Ponad 25 najlepszych rozszerzeń Chrome zwiększających wydajność w 2025 r.

Twoja przeglądarka Google Chrome pracuje ciężko przez cały dzień, ale czy na pewno wykorzystujesz ją w pełni? Technologia może pomóc zwiększyć efektywność przeglądarki i Twoją wydajność dzięki kilku prostym rozszerzeniom Chrome.

W tym wpisie na blogu zebraliśmy najlepsze rozszerzenia Chrome zwiększające wydajność — takie, które nie tylko ładnie wyglądają na pasku narzędzi. Te dodatki ze sklepu internetowego Chrome pomogą Ci szybciej myśleć, pracować mądrzej i zachować czujność od pierwszej zakładki do ostatniej.

Gotowy, aby zwiększyć wydajność dzięki przydatnym rozszerzeniom Chrome? Zaczynamy.

Dlaczego warto wybrać rozszerzenia Chrome zwiększające wydajność?

Twoja przeglądarka jest Twoim drugim mózgiem — ale bez odpowiednich narzędzi zwiększających wydajność może przypominać cyfrową szufladę na śmieci.

Rozszerzenia Google Chrome zmieniają codzienną przeglądarkę w usprawniony obszar roboczy. Niezależnie od tego, czy pracujesz zdalnie, uczysz się do późna, zarządzasz kampanią czy piszesz kod, rozszerzenia zwiększające wydajność eliminują utrudnienia i sprawiają, że codzienne cykle pracy są wykonywane płynniej, szybciej i w sposób bardziej uporządkowany.

Oto dlaczego najlepsi pracownicy używają tych rozszerzeń przeglądarki jako sposobów na zwiększenie wydajności:

Uporządkuj bałagan: zarządzaj zakładkami, notatkami i zakładkami bez chaosu.

Zautomatyzuj powtarzalne czynności: oszczędzaj czas dzięki inteligentnym skrótom i oszczędzaj czas dzięki inteligentnym skrótom i narzędziom do automatyzacji przeglądarki

Zachowaj koncentrację: blokuj czynniki rozpraszające uwagę, wyznaczaj cele i buduj lepsze nawyki.

Zapisuj pomysły w locie: zapisuj linki, wycinaj artykuły, nagrywaj wideo, rób zrzuty ekranu stron internetowych i notatki bez przełączania się między aplikacjami.

Pracuj na różnych platformach: synchronizuj zadania, kalendarze i projekty między wieloma aplikacjami, z których już korzystasz.

Jeśli przeglądarka jest miejscem, w którym pracujesz, te rozszerzenia Google Chrome sprawią, że będzie to również miejsce, w którym osiągniesz najwyższą wydajność.

🧠 Ciekawostka: W 2008 roku firma Google wprowadziła przeglądarkę Chrome w wyjątkowy sposób — za pomocą 38-stronicowego komiksu ilustrowanego przez Scotta McCloud. To kreatywne podejście szczegółowo opisywało funkcje i architekturę przeglądarki, wyróżniając ją spośród typowych ustawień oprogramowania.

Najlepsze rozszerzenia Chrome zwiększające wydajność w skrócie

Oto przegląd najlepszych rozszerzeń Chrome, które pomogą Ci usprawnić przepływ pracy, zachować koncentrację i wykonać więcej zrobionej bez opuszczania przeglądarki.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Inteligentne przechwytywanie zadań w różnych zakładkach Natychmiastowe tworzenie zadań z dowolnej strony internetowej, zrzuty ekranu, śledzenie czasu, robienie notatek, nagrywanie ekranu, zintegrowana AI. Dostępny jest Free Plan; dla przedsiębiorstw dostępne są niestandardowe ceny. Grammarly Pisanie w czasie rzeczywistym i poprawa przejrzystości Poprawki gramatyczne, sugestie dotyczące tonu wypowiedzi i przeróbki tekstu przez AI w Gmailu, Dokumentach i platformach społecznościowych. Dostępny jest plan Free; plany płatne zaczynają się od 12 USD miesięcznie. Momentum Skupienie i uważność w nowych zakładkach Zastąp nową zakładkę codziennym celem, inspirującym cytatem lub minimalistyczną listą zadań. Dostępny jest plan Free Plan; plany płatne zaczynają się od 3,33 USD miesięcznie. Todoist Proste, ale potężne narzędzie do zarządzania zadaniami Data powstania zadań z dowolnej zakładki, wprowadzanie tekstu w języku naturalnym, projekty udostępniane Dostępny jest plan Free; plany płatne zaczynają się od 5 USD miesięcznie. LastPass Bezpieczne zarządzanie hasłami Zapisywane dane logowania i autouzupełnianie, generowanie haseł, bezpieczne udostępnianie i dostęp Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 3 USD miesięcznie (rozliczane rocznie). Loom Szybka, asynchroniczna komunikacja wideo Nagrywanie ekranu i głosu, natychmiastowe udostępnianie linków, transkrypcje AI Dostępny jest plan Free Plan; plany płatne zaczynają się od 18 USD miesięcznie. Ghostery Blok reklam i prywatne przeglądanie Blok reklam i trackerów, mapa trackerów na żywo, szybkie i bezpieczne przeglądanie stron internetowych. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 1,99 USD miesięcznie. OneTab Porządkowanie nadmiaru zakładek Konwersja zakładek do listy, wsparcie grup zakładek, zmniejszenie obciążenia procesora Free Noisli Poprawiające koncentrację dźwięki w tle Niestandardowe ścieżki dźwiękowe do intensywnej pracy. Dostępny jest plan Free Plan; plany płatne zaczynają się od 12 USD miesięcznie. Clockify Dokładne śledzenie czasu Śledzenie czasu w różnych narzędziach, tagi projektów, szczegółowe raporty czasu pracy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 6,99 USD miesięcznie. Forest Skup się dzięki blokom Pomodoro Tryb skupienia oparty na timerze, zachęty do sadzenia drzew Brak bezpłatnego planu; płatny plan kosztuje 3,99 USD, jednorazowo (tylko rozszerzenie). Scribe Automatycznie generowane przewodniki krok po kroku Rejestrowanie kliknięć i naciśnięć klawiszy, automatycznie generowane wizualne samouczki Dostępny jest plan Free Plan; plany płatne zaczynają się od 15 USD miesięcznie. Instapaper Przejrzyste kolejki do czytania, bez elementów rozpraszających uwagę Zapisywanie artykułów i wideo jednym kliknięciem, synchronizacja między urządzeniami, foldery, adnotacje z zaznaczeniami i notatkami, dostęp offline lub na Kindle. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 5,99 USD miesięcznie. Słownik Google Szybkie definicje w przeglądarce Natychmiastowe definicje i wymowa wyświetlane w wyskakujących okienkach bez opuszczania strony Free Speechify Zamień dowolny tekst na dźwięk z naturalnie brzmiącymi głosami Konwersja tekstu na mowę, kontrola prędkości Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 11,58 USD miesięcznie. Google Keep Szybkie i elastyczne tworzenie notatek Szybkie zapisywanie notatek, list kontrolnych i linków na różnych urządzeniach, etykiety, kolory, przypomnienia Free Wygraj dzień Codzienne śledzenie skupienia i nawyków Codzienne wyznaczanie celów, śledzenie nawyków, aktualizacje postępów Free StayFocusd Blokowanie cyfrowych czynników rozpraszających uwagę Limity czasowe dla rozpraszających uwagę stron internetowych, tryb Nuclear Mode do zakończonego blokowania stron Free Publer Planowanie postów w mediach społecznościowych Planowanie postów i automatyczne publikowanie na różnych platformach, podpisy generowane przez AI Dostępny jest plan Free Plan; plany płatne zaczynają się od 12 USD miesięcznie. Shareaholic Udostępnianie i śledzenie zawartości na platformach społecznościowych Skracanie URL, udostępnianie w mediach społecznościowych, śledzenie wydajności zawartości Dostępny jest plan Free Plan; plany płatne zaczynają się od 8 USD miesięcznie. Evernote Web Clipper Zapisywanie i porządkowanie wyników wyszukiwania w sieci Wycinanie fragmentów stron internetowych, zaznaczanie tekstu, notatniki, tagi i komentarze Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 10,83 USD miesięcznie. Click&Clean Bezpieczne przeglądanie stron internetowych Wyczyszczenie pamięci podręcznej, plików cookie i danych przeglądania jednym kliknięciem, skanowanie prywatności Free Hunter Wyszukiwanie zweryfikowanych adresów e-mail firmowych Wyszukiwanie i weryfikacja wiadomości e-mail, eksport listy kontaktów Dostępny jest plan Free Plan; plany płatne zaczynają się od 49 USD miesięcznie. Keyword Surfer Badania SEO na stronie Wyświetlanie danych dotyczących liczby słów kluczowych i SEO na stronach wyszukiwania Google. Free MozBar Wskaźniki SEO i analiza konkurencji Sprawdzanie autorytetu domeny i strony, ocena spamu, wskazówki dotyczące optymalizacji Dostępny jest plan Free; płatne plany zaczynają się od 49 USD miesięcznie. Surfer SEO Optymalizacja zawartości i dane SERP Dane dotyczące słów kluczowych, sugestie dotyczące struktury i zawartości, wskazówki dotyczące optymalizacji Brak planu Free Plan; plany płatne zaczynają się od 99 USD miesięcznie.

🧠 Ciekawostka: Gra offline z dinozaurem w przeglądarce Chrome stała się sławna w Internecie, a nie miała to być nawet nic wielkiego. Dodana w 2014 r. gra „Dino Runner” pojawia się, gdy przeglądarka nie może nawiązać połączenia z Internetem. Wystarczy nacisnąć spację, aby T-Rex przeskakiwał kaktusy i ptaki na pustyni. Gra ma nawet własnych fanów i modyfikacje tabeli wyników.

Najlepsze rozszerzenia Chrome zwiększające wydajność w 2025 r.

Nie wszystkie narzędzia zwiększające wydajność są dostępne w osobnych aplikacjach — niektóre z najlepszych są już ukryte w pasku przeglądarki.

Odpowiednie rozszerzenia Chrome nie tylko oszczędzają czas, ale także zmniejszają chaos w głowie. Od uporządkowania nadmiaru zakładek po zapisywanie ulotnych pomysłów — dyskretnie wspomagają one drobne czynności, które mają decydujący wpływ na cykl pracy.

Zapoznaj się z najpopularniejszymi rozszerzeniami Chrome, które na nowo definiują wydajne przeglądanie stron internetowych.

ClickUp (najlepsze rozwiązanie do inteligentnego rejestrowania zadań i zwiększania wydajności w różnych zakładkach)

Wypróbuj ClickUp już teraz Rób i edytuj zrzuty ekranu, aby łatwo przekazać zespołowi, czego oczekujesz od niego w ramach określonych zadań.

ClickUp, aplikacja wszystko w jednym do pracy, to dodatek zwiększający wydajność, którego brakowało Twojej przeglądarce.

Dzięki rozszerzeniu Chrome ClickUp sprawia, że przeglądanie stron internetowych staje się bardziej praktyczne. Przeglądasz LinkedIn i natrafiłeś na świetny pomysł? Zapisz go jako zadanie jednym kliknięciem. Sprawdzasz projekt? Zrób zrzut ekranu, dodaj adnotacje i wyślij opinię — bez otwierania nowej aplikacji.

Czytasz artykuł? Dodaj go do zadania lub zapisz swoje spostrzeżenia w Notatniku. Jest to szybkie, kontekstowe i stworzone z myślą o prawdziwej pracy.

Twórz zadania natychmiast, ustawiając domyślną lokalizację i przechwytując bieżącą stronę internetową jednym kliknięciem — korzystając z rozszerzenia ClickUp dla przeglądarki Chrome.

Rozszerzenie ClickUp dla przeglądarki Chrome wyróżnia się tym, jak głęboko łączy przeglądanie stron internetowych z Twoim miejscem pracy. Wszystko, co zapisujesz — zadania, wpisy dotyczące czasu, zrzuty ekranu — jest płynnie synchronizowane z Twoimi projektami ClickUp.

Oznacza to koniec z rozrzuconymi notatkami i zapomnianymi sprawami do załatwienia. Nie tylko organizujesz swój dzień, ale także rejestrujesz wszystko na bieżąco.

Skorzystaj z bezpłatnej funkcji Native Time Tracking w rozszerzeniu ClickUp dla Chrome, aby śledzić, ile czasu Ty i inni poświęcacie na konkretne zadania.

Jest to przydatne dla marketerów poszukujących pomysłów, programistów rejestrujących błędy lub menedżerów przechodzących między Slackiem, Dyskiem i pulpitami nawigacyjnymi.

A gdy pisanie długiego wyjaśnienia wydaje się zbyt skomplikowane, po prostu naciśnij przycisk nagrywania i utwórz Clip — idealny do asynchronicznych aktualizacji lub informacji zwrotnych.

Dla osób, które spędzają dużo czasu w sieci, rozszerzenie ClickUp staje się nie tyle dodatkiem, co raczej pomocnikiem w pracy. Nic więc dziwnego, że jest to jedno z najwyżej ocenianych rozszerzeń Chrome do automatyzacji zadań.

📮 ClickUp Insight: Zespoły osiągające słabe wyniki są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły osiągające wysokie wyniki utrzymują wydajność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czaty i połączenia w jednej platformie, uzupełnione o cykle pracy oparte na AI. Gotowy do mądrzejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz zadania z dowolnej strony internetowej i dołączaj linki, zrzuty ekranu lub notatki jako załączniki.

Używaj Notatnika do szybkiego zapisywania pomysłów, notatek ze spotkań lub zadań do wykonania.

Śledź czas poświęcony na zadania bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Dodawaj adnotacje do zrzutów ekranu i zapisuj je bezpośrednio w zadaniu.

Nagrywaj klipy, aby zastąpić spotkania lub długie wątki na Slacku.

Automatycznie synchronizuj zadania i rejestry czasu pracy z Twoim obszarem roboczym ClickUp.

Limitacje ClickUp

Może przytłaczać tak wiele funkcji w jednym miejscu.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Łatwa integracja z rozszerzeniem Google Chrome, dzięki czemu można szybko tworzyć zadania na podstawie wiadomości e-mail, aby później je realizować. Doskonałe narzędzie do zarządzania czasem, zarówno dla osób prywatnych, jak i do współpracy między działami w firmie przy projektach międzydziałowych. Łatwość nauki obsługi platformy. *

2. Grammarly (najlepsze do pisania w czasie rzeczywistym i poprawiania przejrzystości tekstu)

za pośrednictwem Grammarly

Jeśli słowa są częścią Twojej codziennej rutyny, Grammarly to narzędzie, o którym nie wiedziałeś, że jest potrzebne Twojej przeglądarce. Jest przeznaczone dla wszystkich, którzy piszą w Internecie — marketerów tworzących posty, studentów pracujących nad zadaniami lub założycieli wysyłających aktualności dla inwestorów.

Grammarly działa cicho w tle w Gmailu, LinkedIn, Dokumentach Google i prawie każdym polu tekstowym w sieci. To rozszerzenie Chrome oparte na AI jest znane z tego, że pomaga pisać elegancko i celowo — nie tylko poprawiając ortografię i gramatykę, ale też pomagając w doborze tonu i jasności wypowiedzi.

To, co odróżnia tę aplikację od kilku popularnych alternatyw dla Grammarly, to szybkość działania i uwzględnianie kontekstu. Nie otrzymujesz tylko poprawek — otrzymujesz sugestie zgodne z Twoimi intencjami, dzięki czemu każde zdanie jest bardziej wyraziste i łatwiejsze do przeczytania w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Grammarly

Podkreślaj zmiany tonu i nadużywane frazy w długich tekstach.

Natychmiastowo przepisuj całe zdania, korzystając z sugestii opartych na AI (wersja premium).

Automatyczna korekta gramatyki i interpunkcji we wszystkich narzędziach opartych na przeglądarce Chrome.

Wykrywaj plagiaty w wielu źródłach internetowych.

Uzyskaj dostęp do centralnego pulpitu nawigacyjnego, aby przeglądać historię dokumentów i analizy dotyczące pisania.

Limit Grammarly

Limit opcje formatowania w rozszerzeniu

Zaawansowane narzędzia dźwiękowe wymagają planu płatnego.

Możesz przegapić kontekst w złożonych, technicznych tekstach

Ceny Grammarly

Dostępny Free Plan

Premium : 30 USD/miesiąc

Biznes: 25 USD miesięcznie za osobę

Oceny i recenzje Grammarly

G2 : 4,7/5 (ponad 11 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 7200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Grammarly w prawdziwym życiu?

Przeczytaj recenzję Capterra dotyczącą Grammarly Business:

Grammarly to naprawdę fajny dodatek do Twojego obszaru roboczego, ponieważ jest to wbudowany korektor i edytor tekstu w jednym. Używałem go głównie do kont Chrome dla studentów i naprawdę pomogło im to dostrzec swoje błędy i jednocześnie wyciągnąć z nich wnioski.

3. Momentum (najlepsze do skupienia i świadomego przeglądania stron)

za pośrednictwem Momentum

Momentum jest przeznaczone dla tych, którzy chcą, aby ich przeglądarka inspirowała jasność, a nie chaos. Zamiast bombardować Cię zakładkami i zakładkami, delikatnie przekształca Twoją przestrzeń cyfrową w osobisty pulpit, który stawia Twoje codzienne intencje na pierwszym planie.

Zaprojektowany z myślą o pracownikach zdalnych, twórcach i studentach, Momentum jest idealnym rozwiązaniem, które pozwala zachować równowagę przez cały dzień.

Jego najważniejsza cecha? Możliwość zastąpienia nowej zakładki Chrome spokojnym układem, który łączy listę rzeczy do zrobienia, inspirujące cytaty i wspaniałe zdjęcia. Bez rozpraszania uwagi — tylko zachęta, aby skupić się na tym, co ważne.

Momentum zamienia każdą nową zakładkę w punkt resetowania, pomagając Ci wrócić do swoich celów zamiast dryfować między otwartymi zakładkami.

Najlepsze funkcje Momentum

Zastąp domyślną nową zakładkę dostosowywalnym, minimalistycznym pulpitem nawigacyjnym.

Ustal codzienne cele, aby pozostać w zgodzie z osobistymi lub zawodowymi celami.

Śledź zadania i przypomnienia bezpośrednio w rozszerzeniu.

Spersonalizuj wygląd dzięki niestandardowym motywom, cytatom i pozdrowieniom.

Zintegruj aktualizacje pogody i zakładki, aby stworzyć dostosowane do swoich potrzeb miejsce pracy.

Limity związane z dynamiką

Niektóre funkcje są dostępne wyłącznie w planie Plus.

Wersja bezpłatna nie oferuje wsparcia dla synchronizacji między urządzeniami.

Nie nadaje się do zarządzania złożonymi zadaniami.

Ceny dynamiczne

Dostępny Free Plan

Plus : 3,33 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Zespół: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Przedsiębiorstwa: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Momentum

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

4. Todoist (najlepsze do prostego, ale wydajnego zarządzania zadaniami)

za pośrednictwem Todoist

Kiedy Twój mózg próbuje ogarnąć dziesięć rzeczy naraz, Todoist robi krok, żeby wszystko uporządkować – bez zbędnego bałaganu.

Idealne dla profesjonalistów, którzy potrzebują elastycznej, ale skoncentrowanej listy rzeczy do zrobienia, Todoist pomaga rejestrować i organizować zadania z dowolnego miejsca online. Niezależnie od tego, czy czytasz artykuł, sprawdzasz e-mail, czy przeglądasz pliki, rozszerzenie Chrome pozwala szybko przekształcić to, co widzisz, w to, co musisz zrobić.

Jego przewaga polega na wprowadzaniu języka naturalnego. Wystarczy wpisać „Prześlij raport piątek #praca”, a Todoist umieści go dokładnie tam, gdzie powinien — opatrzony tagiem, datą i gotowy do użycia.

Najlepsze funkcje Todoist

Dodawaj zadania natychmiast z dowolnej strony internetowej.

Organizuj zadania w projekty za pomocą tagów i priorytetów.

Używaj języka naturalnego, aby ustawiać terminy i powtarzające się przypomnienia.

Śledź postępy dzięki codziennym/tygodniowym trendom wydajności.

Współpracuj, za pomocą udostępniania list zadań członkom zespołu.

Limitacje Todoist

Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu

W planie Free brakuje przypomnień i zaawansowanych filtrów.

Zarządzanie podzadaniami może być uciążliwe w przypadku długich list.

Ceny Todoist

Dostępny Free Plan

Pro : 2,50 USD/użytkownik/miesiąc

Biznes: 8 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Todoist

G2 : 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

Co o Todoist mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Mogę nawet zmieniać terminy, jeśli są one dokładne. Możemy łatwo udostępniać to, co mamy do zrobienia, rozmawiać o pracy i od razu sprawdzać, jak nam idzie. Łatwo jest przejrzeć nasze dotychczasowe działania i sprawdzić, jak pracował nasz zespół.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony Todoist do zarządzania zadaniami

5. LastPass (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego i wygodnego zarządzania hasłami)

za pośrednictwem LastPass

Logowanie nie powinno spowalniać pracy — a dzięki LastPass nigdy tak nie jest.

Ten menedżer haseł, zaprojektowany z myślą o osobach zarządzających codziennie dziesiątkami kont, bezpiecznie przechowuje dane logowania i umożliwia zalogowanie się jednym kliknięciem. Od harmonogramów mediów społecznościowych po pulpity projektowe — zapamiętuje wszystkie szczegóły, dzięki czemu nie musisz tego robić samodzielnie.

Największą zaletą tego rozwiązania w porównaniu z wieloma alternatywami LastPass jest to, że wystarczy zapamiętać tylko jedno hasło główne. Wszystko pozostałe — loginy, karty kredytowe, bezpieczne notatki — jest szyfrowane, synchronizowane i dostępne na wszystkich urządzeniach.

Najlepsze funkcje LastPass

Przechowuj i automatycznie wypełniaj dane logowania, karty i bezpieczne notatki.

Generuj silne hasła jednym kliknięciem

Bezpiecznie udostępniaj dane logowania członkom zespołu.

Uzyskaj dostęp do swojego sejfu z przeglądarki, komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego.

Korzystaj z uwierzytelniania wieloskładnikowego, aby zapewnić sobie dodatkową ochronę

Limits LastPass

Czasami autouzupełnianie na niektórych stronach działa nieprawidłowo.

W rzadkich przypadkach synchronizacja Vault może się opóźniać.

Free Plan z limitem do komputerów stacjonarnych lub urządzeń mobilnych — nie obejmuje obu rodzajów urządzeń.

Ceny LastPass

Free : 0 USD/miesiąc

Premium : 3,00 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Rodziny : 4,00 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Teams : 4,25 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Biznes : 7,00 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Business Max: 9,00 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje LastPass

G2 : 4,4/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o LastPass w praktyce?

Użytkownik Capterra udostępnił swoją opinię:

Gdyby nie LastPass, musiałbym zresetować hasła do wielu wrażliwych i krytycznych stron internetowych, z których korzystam na co dzień. Pomogło mi to zabezpieczyć wszystkie moje hasła do serwisów streamingowych, banków i stron internetowych bez żadnych naruszeń bezpieczeństwa lub kradzieży informacji.

6. Loom (najlepsze rozwiązanie do szybkiej, asynchronicznej komunikacji wideo)

za pośrednictwem Loom

Czasami wpisywanie tekstu zajmuje zbyt dużo czasu. Loom rozwiązuje ten problem, umożliwiając nagrywanie, wyjaśnianie wizualnie i kontynuowanie pracy — bez konieczności organizowania spotkań.

Idealne rozwiązanie do zdalnej współpracy zespołowej, prezentacji produktów lub szybkiego przekazywania opinii — Loom pomaga w jasnej komunikacji za pomocą krótkich wideo. Niezależnie od tego, czy przeglądasz zadanie, prezentujesz funkcję, czy pomagasz współpracownikowi w naprawie, rozszerzenie Loom dla przeglądarki Chrome sprawia, że nagrywanie ekranu jest dziecinnie proste.

Jego największa zaleta? Szybkość. Możesz jednocześnie nagrywać ekran, głos i twarz, a następnie natychmiast udostępniać link – bez renderowania i przesyłania. Jest to ulubione narzędzie osób, które chcą wyjaśnić coś raz i uniknąć powtarzania rozmów w przyszłości.

Najlepsze funkcje Loom

Nagraj ekran, kamerę lub oba elementy za pomocą jednego kliknięcia.

Natychmiastowe udostępnianie wideo dzięki automatycznie generowanym linkom

Dodawaj znaczniki czasu, reakcje emoji i komentarze, aby kontekst był bardziej przejrzysty.

Przycinaj, edytuj i dodawaj wezwania do działania za pomocą wbudowanego redaktora wideo.

Automatycznie dodawaj transkrypcje dzięki asystentowi AI.

Zintegruj się z narzędziami takimi jak Gmail, Slack i ClickUp.

Ograniczenia Loom

Jakość wideo może się pogorszyć przy wolniejszym połączeniu internetowym.

Wersja Free Plan ma limit pięciu minut na wideo.

Brak możliwości nagrywania w trybie offline

Ceny Loom

Starter : Free

Biznes : 15 USD/użytkownik/miesiąc, rozliczane rocznie

Biznes + AI : 20 USD/użytkownik/miesiąc, rozliczane rocznie

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Loom

G2 : 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Co o Loom mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu G2 udostępnił:

Loom jest niezwykle łatwy w użyciu – wystarczy nagrać i gotowe. Bardzo podoba mi się to, jak szybko mogę stworzyć wideo i przekazać informacje tym, którzy ich potrzebują, natychmiast udostępniając link. Możliwość nagrywania zarówno siebie, jak i ekranu znacznie ułatwia wyjaśnianie tematów lub przeprowadzanie innych przez kolejne etapy zadania.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurencyjne produkty dla Loom

7. Ghostery (najlepsze do blokowania reklam i prywatnego przeglądania stron bez rozpraszania uwagi)

za pośrednictwem Ghostery

Wyszukiwanie informacji w Internecie jest trudne, gdy przeglądarka przypomina raczej tablicę reklamową. Ghostery usuwa zakłócenia, dzięki czemu możesz skupić się na zadaniu, a nie na wyskakujących okienkach.

Rozszerzenie, idealne dla naukowców, pisarzy i profesjonalistów dbających o prywatność, blokuje natrętne reklamy i trackery w czasie rzeczywistym. Nie tylko oczyszcza widok, ale także przyspiesza ładowanie stron i chroni dane podczas tego procesu.

To, co wyróżnia Ghostery, to mapa aktywnych trackerów. Podczas przeglądania stron internetowych pokazuje ona dokładnie, które trackery są aktywne, i pozwala je precyzyjnie wyłączyć.

Najlepsze funkcje Ghostery

Blokuj reklamy, moduły śledzące i skrypty analityczne jednym kliknięciem.

Monitoruj i zarządzaj trackerami za pomocą mapy trackerów w czasie rzeczywistym.

Zwiększ szybkość przeglądania stron, ograniczając ich rozmiar.

Dostosuj preferencje blokowania niestandardowo według witryny lub kategorii.

Użyj trybu Ghost Mode, aby zapewnić sobie sesje prywatne, zakończone całkowitą prywatnością.

Limitacje Ghostery

Może powodować problemy z układem na stronach internetowych zawierających dużo skryptów.

Interfejs może być zbyt techniczny dla zwykłych użytkowników.

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają czasu na ustawienia.

Ceny Ghostery

Free

Poziomy współpracy (opcjonalne comiesięczne darowizny): 1,99 USD/miesiąc 4,99 USD/miesiąc 11,99 USD/miesiąc (opcjonalne comiesięczne darowizny): 1,99 USD/miesiąc 4,99 USD/miesiąc 11,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Ghostery

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

8. OneTab (najlepsze do natychmiastowego uporządkowania nadmiaru zakładek)

za pośrednictwem OneTab

Gdy masz otwarte 23 zakładki i czujesz się tak, jakby Twój mózg był całkowicie przeciążony, OneTab działa jak przycisk resetowania przeglądarki. To rozszerzenie zostało stworzone z myślą o osobach, które przez cały dzień zajmują się badaniami, wielozadaniowością lub przełączaniem się między różnymi zadaniami.

Niezależnie od tego, czy jesteś głęboko zaangażowany w prace programistyczne, zarządzasz kampanią, czy pracujesz nad wieloma kontami klientów. OneTab skupia wszystkie otwarte zakładki w jedną listę, którą można kliknąć, zwalniając pamięć i usuwając wizualny bałagan.

Największa zaleta? Prostota. Nie ma skomplikowanych ustawień ani krzywej uczenia się — wystarczy jedno kliknięcie, aby chaos w zakładkach przekształcił się w uporządkowaną listę, do której możesz wrócić w dowolnym momencie.

Najlepsze funkcje OneTab

Eksportuj grupy zakładek do stron internetowych, które można udostępniać za pomocą linków.

Zablokuj ważne zakładki, aby zapobiec ich przypadkowemu zamknięciu.

Przywróć pełną sesję przeglądarki nawet po awarii.

Przeciągaj i zmieniaj kolejność zapisanych zakładek, aby lepiej je kategoryzować.

Używaj OneTab jako lekkiego menedżera sesji w różnych cyklach pracy.

Ograniczenia OneTab

Brak synchronizacji w chmurze — zapisane zakładki są przechowywane lokalnie w przeglądarce.

Opcje organizacji zakładek mają limit.

Nie kategoryzuje automatycznie według tematu lub domeny.

Ceny OneTab

Free

Oceny i recenzje OneTab

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

9. Noisli (najlepsze do poprawy skupienia dzięki dźwiękom otoczenia)

za pośrednictwem Noisli

Czasami cisza rozprasza uwagę, a muzyka jest zbyt intensywna. Właśnie w tym momencie Noisli znajduje swoje idealne zastosowanie.

Zaprojektowany z myślą o pracownikach zdalnych, pisarzach i głębokich myślicielach, Noisli pomaga utrzymać przepływ, nakładając na siebie dźwięki otoczenia, takie jak deszcz, wiatr, rozmowy w kawiarni i biały szum. Jest idealny, gdy chcesz zagłuszyć hałas domowy, gwar biura lub po prostu własne myśli.

Dzięki Noisli możesz tworzyć niestandardowe miksy dźwiękowe, które pasują do Twojego stylu pracy. Niezależnie od tego, czy chcesz spokojnej i medytacyjnej muzyki, czy energetycznej i rytmicznej, Noisli sprawi, że Twoje otoczenie będzie sprzyjało pracy.

Najlepsze funkcje Noisli

Mieszaj różne dźwięki w tle, aby dopasować je do swojego nastroju lub zadania.

Zapisz ulubione kombinacje dźwięków, aby mieć do nich szybki dostęp w przyszłości.

Korzystaj z wbudowanego timera do sesji skupienia lub bloków pracy Pomodoro.

Pisz bez rozpraszania uwagi w minimalistycznym redaktorze tekstu.

Synchronizuj dźwięki otoczenia w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych

Limitacje Noisli

Free Plan obejmuje tylko limit zestawu dźwięków.

Brak dostępu offline, chyba że korzystasz z aplikacji komputerowej.

Rozszerzenie Chrome musi być aktywne w zakładce, aby gra mogła być kontynuowana.

Ceny Noisli

Podstawowe : Free

Pro : 12 USD/miesiąc

Biznes: 14 USD miesięcznie za użytkownika (minimum 2 użytkowników)

Oceny i recenzje Noisli

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie dodawaj po prostu rozszerzeń — usprawnij je. Jeśli Twoja przeglądarka jest przeładowana narzędziami, które się pokrywają lub są rzadko używane, czas na konsolidację narzędzi. Zacznij od zidentyfikowania zduplikowanych funkcji (takich jak wiele aplikacji do tworzenia list zadań lub menedżerów zakładek) i zachowaj tylko te, które naprawdę usprawniają Twój cykl pracy. Bardziej uproszczone ustawienia przeglądarki oznacza mniej rozpraszających elementów, szybsze działanie i mniej bałaganu w głowie. Skup się na jakości, a nie na ilości — i pozwól swojemu obszarowi roboczemu Chrome osiągać więcej przy mniejszym nakładzie pracy.

10. Clockify (najlepsze rozwiązanie do dokładnego śledzenia czasu pracy nad zadaniami i zespołami)

za pośrednictwem Clockify

Kiedy lista do zrobienia jest długa, a godziny mijają niepostrzeżenie, Clockify przywraca porządek w Twoim dniu pracy.

Clockify jest idealnym rozwiązaniem dla freelancerów, agencji i zespołów zdalnych, które rozliczają się według stawki godzinowej lub chcą mieć widoczność w zakresie tego, jak wykorzystują czas. Dzięki rozszerzeniu Chrome możesz śledzić czas z dowolnej strony internetowej — w tym z narzędzi takich jak ClickUp, Asana, Trello i Gmail — bez przełączania zakładek.

To, co wyróżnia Clockify, to łatwość integracji z codziennymi narzędziami. Jednym kliknięciem uruchamiasz timer w miejscu, w którym pracujesz, dzięki czemu nigdy nie przegapisz ani sekundy rozliczeniowej ani nie zaniżysz wartości zadania.

Najlepsze funkcje Clockify

Uruchamiaj i zatrzymuj timer bezpośrednio w witrynach internetowych, takich jak ClickUp lub Trello.

Oznaczaj wpisy według klienta, projektu lub zadania, aby uzyskać przejrzyste raportowanie.

Analizuj wzorce wydajności za pomocą szczegółowych pulpitów nawigacyjnych.

Generuj niestandardowe raportowanie czasowe do faktur lub listy płac.

Synchronizuj dane między przeglądarką, komputerem i aplikacjami mobilnymi.

Ograniczenia Clockify

Śledzenie offline nie jest dostępne w rozszerzeniu Chrome.

W przypadku brakujących wpisów dotyczących czasu pracy nadal wymagane jest ręczne wprowadzanie danych.

Limit zaawansowanych funkcji w planie Free Plan

Ceny Clockify

Podstawowy: 4,99 USD/miesiąc na użytkownika

Standard : 6,99 USD miesięcznie za użytkownika

Pro : 9,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 14,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Clockify

G2 : 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o Clockify prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Clockify na G2 napisał w recenzji:

Największą zaletą Clockify jest łatwość obsługi i prosta implementacja, dzięki czemu rozpoczęcie pracy jest dziecinnie proste. Korzystam z niego często, a jego zakres funkcji, takich jak szczegółowe raportowanie i zarządzanie projektami, pomaga mi zachować porządek, a płynna integracja z innymi narzędziami znacznie usprawnia mój przepływ pracy. Ogólnie rzecz biorąc, Clockify znacznie poprawił moją wydajność. Na koniec warto wspomnieć o doskonałej obsłudze klienta. *

📖 Przeczytaj również: Najlepsze integracje Clockify do śledzenia czasu

11. Forest (najlepsze do budowania skupienia poprzez świadome blokowanie czasu)

za pośrednictwem Forest

Rozproszenia uwagi są wszechobecne — ale co, jeśli Twoja koncentracja mogłaby stać się czymś realnym?

Forest wykorzystuje technikę Pomodoro i dodaje do niej pewien element: za każdym razem, gdy pozostajesz skupiony, na ekranie rośnie drzewo. Jeśli opuścisz aplikację, aby przewinąć stronę lub przełączyć zakładkę, drzewo uschnie. To niewielki, ale potężny czynnik motywujący do pozostawania w teraźniejszości.

To rozszerzenie jest idealne dla studentów, pisarzy i osób intensywnie pracujących, które zmagają się z cyfrowymi pokusami. Oprócz timerów, Forest pomaga przekształcić koncentrację w nawyk — coś, co pielęgnujesz z biegiem czasu.

Unikalne połączenie uważności i motywacji sprawiło, że stało się ono ulubionym narzędziem osób, które chcą mniej przypomnień, a więcej wyników.

Najlepsze funkcje Forest

Sadź wirtualne drzewa, aby zachować koncentrację podczas sesji pracy na czas.

Śledź trendy wydajności w czasie dzięki codziennym i tygodniowym statystykom.

Wybierz niestandardową długość sesji, dostosowując ją do swojego stylu pracy.

Zdobywaj wirtualne monety, aby zapewnić wsparcie dla sadzenia drzew w prawdziwym świecie.

Synchronizuj postępy między rozszerzeniem przeglądarki a aplikacją mobilną.

Ograniczenia Forest

Brak listy bezpiecznych stron internetowych — musisz w pełni commit podczas sesji.

W wersji bezpłatnej nie można wstrzymywać sesji skupienia.

Ograniczone możliwości analityczne w ramach Free Plan

Ceny Forest

Aplikacja na iOS : jednorazowy zakup za 3,99 USD

Aplikacja na Androida : Free z możliwością zakupów w aplikacji; aktualizacja do wersji Pro dostępna za 1,99 USD.

Rozszerzenie Chrome: bezpłatne

Oceny i recenzje Forest

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: 4,6/5 (ponad 600 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje dla dorosłych z ADHD

12. Scribe (najlepsze narzędzie do automatycznego przekształcania cykli pracy w przewodniki krok po kroku)

za pośrednictwem Scribe

Powtarzanie zabija wydajność, ale dokumentowanie procesów nie musi.

Scribe jest przeznaczony dla wszystkich, którzy szkolą zespoły, wdrażają klientów lub udostępniają instrukcje dotyczące przepływu pracy. Zamiast ręcznie pisać instrukcje, wystarczy włączyć rozszerzenie, przejść przez proces raz, a Scribe zarejestruje każdy krok — kliknięcia myszą, wprowadzone teksty, zrzuty ekranu w Chrome — i w ciągu kilku sekund zamieni je w dopracowany przewodnik.

To ogromna oszczędność czasu dla administratorów IT, zespołów produktowych, obsługi klienta i wszystkich, którzy mają dość powtarzania się w Slacku lub Zoomie.

Najlepsze funkcje Scribe

Przed udostępnianiem usuwaj poufne dane z przewodników krok po kroku.

Eksportuj przewodniki do formatu PDF lub HTML w celu stworzenia dokumentacji szkoleniowej.

Dodaj niestandardowe oznaczenia do przewodników przeznaczonych dla klientów.

Użyj śledzenia, aby ustalić, kto uzyskał widok lub uzyskał dostęp do przewodnika.

Uporządkuj wszystkie dokumenty dotyczące procesów w folderach zespołowych, aby ułatwić ich wyszukiwanie.

Ograniczenia Scribe

Wymaga stabilnego cyklu pracy, aby uniknąć wykonywania zbędnych kroków.

Limited narzędzia edycji w planie Free

Przechwytywanie tylko w przeglądarce (czynności na komputerze wymagają planu Pro)

Ceny Scribe

Podstawowe: Free

Pro Personal : 29 USD miesięcznie za użytkownika

Pro Team : 15 USD/miesiąc na użytkownika (minimum 5 użytkowników)

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Scribe

G2 : 4,8/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

Co o Scribe mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 ocenia je następująco:

Scribe naprawdę zmienił zasady gry w naszym zespole. Dzięki niemu tworzenie standardowych procedur operacyjnych jest szybkie i łatwe, co pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo czasu. Sposób, w jaki automatycznie rejestruje on poszczególne kroki procesu, naprawdę pomógł nam ujednolicić sposób działania i zapewnić spójność we wszystkich obszarach. Zdecydowanie polecam go każdemu zespołowi, który chce pracować mądrzej.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurencyjne produkty dla Scribe

13. Instapaper (najlepsze rozwiązanie do tworzenia przejrzystych, wolnych od rozpraszających elementów list czytelniczych)

za pośrednictwem Instapaper

Niektóre narzędzia pomagają zapisywać zawartość, a Instapaper pomaga się nią delektować. Jednym kliknięciem usuwa cyfrowe zakłócenia — reklamy, wyskakujące okienka — pozostawiając czysty, czytelny tekst w formacie, za który Twój mózg będzie Ci wdzięczny.

Stworzony z myślą o myślicielach, badaczach i ciekawskich umysłach, Instapaper zamienia przeglądarkę Chrome w spokojną skrzynkę odbiorczą zawartości.

Prawdziwą siłą Instapaper jest skupiony widok czytania. W przeciwieństwie do innych narzędzi do czytania na później, usuwa on zbędne elementy i zachowuje tylko podstawową ideę, dając umysłowi przestrzeń do głębokiego przyswajania treści.

Niezależnie od tego, czy zapisujesz 5-minutowy wpis na blogu, czy 5000-słowowy artykuł śledczy, interfejs pozostaje minimalistyczny i elegancki. Ponadto synchronizacja między przeglądarką internetową, urządzeniami mobilnymi, a nawet Kindle pozwala na dostęp do zapisanej zawartości z dowolnego miejsca.

Jeśli intensywna praca i świadome uczenie się są częścią Twoich celów związanych z wydajnością, to rozszerzenie zasługuje na miejsce w pasku zakładek.

Najlepsze funkcje Instapaper

Natychmiastowo Clip artykuły, posty na blogach i wideo z dowolnej strony internetowej.

Zaznaczaj tekst i dodawaj adnotacje bez opuszczania trybu czytania.

Używaj folderów, aby porządkować i kategoryzować zapisaną zawartość.

Włącz tryb szybkiego czytania, aby zapamiętać więcej w krótszym czasie.

Eksportuj artykuły do Kindle, aby wygodnie czytać je offline.

Ograniczenia Instapaper

Bez folderów do udostępniania i narzędzi do współpracy

Wymaga ręcznej synchronizacji przed użyciem w trybie offline.

Ograniczone wsparcie formatowania artykułów bogatych w multimedia

Ceny Instapaper

Free

Premium: 5,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Instapaper

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

14. Słownik Google (najlepszy do szybkiego sprawdzania definicji bez przerywania przepływu)

za pośrednictwem Google

Zatrzymywanie się, aby wyszukać słowo w Google, przerywa rytm pracy podczas pisania, wyszukiwania informacji lub po prostu zagłębiania się w lekturę książki. Słownik Google natychmiast rozwiązuje ten problem.

To rozszerzenie, idealne dla pisarzy, studentów i użytkowników wielojęzycznych, pozwala dwukrotnie kliknąć dowolne słowo na stronie internetowej, aby wyświetlić jego definicję w wyskakującym okienku. Bez zakładek, bez zbędnych czynności, tylko natychmiastowa jasność.

Największą zaletą tego rozwiązania jest jego niewidoczność – dopóki nie jest potrzebne. Niezależnie od tego, czy czytasz zawartość techniczną, czy doskonalisz znajomość drugiego języka, ułatwia ono zrozumienie tekstu.

Najlepsze funkcje słownika Google

Widok definicji natychmiast, klikając dwukrotnie dowolne słowo.

Zapisuj nowe słowa do spersonalizowanej listy słówek.

Słuchaj wymowy dzięki wbudowanej funkcji zamiany tekstu na mowę.

Tłumacz słowa obcojęzyczne za pomocą funkcji wykrywania języka.

Uzyskaj dostęp do zakończonych definicji i przykładów użycia z paska narzędzi.

Limity słownika Google

Ograniczone wsparcie dla slangu, idiomów lub niszowej terminologii

Brak synchronizacji zapisanych słówek między urządzeniami

Nie integruje się z plikami PDF ani aplikacjami innymi niż przeglądarki.

Ceny słownika Google

Free

Oceny i recenzje słownika Google

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

15. Speechify (najlepsze narzędzie do zamiany tekstu na naturalnie brzmiący dźwięk)

za pośrednictwem Speechify

Czytanie nie zawsze jest najskuteczniejszym sposobem przyswajania zawartości — zwłaszcza gdy Twoje oczy potrzebują odpoczynku. Właśnie wtedy Speechify staje na pierwszym kroku.

Speechify zamienia każdy tekst na ekranie na naturalnie brzmiącą mowę. Niezależnie od tego, czy przeglądasz notatki, czytasz artykuły czy przeglądasz dokumenty, teraz możesz ich słuchać – nawet z czterokrotną prędkością.

Będziesz zaskoczony, jak naturalnie brzmi ten głos. Dzięki wysokiej jakości głosom i regulowanemu tempu Speechify sprawia, że czujesz się, jakby czytała Ci prawdziwa osoba, a nie robot.

Najlepsze funkcje Speechify

Zamień dowolną stronę internetową lub dokument na plik audio

Wybieraj spośród wielu wysokiej jakości głosów i akcentów.

Dostosuj prędkość odtwarzania do 4x, aby szybciej konsumować treści.

Podkreślaj i śledź tekst podczas odtwarzania

Zapisuj i słuchaj w przeglądarce Chrome, systemie iOS i Android

Ograniczenia Speechify

Free Plan limituje dostęp do opcji głosowych premium.

Może błędnie odczytywać tekst w złożonych układach lub blokach kodu.

Wymaga logowania w celu synchronizacji między urządzeniami.

Ceny Speechify

Free

Premium: 29 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Speechify

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

16. Google Keep (najlepsze rozwiązanie do szybkiego i elastycznego tworzenia notatek w przeglądarce)

za pośrednictwem Google Keep

Świetne pomysły nie czekają na idealny moment – a Google Keep został stworzony, aby je uchwycić w chwili, gdy się pojawią.

To rozszerzenie jest idealne dla zapracowanych profesjonalistów, którzy potrzebują szybkiego i prostego sposobu na zapisywanie myśli, linków lub przypomnień. Niezależnie od tego, czy zapisujesz fragmenty badań, notujesz zadania, czy cytaty, Keep zapewnia dostęp do notatek i porządkuje je na wszystkich urządzeniach.

Jego największa zaleta? Prostota w połączeniu z synchronizacją. Notatki zapisane za pomocą rozszerzenia Chrome pojawiają się natychmiast na telefonie, tablecie lub pasku bocznym Gmaila — bez żadnego wysiłku.

Najlepsze funkcje Google Keep

Zapisuj notatki, listy lub linki bezpośrednio z dowolnej strony internetowej.

Stwórz etykietę i koduj kolorami notatki, aby ułatwić sobie organizację.

Przypnij ważne notatki, aby mieć do nich szybki dostęp.

Uzyskaj dostęp do swoich notatek z przeglądarki Chrome, Gmaila i aplikacji mobilnych.

Współpracuj, poprzez udostępnianie notatek innym w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia Google Keep

Brak wsparcia dla formatu, takiego jak pogrubienie lub kursywa.

Struktura folderów z limitem poza etykietami

Nie nadaje się do pisania długich formularzy lub złożonych dokumentów.

Ceny Google Keep

Free

Oceny i recenzje Google Keep

G2 (Google obszar roboczy) : 4,6/5 (ponad 42 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Keep w praktyce?

Recenzent serwisu Capterra udostępnia:

Google Keep to najtańszy sposób na rejestrowanie czynności i tworzenie listy rzeczy do zrobienia. Mogę śledzić postępy, zaznaczając odpowiednie pola. W celu edycji mogę również zmieniać tło. Logowanie na wielu urządzeniach przebiega bardzo płynnie, mogę używać mojego telefonu Pixel i komputera razem lub osobno, ale wynik synchronizacji w czasie rzeczywistym pozostaje taki sam.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurencyjne produkty dla Google Keep

17. Win the Day (najlepsze do budowania codziennej koncentracji i długoterminowych nawyków)

Wielkich celów nie zrobione w jeden dzień — ale zrobione są dzień po dniu. Win the Day pomaga zachować tę perspektywę na pierwszym planie za każdym razem, gdy otwierasz nową zakładkę.

To rozszerzenie Chrome jest idealne dla wszystkich, którzy chcą zachować spójność bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji. Zastępuje ono nową zakładkę przejrzystym pulpitem nawigacyjnym, który zawiera główny cel dzienny, narzędzie do śledzenia nawyków i motywujące podpowiedzi — wszystko, czego potrzebujesz, aby wzmocnić małe sukcesy, które się sumują.

To, co sprawia, że jest tak potężne, to skupienie się na jednej rzeczy. Bez bałaganu, bez konkurencyjnych priorytetów — tylko jeden cel, który pozwala Ci się skupić.

Najlepsze funkcje Win the Day

Ustawienie i wyświetlanie swojego głównego celu dnia za każdym razem, gdy otwierasz nową zakładkę.

Śledź do trzech codziennych nawyków za pomocą wizualnych pasków postępu.

Podziel duże cele na mniejsze kamienie milowe

Skorzystaj z wbudowanego trybu skupienia, aby pracować bez rozpraszania uwagi.

Otrzymuj motywujące podpowiedzi, które pomogą Ci utrzymać właściwy kierunek działania.

Limitacje Win the Day

Brak synchronizacji między urządzeniami

Limit miejsc na nawyki w wersji darmowej

Nieprzeznaczone do planowania na poziomie zadań

Ceny Win the Day

Free

Oceny i recenzje Win the Day

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

18. StayFocusd (najlepsze do blokowania cyfrowych rozrywek i skupiania się na zadaniach)

za pośrednictwem StayFocusd

Czasami największym wrogiem wydajności nie jest lista rzeczy do zrobienia, ale zakładka, której nie powinieneś był otwierać.

StayFocusd jest idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących zdalnie, studentów i freelancerów, którzy chcą odzyskać koncentrację bez polegania wyłącznie na sile woli. To rozszerzenie pozwala ustawić dzienne limity czasu na odwiedzanie rozpraszających uwagę stron internetowych — po upływie przydzielonych minut dostęp do nich zostanie zablokowany na resztę dnia.

Najbardziej wpływową funkcją jest „opcja nuklearna”, która zakończona strony internetowe. Żadnych luk, żadnych drugich szans — tylko czysty, nieprzerwany czas pracy.

Najlepsze funkcje StayFocusd

Ustal dzienny limit czasu na odwiedzanie rozpraszających uwagę stron internetowych.

Blokuj całe strony, określone ścieżki lub zawartość na stronach.

Aktywuj opcję Nuclear Option, aby całkowicie zablokować czynniki rozpraszające uwagę.

Wybierz niestandardowe godziny aktywności, aby dopasować je do swojego harmonogramu.

Użyj trybu wyzwania, aby celowo utrudnić zmianę ustawień.

Ograniczenia StayFocusd

Bloki działają tylko w przeglądarce Chrome.

Można ominąć, korzystając z trybu incognito, jeśli nie jest on wyłączony.

Brak raportowania analitycznego i dotyczącego wydajności

Ceny StayFocusd

Free

Oceny i recenzje StayFocusd

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

19. Publer (najlepsze do planowania i zarządzania postami w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Publer

Regularne publikowanie treści to sekret zwiększenia swojej obecności w sieci, ale żonglowanie platformami może stać się pracą na pełen etat. Właśnie tu z pomocą przychodzi Publer.

Idealne rozwiązanie dla marketerów, twórców i małych firm – Publer pomaga tworzyć, planować i zarządzać postami w mediach społecznościowych z jednego centralnego pulpitu nawigacyjnego. Dzięki rozszerzeniu Chrome możesz pobierać zawartość z dowolnej witryny i natychmiast umieszczać ją w kolejce na Instagramie, LinkedIn, X (Twitterze), Facebooku i innych portalach.

Jego główną zaletą jest elastyczność. Możesz projektować posty z niestandardowymi elementami wizualnymi, ustawiać częstotliwość publikowania, a nawet używać AI do generowania podpisów — wszystko to bez otwierania kilkunastu zakładek.

Najlepsze funkcje Publer

Udzielaj dostępu do zawartości z dowolnej strony internetowej na wielu platformach za pomocą jednego kliknięcia.

Planuj masowo posty na różnych kontach społecznościowych

Wykorzystaj wbudowaną AI do generowania podpisów i hashtagów.

Uzyskaj dostęp do wizualnego kalendarza, aby planować kampanie z wyprzedzeniem.

Śledź zaangażowanie dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym.

Limitacje Publer

Ograniczone funkcje w planie bezpłatnym

Nie oferuje wsparcia dla bezpośredniego planowania relacji na Instagramie.

Może wydawać się przytłaczające dla początkujących.

Ceny Publer

Free

Profesjonalny : od 5 USD miesięcznie

Biznes : od 10 USD miesięcznie

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Publer

G2 : 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 700 recenzji)

Co mówią o Publer prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy :

Długość harmonogramu publikacji pozwala mi zaplanować zawartość na 2–3 miesiące. Wszystkie posty są automatycznie umieszczane w standardowych miejscach w tekście, co pozwala mi skupić się wyłącznie na treści. Bardzo podoba mi się również to, że możliwość zaplanowanego udostępniania w wielu mediach jest zakończona i nie wymaga powiadomień.

20. Shareaholic (najlepsze do udostępniania i śledzenia zawartości na wielu platformach)

za pośrednictwem Shareaholic

Tworzenie świetnej zawartości to tylko połowa zadania — druga połowa to sprawienie, by była ona widoczna. Shareaholic pomaga bez wysiłku wypełnić tę lukę.

To rozszerzenie Chrome, idealne dla blogerów, specjalistów ds. marketingu zawartości i wydawców, pozwala w ciągu kilku sekund udostępniać dowolną stronę internetową na dziesiątkach platform społecznościowych. Niezależnie od tego, czy promujesz artykuł, tworzysz zestawienie, czy promujesz nową stronę produktu, Shareaholic sprawia, że dystrybucja treści jest dziecinnie prosta.

Wbudowane funkcje analityczne i śledzenie linków pokazują, jak Twoja zawartość sprawdzają się po udostępnianiu — dzięki czemu nie publikujesz jej bezmyślnie.

Najlepsze funkcje Shareaholic

Udzielaj się stron internetowych na wielu platformach za pomocą jednego kliknięcia.

Skracaj adresy URL dzięki wbudowanej funkcji śledzenia linków.

Monitoruj zaangażowanie dzięki analizom w czasie rzeczywistym.

Dostosuj niestandardowe przyciski udostępniania w mediach społecznościowych i ich rozmieszczenie.

Zintegruj się z Google Analytics, aby uzyskać głębszy wgląd w dane.

Ograniczenia Shareaholic

Limity niestandardowego dostosowywania w wersji bezpłatnej

Niektóre funkcje analityczne wymagają ręcznych ustawień.

Nie nadaje się do zespołów ani środowisk wieloużytkownikowych.

Ceny Shareaholic

Free Forever

Profesjonalny : 10 USD/miesiąc

Zespół : 39 USD/miesiąc

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Shareaholic

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

21. Evernote Web Clipper (najlepsze narzędzie do zapisywania i porządkowania zawartości badawczej)

za pośrednictwem Evernote

Gdy zbierasz informacje z artykułów, plików PDF i stron badawczych, rozproszone notatki mogą zniweczyć Twoją motywację. Evernote Web Clipper rozwiązuje ten problem za pomocą jednego potężnego przycisku zapisywania.

To rozszerzenie Chrome pozwala wycinać całe strony, uproszczone artykuły lub określone sekcje, a następnie organizować je bezpośrednio w notatnikach Evernote. Jest idealne do tworzenia wyselekcjonowanych kolekcji, zasobów do nauki lub odniesień do projektów bez konieczności przełączania się między zakładkami lub kopiowania i wklejania.

Dzięki temu rozszerzeniu możesz przechwytywać nie tylko zawartość, ale także kontekst — zakończony adresami URL źródeł, zaznaczeniami i osobistymi notatkami.

Najlepsze funkcje Evernote Web Clipper

Wycinaj całe artykuły, uproszczone strony, zakładki lub zrzuty ekranu.

Zapisuj bezpośrednio w określonych notatnikach z etykietami i adnotacjami.

Podkreślaj kluczowy tekst i dodawaj komentarze podczas wycinania.

Synchronizuj zapisaną zawartość między aplikacjami Evernote na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne.

Używaj skrótów Chrome , aby szybciej wycinać zawartość.

Ograniczenia Evernote Web Clipper

Wymaga logowania do Evernote, aby zapisać klipy.

Niektóre strony o skomplikowanym układzie wyświetlają się nieprawidłowo.

Ograniczone opcje formatu w wycinkach notatek

Ceny Evernote Web Clipper

Free

Osobiste : 14,99 USD/miesiąc

Professional : 17,99 USD/miesiąc

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Evernote Web Clipper

G2 : 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra (Evernote Teams): 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Evernote Web Clipper?

Recenzja G2 mówi:

Bardzo podoba mi się sposób, w jaki Evernote połączył najbardziej przydatne funkcje w jednym intuicyjnym projekcie. Opcja pisania odręcznego jest niezwykle przydatna dla osób, które mogą nie znać niektórych obcych symboli i systemów pisma. Dostępna jest również funkcja automatycznego fotografowania dokumentów, z której można skorzystać, po prostu trzymając papier przed aparatem. Korzystając z Web Clipper, użytkownicy mogą szybko i łatwo powrócić do dowolnej części swoich ulubionych stron internetowych bez konieczności przeglądania stron z zakładkami. *

💡 Porada dla profesjonalistów: Masz trudności z zapamiętaniem tego, co czytasz lub oglądasz? Wypróbuj uporządkowaną metodę sporządzania notatek, taką jak system Cornell lub Zettelkasten, aby Twoje cyfrowe notatki były bardziej efektywne. Zamiast gromadzić informacje, uporządkuj je według kluczowych idei, podsumowań i punktów działania. Połącz to z narzędziami takimi jak ClickUp Docs, Google Keep lub Evernote, aby szybko rejestrować spostrzeżenia podczas przeglądania stron internetowych. Odpowiednia metoda pomaga przekształcić rozproszone notatki w wiedzę, którą można ponownie wykorzystać. Nie możesz się zdecydować między rozszerzeniami Evernote a OneNote dla przeglądarki Chrome? Porównaliśmy dla Ciebie OneNote i Evernote.

22. Click&Clean (najlepsze do szybkiego czyszczenia przeglądarki jednym kliknięciem)

za pośrednictwem Click&Clean

Zagracona przeglądarka Chrome jest nie tylko irytująca — spowalnia pracę i zagraża prywatności. Aplikacja internetowa Click&Clean usuwa cyfrowy bałagan jednym płynnym ruchem.

Idealne dla profesjonalistów, którzy pracują online przez cały dzień, to rozszerzenie Chrome pomaga wyczyścić pamięć podręczną, pliki cookie, historię pobrań i nie tylko — bez konieczności przeglądania ustawień Chrome.

Jest to szczególnie przydatne po sesjach pracy nad poufnymi dokumentami, udostępnianiu urządzeń lub długich maratonach badawczych.

To, co wyróżnia rozszerzenie Google Chrome spośród innych aplikacji, to jego wszechstronność i łatwość obsługi. Wystarczy jedno kliknięcie, aby odświeżyć i zabezpieczyć swoje cyfrowe miejsce pracy.

Najlepsze funkcje Click&Clean

Wyczyść historię przeglądania, pamięć podręczną, pliki cookie i dzienniki pobierania.

Automatyczne czyszczenie danych przeglądarki po zamknięciu Chrome

Usuń pliki tymczasowe i nieużywane dane, aby zwolnić przestrzeń na dysku.

Przeskanuj przeglądarkę w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania i plików śledzenia

Uzyskaj dostęp do narzędzi i ustawień prywatności z poziomu scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego.

Limitacje Click&Clean

Interfejs wydaje się przestarzały w porównaniu z nowoczesnymi rozszerzeniami.

Brak funkcji planowania automatycznego czyszczenia

Należy używać z ostrożnością — przypadkowe wyczyszczenie nie może zostać cofnięte.

Ceny Click&Clean

Free

Oceny i recenzje Click&Clean

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

23. Hunter (najlepsze narzędzie do wyszukiwania i weryfikacji profesjonalnych adresów e-mail)

za pośrednictwem Hunter

Znalezienie właściwego e-mail nie powinno zajmować godzin podczas tworzenia list kontaktowych lub weryfikacji kontaktów. Hunter sprawia, że tak nie jest.

To rozszerzenie Chrome jest przeznaczone dla zespołów sprzedaży, rekruterów, specjalistów ds. PR i marketingu, którzy potrzebują szybko zweryfikowanych adresów e-mail służbowych. Kiedy odwiedzasz stronę internetową firmy, Hunter wyświetla dostępne adresy e-mail powiązane z tą domeną — zakończone tytułami stanowisk, źródłami i ocenami wiarygodności.

Jego prawdziwa moc tkwi w walidacji. Nie otrzymujesz po prostu e-mail — otrzymujesz wiadomość, która z większym prawdopodobieństwem dotrze do adresata, a nie zostanie odrzucona.

Najlepsze funkcje Hunter

Znajdź zweryfikowane adresy e-mail z dowolnej strony internetowej firmy.

Widok tytułów i informacji o działach wraz z danymi kontaktowymi.

Zapisuj potencjalnych klientów bezpośrednio na liście lub eksportuj do pliku CSV.

Sprawdź dostarczalność dzięki wbudowanej funkcji weryfikacji e-mail.

Zintegruj się z narzędziami takimi jak Salesforce, HubSpot i Zapier.

Ograniczenia Hunter

Ograniczona liczba wyszukiwań miesięcznie w ramach Free Plan

Nie wszystkie domeny zwracają użyteczne wyniki poczty e-mail.

Brak masowego skanowania domen za pośrednictwem rozszerzenia

Ceny Hunter

Dostępny Free Plan

Pakiet startowy : 49 USD miesięcznie

Rozwój : 149 USD/miesiąc

Skala : 299 USD/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hunter

G2 : 4,4/5 (ponad 550 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 600 recenzji)

Co o Hunter mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Jako zapracowany przedsiębiorca, który nie ma czasu na poszukiwanie informacji o platformach do wysyłania zimnych e-maili ani nawet na naukę ich obsługi, platforma Hunter sprawiła, że całe doświadczenie stało się niezwykle łatwe do zrozumienia i użytkowania. Nie tylko jestem w stanie realizować swoje kampanie promocyjne, ale czuję, że uczę się również, jak działa sprzedaż B2B.

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI do generowania leadów

👀 Czy wiesz, że: Tryb incognito nie ukrywa Cię przed stronami internetowymi ani sieciami. Chociaż tryb incognito uniemożliwia przeglądarce Chrome zapisywanie historii przeglądania, plików cookie lub danych witryn na Twoim urządzeniu, nie sprawia, że Twoja aktywność w Internecie staje się niewidoczna. Jeśli zalogujesz się na stronie internetowej, ta strona nadal będzie wiedzieć, że to Ty — nawet w trybie incognito. Twój dostawca usług internetowych, pracodawca lub szkoła mogą również monitorować odwiedzane przez Ciebie strony internetowe. Jest to pomocne w przypadku lokalnej prywatności, np. podczas zakupów prezentów na udostępnianym komputerze, ale nie blokuje reklam ani nie zapobiega śledzeniu przez same strony internetowe. Tryb incognito zapewnia prywatność przed innymi osobami korzystającymi z Twojego urządzenia, ale nie przed Internetem.

24. Keyword Surfer (najlepsze narzędzie do szybkiego badania SEO na stronie podczas przeglądania)

za pośrednictwem Keyword Surfer

Jeśli zajmujesz się tworzeniem zawartości, czas i intencje wyszukiwania są wszystko. Keyword Surfer zapewnia dostęp do informacji SEO w czasie rzeczywistym bezpośrednio w Google, bez konieczności przełączania się między narzędziami.

To rozszerzenie, idealne dla specjalistów SEO, marketingowców zawartości i niezależnych pisarzy, pokazuje liczbę słów kluczowych, powiązane terminy i dane na poziomie domeny bezpośrednio na stronie wyniku wyszukiwania. Bez pulpitów nawigacyjnych, bez arkuszy kalkulacyjnych — tylko natychmiastowy, przydatny kontekst podczas przeglądania.

Możesz ocenić potencjał słowa kluczowego, wykryć luki w zawartości, i rozpocząć planowanie — wszystko to przed kliknięciem jednego linku.

Najlepsze funkcje Keyword Surfer

Zobacz liczbę wyszukiwań i dane CPC obok każdego zapytania w Google.

Odkryj pomysły na słowa kluczowe w oparciu o aktualny kontekst SERP.

Widok szacowanego ruchu dla każdej domeny w wynikach wyszukiwania.

Analizuj liczbę słów i użycie słów kluczowych na stronach z najwyższymi pozycjami w rankingach.

Eksportuj listy słów kluczowych i statystyki jednym kliknięciem.

Ograniczenia Keyword Surfer

Dane mogą się nieznacznie różnić od narzędzi takich jak Ahrefs lub SEMrush.

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania wskaźników słów kluczowych

Działa tylko na stronach wyszukiwania Google.

Ceny Keyword Surfer

Niezbędne : 99 USD/miesiąc

Skala : 219 USD/miesiąc

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Keyword Surfer

G2 : 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 400 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Keyword Surfer?

Recenzja Capterra mówi:

Mam mieszane opinie na temat Surfer. Chociaż jest on dobry do analizy SERP, w tym NLP w zawartości i planowania klastrów, nie ma sensu pisać na tematy o limitowanej konkurencji. AI humanizer to po prostu strata czasu. Nie wnosi nic dobrego do zawartości. Krótko mówiąc, jest to dobre narzędzie SEO, ale nie można polegać na nim w przypadku wszystkich rodzajów zawartości.

👀 Czy wiesz, że: Chrome posiada mało znaną funkcję „wyszukiwania w witrynie”. Wpisz domenę witryny w pasku adresu, naciśnij klawisz Tab, a Chrome umożliwi Ci bezpośrednie wyszukiwanie w tej witrynie. Na przykład wpisanie „amazon. com [Tab] słuchawki” spowoduje wyszukanie słuchawek w serwisie Amazon — bez konieczności ładowania strony głównej. Jest to ukryta funkcja zwiększająca wydajność, wbudowana bezpośrednio w przeglądarkę.

25. MozBar (najlepsze narzędzie do szybkiego sprawdzania wskaźników SEO i analizy konkurencji)

za pośrednictwem MozBar

Podczas analizowania wyników wyszukiwania każde kliknięcie ma znaczenie. MozBar udostępnia kluczowe wskaźniki SEO w przeglądarce, dzięki czemu możesz podejmować mądrzejsze decyzje bez otwierania kolejnej zakładki.

Idealne dla specjalistów SEO, marketerów cyfrowych i strategów zawartości, MozBar dodaje natychmiastowe informacje, takie jak Domain Authority, Page Authority i dane dotyczące linków zwrotnych bezpośrednio w SERP. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz analizę konkurencji, czy oceniasz możliwości linkowania, daje Ci to kontekst do szybkiego działania.

To, co wyróżnia tę przeglądarkę, to możliwość podświetlania atrybutów linków — follow, nofollow, wewnętrznych lub zewnętrznych — podczas przeglądania dowolnej strony. Otrzymujesz pełny obraz SEO w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje MozBar

Wyświetlaj domenę i autorytet strony bezpośrednio w wynikach wyszukiwania Google.

Podświetlaj typy linków na dowolnej stronie, aby ocenić jakość linków zwrotnych.

Widok elementów strony, takich jak tytuł, metaopis i nagłówki.

Eksportuj analizy SERP, aby przeprowadzać bardziej szczegółowe audyty.

Porównaj profile linków między konkurencyjnymi stronami w mgnieniu oka.

Ograniczenia MozBar

Zaawansowane funkcje wymagają subskrypcji Moz Pro.

Nieznacznie spowalnia ładowanie stron w witrynach o dużej zawartości treści.

Wskaźniki są specyficzne dla Moz i nie są synchronizowane z Google ani Ahrefs.

Ceny MozBar

Dostępny Free Plan

Lokalnie: od 16 USD miesięcznie

Pro: od 49 USD miesięcznie

STAT: Od 720 USD miesięcznie

Oceny i recenzje MozBar

G2 : 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o MozBar prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra napisano:

Najważniejszą funkcją, bez której specjalista SEO nie może się obejść, jest DA i PA, które zawsze pomagają w śledzeniu wyników podejmowanych wysiłków. Backlink Analyzer jest naprawdę pomocny w analizowaniu linków zwrotnych, aby odrzucić te, które mogą w jakiś sposób zaszkodzić stronie internetowej. Ogólnie rzecz biorąc, używamy go do mierzenia efektów naszych działań SEO i ogólnego stanu naszych stron internetowych.

Zwiększ wydajność cyklu pracy dzięki rozszerzeniom Chrome

Przeglądarka Chrome może znacznie więcej niż tylko otwierać zakładki. Dzięki odpowiednim rozszerzeniom zwiększającym wydajność staje się ona inteligentniejszym obszarem roboczym — takim, które pozwala zapisywać pomysły, blokować czynniki rozpraszające uwagę, śledzić czas i pomaga wykonać więcej zadań bez konieczności zmiany narzędzi.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zadaniami ClickUp, utrzymujesz koncentrację dzięki Forest, czy przyspieszasz badania SEO za pomocą MozBar, każde narzędzie z tej listy wnosi coś wyjątkowego do Twojego przepływu pracy. Prawdziwa magia dzieje się, gdy połączysz kilka z nich i pozwolisz im po cichu optymalizować Twój dzień zza kulis.

Zacznij od narzędzi, które pomogą Ci pokonać największe przeszkody w wydajności pracy, a następnie rozbudowuj je. Nie potrzebujesz tuzina rozszerzeń, aby zauważyć różnicę. Wystarczą te właściwe.

