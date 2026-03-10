Claude vs. Gemini vs. ChatGPT do pracy w [roku]

Większość zespołów traci wiele godzin na dyskusje dotyczące wyboru modelu AI, by w końcu odkryć, że wybrany model nie jest w stanie wykonać nawet połowy rzeczywistej pracy. Co gorsza, ostatecznie płacą za trzy różne subskrypcje, ponieważ żadne narzędzie nie jest w stanie wykonać wszystkich zadań.

W tym przewodniku wyjaśniono, kiedy należy używać Claude, Gemini lub ChatGPT do rzeczywistych zadań, takich jak pisanie, kodowanie i badania.

Pokażemy Ci również, jak uniknąć chaosu związanego z rozrostem AI — nieplanowanym rozprzestrzenianiem się narzędzi AI, modeli i platform AI bez nadzoru.

Czym są Claude, Gemini i ChatGPT?

Słyszałeś już te nazwy, ale wybór odpowiedniego narzędzia do rzeczywistej pracy jest trudniejszy niż się wydaje. Zespoły popadają w paraliż analityczny, próbując ustalić, który asystent AI jest „najlepszy”, a następnie wybierają jeden na podstawie fajnego demo i okazuje się, że jest on bezużyteczny w rzeczywistej pracy.

Prowadzi to do straty czasu, frustracji współpracowników i kolejnej subskrypcji, która zbiera cyfrowy kurz.

Oto trzej główni gracze:

ChatGPT: Stworzony przez OpenAI, jest to asystent AI znany większości ludzi. Jest to wszechstronne, uniwersalne narzędzie, znane ze swojej szybkości i ogromnego ekosystemu wtyczek

Claude: Ten model, opracowany przez firmę Anthropic, został stworzony z naciskiem na bezpieczeństwo i rozumowanie podobne do ludzkiego. Claude ma tendencję do generowania bardziej zniuansowanych, dłuższych odpowiedzi, które wielu użytkowników opisuje jako bardziej „przemyślane" — choć zależy to od zadania.

Gemini: Jest to AI opracowane przez Google, zaprojektowane z myślą o szybkości działania i głębokiej integracji z wyszukiwarką oraz innymi produktami Google. Jest to idealne rozwiązanie do uzyskiwania informacji w czasie rzeczywistym oraz wykonywania zadań multimodalnych związanych z obrazami lub głosem.

Wszystkie trzy opierają się na dużych modelach językowych (LLM), ale zostały przeszkolone z myślą o różnych celach. Oznacza to, że ta sama podpowiedź może dać trzy zupełnie różne wyniki.

W naszych testach ta sama podpowiedź marketingowa dała zauważalnie różne wyniki: ChatGPT priorytetowo traktował szybkość i różnorodność, Claude skupiał się na spójności tonu, a Gemini uwzględniał więcej faktów.

Aby lepiej zrozumieć, co napędza te asystenty AI, obejrzyj to wideo wyjaśniające technologię stojącą za ChatGPT oraz sposób, w jaki duże modele językowe przetwarzają i generują odpowiedzi:

Zrozumienie tych podstawowych cech pomoże Ci wybrać odpowiednie narzędzie do każdego zadania.

Następny krok: sprawdź, jak sprawdzają się w pracy, którą faktycznie wykonujesz.

Claude vs. Gemini vs. ChatGPT: mocne i słabe strony

Twój zespół ma dość ogólnych porównań, które nie przekładają się na rzeczywistą pracę. Nie potrzebujesz wyników testów porównawczych; musisz wiedzieć, czy AI pozwoli Ci zaoszczędzić czas, czy też spowoduje więcej pracy związanej z porządkowaniem danych. Wybór niewłaściwego rozwiązania oznacza, że będziesz musiał pogodzić się z jego słabościami — na przykład AI, która jest zbyt wolna, aby odpowiadać na szybkie pytania, lub taka, która z przekonaniem wymyśla odpowiedzi.

Oto szczera analiza mocnych i słabych stron każdego modelu.

Wymiar Claude ChatGPT Gemini Najlepsze dla Złożone rozumowanie, długie dokumenty, pisanie z uwzględnieniem niuansów Wszechstronność, kodowanie, ekosystem wtyczek Informacje w czasie rzeczywistym, szybkość, integracja z Google Styl pisania Naturalne, przemyślane, mniej robotyczne Kompetentny, ale może wydawać się schematyczny. Funkcjonalne, czasem zwięzłe Kodowanie Skuteczne debugowanie i wyjaśnianie Doskonałe generowanie i iteracja Wydajne, ale mniej spójne Okno kontekstowe Do 1 mln tokenów (API); 200 tys. standardowych Do 1 mln tokenów (GPT-4. 1 API); 128 tys. dla GPT-4o/GPT-5 Pro Do 2 mln tokenów (Gemini 1. 5 Pro); największa dostępna pojemność Szybkość Wolniejszy, bardziej przemyślany Szybko Najszybszy Słabe strony Wolniejsze odpowiedzi, limit integracji Potrafi pewnie tworzyć halucynacje, jest gadatliwy. Niespójna jakość, słabsze rozumowanie

Podsumowanie:

Claude wygrywa pod względem głębi i pracy z dużą ilością dokumentów. ChatGPT oferuje większy zakres i narzędzia dla programistów. Gemini zapewnia najlepszą szybkość i dostęp do informacji na żywo.

Ukryte koszty popełnienia błędu są ogromne. Kiedy prosisz programistę o użycie AI, która nie radzi sobie dobrze z kodowaniem, lub pisarza o użycie takiej, która ma robotyczny ton, nie otrzymujesz tylko złych wyników. Podważasz ich zaufanie do AI jako użytecznego narzędzia, utrudniając przyjęcie jakiejkolwiek inicjatywy związanej ze sztuczną inteligencją w przyszłości.

👀 Czy wiesz, że: Badania pokazują, że odpowiednie narzędzie AI może skrócić czas pisania o 65%.

📮ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI opartych na konwersacji, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są one tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie w przypadku ClickUp Brain. Działa on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym ClickUp, wie, nad czym pracujesz, rozumie zwykłe polecenia tekstowe i udziela odpowiedzi, które są bardzo istotne dla Twoich zadań. Zwiększ swoją wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp!

Najlepszy model AI do typowych zadań służbowych

Czas przejść od ogólnych zalet do konkretnych, codziennych zadań i ogłosić zwycięzcę w każdej kategorii.

Pisanie i tworzenie zawartości

Twój zespół marketingowy potrzebuje tekstów, które brzmią ludzko, a nie robotycznie. Twój zespół ds. komunikacji musi przygotować wewnętrzne ogłoszenie o odpowiednim tonie. Użycie niewłaściwej AI oznacza godziny przepisywania, a wynikiem jest często nijaka, ogólnikowa zawartość, która nie spełnia oczekiwań.

W przypadku zadań takich jak pisanie i tworzenie zawartościClaude jest zwycięzcą.

Wiele zespołów zajmujących się tworzeniem zawartości twierdzi, że styl pisania Claude'a jest bardziej naturalny i mniej oparty na formułach. W testach użytkowników model ten wykazuje się wyjątkową skutecznością w utrzymywaniu spójnego przekazu marki w dłuższych dokumentach.

Rola ChatGPT: Nadal jest potęgą. Używaj go do Nadal jest potęgą. Używaj go do burzy mózgów i tworzenia konspektów lub szkiców w kilka sekund, gdy liczy się szybkość, a nie dopracowanie.

Rola Gemini: Najlepiej sprawdza się w przypadku zawartości, która musi uwzględniać bieżące wydarzenia, takich jak cotygodniowe podsumowanie wiadomości dla Twojego zespołu. Jednak jego styl pisania może być lakoniczny i brakuje mu kreatywności charakterystycznej dla pozostałych dwóch modeli.

W przypadku każdego ważnego tekstu, takiego jak oferta dla klienta lub e-mail do kierownictwa, zacznij od szkicu Claude'a, a następnie poproś człowieka o dopracowanie go. Prawie zawsze jest to szybsze niż wielokrotne poprawianie tekstu przez inny model.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: zespoły korzystające z ClickUp mogą po prostu uruchomić ClickUp Brain, AI zintegrowaną z ClickUp, aby generować teksty w wybranym stylu i tonie.

Kodowanie i programowanie

Twój zespół inżynierów utknął w martwym punkcie. Korzystają albo z AI, która szybko generuje kod, ale nie potrafi wyjaśnić swojej logiki, albo z takiej, która świetnie wyjaśnia koncepcje, ale wolno generuje szablony. To tarcie spowalnia cykle rozwoju i prowadzi do frustracji.

Zwycięzca jest tutaj niejednoznaczny: Claude w zakresie rozumienia i debugowania, a ChatGPT w zakresie szybkiego generowania kodu.

Przewaga Claude'a: lepiej radzi sobie z rozumowaniem złożonej logiki i wyjaśnianiem, dlaczego fragment kodu nie działa. Podaj mu dużą bazę kodu, a jego ogromne okno kontekstowe pozwoli mu zrozumieć szerszy obraz sytuacji, czyniąc go potężnym partnerem w debugowaniu.

Przewaga ChatGPT: Zostało stworzone z myślą o szybkości i iteracji. Jest niezwykle szybkie i spójne w generowaniu standardowych funkcji, pisaniu testów jednostkowych lub uzyskiwaniu gotowego kodu na stronie. Modele leżące u podstaw ChatGPT zasilają również GitHub Copilot, dzięki czemu programiści zaznajomieni z jednym narzędziem mogą łatwiej nauczyć się obsługi drugiego.

Gemini to wydajna, ale mniej niezawodna trzecia opcja, przydatna do szybkiego wyszukiwania lub tworzenia skryptów dla usług Google. W rzeczywistości dla większości zespołów inżynierów idealnymi ustawieniami są dostęp do Claude oraz ChatGPT.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Agent AI Codegen w ClickUp to autonomiczny asystent AI, który pomaga w pisaniu i debugowaniu kodu, otwieraniu PR, aktualizowaniu dokumentacji technicznej, tworzeniu notatek do wydania i dzienników zmian oraz wielu innych zadaniach. Wszystko to bez opuszczania ClickUp! Programiści mogą @wspomnieć agenta Codegen w zadaniu ClickUp lub czacie, aby zadać pytania. Agent przeszukuje zarówno bazę kodu, jak i dokumentację ClickUp, aby udzielić zweryfikowanej odpowiedzi. Dowiedz się więcej o Codegen z naszego wideo

Badania i analiza danych

Jeśli chodzi o badania i analizę danych, Twój zespół musi syntetyzować informacje, ale otrzymuje sprzeczne wyniki. Jedna osoba korzysta ze sztucznej inteligencji, która generuje nieaktualne dane, podczas gdy inna próbuje analizować nowy raport za pomocą narzędzia, które nie jest w stanie przetworzyć całego dokumentu.

Prowadzi to do złej jakości danych, straty czasu na sprawdzanie faktów i podejmowanie decyzji w oparciu o błędne informacje.

Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od materiału źródłowego. Gemini wygrywa w przypadku badań dotyczących bieżących wydarzeń, natomiast Claude jest mistrzem w analizowaniu istniejących dokumentów.

Siła Gemini: bezpośrednia integracja z wyszukiwarką Google zapewnia dostęp do Internetu w czasie rzeczywistym. Jeśli chcesz wiedzieć, co wydarzyło się w tym tygodniu lub poznać najnowsze trendy w branży, Gemini dostarcza aktualne odpowiedzi z mniejszą liczbą halucynacji

Atuty Claude'a: Jeśli masz już materiały źródłowe, takie jak transkrypcje wywiadów z klientami lub kwartalne sprawozdania finansowe, ogromne okno kontekstowe Claude'a może zmienić zasady gry. Możesz przesłać dokument o objętości całej książki i zadawać szczegółowe pytania, uzyskując wiarygodną syntezę i analizę.

ChatGPT plasuje się pośrodku, oferując przyzwoitą równowagę, ale wymagając większego nadzoru.

Cykl pracy dla zaawansowanych użytkowników: użyj Gemini do zebrania aktualnych artykułów i źródeł, a następnie przekaż te dokumenty do Claude'a, aby uzyskać dogłębne i szczegółowe podsumowanie.

Szybkie pytania i codzienne zadania

Czasami potrzebujesz tylko szybkiej odpowiedzi. Nie piszesz powieści ani nie debugujesz promu kosmicznego; przepisujesz niezgrabne zdanie w e-mailu lub prosisz o proste wyjaśnienie terminu, który właśnie usłyszałeś na spotkaniu.

Używanie powolnej, przemyślanej AI do tych zadań jest jak używanie młota kowalskiego do rozłupywania orzechów — to przesada i spowalnia pracę. W codziennej pomocy najważniejsze są niskie opóźnienia i dostępność.

W przypadku tych doraźnych zadań zwycięzcą jest ChatGPT ze względu na niezrównaną szybkość i wszechstronność.

Szybki czas reakcji i solidna pamięć konwersacyjna sprawiają, że jest to idealny asystent w setkach sytuacji, w których pojawia się prośba „szybko, pomóż mi z tym” w trakcie dnia pracy.

Gemini jest równie szybkie i stanowi lepszy wybór, jeśli Twoje pytanie dotyczy bieżących wydarzeń lub czegoś związanego z ekosystemem Google. Odpowiedzi Claude'a są zazwyczaj bardziej szczegółowe, co może sprawiać wrażenie, że są wolniejsze, gdy potrzebujesz szybkiej odpowiedzi. W przypadku pytań zadawanych w szybkim tempie bardziej zwięzłe domyślne odpowiedzi ChatGPT często wydają się bardziej dynamiczne.

Szukasz narzędzi AI, które zwiększą Twoją wydajność? W tym wideo przedstawiamy 7 z nich:

Jak wybrać odpowiednią AI dla swojego zespołu

Indywidualne preferencje są łatwe do ustalenia, ale skalowanie sztucznej inteligencji dla zespołu jest trudne. Jeśli pozwolisz każdemu wybrać własne narzędzie, wkrótce staniesz przed koszmarem rozrostu sztucznej inteligencji. Będziesz mieć fragmentaryczne cykle pracy, niespójne wyniki i tuzin różnych subskrypcji sztucznej inteligencji na karcie firmowej bez żadnego nadzoru. Ten chaos powoduje marnowanie pieniędzy i uniemożliwia współpracę.

Wybór „najlepszej” AI ma mniejsze znaczenie niż opracowanie strategii, którą Twój zespół będzie faktycznie realizował. Zanim podejmiesz decyzję, potrzebujesz ram decyzyjnych.

Sprawdź zadania, które wykonujesz najczęściej: Nie optymalizuj pod kątem fajnych, rzadkich przypadków użycia. Skup się na tym, co Twój zespół robi każdego dnia: pisaniu tekstów marketingowych, debugowaniu kodu lub podsumowywaniu rozmów sprzedażowych.

Weź pod uwagę potrzeby integracyjne: Czy Twój zespół korzysta z Google Workspace? Gemini ma przewagę własnego boiska. Czy są oni intensywnymi użytkownikami narzędzi programistycznych? Ekosystem ChatGPT jest trudny do pokonania.

Oceń wymagania kontekstowe: Czy regularnie pracujesz z długimi dokumentami, artykułami naukowymi lub ogromnymi bazami kodu? Doskonałe okno kontekstowe Claude'a jest funkcją krytyczną, a nie tylko miłym dodatkiem.

Zastanów się nad zarządzaniem AI: kto ma dostęp do poszczególnych narzędzi AI? Jakie dane firmy można bezpiecznie udostępniać zewnętrznej AI? Jak będziesz śledzić wykorzystanie i koszty?

Ukryte koszty związane z umożliwieniem wszystkim korzystania z wszystkich trzech narzędzi szybko się sumują. Koszty wielu subskrypcji profesjonalnych sumują się, a konieczność przełączania się między aplikacjami do różnych zadań obniża wydajność.

Idealnym rozwiązaniem nie jest wybór jednego modelu i pogodzenie się z jego wadami. Najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie potencjału wszystkich modeli bez chaosu.

📮ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta ze sztucznej inteligencji do zadań osobistych, ale ponad 50% unika jej stosowania w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, braki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli sztuczna inteligencja jest wbudowana w Twój obszar roboczy i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji, jednocześnie tworząc połączenie między czatem, zadaniami, dokumentami i wiedzą w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

Jak ClickUp Brain łączy Claude, Gemini i ChatGPT

Wybór jednego modelu AI oznacza pogodzenie się z jego słabościami. Chcesz mieć pisanie Claude'a, szybkość ChatGPT i dane w czasie rzeczywistym Gemini, ale uzyskanie wszystkich trzech oznacza żonglowanie wieloma zakładkami, płacenie za zbędne subskrypcje i ciągłe kopiowanie i wklejanie kontekstu z jednego okna czatu do drugiego. Ta rozbudowa AI znacznie obniża wydajność.

Nie musisz wybierać tylko jednego. Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI z jednego obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain. Wykorzystaj zdolność rozumowania Claude'a do zadań ogólnych, wszechstronność ChatGPT do pracy twórczej i szybkość Gemini do uzyskiwania szybkich odpowiedzi — a ClickUp Brain zapewni odpowiedzi uwzględniające kontekst, wykorzystując rzeczywiste dane z obszaru roboczego.

Oto jak ClickUp Brain upraszcza dostęp do wielu modeli:

Dostęp do wielu modeli LLM: Wykorzystaj najlepsze cechy wszystkich modeli bez opuszczania ClickUp. Skorzystaj z potężnych możliwości Claude'a w zakresie dogłębnej analizy, wszechstronności ChatGPT w zadaniach kreatywnych oraz szybkości Gemini w udzielaniu odpowiedzi — wszystko to w jednym miejscu.

Sztuczna inteligencja uwzględniająca kontekst: Ponieważ ClickUp Brain działa tam, gdzie pracujesz, zna już kontekst. Rozumie Twoje projekty, zadania i dokumenty, więc nie musisz już tracić czasu na podpowiedzi typu „Przypominam, że jestem kierownikiem projektów pracującym nad...”.

Ujednolicone wyszukiwanie: Przestań szukać informacji. Zadaj pytanie, a ClickUp Connected Search natychmiast przeszuka wszystko — zadania, komentarze, dokumenty ClickUp , a nawet połączone aplikacje — aby znaleźć odpowiedź.

Sztuczna inteligencja, która działa: ClickUp Brain to coś więcej niż chatbot. Wystarczy zrobić wzmiankę o Brainie w komentarzu do zadania ClickUp lub w czacie ClickUp , aby wykonał on takie czynności, jak tworzenie podzadań, aktualizowanie statusów projektów lub sporządzanie projektów wiadomości e-mail z dalszymi działaniami. Dzięki temu sztuczna inteligencja z pasywnego asystenta staje się aktywnym członkiem zespołu.

Dzięki ClickUp Brain unikniesz konieczności przełączania się między kontekstami, co jest wymagane w przypadku samodzielnych narzędzi AI.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: A co by było, gdyby zamiast jednego lub dwóch modeli AI, można było mieć zespół autonomicznych współpracowników AI? To właśnie oferuje funkcja Super Agents w ClickUp! Super agenci ClickUp mogą pełnić niezliczone role i wykonywać zadania zdefiniowane przez Ciebie. Pomyśl o Super Agentach jak o zawsze aktywnych członkach zespołu w ClickUp — możesz ich dokonywać wzmianek, przydzielać im zadania i wysyłać im wiadomości, tak jak do prawdziwych osób. Te agenci o ludzkim stylu działania i nieskończonej pamięci są zaprojektowani tak, aby dostosować się do Twoich cykli pracy i narzędzi. Działają przez całą dobę, pamiętają kontekst i wykonują zadania w różnych obszarach i na ośach czasu, aby realizować projekty. Zespoły używają ich, aby zaoszczędzić dwa dni w tygodniu, za pomocą automatyzacji rutynowych zadań przy zachowaniu nadzoru ludzkiego.

Chcesz spróbować stworzyć swojego pierwszego Super Agenta? To bardzo proste, a to wideo pokazuje, jak to zrobić:

Debata Claude vs. Gemini vs. ChatGPT ma mniejsze znaczenie, gdy masz dostęp do wszystkich tych narzędzi za pośrednictwem jednego obszaru roboczego ClickUp.

Dzięki ClickUp możesz używać odpowiedniej sztucznej inteligencji do każdego zadania, zamiast być ograniczonym do jednego modelu rozwiązania. Ponadto sztuczna inteligencja w ClickUp zna już pracę, uprawnienia i cele Twojego zespołu — w przeciwieństwie do ogólnych asystentów.

Chcesz skończyć z żonglowaniem narzędziami AI? Zacznij korzystać z ClickUp za darmo i wykorzystaj wiele modeli AI w jednym obszarze roboczym.

Często zadawane pytania

Claude doskonale radzi sobie z zadaniami wymagającymi głębokiego rozumowania i wyczucia niuansów, takimi jak analiza długich dokumentów lub tworzenie zawartości w stylu charakterystycznym dla danej marki.

Jeśli chodzi o dopracowaną, profesjonalną prozę, która wymaga mniej edycji, Claude jest generalnie lepszy, podczas gdy ChatGPT jest szybszy w burzy mózgów i tworzeniu pierwszych szkiców.

Tak, zintegrowana platforma, taka jak ClickUp, zapewnia dostęp do wielu modeli LLM, umożliwiając zespołom wykorzystanie zalet różnych modeli do różnych zadań w ramach jednego cyklu pracy.

Płatne poziomy oferują znaczne korzyści dla intensywnych użytkowników, ale zintegrowany obszar roboczy z wbudowanym dostępem do wielu modeli jest często bardziej usprawnionym i wydajnym rozwiązaniem dla zespołów.