store napisano:

Podoba mi się to rozszerzenie Google. Pomaga mi w tworzeniu streszczeń z YouTube i doceniam skrót do kopiowania transkrypcji.

⏳ Wskazówka pozwalająca zaoszczędzić czas: Chcesz, aby Twoja praca była łatwiejsza, szybsza i bardziej wydajna? Skorzystaj z szablonów zwiększających wydajność, aby poprawić przejrzystość i skupienie dzięki jasnemu planowi działania. Do najpopularniejszych należą: Szablony do zarządzania zadaniami: Śledź zadania dzienne, tygodniowe lub miesięczne Śledź zadania dzienne, tygodniowe lub miesięczne

Szablony planowania projektów: Organizuj kamienie milowe projektu, terminy i zakresy odpowiedzialności Organizuj kamienie milowe projektu, terminy i zakresy odpowiedzialności

Szablony spotkań: zapisuj porządki obrad, notatki i elementy do wykonania zapisuj porządki obrad, notatki i elementy do wykonania

Szablony kalendarza zawartości: Planuj i ustalaj harmonogram tworzenia oraz publikowania zawartości Planuj i ustalaj harmonogram tworzenia oraz publikowania zawartości

5. GrammarlyGO (Najlepsze narzędzie wspomagające pisanie oparte na AI na dowolnej platformie internetowej)

za pośrednictwem Grammarly

Rozszerzenie Grammarly oparte na AI to inteligentny partner do pisania, który nie tylko poprawia tekst pod kątem ortografii i gramatyki. Wbudowana AI pomaga w burzy mózgów i szybkim przepisywaniu zawartości, a narzędzie do sprawdzania plagiatu gwarantuje, że Twoja zawartość pozostanie oryginalna.

Podczas gdy wersja bezpłatna oferuje sugestie dotyczące poprawy przejrzystości i tonu, w planie Pro otrzymujesz spersonalizowane uwagi dostosowane do rodzaju tekstu, nad którym pracujesz, np. kreatywnego, profesjonalnego, akademickiego lub technicznego.

Rozszerzenie działa płynnie w Dokumentach Google, Gmailu, LinkedIn oraz ponad 500 000 innych aplikacji i stron internetowych.

Najlepsze funkcje GrammarlyGO

Przeformułuj zdania, aby były bardziej przejrzyste i profesjonalne, oraz dostosuj ich ton, np. formalny, pewny siebie, konwersacyjny, przyjazny i inne

Generuj automatyczne cytaty w stylach APA, MLA lub Chicago

Sprawdzaj i zatwierdzaj każdą sugestię, dbając o autentyczność swojego głosu

Limits of GrammarlyGO

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że ciągłe podpowiedzi o aktualizację rozpraszają uwagę, gdy próbują osiągnąć wysoki poziom wydajności

Ceny GrammarlyGO

Free

Pro: 30 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje GrammarlyGO

G2: 4,7/5 (ponad 11 410 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 7190 recenzji)

Co mówią o GrammarlyGO prawdziwi użytkownicy?

W recenzji w Chrome Web Store napisano:

Grammarly to prawdziwy ratunek, jeśli chodzi o wychwytywanie drobnych błędów i poprawianie przepływu tekstu. Dzięki niemu moje teksty są bardziej precyzyjne, niezależnie od tego, czy są to e-maile, raporty, czy zwykłe notatki.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurenci Grammarly

6. Recall (Najlepsze do porządkowania i przechowywania informacji)

Rozszerzenie Recall błyskawicznie tworzy streszczenia artykułów, filmów, wideo z YouTube, podcastów, plików PDF, Dokumentów Google i nie tylko. Następnie możesz wchodzić w interakcję z zawartością za pośrednictwem czatu, aby zadawać pytania lub zgłębiać szczegóły.

Aplikacja synchronizuje notatki zapisane w rozszerzeniu, tworząc spersonalizowany graf wiedzy poprzez połączoną zawartość i dodaje etykiety ułatwiające kategoryzację. Narzędzie wykorzystuje również quizy, aktywne przypominanie oraz techniki powtórek rozłożonych w czasie, dzięki czemu możesz zapamiętać wszystko, co przeczytałeś i czego się nauczyłeś.

Oprócz funkcji streszczania dokumentów opartej na AI oferuje ono również rozszerzone możliwości przeglądania, które wyświetlają wszystkie powiązane treści zapisane przez Ciebie w czasie rzeczywistym podczas przeglądania sieci.

Przypomnij sobie najlepsze funkcje

Zamień zawartość w inteligentne, edytowalne karty wiedzy z obrazami, etykietami i linkami do źródeł

Automatycznie porządkuj zapisaną zawartość dzięki inteligentnej kategoryzacji i etykietowaniu

Rozmawiaj z bazą danych w dowolnym momencie, aby odkryć na nowo zapomniane spostrzeżenia i znaleźć nowe pomysły

Limity funkcji przywoływania

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że narzędzie często nie potrafi podsumować zawartości wideo z YouTube

Ceny Recall

Free

Płać na bieżąco (pierwsze 5 godzin za darmo)

Uruchomienie: Ceny niestandardowe

Enterprise: Niestandardowe ceny

Wyświetl oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Recall?

W recenzji w Chrome Web Store napisano:

Mogę uzyskać bardzo szczegółowe podsumowanie wideo szkoleniowych i samouczków dotyczących kodowania, które tak precyzyjnie streszcza zawartość, że mogę później postępować zgodnie z instrukcjami bez konieczności ponownego oglądania wideo. Oczywiście jednym kliknięciem można przejść bezpośrednio do dowolnej sekcji wideo, którą trzeba obejrzeć ponownie. Podoba mi się również automatyczne tagowanie i porządkowanie zapisanych treści.

🀏 Wskazówka dotycząca wydajności: Oto, w jaki sposób wykorzystanie AI do sporządzania notatek pomaga pracować szybciej i mądrzej: Kategoryzuj notatki według tematu, projektu lub priorytetu oraz dodawaj etykiety, aby później łatwiej je znaleźć

Zidentyfikuj elementy do wykonania, ważne terminy i inne informacje w swoich notatkach, aby podejmować lepsze decyzje

Wyodrębnij zadania z notatek i zintegruj je z aplikacjami do zarządzania zadaniami, aby po spotkaniu lub sesji nic nie umknęło Twojej uwadze

7. Perplexity AI (najlepsze do wyszukiwania informacji w czasie rzeczywistym i uzyskiwania odpowiedzi wraz z podaniem źródeł)

Dzięki rozszerzeniu Perplexity dla przeglądarki Chrome możesz uzyskać szybkie, zwięzłe odpowiedzi wraz z cytatami źródłowymi bez konieczności przełączania się między zakładkami lub przeglądania wyników wyszukiwania. Wybierz domeny, takie jak YouTube, Reddit, Wikipedia lub akademickie bazy danych, aby wyszukiwać w określonym kontekście i uzyskać precyzyjnie dopasowane wyniki dostosowane do Twoich potrzeb.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Uzyskaj kontekstowe odpowiedzi na pytania lub streszczaj zawartość bezpośrednio ze strony, na której się znajdujesz

Zadawaj pytania uzupełniające i korzystaj z wyszukiwania przypominającego dialog, prowadzonego przez asystenta

Porównaj tradycyjne wyniki wyszukiwania z informacjami generowanymi przez AI, korzystając z rozszerzenia w wyszukiwarce Google.

Ograniczenia Perplexity AI

Okienko rozszerzenia zamyka się po opuszczeniu zakładki, a zapytanie i wyniki znikają

Ceny Perplexity AI /AI

Free

Pro : 20 USD/miesiąc

Maksymalnie : 200 USD/miesiąc

Education Pro : Free dla uczniów i nauczycieli

Enterprise Pro: 40 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Perplexity AI

G2: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Perplexity AI/AI?

W recenzji w Chrome Web Store napisano:

Niesamowite rozszerzenie. Każdy, kto ma nagłe wątpliwości, może je otworzyć i zadawać zapytania, nie odrywając się od pracy na zakładce Chrome!

8. Otter.ai (Najlepsze do transkrypcji i streszczania spotkań w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Otter.ai

Dzięki rozszerzeniu Otter dla przeglądarki Chrome możesz transkrybować spotkania, zajęcia i wideo online w czasie rzeczywistym, a nawet zapisywać elementy do wykonania i kluczowe spostrzeżenia po zakończeniu rozmowy. Korzystając z niego w połączeniu z Google Meet, możesz wyświetlać etykiety mówców, znaczniki czasu, a nawet przydatny panel z napisami. W przypadku spotkań na Zoomie transkrypcja pojawia się w sekcji „Moje rozmowy” w głównej aplikacji, a nie w pływającym panelu.

Narzędzie do sporządzania notatek ze spotkań oparte na AI oferuje wsparcie dla transkrypcji w języku angielskim (amerykańskim i brytyjskim), hiszpańskim i francuskim oraz automatycznie dołącza do spotkań zaplanowanych w kalendarzu, eliminując konieczność ręcznego dodawania ich za każdym razem.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Możesz nagrywać zarówno dźwięk z przeglądarki, jak i dźwięk z mikrofonu

Otwórz aplikację z poziomu rozszerzenia, aby wyświetlić pełną stronę transkrypcji i porozmawiać z Otter AI

Nagrywaj na swoim urządzeniu bezpośrednio z przeglądarki bez dodawania AI Notetaker do spotkania

Ograniczenia Otter.ai

Rozszerzenie nie działa w przypadku spotkań w aplikacjach Microsoft Teams, Webex ani Zoho.

Ceny Otter.ai

Free

Pro: 16,99 USD miesięcznie za członka

Business: 30 USD miesięcznie za członka

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,4/5 (ponad 390 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Otter.ai prawdziwi użytkownicy?

W recenzji w Chrome Web Store napisano:

Korzystam z rozszerzenia Otter.ai dla przeglądarki Chrome podczas moich wirtualnych spotkań i działa ono zaskakująco płynnie. Automatycznie dołącza do rozmów, dokładnie rejestruje wszystko, a podsumowania pomagają mi szybko nadrobić zaległości lub przejrzeć materiały później.

📚 Czytaj więcej: Jak zaznaczać tekst w Dokumentach Google, aby usprawnić współpracę

9. Compose AI (najlepsze do przyspieszenia pisania e-maili, blogów i odpowiedzi)

za pośrednictwem Compose AI

Rozszerzenie Compose AI oferuje uzupełnianie zdań i sugestie na wielu platformach, takich jak Gmail, Dokumenty Google, Slack, media społecznościowe i inne, aby pomóc Ci pisać szybciej. Aby dostosować ton lub styl, po prostu zaznacz dowolny tekst, aby otrzymać alternatywne sformułowania w oparciu o Twoje preferencje: formalne, nieformalne lub profesjonalne.

Z biegiem czasu narzędzie do pisania oparte na AI uczy się Twojego unikalnego stylu pisania i preferencji, co pozwala mu oferować inteligentniejsze, bardziej spersonalizowane sugestie.

Najlepsze funkcje Compose AI

Twórz zawartość do odpowiedzi na e-maile, postów na blogu, tematów badawczych, postów w mediach społecznościowych i zawartości na strony internetowe za pomocą skrótu klawiaturowego //

Przyspiesz pisanie dzięki funkcji autouzupełniania opartej na AI, która sugeruje i uzupełnia słowa lub całe zdania w czasie rzeczywistym

Twórz szkice odpowiedzi na e-maile, odwołując się do oryginalnej wiadomości, aby zapewnić kontekstowo trafne odpowiedzi

Limitations of Compose AI

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że powoduje to opóźnienia lub spowolnienie działania przeglądarki Chrome, ponieważ zużywa zbyt dużo pamięci (RAM)

Ceny Compose AI /AI

Podstawowe: Free

Wersja Premium: 14,99 USD/miesiąc

Ultimate: 44,99 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Twórz oceny i recenzje oparte na AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Compose AI?

W recenzji w Chrome Web Store napisano:

Świetne rozszerzenie, jeśli chcesz pisać długie teksty w kilka sekund.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze rozszerzenia Chrome dla programistów

10. QuillBot (Najlepsze narzędzie do poprawy jakości pisania)

za pośrednictwem QuillBot

Rozszerzenie QuillBot dla przeglądarki Chrome służy do przepisywania tekstów i sprawdzania gramatyki w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, holenderskim i portugalskim. Po rozpoczęciu pisania rozszerzenie automatycznie rozpoznaje język, a funkcja „Tone Insights” pomaga zapewnić jasność i poprawność przekazu.

Działa w Gmailu, Dokumentach Google, LinkedIn, Outlooku, Slacku, Confluence, Notion, Facebooku, X i wielu innych serwisach. Dostępne są dwa bezpłatne i ponad 10 płatnych trybów parafrazowania, które możesz wykorzystać do poprawy swoich tekstów.

Najlepsze funkcje QuillBot

Dostosuj język do różnych formatów, takich jak streszczenia, raporty oraz komunikacja z klientami lub zespołem wewnętrznym

Popraw błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne oraz uzyskaj w czasie rzeczywistym zalecenia dotyczące stylu, czytelności i tonu wypowiedzi

Skróć długie artykuły lub dokumenty do postaci streszczeń i dostosuj ich długość za pomocą suwaka, aby uzyskać wersję krótką, średnią lub długą

Ograniczenia QuillBot

Niektórzy użytkownicy uważali, że sugestie dotyczące gramatyki i płynności nie są tak zaawansowane ani tak dostosowane do kontekstu, jak w przypadku niektórych innych narzędzi

Ceny QuillBot

Free

Premium : 4,17 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Plan zespołowy: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje QuillBot

G2: 4,4/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o QuillBot?

Oto recenzja ze Sklepu internetowego Chrome:

Rozszerzenie QuillBot dla przeglądarki Chrome to jak posiadanie inteligentnego partnera do pisania bezpośrednio w przeglądarce. Niezależnie od tego, czy pracuję nad artykułami naukowymi, e-mailami czy postami w mediach społecznościowych, QuillBot sprawia, że moje teksty są bardziej przejrzyste, płynniejsze i bardziej profesjonalne.

Pracuj mądrze i zmaksymalizuj wydajność dzięki ClickUp

Jeśli szukasz czegoś więcej niż tylko dodatku do przeglądarki, rozszerzenie ClickUp dla Chrome zapewnia dostęp do zaawansowanych narzędzi opartych na AI i zwiększających wydajność, niezależnie od tego, gdzie pracujesz.

Od tworzenia zadań bezpośrednio ze stron internetowych i wiadomości e-mail po robienie zrzutów ekranu z adnotacjami i sporządzanie szybkich notatek — narzędzie to zapewnia synchronizację Wszystkiego i umożliwia jego natychmiastowe wykorzystanie. Możesz połączyć je z ClickUp Brain, aby automatycznie generować notatki ze spotkań, inteligentne podsumowania i sugestie zadań oparte na AI, co pozwoli zaoszczędzić czas poświęcany na pracę ręczną.

Zarejestruj się w ClickUp i ciesz się inteligentniejszą pracą bezpośrednio z przeglądarki.