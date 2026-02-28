10 bezpłatnych szablonów cyklu pracy dotyczących zasad korzystania z AI

Twój zespół jest podekscytowany generatywną sztuczną inteligencją, ale każdy używa innych narzędzi bez żadnego nadzoru. Bez jasnych wytycznych narażasz swoją firmę na niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji — nieplanowane rozprzestrzenianie się narzędzi AI, modeli i platform AI bez nadzoru, strategii lub kontroli.

Prowadzi to do zagrożeń dla prywatności danych, niejednolitej jakości pracy i poważnych problemów związanych z zapewnieniem zgodności, ponieważ pracownicy nieświadomie wprowadzają poufne informacje do publicznych modeli AI.

Powstałe luki w zakresie odpowiedzialności są trudne i czasochłonne do rozwiązania, a 69% przedsiębiorstw podejrzewa lub ma dowody na to, że pracownicy używają zabronionych narzędzi AI.

W tym artykule przedstawiono 10 bezpłatnych szablonów cykli pracy dotyczących zasad korzystania z AI, które przekształcają pisemne wytyczne w możliwe do egzekwowania i śledzenia procesy.

10 bezpłatnych szablonów cykli pracy dotyczących zasad korzystania z AI w skrócie

Czym są zasady korzystania z AI?

Polityka wykorzystania AI to formalny dokument, który zapobiega chaosowi. Jest to jedyne wiarygodne źródło informacji, które dokładnie określa, w jaki sposób pracownicy mogą — a w jaki nie mogą — wykorzystywać narzędzia AI w swojej pracy. Nie jest to kolejna nieformalna wytyczna, ale udokumentowany, egzekwowalny standard, który chroni Twoją organizację.

Skuteczna polityka AI dla firm zazwyczaj obejmuje:

Zatwierdzone narzędzia AI: przejrzysta lista platform, których użycie jest dozwolone.

Zabronione zastosowania: Wyraźnie zabronione działania, takie jak wprowadzanie poufnych danych klientów do publicznego chatbota.

Przetwarzanie danych: zasady dotyczące rodzajów informacji, które mogą być udostępniane systemom AI.

Przegląd wyników: Wymagania dotyczące nadzoru ludzkiego przed wykorzystaniem zawartości generowanej przez AI.

Odpowiedzialność: jasna struktura dowodzenia określająca, kto jest odpowiedzialny za egzekwowanie zasad i obsługę wniosków.

📮ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do zadań osobistych, ale ponad 50% unika jej stosowania w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, luki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli sztuczna inteligencja jest wbudowana w Twój obszar roboczy i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji, jednocześnie tworząc połączenie między czatem, zadaniami, dokumentami i wiedzą w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

Dlaczego Twój zespół potrzebuje cyklu pracy dotyczącego polityki wykorzystania AI

Opracowałeś więc politykę dopuszczalnego wykorzystania AI. Problem polega na tym, że obecnie znajduje się ona na wspólnym dysku i pokrywa się cyfrowym kurzem. Polityka, której nikt nie czyta, jest równoznaczna z brakiem polityki, tworząc fałszywe poczucie bezpieczeństwa, podczas gdy ryzykowne zachowania pozostają bez kontroli.

Zamiast liczyć na to, że ludzie będą pamiętać o zasadach, należy włączyć zgodność z nimi bezpośrednio do ich codziennych działań. Jest to klucz do skutecznego egzekwowania zasad dotyczących AI.

Szablon cyklu pracy przekształca Twoją politykę z pasywnego dokumentu w aktywny, zautomatyzowany proces, który ma wyraźne zalety:

Spójność: każdy członek zespołu wykonuje dokładnie te same kroki w zakresie wniosków o narzędzia AI, zatwierdzeń i raportowania incydentów.

Widoczność: kierownictwo otrzymuje dostęp do kierownictwo otrzymuje dostęp do audytowalnego śladu w czasie rzeczywistym, pokazującego, w jaki sposób AI jest wykorzystywana, przez kogo i w jakim celu.

Elastyczność: W miarę zmian przepisów dotyczących AI można jednorazowo zaktualizować cykl pracy, a nowy proces zostanie natychmiast wdrożony dla wszystkich bez konieczności ponownego szkolenia pracowników w całej firmie.

Odpowiedzialność: dzięki jasnemu podziałowi zadań związanych z przeglądami, obsługą wyjątków i audytami zgodności nic nie umknie uwadze.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp centralizuje tworzenie zasad, śledzenie i współpracę wraz z cyklami pracy projektów AI, zmniejszając fragmentację narzędzi i poprawiając zarządzanie.

Co powinna zawierać polityka wykorzystania AI?

Zanim wybierzesz szablon, musisz wiedzieć, jak wygląda dobry szablon. Twój zespół może ulec pokusie, aby po prostu napisać kilka szybkich zasad, ale słaba polityka naraża Cię na takie samo ryzyko, jak brak polityki. Kompleksowa polityka dotycząca AI w miejscu pracy jest pierwszą linią obrony przed rozprzestrzenianiem się AI i ryzykiem związanym z nieprzestrzeganiem przepisów.

Skorzystaj z tej listy, aby upewnić się, że Twoja polityka obejmuje wszystkie kluczowe obszary.

Zakres i zastosowanie: jasno określ, do których pracowników, kontrahentów i działów mają zastosowanie te zasady.

Lista zatwierdzonych narzędzi: Prowadź dynamiczną listę zatwierdzonych platform AI oraz proces wnioskowania o nowe i ich weryfikacji.

Zabronione działania: Określ jasne granice, takie jak zakaz wprowadzania danych osobowych (PII) lub poufnych danych klientów do publicznych narzędzi AI.

Klasyfikacja danych: Zapewnij Zapewnij pracownikom prostą strukturę, która pozwoli im określić, jakie informacje można bezpiecznie wykorzystywać w systemach AI w oparciu o ich wrażliwość.

Wymagania dotyczące nadzoru ludzkiego: Określ, kiedy wyniki generowane przez AI muszą zostać Określ, kiedy wyniki generowane przez AI muszą zostać sprawdzone i zweryfikowane przez człowieka przed użyciem.

Raportowanie incydentów: Stwórz prosty proces, dzięki któremu pracownicy będą mogli Stwórz prosty proces, dzięki któremu pracownicy będą mogli zgłaszać naruszenia zasad lub potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa związane z AI.

Szkolenie i potwierdzenie: Udokumentuj, w jaki sposób pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie polityki oraz w jaki sposób potwierdzą, że ją przeczytali i zrozumieli.

Częstotliwość przeglądów: określ, jak często polityka będzie poddawana przeglądowi i aktualizowana, aby nadążać za nowymi technologiami i przepisami.

📮ClickUp Insight: Podczas gdy 34% użytkowników korzysta z systemów AI z pełnym zaufaniem, nieco większa grupa (38%) stosuje podejście „ufaj, ale weryfikuj”. Niezależne narzędzie, które nie jest zaznajomione z kontekstem Twojej pracy, często niesie ze sobą większe ryzyko generowania niedokładnych lub niezadowalających odpowiedzi. Właśnie dlatego stworzyliśmy ClickUp Brain, AI, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i współpracę w całym obszarze roboczym oraz zintegrowane narzędzia innych firm. Uzyskaj kontekstowe odpowiedzi bez konieczności przełączania się między aplikacjami i doświadcz 2–3-krotnego wzrostu wydajności pracy, tak jak nasi klienci z Seequent.

10 bezpłatnych szablonów cyklu pracy dotyczących zasad korzystania z AI

Rozpoczęcie zarządzania AI od pustej kartki wymaga znacznego nakładu czasu i wysiłku. Zastanawiasz się, co uwzględnić, jak to zorganizować i jak zapewnić egzekwowalność. Prowadzi to do opóźnień, które przedłużają narażenie Twojej firmy na ryzyko.

Te szablony cyklu pracy dotyczące zasad korzystania z AI zapewniają strukturę potrzebną do szybkiego stworzenia kompleksowych ram zarządzania. Zamiast zaczynać od zera, dostosuj te szablony do konkretnych potrzeb swojej organizacji, niezależnie od tego, czy jesteś start-upem, czy dużym przedsiębiorstwem.

1. Szablon podręczników dla pracowników, zasad i procedur autorstwa ClickUp™

Pobierz bezpłatny szablon Określ jasne oczekiwania i pokaż pracownikom, jak wykonywać swoją pracę, korzystając z szablonu podręczników dla pracowników, zasad i procedur ClickUp.

Szablon podręczników dla pracowników, zasad i procedur firmy ClickUp to kompleksowa struktura służąca do dokumentowania wszystkich zasad firmy, w tym nowych wytycznych dotyczących wykorzystania AI, w jednej scentralizowanej i łatwo dostępnej lokalizacji.

Jest to idealne rozwiązanie dla organizacji tworzących swoją pierwszą formalną politykę dotyczącą AI lub konsolidujących rozproszone wytyczne w jednym, autorytatywnym podręczniku.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Gotowe sekcje zasad: zacznij od 12 gotowych do użycia klauzul dotyczących klasyfikacji danych, list zatwierdzonych narzędzi i raportowania incydentów — dostosuj język do potrzeb swojej branży.

Kontrola wersji: automatycznie śledź każdą aktualizację zasad dotyczących AI dzięki wbudowanej historii zmian, dzięki czemu zawsze masz jasny zapis tego, co się zmieniło i kiedy.

Śledzenie potwierdzeń: przestań ścigać podpisy, monitorując bezpośrednio w systemie, którzy pracownicy zapoznali się z polityką i ją zaakceptowali.

Pola niestandardowe ClickUp: uporządkuj swoje zasady, oznaczając je według działu, poziomu ryzyka lub daty następnego przeglądu, aby ułatwić filtrowanie i raportowanie. uporządkuj swoje zasady, oznaczając je według działu, poziomu ryzyka lub daty następnego przeglądu, aby ułatwić filtrowanie i raportowanie.

📚 Przeczytaj również: Stwórz solidną bazę wiedzy dotyczącą zasad korzystania z AI

2. Szablon zasad firmy autorstwa ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Skorzystaj z szablonu zasad firmy ClickUp, aby tworzyć i utrzymywać zasady firmy w jednej łatwo dostępnej lokalizacji.

Skorzystaj z szablonu zasad firmy ClickUp, aby stworzyć skoncentrowany, indywidualny dokument dotyczący zasad korzystania z AI, o jasnej strukturze i wbudowanych cyklach pracy zatwierdzania.

Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów, które potrzebują dedykowanej polityki dopuszczalnego wykorzystania AI bez konieczności zarządzania skomplikowanym podręcznikiem dla pracowników.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Sekcja przeglądu zasad: Zdefiniuj cel, zakres i zastosowanie zasad na samym początku, aby czytelnicy od razu zrozumieli, czego dotyczą.

Cykl pracy związany z zatwierdzaniem: Wyeliminuj wymianę wiadomości e-mail dzięki wbudowanym Wyeliminuj wymianę wiadomości e-mail dzięki wbudowanym zadaniom ClickUp , które automatycznie kierują politykę do działu prawnego, kadr i kierownictwa w celu zatwierdzenia.

Skuteczne śledzenie dat: użyj użyj pól niestandardowych ClickUp , aby rejestrować moment wejścia polityki w życie i ustawić automatyczne przypomnienia o terminie kolejnego przeglądu.

Połączone zasoby: zapewnij spójność Wszystkiego, dodając załączniki z materiałami szkoleniowymi, często zadawanymi pytaniami lub zewnętrznymi dokumentami dotyczącymi zgodności bezpośrednio do zasad.

3. Szablon planu zarządzania autorstwa ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Stwórz punkt odniesienia dla zasad i procedur firmy dotyczących dostępu do zasobów IT, korzystając z szablonu planu zarządzania ClickUp.

Szablon planu zarządzania ClickUp to szablon planowania strategicznego, który pomaga ustanowić kompletne ramy organizacyjne niezbędne do tworzenia, egzekwowania i aktualizowania zasad dotyczących AI w miarę upływu czasu.

Najlepiej sprawdzają się w organizacjach wdrażających formalne zarządzanie AI z określonymi rolami, obowiązkami i procesami decyzyjnymi.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Mapowanie struktury zarządzania: Wizualnie określ, kto jest odpowiedzialny za decyzje dotyczące polityki AI, od sponsorów wykonawczych po kierowników na poziomie działów.

Sekcje oceny ryzyka: Utwórz centralne repozytorium, aby dokumentować Utwórz centralne repozytorium, aby dokumentować potencjalne ryzyka związane z AI oraz strategie ograniczania ryzyka, które zamierzasz stosować w celu ich wyeliminowania.

Narzędzie do śledzenia częstotliwości spotkań: planuj i zarządzaj cyklicznymi przeglądami komitetu ds. zarządzania, aby zapewnić spójny nadzór.

Rejestr decyzji: Prowadź podlegający audytowi rejestr kluczowych decyzji dotyczących zarządzania, w tym uzasadnień i wyników, do wykorzystania w przyszłości.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: umożliw użytkownikom samodzielną obsługę i niezależne zrozumienie zasad w ClickUp. Ujednolicaj wszystkie zasady w jednym hubie za pomocą ClickUpDocs i oznaczaj te najważniejsze jako wiki. Funkcja Enterprise Search w ClickUp zapewnia, że osoby wyszukujące informacje mogą szybko uzyskać odpowiedzi i podsumowania AI w razie potrzeby. Docs Hub z zarządzaniem wiedzą Poniższe wideo pokazuje, jak wykorzystać AI jako wewnętrzne narzędzie wyszukiwania.

4. Szablon bezpieczeństwa IT autorstwa ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Wizualizuj i zarządzaj wszystkimi protokołami bezpieczeństwa IT za pomocą szablonu bezpieczeństwa IT ClickUp.

Zajmij się techniczną podstawą zarządzania AI, dokumentując kontrole dostępu, środki ochrony danych i protokoły bezpieczeństwa dostawców. Szablon bezpieczeństwa IT ClickUp jest przeznaczony dla zespołów IT i bezpieczeństwa, które priorytetowo traktują techniczne aspekty wykorzystania AI, takie jak ograniczenia wprowadzania danych i weryfikacja narzędzi.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Dokumentacja kontroli dostępu: Określ dokładnie, kto może korzystać z poszczególnych narzędzi AI i na jakim poziomie uprawnień, aby egzekwować Określ dokładnie, kto może korzystać z poszczególnych narzędzi AI i na jakim poziomie uprawnień, aby egzekwować dostęp oparty na rolach.

Matryca klasyfikacji danych: przyporządkuj poziomy wrażliwości danych do konkretnych uprawnień dotyczących wykorzystania AI, dając pracownikom jasne wytyczne dotyczące tego, co można bezpiecznie udostępniać.

Procedury reagowania na incydenty: Proaktywnie dokumentuj szczegółowe procedury Proaktywnie dokumentuj szczegółowe procedury postępowania przypadku naruszenia bezpieczeństwa związanego z AI , zanim do niego dojdzie.

Lista kontrolna oceny dostawców: Ustandaryzuj sposób oceny nowych dostawców narzędzi AI pod kątem wymagań bezpieczeństwa Twojej firmy.

5. Szablon procesów i procedur autorstwa ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Dokumentuj procesy krok po kroku w przejrzysty sposób, korzystając z szablonu procesów i procedur ClickUp.

Zamień ogólne oświadczenia dotyczące zasad w konkretne, powtarzalne procedury, które pracownicy mogą stosować bez żadnych domysłów. Szablon procesów i procedur ClickUp jest idealny dla zespołów, które muszą dokładnie pokazać pracownikom, jak wnioskować o narzędzia AI, korzystać z nich i przeprowadzać raportowanie ich użycia w codziennej pracy.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Podział zadań krok po kroku: zdefiniuj każdy etap cyklu pracy związanego z wykorzystaniem narzędzi AI, od wstępnego wniosku do ostatecznej weryfikacji wyników.

Przypisanie ról: Wyjaśnij, kto jest odpowiedzialny za każdy krok procedury, aby wyeliminować niejasności i zapewnić odpowiedzialność.

Lista kontrolna ClickUp: Umieść punkty kontrolne zgodności bezpośrednio w swoich procedurach, korzystając z zagnieżdżonych list kontrolnych, które muszą być zakończone na każdym etapie. Umieść punkty kontrolne zgodności bezpośrednio w swoich procedurach, korzystając z zagnieżdżonych list kontrolnych, które muszą być zakończone na każdym etapie.

Wizualizacja przepływu procesu: przedstaw procedury w formie diagramów, aby każdy mógł je łatwo zrozumieć na pierwszy rzut oka.

6. Szablon zarządzania wdrożeniem autorstwa ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Szablon zarządzania wdrożeniem ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci zarządzać wdrażaniem usług AI w jednym miejscu.

Potraktuj wdrażanie zasad dotyczących sztucznej inteligencji jak formalny projekt z jasno określonymi kamieniami milowymi, zadaniami i terminami, aby mieć pewność, że podczas wdrażania nic nie zostanie pominięte. Szablon zarządzania wdrożeniem ClickUp został stworzony z myślą o zespołach wprowadzających nowe zasady dotyczące sztucznej inteligencji w miejscu pracy, które muszą zarządzać wszystkimi elementami, od opracowania projektu po szkolenia i wdrożenie.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Oś czasu wdrożenia: Zaplanuj wprowadzenie polityki etapami, z wyraźnie widocznymi zależnościami i terminami na Zaplanuj wprowadzenie polityki etapami, z wyraźnie widocznymi zależnościami i terminami na wykresie Gantt ClickUp.

Narzędzie do śledzenia komunikacji z interesariuszami: rejestruj wszystkie kontakty z różnymi działami i śledź status ich potwierdzeń w jednym miejscu.

Zarządzanie zadaniami szkoleniowymi: przydzielaj i monitoruj realizację sesji szkoleniowych dotyczących zasad AI dla wszystkich odpowiednich pracowników.

Wskaźniki przyjęcia: użyj pól niestandardowych ClickUp, aby śledzić świadomość zasad i wskaźniki zgodności w całej organizacji po uruchomieniu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Ambient Answers, gotowy agent Autopilot dostępny w kanałach czatu, zapewnia szczegółowe, dokładne i uwzględniające kontekst odpowiedzi na pytania Twojego zespołu. Uzyskaj szybkie odpowiedzi na zapytania dzięki AI Answers w ClickUp.

7. Szablon listy kontrolnej audytu wewnętrznego autorstwa ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zwiększ ochronę pracowników i klientów, zapewniając standardy jakości dzięki szablonowi listy kontrolnej audytu wewnętrznego ClickUp.

Przeprowadzaj okresowe przeglądy wykorzystania sztucznej inteligencji w Twojej firmie pod kątem ustalonych zasad, korzystając z szablonu listy kontrolnej audytu wewnętrznego ClickUp. Został on zaprojektowany dla zespołów ds. zgodności, ryzyka i audytu wewnętrznego, które muszą regularnie przeprowadzać audyty zasad dotyczących sztucznej inteligencji.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Lista kontrolna kryteriów audytu: oszczędzaj czas dzięki wstępnie zdefiniowanym elementom do weryfikacji podczas każdego audytu zasad dotyczących AI, zapewniając spójność wszystkich przeglądów.

Gromadzenie dowodów: dołącz załączniki uzupełniające, zrzuty ekranu lub logi bezpośrednio do każdego elementu audytu, aby stworzyć kompletny i możliwy do obrony zapis.

Kategoryzacja wyników wyszukiwania: przypisuj etykiety do problemów według ważności (np. wysoka, średnia, niska) i wymaganych działań, aby ułatwić ustalanie priorytetów wysiłków naprawczych.

Śledzenie działań naprawczych: przypisuj działania naprawcze do wszelkich ustaleń audytowych i monitoruj ich status aż do całkowitego rozwiązania.

8. Szablon listy kontrolnej kontroli wewnętrznej autorstwa ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Wzmocnij zgodność z przepisami i zarządzanie ryzykiem dzięki szablonowi listy kontrolnej kontroli wewnętrznej ClickUp.

Przejdź od reaktywnego audytu do proaktywnego monitorowania kontroli, regularnie weryfikując, czy zabezpieczenia AI działają zgodnie z zamierzeniami. Szablon listy kontrolnej kontroli wewnętrznej ClickUp pomaga zespołom zapobiegać naruszeniom zasad AI, zanim do nich dojdzie, zamiast tylko je wykrywać po fakcie.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Cele kontroli: Jasno określ, czemu służy każda kontrola wewnętrzna (np. „Zapobieganie wprowadzaniu danych osobowych do publicznych narzędzi AI”).

Procedury testowe: Udokumentuj dokładne kroki wymagane do sprawdzenia, czy każda kontrola działa poprawnie.

Kontrolowanie przypisania właścicieli: Wyjaśnij odpowiedzialność, przypisując każde zabezpieczenie konkretnej osobie lub zespołowi w różnych działach.

Rejestrowanie wyjątków: Stwórz formalny proces śledzenia instancji obejścia kontroli i dokumentuj uzasadnienie biznesowe.

9. Szablon polityki audytowej autorstwa ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Szablon polityki audytowej ClickUp ułatwia tworzenie skutecznej, ujednoliconej polityki audytowej dostosowanej do indywidualnych wymagań Twojej organizacji.

Stwórz meta-warstwę swojego programu zarządzania, formalizując sposób, czas i osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów polityki AI. Szablon polityki audytowej ClickUp jest przeznaczony dla organizacji, które są gotowe do standaryzacji swojego podejścia do przeglądów zgodności z udokumentowanymi standardami i harmonogramami.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Określenie zakresu audytu: Określ, które działania, narzędzia i zespoły związane z AI podlegają przeglądom audytowym.

Częstotliwość audytów: ustal jasną częstotliwość przeglądów — czy to kwartalną, roczną, czy też jako wyzwalacz użyj określonych zdarzeń, takich jak wdrożenie nowego narzędzia.

Kwalifikacje audytorów: Określ kryteria i szkolenia wymagane dla osób upoważnionych do przeprowadzania audytów polityki AI.

Wymogi dotyczące raportowania: Ujednolicenie formatu dokumentowania wyników audytów i przekazywania ich kierownictwu oraz innym zainteresowanym stronom.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Potrzebujesz pomocy w modyfikacji istniejących zasad dotyczących AI w miejscu pracy? Generatywna AI ClickUp Brain może Ci w tym pomóc. Wystarczy podać podpowiedź, a ona zmodyfikuje tekst zgodnie z Twoimi potrzebami. Wykorzystaj ClickUp Brain jako swojego asystenta pisania.

10. Szablon zasad korzystania ze sztucznej inteligencji autorstwa HubSpot dla start-upów

za pośrednictwem HubSpot.

Skorzystaj z gotowego szablonu polityki wykorzystania AI HubSpot for Startups, przeznaczonego dla mniejszych zespołów i start-upów, aby szybko wdrożyć politykę AI bez konieczności tworzenia jej od podstaw. Jest to doskonały wybór dla firm na wczesnym etapie rozwoju, które muszą teraz ustanowić zasady zarządzania, ale mogą nie dysponować dedykowanym personelem prawnym lub ds. zgodności.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Język przyjazny dla start-upów: Polityka została napisana z myślą o zespołach, które nie mają specjalistycznej wiedzy w zakresie zgodności z przepisami.

Podstawowe sekcje zasad: Obejmują one najważniejsze kwestie, w tym dopuszczalne wykorzystanie, ograniczenia dotyczące danych i wymogi dotyczące ujawniania informacji.

Wskazówki dotyczące dostosowywania: Szablon zawiera pomocne notatki dotyczące dostosowywania różnych sekcji do konkretnych branż lub modeli biznesowych.

Szybkie wdrożenie: Zaprojektowane z myślą o szybkim wdrożeniu, umożliwiają ustanowienie podstawowych zasad przy minimalnych zmianach.

Oto krótkie podsumowanie wszystkich sposobów, w jakie AI w ClickUp pomaga zwiększyć wydajność w pracy:

Stwórz skuteczne procesy zarządzania AI dzięki ClickUp

Zarządzanie sztuczną inteligencją wymaga czegoś więcej niż statycznego dokumentu — potrzebne są cykle pracy, które włączają zasady do codziennych operacji, jasno określają własność i zapewniają regularne przeglądy. Zespoły wdrażające sztuczną inteligencję bez ustrukturyzowanych zasad narażają się na niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji, ryzyko związane z niezgodnością z przepisami i niespójne praktyki.

Szablony cyklu pracy AI stanowią podstawę do zarządzania wykorzystaniem sztucznej inteligencji bez konieczności tworzenia wszystkiego od podstaw. Wraz z rozwojem możliwości sztucznej inteligencji i zaostrzaniem przepisów organizacje posiadające udokumentowane, możliwe do wyegzekwowania zasady dostosują się szybciej niż te, które będą próbowały nadrobić zaległości.

Zacznij korzystać z ClickUp za darmo i stwórz swój cykl pracy dotyczący zasad korzystania ze sztucznej inteligencji już dziś.

Często zadawane pytania

Polityka wykorzystania AI określa codzienne zasady dla pracowników, natomiast polityka zarządzania AI stanowi ogólne ramy dotyczące sposobu, w jaki organizacja zarządza ryzykiem i strategią związaną z AI. Wykorzystanie można traktować jako „co”, a zarządzanie jako „jak i dlaczego”.

Szablony cyklu pracy przekształcają Twoje zasady w interaktywny proces. Zawierają one punkty kontroli zgodności i zatwierdzenia bezpośrednio w codziennych zadaniach, tworząc automatyczną ścieżkę audytu i zapewniając przestrzeganie zasad bez konieczności polegania na pamięci.

Polityka wykorzystania AI w przedsiębiorstwie powinna obejmować wszystkich pracowników, kontrahentów i zewnętrznych dostawców, którzy mają dostęp do systemów lub danych firmy. Zasadniczo należy uwzględnić wszystkich, którzy mogą korzystać z narzędzi AI w ramach swojej pracy dla organizacji.

Większość organizacji dokonuje przeglądu swoich zasad korzystania ze sztucznej inteligencji co kwartał lub w przypadku wystąpienia istotnych zmian, takich jak wdrożenie nowego narzędzia AI, znacząca aktualizacja przepisów lub incydent związany z bezpieczeństwem. Twoje zasady powinny zawierać określony harmonogram przeglądów, aby zapobiec ich dezaktualizacji.