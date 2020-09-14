Jak budujemy zaufanie dzięki zgodności z SOC 2

Bezpieczeństwo i prywatność wszystkich naszych użytkowników są dla nas priorytetem w ClickUp.

Naszym celem jest nie tylko pomóc Ci zwiększyć wydajność, ale także zapewnić Ci pewność, że praca wykonywana na naszej platformie jest zawsze bezpieczna.

Dlatego z ogromną radością ogłaszamy, że uzyskaliśmy wiodący w branży certyfikat audytowy zgodności z zasadami usług zaufania (SOC 2) w zakresie kontroli organizacji świadczących usługi, skupiający się na bezpieczeństwie.

No dobrze, ale co to wszystko oznacza dla Ciebie?

Oto, czym jest zgodność z SOC 2, jak ją osiągnęliśmy i co robimy, aby zapewnić najwyższy poziom zaufania i bezpieczeństwa najbardziej wydajnym ludziom na świecie: czyli wam!

Czym jest SOC 2?

Zasadniczo jest to jedno z najbardziej pożądanych osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa oprogramowania. Świadczy ono o nieustannym wysiłku, dzięki któremu nasze systemy, serwery i produkty są liderami w branży pod względem bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Standard SOC 2 (Service Organization Controls) to audyt bezpieczeństwa i poświadczenie opracowane specjalnie dla firm oferujących oprogramowanie jako usługę (SaaS), które zarządzają danymi klientów.

Organizacje i użytkownicy końcowi muszą mieć pewność, że ich dane są bezpieczne w rękach dostawcy usług SaaS. Dlatego ściśle współpracujemy z firmą Schellman, wiodącym dostawcą usług w zakresie poświadczeń i zgodności, która przeprowadza niezależne audyty i weryfikuje nasze mechanizmy kontroli organizacyjne i technologiczne. Audyt przeprowadzany przez firmę Schellman odbywa się zgodnie z ramami zgodności SOC 2 opracowanymi przez Amerykański Instytut Biegłych Księgowych ( AICPA ).

W jaki sposób firma ClickUp uzyskała certyfikat SOC 2 typu 1?

SOC 2 to jeden z wiodących standardów bezpieczeństwa w sektorze SaaS. Certyfikat ten jest przyznawany wyłącznie po przeprowadzeniu rygorystycznego i regularnego audytu, który obejmuje pięć zasad zaufania i rzetelności określonych przez AICPA:

Bezpieczeństwo : ochrona przed nieuprawnionym dostępem

Dostępność : zapewnienie gotowości systemu do pracy i użytkowania

Rzetelność przetwarzania: przetwarzanie w systemie jest zakończone, dokładne, terminowe i autoryzowane

Poufność : informacje uznane za poufne są chronione zgodnie z zobowiązaniami, które zostały podjęte, lub zawartymi ustaleniami

Prywatność: dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane, przechowywane, ujawniane i niszczone zgodnie z zobowiązaniami zawartymi w polityce prywatności podmiotu oraz z kryteriami określonymi w Ogólnie Przyjętych Zasadach Ochrony Danych Osobowych wydanych przez AICPA i CICA (Kanadyjski Instytut Biegłych Księgowych)

Ramy audytu i uzyskania certyfikatu SOC 2 są tak kompleksowe, że wiele instytucji finansowych, rządowych i medycznych współpracuje wyłącznie z dostawcami, którzy posiadają ten certyfikat.

SOC 2 typu 1 a SOC 2 typu 2

Warto pamiętać, że raporty SOC 2 występują w dwóch różnych wariantach: typu 1 i typu 2.

Nasze poświadczenie SOC 2 należy do pierwszej kategorii (Typ 1), co oznacza, że raporty SOC 2 potwierdzają, iż nasza platforma została odpowiednio zaprojektowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych. ClickUp pracuje obecnie nad uzyskaniem certyfikatu SOC 2 Typ 2 i w nowym roku udostępni dalsze informacje na ten temat.

Oznacza to, że stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo, poufność, dokładność i stałą prywatność Państwa danych — a ponadto zlecamy niezależnej firmie przeprowadzenie audytu i weryfikacji tego poziomu bezpieczeństwa.

Nasze nieustanne zaangażowanie w zapewnienie Państwu bezpieczeństwa

Wiemy, że korzystając z ClickUp, obdarzasz nas swoim zaufaniem. Dlatego właśnie Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem.

W dalszym ciągu staramy się zasłużyć na Państwa zaufanie poprzez:

Nasze poświadczenie zgodności z SOC 2 to tylko kolejny kamień milowy w realizacji naszego zobowiązania. W końcu stworzyliśmy ClickUp po to, by umożliwić Ci osiąganie więcej — bez obaw o niewłaściwe wykorzystanie Twoich danych lub informacji.

