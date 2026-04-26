8 narzędzi podobnych do Smartsheet do planowania obciążenia

Smartsheet dobrze radzi sobie ze zorganizowanymi danymi projektowymi, ale został zbudowany w oparciu o logikę arkusza kalkulacyjnego, a nie rzeczywiste obciążenie. Jeśli Twój zespół dzieli czas między różne projekty, a Twój plan przestaje odpowiadać rzeczywistości w momencie, gdy ktoś przydziela zadanie innej osobie, to znaczy, że wyrosłeś już z tego rozwiązania.

W tym przewodniku omówiono osiem alternatyw. Krótka ocena: agencje rozliczające czas pracy klientów powinny przyjrzeć się Float lub Productive. Średnie zespoły zajmujące się skomplikowanymi obliczeniami zasobów potrzebują Wrike lub Runn. Zespoły, które chcą, aby ich plan wydajności znajdował się w tym samym obszarze roboczym co rzeczywista praca, powinny przyjrzeć się ClickUp. Asana i monday.com plasują się pośrodku dla zespołów, które już z nich korzystają. Resource Guru jest najprostszym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz jedynie wspólnego widoku dostępności.

Poniżej: tabela porównawcza, pięć rzeczy, które naprawdę mają znaczenie przy ocenie tych narzędzi, a następnie indywidualne recenzje z uczciwym opisem ograniczeń każdego z nich.

Czym jest oprogramowanie do planowania obciążenia?

Oprogramowanie do planowania obciążenia pokazuje, ile pracy Twój zespół może realistycznie podjąć, a następnie pomaga przydzielać nowe zadania bez przekraczania tej granicy. Łączy ono informacje o dostępności, urlopach, bieżących zadaniach oraz (w lepszych narzędziach) umiejętnościach, dzięki czemu na pytanie „czy możemy podjąć się tego projektu?” odpowiada się w oparciu o dane, a nie intuicję.

Dlaczego ma to większe znaczenie niż kiedyś: harmonogramy hybrydowe, praca na zlecenie oraz osoby dzielące swój czas między trzy a pięć projektów sprawiły, że obciążenie pracą stało się niewidoczne. Arkusz kalkulacyjny może śledzić, kto nad czym pracuje. Nie powie Ci jednak, że Priya będzie miała 110% obciążenia w przyszłym tygodniu, ponieważ dwa terminy zbiegały się we wtorek.

ClickUp Insight: Tylko 15% menedżerów sprawdza obciążenie pracą przed przydzieleniem nowych zadań. Kolejne 24% przydziela zadania wyłącznie na podstawie terminów realizacji projektów. Wynikiem tego są przepracowane zespoły, niewykorzystani członkowie zespołu oraz wypalenie zawodowe, które ujawnia się trzy tygodnie za późno, by można było temu zaradzić. Rzeczywiste wyniki: Firma Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacjom ClickUp, co prowadzi do 12-procentowego wzrostu wydajności pracy.

Alternatywy dla Smartsheet do planowania obciążenia w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Wyróżniająca się funkcja Ceny Szczere ograniczenie limitu ClickUp Zespoły, które chcą mieć obciążenie, zadania i dokumenty w jednym obszarze roboczym Widok obciążenia pracą powiązany z zadaniami na żywo; przypisywanie i ustalanie priorytetów przez AI Free Forever; możliwość dostosowania do potrzeb Enterprise Złożoność funkcji stanowi wyzwanie dla małych zespołów Monday.com Wizualne śledzenie obciążenia dla zespołów nietechnicznych Widżet obciążenia pracą, nadmierne przydziały oznaczone kolorami Free; płatne od 9 USD/użytkownik/miesiąc Zaawansowane funkcje związane z obciążeniem pracą są dostępne w wyższych planach Wrike Planowanie zasobów przedsiębiorstwa z harmonogramowaniem opartym na nakładzie pracy Planer zasobów, przydzielanie zadań na podstawie procentów Free; płatne od 10 USD/użytkownik/miesiąc Stroma krzywa uczenia się, przeładowany interfejs użytkownika Asana Obciążenie na poziomie portfolio w wielu projektach Widok obciążenia pracą, portfolio, oś czasu Free; płatne od 13,49 USD/użytkownika/miesiąc Dokładność obciążenia pracą zależy od spójnych szacunków wysiłku Float Specjalne planowanie zasobów dla agencji Wizualny harmonogram, alokacja uwzględniająca rentowność Cena od 8,50 USD/użytkownik/miesiąc Ograniczone funkcje zarządzania projektami Resource Guru Proste planowanie pracy zespołu z zarządzaniem urlopami Pasek dostępności, wykrywanie kolizji Cena od 5 USD/użytkownika/miesiąc Podstawowe funkcje raportowania, niewiele integracji Runn Prognoza obciążenia w czasie rzeczywistym dla zespołów usługowych Planowanie scenariuszy, projekty wstępne Cena od 9 USD/użytkownik/miesiąc Niewielka społeczność użytkowników, limit szablonów Wydajność Zarządzanie zasobami agencji powiązane z budżetami Wykorzystanie powiązane z marżą projektu Cena od 10 USD/użytkownik/miesiąc Przesada dla firm nieświadczących usług

Czy wiesz, że... 50% organizacji nie dysponuje wskaźnikami KPI projektów w czasie rzeczywistym, przez co co miesiąc traci co najmniej jeden pełny dzień na ręczne raportowanie.

Dlaczego zespoły szukają alternatyw dla Smartsheet do planowania obciążenia

Zespoły zazwyczaj wykraczają poza możliwości Smartsheet w zakresie planowania wydajności, gdy dane dotyczące zasobów stają się zbyt dynamiczne, by zmieścić się w wierszach i kolumnach. Planowanie wydajności wymaga aktualizacji zadań na bieżąco, widoczności urlopów, prognozowania obciążenia pracą, planowania scenariuszy oraz zmian przydziałów, które automatycznie aktualizują plan.

Smartsheet dobrze radzi sobie ze śledzeniem ustrukturyzowanych danych projektowych, ale zespoły często potrzebują bardziej zintegrowanego systemu, gdy obciążenie pracą zmienia się z dnia na dzień, pracownicy dzielą swój czas między różne projekty lub menedżerowie muszą porównać planowane obciążenie z rzeczywistą pracą.

Każde narzędzie twierdzi, że jest rozwiązaniem, którego potrzebujesz, co sprawia, że wybór jest trudniejszy, niż powinien być. Oto cechy, na które koniecznie powinieneś zwrócić uwagę:

Widoczność w obciążenie pracą w czasie rzeczywistym: Potrzebujesz narzędzia, które automatycznie aktualizuje się wraz ze zmianami osi czasu, pokazując, kto jest przeciążony, a kto ma w danej chwili wolne zasoby

Planowanie scenariuszy: Dobre narzędzie pozwala modelować scenariusze „co jeśli” przed commitem, dzięki czemu możesz dokładnie zobaczyć, jak nowy projekt wpłynie na obciążenie pracą Twojego zespołu

Śledzenie wykorzystania: Monitoruj czas rozliczalny i nierozliczalny, aby wykryć nadmierne przydziały, zanim staną się problemem

Przydzielanie zadań na podstawie umiejętności: Lepsze narzędzia potrafią zaproponować, kto powinien podjąć się zadania, na podstawie dotychczasowej pracy, roli i dostępności. Większość menedżerów domyślnie wybiera „kogoś, kto jest najbliżej”, ponieważ nie mają tych danych przed sobą

Integracja z istniejącymi narzędziami: Dane dotyczące obciążenia są tak dokładne, jak dane dotyczące pracy, które są do nich wprowadzane. Poszukaj narzędzia, które integruje się z Twoimi kalendarzami, systemami śledzenia czasu pracy i systemami zarządzania projektami

1. ClickUp

Jak ClickUp wykorzystuje widoki obciążenia pracą do równoważenia obciążenia zespołu

Zaletą ClickUp w zakresie planowania wydajności jest jego struktura: widok obciążenia pracą wykorzystuje dane zadań na żywo, więc obciążenie zmienia się wraz z przesuwaniem zadań. Eliminuje to konieczność ręcznego kroku synchronizacji, który psuje większość planowania opartego na arkuszach kalkulacyjnych.

Widok obciążenia pracą porównuje zadania każdej osoby z określoną wydajnością, wyrażoną w godzinach, liczbie zadań lub polach niestandardowych, takich jak punkty fabularne. Możesz przeciągać zadania między osobami lub przedziałami czasowymi bezpośrednio z widoku, a paski obciążenia pracą są przeliczane w miarę ich przesuwania. Działa to jako powierzchnia planowania, a nie tylko jako raport.

Panele kontrolne pobierają dane z śledzenia czasu, postępów zadań oraz pól niestandardowych już istniejących w obszarze roboczym. Możesz porównać planowane obciążenie z zarejestrowanym wysiłkiem, sprawdzić dystrybucję zadań między zespołami oraz udostępnić widok na żywo interesariuszom bez konieczności eksportowania danych.

ClickUp Brain obejmuje zadania, dokumenty i pulpity nawigacyjne. Może podsumowywać postępy w projekcie, ujawniać wzorce obciążenia pracą oraz sugerować przydziały zadań na podstawie historii pracy i aktualnego obciążenia.

Pozwól ClickUp Brain monitorować obciążenie pracą Twojego zespołu i powiadamiać Cię o kluczowych trendach

W zakresie planowania wydajności AI Assign rekomenduje właścicieli zadań na podstawie dostępności, obciążenia pracą oraz kontekstu zadania.

Szczera opinia: ClickUp oferuje wiele funkcji, ale ta wszechstronność ma swoją cenę. Zespoły, które potrzebują jedynie wspólnego wglądu w dostępność i nie chcą zapoznawać się z szerszym obszarem roboczym, szybciej skonfigurują lżejsze narzędzia, takie jak Resource Guru lub Float. Mobilny widok obciążenia pracą jest również bardziej ograniczony niż wersja na komputery stacjonarne.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wyznaczaj cele za pomocą funkcji ClickUp Goals i łącz je z zadaniami, aby śledzić, w jaki sposób planowane obciążenie przekłada się na rzeczywiste wyniki

Zmapuj zależności między zadaniami i skorzystaj z widoku wykresu Gantta w ClickUp , aby zrozumieć, jak opóźnienia wpływają na osie czasu i obciążenie zespołu

Określ wysiłek, korzystając z pól niestandardowych dostosowanych do sposobu planowania pracy Twojego zespołu

Wbudowana funkcja śledzenia czasu pracy w ClickUp pozwala porównać szacowany czas z czasem faktycznie zarejestrowanym, co pomaga usprawnić przyszłe planowanie obciążenia

Planuj pracę w różnych osiach czasu dzięki ponad 15 elastycznym widokom ClickUp , które pokazują zmiany obciążenia w czasie

Wykorzystaj automatyzację do zarządzania przydzielaniem zadań i aktualizacjami cyklu pracy w miarę postępów w realizacji zadań

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

Ujednolicony obszar roboczy eliminuje rozproszenie kontekstu. Dzięki zgromadzeniu danych dotyczących obciążenia, zadań i komunikacji w jednym miejscu, widoczność dotycząca obciążenia pracą odzwierciedla rzeczywistość bez konieczności ręcznej synchronizacji

Wnioski oparte na AI ujawniają ukryte wzorce. ClickUp Brain pomaga przejść od reaktywnego gaszenia pożarów do proaktywnej optymalizacji, rekomendując zadania i sygnalizując ryzyko

Elastyczne jednostki obciążenia pasują do każdego cyklu pracy. Niezależnie od tego, czy korzystasz z godzin, punktów fabularnych czy liczby zadań, widok obciążenia pracą dostosowuje się do sposobu pracy Twojego zespołu

Wady:

Złożoność funkcji stanowi prawdziwą krzywą uczenia się dla zespołów, które dopiero zaczynają korzystać z platform typu „wszystko w jednym”

Mobilny widok obciążenia pracą wymaga mniej interakcji niż wersja na pulpit

Wstępne ustawienia trwały dłużej niż w przypadku dedykowanych narzędzi do planowania, takich jak Float

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 pisze:

Podoba mi się możliwość zintegrowania wszystkiego w ClickUp, co pomaga mi zrozumieć, jak przebiega praca i nad czym każdy pracuje w danym tygodniu. Widoczność obciążenia i dokumentów jest naprawdę kluczowa, zwłaszcza w zarządzaniu projektami w agencji takiej jak nasza. Doceniam to, że dzięki zgromadzeniu wszystkiego w ClickUp nic nam nie umyka. Ponadto ustawienia były dla mnie naprawdę łatwe.

Inny użytkownik TrustRadius udostępnia swoją opinię:

Korzystałem z Trello, Jira, Smartsheet, monday.com i Basecamp oraz przyglądałem się kilku innym narzędziom, ale tylko ClickUp oferuje połączenie elastyczności i struktury, które pozwala mi zarządzać własną pracą w tym samym narzędziu, co wiele zespołów, które udostępniają niektórym, ale nie wszystkim zadaniom.

Monday.com to świetna alternatywa dla Smartsheet dla zespołów, które chcą wizualnie śledzić obciążenie pracą bez interfejsu opartego na arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki wizualnym tablicom dystrybucja obciążenia pracą jest łatwa do zrozumienia na pierwszy rzut oka, a paski oznaczone kolorami pokazują, kto osiąga, nie osiąga lub przekracza swoje możliwości na poszczególnych osiach czasu.

Przenoszenie zadań jest również bardzo proste. Menedżerowie mogą przeciągać i upuszczać zadania bezpośrednio z widżetu Obciążenie pracą.

Możesz również skorzystać z receptur automatyzacji serwisu monday.com, aby proaktywnie rozwiązywać problemy. Na przykład możesz skonfigurować automatyzację, która wyśle powiadomienie, gdy obciążenie pracą członka zespołu przekroczy określony próg, dzięki czemu będziesz mógł interweniować, zanim osoba ta poczuje się przytłoczona.

Szczera opinia: Ceny Monday.com są podzielone na „pakiety” użytkowników (3, 5, 10), co szybko staje się kosztowne dla zespołów, które nie mieszczą się idealnie w tych przedziałach. Najbardziej przydatne funkcje związane z obciążeniem pracą są dostępne dopiero w planie Pro.

Najlepsze funkcje Najlepsze funkcje Monday.com

Widżet obciążenia pracą: Wyświetla obciążenie zespołu za pomocą wizualnych pasków, wykorzystując kodowanie kolorami do natychmiastowego zaznaczenia członków zespołu, którzy mają zbyt duże obciążenie.

Widoki osi czasu i diagramu Gantta: Pomagają dopasować harmonogramy projektów do dostępności zespołu, aby zidentyfikować potencjalne konflikty zasobów, zanim do nich dojdzie

Integracje: Tworzy połączenia z narzędziami takimi jak Slack, Kalendarz Google i Zoom

Zalety i wady Monday.com

Zalety:

Bardzo przejrzysty interfejs, łatwy w obsłudze

Elastyczne struktury tablic dostosowują się do wielu cykli pracy

Zaawansowana automatyzacja powiadomień o obciążeniu

Wady:

Ceny oparte na liczbie użytkowników są niekorzystne dla zespołów znajdujących się pomiędzy poszczególnymi poziomami

Zaawansowane funkcje związane z obciążeniem są dostępne wyłącznie w droższych planach

Złożone cykle pracy śledzenia wymagają prawdziwie niestandardowego dostosowania na samym początku

Free

Pakiet Basic: 9 USD/użytkownik/miesiąc

Standard: 12 USD/użytkownik/miesiąc

Pro: 19 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 15 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Monday.com?

Użytkownik serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

W Monday Work Management najbardziej podoba mi się to, jak łatwo jest organizować projekty i śledzić zadania w jednym miejscu. Interfejs jest bardzo przejrzysty i intuicyjny, dzięki czemu cały zespół może na pierwszy rzut oka sprawdzić postępy, terminy i obowiązki. Doceniam również funkcje automatyzacji i integracje, ponieważ ograniczają one pracę ręczną i pomagają wszystkim działać zgodnie. Ogólnie rzecz biorąc, sprawia to, że współpraca przebiega płynniej, a śledzenie projektów jest znacznie bardziej wydajne.

Przeczytaj również: Praca nie powinna przypominać Monday

3. Wrike

Wrike jest stworzony z myślą o dużych organizacjach, w których alokacja zasobów jest naprawdę złożona. Cechą wyróżniającą to narzędzie jest planowanie oparte na nakładzie pracy: menedżerowie przydzielają członków zespołu według procentowego udziału czasu, a nie liczby zadań, co daje bardziej rzetelny obraz obciążenia, gdy pracownicy są zaangażowani w wiele projektów.

Zintegrowane śledzenie czasu pozwala porównać planowany wysiłek z faktycznie poświęconym czasem, dzięki czemu przyszłe szacunki obciążenia stają się coraz dokładniejsze z każdym cyklem.

Szczera opinia: Platforma wymaga sporo czasu, żeby się z nią zapoznać. Pełen pakiet do zarządzania zasobami jest dostępny dopiero w planie Business Plan i wyższych. Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest przeładowany.

Najlepsze funkcje Wrike

Moduł zarządzania zasobami: Obsługuje kontrolę dostępu opartą na rolach, dzięki czemu odpowiednie osoby zarządzają właściwymi zasobami w różnych zespołach

Wykresy obciążenia pracą: Filtruj widoki alokacji według projektu, zespołu lub osoby, aby dokładnie wskazać, gdzie powstają wąskie gardła, zanim wpłyną one na realizację zadań

Raportowanie i analityka: Szczegółowe raporty dotyczące wykorzystania zasobów w poszczególnych działach pomagają kierownictwu wykrywać nieefektywność i podejmować decyzje kadrowe oparte na danych

Zalety i wady Wrike

Zalety:

Automatyczne timery zadań rejestrują godziny bez konieczności ręcznego wprowadzania danych

Resource Planner pozwala menedżerom przetestować scenariusze harmonogramowania przed przydzieleniem zadań

Wnioski o zasoby przechodzą przez ustrukturyzowane cykle pracy zatwierdzania

Wady:

Stroma krzywa uczenia się dla zespołów, które dopiero zaczynają korzystać z narzędzi do zarządzania pracą w Enterprise

Pełne funkcje związane z zasobami dostępne są wyłącznie w planie Business Plan i wyższych.

Interfejs może wydawać się przeładowany

Ceny Wrike

Free

Teams: 10 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 25 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Pinnacle: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Co mówią o Wrike prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Nie musisz korzystać ze wszystkich zaawansowanych funkcji, aby w pełni wykorzystać możliwości Wrike. Możesz używać go w minimalnym zakresie jako narzędzia do śledzenia terminów i osób przypisanych, a następnie stopniowo dodawać kolejne funkcje śledzenia w miarę jak nauczysz się obsługiwać oprogramowanie. Jest ono naprawdę świetnie zaprojektowane, dzięki czemu można z niego korzystać warstwowo i rozwijać się w miarę postępów.

4. Asana

Kiedy zarządzasz wieloma projektami, łatwo stracić z oczu ogólny obraz sytuacji i w rezultacie przeciążyć swój zespół. Widok obciążenia pracą w Asanie pomaga zrównoważyć zadania w całym portfolio, ułatwiając zapobieganie wypaleniu zawodowemu i zapewniając odpowiednie zasoby dla najważniejszych inicjatyw.

Otrzymujesz wizualny przegląd obciążenia na podstawie szacunków wysiłku, które ustaliłeś dla zadań. Haczyk jest właśnie w tym: jeśli Twój zespół nie jest zdyscyplinowany w kwestii szacowania wysiłku, widok obciążenia pracą pokazuje fikcję.

Szczera opinia: Funkcje Asany na poziomie portfolio są dostępne tylko w planach Business i wyższych, a tam cena staje się niekomfortowa. Jednostki obciążenia są ograniczone do godzin lub punktów, a poza tym nie ma zbyt dużej elastyczności.

Najlepsze funkcje Asany

Pulpity raportowe: Wyświetlaj wskaźniki w czasie rzeczywistym, takie jak wykorzystanie mocy przerobowych, zarejestrowany czas pracy i trendy obciążenia pracą, aby podejmować decyzje oparte na danych

Portfolios: Monitoruj obciążenie w wielu projektach jednocześnie, co pomoże Ci podejmować strategiczne decyzje dotyczące zasobów

Widok osi czasu: Porównaj harmonogramy projektów z dostępnością zespołu, aby wykryć konflikty zasobów, zanim spowodują opóźnienia

Zalety i wady Asany

Zalety:

Planowanie obciążenia zapewnia jednoczesny widok zarówno na poziomie działu, jak i zespołu

Posiada połączenie z ponad 200 narzędziami

Plany wydajności są automatycznie synchronizowane z obciążeniami i portfoliomi

Wady:

Planowanie obciążenia zależy od spójnych szacunków wysiłku

Zaawansowane funkcje związane z obciążeniem pracą i portfolio wymagają planów wyższego poziomu

Mniejsza elastyczność w zakresie szczegółowej prognozy zasobów w porównaniu z dedykowanymi narzędziami, takimi jak Runn czy Float

Ceny Asany

Osobiste: Free

Pakiet podstawowy: 13,49 USD/użytkownik/miesiąc

Zaawansowany: 30,49 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Asany

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Asanie?

Użytkownik G2 pisze:

Funkcje AI dodane na poziomie portfela dostarczają interesujących informacji na temat dużych projektów. Wstępne testy wydają się obiecujące jako sposób na standaryzację raportowania portfela.

Funkcje AI dodane na poziomie portfela dostarczają interesujących informacji na temat dużych projektów. Wstępne testy wydają się obiecujące jako sposób na standaryzację raportowania portfela.

Ciekawostka: Ule utrzymują rezerwową siłę roboczą pszczół, które wydają się bezczynne. Badania wykazały, że pszczoły te stanowią w rzeczywistości bufor obciążenia na żądanie, aktywowany, gdy zapotrzebowanie na pożywienie nagle wzrasta lub gdy grupa robocza ponosi straty. Natura samodzielnie wymyśliła koncepcję pul zasobów rezerwowych!

5. Float

Jeśli Twoim głównym zmartwieniem jest po prostu ustalenie, kto jest dostępny do pracy nad czym, pełnoprawna platforma do zarządzania projektami może wydawać się zbyt rozbudowana.

Float został stworzony przede wszystkim jako narzędzie do planowania zasobów i to właśnie widać. Wizualny harmonogram wyświetla dostępność i przydziały zadań na przejrzystej osi czasu. Dzięki funkcji „przeciągnij i upuść” można przypisywać osoby do projektów, a wpływ na obciążenie pracą wszystkich użytkowników jest widoczny natychmiast. Raporty dotyczące wydajności obejmują wskaźniki wykorzystania, prognozy dotyczące zasobów oraz dystrybucję obciążenia pracą. Zintegrowane śledzenie urlopów automatycznie uwzględnia wakacje i święta w planowaniu wydajności, dzięki czemu nie zaplanujesz przypadkowo pracy dla osoby, która jest nieobecna.

Szczera opinia: Funkcje zarządzania projektami są ograniczone. Prawdopodobnie będziesz korzystać z Float w połączeniu z osobnym narzędziem do zarządzania zadaniami. Raportowanie jest również mniej rozbudowane niż w przypadku platform typu „wszystko w jednym”, a wersja mobilna pozostaje w tyle za aplikacją internetową.

Najlepsze funkcje Float

Filtrowanie według umiejętności i ról: Ujednolic role dzięki domyślnym stawkom kosztowym i rozliczeniowym oraz dodaj niestandardowe etykiety dotyczące lokalizacji, umiejętności, stażu pracy i innych czynników — dzięki temu wystarczy jedno kliknięcie, aby znaleźć odpowiednią osobę do danego zadania

Wizualny harmonogram zasobów: przejrzysty interfejs z osią czasu, który ułatwia sprawdzanie dostępności członków zespołu i przydzielanie osób do projektów

Raporty dotyczące obciążenia: Generuj raporty dotyczące wskaźników wykorzystania i prognoz dostępności, które pomogą Ci planować przyszłe zapotrzebowanie

Zalety i wady Float

Zalety:

Szacuje projekty na podstawie rzeczywistych kosztów i stawek rozliczeniowych, a następnie na bieżąco śledzi rentowność w miarę zmian w planach

Widok wykorzystania na żywo pokazuje jednocześnie ryzyko związane z nadmierną wydajnością i marżą

Integruje się z ClickUp, NetSuite, Jira, Asana, monday.com, Wrike, Slack, Kalendarzem Google i Outlookiem

Wady:

Ograniczone funkcje zarządzania projektami

Raportowanie mniej rozbudowane niż w przypadku platform typu „wszystko w jednym”

Mobilny interfejs użytkownika w porównaniu z wersją internetową

Ceny Float

Pakiet podstawowy: 8,50 USD/użytkownik/miesiąc

Pro: 14 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Float

G2: 4,3/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Co mówią o Float prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 pisze:

Uwielbiam tę platformę za możliwość planowania i ustalania osi czasu projektu. Platforma ta poprawia wydajność i pozwala zespołom lepiej współpracować, aby zrealizować projekt w wyznaczonym terminie. Najbardziej podoba mi się w tej platformie funkcja raportowania, która umożliwia podejmowanie lepszych i świadomych decyzji, co ma kluczowe znaczenie dla organizacji. Platforma ta ma mniej skomplikowany interfejs użytkownika, co jest wygodne dla użytkowników. Poza tym dzięki tej platformie można bardzo efektywnie śledzić i zarządzać cyklem życia projektu.

6. Resource Guru

Resource Guru upraszcza planowanie pracy zespołów dzięki interfejsowi skoncentrowanemu na dostępności. Wyróżniającą się funkcją jest pasek dostępności, który pozwala na pierwszy rzut oka sprawdzić, ile czasu każdy członek zespołu ma zarezerwowanego, a ile jest dostępny. Funkcja zarządzania kolizjami automatycznie sygnalizuje podwójne rezerwacje, zanim je commitujesz.

Zarządzanie urlopami odbywa się w tym samym widoku harmonogramu, dzięki czemu urlopy, zwolnienia lekarskie i nieobecności są wyświetlane obok zadań projektowych.

Szczera opinia: Resource Guru to narzędzie do planowania, a nie platforma do zarządzania projektami. Funkcje raportowania są podstawowe, lista integracji jest krótsza niż u większych konkurentów, a do faktycznej realizacji zadań potrzebne będzie osobne narzędzie.

Najlepsze funkcje Resource Guru

Wstępne rezerwacje: Teams mogą dodawać do harmonogramu wstępne rezerwacje dotyczące niepotwierdzonych zadań, co pozwala na planowanie z wyprzedzeniem, zanim zadania zostaną formalnie committed

Śledzenie czasu pracy: Zespoły mogą śledzić czas pracy za pomocą łatwych do wypełnienia kart czasu pracy, porównywać prognozowane godziny z rzeczywistymi oraz eksportować dane z kart czasu pracy w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy

Rezerwacja sprzętu i sal na spotkania: Resource Guru pozwala zarządzać nie tylko personelem, ale także sprzętem i salami na spotkania w ramach tego samego interfejsu do planowania

Zalety i wady Resource Guru

Zalety:

Wykorzystywane w agencjach, firmach konsultingowych, budowlanych, inżynieryjnych i IT

Oferuje wsparcie dla hierarchii organizacyjnych z rezerwacją opartą na osobach zatwierdzających

Szybkie wdrożenie

Wady:

Ograniczone funkcje zarządzania projektami

Podstawowe raportowanie

Mniej integracji niż w przypadku większych konkurentów

Ceny Resource Guru

Grasshopper: 5 USD/użytkownik/miesiąc

Blackbelt: 8 USD/użytkownik/miesiąc

Master: 12 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Resource Guru

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Resource Guru?

Użytkownik serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Podoba mi się to, że mogę łatwo zalogować się do Resource Guru, aby sprawdzić, gdzie będę, co pomaga mi z wyprzedzeniem planować mój kalendarz i kalendarz roczny. Dla naszej organizacji korzystne jest uporządkowanie i wiedza o tym, gdzie należy być w danym momencie. Uważam również, że jest to bardzo łatwe w konfiguracji i obsłudze. Dostarczone wideo było zrozumiałe, co osobiście ułatwiło mi rozpoczęcie pracy.

Ciekawostka: Inżynierowie Netflixa spopularyzowali „inżynierię chaosu” częściowo jako test obciążeniowy wydajności — celowo powodując awarie systemów w środowisku produkcyjnym, aby wykryć ukryte ograniczenia obciążenia, zanim zrobi to rzeczywisty ruch.

7. Runn

Podejmowanie się nowych projektów bez wiedzy o ich wpływie na zespół powoduje, że terminy realizacji przesuwają się o trzy miesiące. Runn rozwiązuje ten problem dzięki prognozowaniu obciążenia w czasie rzeczywistym i planowaniu scenariuszy, dzięki czemu możesz oszacować zapotrzebowanie na zasoby, zanim cokolwiek podpiszesz.

Wykresy obciążenia w Runn pokazują obciążenie i dostępność zespołu w czasie, aktualizując się na bieżąco wraz ze zmianami w planach projektów. Najpotężniejszą funkcją jest planowanie scenariuszy, które pozwala modelować sytuację „co się stanie, jeśli podejmiemy się tego projektu oprócz tego, co już mamy”.

Na przykład zespół ds. usług może przed podpisaniem umowy oszacować, czy nowy projekt dla klienta spowoduje przeciążenie projektantów w czerwcu, niedostateczne wykorzystanie inżynierów w lipcu, czy też będzie wymagał zatrudnienia podwykonawcy.

Szczera opinia: Społeczność użytkowników Runn jest niewielka, co oznacza mniej szablonów i udostępnianych cykli pracy. Podobnie jak w przypadku Float i Resource Guru, funkcje zarządzania projektami są ograniczone, więc prawdopodobnie będziesz musiał połączyć to narzędzie z innym. Integracje są również bardziej ograniczone niż w przypadku uznanych platform.

Najlepsze funkcje Runn

Prognozowanie obciążenia w czasie rzeczywistym: Runn zapewnia prognozy obciążenia w czasie rzeczywistym, które pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia, realokacji i planów na przyszłość, aby utrzymać równowagę w wykorzystaniu zasobów

Wstępne projekty: Zespoły mogą tworzyć modele wstępnych projektów, aby zrozumieć, jak nadchodzące zadania wpłyną na obciążenie, osie czasu i ryzyko związane z realizacją

Fazy projektu i kamienie milowe: Plany można tworzyć przy użyciu zadań, faz projektu, kamieni milowych i urlopów, z możliwością przełączania się między różnymi horyzontami czasowymi

Zalety i wady Runn

Zalety:

Planuj harmonogramy pracowników na podstawie procentowego przydziału zadań

Łatwe w ustawieniu i wdrożeniu w różnych zespołach

Niestandardowe etykiety filtrują osoby według umiejętności, ról lub lokalizacji

Wady:

Ograniczone funkcje zarządzania projektami

Mniejsza społeczność użytkowników, mniej szablonów

Mniej integracji niż u uznanych konkurentów

Ceny Runn

Wersja Lite: 9 USD/użytkownik/miesiąc

Standard: 13 USD/użytkownik/miesiąc

Zaawansowane: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Runn

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Runn prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra dokonuje wzmianki:

Ogólnie pozytywne wrażenia dotyczące korzystania z produktu, łatwości obsługi, interakcji z personelem/pomocą techniczną/botem oraz gotowości do zapewnienia wsparcia organizacji non-profit w naszym planowaniu. Bardzo zadowoleni.

Czy wiesz, że? Henry Gantt wynalazł wykres Gantta około 1910–1915 roku jako narzędzie wizualne do planowania obciążenia pracą produkcyjną w czasie, dopasowujące sekwencje zadań do dostępnych mocy produkcyjnych maszyn i siły roboczej. Pozostaje on jednym z najczęściej używanych narzędzi planowania na świecie, zasadniczo niezmienionym pod względem koncepcji.

8. Wydajność

Productive łączy planowanie zasobów z budżetowaniem i śledzeniem rentowności, co zapewnia widok na sytuację finansową i operacyjną w jednym miejscu. Narzędzia do planowania pokazują dostępność zespołu wraz z budżetami projektów, dzięki czemu możesz przydzielić swoich najcenniejszych pracowników do najbardziej dochodowych zadań.

Productive jest stworzony dla agencji, w których pracownicy dzielą swój czas między wiele projektów klientów, a marże zależą od dokładności wykorzystania zasobów. Raporty dotyczące wykorzystania zasobów śledzą czas rozliczalny i nierozliczalny, a funkcje dostosowane do potrzeb agencji obsługują zaliczki i marże projektowe.

Szczera opinia: Skupienie się na agencjach jest zarówno zaletą, jak i ograniczeniem. Jeśli nie prowadzisz firmy usługowej, większość funkcji Productive stanowi zbędny koszt. Zaawansowane raportowanie jest również dostępne tylko w droższych planach.

Najlepsze funkcje zwiększające wydajność

Prognozowanie wykorzystania: Productive pozwala zespołom wizualizować i przygotować prognozę dla wskaźników wykorzystania oraz wspiera podejmowanie decyzji dotyczących podejmowania nowych projektów

Śledzenie czasu pracy i dane rzeczywiste: Gdy ktoś rejestruje czas w Productive, automatycznie aktualizowane są informacje o wykorzystaniu budżetu, stopniu wykorzystania zasobów oraz prognozowanych marżach

Zarządzanie projektami i zadaniami: Productive łączy w sobie zarządzanie zadaniami, alokację zasobów, śledzenie czasu pracy, zarządzanie wnioskami urlopowymi, budżetowanie oraz CRM

Wydajność i wady

Zalety:

Wstępne rezerwacje dla niepotwierdzonych projektów, które można przekształcić w potwierdzone

Planowanie integruje się z wnioskami o urlopy i dni wolne

Łączy się ze Slackiem, Kalendarzem Google, Outlookiem, Xero, QuickBooks, BambooHR i Breathe

Wady:

Koncentracja na agencji to przesada w przypadku firm nieświadczących usług

Krzywa uczenia się dla zespołów, które dopiero zaczynają korzystać ze zintegrowanego zarządzania zasobami i finansami

Zaawansowane funkcje raportowania dostępne tylko w droższych planach

Ceny

Essential: 10 USD/użytkownik/miesiąc

Wersja Professional: 25 USD/użytkownik/miesiąc

Najlepsze rozwiązanie: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje dotyczące wydajności

G2: 4,7/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 80 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Productive?

Użytkownik G2 dokonuje wzmianki:

Podoba mi się, jak intuicyjny i przyjazny dla użytkownika jest interfejs — dzięki temu wdrożenie przebiegło szybko i bez wysiłku. Ponadto narzędzia do współpracy są fantastyczne, pozwalają mojemu zespołowi utrzymywać połączenia i działać zgodnie, nawet w różnych strefach czasowych.

Którą z nich faktycznie wybrać?

Czysty harmonogram, bez zbędnych funkcji zarządzania projektami: Float lub Resource Guru. Szybsze wdrożenie, niższy koszt na licencję, a do tego zachowasz swoje dotychczasowe narzędzie do zadań.

Agencja lub firma usługowa: Wydajny, jeśli rozliczasz się na godzinę i zależy Ci na marży na projekcie. Float, jeśli wolisz lżejsze podejście.

Średnie przedsiębiorstwa z złożonymi obliczeniami dotyczącymi zasobów: Wrike do alokacji opartej na procentach w ramach portfolio. Runn, jeśli głównym problemem jest planowanie scenariuszy.

Korzystasz już z Asany lub monday.com: Wykorzystaj to, co masz. Oba narzędzia radzą sobie z obciążeniem na tyle dobrze, że sama zmiana zazwyczaj nie jest warta migracji.

Chcesz, aby planowanie wydajności przebiegało równolegle z rzeczywistą pracą: ClickUp. Zaletą jest struktura — widok obciążenia pracą jest przeliczany na bieżąco w miarę przesuwania zadań, ponieważ opiera się na tych samych danych — a kompromisem jest dłuższy czas nauki obsługi.

Wspólna cecha wszystkich ośmiu: narzędzia do planowania, takie jak Float i Resource Guru, są łatwe w obsłudze, gdy potrzebujesz jedynie informacji o dostępności, ale plan pozostaje poza samym procesem pracy. Plan i praca oddalają się od siebie, chyba że ktoś ręcznie dba o ich synchronizację. To właśnie tę lukę wypełnia z założenia zintegrowany obszar roboczy, taki jak ClickUp.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest różnica między planowaniem obciążenia a planowaniem zasobów?

Planowanie obciążenia polega na zrozumieniu całkowitej ilości pracy, jaką Twój zespół jest w stanie wykonać, podczas gdy planowanie zasobów polega na przypisywaniu konkretnych osób do konkretnych zadań. Planowanie obciążenia odpowiada na pytanie: „Czy mamy wystarczającą przepustowość?”, a planowanie zasobów odpowiada na pytanie: „Kto powinien wykonać tę pracę?”.

Tak, istnieją narzędzia dostosowane do zespołów każdej wielkości. Mniejsze zespoły mogą zacząć od prostego harmonogramu, podczas gdy większe organizacje często potrzebują kompleksowej platformy łączącej planowanie obciążenia z zarządzaniem projektami i raportowaniem.

Narzędzia do planowania wydajności oparte na sztucznej inteligencji analizują dane dotyczące obciążenia pracą na bieżąco, rekomendują osoby odpowiedzialne za zadania, wskazują wąskie gardła i podsumowują ryzyko związane z wydajnością. Planowanie oparte na arkuszach kalkulacyjnych wymaga ręcznych aktualizacji, przez co staje się nieaktualne, gdy zmieniają się terminy, przydziały zadań lub dostępność.

Wiele dedykowanych narzędzi do planowania obciążenia oferuje integracje. Jednak kompleksowe rozwiązanie, takie jak ClickUp, które łączy planowanie obciążenia z zarządzaniem zadaniami, eliminuje potrzebę stosowania integracji. Zapobiega również problemom z synchronizacją danych, które mogą wynikać z używania oddzielnych narzędzi.