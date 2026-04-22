10 najlepszych alternatyw dla Olovka AI w 2026 roku

👀 Czy wiesz, że? Wykorzystanie AI przez studentów gwałtownie wzrosło do 92%, w porównaniu z 66% zaledwie rok wcześniej.

Jednak wraz z upowszechnieniem się AI wzrosły wymagania dotyczące jakości. Nie wystarczy już stworzyć szybkiego szkicu. Teraz musisz tworzyć prace, które zawierają dokładne cytaty i dobrze łączą pomysły.

Olovka AI to popularny punkt wyjścia do szybkiego tworzenia esejów. Jednak często napotyka ograniczenia, gdy praca wymaga akademickiej głębi. Dla naukowców i studentów ogólny „bot do esejów” może stanowić ryzyko. Nie chcesz przecież pominąć niuansów lub cytować z niezweryfikowanych źródeł.

W tym przewodniku przedstawiono najlepsze alternatywy dla Olovka AI na rok szkolny 2026.

Alternatywy dla Olovka AI w skrócie

Oto krótkie zestawienie najlepszych alternatyw dla Olovka AI, dla kogo są one przeznaczone, ich najważniejsze funkcje oraz ceny.

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Pisanie wspomagane przez AI, które pozostaje w połączeniu z zadaniami, dokumentami i terminami ClickUp Brain, Brain MAX, Docs, AI Notetaker, Super Agents, automatyzacje, Clips, Notepad, przypomnienia Free Forever; możliwość dostosowania do potrzeb Enterprise Notion AI Pisanie wspomagane AI w ramach elastycznej bazy wiedzy do tworzenia notatek i badań Pytania i odpowiedzi w całym obszarze roboczym, przepisywanie/streszczanie w tekście, automatyczne wypełnianie bazy danych Dostępny Free Plan; plany płatne od 12 USD miesięcznie The Good AI Tworzenie uporządkowanych esejów akademickich z szybkimi konspektami i cytatami Przepływ tworzenia eseju od konspektu do szkicu, ton akademicki, formatowanie cytatów Dostępny Free Plan; plany płatne od 5 USD miesięcznie EduWriter AI Artykuły naukowe zawierające liczne cytaty z wsparciem wykrywania plagiatu Automatyczne cytaty w różnych stylach, wykrywanie plagiatu, eksport dokumentów w formacie sformatowanym Dostępny Free Plan; plany płatne od 19 USD miesięcznie Samwell. /AI Pisanie akademickie z wsparciem badań i podaniem źródeł Wyszukiwanie źródeł akademickich, przewodnik po cyklu pracy nad esejem, przełącznik stylów cytowania Dostępny Free Plan; plany płatne od 15,32 USD miesięcznie Writeless Szybkie tworzenie długich szkiców esejów przy minimalnym nakładzie pracy Długie formularze robocze, propozycje tematów, regulowana złożoność tekstu Dostępny Free Plan; plany płatne od 24,99 USD miesięcznie MyEssayWriter AI Tworzenie konspektów esejów i dłuższych szkiców z podstawową pomocą w zakresie poprawek Kreator konspektów, generowanie rozbudowanych esejów, sugestie dotyczące poprawek Płatne plany od 7,99 USD miesięcznie QuillBot AI Parafrazowanie, poprawki gramatyczne i szybkie przeróbki Tryby parafrazowania, sprawdzanie gramatyki, streszczanie + generator cytatów Dostępny Free Plan; plany płatne od 4,17 USD miesięcznie EssayFlow AI Teksty akademickie przypominające ludzkie, z narzędziami do wykrywania i cytowania Weryfikacja wykrywania AI, wsparcie dla cytatów, narzędzia do wykrywania plagiatu, pisanie wielojęzyczne Płatne plany od 27,98 USD miesięcznie Grammarly Korekta gramatyczna i stylistyczna w czasie rzeczywistym we wszystkich aplikacjach Integracja z przeglądarką i aplikacją, wykrywanie tonu wypowiedzi, sugestie dotyczące przejrzystości Dostępny Free Plan; plany płatne od 30 USD miesięcznie

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Olovka AI

Olovka AI to asystent pisania oparty na sztucznej inteligencji, stworzony z myślą o pisaniu prac naukowych i esejów. Doskonale radzi sobie z generowaniem uporządkowanych esejów i obsługą cytatów. Ale co się stanie, gdy Twoje zadania związane z pisaniem wykraczają poza salę lekcyjną?

Wiele zespołów codziennie zajmuje się szerokim zakresem zadań związanych z pisaniem — od e-maili do klientów i raportów projektowych po dokumentację wewnętrzną i teksty marketingowe. Korzystanie z narzędzia przeznaczonego wyłącznie do tworzenia esejów w tych zadaniach powoduje utrudnienia.

Ciągła konieczność przełączania się między narzędziem do pisania opartym na sztucznej inteligencji a rzeczywistym obszarem roboczym powoduje rozproszenie kontekstu. Skłania to również zespoły do poszukiwania lepszych rozwiązań. W rzeczywistości tylko 23% pracowników jest w pełni zadowolonych ze swoich aplikacji służbowych z powodu tej fragmentacji.

Oto kluczowe powody, dla których zespoły szukają alternatyw dla Olovka AI:

Szersze wsparcie w pisaniu: Potrzebujesz narzędzia, które poradzi sobie nie tylko z esejami, ale także z profesjonalnymi e-mailami, raportami i tekstami marketingowymi

Współpraca zespołowa: Twój pisarz AI powinien być zintegrowany z miejscem, w którym Twój Twój pisarz AI powinien być zintegrowany z miejscem, w którym Twój zespół już współpracuje

Integracja z cyklem pracy: Najlepsze narzędzia AI łączą się bezpośrednio z Twoimi zadaniami, projektami i dokumentacją, dzięki czemu nie musisz przełączać się między aplikacjami

Sugestie uwzględniające kontekst: Potrzebujesz sztucznej inteligencji, która rozumie Twoją pracę i potrafi odpowiednio dostosować jej ton i styl

👀 Czy wiesz, że? Słowo „esej” pochodzi od francuskiego czasownika „essayer”, co dosłownie oznacza „próbować” lub „podjąć próbę”. Michel de Montaigne ukuł ten termin w XVI wieku, ponieważ postrzegał swoje pisma jako „próby” uporządkowania swoich myśli.

Najlepsze alternatywy dla Olovka AI /AI

Każde z poniższych narzędzi oferuje coś innego — większe możliwości dostosowania, lepszą integrację z funkcjami wyszukiwania lub wsparcie dla szerszego zakresu zadań związanych z pisaniem.

Zacznijmy od najlepszego:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do pisania wspomaganego AI zintegrowanego z całym cyklem pracy)

Twórz eseje w preferowanym tonie i stylu dzięki ClickUp Brain

Olovka AI została stworzona, aby pomóc studentom w szybszym pisaniu esejów. Jednak gdy Twoja praca wykracza poza pojedynczy szkic, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko narzędzia do pisania opartego na AI. Musisz mieć dostęp do swoich notatek, wyników badań, tekstów i terminów, aby zachować połączenie.

Właśnie w tym zakresie ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, wyprzedza konkurencję.

Na początek mamy ClickUp Brain, najbardziej kontekstową AI, która rozwiązuje odwieczne problemy związane z halucynacjami i niekompletną pracą.

Wykrywaj i poprawiaj niedociągnięcia AI w każdym tekście dzięki ClickUp Brain

Możesz go używać do:

Twórz oryginalną zawartość

Przepisz fragmenty

Popraw przejrzystość

Podsumuj obszerne materiały

Przetłumacz tekst

I wiele więcej

Brain może również generować tekst na podstawie podpowiedzi bezpośrednio w ClickUp Docs lub innych polach tekstowych. Działa również na zaznaczonym tekście w Docs. Oznacza to, że gdy akapit wydaje się niepasujący, możesz go przerobić bez kopiowania wszystkiego do innego narzędzia.

Nieustannie udoskonalaj swoją zawartość dzięki ClickUp Brain w dokumentach

Ponadto dzięki ClickUp Docs możesz tworzyć i przechowywać dokumenty, notatki z zajęć oraz materiały do nauki w redaktorze umożliwiającym współpracę. Po zrobieniu wystarczy je sformatować, dodając nagłówki, wyróżnienia, cytaty, bloki kodu, przyciski, separatory i wiele innych elementów.

Dokumenty zapewniają wsparcie dla osadzania treści i współpracy na żywo, dzięki czemu możesz z łatwością łączyć pisanie w pojedynkę, współdzielone notatki i zadania związane z projektami.

Twórz szkice dokumentów i notatki do nauki z elastycznym formatowaniem w ClickUp Docs

W dokumentach i innych obszarach tekstowych polecenia /AI wyświetlają pomoc AI w pisaniu dokładnie tam, gdzie pracujesz. Pomaga to w burzy mózgów, tworzeniu szkiców lub przepisywaniu tekstu bez przerywania przepływu pracy.

W przypadku wykładów i zajęć na żywo ClickUp AI Notetaker przejmuje pałeczkę tam, gdzie większość narzędzi do pisania opartych na sztucznej inteligencji się kończy. Może automatycznie dołączać do spotkań w Zoom, Microsoft Teams i Google Meet oraz je nagrywać.

Następnie ClickUp udostępnia Ci przegląd, najważniejsze wnioski, kolejne kroki, kluczowe tematy, listę uczestników oraz pełny zapis. Wszystko to w dokumencie, do którego zostaniesz dodany.

Wszystkie te materiały są przechowywane w Docs Hub, a później możesz nawet zadawać pytania dotyczące ich treści AI. Koniec z ponownym oglądaniem długich wykładów lub przeszukiwaniem znaczników czasu.

Otrzymuj nagrania ze spotkań, transkrypcje i elementy do wykonania w swojej Skrzynce odbiorczej dzięki funkcji AI Notetaker w ClickUp

Superagenci ClickUp przenoszą wszystko na wyższy poziom. Są to autonomiczni agenci, których można skonfigurować do wykonywania kluczowych zadań w oparciu o kontekst obszaru roboczego. Mogą oni automatycznie realizować zadania, aktualizować priorytety, tworzyć zawartość i zarządzać cyklami pracy, a ostateczna decyzja należy do Ciebie.

Możesz na przykład skorzystać z:

Agent badawczy AI : Gromadzi i porządkuje informacje na określone tematy. Przekształca surowe dane badawcze w materiał, na podstawie którego można faktycznie pisać : Gromadzi i porządkuje informacje na określone tematy. Przekształca surowe dane badawcze w materiał, na podstawie którego można faktycznie pisać

Action Item Extractor Agent : Przegląda notatki z wykładów, transkrypcje i dyskusje na zajęciach, aby wyodrębnić zadania do wykonania. Przypisuje do nich właścicieli, ustala terminy realizacji i automatycznie tworzy połączone zadania ClickUp : Przegląda notatki z wykładów, transkrypcje i dyskusje na zajęciach, aby wyodrębnić zadania do wykonania. Przypisuje do nich właścicieli, ustala terminy realizacji i automatycznie tworzy połączone zadania ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Partner do nauki oparty na AI : Skorzystaj z : Skorzystaj z ClickUp Brain MAX (komputerowego asystenta AI), aby wyjść poza proste tworzenie szkiców. Analizuje on przesłane przez Ciebie programy nauczania, notatki z wykładów i poprzednie eseje, aby pisać z uwzględnieniem kontekstu. Może również poprawić ton Twojego tekstu i pomóc w budowaniu mocniejszych argumentów w zadaniach.

Krótkie wideo wyjaśniające : Projekt grupowy? Nagraj swój ekran za pomocą : Projekt grupowy? Nagraj swój ekran za pomocą ClickUp Clips , aby wyjaśnić pomysły i udostępnić opinie bez długich wątków komentarzy

Nigdy nie przegap terminów : Bądź na bieżąco dzięki : Bądź na bieżąco dzięki przypomnieniom ClickUp . Ustaw powiadomienia o sesjach nauki, terminach egzaminów i szybkich działaniach następczych, aby nigdy nie spóźnić się z oddaniem pracy

Ogranicz pracę ręczną : skonfiguruj : skonfiguruj automatyzacje ClickUp , aby zająć się rutynowymi zadaniami. Na przykład automatyzacja może przenieść zadanie do statusu „Gotowe” po przesłaniu pracy lub przypomnieć Ci o zbliżającym się terminie.

Stwórz strukturę : Uporządkuj swoje życie dzięki : Uporządkuj swoje życie dzięki hierarchii ClickUp (Przestrzenie → Foldery → Lista → Zadania). Możesz mieć osobne miejsca na każdą klasę, folder i zadanie. Dzięki temu Twoje zadania domowe i notatki będą w jednym miejscu

Przestrzeń na szybkie notatki: Używaj : Używaj Notatnika ClickUp , aby zapisywać pomysły, szkice lub notatki z zajęć w momencie, gdy tylko przyjdą Ci do głowy. Kiedy będziesz gotowy, aby je zrealizować, zamień je w zadania, które można śledzić

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

Ujednolicony obszar roboczy eliminuje rozproszenie narzędzi: pisanie, zadania, dokumenty i czat znajdują się na pisanie, zadania, dokumenty i czat znajdują się na jednej platformie , dzięki czemu nie musisz kopiować zawartości między aplikacjami ani tracić kontekstu

Sugestie AI dostosowane do kontekstu: ClickUp Brain rozumie strukturę Twojego obszaru roboczego, a jego sugestie są dostosowane do Twojej rzeczywistej pracy

Skala od użytkownika indywidualnego do Enterprise: Niezależnie od tego, czy jesteś użytkownikiem indywidualnym, czy dużym zespołem, otrzymujesz te same możliwości pisania z wykorzystaniem AI

Wady:

Ogromna liczba funkcji może stanowić wyzwanie dla użytkowników, którzy dopiero zaczynają korzystać z platform typu „wszystko w jednym”.

Aby w pełni wykorzystać zaawansowane funkcje AI, warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z dokumentacją

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Użytkownik G2 mówi:

Dzięki ClickUp stałem się znacznie bardziej zorganizowany, jeśli chodzi o moje miejsce pracy jako studenta, a także o codzienne przypomnienia dotyczące moich innych zainteresowań. Aplikacja pozwala również na dogłębną personalizację za pomocą szablonów, dzięki czemu przestrzeń staje się bardziej osobista.

Dzięki ClickUp stałem się znacznie bardziej zorganizowany, jeśli chodzi o moje miejsce pracy jako studenta, a także o codzienne przypomnienia dotyczące moich innych zainteresowań. Aplikacja pozwala również na dogłębną personalizację za pomocą szablonów, dzięki czemu przestrzeń staje się bardziej osobista.

📮 ClickUp Insight: Prokrastynacja to ciężkie uczucie. W rzeczywistości prawie połowa osób, które wzięły udział w naszej ankiecie, czuje się winna, gdy nie pracuje. Często jednak problemem nie jesteś Ty — to Twoje ustawienia. Jeśli Twoje notatki są w chaosie lub nie wiesz, co zrobić dalej, trudno jest zacząć. ClickUp Brain MAX pomoże Ci zrobić ten pierwszy, łatwy krok. Po prostu zapytaj: „Nad czym powinienem dzisiaj pracować?” lub „Co mnie powstrzymuje?”. Narzędzie przeanalizuje Twoje zadania i od razu udzieli jasnej odpowiedzi. Ponadto funkcja Talk-to-Text pomaga Ci myśleć na głos. Nie musisz wpisywać idealnej podpowiedzi ani wysyłać tekstu do trzech różnych znajomych. Po prostu powiedz, co myślisz, i zabierz się do pracy bez stresu.

2. Notion AI (najlepsze rozwiązanie do pisania z wykorzystaniem AI w ramach elastycznych baz wiedzy)

za pośrednictwem Notion

Notion AI to asystent wbudowany bezpośrednio w obszar roboczy Notion. Jest przydatny dla studentów i naukowców, którzy przechowują duże ilości notatek, plików PDF i transkrypcji wykładów w jednej lokalizacji. W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi do czatu, wykorzystuje konkretne dane z Twoich prywatnych stron, aby odpowiadać na pytania lub porządkować pliki.

Narzędzie wykorzystuje logikę wyszukiwania obejmującą cały obszar roboczy. Załóżmy, że poprosisz AI o znalezienie konkretnej teorii ukrytej w notatkach z całego semestru. Asystent przeszuka całą bazę danych, aby wyświetlić dokładną odpowiedź wraz z linkami do źródła.

Może również przekształcić chaotyczną listę punktów w uporządkowaną tabelę. Zauważysz również, że dane takie jak „Data” lub „Kluczowa koncepcja” są wypełniane automatycznie na podstawie zawartości strony.

Najlepsze funkcje Notion AI

Kontekstowe pytania i odpowiedzi w całym obszarze roboczym: Zadaj pytania Notion AI, a narzędzie przeszuka cały Twój obszar roboczy, aby udzielić odpowiedzi

Twórz i ulepszaj zawartość bezpośrednio w dokumencie: zaznacz dowolny fragment tekstu w dokumencie i poproś AI o jego przepisanie, rozwinięcie lub streszczenie bezpośrednio

Automatyczne wypełnianie pól bazy danych: Notion AI może automatycznie wypełniać pola bazy danych na podstawie zawartości strony, ograniczając konieczność ręcznego wprowadzania danych

Zalety i wady Notion AI

Zalety:

Elastyczna struktura obszaru roboczego dostosowuje się do niemal każdego zastosowania

AI rozumie kontekst Twojego obszaru roboczego, dzięki czemu sugestie są bardziej trafne

Duża galeria szablonów pomoże Ci szybciej rozpocząć pracę

Wady:

Funkcje AI wymagają dodatkowej subskrypcji wykraczającej poza podstawowy plan Notion

W przypadku bardzo dużych obszarów roboczych wydajność może ulec spowolnieniu

Ceny Notion AI

Free : (Ograniczona wersja próbna Notion AI)

Dodatkowo : 12 USD miesięcznie za użytkownika (ograniczona wersja próbna Notion AI)

Business : 24 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion AI

G2: 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 2000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion AI?

Użytkownik G2 mówi:

Podoba mi się system bloków oraz możliwość przekształcenia prostej notatki w złożoną relacyjną bazę danych. Bardzo cenię sobie podsumowania wątków oparte na AI, Slack Huddles, narzędzie Workflow Builder oraz nowe funkcje list i Canvas.

Podoba mi się system bloków oraz możliwość przekształcenia prostej notatki w złożoną relacyjną bazę danych. Bardzo cenię sobie podsumowania wątków oparte na AI, Slack Huddles, narzędzie Workflow Builder oraz nowe funkcje list i Canvas.

3. The Good AI (Najlepsze do tworzenia uporządkowanych esejów akademickich)

The Good AI to asystent pisania dostosowany do potrzeb studentów piszących eseje. Pomaga osobom borykającym się z problemem „pustej strony”.

Za pomocą tego narzędzia możesz w ciągu kilku minut stworzyć szkice z pełnymi odniesieniami. W przeciwieństwie do typowych chatbotów, od samej pierwszej podpowiedzi zachowuje ono akademicki ton i stosuje poprawne cytaty.

Wpisz podpowiedź do eseju i wybierz, jak długi ma być tekst. AI stworzy dla Ciebie pełny zarys — czyli wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

Gdy masz już szkic, zaznacz dowolne zdanie, aby AI napisała za Ciebie kolejną część. Możesz również skorzystać z wbudowanych narzędzi do poprawiania gramatyki i sprawdzania tekstu pod kątem AI. Pomoże Ci to dopracować pracę przed jej oddaniem.

Najlepsze funkcje Good AI

Strukturalne eseje: Wygeneruj zakończony esej zawierający wstęp, akapity główne i zakończenie na wybrany temat

Wsparcie dla wielu rodzajów esejów: Generuj eseje argumentacyjne, ekspozycyjne, opisowe lub narracyjne w zależności od potrzeb

Automatyczne cytaty: Narzędzie może dodawać cytaty w formatach takich jak APA, MLA lub Chicago

Zalety i wady Good AI

Zalety:

Szybko generuje uporządkowane eseje, oszczędzając czas potrzebny na tworzenie wstępnych wersji

Wsparcie w zakresie cytowania pomaga spełnić wymagania dotyczące formatowania akademickiego

Jego prosty interfejs wymaga minimalnego nakładu czasu na naukę obsługi

Wady:

Narzędzie to ma limit i ogranicza się do esejów akademickich oraz nie nadaje się do profesjonalnego pisania.

Wygenerowana zawartość może wymagać znacznej edycji, aby pasowała do Twojego osobistego stylu.

Nie posiada funkcji współpracy przy zespołowych projektach pisarskich

Ceny Good AI /AI

Free

Premium: 5 USD/miesiąc

Oceny i recenzje serwisu The Good AI

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

4. EduWriter AI (najlepsze rozwiązanie do prac naukowych zawierających wiele cytatów)

za pośrednictwem EduWriter AI /AI

EduWriter AI to asystent oparty na sztucznej inteligencji przeznaczony dla studentów i naukowców, którzy muszą dotrzymać terminów. Tworzy w pełni sformatowane prace naukowe w mniej niż 20 sekund.

W przeciwieństwie do ogólnej sztucznej inteligencji, to narzędzie zostało stworzone z myślą o zasadach obowiązujących w szkole. Zawiera ono narzędzie do oceniania esejów oraz narzędzie do tworzenia cytatów zgodnie z 7. edycją stylu APA.

Aby rozpocząć, wystarczy wpisać temat. Następnie wybierz poziom, od szkoły średniej po studia doktoranckie. Narzędzie stworzy przejrzysty szkic zawierający wstęp, tezę i podsumowanie końcowe.

Możesz pobrać zawartość jako plik Word. Będzie ona zawierała stronę tytułową, listę źródeł oraz odpowiednie odstępy. Ponadto wszystkie wykorzystane źródła są połączone z Twoim tekstem.

Najlepsze funkcje EduWriter AI

Automatyczne cytowanie w wielu formatach: Generuj cytaty w formatach APA, MLA, Chicago, Harvard i innych

Wbudowana funkcja wykrywania plagiatu: Sprawdź oryginalność zawartości przed przesłaniem

Integracja badań: AI może pobierać istotne informacje ze źródeł akademickich w celu zapewnienia wsparcia dla Twoich argumentów

Zalety i wady EduWriter AI

Zalety:

Rozbudowane wsparcie cytatów ogranicza ręczne formatowanie

Sprawdzanie pod kątem plagiatu zapewnia spokój ducha przed przesłaniem pracy

Integracja z funkcjami badawczymi pomaga szybko znaleźć dowody wspierające

Wady:

Narzędzie to skupia się wyłącznie na pisaniu akademickim i nie nadaje się do innych rodzajów zawartości.

Jakość wyników może się różnić w zależności od złożoności tematu

Nie możesz dostosować stylu ani tonu pisania

Ceny EduWriter AI /AI

Free

Premium: 19 USD/miesiąc

Oceny i recenzje EduWriter AI

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o EduWriter AI?

Użytkownik Capterra mówi:

Moje ogólne wrażenia z korzystania z EduWriter.ai są pozytywne. Jest to narzędzie łatwe w obsłudze, pozwalające zaoszczędzić mnóstwo czasu i generujące dobrze skonstruowaną zawartość akademicką. Chociaż nadal konieczne są sporadyczne poprawki, jest to niezawodne narzędzie, które wspiera wydajność i skutecznie zaspokaja większość potrzeb związanych z pisaniem.

Moje ogólne wrażenia z korzystania z EduWriter.ai są pozytywne. Jest to narzędzie łatwe w obsłudze, pozwalające zaoszczędzić mnóstwo czasu i generujące dobrze skonstruowaną zawartość akademicką. Chociaż nadal konieczne są sporadyczne poprawki, jest to niezawodne narzędzie, które wspiera wydajność i skutecznie zaspokaja większość potrzeb związanych z pisaniem.

5. Samwell.ai (Najlepsze do pisania prac naukowych opartych na badaniach)

Znalezienie wiarygodnych źródeł do pracy naukowej może zająć wiele godzin ręcznego wyszukiwania. Jest to zbyt nieefektywne i utrudnia zbudowanie mocnej argumentacji opartej na dowodach.

Samwell.ai to asystent badawczy oparty na AI, który pomaga w tym zakresie. Wyszukuje źródła akademickie, które można wykorzystać w Twoich tekstach. Potrafi znaleźć źródła, streścić ich treść i umieścić cytaty bezpośrednio w Twoim szkicu.

Narzędzie korzysta z bazy ponad 20 bibliotek akademickich. Dzięki temu masz pewność, że cytowane źródła są autentyczne i zweryfikowane przez ekspertów. A gdy szkic będzie gotowy, użyj funkcji „Redaktor”, aby wstawić niestandardowe tabele, wykresy i odnośniki do wideo.

Najlepsze funkcje Samwell.ai

Asystent badawczy oparty na AI: narzędzie wyszukuje odpowiednie źródła naukowe na podstawie wybranego tematu. Sugeruje również, jak je wykorzystać.

Przewodnik w cyklu pracy nad esejem: Partner logiczny krok po kroku pomaga dopracować tezę i stworzyć uporządkowany plan działania

Przełącznik stylów cytowania: Przełączaj się między stylami MLA, APA, Chicago, IEEE i innymi za pomocą jednego kliknięcia, aby dopasować je do swoich wymagań

Zalety i wady Samwell.ai

Zalety:

Podejście oparte na badaniach gwarantuje, że Twoja zawartość jest poparta źródłami

Automatyczne formatowanie cytatów pozwala zaoszczędzić czas przy tworzeniu bibliografii

Jest to przydatne dla studentów, którzy dopiero zaczynają przygodę z badaniami naukowymi

Wady:

Narzędzie to ma limit i ogranicza się do pisania akademickiego oraz nie nadaje się do tworzenia zawartości biznesowej ani kreatywnej.

Jakość źródła zależy od dostępnych baz danych i może nie obejmować wszystkich tematów

Wygenerowana zawartość może wymagać poprawek, aby spełniała Twoje wymagania

Ceny Samwell.ai

Free

Akademicki: 15,32 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Samwell.ai

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Samwell. AI?

Użytkownik Reddita mówi:

Osobiście uważam, że jest to niezwykle przydatne przy pisaniu artykułów naukowych.

Osobiście uważam, że jest to niezwykle przydatne przy pisaniu artykułów naukowych.

🧠 Ciekawostka: Pierwsza w historii asystentka dydaktyczna oparta na AI, Jill Watson, świetnie wykonywała swoją pracę. Tak dobrze, że jej studenci z Georgia Tech nie mieli pojęcia, że nie jest człowiekiem. Przez wiele miesięcy 2016 roku doskonale zarządzała wpisami na forum i odpowiadała na pytania studentów. Wielkie „ujawnienie” nastąpiło dopiero pod koniec semestru. To klasyczny przykład tego, jak potężna może być AI, gdy dostarczy się jej odpowiedni „kontekst”.

6. Writeless (Najlepsze do szybkiego tworzenia szkiców esejów przy minimalnym nakładzie pracy)

Czasami najtrudniejszą częścią pisania jest po prostu rozpoczęcie pracy. Blok twórczy może sprawić, że będziesz wpatrywać się w pustą stronę, nie mając żadnych pomysłów. Jest to stresujące, gdy masz napięty termin.

Writeless stawia na szybkość, umożliwiając szybkie tworzenie szkiców esejów przy minimalnym udziale użytkownika. Jest przeznaczony dla studentów, którzy potrzebują szybkiego startu i planują samodzielnie dokończyć pracę. Wystarczy wpisać temat, aby w ciągu kilku sekund otrzymać szkic — bez konieczności zarządzania skomplikowanymi ustawieniami.

Najlepsze funkcje Writeless

Długie prace: Twórz prace naukowe o objętości do 20 000 słów (około 40 stron) za jednym zamachem

Propozycje tematów: Jeśli utkniesz, Writeless może zaproponować tematy lub punkty widzenia do zgłębienia

Możliwość dostosowania: Dostosuj poziom formalności, styl wypowiedzi i poziom trudności tekstu do swojego stylu lub potrzeb

Zalety i wady Writeless

Zalety:

Zapewnia niezwykle szybkie wyniki dla użytkowników, którzy potrzebują szybko przygotować szkice

Prosty interfejs nie wymaga długiego wdrażania

Przydatne do burzy mózgów i przełamania bloku twórczego

Wady:

Możliwości kontrolowania struktury, tonu lub głębi tekstu są ograniczone

Wygenerowana zawartość często wymaga znacznej edycji

Brak wsparcia dla cytatów i sprawdzania plagiatu

Ceny Writeless

Free

Miesięcznie: 30 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Writeless

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

7. MyEssayWriter AI (najlepsze do tworzenia logicznych szkieletów esejów)

MyEssayWriter AI pomaga uczniom szkół średnich i studentom, którzy nie wiedzą, jak zacząć. Nie jest to skomplikowane narzędzie badawcze. Jest natomiast proste w obsłudze i szybko tworzy przejrzysty szkic.

Aby rozpocząć, wystarczy wpisać temat. Następnie wybierz styl, np. esej „argumentacyjny” lub „opisowy”. AI tworzy tezę i pełny zarys. Następnie możesz użyć narzędzia „Humanizer”, aby dostosować wynik do swojego stylu pisania.

Najlepsze funkcje MyEssayWriter AI

Rozbudowane eseje: Twórz długie eseje na potrzeby prac badawczych lub rozbudowanych zadań

Kreator konspektów: Zacznij od niestandardowego konspektu, aby mieć pewność, że zawartość obejmuje wszystkie wymagane punkty

Sugestie dotyczące poprawek: Narzędzie oferuje sugestie dotyczące ulepszenia zawartości

Zalety i wady MyEssayWriter AI

Zalety:

Dobrze radzi sobie z dłuższymi rodzajami zawartości

Kreator konspektów jest dostawcą kontroli nad strukturą przed generowaniem treści

Sugestie dotyczące poprawek pomagają ulepszyć wstępne wersje tekstu

Wady:

Dłuższe teksty mogą zawierać powtórzenia lub niespójności

Wciąż wymagają one znacznej edycji, aby przesłane prace uzyskały jakość akademicką

Ogranicza się do formatów esejów

Ceny MyEssayWriter AI

Podstawowy : 7,99 USD/miesiąc

Pro : 14,99 USD/miesiąc

Premium: 19,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje MyEssayWriter AI

G2 : 4,6/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o MyEssayWriter AI?

Użytkownik G2 mówi:

Jego funkcja wyszukiwania i cytowania pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, a AI generuje dobrze skonstruowany, naturalnie brzmiący tekst, który sprawia wrażenie, jakby był moją pracą.

Jego funkcja wyszukiwania i cytowania pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, a AI generuje dobrze skonstruowany, naturalnie brzmiący tekst, który sprawia wrażenie, jakby był moją pracą.

8. QuillBot AI (najlepsze do parafrazowania i poprawiania gramatyki)

za pośrednictwem QuillBot AI / AI

Skończyłeś pierwszy szkic, ale wydaje Ci się, że jest chaotyczny. Martwisz się, że zawiera błędy lub że ton nie jest do końca odpowiedni. Naprawdę, dopracowanie szkicu może być równie trudne jak samo pisanie.

QuillBot pomaga przeredagować szkic, poprawiając gramatykę i zwiększając przejrzystość tekstu. To narzędzie do parafrazowania oferuje wiele trybów, takich jak „płynność” czy „formalny”. Dzięki temu możesz dostosować ton i styl tekstu do potrzeb.

Najlepsze funkcje QuillBot AI

Toggl między ponad 10 trybami parafrazowania: wybieraj spośród stylów, takich jak Standardowy, Płynny, Formalny lub Akademicki, aby dostosować tekst do swoich wymagań

Sprawdzanie gramatyki: Wykrywaj błędy gramatyczne, problemy interpunkcyjne i niezręczne sformułowania

Narzędzie do streszczania i generatora cytatów: Skróć długi tekst do kluczowych punktów lub wygeneruj cytaty w popularnych formatach

Zalety i wady QuillBot AI

Zalety:

Bardzo dobrze parafrazuje, oferując wiele trybów stylistycznych

Narzędzie do sprawdzania gramatyki wyjaśnia poprawki, dzięki czemu możesz się jednocześnie uczyć

Rozszerzenie przeglądarki działa w wielu witrynach internetowych i aplikacjach

Wady:

Nie jest przeznaczone do generowania zawartości od podstaw

Wersja Free ma limity słów, co może być frustrujące dla osób intensywnie korzystających z serwisu

Zawartość parafrazowana może nadal wymagać sprawdzenia pod kątem poprawności i stylu.

Ceny QuillBot AI /AI

Free

Premium : 4,17 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Plan dla zespołów: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje QuillBot AI

G2 : 4,4/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o QuillBot AI?

Użytkownik G2 mówi:

To świetne, łatwe w obsłudze oprogramowanie, które oferuje wiele funkcji, takich jak parafrazowanie i sprawdzanie poprawności za pomocą AI. Rozszerzenia aplikacji i integracja są również przydatne, a ponadto dostępne są opcje premium. Praktycznie nie wymaga żadnego szkolenia.

To świetne, łatwe w obsłudze oprogramowanie, które oferuje wiele funkcji, takich jak parafrazowanie i sprawdzanie poprawności za pomocą AI. Rozszerzenia aplikacji i integracja są również przydatne, a ponadto dostępne są opcje premium. Praktycznie nie wymaga żadnego szkolenia.

9. EssayFlow AI (najlepsze rozwiązanie do pisania prac naukowych z wykorzystaniem AI, które zapewnia naturalny styl)

za pośrednictwem EssayFlow AI

Studenci często obawiają się, że teksty tworzone przez AI będą brzmiały sztucznie lub zostaną wykryte przez narzędzia AI do wykrywania treści generowanych przez AI. Ta obawa może utrudniać korzystanie z AI, nawet gdy naprawdę potrzebujesz pomocy, aby zacząć.

EssayFlow AI koncentruje się na zawartości, która brzmi naturalnie i przechodzi testy wykrywania AI. Pomaga to studentom obawiającym się, że ich prace zostaną oznaczone jako zawartość wygenerowana przez AI. Narzędzie ma na celu połączenie stylu pisania przypominającego ludzki z szybkością działania AI.

Najlepsze funkcje EssayFlow AI

Tłumacz na ponad 50 języków: pisz w dziesiątkach języków, zachowując „ludzki” ton wypowiedzi

Wbudowana funkcja wykrywania zawartości generowanej przez AI: Przed przesłaniem sprawdź swoją zawartość za pomocą narzędzi do wykrywania zawartości generowanej przez AI

Wsparcie w zakresie cytowania i sprawdzania plagiatu: Generuj cytaty i sprawdzaj zawartość pod kątem plagiatu, aby Twoja zawartość spełniała standardy rzetelności naukowej

EssayFlow AI i wady

Zalety:

Skupienie się na naturalnym brzmieniu może sprawić, że eseje będą bardziej czytelne

Wbudowana funkcja wykrywania AI zapewnia przejrzystość

Wsparcie w zakresie cytatów pomaga spełnić wymagania akademickie

Wady:

Nacisk na unikanie wykrycia może nie być zgodny ze wszystkimi zasadami obowiązującymi w instytucjach

Jakość wyników jest bardzo zróżnicowana i wymaga dokładnej weryfikacji

Ogranicza się do formatów esejów akademickich

Ceny EssayFlow AI / AI

Podstawowy : 27,98 USD/miesiąc

Pro : 34,98 USD/miesiąc

Unlimited: 84,98 USD/miesiąc

Oceny i recenzje EssayFlow AI

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

10. Grammarly (najlepsze narzędzie do korekty gramatycznej i stylistycznej w czasie rzeczywistym na różnych platformach)

za pośrednictwem Grammarly

Pisanie na różnych platformach — w e-mailach, mediach społecznościowych, dokumentach — może stanowić wyzwanie. Łatwo jest przeoczyć drobne błędy gramatyczne lub niespójny ton, co podważa Twój profesjonalizm.

Grammarly to powszechnie stosowany asystent pisania, który zapewnia korektę gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, gdzie piszesz. Jego siłą jest wszechobecność. Krótko mówiąc, rozszerzenie przeglądarki i integracje zapewniają spójne wsparcie we wszystkich Twoich aplikacjach. Funkcja wykrywania tonu pomaga również dostosować styl pisania do różnych kontekstów, od nieformalnego po formalny.

Najlepsze funkcje Grammarly

Rozszerzenia przeglądarki i integracje: Grammarly działa w przeglądarkach, aplikacjach komputerowych i na urządzeniach mobilnych, zapewniając spójne wsparcie podczas pisania

Wykrywanie i dostosowywanie tonu: narzędzie analizuje ton Twojego tekstu i sugeruje zmiany, aby dopasować go do docelowych odbiorców

Sugestie dotyczące przejrzystości i zaangażowania: Oprócz poprawek gramatycznych Grammarly sugeruje sposoby na uczynienie Twoich tekstów bardziej przejrzystymi i angażującymi

Zalety i wady Grammarly

Zalety:

Działa wszędzie tam, gdzie piszesz, zapewniając spójne wsparcie na różnych platformach

Wykrywanie tonu pomaga dostosować tekst do różnych kontekstów i odbiorców

Przejrzyste wyjaśnienia pomogą Ci się uczyć i z czasem doskonalić swoje umiejętności pisarskie

Wady:

Jest to przede wszystkim narzędzie do edycji z limitowanymi możliwościami generowania zawartości

Niektóre propozycje mogą nie odpowiadać konkretnym wytycznym stylistycznym lub preferencjom

Niektóre podstawowe funkcje wymagają subskrypcji, aby uzyskać pełny dostęp

Ceny Grammarly

Free

Miesięcznie: 30 USD/członek/miesiąc

Oceny i recenzje Grammarly

G2 : 4,7/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 7000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Grammarly?

Użytkownik G2 mówi:

Grammarly jest bardzo łatwe w użyciu i płynnie integruje się z przeglądarkami oraz narzędziami, z których korzystam na co dzień. Zapewnia sugestie w czasie rzeczywistym dotyczące gramatyki, przejrzystości i tonu wypowiedzi, co pomaga mi pisać w sposób bardziej profesjonalny i pewny siebie. Interfejs jest przejrzysty, a ustawienia wymagają minimalnej konfiguracji. Szczególnie podoba mi się wykrywanie tonu wypowiedzi oraz sugestie dotyczące przeformułowań, które znacznie poprawiają jakość komunikacji.

Grammarly jest bardzo łatwe w użyciu i płynnie integruje się z przeglądarkami oraz narzędziami, z których korzystam na co dzień. Zapewnia sugestie w czasie rzeczywistym dotyczące gramatyki, przejrzystości i tonu wypowiedzi, co pomaga mi pisać w sposób bardziej profesjonalny i pewny siebie. Interfejs jest przejrzysty, a wdrożenie wymaga minimalnych ustawień. Szczególnie podoba mi się wykrywanie tonu wypowiedzi oraz sugestie dotyczące przeformułowań, które znacznie poprawiają jakość komunikacji.

Często zadawane pytania

Tak, niektóre narzędzia do pisania oparte na sztucznej inteligencji działają bezpośrednio w ramach platform do zarządzania projektami. Na przykład możesz uzyskać pomoc w pisaniu opartą na sztucznej inteligencji dokładnie tam, gdzie pracujesz ze swoim zespołem. ClickUp Brain działa wszędzie w Twoim obszarze roboczym ClickUp. Jest połączony z zadaniami, dokumentami i czatem ClickUp, dzięki czemu pisanie i realizacja pozostają ze sobą powiązane.

Co sprawia, że narzędzie do pisania oparte na AI jest bezpieczne i niezawodne w zastosowaniach profesjonalnych?

Wybieraj narzędzia, które mają jasne zasady dotyczące prywatności. Zwracaj uwagę na odznaki bezpieczeństwa, takie jak SOC 2 lub ISO. Ważne jest również, aby sprawdzić, w jaki sposób AI jest szkolona. Narzędzia wbudowane w duże platformy, takie jak ClickUp, są bezpieczniejsze niż małe, samodzielne aplikacje. ClickUp stosuje zaawansowane zabezpieczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatność Twojej pracy.

W jaki sposób zespoły mogą wykorzystać AI do poprawy profesjonalnego pisania i komunikacji?

Zespoły mogą wykorzystywać AI do tworzenia aktualizacji statusu, podsumowywania notatek ze spotkań, dostosowywania tonu oraz zapewniania spójności dokumentów. Najlepszym sposobem na wykorzystanie AI jest włączenie jej bezpośrednio do pracy, którą już wykonujesz. Nie powinieneś musieć dodawać nowego narzędzia tylko po to, aby zarządzać swoim pisaniem.