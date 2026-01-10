20 najlepszych narzędzi AI dla studentów w 2026 roku

Sztuczna inteligencja nie zastępuje ludzkiej inteligencji; jest narzędziem wzmacniającym ludzką kreatywność i pomysłowość

Sztuczna inteligencja nie zastępuje ludzkiej inteligencji; jest narzędziem wzmacniającym ludzką kreatywność i pomysłowość

🌎 Fakty: Ponad 50% studentów już korzysta ze sztucznej inteligencji, aby uczyć się efektywniej i wyprzedzać innych. Od rozwiązywania złożonych problemów po usprawnianie badań i pisania – narzędzia AI dla studentów zmieniają sposób, w jaki się uczymy.

Kluczem do sukcesu nie jest jednak samo wykorzystanie sztucznej inteligencji do przyspieszenia pisania esejów, ale raczej znalezienie odpowiednich narzędzi, które zwiększą wydajność, sprawią, że nauka będzie bardziej efektywna i faktycznie będą miały wymierny wpływ na wyniki w nauce.

Zacznijmy więc i zapoznajmy się z 20 najlepszymi narzędziami AI dla studentów. Omówimy narzędzia do nauki, wyjaśniania pojęć, cyfrowych korepetytorów, a nawet generatorów obrazów, które pozwolą uatrakcyjnić estetykę Twojego kolejnego projektu na zajęcia.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Kompleksowe rozwiązanie oparte na AI zwiększające wydajność studentów • Asystent do nauki oparty na sztucznej inteligencji (ClickUp Brain) • Śledzenie zadań i terminów • Współpraca nad dokumentami w czasie rzeczywistym • Pulpity nawigacyjne z celami i postępami • Kalendarz i zarządzanie czasem Free Forever; płatne od 7 USD/użytkownik/miesiąc Grammarly Sprawdzanie gramatyki, przejrzystości i plagiatu • Edycja gramatyki i stylu w czasie rzeczywistym • Wykrywanie plagiatu • Sugestie dotyczące tonu i słownictwa • Działa w różnych przeglądarkach i aplikacjach Free; wersja Pro od 12 USD miesięcznie Gradescope Ocenianie i sprawdzanie oparte na AI • Grupowanie odpowiedzi wspomagane przez AI • Szczegółowa analiza wyników • Integracja z systemami LMS • Wsparcie dla prac odręcznych i programistycznych Ceny dla instytucji Korepetytor AI Spersonalizowane korepetycje z wykorzystaniem AI • Niestandardowe ścieżki nauki • Krótkie lekcje • Ocena umiejętności i informacje zwrotne Free; płatne od 16 USD miesięcznie Otter.ai Transkrypcja wykładów i spotkań • Transkrypcja w czasie rzeczywistym • Automatyczne streszczenia i elementy do wykonania • Integracja z Zoom, Meet i Teams Wersja Free; wersja Pro od 8,33 USD/użytkownik/miesiąc Notion Notatki, dokumenty i organizacja nauki wspomagana przez AI • Bazy danych i systemy notatek • Współpraca w czasie rzeczywistym • Szablony akademickie • Streszczanie treści przez Notion AI Free; płatne od 12 USD/użytkownik/miesiąc DALL·E Nauka wizualna i projekty kreatywne • Generowanie obrazów na podstawie tekstu • Integracja z ChatGPT • Grafika w wysokiej rozdzielczości • Pełne prawa użytkowania Free; płatne w zależności od wykorzystania Mendeley Zarządzanie badaniami i cytowaniami • Biblioteka referencyjna i pliki PDF • Generowanie cytatów • Sieci akademickie • Synchronizacja między urządzeniami Bezpłatne; płatne plany przechowywania danych ChatGPT Korepetycje z wykorzystaniem AI, pisanie i rozwiązywanie problemów • Pytania i odpowiedzi z różnych przedmiotów • Pomoc w pisaniu i kodowaniu • Interakcja głosowa i ekranowa • Różnorodne modele rozumowania Free; Plus 20 USD/miesiąc Copyscape Wykrywanie plagiatu • Wykrywanie duplikatów w sieci • Powiadomienia Copysentry • Skanowanie zbiorcze i API Free; płatne w zależności od wykorzystania QuillBot Parafrazowanie i streszczanie • Tryby parafrazowania • Sprawdzanie gramatyki • Podsumowanie • Generator cytatów Free; płatne od 19,95 USD miesięcznie Gemini Natywna dla Google AI zwiększająca wydajność • Pomoc w pisaniu i planowaniu • Wsparcie w programowaniu • Generowanie obrazów • Integracja z Gmailem i Dokumentami Free; wersja zaawansowana 19,99 USD/miesiąc ElevenLabs Synteza tekstu i klonowanie głosu • Realistyczna synteza mowy • Klonowanie głosu • Wsparcie dla wielu języków • Dostęp do API Free; płatne od 5 USD miesięcznie Eduaide. AI Planowanie lekcji i wsparcie dydaktyczne z wykorzystaniem AI • Tworzenie planów lekcji • Tworzenie quizów i arkuszy ćwiczeń • Narzędzia do zbierania opinii od uczniów Free; wersja Pro 5,99 USD/miesiąc Duolingo Nauka języków obcych wspomagana AI • Lekcje oparte na mechanizmach gier • Projekt zorientowany na urządzenia mobilne • Adaptacyjne ścieżki nauczania Free; Super 6,99 $/miesiąc Plus AI Tworzenie slajdów z wykorzystaniem AI w programach PowerPoint i Slides • Prezentacje oparte na podpowiedziach • Przerabianie i remiksowanie slajdów • Niestandardowe oznakowanie marki Free; płatne od 15 USD/użytkownik/miesiąc Brainly Pomoc w odrabianiu zadań domowych od rówieśników • Odpowiedzi społeczności • Zakres wielu przedmiotów • Pytania i odpowiedzi dostosowane do urządzeń mobilnych Free; płatne od 24 USD rocznie AskCodi Wsparcie AI w zakresie kodowania i debugowania • Generowanie kodu • Refaktoryzacja i naprawa błędów • Tworzenie testów jednostkowych • Tłumaczenie językowe Cena od 14,99 USD miesięcznie Canva Projektowanie i tworzenie zawartości wizualnej • Redaktor typu „przeciągnij i upuść” • Szablony i zestawy brandingowe • Funkcja Magic Write i obrazy generowane przez AI • Współpraca zespołowa Free; wersja Pro 120 USD/rok Khanmigo Korepetytor AI do nauki z przewodnikiem • Korepetycje w stylu sokratejskim • Indywidualne doradztwo przedmiotowe • Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu lekcji Free dla nauczycieli; płatne dla uczniów

Rola AI w edukacji

Sztuczna inteligencja zmienia oblicze edukacji, sprawiając, że nauka staje się bardziej spersonalizowana, wydajna i dostępna. Dzięki narzędziom AI dla studentów nauka nie oznacza już przeglądania obszernych podręczników ani czekania na pomoc nauczyciela.

Od narzędzi opartych na AI, które ułatwiają poszukiwanie informacji, po algorytmy uczenia maszynowego dostosowujące się do indywidualnych stylów uczenia się — studenci mogą teraz wykorzystywać technologie AI, aby poprawić swoje wyniki w nauce.

W jaki sposób AI zmienia proces uczenia się?

Spersonalizowane doświadczenia edukacyjne : narzędzia AI dla studentów dostosowują zawartość edukacyjną do indywidualnych stylów uczenia się, identyfikując mocne strony i obszary wymagające poprawy. Niezależnie od tego, czy chodzi o naukę języków, czy rozwiązywanie zadań matematycznych, tutorzy AI oferują spersonalizowane korepetycje dostosowane do potrzeb studenta.

Natychmiastowy dostęp do wiedzy : asystenci AI i chatboty oparte na sztucznej inteligencji udzielają odpowiedzi w czasie rzeczywistym, pomagając uczniom w szybkim zrozumieniu złożonych pojęć. Narzędzia te pomagają również w odrabianiu zadań szkolnych i realizacji projektów badawczych

Pomoc w odrabianiu zadań domowych i efektywność badań : Platformy oparte na AI analizują ogromne ilości danych, oferując dogłębne spostrzeżenia badawcze, pomagając studentom w pisaniu prac naukowych, tworzeniu esejów oraz odrabianiu zadań domowych

Rozwijanie umiejętności pisania i kodowania: Od doskonalenia umiejętności pisania i poprawiania gramatyki po pomoc studentom w pisaniu kodu — technologie AI stanowią cenne narzędzie wspierające rozwój akademicki

Większe zaangażowanie dzięki nauce wizualnej : narzędzia do generowania obrazów przekształcają skomplikowane teorie w interaktywne materiały wizualne, dzięki czemu nauka staje się bardziej angażującym doświadczeniem

Inteligentna organizacja i zarządzanie czasem: AI upraszcza planowanie, ustawia przypomnienia i organizuje sesje nauki, zapewniając studentom skuteczne dotrzymywanie terminów

🌎 Fakty: Globalny rynek AI w edukacji osiągnął wartość 6 miliardów dolarów w 2025 roku.

AI nie zastępuje nauczycieli, a raczej podnosi jakość edukacji, zapewniając dodatkowe zasoby i cenne informacje. Dzięki odpowiednim narzędziom AI dla uczniów nauka staje się bardziej interaktywna, spersonalizowana i dostępna, umożliwiając uczniom naukę we własnym tempie przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności niezbędnych w przyszłości.

Wielu studentów boryka się z problemem rozproszenia AI — korzystania z zbyt wielu niepowiązanych ze sobą aplikacji AI do pisania, badań, robienia notatek i planowania. Prowadzi to do ciągłego przełączania się między zadaniami i marnowania czasu. Podobnie, rozproszenie pracy pojawia się, gdy zadania, pliki i terminy są rozrzucone po różnych platformach. Odpowiednie narzędzia AI ograniczają ten chaos — a nie go potęgują.

Przy tak dużej liczbie narzędzi AI dostępnych dla studentów znalezienie tego właściwego może wydawać się przytłaczające. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w odrabianiu zadań domowych, prowadzeniu badań, pisaniu, programowaniu czy organizacji, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji mogą wzbogacić Twoje doświadczenie edukacyjne i sprawić, że nauka będzie przebiegać bardziej efektywnie.

1. ClickUp (najlepsze, oparte na AI, kompleksowe narzędzie zwiększające wydajność studentów)

Zarządzanie obowiązkami akademickimi może być trudne, ale ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie usprawniające realizację zadań. Zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności, ClickUp łączy w sobie różne funkcje dostosowane do potrzeb studentów.

Najlepsze funkcje ClickUp

a. Asystent do nauki oparty na AI

ClickUp Brain usprawnia sposób, w jaki studenci zarządzają swoim obciążeniem pracą, za pomocą automatyzacji przypomnień, sporządzania notatek i śledzenia terminów, dzięki czemu nic nie zostanie przeoczone.

Aplikacja zapewnia spersonalizowane rekomendacje dotyczące nauki, analizując zadania i terminy, aby zaproponować najbardziej efektywny harmonogram nauki. Oprócz organizacji, ClickUp Brain pomaga również w tworzeniu zawartości, wspierając studentów w pisaniu esejów, raportów i dokumentacji projektowej dzięki spostrzeżeniom opartym na AI.

ClickUp Brain pomaga uczyć się w interaktywny sposób dzięki wciągającej zawartości stworzonej na podstawie Twoich materiałów do nauki

Dla studentów uczęszczających na zajęcia online funkcja AI Notetaker w ClickUp to prawdziwe błogosławieństwo! Wystarczy dodać ją do swoich spotkań, a wygeneruje ona doskonałe transkrypcje każdej rozmowy, podsumuje główne punkty dyskusji, a nawet pomoże stworzyć zadania do wykonania (czytaj: zadania domowe i prace dodatkowe) dla studentów.

b. Organizacja zadań

ClickUp pomaga studentom nadążać za materiałem dzięki narzędziom do uporządkowanego zarządzania zadaniami. Dzięki widokowi listy w ClickUp studenci mogą organizować zadania, projekty i terminy w przejrzystym, uporządkowanym formacie, co ułatwia podział obciążenia pracą na łatwiejsze do opanowania zadania.

Twórz uporządkowane listy, korzystając z widoku listy w ClickUp

Platforma umożliwia ustalanie priorytetów, pomagając studentom skupić się najpierw na najpilniejszych zadaniach, przy jednoczesnym utrzymaniu stałego cyklu pracy. Dzięki konfigurowalnym widokom studenci mogą śledzić postępy, monitorować terminy i dostosowywać harmonogramy, aby pozostać na dobrej drodze. Skorzystaj z szablonu ClickUp dla studentów, aby efektywnie organizować pracę nad zadaniami.

c. Współpraca nad dokumentami w czasie rzeczywistym

Korzystaj z ClickUp Docs, aby rejestrować zdobyte doświadczenia i udoskonalać swoje strategie na przyszłość

ClickUp Docs usprawnia pracę grupową, umożliwiając edycję i komentowanie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco z postępami we wspólnych projektach. Niezależnie od tego, czy pracują nad pracami badawczymi, czy porządkują notatki z zajęć, studenci mogą bez wysiłku współpracować bez konieczności przełączania się między wieloma platformami.

Oprócz tego możesz również wykorzystać narzędzia edukacyjne ClickUp do lepszej współpracy w grupie.

d. Śledzenie postępów w nauce

ClickUp pomaga studentom kontrolować swoje postępy w nauce dzięki funkcji ClickUp Goals, która pozwala im wyznaczać jasne cele nauczania i śledzić kamienie milowe w czasie.

Uzyskaj przejrzystą wizualizację swoich celów i zadań dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp studenci uzyskują wizualny przegląd stopnia realizacji zadań, zbliżających się terminów oraz ogólnych postępów w nauce. Dzięki zgromadzeniu wszystkich zadań akademickich w jednym miejscu,

ClickUp pomaga studentom zachować porządek, skutecznie dotrzymywać terminów i skupiać się na celach edukacyjnych.

e. Zarządzanie czasem i harmonogramem

Widok kalendarza w ClickUp pomaga studentom nadążać za harmonogramem zajęć, organizując terminy, egzaminy i plany powtórek w jednej, scentralizowanej przestrzeni.

Zarządzaj zadaniami, wydarzeniami i terminami w jednym kalendarzu dzięki widokowi kalendarza ClickUp

Dzięki płynnej synchronizacji zadań między urządzeniami oraz możliwości zintegrowania wielu kalendarzy w jeden, studenci mogą mieć dostęp do widoku swoich harmonogramów zajęć akademickich, osobistych i pozaprogramowych w jednym miejscu, co gwarantuje, że nigdy nie przegapią ważnego terminu. Szablon ClickUp „Harmonogram zajęć i plan czasu” może również pomóc w skutecznym zarządzaniu codziennymi obowiązkami.

Ograniczenia ClickUp

Stroma krzywa uczenia się: ClickUp oferuje rozbudowane funkcje, których opanowanie może zająć nowym użytkownikom trochę czasu

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : ⭐ 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

💟 Bonus: Brain MAX to oparty na AI program komputerowy, który pomaga studentom osiągać więcej przy mniejszym stresie. Dzięki głębokiej integracji z zadaniami, notatkami, kalendarzem i materiałami do nauki, Brain MAX porządkuje wszystko w jednym miejscu — dzięki czemu nigdy nie przegapisz terminu ani nie zgubisz ważnych materiałów. Wystarczy skorzystać z funkcji zamiany mowy na tekst, aby szybko zapisywać pomysły, ustawiać przypomnienia o egzaminach lub projektach, a nawet głośno przeprowadzać burzę mózgów na temat tematów esejów. Dane pokazują, że dzięki inteligentnym automatyzacjom i proaktywnym sugestiom Brain MAX użytkownicy mogą zaoszczędzić nawet 1,1 dnia w tygodniu i znacznie ograniczyć rutynowe zadania.

2. Grammarly (najlepszy program do sprawdzania gramatyki oparty na AI)

źródło Grammarly

Grammarly to oparty na AI asystent pisania, zaprojektowany w celu doskonalenia umiejętności pisarskich studentów poprzez dostarczanie w czasie rzeczywistym sugestii dotyczących gramatyki, interpunkcji i stylu.

Narzędzie to płynnie integruje się z różnymi platformami, w tym przeglądarkami internetowymi, edytorami tekstu i urządzeniami mobilnymi, zapewniając studentom swobodę pisania we wszystkich aplikacjach.

Najlepsze funkcje Grammarly

Kompleksowa analiza tekstu: zapewnia w czasie rzeczywistym sugestie dotyczące gramatyki, ortografii, interpunkcji i stylu, aby pomóc studentom udoskonalić ich pisanie i zapewnić jasność wypowiedzi

Wykrywanie plagiatu: Skanuje teksty w ogromnej bazie danych akademickich, aby pomóc studentom w prawidłowym cytowaniu źródeł i zachowaniu oryginalności

Wzbogacanie słownictwa: Sugeruje synonimy i alternatywne sformułowania, aby poprawić czytelność i uniknąć powtarzania się słownictwa

Detektor tonu: Analizuje tekst, dostarczając informacji na temat tonu i stopnia formalności, pomagając studentom dostosować styl pisania do warunków akademickich

Integracja między platformami: Działa z przeglądarkami, edytorami tekstu i klawiaturami urządzeń mobilnych, zapewniając spójne wsparcie podczas pisania na wszystkich urządzeniach

Ograniczenia Grammarly

Funkcje Premium wymagają subskrypcji : Chociaż Grammarly oferuje bezpłatną wersję z podstawowymi funkcjami sprawdzania gramatyki i ortografii, zaawansowane funkcje, takie jak wykrywanie plagiatu i poszerzanie słownictwa, są dostępne wyłącznie w wersji Premium

Rozumienie kontekstu: Chociaż Grammarly dostarcza cennych sugestii, czasami może błędnie interpretować kontekst, co prowadzi do rekomendacji niezgodnych z zamierzonym znaczeniem. Użytkownicy powinni krytycznie oceniać sugestie

Ceny Grammarly

Free

Pro : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Grammarly

G2 : ⭐ 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: ⭐ 4,7/5 (ponad 7 000 recenzji)

3. Gradescope (najlepsza platforma do oceniania i sprawdzania wiedzy)

Gradescope upraszcza proces oceniania dzięki ocenie wspomaganej przez AI, szczegółowym analizom i płynnej integracji z systemem zarządzania nauczaniem (LMS). Oferuje wsparcie dla różnych rodzajów zadań, w tym egzaminów pisemnych, projektów programistycznych i arkuszy wielokrotnego wyboru, dzięki czemu ocenianie jest szybsze i bardziej spójne dla nauczycieli.

Najlepsze funkcje Gradescope

Wszechstronne wsparcie w zakresie zadań : Gradescope obsługuje quizy, egzaminy, zadania domowe i zadania programistyczne, zapewniając elastyczność w zakresie różnych formatów oceniania

Ocenianie wspomagane przez AI : Dzięki grupowaniu odpowiedzi opartemu na AI wykładowcy mogą jednocześnie oceniać podobne odpowiedzi, zwiększając wydajność i spójność.

Szczegółowe analizy : dostarczają informacji na poziomie poszczególnych pytań, pomagając nauczycielom zidentyfikować trendy w wynikach uczniów i odpowiednio dostosować strategie nauczania

Płynna integracja z systemami LMS : Integruje się z platformami Canva, Blackboard, Moodle i innymi systemami LMS, umożliwiając automatyczną synchronizację list uczniów i przenoszenie ocen

Kompatybilność online i offline: Działa zarówno w przypadku ocen cyfrowych, jak i papierowych, umożliwiając przesyłanie zeskanowanych prac pisanych odręcznie

Ograniczenia Gradescope

Krzywa uczenia się : nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby przyzwyczaić się do funkcji oceniania

Zależność od skanera: Przesłane prace pisane odręcznie wymagają skanowania, co nie zawsze jest wygodne

Ceny Gradescope

Gradescope oferuje ceny dostosowane do potrzeb instytucji

Oceny Gradescope

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

4. AI Tutor (Najlepsza spersonalizowana platforma edukacyjna oparta na AI)

AI Tutor to oparta na sztucznej inteligencji platforma, która zapewnia niestandardowe korepetycje z różnych przedmiotów. Dostosowuje się do indywidualnych stylów uczenia się, tworząc spersonalizowane doświadczenie edukacyjne.

Dzięki krótkim lekcjom i praktycznej ocenie umiejętności AI Tutor pomaga uczniom skutecznie pogłębiać wiedzę

Najlepsze funkcje AI Tutor

Niestandardowe ścieżki nauczania : Tworzy dostosowane do potrzeb kursy, aby pomóc uczniom osiągnąć konkretne cele

Krótkie lekcje : zapewniają zwięzłą, praktyczną wiedzę dostosowaną do napiętych harmonogramów

Ocena umiejętności w praktyce: Zapewnia ciągłe wsparcie i informacje zwrotne w celu podnoszenia biegłości

Ograniczenia AI Tutor

Wymagana subskrypcja : Dostęp do wszystkich funkcji i zawartości może wymagać wykupienia płatnej subskrypcji

Zależność od połączenia internetowego: Do optymalnego działania wymagane jest stabilne połączenie internetowe

Ceny AI Tutor

Free

Mentor: 16 USD miesięcznie

Genius: 21 USD miesięcznie

Oceny i recenzje AI Tutor

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

5. Otter.ai (najlepszy asystent do transkrypcji i prowadzenia spotkań oparty na AI)

Otter.ai to oparty na AI asystent spotkań, który zapewnia transkrypcję w czasie rzeczywistym, automatyczne streszczenia i listę elementów do wykonania.

Jest szeroko stosowany podczas wykładów, spotkań i rozmów kwalifikacyjnych, umożliwiając użytkownikom skuteczne rejestrowanie, porządkowanie i przeglądanie zawartości mówionej

Najlepsze funkcje Otter.ai

Transkrypcja w czasie rzeczywistym : rejestruje i transkrybuje spotkania na platformach takich jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams

Automatyczne streszczenia : Generuje zwięzłe przeglądy i wskazuje kluczowe elementy działania

Możliwości integracji: Płynnie łączy się z narzędziami takimi jak Slack, Salesforce i HubSpot

Limits of Otter.ai

Ograniczenia planu Free Plan : Wersja bezpłatna oferuje limit minut transkrypcji i funkcji

Kwestie dotyczące prywatności: Użytkownicy powinni zapewnić zgodność z polityką organizacji w zakresie nagrań ze spotkań

Ceny Otter.ai / AI

Podstawowe : Free

Pro : 8,33 USD/użytkownik miesięcznie

Business: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter.ai

G2 : 4,3/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 90 recenzji)

6. Notion (Najlepsze, łatwe w obsłudze obszar roboczy dla studentów)

za pośrednictwem Notion

Notion to wszechstronna platforma zwiększająca wydajność, która łączy w jednym miejscu tworzenie notatek, zarządzanie zadaniami i współpracę. Dzięki konfigurowalnym szablonom i narzędziom opartym na AI studenci mogą bez wysiłku organizować swoje zajęcia, śledzić zadania i usprawniać projekty grupowe.

Najlepsze funkcje Notion

Kompleksowe sporządzanie notatek i organizacja : Notion oferuje wsparcie dla tekstu, obrazów, baz danych i plików osadzonych, ułatwiając studentom uporządkowane zarządzanie notatkami, materiałami do nauki i listami zadań.

Wspólne zarządzanie projektami : Współpraca w czasie rzeczywistym pozwala studentom na jednoczesną edycję dokumentów, przydzielanie zadań i śledzenie postępów, zapewniając płynną pracę zespołową przy projektach grupowych

Szablony z możliwością dostosowania : Oferuje gotowe szablony planów zajęć, notatek z wykładów i śledzenia badań, pomagając studentom w szybkim tworzeniu uporządkowanych planów nauki

Integracja z innymi narzędziami: Zapewnia połączenie z Google Drive, Slackiem i Trello, umożliwiając studentom osadzanie dokumentów, zarządzanie zadaniami i usprawnianie cyklu pracy bez konieczności przełączania się między platformami

Notion AI: pomaga w tworzeniu streszczeń notatek, generowaniu zawartości i automatyzacji powtarzalnych zadań, co pozwala studentom zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność pisania

Ograniczenia Notion

Krzywa uczenia się : Niestandardowe opcje dostosowywania mogą wymagać czasu, aby w pełni je zrozumieć

Dostęp w trybie offline: Ograniczona funkcjonalność bez połączenia z Internetem

Ceny Notion

Free

Plan Plus : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Plan biznesowy : 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Plan : Ceny niestandardowe

Dodatek Notion AI: 10 USD miesięcznie za członka

Oceny i recenzje Notion

G2 : ⭐ 4,6/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: ⭐ 4,7/5 (ponad 2400 recenzji)

7. DALL·E (Najlepsze narzędzie do zaawansowanego generowania obrazów za pomocą AI)

za pośrednictwem DALL·E

DALL·E to najnowszy model generowania obrazów firmy OpenAI, zdolny do tworzenia szczegółowych i dokładnych obrazów na podstawie opisów tekstowych. Zintegrowany z ChatGPT, pozwala użytkownikom generować i udoskonalać obrazy za pomocą podpowiedzi konwersacyjnych.

Studenci mogą z nich korzystać do tworzenia wizualizacji nowych pojęć, dodawania kreatywnych elementów do swoich zadań, a nawet do burzy mózgów.

Najlepsze funkcje DALL·E

Lepsze rozumienie podpowiedzi : Generuje obrazy, które ściśle odpowiadają złożonym opisom tekstowym

Integracja z ChatGPT : Umożliwia interaktywne tworzenie i udoskonalanie obrazów poprzez rozmowę

Poprawiona jakość obrazu : Tworzy obrazy w wysokiej rozdzielczości o większej szczegółowości i wyrazistości

Prawa własności użytkownika: Użytkownicy mają pełne prawa do wykorzystywania i komercjalizacji tworzonych przez siebie obrazów

Ograniczenia DALL·E

Problemy z generowaniem tekstu: może generować obrazy z nieczytelnym lub nieprawidłowym tekstem, gdy podpowiedzi zawierają elementy tekstowe

Ceny DALL·E

Free

Płatne: Open AI oferuje wiele płatnych planów w zależności od wykorzystania i wymagań

Oceny i recenzje DALL·E

G2 : ⭐ 3,8/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (20 recenzji)

8. Mendeley (najlepsze narzędzie do zarządzania bibliografią i nawiązywania kontaktów akademickich)

za pośrednictwem Mendeley

Mendeley to darmowy menedżer bibliografii i akademicka sieć społecznościowa, która pomaga studentom organizować badania, współpracować z innymi online oraz odkrywać najnowsze wyniki badań.

Najlepsze funkcje Mendeley

Zarządzanie bibliografią : łatwo porządkuj i przeszukuj osobiste biblioteki, dodawaj adnotacje do dokumentów oraz generuj cytaty i bibliografie

Współpraca akademicka : Nawiąż połączenie z naukowcami z całego świata, udostępniaj artykuły i współpracuj przy projektach

Odkrycia badawcze : Uzyskaj dostęp do obszernej bazy danych artykułów naukowych i otrzymuj spersonalizowane rekomendacje

Dostępność na różnych platformach: Dostępne na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych, co zapewnia dostęp do Twoich badań w dowolnym miejscu i czasie

Ograniczenia serwisu Mendeley

Krzywa uczenia się : nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjami

Sporadyczne problemy z synchronizacją: Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z synchronizacją między urządzeniami

Ceny Mendeley

Free

Plany Premium: różnią się w zależności od pojemności

Oceny Mendeley

G2 : ⭐ 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra:⭐ 4,9/5 (ponad 60 recenzji)

9. ChatGPT (najlepszy asystent konwersacyjny oparty na AI)

za pośrednictwem ChatGPT

ChatGPT, opracowany przez OpenAI, to oparty na AI asystent konwersacyjny, zaprojektowany, by pomagać studentom w szerokim zakresie zadań, od odpowiadania na pytania po generowanie kreatywnej zawartości. Jego zaawansowane rozumienie języka umożliwia interaktywną naukę i skuteczne rozwiązywanie problemów.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Wszechstronna pomoc : zapewnia wsparcie w pisaniu, nauce, burzy mózgów i nie tylko

Możliwości integracji : Możliwość integracji z różnymi aplikacjami za pośrednictwem interfejsów API

Zaawansowany tryb głosowy : oferuje standardowe i zaawansowane interakcje głosowe z udostępnianiem obrazu wideo i ekranu

Dostęp do wielu modeli wnioskowania: Obejmuje modele takie jak o3-mini, o3-mini-high i o1 do różnorodnych zastosowań

Ograniczenia ChatGPT

Koszty subskrypcji : Korzystanie z zaawansowanych funkcji wymaga subskrypcji ChatGPT Plus lub Pro

Ograniczenia użytkowania: Wersja Free ma ograniczony dostęp, a użytkownicy wersji Plus mogą napotkać limity wiadomości

Ceny ChatGPT

Free

Plan Plus : 20 USD miesięcznie

Plan Pro: 200 USD miesięcznie

Oceny i recenzje ChatGPT

G2 :⭐ 4,7/5 (ponad 680 recenzji)

Capterra:⭐ 4,5/5 (ponad 105 recenzji)

👀 Czy wiesz, że? W 2024 roku szwajcarski filmowiec Peter Luisi sprawdził umiejętności opowiadania historii przez AI, reżyserując film „The Last Screenwriter” — scenariusz do którego w całości napisał ChatGPT

10. Copyscape (najlepsze narzędzie do wykrywania plagiatu)

Copyscape to cieszące się szerokim zaufaniem narzędzie do wykrywania plagiatu, które pomaga studentom i nauczycielom identyfikować zduplikowaną zawartość, zapewniając oryginalność prac naukowych. Oferuje zarówno bezpłatne, jak i płatne usługi skanowania sieci w poszukiwaniu skopiowanych materiałów.

Najlepsze funkcje Copyscape

Wykrywanie plagiatu online : wyszukuje kopie Twojej strony w sieci

Copysentry : zapewnia automatyczne powiadomienia o nowych instancjach kradzieży zawartości

Usługi premium : Oferują zaawansowane funkcje, takie jak wyszukiwanie zbiorcze i dostęp do API

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Prosty i intuicyjny układ ułatwiający nawigację

Ograniczenia Copyscape

Koszty wersji Premium : Zaawansowane funkcje wymagają subskrypcji

Ograniczona wersja Free: Bezpłatna usługa oferuje jedynie podstawowe funkcje wyszukiwania

Ceny Copyscape

Free

Usługa premium: Koszt zależy od wykorzystania i liczby sprawdzonych stron

Oceny i recenzje Copyscape

G2 :⭐ 4,4/5 (ponad 25 recenzji)

Capterra:⭐ 4,8/5 (ponad 70 recenzji)

11. QuillBot (najlepsze narzędzie AI do pisania i parafrazowania)

źródło Quillbot

QuillBot to oparty na AI asystent pisania, który poprawia jakość tekstów studentów, oferując narzędzia do parafrazowania, sprawdzania gramatyki i nie tylko. Usprawnia proces pisania, zapewniając jasność i oryginalność.

Najlepsze funkcje QuillBot

Narzędzie do parafrazowania : Przeredagowuje tekst, aby poprawić jego przejrzystość i uniknąć powtórzeń

Sprawdzanie gramatyki : Wykrywa i poprawia błędy gramatyczne

Summarizer : Skraca długie teksty do zwięzłych streszczeń

Generator cytatów: Tworzy poprawne cytaty w różnych stylach

Ograniczenia QuillBot

Ograniczenia wersji Free : Ograniczony dostęp do zaawansowanych funkcji oraz limit dotyczący liczby słów

Zależność od Internetu: Wymaga stabilnego połączenia internetowego w celu zapewnienia optymalnej wydajności

Ceny QuillBot

Free

Plany premium : Miesięczny : 19,95 USD miesięcznie Półroczny : 79,95 USD co sześć miesięcy Roczny : 99,95 USD rocznie

Miesięcznie : 19,95 USD miesięcznie

Półroczna : 79,95 USD co sześć miesięcy

Roczna: 99,95 USD rocznie

Miesięcznie : 19,95 USD miesięcznie

Półroczna : 79,95 USD co sześć miesięcy

Roczna: 99,95 USD rocznie

Oceny i recenzje QuillBot

G2 :⭐ 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra:⭐ 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

12. Gemini (najlepszy asystent oparty na AI dla obszarów roboczych Google)

Gemini to zaawansowany asystent AI firmy Google, zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności i zapewnienia płynnej integracji między usługami Google.

Oferuje takie funkcje, jak pomoc w rozmowach, wsparcie w kodowaniu i generowanie obrazów, co czyni je wszechstronnym narzędziem dla studentów i profesjonalistów.

Najlepsze funkcje Gemini

Pomoc w formie rozmowy : zapewnia wsparcie w pisaniu, planowaniu, nauce i nie tylko

Wsparcie w zakresie kodowania : pomaga w uzupełnianiu i generowaniu kodu

Generowanie obrazów : Tworzy obrazy na podstawie tekstowych podpowiedzi przy użyciu zaawansowanych modeli

Integracja z usługami Google: płynnie współpracuje z Gmailem, Dokumentami Google i innymi aplikacjami Google

Ograniczenia Gemini

Koszty subskrypcji : Korzystanie z zaawansowanych funkcji wymaga subskrypcji Gemini Advanced

Dostępność funkcji: Niektóre funkcje mogą być ograniczone do określonych urządzeń lub regionów

Ceny Gemini

Wersja Free : Podstawowy dostęp z limitem funkcji

Gemini Advanced: 19,99 USD miesięcznie, obejmuje rozszerzone funkcje AI oraz dodatkową przestrzeń dyskową w chmurze

Oceny i recenzje Gemini

G2 :⭐ 4,4/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

13. ElevenLabs (najlepsza platforma do generowania głosu oparta na AI)

ElevenLabs to oparta na AI platforma technologii głosowej, która przekształca tekst w realistyczną mowę w 32 językach. Oferuje narzędzia do klonowania głosu, dubbingowania i syntezy mowy w czasie rzeczywistym, przeznaczone dla twórców zawartości, nauczycieli i programistów.

Najlepsze funkcje ElevenLabs

Wysokiej jakości synteza mowy : generuje naturalnie brzmiącą mowę z dokładną intonacją i ekspresją emocjonalną

Klonowanie głosu : pozwala użytkownikom tworzyć niestandardowe repliki głosu, zachowując unikalne cechy wokalne

Wsparcie dla wielu języków : Oferuje wsparcie dla ponad 70 głosów w 32 językach, co zapewnia globalny zasięg.

Integracja API: zapewnia programistom łatwe w użyciu interfejsy API, które można płynnie wbudować w różne aplikacje

Ograniczenia ElevenLabs

Limitowany wybór głosów : Niektórzy użytkownicy uważają, że dostępne opcje głosowe są ograniczone bez możliwości tworzenia niestandardowych klonów

Funkcje premium wymagają subskrypcji: zaawansowane funkcje, takie jak rozbudowane klonowanie głosu i wyższe limity użytkowania, są dostępne wyłącznie w płatnych planach

Ceny ElevenLabs

Free

Pakiet Startowy : 5 USD miesięcznie

Twórca : 11 USD miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ElevenLabs

G2 :⭐ 4,5/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

14. Eduaide. AI (Najlepszy asystent nauczyciela oparty na AI dla pedagogów)

Eduaide. AI to platforma oparta na sztucznej inteligencji, zaprojektowana, by pomagać nauczycielom w tworzeniu planów lekcji, generowaniu niestandardowych materiałów dydaktycznych oraz udzielaniu uczniom skutecznych informacji zwrotnych. Jej celem jest zmniejszenie obciążenia pracą, co pozwala nauczycielom skupić się bardziej na zaangażowaniu uczniów.

Najlepsze funkcje Eduaide. Ai

Pomoc w planowaniu lekcji : Generuje plany lekcji zgodne z programem nauczania, oszczędzając czas nauczycielom

Tworzenie materiałów : Tworzy dostosowane do potrzeb arkusze ćwiczeń, quizy i zadania, aby zaspokoić różnorodne potrzeby uczniów

Narzędzia do przekazywania informacji zwrotnej studentom : Oferują narzędzia umożliwiające skuteczne przekazywanie spersonalizowanych informacji zwrotnych

Nacisk na prywatność: Kładzie nacisk na ochronę danych użytkowników, zapewniając poufność

Ograniczenia Eduaide. Ai

Ograniczenia wersji Free : Plan Free ogranicza użytkowników do 15 generowanych jednostek zawartości miesięcznie

Krzywa uczenia się: nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby w pełni i efektywnie wykorzystać wszystkie funkcje

Ceny Eduaide. Ai

Free

Plan Pro: 5,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Eduaide. AI

G2 : Niedostępne

Capterra: Niedostępne

15. Duolingo (Najlepsza platforma do nauki języków obcych przeznaczona przede wszystkim na urządzenia mobilne)

za pośrednictwem Duolingo

Wszyscy znają sowę, która pomaga w nauce języków – to zasługa Duolingo!

Duolingo to popularna platforma do nauki języków, oferująca kursy w wielu językach w formie interaktywnych lekcji. Zapewnia ona gamifikowaną naukę dostępną za pośrednictwem aplikacji internetowej i mobilnej.

Najlepsze funkcje Duolingo

Nauka oparta na mechanizmach gier : angażuje użytkowników dzięki interaktywnym ćwiczeniom i nagrodom, zwiększając motywację

Różnorodne kursy językowe : Oferuje szeroki zakres kursów językowych dla osób na różnych poziomach zaawansowania

Dostępność: Dostępne na różnych platformach, w tym w przeglądarkach internetowych i na urządzeniach mobilnych, co pozwala na naukę w dowolnym miejscu

Ograniczenia Duolingo

Zróżnicowana zawartość : Ilość materiału może się różnić w zależności od języka, a niektóre kursy są bardziej kompleksowe niż inne.

Nauczanie gramatyki: Lekcje poświęcone wyłącznie gramatyce nie zawsze są głównymi funkcjami, co może wymagać od użytkowników poszukiwania dodatkowych zasobów

Ceny Duolingo

Free

Super Duolingo: 6,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Duolingo

G2 :⭐ 4,5/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra:⭐ 4,6/5 (ponad 900 recenzji)

16. Plus AI (najlepsze narzędzie do tworzenia prezentacji oparte na AI)

Zdjęcie źródło Plus AI

Plus AI to innowacyjne narzędzie do tworzenia prezentacji oparte na sztucznej inteligencji, zaprojektowane w celu usprawnienia tworzenia i edycji slajdów bezpośrednio w programach Google Slides i Microsoft PowerPoint. Umożliwia użytkownikom generowanie całych prezentacji lub pojedynczych slajdów za pomocą prostych podpowiedzi lub poprzez przesyłanie istniejących dokumentów.

Narzędzie oferuje takie funkcje, jak niestandardowe branding, generowanie zawartości oparte na AI oraz płynną integrację z istniejącymi cyklami pracy, co czyni je cennym atutem dla profesjonalistów i nauczycieli pragnących zwiększyć efektywność swoich prezentacji.

Dodatkowo najlepsze funkcje AI

Płynna integracja : Działa bezpośrednio w Google Slides i PowerPoint, eliminując konieczność przełączania się między aplikacjami

Tworzenie zawartości oparte na AI : Tworzy prezentacje na podstawie podpowiedzi lub istniejących dokumentów, oszczędzając czas i wysiłek

Niestandardowa personalizacja wizerunku marki : umożliwia użytkownikom dodawanie własnych logo, czcionek i kolorów w celu zachowania spójnego wizerunku marki

Wszechstronne narzędzia do edycji: Oferują opcje wstawiania, przepisywania i remiksowania slajdów, ułatwiając aktualizację zawartości i formatowanie

Oraz limity AI

Dostęp w ramach subskrypcji : Chociaż Plus AI oferuje bezpłatną wersję próbną, dalsze korzystanie z usługi wymaga wykupienia płatnej subskrypcji

Krzywa uczenia się: nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby w pełni poznać i efektywnie wykorzystać wszystkie funkcje

Ceny Plus AI

Free

Pakiet Basic: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Pro: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 40 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: niestandardowe ceny

Plus oceny AI

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

17. Brainly (Najlepsza społeczność studentów służąca udostępnianiu wiedzy)

Brainly to platforma internetowa, na której uczniowie współpracują, aby rozwiązywać problemy szkolne i udostępniać wiedzę. Obejmuje ona szeroki zakres przedmiotów, umożliwiając użytkownikom zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, co ułatwia naukę.

Najlepsze funkcje Brainly

Pomoc oparta na społeczności : Studenci pomagają sobie nawzajem, udzielając odpowiedzi i wyjaśnień na różne pytania akademickie

Szeroki zakres tematyczny : Obejmuje tematy od matematyki i nauk ścisłych po nauki humanistyczne i języki

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Zaprojektowany z myślą o intuicyjności, ułatwiający użytkownikom poruszanie się po serwisie i wyszukiwanie odpowiednich informacji

Ograniczenia serwisu Brainly

Kontrola jakości : Ponieważ zawartość jest tworzona przez użytkowników, dokładność odpowiedzi może się różnić, co wymaga od użytkowników weryfikacji informacji

Reklamy: Wersja Free zawiera reklamy, które mogą rozpraszać niektórych użytkowników

Ceny Brainly

Free

Półroczny plan subskrypcji: 18 USD co 6 miesięcy

Roczny plan subskrypcji: 24 USD rocznie

Oceny Brainly

G2 :⭐ 4/5 (ponad 15 recenzji)

Capterra:⭐ 4,4/5 (ponad 25 recenzji)

18. AskCodi (najlepszy asystent programistyczny oparty na AI)

AskCodi to oparty na AI asystent programistyczny, zaprojektowany w celu usprawnienia cykli pracy programistycznej poprzez dostarczanie zestawu narzędzi wspomagających generowanie kodu, refaktoryzację, debugowanie i nie tylko. Obsługuje wiele języków programowania i frameworków, mając na celu zwiększenie wydajności programistów na każdym poziomie zaawansowania.

To świetne źródło informacji dla studentów, którzy chcą nauczyć się programowania.

Najlepsze funkcje AskCodi

Generator kodu : Szybko tworzy fragmenty kodu i złożone struktury dostosowane do różnych języków programowania

Refaktoryzacja kodu : poprawia jakość kodu poprzez refaktoryzację istniejących baz kodu w celu zwiększenia wydajności i ułatwienia konserwacji

Narzędzie do poprawiania kodu : identyfikuje i usuwa błędy, błędy składniowe oraz problemy logiczne, aby zapewnić stabilność kodu

Tłumacz językowy : Konwertuje kod między różnymi językami programowania, zachowując poprawną składnię i logikę

Generator testów jednostkowych: automatyzuje proces tworzenia testów jednostkowych, aby zapewnić solidne i wolne od błędów aplikacje

Ograniczenia AskCodi

Dostęp w ramach subskrypcji : Zaawansowane funkcje wymagają płatnej subskrypcji

Krzywa uczenia się: Użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi narzędziami

Ceny AskCodi

Premium : 14,99 USD miesięcznie

Ultimate: 34,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje AskCodi

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

19. Canva (Najlepsza platforma do projektowania online)

Canva to przyjazna dla użytkownika internetowa platforma do projektowania, która umożliwia osobom indywidualnym i zespołom tworzenie szerokiego zakresu zawartości wizualnej, od grafik na media społecznościowe po prezentacje i materiały marketingowe.

Oferuje bogatą bibliotekę szablonów, obrazów i czcionek, dzięki czemu projektowanie jest dostępne zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów

Najlepsze funkcje Canva

Obszerna biblioteka szablonów : oferuje szeroki wybór szablonów z możliwością dostosowania do różnych potrzeb projektowych

Interfejs typu „przeciągnij i upuść” : Upraszcza proces projektowania dzięki intuicyjnemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi

Narzędzia do współpracy : umożliwiają zespołom współpracę w czasie rzeczywistym, zwiększając wydajność

Zestaw identyfikacji wizualnej : umożliwia firmom zachowanie spójności marki poprzez przechowywanie zasobów marki oraz łatwe stosowanie kolorów i czcionek marki

Magic Studio: Oferuje narzędzia AI, takie jak Magic Write i Dream Lab, służące do generowania zawartości i tworzenia obrazów

Ograniczenia Canva

Ograniczenia wersji Free : Dostęp do niektórych rodzajów zawartości i funkcji premium wymaga subskrypcji

Krzywa uczenia się w przypadku zaawansowanych funkcji: Podczas gdy podstawowe funkcje są łatwe w użyciu, opanowanie zaawansowanych narzędzi może zająć trochę czasu

Ceny Canva

Free

Canva Pro: 120 USD rocznie

Canva Teams: 100 USD rocznie

Canva Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Canva

G2 : 4,7/5 (ponad 4400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 12 400 recenzji)

20. Khanmigo (Najlepszy korepetytor i asystent nauczyciela oparty na AI)

Khanmigo to oparty na AI osobisty korepetytor i asystent nauczyciela opracowany przez Khan Academy. Zapewnia interaktywne i skuteczne doświadczenia edukacyjne, prowadząc uczniów do odpowiedzi zamiast po prostu podawać gotowe rozwiązania.

Dzięki integracji z bogatymi zasobami edukacyjnymi Khan Academy, Khanmigo obejmuje takie przedmioty jak matematyka, nauki humanistyczne, programowanie i nauki społeczne.

Najlepsze funkcje Khanmigo

Interaktywna nauka : zachęca do krytycznego myślenia, pomagając uczniom samodzielnie odkrywać odpowiedzi

Kompleksowy zakres przedmiotów : Oferuje spersonalizowane korepetycje z szerokiego zakresu tematów

Wsparcie dla nauczycieli: pomaga nauczycielom w planowaniu lekcji, tworzeniu quizów i sporządzaniu podsumowań postępów uczniów

Ograniczenia Khanmigo

Wymagana subskrypcja : Dostęp dla rodziców i uczniów wymaga wykupienia płatnej subskrypcji

Ograniczenia geograficzne: Obecnie dostępne głównie dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych

Ceny Khanmigo

Free dla nauczycieli : Nauczyciele mogą korzystać z Khanmigo bez żadnych opłat

Płatny dostęp dla rodziców i uczniów: Szczegóły dotyczące subskrypcji są dostępne na stronie internetowej Khanmigo

Oceny i recenzje Khanmigo

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Sztuczna inteligencja zmieniła sposób, w jaki studenci uczą się, prowadzą badania i organizują swoją pracę akademicką. Dzięki szerokiemu zakresowi narzędzi AI dla studentów technologia odgrywa obecnie bezpośrednią rolę w upraszczaniu złożonych zagadnień, zwiększaniu wydajności i uatrakcyjnianiu nauki.

Znajdowanie wiarygodnych źródeł i streszczanie dużych ilości informacji może być czasochłonne. Narzędzia badawcze oparte na AI pomagają studentom wyodrębnić kluczowe punkty, analizować ogromne ilości danych i skutecznie porządkować wyniki swoich badań.

2. Asystenci do pisania i sprawdzania gramatyki oparci na AI

Od esejów po raporty – AI usprawnia proces pisania, oferując sugestie językowe, poprawiając przejrzystość tekstu i zapewniając poprawność gramatyczną. Narzędzia te pomagają studentom udoskonalić styl pisania i skutecznie przekazywać swoje pomysły.

Rozwiązywanie zadań matematycznych i zrozumienie formuł staje się łatwiejsze dzięki generowanym przez AI objaśnieniom krok po kroku. Narzędzia te pomagają w rozkładaniu złożonych pojęć na czynniki pierwsze, dzięki czemu obliczenia stają się bardziej przystępne.

👀 Czy wiesz, że? AI Google DeepMind przeszła do historii, rozwiązując „nierozwiązywalne” zadanie matematyczne Znaleziono nowe rozwiązanie trwającego od dziesięcioleci problemu Cap Set, udowadniając, że AI może poszerzać granice ludzkiej wiedzy w matematyce.

4. Korepetytorzy AI i wirtualni asystenci edukacyjni

Spersonalizowane korepetycje oparte na AI dostosowują się do indywidualnych stylów uczenia się, zapewniając interaktywne wyjaśnienia i uporządkowane lekcje. Taka forma spersonalizowanego nauczania pomaga uczniom uczyć się we własnym tempie i skupiać się na obszarach wymagających poprawy.

Zarządzanie materiałami z zajęć, zadaniami i terminami wymaga odpowiedniej organizacji. Narzędzia zwiększające wydajność oparte na AI pomagają studentom w planowaniu harmonogramów nauki, śledzeniu postępów i optymalizacji zarządzania czasem.

W przypadku przedmiotów wymagających wizualnego zrozumienia ilustracje generowane przez AI sprawiają, że abstrakcyjne tematy stają się bardziej przystępne. Narzędzia do generowania obrazów pomagają w tworzeniu materiałów wizualnych, które poprawiają zapamiętywanie i zwiększają zaangażowanie.

Każdy student ma indywidualne potrzeby edukacyjne, a skuteczność narzędzi AI dla studentów zależy od tego, w jakim stopniu odpowiadają one ich preferencjom w zakresie nauki. Niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc w odrabianiu zadań domowych, wsparcie w badaniach naukowych, czy doskonalenie umiejętności pisania, AI wzbogaca edukację, zapewniając uporządkowaną pomoc, głębsze zrozumienie i dostosowane do potrzeb doświadczenia edukacyjne.

Nie wszystkie narzędzia AI dla studentów są takie same. Niektóre pomagają w odrabianiu zadań domowych, inne poprawiają umiejętności pisania, a jeszcze inne usprawniają realizację projektów badawczych.

Skąd jednak wiadomo, które z nich wnosi wartość dodaną do procesu nauki, a nie tylko dostarcza gotowych odpowiedzi?

🧠 Wyobraź sobie, że siedzisz przed trudnym zadaniem matematycznym, które po prostu nie ma sensu. Mógłbyś skorzystać z narzędzia AI, które wypluje odpowiedź w ciągu sekundy, ale to nie pomoże ci niczego się nauczyć ani zdać egzaminu na piątkę. Zamiast tego możesz poprosić narzędzie AI, aby przeprowadziło cię przez każdy krok, pokazując, gdzie popełniłeś błąd, i pomagając ci zrozumieć logikę stojącą za zadaniem.

Odpowiednie narzędzie AI nie tylko rozwiązuje problemy, ale także pozwala studentom myśleć krytycznie, stosować poznane koncepcje i utrwalać wiedzę na dłuższą metę.

Zanim więc wybierzesz rozwiązanie oparte na AI, oto pytania, które musisz sobie zadać:

Czy dostosowuje się do Twojego stylu uczenia się?

Niektórzy studenci lepiej przyswajają informacje dzięki materiałom wizualnym, podczas gdy inni potrzebują szczegółowych wyjaśnień lub interaktywnych ćwiczeń. Narzędzia AI dla studentów, które oferują spersonalizowane doświadczenia edukacyjne, pomagają zrozumieć pojęcia w sposób, który ma dla Ciebie sens, zamiast narzucać ogólne podejście.

Czy to naprawdę cię uczy, czy tylko podaje odpowiedzi?

Jeśli narzędzie AI podaje gotowy esej lub rozwiązuje zadanie matematyczne bez wyjaśnienia, czy to naprawdę pomoc? Sztuczna inteligencja powinna wspierać uczniów poprzez rozkładanie złożonych pojęć na czynniki pierwsze, pokazywanie uzasadnienia rozwiązań oraz wzmacnianie wyników w nauce, a nie tylko przyspieszanie wykonywania zadań.

Oto jak możesz wykorzystać ClickUp Brain, aby nauczyć się rozwiązywać zadania z fizyki.

Czy można ufać informacjom, które dostarcza dostawca?

Treści generowane przez AI są wszędzie, ale nie wszystkie są dokładne. Jeśli korzystasz ze sztucznej inteligencji w projektach badawczych lub podczas pisania prac, potrzebujesz narzędzi, które czerpią informacje z wiarygodnych źródeł, a nie takich, które generują losowe fakty. Niektóre narzędzia integrują się nawet z Dokumentami Google, aby pomóc studentom w uporządkowaniu pracy i efektywnej analizie ogromnych ilości informacji.

Czy jest to rozwiązanie wolne od plagiatu i etyczne?

AI powinna być pomocą w nauce, a nie skrótem. Najlepsze narzędzia wzbogacają edukację, poprawiając umiejętności pisania, oferując poprawne sugestie gramatyczne i prowadząc użytkownika przez zadania, zamiast wykonywać pracę za niego.

Czy pozwala to rozwijać umiejętności poza salą lekcyjną?

Prawdziwa wartość sztucznej inteligencji nie polega tylko na szybszym wykonywaniu zadań. Niezależnie od tego, czy chodzi o naukę języków, generowanie obrazów czy poprawę umiejętności rozwiązywania problemów, odpowiednie narzędzie oparte na sztucznej inteligencji pomaga uczniom wyostrzyć krytyczne myślenie i rozwinąć umiejętności wykraczające poza sferę akademicką.

Najlepsze narzędzia AI nie tylko ułatwiają naukę, ale także zwiększają jej efektywność. Zamiast szukać doraźnych rozwiązań, wybierz AI, która pomoże Ci odpowiadać na pytania, zapamiętywać informacje i oszczędzać czas, jednocześnie wzmacniając cały proces uczenia się.

Lepsza nauka dzięki AI

Odpowiednie narzędzia AI nie tylko przyspieszają pracę — sprawiają też, że nauka staje się bardziej efektywna. Niezależnie od tego, czy chodzi o zmierzenie się ze złożonymi tematami, organizację zadań, czy dopracowanie tekstu, AI pomaga skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie.

Kluczowe znaczenie ma znalezienie odpowiedniej równowagi między technologią a tradycyjnym sposobem nauki. Rozsądnie wykorzystywana AI zwiększa wydajność, pogłębia zrozumienie i pozwala studentom wyprzedzać konkurencję.

FAQ (często zadawane pytania)

Pomagają one w organizowaniu pracy semestralnej, podsumowywaniu materiałów, wyjaśnianiu pojęć i tworzeniu struktury nauki — w celu zapewnienia głębszego przyswajania wiedzy, a nie tylko szybszego wykonywania zadań.

Sprawdź dokładność, przejrzystość źródeł, personalizację nauki oraz to, czy narzędzie uczy pojęć, a nie tylko generuje odpowiedzi.

Asystenci do nauki skupiają się na wyjaśnieniach, streszczeniach i planowaniu; narzędzia do pisania poprawiają gramatykę, przejrzystość, parafrazowanie i strukturę.

Tak. Narzędzia takie jak ClickUp centralizują zadania, dokumenty, harmonogramy i cele, pomagając studentom w uporządkowaniu zajęć, terminów i sesji naukowych.