12 najlepszych rozszerzeń Chrome dla programistów w 2025 roku

Znalezienie odpowiednich narzędzi do zwiększyć wydajność może być przytłaczająca. Skąd wiesz, które z nich są warte Twojego czasu lub odpowiednie do zrobienia?

Właśnie dlatego przeanalizowaliśmy najpopularniejsze narzędzia dla przeglądarki Chrome, aby przedstawić 10 najlepszych z nich Rozszerzenia dla Chrome dla twórców stron internetowych dostępne już dziś! 👨‍💻

W tym artykule omówiliśmy różne narzędzia dla twórców stron internetowych, które pomogą Ci zmaksymalizować czas i zminimalizować stres w cyklu pracy, wraz z ich najlepszymi funkcjami, które dają obraz tego, jak każde narzędzie może zwiększyć wydajność i uprościć procesy.

Jak działają rozszerzenia Chrome?

Rozszerzenia Chrome dla twórców stron internetowych to małe programy, które mogą niestandardowo dostosowywać i poprawiać funkcje przeglądarki internetowej Google Chrome.

Narzędzia te zostały stworzone w celu dodania dodatkowych funkcji do przeglądarki, takich jak blokowanie reklam, zarządzanie hasłami, a nawet integracja z innymi aplikacjami i usługami pomagają programistom zwiększyć wydajność .

Aby dodać rozszerzenie do przeglądarki, przejdź do Chrome Web Store, znajdź najlepsze rozszerzenie Chrome dla programistów, które chcesz zainstalować i kliknij przycisk "Dodaj do Chrome".

Następnie uzyskasz dostęp z menu Chrome lub klikając ikonę rozszerzenia na pasku narzędzi przeglądarki.

Warto zauważyć, że tylko jedno rozszerzenie tego samego rodzaju może działać jednocześnie. Na przykład, jeśli masz zainstalowane dwa ad-blockery, tylko jeden może blokować reklamy, a pierwszy dezaktywuje drugi.

12 najlepszych rozszerzeń Chrome dla web deweloperów w 2024 roku

1. ClickUp #### Najlepiej nadaje się do zarządzania projektami i zwiększania wydajności

Projekt monitorowania aktualizacje, zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

Jeśli ciągle brakuje Ci czasu i płyniesz pod prąd, aby nadążyć za planem zakres pracy mamy lekarstwo na twój ból!

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i ostateczny narzędzie do zwiększania wydajności dla każdego użytkownika, zespołu i branży, w tym twórców stron internetowych, którzy chcą usprawnić swój cykl pracy, począwszy od zarządzania zadaniami, śledzenia problemów, raportowanie błędów i wiele więcej.

Szturmem zdobywa świat wydajności, dając użytkownikom w pełni konfigurowalną platformę z setkami możliwości zaawansowanych funkcji , w tym Rozszerzenie Chrome połączenie pięciu najbardziej potrzebnych funkcji w jedno rozwiązanie.

Rozszerzenie Chrome ClickUp eliminuje potrzebę otwierania nowej zakładki lub przeglądarki i przyspiesza cykl pracy, zapewniając łatwy dostęp do kluczowych funkcji, takich jak:

👨‍💻 Zarządzanie zadaniami upraszczające i organizujące cykl pracy

⏳ Time tracker do śledzenie czasu spędzonego na zadaniach deweloperskich oznaczać rozliczane godziny i nie tylko

notatnik do przechwytywania notatek

zakładka do zapisywania stron

e-mail do łatwego załączania wiadomości e-mail do zadań i tworzenia zadań z wiadomości e-mail

Rozszerzenie ClickUp do Chrome łączy pięć najbardziej niepowiązanych funkcji zarządzania projektami w jedną niesamowitą aplikację. Twórz zadania, śledź czas, przechowuj zrzuty ekranu, zakładki stron internetowych, zapisuj notatki i załączaj e-maile - wszystko to z poziomu rozszerzenia ClickUp dla Chrome

Rozszerzenie ClickUp do Chrome pozwala zarządzać każdym rodzajem pracy, komunikować się z zespołem i klientami oraz utrzymywać pracę na właściwym torze i w zorganizowany sposób przez cały czas.

Zapoznaj się z innymi kluczowymi funkcjami, które sprawiają, że ClickUp jest najlepszym wyborem do zarządzania projektami i współpracy. 👇

Najlepsze funkcje

Niestandardowe widoki : Wybierz spośród ponad 15 sposobów wyświetlania swojej pracy, w tym Tablica, Oś czasu i Obciążenie pracą

: Wybierz spośród ponad 15 sposobów wyświetlania swojej pracy, w tym Tablica, Oś czasu i Obciążenie pracą W pełni konfigurowalna platforma : Zbuduj ClickUp, aby dopasować go do swoich unikalnych potrzeb, roli i preferencji dotyczących cyklu pracy

: Zbuduj ClickUp, aby dopasować go do swoich unikalnych potrzeb, roli i preferencji dotyczących cyklu pracy Niestandardowy pulpit z raportowaniem w czasie rzeczywistym : Stwórz swój idealny pulpit i uzyskaj wysokopoziomowy przegląd swoich zadań z postępami, listami kontrolnymi i nie tylko

: Stwórz swój idealny pulpit i uzyskaj wysokopoziomowy przegląd swoich zadań z postępami, listami kontrolnymi i nie tylko Pakiet narzędzi do współpracy : Dokumenty ClickUp do dokumentowania SOP, informacji zwrotnych i nie tylko, tablice cyfrowe do planowania strategii i procesów, Mapy myśli do burzy mózgów i nie tylko

: Dokumenty ClickUp do dokumentowania SOP, informacji zwrotnych i nie tylko, tablice cyfrowe do planowania strategii i procesów, Mapy myśli do burzy mózgów i nie tylko Pola niestandardowe i Status niestandardowy Dodawaj i łatwo wyświetlaj ważne szczegóły na pierwszy rzut oka oraz twórz niestandardowe statusy dla każdej sceny procesu, aby usprawnić śledzenie projektu

Dodawaj i łatwo wyświetlaj ważne szczegóły na pierwszy rzut oka oraz twórz niestandardowe statusy dla każdej sceny procesu, aby usprawnić śledzenie projektu Wbudowana i niestandardowa automatyzacja : Oszczędzaj czas i przyspiesz swoje procesy dzięki automatyzacji cyklu pracy w ClickUp

: Oszczędzaj czas i przyspiesz swoje procesy dzięki automatyzacji cyklu pracy w ClickUp Aplikacja mobilna : Dostęp do ClickUp z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie dzięki aplikacji mobilnej

: Dostęp do ClickUp z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie dzięki aplikacji mobilnej Możliwości integracji : Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi pracy, w tym GitHub, Slack i więcej

: Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi pracy, w tym GitHub, Slack i więcej Szablony dla programistów i innych przypadków użycia: Dostęp do tysięcy szablonów dla wielu przypadków użycia, m.inSzablon do tworzenia stron internetowych przez ClickUp aby pomóc Ci zaplanować, zorganizować i wykonać swój plan działania

Cennik

Free Forever (zawiera rozszerzenie Chrome)

(zawiera rozszerzenie Chrome) Unlimited : 7 USD miesięcznie/użytkownika

: 7 USD miesięcznie/użytkownika Business : 12 USD za miesiąc/użytkownika

: 12 USD za miesiąc/użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen ### 2. Web Developer

Najlepszy do analizowania kodu i debugowania

Analizowanie kodu i debugowanie za pomocą rozszerzenia Web Developer Chrome Extension Web Developer to rozszerzenie Chrome dla twórców stron internetowych, które dodaje potężny pasek narzędzi do przeglądarki.

Składa się on z różnych funkcji, z których można korzystać codziennie, od sprawdzania wymiarów obrazów po edycję CSS. Zawiera również wiele innych narzędzi, takich jak edytor formularzy, edytor plików cookie i wiele innych, co czyni go kompleksowym i niezrównanym rozwiązaniem do tworzenia stron internetowych.

Wszystkie te funkcje sprawiają, że jest to cenne narzędzie zarówno dla programistów, jak i projektantów stron internetowych.

Najlepsze funkcje

Inspekcja obiektowego modelu dokumentu (DOM) strony internetowej i przeglądanie HTML, CSS i JavaScript

Wprowadzanie zmian na żywo w CSS i JavaScript strony internetowej

Wyłączanie określonych funkcji przeglądarki w celu przetestowania funkcji strony internetowej w różnych warunkach

Dostosowywanie wymiarów okna przeglądarki

Nakreślanie różnych aspektów strony internetowej

Sprawdzanie poprawności HTML, CSS i dostępności bezpośrednio z rozszerzenia

Obserwowanie aktywności sieciowej i sposobu ładowania zasobów przez stronę internetową

Cennik

Free

3. Narzędzia deweloperskie React

Najlepsze do pomocy w identyfikacji problemów z wydajnością projektu React

Identyfikowanie problemów z wydajnością przy użyciu rozszerzenia Chrome React Developer Tools

Rozszerzenie Narzędzia deweloperskie React Rozszerzenie Chrome jest przydatne dla programistów React i oferuje różne funkcje, które pomagają inżynierom w ich pracy i zwiększają ich wydajność.

Pozwala ono użytkownikom na łatwe śledzenie błędów poprzez analizę drzewa komponentów React oraz rekwizytów, stanu i kontekstu każdego z nich. Dodatek ten pokazuje, ile czasu zajmuje renderowanie poszczególnych komponentów, co pomaga zdefiniować nieefektywny kod i poprawić go.

Co więcej, dla firm chcących zatrudnić programistów React zdalnie, przyjęcie tego narzędzia do swoich procesów pomoże zwiększyć wydajność aplikacji.

Najlepsze funkcje

Inspekcja i modyfikacja właściwości i stanu komponentów React, przeglądanie drzewa komponentów oraz widok ich hierarchii i powiązań

Określanie wąskich gardeł wydajności poprzez pomiar wydajności komponentów React

Profilowanie wydajności swoich aplikacji React i identyfikowanie potencjalnych problemów z wydajnością

Widok osi czasu każdego komponentu - kiedy i jak długo komputer go renderował.

Sprawdzać i modyfikować warunek sklepów Redux lub MobX

Debugowanie wydarzeń nasłuchiwanych przez komponenty React

Debugować błędy w swoich aplikacjach React, w tym ślady stosu, lokalizacje komponentów i komunikaty o błędach

Cennik

Free

4. Kolega od sesji

Najlepsze rozwiązanie do efektywnego zarządzania zakładkami

Wydajniejsze zarządzanie zakładkami i stronami dzięki rozszerzeniu Session Buddy dla Chrome

Wszyscy tam byliśmy, gorączkowo przeszukując dziesiątki zakładek, próbując znaleźć tę jedną nieuchwytną stronę internetową, której potrzebujemy do mojej pracy lub badań. Jest to frustrujące i czasochłonne zajęcie, które można rozwiązać za pomocą rozszerzenia Session Buddy Session Buddy Rozszerzenie do Chrome - pomocnik zakładek, który pozwala użytkownikom zarządzać wszystkimi zakładkami w jednym miejscu i przywracać zamknięte.

Jeśli jesteś zmęczony nadmiarem okien i chcesz ulepszyć swoje przeglądanie, wypróbuj to rozszerzenie Chrome dla programistów!

Najlepsze funkcje

Zapisywanie i organizowanie wielu sesji przeglądania, w tym obciążenie zakładek i przywracanie zakładek.

Porządkowanie zakładek w grupy, zmiana ich nazw i przenoszenie między oknami

Wyszukiwanie i filtrowanie zakładek według tytułu, URL lub domeny

Tworzenie kopii zapasowych i synchronizowanie sesji między urządzeniami za pomocą usług przechowywania w chmurze, takich jak Dropbox i Google Drive

Szybkie identyfikowanie i zamykanie zduplikowanych zakładek

Eksportowanie sesji w wielu formatach, takich jak HTML, JSON i CSV

Importowanie sesji z zakładek lub innych rozszerzeń przeglądarki

Cennik

Free

5. BrowserStack

Najlepsze do usprawnionego testowania między przeglądarkami

Rozszerzenie Chrome Browserstack BrowserStack to doskonałe rozwiązanie nie tylko dla twórców stron internetowych, ale także dla specjalistów ds. zapewnienia jakości.

Dodatek ten oszczędza czas programistów i inżynierów QA oraz zapewnia kompatybilność we wszystkich głównych przeglądarkach i urządzeniach. Przyspiesza proces testowania, ponieważ można jednocześnie oceniać witrynę w 12 przeglądarkach bez przełączania zakładek.

Najlepsze funkcje

Testowanie stron i aplikacji internetowych na różnych przeglądarkach i systemach operacyjnych.

Symulowanie rzutni urządzeń z wieloma rozmiarami i rozdzielczościami ekranu.

Automatyzacja procesu kontroli jakości na różnych urządzeniach i przeglądarkach.

Cennik

Pulpit : 29 USD za członka/miesiąc

: 29 USD za członka/miesiąc Pulpit i telefon : 39 USD na członka/miesiąc

: 39 USD na członka/miesiąc Teams : $125 za członka/miesiąc

: $125 za członka/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Dowiedz się więcej o najlepszych_ **Narzędzia dla programistów Mac !

6. CSS Viewer

Najlepsze do analizy właściwości CSS

Oceniaj i kontroluj style i właściwości CSS dowolnej strony internetowej za pomocą rozszerzenia CSS Viewer do przeglądarki Chrome

The Przeglądarka CSS Rozszerzenie Chrome dla programistów przydaje się do widoku i identyfikacji właściwości CSS z dowolnego miejsca na stronie internetowej. Pomaga programistom zaoszczędzić czas podczas analizowania strony internetowej i odkrywania atrybutów CSS.

Dzięki niemu można szybko ocenić i skontrolować style i właściwości CSS dowolnej strony internetowej. Można najechać kursorem na dowolny element na stronie, taki jak tekst, obraz lub przycisk, i uzyskać raportowanie na pływającym panelu. Przedstawia on wszystkie informacje, w tym czcionki, kolory, efekty itp.

Najlepsze funkcje

Widok i sprawdzanie CSS strony internetowej, w tym stylów zastosowanych do poszczególnych elementów i wartości właściwości CSS

Pobieranie i wyodrębnianie kolorów ze strony internetowej w różnych formatach

Wyświetlanie modelu Box elementu, w tym jego dokładnych wymiarów, wypełnienia, obramowania i marginesów

Widok pozycji, rozmiaru i kolejności elementów na stronie internetowej

Generowanie kodu CSS dla wybranych elementów i kopiowanie go do schowka

Cennik

Free

Sprawdź te_ Rozszerzenia AI Chrome !

7. ColorZilla

Najlepszy zaawansowany selektor kolorów i generator gradientów

Wyodrębnianie kolorów z dowolnego obiektu na stronie za pomocą rozszerzenia ColorZilla do przeglądarki Chrome ColorZilla jest jednym z najlepszych rozszerzeń Chrome dla programistów i grafików.

Ten analizator kolorów stron internetowych pozwala kliknąć w dowolnym miejscu na stronie internetowej i uzyskać dokładny kod koloru, a nawet więcej. Wśród dodatkowych funkcji jest możliwość wybierania kolorów z obiektów Flash i analizator gradientów CSS.

A dzięki skrótom klawiaturowym można łatwo automatycznie skopiować wygenerowany kolor do schowka i wkleić go w innym miejscu. Pomaga to poprawić cykl pracy przy projektowaniu graficznym i oszczędza czas podczas przeglądania różnych palet w celu znalezienia idealnego koloru.

Najlepsze funkcje

Wyodrębnianie kolorów z dowolnego obiektu (tła, obrazów, przycisków, tekstu i połączonych elementów) na stronie, nawet elementów dynamicznych, i wyświetlanie ich wartości w formatach RGB, Hex i innych

Analizowanie palety strony internetowej w celu określenia najbardziej rozpowszechnionych kolorów

Generowanie różnych gradientów CSS, w tym ukośnych, radialnych, poziomych, pionowych i złożonych opcji wielostopniowych

Cennik

Free

8. Generator Lorem Ipsum

Najlepiej używać do domyślnych danych powstania tekstu

Tworzenie domyślnych tekstów dla stron internetowych za pomocą rozszerzenia Chrome Lorem Ipsum Generator

Pisanie ostatecznych tekstów z wyprzedzeniem może być niepotrzebne i przynieść efekt przeciwny do zamierzonego podczas tworzenia prototypu strony internetowej.

Aby zaoszczędzić czas, można dodać domyślny tekst napisany przez generator Lorem Ipsum Generator Lorem Ipsum Zamiast tego rozszerzenie Chrome.

To rozszerzenie Chrome jest pragmatycznym rozwiązaniem dla żmudnych zadań, takich jak wypełnianie stron internetowych tekstem zastępczym.

Najlepsze funkcje

Generuje tekst zastępczy Lorem Ipsum o różnych długościach i formatach, w tym akapity, nagłówki i listy

Ustawienie liczby słów lub znaków w tworzonym tekście zgodnie z wymaganiami użytkownika

Ceny

Free

9. Hiver

Najlepsze rozwiązanie do wydajnej współpracy zespołowej i automatyzacji obsługi klienta

Zarządzanie e-mailami i rozszerzenie współpracy dzięki rozszerzeniu Hiver do Chrome Hiver jest rozwiązanie do zarządzania wiadomościami e-mail i współpracy dla Teams, którzy udostępniają jedno lub więcej kont Gmail.

Ten oparty na przeglądarce osobisty asystent Gmail poprawia widoczność skrzynek odbiorczych i umożliwia Teamsom współpracę nad e-mailami, przypisywanie wiadomości do konkretnych osób i śledzenie aktywności w skrzynce odbiorczej.

Najlepsze funkcje

Udostępnianie skrzynki odbiorczej i zarządzanie wiadomościami e-mail w Gmailu

Wspólne przypisywanie i rozwiązywanie wiadomości e-mail, z możliwością dodawania komentarzy, etykiet i notatek do wiadomości e-mail

Tworzenie i używanie szablonów wiadomości e-mail w celu reagowania na często zadawane pytania

Gdy wiadomości e-mail są otwierane i klikane, obserwuj lokalizację i szczegóły urządzenia odbiorcy

Zarządzaj procesem sprzedaży i śledź interakcje z klientami.

Ustaw przypomnienia o kolejnych e-mailach, aby nigdy nie przegapić ważnej wiadomości

Cennik

Lite : $15 za członka/miesiąc

: $15 za członka/miesiąc Pro : $39 na członka/miesiąc

: $39 na członka/miesiąc Elite: $59 za członka/miesiąc

10. Wappalyzer

Najlepszy do ujawnienia stosu technicznego witryny, narzędzi i integracji

Analizuj strukturę, układ i elementy projektu strony internetowej za pomocą rozszerzenia Wappalyzer Chrome Extension Wappalyzer to przydatne rozszerzenie do Chrome dla każdego programisty, który chce analizować strony internetowe.

Podobnie jak detektyw, to rozszerzenie przeglądarki sprawdza i analizuje kod oraz zapewnia zestawienie wszystkich platform, frameworków i systemów zarządzania zawartością wykorzystywanych na stronach internetowych.

Najlepsze funkcje

Identyfikacja technologii wykorzystywanych na stronie internetowej, w tym systemu zarządzania zawartością (CMS), platformy e-commerce, bibliotek JavaScript, języków programowania po stronie serwera, marketingu, narzędzi analitycznych i bramek płatności itp

Dostęp do informacji w łatwym do odczytania formacie, z możliwością widoku listy technologii i ich wersji

Analizować strukturę, układ i elementy projektu strony internetowej

Cennik

Starter : 149 USD miesięcznie (1 użytkownik)

: 149 USD miesięcznie (1 użytkownik) Team : 249 USD miesięcznie (5 użytkowników)

: 249 USD miesięcznie (5 użytkowników) Business : $449 miesięcznie (15 użytkowników)

: $449 miesięcznie (15 użytkowników) Enterprise: 849 USD miesięcznie (50 użytkowników)

11. Kontrola UX

Najlepszy do diagnozowania problemów z użytecznością stron internetowych

Diagnozowanie problemów z użytecznością stron internetowych za pomocą rozszerzenia Chrome UX Check UX Check to narzędzie do rozszerzenia dla twórców stron internetowych, służące do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z doświadczeniami użytkowników końcowych na dowolnej stronie internetowej.

Jest to jedno z najlepszych rozszerzeń Chrome dla programistów i testowanie użyteczności ponieważ jest dostawcą dogłębnej analizy elementów strony internetowej, takich jak układ, nawigacja i czytelność.

Najlepsze funkcje

Przeprowadzanie szybkiej analizy użyteczności i doświadczenia użytkownika strony internetowej, w tym jej układu, nawigacji i ogólnego projektu

Definiowanie elementów, które nie spełniają heurystyki, dodawanie komentarzy i nagrywanie ekranu Wyeksportuj swoją analizę jako docx, aby udostępniać ją swojemu zespołowi technicznemu



Cennik

Free do użytku osobistego i komercyjnego

12. Tailscan

via Tailscan

Masz trudności z wizualizacją stylów CSS Tailwind? Tailscan działa jako wbudowany w przeglądarkę asystent projektowania, inspektor slash dla Tailwind. Edytuj klasy Tailwind bezpośrednio na stronie, natychmiast zobacz efekt wizualny i dopracuj swój układ z pikselową precyzją.

Możesz analizować i uczyć się z klas Tailwind używanych na dowolnej stronie internetowej, aby poznać nowe wzorce projektowe. Nawet z podstawowymi umiejętnościami projektowania, Tailscan umożliwia programistom tworzenie oszałamiających interfejsów użytkownika.

Najlepsze funkcje

Zobacz zmiany w projekcie odzwierciedlone na żywo podczas modyfikowania klas, eliminując potrzebę przełączania się między przeglądarką a edytorem kodu

Bezproblemowa konwersja elementów HTML na komponenty Tailwind wielokrotnego użytku

Oszczędność czasu na iteracji i debugowaniu układów Tailwind

Cennik

Licencja miesięczna : $15/miesiąc (dla 3 urządzeń)

: $15/miesiąc (dla 3 urządzeń) Licencja roczna : $120/rok (dla 3 urządzeń)

: $120/rok (dla 3 urządzeń) Licencja wieczysta: 249 USD (dla 3 urządzeń)

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozszerzeń Chrome

**Jakich narzędzi potrzebuję jako deweloper?

Redaktor tekstu, kontrola wersji, środowisko programistyczne i debugger to jedne z najważniejszych narzędzi do tworzenia stron internetowych. Następnie skup się na oszczędzających czas i usprawniających życie narzędziach Chrome dla twórców stron internetowych.

**Jak dodać rozszerzenia dla deweloperów do Chrome?

Przejdź do Google Chrome Web Store, znajdź najlepsze rozszerzenia Chrome dla programistów, które chcesz zainstalować i kliknij przycisk "Dodaj do Chrome".

**Czy można używać dwóch rozszerzeń Chrome jednocześnie?

Tylko jedno rozszerzenie tego samego typu może działać jednocześnie.

Oszczędzaj czas i ułatwiaj sobie życie dzięki rozszerzeniom Chrome

Krótko mówiąc, narzędzia dla programistów internetowych, takie jak wspomniane wyżej rozszerzenia Chrome, to tajna broń do zrobienia niekończącej się listy rzeczy do zrobienia i szybkiego pokonywania wyzwań związanych z kodowaniem.

Oszczędzaj czas i ułatwiaj sobie życie - korzystaj z tych rozszerzeń Chrome wraz z zarządzaniem projektami i aplikacjami do kodowania narzędzie do tworzenia oprogramowania jak ClickUp, aby przejść przez listę kontrolną programisty, monitorować postępy, śledzić cele i zarządzać zadaniami bez konieczności ciągłego przełączania zakładek! 🧑‍💻⚡️ /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/ClickUp-Blog-Simple-CTA.png ClickUp Blog Simple CTA /%img/ ---

Guest Writer:

vitalii Makhov jest dyrektorem generalnym DOIT Software IT Staff Augmentation agency _. Zespół DOIT Software pasjonuje się budowaniem zdalnych teamów i rozwiązywaniem wyzwań biznesowych dla startupów, firm produktowych i agencji cyfrowych