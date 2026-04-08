10 bezpłatnych szablonów cyklu pracy z podpowiedziami AI

Wiele zespołów korzysta obecnie z narzędzi AI. Jednak bez ustandaryzowanych podpowiedzi otrzymują one bardzo niespójne wyniki, które wymagają znacznej poprawki.

Potwierdza to raport Deloitte „State of AI”: 37% organizacji nadal wykorzystuje AI na poziomie powierzchownym, wprowadzając niewielkie zmiany w procesach lub nie wprowadzając ich wcale.

W tym artykule wyjaśniamy, czym właściwie są szablony cyklu pracy z podpowiedziami AI i dlaczego stanowią one brakujące ogniwo między Twoim zespołem a niezawodnymi wynikami AI. Przedstawiamy również 10 gotowych do użycia opcji obejmujących zawartość, zarządzanie projektami, inżynierię, HR, finanse i wiele innych dziedzin.

Czym jest szablon cyklu pracy z podpowiedziami AI?

Szablon cyklu pracy z podpowiedziami AI to dokument wielokrotnego użytku, który łączy sprawdzoną strukturę podpowiedzi z otaczającymi ją krokami cyklu pracy. Zawiera on symbole zastępcze dla takich elementów, jak rola, kontekst, ograniczenia i format wyników — dzięki czemu nie musisz pisać podpowiedzi od podstaw za każdym razem, gdy potrzebujesz wyników generowanych przez AI.

W przypadku braku standaryzacji zdarzało się, że w odpowiedzi na to samo polecenie — „napisz e-mail z aktualizacją projektu” — zespoły generowały wyniki o zakresie od 50 do 500 słów, o bardzo zróżnicowanym tonie i poziomie szczegółowości. Nikt nie wie, które podpowiedzi faktycznie działają.

Dobry szablon cyklu pracy z podpowiedziami AI łączy w sobie trzy elementy:

Szkielet podpowiedzi: ustrukturyzowany format z wyraźnie zaznaczonymi miejscami na zmienne, takie jak grupa docelowa, ton i rodzaj rezultatu

Kontekst cyklu pracy: Co jest wyzwalaczem podpowiedzi, kto weryfikuje wyniki i gdzie trafiają one dalej

Notatki dotyczące iteracji: Co się zmieniło i dlaczego, dzięki czemu szablon z czasem staje się coraz lepszy

🎥 Zanim zagłębisz się w szablony cyklu pracy, warto zrozumieć podstawy skutecznego zadawania pytań sztucznej inteligencji. Ten wideo przedstawia podstawowe techniki pozwalające uzyskać lepsze odpowiedzi od narzędzi AI:

Dlaczego szablony poleceń AI pozwalają zespołom zaoszczędzić czas

Obecnie każdy zespół korzysta z AI w miejscu pracy. Jednak większość pomija krok uzgadniania sposobu jej wykorzystania — firma McKinsey odkryła, że mniej niż jedna trzecia organizacji stosuje właściwe praktyki wdrażania i skalowania AI generatywnej.

Korzystanie z szablonów podpowiedzi AI oferuje wiele korzyści:

Spójna jakość wyników: Gdy wszyscy korzystają z tego samego szkieletu podpowiedzi, nowo zatrudniony pracownik tworzy projekty o takiej samej jakości jak starszy członek zespołu

Szybsze zmiany: Przejrzyste symbole zastępcze pozwalają zmienić grupę docelową, ton lub wynik w ciągu kilku sekund, zamiast pisać wszystko od nowa

Wiedza, która pozostaje: Dobre podpowiedzi są cenne. Szablony przekształcają sekretną formułę jednej osoby w wspólny zasób, który przetrwa zmiany kadrowe

Mniej przełączania się między narzędziami: Gdy szablony poleceń znajdują się w tym samym obszarze roboczym, w którym zarządzasz projektami i zadaniami, eliminujesz utrudnienia związane z przełączaniem się między aplikacjami

📮ClickUp Insight: Połowa naszych respondentów ma trudności z wdrożeniem AI; 23% po prostu nie wie, od czego zacząć, a 27% potrzebuje więcej szkoleń, aby móc wykonywać bardziej zaawansowane zadania. ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki znanemu interfejsowi czatu, który przypomina wysyłanie tekstów. Zespoły mogą od razu zacząć od prostych pytań i próśb, a następnie w naturalny sposób odkrywać coraz bardziej zaawansowane funkcje automatyzacji i cykle pracy, bez konieczności pokonywania trudnej krzywej uczenia się, która powstrzymuje tak wiele osób.

10 najlepszych szablonów cyklu pracy z podpowiedziami AI

Niektóre z tych szablonów są stworzone dla ClickUp, inne dla ChatGPT lub Copilot, a jeden z nich organizuje podpowiedzi za pomocą Microsoft Lista. Wybierz ten, który pasuje do Twojego środowiska. 👀

1. Podpowiedź i przewodnik AI do wpisów na blogu autorstwa ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ujednolicenie etapów pisania bloga dzięki szablonowi AI Prompt and Guide for Blog Posts od ClickUp

Szablon AI Prompt & Guide for Blog Posts autorstwa ClickUp zapewnia zespołom ds. zawartości powtarzalny cykl pracy dla podpowiedzi dla konspektów, szkiców i briefów blogowych.

👀 Przykładowa podpowiedź: „Jesteś starszym strategiem ds. zawartości. Napisz zarys wpisu na blogu o długości 1200 słów na temat [TEMAT], skierowanego do [ODBIORCÓW]. Użyj tonu konwersacyjnego. Uwzględnij nagłówek H1, pięć sekcji H2 oraz końcowe wezwanie do działania [DZIAŁANIE]. Priorytetowo traktuj praktyczne porady, a nie teorię.”

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Wstępnie wypełnione pola dotyczące tematu, odbiorców, tonu, słów kluczowych SEO i wezwań do działania eliminują konieczność zgadywania treści podpowiedzi

Powiązane z zadaniami ClickUp , dzięki czemu każdy post jest śledzony na poszczególnych etapach: tworzenia, weryfikacji i publikacji

Uwzględnia podstawy inżynierii poleceń , takie jak przypisywanie ról i ograniczenia wyników, dzięki czemu pierwsze wersje są użyteczne, a nie ogólnikowe

🚀 Idealne dla: Zespołów zajmujących się marketingiem zawartości, które publikują zawartość według stałego harmonogramu.

2. Podpowiedzi ChatGPT do zarządzania projektami

Pobierz darmowy szablon Szablon „ChatGPT Podpowiedzi dla zarządzania projektami” pomoże Ci zwiększyć wydajność i zarządzać projektami jak profesjonalista

Szablon ChatGPT Prompts dla zarządzania projektami od ClickUp zawiera gotowe podpowiedzi ChatGPT do pisania briefów projektowych, podsumowywania aktualizacji statusu, tworzenia rejestrów ryzyka oraz dzielenia epik na zadania. Każda podpowiedź zawiera pola do wpisania nazwy projektu, osi czasu, wielkości zespołu i rezultatów.

👀 Przykładowa podpowiedź: „Wciel się w rolę kierownika zarządzania projektami. Podsumuj poniższą aktualizację projektu w trzech punktach dla kadry kierowniczej. Podkreśl: (1) postępy w stosunku do kamieni milowych, (2) największe ryzyko, (3) priorytety na następny tydzień. Aktualizacja projektu: [WSTAW AKTUALIZACJĘ]. ”

Strukturalne pola do wypełnienia zmuszają Cię do podania AI potrzebnego kontekstu, co oznacza, że pierwszy wynik jest użyteczny, a nie tylko ogólnikowy. A jeśli chcesz całkowicie pominąć krok kopiowania i wklejania, ClickUp Brain może generować podsumowania i podział zadań bezpośrednio na podstawie istniejących danych dotyczących zadań.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Obejmują cały cykl życia projektu: briefy, aktualizacje, rejestry ryzyka i podział epik

Pola do wypełnienia szczegółami dotyczącymi konkretnego projektu oznaczają mniej rund poprawek podpowiedzi

Podpowiedzi są skonstruowane tak, aby zapewnić wyniki gotowe do przedstawienia kierownictwu, a nie chaotyczne akapity

Idealnie współpracuje z ClickUp Brain, jeśli chcesz automatycznie pobierać dane dotyczące zadań

🚀 Idealne dla: kierowników projektów i liderów zespołów, którzy korzystają z ChatGPT równolegle ze swoim narzędziem do zarządzania projektami

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Całkowicie unikaj pustych pól dzięki ClickUp Brain. Każdy szablon z tej listy zawiera [PUSTE POLA], które należy wypełnić ręcznie: nazwę projektu, grupę docelową, oś czasu i wyniki. To działa, ale jest powolne, a gromadzenie kontekstu musisz wykonać samodzielnie. ClickUp Brain zna już nazwy Twoich zadań, osoby przypisane, terminy, opisy oraz dane z połączonych aplikacji. Zamiast wklejać kontekst do podpowiedzi, Brain pobiera go bezpośrednio z Twojego obszaru roboczego ClickUp. Podpowiedź dotycząca aktualizacji statusu, która w ChatGPT zajmuje pięć minut kopiowania i wklejania, w ClickUp zajmuje kilka sekund, ponieważ kontekst jest już dostępny. Uzyskaj odpowiedzi w całym swoim obszarze roboczym w ciągu kilku sekund dzięki kontekstowej sztucznej inteligencji ClickUp Brain

3. Podpowiedzi ChatGPT dla zarządzania produktami

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu ChatGPT Prompts for Product Management, aby zautomatyzować zadania i opanować każdy aspekt swojej pracy

Szablon ChatGPT Prompts for Product Management autorstwa ClickUp obejmuje dokumenty PRD ( dokumenty wymagań produktu ), szkice historii użytkowników, tematy opinii klientów oraz informacje o wydaniu. Podpowiedzi są uporządkowane według etapu cyklu życia produktu, dzięki czemu nie musisz przewijać płaskiej listy, aby znaleźć właściwą.

Każda podpowiedź zawiera wbudowany kontekst roli, a format historii użytkownika „Jako… chcę… Aby…” jest już standardem dla podpowiedzi AI dla menedżerów produktu. Wbudowanie go w szablon oznacza, że wyniki są dostarczane w strukturze, z której Twój zespół już korzysta, bez konieczności ponownego formatowania.

👀 Przykładowa podpowiedź: „Jesteś menedżerem produktu. Opracuj pięć historii użytkownika w formacie »Jako [typ użytkownika] chcę [działanie], aby [wynik]« dla funkcji, która [OPIS FUNKCJI]. Ustal priorytety na podstawie szacowanego wpływu na użytkownika.”

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Podpowiedzi odpowiadają rzeczywistym etapom produktu: odkrycie, definicja, rozwój i wprowadzenie na rynek

Wyniki opisu historii użytkownika są od razu zgodne ze standardowym formatem branżowym

Zawiera podpowiedzi dotyczące syntezy tematów opinii klientów, a nie tylko tworzenia dokumentów

Uwzględnienie kontekstu roli w każdej podpowiedzi zapobiega udzielaniu przez AI ogólnych, powierzchownych odpowiedzi

🚀 Idealne dla: menedżerów produktu i zespołów ds. operacji produktowych zarządzających zaległościami i planami działania.

🚀 Te podpowiedzi AI pomagają kierownikom projektów lepiej myśleć, działać szybciej i uniknąć konieczności zaczynania od zera za każdym razem.

4. Podpowiedzi ChatGPT dla inżynierów

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu ChatGPT Prompts for Engineering, aby wykorzystać zalety ChatGPT w swojej pracy

Szablon ChatGPT Podpowiedzi dla inżynierii autorstwa ClickUp obejmuje listy kontrolne do przeglądu kodu, dokumentację techniczną, szablony zgłoszeń błędów oraz zapisy decyzji dotyczących architektury. Każda podpowiedź zawiera pola do wypełnienia dotyczące języka, frameworka i poziomu technicznego odbiorców, dzięki czemu wyniki są dopasowane do Twojego rzeczywistego stosu technologicznego.

Ograniczenie dotyczące wyników w postaci listy w podpowiedziach, takich jak ta poniżej, wymusza tworzenie przejrzystych i praktycznych informacji zwrotnych zamiast długiego tekstu. To właśnie różnica między wynikami AI, z których faktycznie korzystasz, a tymi, które tylko przeglądasz i zamykasz.

👀 Przykładowa podpowiedź: „Przejrzyj poniższy fragment kodu w języku [LANGUAGE]. Zidentyfikuj: (1) potencjalne błędy, (2) problemy z wydajnością, (3) możliwości poprawy czytelności. Wyjaśnij każde spostrzeżenie w jednym zdaniu. Kod: [WSTAW KOD]. ”

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Podpowiedzi obejmują cały cykl pracy inżynieryjnej: przegląd kodu, dokumentację, zgłoszenia błędów i ADR

Szablony językowe i frameworkowe zapewniają, że wyniki są dostosowane do Twojego stosu technologicznego

Ograniczenia dotyczące wyników numerycznych sprawiają, że informacje zwrotne od AI są łatwe do przejrzenia i wykorzystania w praktyce

Ustawienia na poziomie odbiorców pozwalają generować dokumenty dla inżynierów lub interesariuszy bez wiedzy technicznej

🚀 Idealne dla: inżynierów oprogramowania, kierowników ds. inżynierii i zespołów DevOps.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wprowadzaj podpowiedzi z dowolnego miejsca (nawet głosowo) dzięki ClickUp Brain MAX . Szablony podpowiedzi są przydatne tylko wtedy, gdy masz do nich dostęp w momencie, gdy pojawia się inspiracja, a nie tylko wtedy, gdy akurat masz otwartą odpowiednią zakładkę w przeglądarce. Brain MAX to komputerowy asystent AI, który rezyduje w zasobniku systemowym i uruchamia się za pomocą jednego skrótu klawiszowego. Używaj go do uruchamiania podpowiedzi, wyszukiwania w ClickUp i połączonych aplikacjach, takich jak Google Drive, GitHub i SharePoint, oraz uzyskiwania odpowiedzi bez przełączania się między oknami. A jeśli wpisywanie szczegółowych podpowiedzi wydaje się uciążliwe, funkcja Talk to Text w Brain MAX pozwala dyktować podpowiedzi w naturalny sposób. Po prostu mów tak, jakbyś wyjaśniał zadanie współpracownikowi, a AI zajmie się resztą.

5. Podpowiedzi ChatGPT dla działu HR

Pobierz darmowy szablon Szablon podpowiedzi ChatGPT dla działu HR autorstwa ClickUp

Ten szablon ChatGPT Prompts for HR autorstwa ClickUp obsługuje podstawowe procesy kadrowe, takie jak opisy stanowisk, bazy pytań do rozmów kwalifikacyjnych, listy kontrolne dotyczące wdrażania nowych pracowników oraz podsumowania ankiet pracowniczych. Zawiera wytyczne, takie jak „Używaj języka neutralnego pod względem płci” oraz „Unikaj wymagań, które nie są absolutnie niezbędne dla danej roli”.

Instrukcja dotycząca zabezpieczeń przed stronniczością pomaga pokonać typowe wyzwania związane ze sztuczną inteligencją, zapobiegając domyślnemu stosowaniu przez AI wykluczających wzorców językowych — co zdarza się częściej, niż mogłoby się wydawać, gdyby nie ta instrukcja.

👀 Przykładowa podpowiedź: „Napisz opis stanowiska dla [TYTUŁ STANOWISKA] w firmie [WIELKOŚĆ FIRMY] z branży [BRANŻA]. Uwzględnij: podsumowanie roli, pięć kluczowych obowiązków, wymagane kwalifikacje oraz preferowane kwalifikacje. W całym tekście używaj języka neutralnego pod względem płci.”

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Obejmuje cały cykl działań związanych z kadrami: rekrutację, wdrażanie nowych pracowników, budowanie zaangażowania oraz odejścia z firmy

Mechanizmy zapobiegające stronniczości są domyślnie wbudowane w podpowiedzi

Podpowiedzi do rozmowy kwalifikacyjnej są uporządkowane według kompetencji, a nie tylko według roli

Podpowiedzi dotyczące podsumowania ankiet pomagają szybko zsyntetyzować opinie pracowników w postaci tematów

🚀 Idealne dla: kierowników HR, rekruterów i zespołów ds. kadr.

6. Podpowiedzi ChatGPT dla finansów

Pobierz darmowy szablon Podpowiedzi ChatGPT dla finansów

Szablon ChatGPT Podpowiedzi dla Finansów firmy ClickUp obsługuje wyjaśnienia odchyleń budżetowych, podsumowania narracyjne dla kadry kierowniczej, zasady kategoryzacji wydatków oraz matryce porównawcze dostawców. Każdy z nich zawiera pola do wypełnienia dotyczące okresu raportowania, waluty oraz stanowiska odbiorców.

Instrukcje dotyczące wyników, podane akapit po akapicie w podpowiedziach takich jak ta poniżej, odzwierciedlają format zarządzania finansami projektu, który zespoły już przedstawiają kierownictwu. Zamiast przerabiać blok tekstu wygenerowanego przez AI na coś, co nadaje się do prezentacji, otrzymujesz uporządkowaną narrację, którą możesz od razu wstawić do prezentacji.

👀 Przykładowa podpowiedź: „Podsumuj poniższe dane budżetowe za kwartał w formie trzyakapitowego raportu dla kierownictwa. Akapit 1: ogólne wyniki w porównaniu z planem. Akapit 2: trzy główne czynniki odchylenia. Akapit 3: zalecane działania. Dane: [WSTAW DANE]. ”

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Podpowiedzi są skonstruowane z myślą o kadrze kierowniczej, a nie o surowych zbiorach danych

Pola do wypełnienia dotyczące okresu raportowania, waluty i stażu pracy sprawiają, że wyniki są gotowe do prezentacji

Podpowiedzi do porównania dostawców generują matryce porównawcze, a nie teksty opisowe

Podpowiedzi wyjaśniające wariancję pomagają opisać przyczyny stojące za liczbami

🚀 Idealne dla: analityków finansowych, kontrolerów i zespołów FP&A.

💟 Bonus: Zmień swoją najlepszą podpowiedź w zawsze gotowego do działania Super Agenta! Gdy znajdziesz podpowiedź, która się sprawdza, np. cotygodniowe podsumowanie statusu lub listę kontrolną do klasyfikacji błędów, przestań uruchamiać ją ręcznie. Zamiast tego zbuduj wokół niej Super Agenta ClickUp. Superagenci to wspierani przez AI współpracownicy, którzy działają w ClickUp z pełnym dostępem do kontekstu obszaru roboczego. Mogą oni uruchamiać wieloetapowe cykle pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wyzwalane zmianami statusu zadań, harmonogramami lub prostą wzmianką. To Ty decydujesz, do jakich narzędzi i źródeł danych mają dostęp, kto może być wyzwalaczem tych narzędzi i źródeł oraz w jakich ramach bezpieczeństwa działają. To różnica między podpowiedzią, o której pamiętasz, a autonomicznym procesem, który nigdy nie zapomina. Dowiedz się więcej o Super Agents tutaj 👇

7. Podpowiedzi ChatGPT do pisania

Pobierz darmowy szablon Szablon podpowiedzi ClickUp ChatGPT do pisania

Szablon ChatGPT Prompts for Writing autorstwa ClickUp wykracza poza podstawowe tworzenie zawartości i obejmuje e-maile, teksty na media społecznościowe, notatki wewnętrzne oraz opisy ofert. Zawiera on wzorzec „naśladowania stylu”, w którym wklejasz próbkę stylu komunikacji Twojej marki i prosisz AI o dopasowanie się do niego.

Naśladowanie stylu to najrzadziej wykorzystywana sztuczka służąca budowaniu rozpoznawalności marki za pomocą AI. Zamiast opisywać swój ton w abstrakcyjnych kategoriach, takich jak „profesjonalny, ale przyjazny”, pokazujesz AI, jak on wygląda. Wynik jest bliższy wizerunkowi marki już od pierwszego szkicu.

👀 Przykładowa podpowiedź: „Napisz [FORMAT: e-mail / post na LinkedIn / notatkę wewnętrzną] na temat [TEMAT] dla [ODBIORCÓW]. Ton: [TON]. Długość: [LICZBA SŁÓW]. Dostosuj styl pisania do tej próbki: [WSTAW PRÓBKĘ]. ”

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Obejmują wszystkie popularne formaty dokumentów: e-maile, posty w mediach społecznościowych, notatki służbowe i oferty

Podpowiedzi naśladujące styl zapewniają wyniki zgodne z wizerunkiem marki bez konieczności długich opisów tonu

Pola dotyczące formatu, odbiorców i liczby słów pozwalają zachować zwięzłość i cel wyników

Nadaje się dla każdego zespołu zajmującego się tworzeniem treści, nie tylko dla działu marketingu

🚀 Idealne dla: zespołów marketingowych, specjalistów ds. komunikacji oraz wszystkich osób, które piszą w pracy.

8. Podpowiedzi Gemini od ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wykorzystaj w pełni możliwości Gemini dzięki Gemini Prompts od ClickUp

Szablon Gemini Prompts autorstwa ClickUp to gotowy do użycia dokument ClickUp Doc zawierający 600 gotowych podpowiedzi dla Google Gemini, uporządkowanych według funkcji biznesowych.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy przy tworzeniu tekstów marketingowych, analizie danych, planowaniu projektów czy komunikacji z klientami, znajdziesz tu podpowiedź, z której możesz skorzystać, zamiast pisać ją od podstaw.

A ponieważ szablony te znajdują się w ClickUp dokumencie, Twój zespół może wspólnie edytować je, dodawać notatki i rozwijać podpowiedzi, które najlepiej sprawdzają się w Twoich cyklach pracy.

👀 Przykładowa podpowiedź: „Przeanalizuj poniższe dane dotyczące opinii klientów i zidentyfikuj pięć najczęściej powtarzających się tematów. Dla każdego tematu podaj jednozdaniowe podsumowanie i oceń jego wydźwięk jako pozytywny, neutralny lub negatywny. Dane: [WSTAW OPINIE]. ”

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

600 podpowiedzi dotyczących wielu funkcji biznesowych, dzięki czemu nigdy nie zaczynasz od pustej strony

Dostarczane w formacie ClickUp dokumentu, co ułatwia udostępnianie, edycję i dostosowywanie wraz z zespołem

Podpowiedzi przyjazne dla początkujących, gotowe do użycia od razu po uruchomieniu; nie jest wymagane doświadczenie w tworzeniu podpowiedzi

Naturalnie współdziała z ClickUp Brain, co zapewnia dostęp do wielu modeli AI (w tym Gemini) w jednym obszarze roboczym

🚀 Idealne dla: Teams korzystających z Google Gemini, które potrzebują obszernej, uporządkowanej biblioteki podpowiedzi, którą mogą z czasem dostosowywać do swoich potrzeb w niestandardowy sposób.

9. Automatyzacja poczty e-mail za pomocą szablonu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Usprawnij automatyzację poczty e-mail dzięki szablonowi automatyzacji poczty e-mail w ClickUp

Ten szablon automatyzacji wiadomości e-mail z ClickUp łączy przepływy pracy z podpowiedziami AI z automatyzacjami ClickUp. Automatyzacje opierają się na wyzwalaczach, warunkach i działaniach, a ten szablon pokazuje, jak włączyć automatyzację wiadomości e-mail do istniejącego cyklu pracy. ✨

Gdy status zadania zmieni się na „Zakończone”, automatyzacja uruchamia ClickUp Brain, wykorzystując nazwę zadania, osobę przypisaną i opis jako kontekst, a przygotowany projekt wiadomości e-mail trafia do połączonego dokumentu ClickUp Doc w celu weryfikacji.

Nikt nie musi pamiętać o napisaniu wiadomości e-mail z aktualizacją, ponieważ jest ona generowana automatycznie po zmianie statusu.

👀 Przykładowa podpowiedź: „Korzystając z nazwy zadania, osoby przypisanej do jego realizacji, terminu realizacji i opisu poniżej, przygotuj profesjonalną wiadomość e-mail z aktualizacją dla klienta. Potwierdź zakończenie zadania, podsumuj, co zostało dostarczone, i określ kolejny kamień milowy. Ton: serdeczny, ale profesjonalny.”

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Wiadomości e-mail tworzą się same w momencie, gdy zadanie zostanie oznaczone jako „Zakończone”

Automatycznie pobiera rzeczywiste dane zadania (nazwa, osoba przypisana, opis) do podpowiedzi

Wersje robocze trafiają do połączonego dokumentu w celu weryfikacji przed wysłaniem, dzięki czemu nic nie wychodzi bez sprawdzenia

Eliminuje najbardziej pomijany krok w komunikacji z klientem: faktyczne pisanie aktualizacji

🚀 Idealne dla: zespołów obsługujących klientów oraz menedżerów ds. obsługi klientów, którzy wysyłają powtarzające się wiadomości e-mail z aktualizacjami

10. Galeria podpowiedzi Copilot firmy Microsoft

za pośrednictwem Microsoft 365

Galeria podpowiedzi Copilot firmy Microsoft to przeglądalna biblioteka gotowych do użycia podpowiedzi dla Microsoft 365 Copilot, uporządkowanych według cyklu pracy: Nadrób zaległości, Twórz, Analizuj, Koduj, Wykonaj, Planuj i inne. Zamiast wpatrywać się w puste okno czatu, wybierasz podpowiedź opartą na zadaniu, a Copilot przetwarza ją w odniesieniu do Twoich e-maili, spotkań, dokumentów i projektów.

Te podpowiedzi automatycznie pobierają kontekst z danych Microsoft 365. Podpowiedź „nadrobienie zaległości ze spotkania” podsumowuje decyzje i elementy do wykonania z Twojego kalendarza. Podpowiedź „pobierz wiadomości e-mail oczekujące na odpowiedź” skanuje Twoją skrzynkę odbiorczą. Podpowiedzi zbierają kontekst za Ciebie.

👀 Przykładowa podpowiedź: „Pomóż mi nadrobić zaległości z ostatnich spotkań, w tym kluczowe decyzje, elementy do wykonania i kolejne kroki.”

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Podpowiedzi są uporządkowane według cyklu pracy (nadrobienie zaległości, tworzenie, analiza, kodowanie itp.), dzięki czemu szybko znajdziesz to, czego potrzebujesz

Każda podpowiedź pobiera aktualny kontekst z danych Microsoft 365: e-maili, spotkania, dokumenty i projekty

Obejmują szeroki zakres zadań, od cotygodniowych podsumowań i sortowania wiadomości e-mail po tłumaczenie kodu i analizę konkurencji

Nie jest wymagane projektowanie podpowiedzi, ponieważ galeria zajmuje się strukturą — wystarczy kliknąć i gotowe

🚀 Idealne dla: Organizacji już korzystających z SharePoint lub Microsoft 365.

📮ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi konwersacyjnej AI, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota oraz wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są one tak popularne wśród osób pełniących różne role i w różnych branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się na inną zakładkę, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie dotyczy to jednak ClickUp Brain. Działa on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym ClickUp, wie, nad czym pracujesz, rozumie polecenia w postaci zwykłego tekstu i udziela odpowiedzi, które są bardzo trafne w kontekście Twoich zadań! Zwiększ swoją wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp!

Najlepsze praktyki dotyczące cykli pracy z podpowiedziami AI

Masz już szablony. Teraz dowiedz się, jak sprawić, by faktycznie stały się one standardem w całym zespole. 👀

Wprowadź wersjonowanie podpowiedzi: Nadaj każdemu szablonowi numer wersji i dziennik zmian. W ClickUp Documents każda edycja jest automatycznie śledzona w historii wersji, dzięki czemu możesz przywrócić poprzednią wersję, jeśli nowa nie spełnia oczekiwań.

Wyznacz właściciela podpowiedzi: Ktoś powinien dbać o każdy szablon. Bez własności podpowiedzi tracą na aktualności. Dodaj jedną linijkę: „Właściciel: [Imię i nazwisko]. Ostatnia weryfikacja: [Data]”

Testuj w różnych modelach AI: Podpowiedź, która sprawdza się w GPT-4o, może okazać się porażką w Claude lub Gemini. Przetestuj ją w modelach używanych przez Twój zespół i zanotuj, które kombinacje działają najlepiej

Najpierw zaprojektuj cykl pracy: Najpierw zaprojektuj automatyzację cyklu pracy : zdecyduj, co jest wyzwalaczem podpowiedzi, kto weryfikuje wyniki i gdzie trafiają one dalej. Zautomatyzuj kroki wyzwalania i kierowania za pomocą ClickUp Automations, aby ludzie zajmowali się wyłącznie weryfikacją

Plan na nieprawidłowe wyniki: Każdy szablon powinien informować użytkownika, co zrobić, gdy AI nie spełni oczekiwań — zapasowa podpowiedź, weryfikacja przez człowieka lub krok ponownego generowania.

Przechowuj podpowiedzi tam, gdzie odbywa się praca: Biblioteka podpowiedzi w osobnej aplikacji powoduje rozproszenie narzędzi , co prowadzi do powielania wysiłków i braku widoczności w śladzie AI Twojej organizacji. Znajdujesz podpowiedź w jednym narzędziu, uruchamiasz ją w innym, a wynik wklejasz do trzeciego. Aby uzyskać maksymalną efektywność, utrzymuj połączenie podpowiedzi z Twoją pracą.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wyeliminuj konieczność przełączania się między oknem czatu a tablicą projektu — przechowuj podpowiedzi w dokumentach ClickUp, łącz je z zadaniami ClickUp i uruchamiaj je za pomocą ClickUp Brain — wszystko w jednym obszarze roboczym.

Przestań generować podpowiedzi. Zacznij tworzyć cykle pracy.

Szablony podpowiedzi to świetny punkt wyjścia, ale nadal wymagają ręcznej obsługi. Prawdziwa zmiana następuje, gdy Twoje podpowiedzi mają wbudowany kontekst, działają na podstawie wyzwalaczy zamiast pamięci i łączą się ze sobą bez konieczności nadzorowania każdego kroku.

W tym zakresie zwycięża zintegrowany obszar roboczy AI ClickUp.

ClickUp Brain automatycznie pobiera kontekst Twojej pracy, dzięki czemu podpowiedzi są inteligentniejsze już od pierwszego wyniku. Brain MAX pozwala uruchamiać je z dowolnego miejsca na pulpicie, za pomocą klawiatury lub głosu. A gdy znajdziesz podpowiedź, która warto powtórzyć, Super Agents zamieniają ją w zawsze aktywnego członka zespołu, który wykonuje całe cykle pracy, podczas gdy Ty skupiasz się na zadaniach, które faktycznie wymagają udziału człowieka.

Zespoły, które pokonują wyzwania związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji, to nie te, które mają najbardziej zaawansowane modele. To te, które ujednoliciły sposób, w jaki komunikują się ze sztuczną inteligencją — i wbudowały go w to samo miejsce, w którym wykonywana jest praca.

Zacznij korzystać z ClickUp za darmo. 🙌

Często zadawane pytania dotyczące szablonów cyklu pracy z podpowiedziami AI

Jaka jest różnica między szablonem podpowiedzi AI a biblioteką podpowiedzi?

Szablon podpowiedzi pomaga w pisaniu podpowiedzi dla AI, zapewniając jedną strukturę wielokrotnego użytku z symbolami zastępczymi, które wypełniasz dla konkretnego zadania. Biblioteka podpowiedzi to zbiór wielu szablonów, uporządkowanych i podzielonych na kategorie, dzięki czemu zespoły mogą znaleźć odpowiedni szablon dla każdego przypadku użycia — to jak szafka na dokumenty w porównaniu z pojedynczym dokumentem w niej znajdującym się.

Tak. Większość szablonów podpowiedzi jest niezależna od narzędzi i działa z ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude lub ClickUp Brain. Wykorzystaj automatyzację wprowadzania danych, aby wyeliminować ręczne kopiowanie i wklejanie podczas odwoływania się do danych roboczych — ClickUp Brain działa w Twoim obszarze roboczym, mając pełny dostęp do Twoich zadań, dokumentów i kontekstu projektu.

Jak udostępnić cykle pracy z podpowiedziami AI w wielu działach?

Stwórz skalowalny proces transferu wiedzy, przechowując szablony w wspólnej, scentralizowanej lokalizacji, do której każdy dział ma dostęp — na przykład w dokumentzie ClickUp lub szablonie biblioteki podpowiedzi w Microsoft Lists. Oznacz każdy szablon etykietą działu i przypadku użycia, aby użytkownicy mogli filtrować wyniki według tego, co jest dla nich istotne.

Czy szablony poleceń dla AI działają inaczej w zależności od modelu AI?

W przypadku większości zadań biznesowych skuteczne techniki generowania podpowiedzi dla AI mają większe znaczenie niż wybór modelu, jednak niektóre modele lepiej radzą sobie z określonymi formatami wyników, takimi jak tabele, kod lub długie opisy, niż inne. Przetestuj swoje szablony w różnych modelach i udokumentuj wyniki w samym szablonie.