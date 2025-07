Jak dzięki ClickUp przeszliśmy od tworzenia treści do produkcji treści

Jako starszy menedżer ds. treści w ClickUp spędziłem lata na poruszaniu się po nieustannie zmieniającym się świecie produkcji treści. Pełniłem różne funkcje — od autora bloga po stratega kampanii — i na własnej skórze przekonałem się, jak odpowiednie procesy i narzędzia mogą zadecydować o powodzeniu lub porażce zespołu ds. treści.

Dzisiaj chciałbym podzielić się moim spojrzeniem na największe wyzwania związane z produkcją treści, sposobami ich pokonania oraz powodami, dla których ClickUp stał się naszym jedynym źródłem informacji na temat operacji związanych z treścią i procesem jej produkcji.

Wyzwanie związane z tworzeniem treści: coś więcej niż tylko słowa

Tworzenie treści to nie tylko pisanie blogów czy uruchamianie kampanii. To dostosowywanie strategii, zarządzanie cyklami pracy, współpraca między zespołami i zapewnianie, że każdy zasób przynosi wymierne wyniki.

Ale bądźmy szczerzy: większość zespołów zajmujących się treścią boryka się z trzema podstawowymi problemami:

Brak spójności celów: Zbyt często zespoły tworzą treści dla samego tworzenia — bez jasnych celów, zrozumienia potrzeb docelowych odbiorców lub mierzalnych wskaźników KPI. Prowadzi to do marnowania wysiłków i utraty możliwości. Fragmentaryczne narzędzia i procesy: Nowoczesny zestaw narzędzi do obsługi treści cyfrowych to mozaika dokumentów, czatów, tablic projektów i narzędzi do przeglądania. Przełączanie się między platformami obniża wydajność i utrudnia współpracę. Chaos w zarządzaniu treścią: Po opublikowaniu treść często znika w nicości. Zespoły tracą kontrolę nad zasobami, tracą możliwości ponownego wykorzystania, ignorują cenne treści generowane przez użytkowników i marnują czas na odtwarzanie tego, co już istnieje.

Brzmi znajomo? Też przez to przechodziłem. Ale nie musi tak być.

Nasz punkt zwrotny: stworzenie ujednoliconego silnika treści

W ClickUp postanowiliśmy stawić czoła tym wyzwaniom. Oto, jak to zrobiliśmy:

1. Dokumentowanie strategii i celów

Wszystko zaczyna się od jasności. Korzystamy z ClickUp Docs, aby nakreślić naszą strategię dotyczącą treści, cele kampanii i briefy projektów. Dokumentacja ta nie jest ukryta w skrzynce odbiorczej jednej osoby — jest dostępna dla wszystkich, dzięki czemu każdy członek zespołu wie, nad czym pracujemy i dlaczego.

Cele są widoczne, możliwe do realizacji i bezpośrednio powiązane z naszymi celami marketingowymi.

2. Usprawnienie procesu tworzenia i współpracy

Kiedyś tworzenie treści oznaczało przeskakiwanie między Dokumentami Google, Slackiem, narzędziami do zarządzania projektami i niekończącymi się wątkami e-mail. Teraz 90% naszej pracy odbywa się w ClickUp. Dokumenty, zadania i czat są ze sobą połączone. Mogę tworzyć szkice blogów, przypisywać zadania i współpracować z interesariuszami — wszystko to bez opuszczania platformy.

Automatyczne wyzwalacze zapewniają krótkie cykle przeglądów, a wszyscy dokładnie wiedzą, gdzie znaleźć najnowszą wersję.

3. Zarządzanie treścią i zmiana jej przeznaczenia

Po opublikowaniu treści podróż nie kończy się. ClickUp działa jako nasza baza danych treści, ułatwiając śledzenie, aktualizowanie i ponowne dystrybuowanie zasobów. Potrzebujesz strony docelowej z ostatniego kwartału? Wystarczy jedno wyszukiwanie. Chcesz wykorzystać studium przypadku w nowej kampanii?

Zaplanuj kampanię na osi czasu, współpracuj z zespołami i wizualizuj wszystkie cele marketingowe związane z treścią dzięki szablonowi kalendarza kampanii ClickUp

Koniec z odkrywaniem Ameryki.

Cykl pracy w prawdziwym świecie: kampanie obejmujące cały lejek — wystarczy porozmawiać z ClickUp

Niedawno stworzyłem całą kampanię treści obejmującą cały lejek sprzedażowy – dosłownie poprzez rozmowy z ClickUp i ClickUp Brain.

Oto jak przebiegał ten proces, pokazujący, jak pojedynczy marketer może działać z prędkością dziesięcio- lub dwudziestoosobowego zespołu:

Planowanie kampanii za pomocą tablic:

Zacząłem od sporządzenia mapy kampanii na tablicach ClickUp. To najprostszy sposób na wizualizację lejka, skoordynowanie działań interesariuszy i upewnienie się, że wszystko wygląda dobrze przed zatwierdzeniem.

Generowanie tekstu za pomocą ClickUp Brain:

Opierając się na naszym raporcie dotyczącym przywództwa myślowego, poprosiłem ClickUp Brain o przeanalizowanie raportu, wyodrębnienie kluczowych tematów i stworzenie trzech przyciągających uwagę meta reklam skierowanych do naszej grupy docelowej. ClickUp Brain zacytował statystyki z raportu i przepisał reklamy, korzystając z naszych najlepszych praktyk – bez konieczności ręcznego formatowania.

Płynne tworzenie dokumentów i współpraca:

Wygenerowane reklamy zostały natychmiast umieszczone w dokumencie ClickUp Doc, który osadziłem bezpośrednio na tablicy. Dokument jest w pełni interaktywny — mój zespół może przewijać, edytować i komentować w czasie rzeczywistym, a wszystko to w ramach ClickUp.

Zarządzanie kreacją reklamową i zasobami:

Po wygenerowaniu obrazów reklamowych przesłałem je do dokumentu i osadziłem wszystko na tablicy. Znalezienie i zarządzanie zasobami kreatywnymi jest łatwe, gdy wszystko znajduje się w jednym miejscu.

Kampania pielęgnacyjna na końcu lejka sprzedażowego:

Następnie poprosiłem ClickUp Brain o napisanie serii e-maili do potencjalnych klientów, którzy pobrali raport, zgodnie z naszymi najlepszymi praktykami w zakresie copywritingu e-maili. AI wyciągnęło fakty z raportu, sformatowało e-maile i upewniło się, że wszystko jest zgodne z naszym przewodnikiem stylistycznym.

Automatyczna weryfikacja treści:

Wysłałem e-maile do naszego agenta ds. przeglądu treści w czacie ClickUp. Agent sprawdził tekst w czasie rzeczywistym, przedstawił praktyczne sugestie oparte na naszym przewodniku stylistycznym, a ja szybko zaktualizowałem dokument, wprowadzając poprawki – bez konieczności kopiowania i wklejania.

Wynik:

W ramach jednego cyklu pracy zaplanowałem, stworzyłem, przejrzałem i sfinalizowałem kampanię obejmującą cały lejek sprzedażowy — bez opuszczania ClickUp i zmiany narzędzi. Wszystko odbyło się za pomocą głosu, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i w ramach pełnej współpracy.

Zarządzanie bazą danych zawartości: łatwe ponowne wykorzystanie i redystrybucja

Jedną z najpotężniejszych zalet ClickUp jest łatwość zarządzania całą bazą danych zawartości:

Widok listy: Organizuj wszystkie zasoby treści w jednym, konfigurowalnym widoku. Filtruj, grupuj i sortuj według dowolnych kryteriów — statusu, właściciela, kampanii lub daty publikacji.

Zadania na wielu listach: Przypisz pojedynczy zasób treści do wielu list (np. „Wpisy na blogu”, „Studia przypadków” i „Kampanie”), aby uzyskać maksymalną widoczność i współpracę między zespołami — bez powielania.

Pola niestandardowe i pola niestandardowe AI: Śledź każdy szczegół, od typu zawartości i etapu lejka po słowa kluczowe SEO i wskaźniki wydajności. Pola niestandardowe AI mogą automatycznie wyodrębniać i aktualizować metadane, oszczędzając czas i poprawiając dokładność.

Wyszukiwanie połączone: Natychmiastowe wyszukiwanie dowolnych zasobów, niezależnie od tego, gdzie znajdują się w obszarze roboczym. Wyszukiwanie połączone wyświetla powiązane treści, ułatwiając identyfikację możliwości ponownego wykorzystania i redystrybucji.

Dzięki tym funkcjom możesz zmaksymalizować trwałość i wpływ każdej treści — zapewniając, że nic nie zostanie utracone, a wszystkie zasoby mogą być wykorzystane w programach marketingowych.

Różnica ClickUp: AI i automatyzacja

To, co naprawdę wyróżnia ClickUp, to głęboka integracja sztucznej inteligencji z naszymi cyklami pracy. ClickUp AI to nie tylko asystent pisania — jest on przeszkolony w zakresie naszej marki, komunikacji i najlepszych praktyk. Kiedy tworzę treść, sztuczna inteligencja już rozumie nasz ton i cele, co pozwala zaoszczędzić godziny pracy i zapewnia spójność.

Stworzyliśmy nawet niestandardowego agenta przeglądu treści w czacie ClickUp.

Prześlij nam swój projekt, a agent natychmiast przekaże Ci swoją opinię, ocenę i sugestie dotyczące ulepszeń — w oparciu o nasz przewodnik stylistyczny i cele kampanii. Dzięki temu znacznie skróciły się cykle przeglądów i wzrosło nasze zaufanie do wszystkich dostarczanych materiałów.

Wniosek: Nowe podejście do tworzenia treści

Tworzenie treści zawsze będzie złożonym procesem, ale nie musi być chaotyczne. Dzięki centralizacji strategii, usprawnieniu współpracy i wykorzystaniu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji firma ClickUp zmieniła sposób tworzenia, zarządzania i mierzenia treści.

Jeśli chcesz zapewnić przejrzystość i wydajność operacji związanych z treścią, czas wypróbować ClickUp. Rozpocznij swoją przygodę już dziś i przekonaj się, jak wiele więcej może osiągnąć Twój zespół — wspólnymi siłami.

