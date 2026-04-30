Pola niestandardowe według typów zadań w ClickUp: jak stworzyłam hub realizacji dostaw dla klientów, który położył kres poszukiwaniom

Pozyskiwanie nowych zleceń powinno być ekscytujące. Jeśli jednak kiedykolwiek udało Ci się pozyskać wymarzonego klienta, dodałeś kilka nowych projektów i od razu poczułeś ucisk w żołądku, to już wiesz, co będzie dalej.

Realizacja zleceń dla klientów szybko staje się chaotyczna.

Zespół jest utalentowany. Usługi są na wysokim poziomie. Przychody rosną. Jednak za kulisami praca wydaje się trudniejsza, niż powinna. Szczegóły projektów są zapisane w wątkach tekstowych. Dokumenty są zagubione na dyskach i w skrzynkach odbiorczych. Ktoś zawsze szuka aktualizacji w Slacku. Nikt nie ma pełnej pewności, że narzędzie, z którego korzysta, odzwierciedla rzeczywistość.

Często słyszę różne wersje tej samej frustracji od założycieli i liderów operacyjnych:

Wiedza o projekcie tkwi w głowach ludzi

Komunikacja technicznie istnieje, ale nikt nie wie, gdzie

Obszar roboczy staje się składowiskiem danych zamiast systemem

Teams przestają ufać temu, co widzą, ponieważ informacje są niekompletne lub nieaktualne

Liderzy poświęcają zbyt dużo czasu na poszukiwanie aktualizacji, które powinny być łatwe do znalezienia

Prawie każda rozmowa zaczyna się tak samo:

„Musisz naprawić nasze ClickUp”.

Ale oto, czego nauczyłem się po latach pracy wdrożeniowej: ClickUp prawie nigdy nie jest problemem. Problemem jest zazwyczaj brak jasnych zasad dotyczących sposobu świadczenia usług, więc każdy improwizuje na bieżąco.

Właśnie tę zmianę ma na celu ten cykl pracy.

W tym artykule pokażę Ci, jak wykorzystuję pola niestandardowe według typów zadań w ClickUp, aby oddzielić kontekst na poziomie projektu od działań na poziomie zadania, zapewnić przejrzystość realizacji zleceń dla klientów oraz stworzyć pulpit nawigacyjny, któremu naprawdę ufam.

Kiedy rozwój firmy sprawia, że realizacja zleceń klientów staje się trudniejsza

Rozwój ujawnia słabe punkty systemów realizacji.

Jeden z założycieli powiedział mi ostatnio coś, o czym nie przestaję myśleć:

„Muszę doprowadzić tę agencję do punktu, w którym będziemy mogli odpowiedzialnie zwiększyć liczbę klientów z 30 do 40 lub 50, nie powodując przy tym chaosu w wszystkim”.

To jest prawdziwy cel.

Nie chodzi o ładniejszy obszar roboczy. Nie chodzi o więcej statusów. Nie chodzi o więcej pulpitów nawigacyjnych tylko dla samego ich posiadania.

Celem jest odpowiedzialny rozwój.

Jednak wiele firm usługowych napotyka tę samą przeszkodę:

Szczegóły dotyczące klientów znajdują się w starych wiadomościach

Zakres znajduje się w ofercie, której nikt nie może znaleźć

Dokumenty projektowe znajdują się w Google Drive, Dropbox lub skrzynce odbiorczej danej osoby

Szczegóły transakcji znajdują się w HubSpot

Zadania związane z realizacją projektów znajdują się w ClickUp

Aktualizacje pojawiają się w Slacku

Ważne decyzje pozostają w pamięci danej osoby

To przypomina zabawę w poszukiwanie skarbów.

Kiedy ktoś pyta: „Gdzie jest umowa?”, „Czy to wchodzi w zakres projektu?” lub „Nad czym mam pracować w tym tygodniu?”, odpowiedź nie powinna wymagać użycia pięciu narzędzi, trzech wątków na Slacku i jednego małego kryzysu egzystencjalnego.

Wszystko zaczyna się od przejrzystej struktury.

O mnie: architekt operacyjny i miłośnik wydajności

Nazywam się Jacqui Myslinski i jestem architektem operacyjnym, który pomaga założycielom firm świadczących usługi B2B zrozumieć, dlaczego realizacja dostaw dla klientów wydaje się trudniejsza, niż powinna.

Przez cztery lata wdrażałem ClickUp, zanim dotarło do mnie coś ważnego: w przypadku każdej firmy, która twierdzi, że ClickUp wymaga naprawy, zazwyczaj najpierw trzeba odkryć głębsze problemy operacyjne.

To odkrycie całkowicie zmieniło mój sposób pracy.

Obecnie pomagam firmom z branży usługowej z ugruntowaną pozycją na rynku zidentyfikować słabe punkty w realizacji zleceń dla klientów, zdefiniować zasady organizacji pracy oraz zaprojektować systemy, które zapewniają wsparcie dla rozwoju bez ryzyka załamania się struktury.

Jestem również wyleczoną perfekcjonistką, miłośniczką procesów i maniaczką wydajności. Tak, uwielbiam dobre pulpity nawigacyjne. Ale tylko wtedy, gdy dane, na których się opierają, są rzeczywiście przydatne.

Dlaczego „Napraw nasze ClickUp” to zazwyczaj błędna diagnoza

Kiedy realizacja zleceń dla klientów zaczyna wydawać się chaotyczna, Teams często obwiniają za to narzędzie.

Rozumiem. Jeśli Twoje zadania są nieaktualne, pulpity nawigacyjne wydają się nieprawidłowe, a nikt nie ma zaufania do obszaru roboczego, kuszące jest stwierdzenie, że narzędzie nie działa.

Jednak w większości przypadków narzędzie to pokazuje prawdziwy problem: sposób realizacji zadań nie został wystarczająco jasno zdefiniowany.

Jeśli nie ma zasad dotyczących sposobu świadczenia usług, każdy wypełnia luki na swój sposób. Oznacza to, że:

Jedna osoba zapisuje kontekst w komentarzach do zadań

Inny przechowuje to w Slacku

Ktoś inny umieszcza to w Google Drive

Menedżer przeprowadza śledzenie szczegółów w arkuszu kalkulacyjnym

Założyciel wciąż nosi prawdziwą wersję w głowie

W tym momencie ClickUp nie jest problemem. ClickUp jest po prostu miejscem, w którym widoczność braku zasad działania staje się wyraźna.

Właśnie dlatego nie zaczynam od dodawania kolejnych funkcji. Zaczynam od oddzielenia tego, co należy do poziomu projektu, od tego, co należy do poziomu zadania.

Nie znasz jeszcze pól niestandardowych według typów zadań w ClickUp?

Pola niestandardowe ClickUp pozwalają dodawać uporządkowane informacje do zadań, list, folderów i przestrzeni. Możesz śledzić takie szczegóły, jak rodzaj usługi, dane kontaktowe klienta, faza projektu, stos technologiczny, szacowana liczba godzin, link do umowy lub kategoria pracy.

Typy zadań ClickUp pozwalają definiować różne rodzaje pracy w obrębie Twojego obszaru roboczego. Ma to znaczenie, ponieważ nie każde zadanie wymaga tych samych informacji.

Projekt klienta wymaga spojrzenia z szerszej perspektywy. Zadanie klienta wymaga szczegółów dotyczących realizacji.

Łącząc pola niestandardowe z typami zadań, możesz wyświetlać odpowiednie informacje na odpowiednim poziomie pracy. Dzięki temu Twój obszar roboczy jest bardziej uporządkowany, a zespół łatwiej orientuje się, co gdzie należy umieścić.

W cyklu pracy nad zleceniami dla klientów korzystam z dwóch głównych typów zadań:

Projekt klienta: Zadanie na poziomie zaangażowania, które przechowuje kontekst, połączone linki, zakres, role i informacje o kliencie

Zadanie klienta: zadanie na poziomie wykonania, które śledzi prace, które należy wykonać

To właśnie to rozdzielenie sprawia, że cały system działa.

Zły przykład: gdy każde zadanie zawiera wszystkie pola

Zanim pokażę Ci mój cykl pracy, porozmawiajmy o tym, co zazwyczaj idzie nie tak.

Wyobraź sobie obszar roboczy, w którym zadanie nadrzędne stanowi cały projekt. Zawiera ono przydatne pola, takie jak budżet, koszt, różnica, termin, faza i właściciel. Jak dotąd wszystko w porządku.

Ale potem otwierasz podzadanie, na przykład „Przejrzyj plan zarządzania bezpieczeństwem”, i wszystkie te same pola nadal tam są.

Teraz osoba wykonująca zadanie musi się zatrzymać i zastanowić:

Czy mam wypełnić te pola dotyczące budżetu?

Czy te pola są odpowiednie dla tego podzadania?

Czy powinienem je zignorować?

Czy ktoś już je zaktualizował?

Dlaczego przeglądam dane na poziomie projektu w ramach działania na poziomie zadania?

W ten sposób obszary robocze stają się zagracone.

Ludzie nie ufają systemowi, ponieważ system prosi ich o podanie informacji, które nie powinny się tam znaleźć.

Właśnie dlatego lubię pola niestandardowe według typu zadania. Cel jest prosty: pokazać ludziom to, czego potrzebują, kiedy tego potrzebują i gdzie tego potrzebują.

Wydajność tkwi w prostocie.

Zły przykład: Nieistotne pola niestandardowe pojawiają się w zadaniu, do którego nie pasują, przez co nie jest jasne, co zespół powinien aktualizować

Moje rozwiązanie: oddzielenie projektów klientów od zadań klientów

Największym usprawnieniem w moim cyklu pracy było oddzielenie kontekstu projektu od działań na poziomie zadań.

Projekt i zadanie mają różne funkcje.

Projekt powinien odpowiadać na pytania dotyczące ogólnego obrazu sytuacji. Zadanie powinno wskazywać, co należy zrobić dalej.

Brzmi to oczywisto, ale większość nieuporządkowanych obszarów roboczych to ignoruje.

W moim cyklu pracy wykorzystuję dwa typy zadań:

Projekt klienta jako kontekst na poziomie zaangażowania

Zadanie klienta dotyczące prac wykonawczych

Ta jedna różnica zmienia doświadczenia wszystkich.

Projekt zawiera kontekst. Zadanie zawiera działanie.

Co powinno znaleźć się w projekcie klienta

Projekt klienta powinien na pierwszy rzut oka odpowiadać na pytania, które mnie interesują.

W moim rzeczywistym cyklu pracy nad dostawami dla klientów zadania na poziomie projektu zawierają takie pola jak:

Rodzaj usługi

Godziny pracy nad projektem

Faza projektu

Główny kontakt z klientem

Identyfikator obszaru roboczego klienta

Stos technologiczny klienta

Folder w Google Drive

Umowa z HubSpot

Adres URL planu działania, oferty lub umowy

Kierownik projektu

Menedżer ds. obsługi klienta

Kierownik techniczny

Właściciel mapowania procesów

Właściciel zarządzania zmianami

To są informacje, których potrzebuję jako kierownik zarządzania projektami.

Na przykład, kiedy pomagam firmie wdrożyć ClickUp, rzadko zdarza się, aby ClickUp był jedynym narzędziem, z którego korzystają. Muszę wiedzieć, czy używają Google Workspace, produktów Microsoftu, Dropbox, Salesforce, HubSpot, Teams czy Outlooka.

Kiedyś zapominałem i pytałem ponownie. Czułem się z tym głupio. Teraz więc zarządzam stosem technologicznym na poziomie projektu.

To samo dotyczy zakresu.

Jeśli klient prosi o coś dodatkowego, a ja nie pamiętam, czy jest to uwzględnione, nie szukam tego w e-mailach. Otwieram projekt, klikam URL do planu działania lub umowy i w ciągu kilku sekund mam odpowiedź.

To jedno pole oszczędza mi żmudnego poszukiwania informacji.

Ustawienia na poziomie projektu pokazujące stos technologiczny, folder na Dysku Google, transakcję HubSpot, URL planu działania/umowy oraz pole roli

Co powinno znaleźć się w zadaniu klienta

Zadania powinny koncentrować się na realizacji.

Zadanie klienta powinno mi powiedzieć:

Co należy zrobić

Kto jest za to odpowiedzialny

Kiedy jest termin

Niezależnie od tego, czy jest gotowe do pracy

Do jakiej kategorii pracy to należy

Ile czasu pozostało

Jakiemu klientowi lub projektowi świadczy wsparcie

Właśnie w tym miejscu zadania ClickUp, pola niestandardowe i typy zadań współdziałają ze sobą.

Zamiast przeładowywać każdy element wszystkimi możliwymi polami, dostosowuję je do rodzaju wykonywanej pracy.

Dzięki temu praca zespołu przebiega sprawniej. Ułatwia to również utrzymanie porządku w obszarze roboczym w miarę wzrostu liczby klientów.

Jak ClickUp stał się indeksem mojej pracy związanej z realizacją zleceń dla klientów

Prawdziwą wartością tych ustawień jest to, że ClickUp staje się indeksem dla pozostałych zadań.

Wiele problemów operacyjnych wynika z jednej prostej przyczyny: informacje istnieją, ale są rozproszone po zbyt wielu narzędziach.

Być może umowa znajduje się w narzędziu do tworzenia ofert. Być może dokumenty w zakresie wsparcia są w Google Drive. Być może szczegóły transakcji znajdują się w HubSpot. Być może kontekst jest ukryty w wątku wiadomości, do którego nikt nie chce wracać.

Zamiast udawać, że te narzędzia nie istnieją, tworzę połączenie między nimi a projektem w ClickUp.

W ten sposób ClickUp staje się miejscem, od którego zaczynam.

Oto, jakie korzyści to daje:

Mogę przejść bezpośrednio z projektu do folderu dokumentów udostępnionych

Mogę otworzyć umowę będącą źródłem prawdziwych informacji bez konieczności proszenia kogokolwiek o jej ponowne przesłanie

Mogę szybko potwierdzić kontekst transakcji, gdy pojawiają się pytania dotyczące zakresu

Nie muszę już przerywać kolegom z zespołu pytaniami typu „Gdzie to znowu jest?”.

Mogę zachować widoczność kontekstu projektu bez konieczności ręcznego kopiowania wszystkiego

ClickUp to hub. To indeks Wszystkiego, co dzieje się wokół pracy.

Na tym polega różnica między posiadaniem narzędzi a posiadaniem systemu operacyjnego. Gdy linki, pola i standardy są tworzone w sposób przemyślany, ClickUp nie konkuruje z pozostałymi elementami Twojego środowiska. On je porządkuje.

Hub obsługi klientów działa najlepiej, gdy pracownicy mogą samodzielnie odpowiadać na rutynowe pytania bez konieczności szukania odpowiedzi u innych.

Dla mnie oznacza to, że role, etykiety i linki muszą być widoczne tam, gdzie odbywa się praca.

Na poziomie projektu chcę od razu widzieć zespół realizujący dostawę:

Kierownik projektu

Menedżer ds. obsługi klienta

Kierownik techniczny

Osoba odpowiedzialna za mapowanie procesów biznesowych

Właściciel zarządzania zmianami

Dzięki temu wiem, kto pracuje nad danym projektem, bez konieczności otwierania pięciu podzadań.

W przyszłości będzie to również świadczyć o wsparciu dla automatyzacji i agentów. Jeśli role na poziomie projektu są jasno określone, podzadania można łatwiej przypisywać w oparciu o rodzaj pracy.

Etykiety pomagają mi organizować moją własną pracę wykonawczą.

Mój osobisty cykl pracy obejmuje etykietę, którą dodaję, gdy zadanie jest naprawdę gotowe do realizacji. Etykieta ta służy również do kategoryzowania rodzaju pracy.

Na przykład:

Konfiguracja kompilacji

Działania następcze dotyczące klientów

Przygotowanie do spotkania

Mapowanie procesów

Pytania, na które należy odpowiedzieć

Jeśli mam do zrobienia cztery konfiguracje, mogę je pogrupować. Jeśli muszę przygotować się do spotkań lub odpowiedzieć na pytania klientów, również mogę zgrupować te zadania.

Ogranicza to konieczność przełączania się między zadaniami i pomaga mi zachować czas na skupienie, zamiast przeskakiwać przez cały dzień między niepowiązanymi zadaniami.

Jacqui grupuje zadania klientów według etykiet działań w ClickUp, dzięki czemu podobne zadania, takie jak konfiguracja, działania następcze i przygotowanie do spotkań, mogą być łączone w partie.

Porada dla profesjonalistów: Zanim zaczniesz automatyzować przydzielanie zadań, upewnij się, że role są jasno określone. Jeśli system nie wie, kto jest odpowiedzialny za daną część pracy, automatyzacja tylko przyspieszy chaos.

Jak mój pulpit nawigacyjny pokazuje, na co należy zwrócić uwagę w tym tygodniu

Dobry pulpit nawigacyjny nie powinien tylko wyglądać imponująco. Powinien pomagać w podejmowaniu decyzji dotyczących kolejnych zadań.

Gdy struktura jest uporządkowana, pulpity nawigacyjne ClickUp stają się znacznie bardziej użyteczne, ponieważ dane, na których się opierają, są spójne.

To właśnie w tym momencie ten cykl pracy naprawdę zaczyna mi się opłacać.

Pytanie, na które zawsze staram się odpowiedzieć, jest proste:

Nad czym właściwie muszę pracować w tym tygodniu?

Aby to osiągnąć, używam filtrów typów zadań, etykiet i widoków opartych na czasie, aby sortować bieżące zadania w sposób odpowiadający mojemu faktycznemu sposobowi pracy.

Widoki pulpitu nawigacyjnego, na których polegam najbardziej

Najczęściej korzystam z następujących widoków:

Widok pogrupowany według klientów, dzięki czemu mogę zobaczyć pracę w kontekście

Widok pogrupowany według etykiet działań, dzięki czemu mogę łączyć podobne zadania w grupy

Otwórz śledzenie zadań przefiltrowane tak, aby wyświetlać tylko zadania klientów

Praca zaległa, dzięki czemu mogę dostrzec ryzyko, zanim przerodzi się w sytuację kryzysową

Zadania do wykonania w ciągu najbliższych dwóch tygodni, abym mógł zaplanować wszystko z wyprzedzeniem

Zakończone zadania z bieżącego tygodnia, dzięki czemu mogę śledzić postępy

Pytania dotyczące pulpitu nawigacyjnego, na które pomaga mi odpowiedzieć te ustawienia

Mój pulpit nawigacyjny pomaga mi odpowiedzieć na pytania:

Co jest obecnie otwarte?

Ile czasu pracy muszę jeszcze zarezerwować w tym tygodniu?

Co jest zaległe przed moim następnym spotkaniem z klientem?

Co należy wykonać w ciągu najbliższych dwóch tygodni?

Co udało się ostatnio zrealizować i zrobić?

Który klient wymaga uwagi w pierwszej kolejności?

Ta ostatnia kwestia ma większe znaczenie, niż się powszechnie uważa.

Przydatny pulpit nawigacyjny nie tylko pokazuje, co jest opóźnione. Pokazuje również zadania zakończone, co pozwala wszystkim lepiej zrozumieć tempo pracy.

Jak wykorzystuję pola formuł do planowania tygodnia

Jedna z moich ulubionych kart na pulpicie nawigacyjnym wykorzystuje formułę z typem zadania klienta.

Dzięki temu wiem, ile pracy pozostało do wykonania, pogrupowanej według klientów.

To ma znaczenie, ponieważ planuję swój tydzień w oparciu o rzeczywisty czas, a nie nastroje.

Jeśli widzę, że jeden z klientów ma kilka otwartych zadań, a do ich wykonania pozostało półtorej godziny, mogę zarezerwować ten czas przed kolejnym spotkaniem. Jeśli coś jest opóźnione, wiem, na czym najpierw się skupić.

Dzięki temu pulpit nawigacyjny staje się narzędziem do planowania, a nie tylko narzędziem do raportowania.

Pulpit nawigacyjny nie powinien być muzeum wykresów. Powinien pomagać w podejmowaniu działań.

Pulpit nawigacyjny Jacqui w ClickUp pokazuje otwarte zadania, pozostały czas, zaległe prace i osoby odpowiedzialne za zadania w jednym miejscu, co ułatwia cotygodniowe planowanie.

Wskazówka dla profesjonalistów: Twórz karty pulpitu nawigacyjnego w oparciu o pytania, które faktycznie zadajesz co tydzień. Jeśli karta nie pomaga Ci zdecydować, co robić dalej, prawdopodobnie powinna znaleźć się gdzie indziej.

Dlaczego te proste ustawienia działają lepiej niż te wyszukane

Wydajność tego cyklu pracy wynika z prostoty, a nie z dodawania zbędnych funkcji.

Uwielbiam szczegółowe systemy. Potrafię naprawdę nadmiernie komplikować sprawy. Jednak przygotowując ten cykl pracy, ciągle zastanawiałam się: „Czy to nie jest zbyt proste?”.

Wtedy zdałem sobie sprawę, że chodzi właśnie o prostotę.

Istnieje pokusa, by dodawać coraz więcej pól, statusów, wyjątków i specjalnych reguł. Jednak im bardziej skomplikowany staje się system, tym trudniej zespołowi jest konsekwentnie go stosować.

Te ustawienia pozwalają skupić się na tym, co najważniejsze:

Pola projektowe znajdują się w projektach

Pola zadań znajdują się w zadaniach

Linki odsyłają do systemów wspierających

Rola i własność są widoczne na pierwszy rzut oka

Pulpity kontrolne przedstawiają przejrzyste, celowo dobrane dane

Etykiety ułatwiają pracę zbiorczą według typu działania

Pola formułowych zapewniają wsparcie dla planowania tygodniowego

Kiedy Twój zespół wie, co gdzie należy, nie musi już zgadywać.

A kiedy przestaną zgadywać, praca przebiega szybciej i bez zbędnych komplikacji.

Najważniejsze wnioski: System działa, ponieważ jest na tyle prosty, że można mu zaufać. Skomplikowany obszar roboczy może wyglądać imponująco, ale to przejrzysty obszar roboczy jest faktycznie wykorzystywany.

Jak stworzyć własne centrum realizacji zleceń dla klientów w ClickUp

Jeśli Twój zespół wyrosnął już z etapu „po prostu napisz do mnie, jeśli czegoś potrzebujesz”, to jest to zmiana, którą poleciłbym wprowadzić w pierwszej kolejności:

Określ, co należy do poziomu projektu. Określ, co należy do poziomu zadania. Następnie wykorzystaj ClickUp jako hub łączący cały cykl pracy.

Od czego zacząć:

Wybierz jeden cykl pracy dla klienta Wybierz cykl pracy, który powoduje najwięcej niejasności, pytań lub konieczności śledzenia statusu. Utwórz oddzielne typy zadań dla kontekstu projektu i prac wykonawczychUżywaj jednego typu zadania dla projektów klientów, a innego dla zadań klientów. Zdefiniuj pola na poziomie projektuDodaj potrzebne informacje kontekstowe, takie jak usługa, faza, główna osoba kontaktowa klienta, stos technologiczny, ID obszaru roboczego, link do umowy, folder współdzielony oraz przypisanie ról. Zdefiniuj pola na poziomie zadańSkup zadania wykonawcze na tym, co należy zrobić, kto jest za nie odpowiedzialny, kiedy jest termin wykonania i ile pracy pozostało do wykonania. Dodaj bezpośrednie linki do narzędzi będących źródłem prawdziwych danychPołącz foldery Google Drive, transakcje HubSpot, umowy, oferty i plany działania bezpośrednio z zadaniem projektowym. Używaj etykiet do grupowania zadań według typu działaniaGrupuj podobne zadania, aby zyskać więcej czasu na skupienie się na pracy. Stwórz jedną kartę pulpitu nawigacyjnego, która odpowiada na konkretne pytanie dotyczące planowania tygodniowegoZacznij od prostego pytania, np. „Nad czym muszę pracować w tym tygodniu?”. Udoskonalaj dopiero po tym, jak zespół zacznie z tego korzystaćNie twórz wszystkich pól, które mogą kiedyś okazać się potrzebne. Twórz te, które faktycznie wykorzystuje Twój obecny cykl pracy.

Nie potrzebujesz bardziej skomplikowanych ustawień. Potrzebujesz bardziej przejrzystych ustawień.

A kiedy już skończy się poszukiwanie skarbów, skalowanie staje się o wiele łatwiejsze.

Gotowy, aby położyć kres poszukiwaniom informacji dotyczących realizacji zleceń dla klientów?

Przejrzysty system realizacji zadań dla klientów to coś więcej niż tylko uporządkowany obszar roboczy. To system, któremu Twój zespół może zaufać.

Zamiast śledzić aktualizacje, szukać linków i zgadywać, jaki jest zakres projektu, możesz otworzyć ClickUp i dowiedzieć się, czego potrzebujesz, gdzie to potrzebujesz i kiedy to potrzebujesz.

Właśnie to umożliwiają pola niestandardowe według typu zadania.

Pomagają one umieścić odpowiednie informacje na odpowiednim poziomie pracy, dzięki czemu Twoje projekty zachowują kontekst, a zadania pozostają skoncentrowane na realizacji.

Jeśli z tego cyklu pracy zapamiętasz tylko jedną rzecz, niech to będzie właśnie to:

Problem nie leży w narzędziach. Najpierw musisz zmienić sposób pracy.

Po zdefiniowaniu zasad ClickUp staje się znacznie łatwiejszy w obsłudze, bardziej godny zaufania i łatwiejszy do skalowania.

A jeśli jesteś gotowy, aby stworzyć system realizacji zadań dla klientów, któremu Twój zespół naprawdę może zaufać, zacznij od ClickUp.