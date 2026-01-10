ClickUp a Notion: które narzędzie do zarządzania projektami jest lepsze?

Właśnie spędziłeś 20 minut na szukaniu dokumentu, który na pewno jest „gdzieś” w Twoim obszarze roboczym.

Uwaga: wynik nie jest taki, jak się spodziewałeś. 📄

Jeśli brzmi to jak Twój typowy wtorek, jesteś gotowy na starcie ClickUp kontra Notion.

Oba narzędzia mogą wyglądać podobnie z daleka. Oba mogą przechowywać dokumenty. Oba mogą prowadzić śledzenie postępów w pracy. Oba mogą stać się „miejscem, w którym wszystko ma swoje miejsce”.

Jednak zostały one stworzone z myślą o różnych potrzebach:

ClickUp to system operacyjny do pracy. Ma swoje zdanie na temat realizacji zadań: zadań, osi czasu, właścicieli, zależności i raportowania

Notion to elastyczne narzędzie do tworzenia obszarów roboczych. Doskonale sprawdza się w zakresie wiedzy i struktury, ale często trzeba samodzielnie skonfigurować swój cykl pracy.

Które z nich lepiej pasuje do Twojego zespołu? Przyjrzyjmy się temu bliżej. 🔓

ClickUp a Notion: w skrócie

Kryteria <2>ClickUp Notion Główna zaleta Kompleksowa realizacja zadań (projekty + zadania + raportowanie + współpraca) z wbudowaną dokumentacją Elastyczne dokumenty i bazy danych do gromadzenia wiedzy, planowania i prostych cykli pracy Zarządzanie zadaniami i projektami Stworzone z myślą o tym: zależności, priorytety, sprinty, wykres Gantt, śledzenie czasu, automatyzacje, obciążenie pracą Możliwe dzięki bazom danych, ale wiele „funkcji zarządzania projektami” wymaga ustawień lub obejść Dokumenty i wiki Dokumenty ClickUp + strony zagnieżdżone, edycja w czasie rzeczywistym, uprawnienia i ścisłe powiązania zadań Najlepsze w swojej klasie rozwiązanie do tworzenia uporządkowanych stron wiki, wewnętrznych hubów i stron powiązanych Bazy danych Tabele + pola niestandardowe + widoki + związki (bardziej zorientowane na „system pracy”) Potężne bazy danych z doskonałym interfejsem użytkownika do tworzenia niestandardowych systemów Widoki Ponad 15 widoków (lista, Tablica, kalendarz, wykres Gantt, oś czasu, obciążenie pracą itp.) Tablica, kalendarz, oś czasu, tabela (w zależności od ustawień) Raportowanie i pulpity nawigacyjne Zaawansowane pulpity nawigacyjne, śledzenie statusu, obciążenie pracą, raportowanie czasu, cele (doskonałe rozwiązanie dla zespołów) Podstawowe raportowanie za pomocą widoków bazy danych; zaawansowane pulpity nawigacyjne często wymagają ręcznych ustawień Współpraca Czat, komentarze, tablice, weryfikacja, przypisane komentarze, @wzmianki – wszystko powiązane z pracą Komentarze, wzmianki, edycja wspólna (mniej „natywna dla wykonania”) AI ClickUp Brain + wyszukiwanie uwzględniające obszar roboczy ClickUp + podsumowania + agenci automatyzacji Notion AI do pisania/streszczeń i pomocy przy tworzeniu stron (mniej skupione na realizacji/operacjach) Automatyzacje Wbudowane automatyzacje cyklu pracy + agenci (stworzone z myślą o spójności operacyjnej) Istnieją funkcje automatyzacji, ale zazwyczaj są one prostsze i bardziej skoncentrowane na stronach/bazach danych Skalowalność i zarządzanie Doskonałe rozwiązanie do operacji z udziałem wielu zespołów, ustandaryzowanych cykli pracy oraz uprawnień przypisanych do przestrzeni/folderów/list Silna strona w zakresie skalowania wiedzy; zarządzanie złożonymi operacjami może stać się trudniejsze wraz z rozrostem systemów Najlepsze dopasowanie Zespoły, które potrzebują dokumentów oraz niezawodnej realizacji, widoczności i odpowiedzialności Zespoły, które opierają swoją pracę na dokumentach i wiedzy oraz potrzebują elastycznego obszaru roboczego, na którym mogą się rozwijać

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów.

Czym jest ClickUp?

ClickUp to platforma do zarządzania pracą, zaprojektowana w celu ograniczenia rozproszenia zadań poprzez zgromadzenie zadań, dokumentów i komunikacji zespołowej w jednym miejscu. Zamiast zarządzać projektami w wielu niepowiązanych ze sobą narzędziach, zespoły mogą planować, realizować zadania i współpracować w ramach jednego obszaru roboczego z wbudowanym wspólnym kontekstem. AI pomaga zautomatyzować rutynowe zadania, wyświetlać istotne informacje i zapewnić płynny przebieg projektów bez konieczności ciągłej ręcznej koordynacji.

W swej istocie ClickUp jest przeznaczony do realizacji projektów. Funkcje takie jak wykresy Gantta, planowanie sprintów, śledzenie czasu pracy i widoki obciążenia pracą są wbudowane od samego początku, dzięki czemu zespoły nie muszą samodzielnie tworzyć systemu zarządzania projektami, zanim będą mogły z niego korzystać.

Funkcje ClickUp

ClickUp oferuje kompleksowy zestaw funkcji, które pomagają zespołom zarządzać zadaniami, dokumentami i cyklami pracy w jednym scentralizowanym miejscu.

Oto zestawienie funkcji tego potężnego narzędzia do zarządzania projektami oraz tego, jak każda z nich sprawdza się w codziennej pracy. 🪄

Funkcja nr 1: Zarządzanie projektami

Narzędzia do zarządzania projektami często przeszkadzają, choć powinny pomagać. Rozwiązania do zarządzania projektami ClickUp rozwiązują ten problem i zapewniają każdemu elementowi Twojego cyklu pracy wyznaczone miejsce.

Zacznij od zadań ClickUp. Każde zadanie zawiera informacje o właścicielach, terminach, podzadaniach, opisach i komentarzach, dzięki czemu nie musisz przełączać się między narzędziami.

Korzystaj z zadań ClickUp, aby przydzielać, omawiać i śledzić pracę w jednym widoku

Teraz dodaj istotne szczegóły. Dodaj pola niestandardowe ClickUp, aby śledzić takie informacje, jak typ kampanii, źródło leadów czy format zawartości. Połącz zadania za pomocą zależności ClickUp, aby nikt nie rozpoczął kroku trzeciego przed zakończeniem kroku pierwszego.

Łatwiej jest śledzić postępy, gdy statusy faktycznie odzwierciedlają sposób pracy Twojego zespołu. Zamiast niejasnych domyślnych statusów, korzystaj z niestandardowych statusów zadań w ClickUp, takich jak „Brief gotowy”, „Wersja robocza w trakcie tworzenia” i „Przekazane do kontroli jakości”.

Do tego dochodzi funkcja priorytetów zadań w ClickUp. Oznaczaj zadania o dużym znaczeniu, aby zespół mógł zająć się tym, co pilne, bez konieczności powtarzania prośby.

Możesz następnie wizualizować te zadania i postępy projektu w postaci różnych widoków ClickUp. Do dyspozycji masz widok listy do szybkiego wyznaczania zadań, widok tablicy do cykli pracy w stylu Kanban oraz widok kalendarza do zarządzania terminami.

🔍 Czy wiesz, że? W zarządzaniu projektami „żelazny trójkąt” lub „potrójne ograniczenie” odnosi się do równowagi między czasem, kosztem i zakresem. Zmiana jednego elementu nieuchronnie wpływa na pozostałe, co podkreśla potrzebę starannego planowania i kompromisów w celu utrzymania jakości projektu.

Funkcja nr 2: Wbudowane funkcje AI

Jedną z najmocniejszych funkcji ClickUp jest ClickUp Brain, jego asystent oparty na AI. Wprowadza on inteligencję do całego obszaru roboczego, od generowania zawartości po podsumowywanie spotkań i odpowiadanie na pytania kontekstowe.

Poproś ClickUp Brain o odpowiedź na swoje pytania lub wyszukaj pliki w swoich obszarach roboczych i połączonych narzędziach

ClickUp Brain korzysta z całego Twojego obszaru roboczego, aby udzielać odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Możesz zadawać pytania typu: „Które powtarzające się zadania są zaległe w folderze marketingowym?” lub „Kto jest przypisany do webinaru w trzecim kwartale?”. Funkcja ta natychmiast przeszuka zadania, podzadania, komentarze, dokumenty (a nawet załączniki), dzięki czemu nie musisz ręcznie przeszukiwać folderów.

Na komputerze stacjonarnym ClickUp BrainGPT oferuje wsparcie dla funkcji Talk to Text, umożliwiającej dyktowanie pytań, notatek lub szybkich aktualizacji zamiast pisania. Twoje polecenia głosowe są natychmiast przekształcane na tekst i przetwarzane z uwzględnieniem pełnego kontekstu obszaru roboczego, dzięki czemu możesz wyszukiwać informacje, podsumowywać pracę lub tworzyć zadania i działania następcze bez przerywania przepływu pracy.

W połączeniu z ClickUp Enterprise Search zyskujesz ujednoliconą warstwę analityczną, która natychmiastowo pobiera odpowiedzi z całego obszaru roboczego ClickUp.

Masz trudności z pisaniem raportów?

Podpowiedź ClickUp Brain, aby napisał to za Ciebie

Jego AI Writer pomaga pisać lepiej w zadaniach, dokumentach i komentarzach. Można go używać do natychmiastowego generowania historii użytkowników, przepisywania briefów projektowych lub skracania obszernych aktualizacji.

Na przykład podczas tworzenia specyfikacji produktu wystarczy użyć szablonu podpowiedzi AI, aby stworzyć listę korzyści dla różnych segmentów użytkowników. A jeśli zamieściłeś długi ciąg aktualizacji w komentarzu, poproś AI o jego podsumowanie.

Transkrybuj spotkania z natychmiastowymi elementami do wykonania, korzystając z funkcji AI Meeting Notetaker w ClickUp

Wreszcie, funkcja AI Meeting Notetaker w ClickUp rejestruje przebieg spotkań, podsumowuje kluczowe punkty i identyfikuje elementy do wykonania, integrując je z zadaniami i dokumentami. Dzięki temu ważne informacje ze spotkań są dokumentowane i dostępne.

Zwiększaj skalę nadzoru dzięki gotowym agentom w miarę rozwoju pracy

Osobiste asystenty AI pomagają osobom indywidualnym działać szybciej. Jednak wraz z rozwojem zespołów i mnożeniem się projektów problemem przestaje być indywidualna szybkość działania. Problemem staje się nadzór.

W tym miejscu do akcji wkraczają gotowe agenty ClickUp.

Zautomatyzuj rutynowe zadania dzięki wyzwalaczom w ClickUp AI Agents

Gotowe agenty są zaprojektowane tak, aby stale monitorować to, co dzieje się w Twoim obszarze roboczym, i podejmować działania w oparciu o zdefiniowane warunki. Zamiast polegać na ręcznych sprawdzaniach, spotkaniach statusowych lub tym, że ktoś pamięta o podjęciu dalszych działań, agenci ci dyskretnie dbają o wszystko w tle.

Teams często używają gotowych agentów do:

Generuj cykliczne aktualizacje, takie jak cotygodniowe raporty lub podsumowania stanu projektów

Wykrywaj zablokowane zadania, zaległe prace lub brakujące aktualizacje, zanim staną się przeszkodami

Odpowiadaj na powtarzające się pytania na czacie, korzystając z kontekstu obszaru roboczego na żywo

Zaznaczaj ryzyka, opóźnienia lub nietypowe wzorce w aktywnych projektach

Największą wartością jest tutaj spójność. Nadzór staje się wbudowany w system, a nie jest zależny od indywidualnej czujności. W miarę wzrostu skali pracy właśnie tego rodzaju monitorowanie otoczenia zapobiega sytuacji, w której drobne problemy przeradzają się w przekroczenie terminów lub sytuacje kryzysowe.

Gotowe agenty są idealnym rozwiązaniem, gdy zespoły chcą uzyskać lepszą widoczność i kontrolę bez konieczności zmiany dotychczasowego sposobu pracy.

Wyjdź poza monitorowanie dzięki Super Agentom, którzy działają jak członkowie zespołu

W miarę jak organizacje stają się coraz bardziej dojrzałe, nawet nadzór zaczyna napotykać ograniczenia. Monitorowanie i alerty są przydatne, ale nadal wymagają interwencji ludzi, którzy wykonają czynności do zrobienia.

Właśnie tu wkraczają Super Agenci.

Super Agent oparty na AI, który analizuje nowe zadania najwyższego poziomu, ustala priorytety i wskazuje kolejne kroki w celu efektywnego zarządzania zadaniami

Super Agents to wirtualni współpracownicy oparci na AI, którzy działają w Twoim obszarze roboczym ClickUp, wykorzystując kontekst, pamięć i autonomię. Nie ograniczają się tylko do obserwowania tego, co się dzieje. Podejmują działania w całym cyklu pracy od początku do końca.

Możesz traktować Super Agenta jak prawdziwego członka zespołu:

Przypisz to do zadań

Wzmianka o tym w komentarzach lub na czacie

Wyzwalacz uruchamiaj poprzez wydarzenia, harmonogramy lub warunki

Zapewnij mu dostęp do potrzebnych narzędzi, dokumentów i integracji

W przeciwieństwie do gotowych agentów, superagenci są konfigurowalni na głębszym poziomie. To Ty określasz, co wiedzą, jak się zachowują i z jakich narzędzi mogą korzystać. Dzięki temu są w stanie wykonywać bardziej złożone zadania, takie jak koordynowanie cykli pracy, eskalowanie problemów lub uruchamianie powtarzających się procesów bez ciągłego udziału człowieka.

Zobacz to wideo, aby lepiej je poznać:

Gotowe agenty pomagają zespołom wykrywać problemy i wyprzedzać je. Superagenci pomagają zespołom całkowicie delegować zadania. Razem stanowią one przejście w kierunku bardziej zintegrowanego sposobu pracy, w którym inteligencja, działanie i koordynacja funkcjonują w ramach tego samego systemu, zamiast być rozproszone między różnymi narzędziami i osobami.

Kiedy pracujesz w zespole, potrzebujesz narzędzi, które integrują wszystkich, a nie powodują jeszcze większego chaosu. Funkcje współpracy w ClickUp właśnie to zapewniają. 📣

Twórz dokumenty ClickUp z dowolnego miejsca w swoim obszarze roboczym i podsumowuj je za pomocą ClickUp Brain

Zacznijmy od dokumentacji. ClickUp Docs zapewnia pełną kontrolę nad wyglądem i stylem zawartości. Masz do dyspozycji wszystkie opcje formatowania, których można się spodziewać: nagłówki, listy kontrolne, tabele, bloki kodu – wszystko, co potrzebne.

Załóżmy, że Twój zespół produktowy opracowuje przewodnik po nowej funkcji. Może go odpowiednio uporządkować, dodać elementy do wykonania, a każdy może w dowolnym momencie dołączyć do edycji, nie wchodząc sobie w drogę.

Kontrola udostępniania jest również dość prosta. Sam decydujesz, kto może co zobaczyć i kto może wprowadzać zmiany, dzięki czemu nic nie zostanie przypadkowo usunięte ani zepsute.

Oczywiście nie wszystko dzieje się w formalnych dokumentach. Czasami potrzebujesz po prostu szybkiej wymiany zdań i właśnie wtedy przydaje się ClickUp Chat.

Czat ClickUp działa bezpośrednio w Twoim środowisku pracy, dzięki czemu możesz oznaczać członków zespołu, udostępniać pliki i połączać zadania bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Komunikuj się ze swoim zespołem i twórz zadania w oknie czatu dzięki ClickUp Chat

A tym, co sprawia, że narzędzie to wydaje się mieć połączenie (a nie jest „kolejnym narzędziem do czatu”), jest ClickUp Brain, wbudowany bezpośrednio w czat. W powyższym przykładzie Joey wrzuca prośbę klienta na kanał. Zamiast tego, by ta wiadomość stała się zapomnianym artefaktem przewijania, ClickUp Brain pozwala kliknąć „Utwórz zadanie z AI” i natychmiast przekształca wiadomość w prawdziwe, możliwe do śledzenia zadanie (z potwierdzeniem i linkiem bezpośrednio w wątku).

Następnie możesz skorzystać z funkcji Catch Me Up, aby podsumować długie rozmowy, wyodrębnić podjętą decyzję i upewnić się, że kolejne kroki zostały zapisane.

Funkcja „Catch me up” w ClickUp Brain i Chat

Dzięki temu czaty pozostają lekkie, ale praca nie znika.

A jeśli chodzi o współpracę wizualną? Do dyspozycji masz tablice ClickUp.

Wizualizuj za pomocą tablic ClickUp, aby szkicować pomysły i planować projekty

Twój zespół marketingowy może zaplanować cały przepływ kampanii za pomocą karteczek samoprzylepnych i strzałek, a wszyscy będą mogli dodawać swoje uwagi w czasie rzeczywistym na Tablicach. ClickUp Brain sprawdza się tu również. Poproś go o wygenerowanie obrazów na podstawie tego, o czym dyskutujecie, a wasze sesje burzy mózgów staną się o wiele bardziej dynamiczne. ​​​​​​​​​​​​​​​​

📮 ClickUp Insight: Przełączanie się między zadaniami po cichu obniża wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z konieczności korzystania z wielu platform, zarządzania wiadomościami e-mail i biegania między spotkaniami. A co, gdybyś mógł wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy Twoje cykle pracy (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj zadania i zarządzaj nimi z poziomu czatu, dokumentów, tablic i nie tylko — a funkcje oparte na AI zapewniają spójność kontekstu, możliwość wyszukiwania i łatwość zarządzania!

Ceny ClickUp

Czym jest Notion?

Notion to narzędzie zwiększające wydajność, oparte na cyfrowych blokach składowych, takich jak strony, bazy danych i bogata zawartość. Możesz organizować, dostosowywać i łączyć te elementy, aby tworzyć spersonalizowane cykle pracy, huby dokumentacji i systemy wiedzy.

Zostało zaprojektowane, aby pomóc osobom indywidualnym i małym zespołom w organizacji pracy, zarządzaniu projektami, robieniu notatek i płynnej współpracy.

Dzięki funkcjom takim jak osadzane multimedia, śledzenie zadań, wiki, kalendarze i automatyzacja, Notion wspiera zarówno codzienne planowanie, jak i złożone operacje zespołowe. Posiada intuicyjną funkcję „przeciągnij i upuść” oraz szablony cyklu pracy w projektach, co pozwala użytkownikom dostosowywać je bez konieczności posiadania wiedzy o platformie.

🔍 Czy wiesz, że? Założyciele, Ivan Zhao i Simon Last, założyli Notion Labs w 2013 roku z wizją stworzenia elastycznego obszaru roboczego, który łączy funkcje robienia notatek, zarządzania zadaniami i baz danych w jedną, konfigurowalną platformę.

Funkcje Notion

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym kluczowym funkcjom Notion. 👀

Funkcja nr 1: Dokumenty, wiki i projekty

Łącz dokumenty, wiki i zadania w wspólnym obszarze roboczym Notion

Notion pozwala tworzyć i edytować dokumenty za pomocą systemu bloków typu „przeciągnij i upuść” — tekst, obrazy, kod, tabele i elementy osadzone znajdują się na tej samej stronie. Strony te można udostępniać i organizować jak wiki, co ułatwia utrzymywanie wiedzy zespołu, wdrażanie nowych członków zespołu lub dokumentowanie powtarzających się procesów.

Do śledzenia projektów służą tablice Kanban, kalendarze i osie czasu. Można przypisywać zadania, ustalać terminy i tworzyć połączenia między nimi a powiązanymi stronami lub zasobami.

Funkcja nr 2: Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie i formularze

Zbieraj uporządkowane dane za pomocą formularzy w Notion

Wyszukiwarka korporacyjna Notion pomaga zespołom znajdować zawartość na stronach, w bazach danych i wiki przy użyciu filtrów, takich jak autor, data ostatniej edycji lub typ strony. Wyświetla wyniki ze wszystkich treści w obszarze roboczym, w tym dokumentów, zadań i baz danych.

Funkcja Forms pozwala zbierać dane za pomocą niestandardowych formularzy ankietowych powiązanych bezpośrednio z bazami danych zarządzania projektami w Notion. Możesz wybierać typy pól i wymagane odpowiedzi, zezwalać na anonimowe przesłane zgłoszenia oraz uruchamiać działania następcze, takie jak przydzielanie zadań lub wysyłanie powiadomień.

Funkcja nr 3: Asystent AI

Zautomatyzuj tworzenie podsumowań spotkań dzięki AI Notion

Sztuczna inteligencja Notion zapewnia wsparcie dla codziennych zadań związanych z pisaniem, takich jak streszczanie notatek, tworzenie zawartości i tłumaczenie tekstu. Może nawet odwoływać się do innych stron, aby zapewnić bardziej spersonalizowane wyniki.

Z kolei funkcja AI Meeting Notes w Notion transkrybuje spotkania, dodając znaczniki czasu, wyróżnienia i zadania do wykonania. Można ją uruchomić za pomocą wyzwalacza /meet lub połączonej funkcji z kalendarzem Notion.

Niestandardowi agenci w Notion

Notion oferuje również funkcję Custom Agents, która pozwala zespołom tworzyć niestandardowe pomocniki AI w ramach swojego obszaru roboczego.

Agenci ci działają w kontekście wybranych stron i baz danych Notion i mają na celu pomoc w zadaniach związanych z wiedzą ogólną i zawartością.

Notion niestandardowy Agent do delegowania zadań

Dzięki niestandardowym agentom Notion zespoły mogą:

Podsumuj długie strony lub wpisy w bazie danych

Tworzenie zawartości na podstawie istniejących informacji w obszarze roboczym

Odpowiedz na pytania na podstawie konkretnych stron Notion

Wyświetlanie odpowiednich rekordów z baz danych na żądanie

Agenci niestandardowi są konfigurowani bezpośrednio w Notion i działają wyłącznie w ramach zawartości, do której mają dostęp. Dzięki temu są przydatni w cyklach pracy wymagających dużej ilości dokumentacji, wewnętrznych wiki oraz w zespołach badawczych, które opierają się na uporządkowanej wiedzy przechowywanej w Notion.

🧠 Ciekawostka: Słowo „Notion” pochodzi od łacińskiego słowa „notionem”, oznaczającego „koncepcję” lub „pomysł”, co doskonale pasuje do narzędzia, które pomaga uporządkować wszystkie Twoje genialne pomysły. Słowo to jest w użyciu już od XIV wieku.

Ceny Notion

Bezpłatne (obejmuje wersję próbną Notion AI)

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie na użytkownika (obejmuje wersję próbną Notion AI)

Plan biznesowy: 24 USD miesięcznie na użytkownika (obejmuje Notion AI)

Enterprise Plan: Ceny niestandardowe

ClickUp a Notion: porównanie funkcji

Skoro omówiliśmy już, jak każde z tych narzędzi działa osobno, przyjrzyjmy się teraz, jak ich funkcje wypadają w bezpośrednim porównaniu.

Notion i ClickUp są często łączone w jedną grupę, ponieważ wydają się rozwiązywać podobne problemy. Gdy jednak przyjrzymy się szczegółom, różnice są łatwe do zauważenia.

Funkcja nr 1: Zarządzanie zadaniami

Oto, w jaki sposób oba narzędzia do zarządzania projektami wspierają cykl pracy związany z zarządzaniem zadaniami:

ClickUp

ClickUp został stworzony od podstaw jako narzędzie do zarządzania projektami. Od razu po uruchomieniu masz do dyspozycji wykresy Gantta, planowanie sprintów, niestandardowe statusy zadań, zależności i śledzenie czasu. Jest elastyczny, ale nie skomplikowany. Możesz korzystać z ponad 15 różnych widoków projektów, aby zoptymalizować swój cykl pracy.

Notion

Notion oferuje podstawowe funkcje zarządzania zadaniami, obsługując pracę za pośrednictwem systemu baz danych. Można tworzyć tablice Kanban, dodawać terminy wykonania oraz przypisywać członków zespołu.

To działa, ale w zasadzie budujesz system zarządzania projektami od podstaw, korzystając z ich elementów składowych. To oprogramowanie do zwiększania wydajności nie oferuje takich funkcji, jak wykresy Gantta, natywne śledzenie czasu, zależności i niestandardowe statusy.

🏆 Zwycięzca: ClickUp zdecydowanie wygrywa dzięki kompleksowemu systemowi zarządzania projektami i zadaniami.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wypróbuj strategię sporządzania notatek Zettelkasten Lite. Zamiast tworzyć długie, chaotyczne notatki, podziel je na krótkie, połączone ze sobą pomysły: Przeglądaj i aktualizuj co tydzień: Z czasem zamień rozproszone notatki w osobisty system wiedzy

Jedna idea na notatkę: Każda notatka powinna skupiać się na jednej myśli lub koncepcji

Używaj etykiet lub folderów: Porządkuj według tematów, aby łatwo znajdować i grupować pomysły

Notatki połączone z linkiem: Dodaj kontekst, łącząc notatki

Funkcja nr 2: Dokumentacja i sporządzanie notatek

ClickUp i Notion obsługują dokumentację, ale podchodzą do tego w zupełnie inny sposób.

ClickUp

ClickUp Docs płynnie integruje się z cyklem pracy w projekcie. Możesz tworzyć sformatowane dokumenty, współpracować w czasie rzeczywistym i, co najważniejsze, połączać wszystko bezpośrednio z zadaniami i projektami. Podczas pisania briefu projektowego możesz przypisywać fragmenty dokumentu członkom zespołu lub przekształcać tekst w konkretne zadania bez opuszczania dokumentu.

Notion

Puste płótno Notion i łatwe możliwości tworzenia powiązań sprawiają, że jest ono bardziej przyjazne dla użytkownika w przypadku wszelkich treści zawierających dużo tekstu. System oparty na blokach tej aplikacji do robienia notatek sprawia, że jest ona elastyczna w tworzeniu złożonych baz wiedzy, stron wiki i wzajemnie powiązanej dokumentacji.

🏆 Zwycięzca: Remis! ClickUp doskonale sprawdza się w przekształcaniu dokumentów w działania, podczas gdy Notion zapewnia elastyczność i płynność w pracy z zawartością zawierającą dużo tekstu.

Funkcja nr 3: Możliwości AI

Porównajmy tutaj narzędzia oparte na AI ClickUp i Notion:

ClickUp

ClickUp oferuje kompleksowy zestaw narzędzi AI opartych na ClickUp Brain. Otrzymujesz pomoc AI w pisaniu, funkcję Connected Search, która wyszukuje informacje we wszystkich połączonych narzędziach, transkrypcję spotkań z automatycznymi zadaniami do wykonania oraz niestandardowe/gotowe agenty Autopilot, które mogą obsługiwać rutynowe zadania, takie jak cotygodniowe raporty.

Notion

Sztuczna inteligencja Notion dobrze radzi sobie z podstawowymi zadaniami, takimi jak pomoc w pisaniu, streszczanie zawartości i notatki ze spotkań. Może odwoływać się do innych stron w Twoim obszarze roboczym i pomagać w tłumaczeniach. Jednak jej zakres jest bardziej ograniczony, co skłania do rozważenia alternatyw dla Notion.

🏆 Zwycięzca: Możliwości AI w ClickUp są bardziej wszechstronne i lepiej zintegrowane z rzeczywistymi procesami pracy.

Funkcja nr 4: Współpraca

Współpraca to kolejny obszar, w którym narzędzia te znacznie różnią się od siebie w codziennym użytkowaniu.

ClickUp

ClickUp AI została stworzona z myślą o realizacji zadań na dużą skalę, a nie tylko o indywidualnej pomocy.

Sercem systemu jest ClickUp Brain, który łączy AI z zadaniami, dokumentami, czatem, pulpitami nawigacyjnymi i połączonymi narzędziami. Odpowiada na pytania, korzystając z kontekstu obszaru roboczego na żywo, podsumowuje pracę w toku i automatycznie przekształca rozmowy w działania.

ClickUp wygrywa w kategorii agentów.

Gotowe agenty pomagają zespołom zarządzać rosnącą ilością pracy poprzez monitorowanie obszaru roboczego i podejmowanie działań na podstawie zdefiniowanych warunków. Zajmują się one takimi zadaniami, jak wykrywanie zablokowanych zadań, generowanie cotygodniowych aktualizacji, odpowiadanie na powtarzające się pytania na czacie oraz oznaczanie zaległych zadań, zanim staną się one przeszkodą w pracy.

Superagenci idą o krok dalej. Działają oni jak członkowie zespołu oparci na AI w obrębie obszarów roboczych, posiadając kontekst, pamięć i uprawnienia. Superagentom można przydzielać zadania, wspominać o nich w zadaniach lub wzmiankach oraz uruchamiać ich działanie w celu realizacji całych cykli pracy od początku do końca w ramach projektów, dokumentów i czatu idą o krok dalej. Działają oni jak członkowie zespołu oparci na AI w obrębie obszarów roboczych, posiadając kontekst, pamięć i uprawnienia. Superagentom można przydzielać zadania, wspominać o nich w zadaniach lub wzmiankach oraz uruchamiać ich działanie w celu realizacji całych cykli pracy od początku do końca w ramach projektów, dokumentów i czatu

Takie podejście wspiera szerszą koncepcję ClickUp, jaką jest konwergencja: połączenie pracy, wiedzy, komunikacji i AI w jednym systemie, dzięki czemu zespoły mogą działać w oparciu o wspólny kontekst, zamiast żonglować różnymi narzędziami.

Notion

AI Notion koncentruje się na wsparciu w zakresie zawartości i wiedzy.

Notion AI pomaga w pisaniu, streszczaniu stron, odpowiadaniu na pytania na podstawie wybranych dokumentów oraz generowaniu ustrukturyzowanej zawartości na stronach i w bazach danych. Niestandardowe agenci AI rozszerzają te możliwości, umożliwiając zespołom tworzenie pomocników działających w określonych częściach obszaru roboczego.

Narzędzia te sprawdzają się w dokumentacji, badaniach i wyszukiwaniu wiedzy, ale ich zakres ogranicza się do zawartości, a nie do bieżącej własności zadań czy cyklu pracy.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wypada najlepiej dzięki zintegrowanym funkcjom współpracy, które pozwalają przechowywać wszystko — od zadań po dyskusje — w jednym miejscu.

ClickUp kontra Notion na Reddicie

Na Reddicie jest wiele wątków porównujących te dwa narzędzia do zarządzania zadaniami. Przyjrzyjmy się kilku recenzjom, które pomogą Ci podjąć decyzję. ⚒️

Wątki na Reddicie ujawniają prawdziwe frustracje i preferencje użytkowników, dzięki czemu pomagają dostrzec wzorce wykraczające poza listy funkcji.

Jeden z użytkowników jasno porównał te dwie platformy:

Ceny: ClickUp oferuje więcej za te same pieniądze dzięki rozbudowanym funkcjom. Notion jest świetny dla osób prywatnych dzięki hojnemu Free Plan. Doświadczenie użytkownika: ClickUp: Bogaty w funkcje, najlepszy do szczegółowego zarządzania projektami. Notion: Prostszy i intuicyjny, świetny do podstawowych zadań i użytku osobistego. Funkcje: ClickUp: Idealny do złożonych projektów dzięki swoim uporządkowanym ustawieniom. Notion: Wysoce konfigurowalny, idealny do elastycznej organizacji zawartości.

Z drugiej strony jeden z użytkowników uznał, że ClickUp jest zdecydowanym zwycięzcą pod względem podstawowych funkcji zwiększających wydajność, takich jak zarządzanie zadaniami i zarządzanie projektami:

Korzystałem z obu, ClickUp zdecydowanie lepiej sprawdza się w zarządzaniu projektami/zadaniami. Moim zdaniem dokumenty też stały się znacznie lepsze i dorównują Notionowi.

Osoba, która przeszła z Notion na ClickUp, dokładnie wyjaśniła, dlaczego nie żałuje tej decyzji:

Kilka miesięcy temu przeniosłem się z Notion do ClickUp. Jak dotąd ClickUp wydaje się lepiej odpowiadać moim potrzebom (baza wiedzy, listy rzeczy do zrobienia, zarządzanie moimi osobistymi projektami, planowanie wakacji itp.). Funkcją, która najbardziej mi się podoba, jest płynna, gotowa do użycia integracja ClickUp z Kalendarzem Google. Znalazłem kilka sposobów, aby to osiągnąć w Notion, ale były one niezgrabne (próbowałem przeprowadzić automatyzację za pomocą N8N, ale efekt był niezadowalający). Ponadto wolę interfejs użytkownika ClickUp; można go dostosować tak, aby był albo bardzo przeładowany, albo bardzo minimalistyczny, co naprawdę doceniam…

Inny użytkownik zwrócił uwagę na brakujące elementy w Notion, które ClickUp obsługuje od razu po uruchomieniu:

ClickUp jest znacznie bardziej wydajny. Notion nie oferuje funkcji śledzenia czasu ani zarządzania zadaniami (a przynajmniej nie w sposób, w jaki powinno to działać).

📮 ClickUp Insight: Kiedy systemy zawodzą, pracownicy wykazują się kreatywnością — ale nie zawsze jest to korzystne. 17% pracowników polega na osobistych rozwiązaniach, takich jak zapisywanie e-maili, robienie zrzutów ekranu lub żmudne sporządzanie własnych notatek w celu śledzenia pracy. Tymczasem 20% pracowników nie może znaleźć tego, czego potrzebuje, i ucieka się do pytania kolegów — co zakłóca koncentrację obu stron. Dzięki ClickUp możesz zamieniać e-maile w zadania, które można śledzić, łączyć czaty z zadaniami, uzyskiwać odpowiedzi od AI i nie tylko — wszystko w jednym obszarze roboczym ClickUp! 💫 Prawdziwe wyniki: Zespoły takie jak QubicaAMF zyskały ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — poprzez wyeliminowanie przestarzałych procesów zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby stworzyć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Zdecydowany zwycięzca dla zespołów, które muszą realizować zadania

Wybór zależy od tego, czego faktycznie potrzebują zespoły. Jeśli Twoja praca opiera się na ustrukturyzowanych projektach, jasnej własności, automatyzacji i koordynacji działań wielu zespołów, ClickUp zdecydowanie wygrywa.

To ClickUp! 🥇

Notion sprawdza się dobrze w zakresie dokumentacji i zarządzania wiedzą, ale nie został zaprojektowany z myślą o złożonościach związanych z zarządzaniem projektami. Jeśli chcesz śledzić terminy, zarządzać obciążeniem pracą zespołu i zapewnić płynny przebieg projektów, potrzebujesz narzędzi stworzonych specjalnie do tego celu.

ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do efektywnego zarządzania pracą. Jego funkcje AI pomagają szybciej realizować zadania, widoki projektów zapewniają wszystkim spójność, a narzędzia do współpracy gwarantują, że nic nie zostanie pominięte.

