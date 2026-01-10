20 najlepszych narzędzi AI dla studentów w 2026 roku

Sztuczna inteligencja nie zastępuje ludzkiej inteligencji; jest narzędziem wzmacniającym ludzką kreatywność i pomysłowość
🌎 Fakty: Ponad 50% studentów już korzysta ze sztucznej inteligencji, aby uczyć się efektywniej i wyprzedzać innych. Od rozwiązywania złożonych problemów po usprawnianie badań i pisania – narzędzia AI dla studentów zmieniają sposób, w jaki się uczymy.
Kluczem do sukcesu nie jest jednak samo wykorzystanie sztucznej inteligencji do przyspieszenia pisania esejów, ale raczej znalezienie odpowiednich narzędzi, które zwiększą wydajność, sprawią, że nauka będzie bardziej efektywna i faktycznie będą miały wymierny wpływ na wyniki w nauce.
Zacznijmy więc i zapoznajmy się z 20 najlepszymi narzędziami AI dla studentów. Omówimy narzędzia do nauki, wyjaśniania pojęć, cyfrowych korepetytorów, a nawet generatorów obrazów, które pozwolą uatrakcyjnić estetykę Twojego kolejnego projektu na zajęcia.
Najlepsze narzędzia AI dla studentów w skrócie
|Narzędzie
|Najlepsze dla
|Najważniejsze funkcje
|Ceny*
|ClickUp
|Kompleksowe rozwiązanie oparte na AI zwiększające wydajność studentów
|• Asystent do nauki oparty na sztucznej inteligencji (ClickUp Brain) • Śledzenie zadań i terminów • Współpraca nad dokumentami w czasie rzeczywistym • Pulpity nawigacyjne z celami i postępami • Kalendarz i zarządzanie czasem
|Free Forever; płatne od 7 USD/użytkownik/miesiąc
|Grammarly
|Sprawdzanie gramatyki, przejrzystości i plagiatu
|• Edycja gramatyki i stylu w czasie rzeczywistym • Wykrywanie plagiatu • Sugestie dotyczące tonu i słownictwa • Działa w różnych przeglądarkach i aplikacjach
|Free; wersja Pro od 12 USD miesięcznie
|Gradescope
|Ocenianie i sprawdzanie oparte na AI
|• Grupowanie odpowiedzi wspomagane przez AI • Szczegółowa analiza wyników • Integracja z systemami LMS • Wsparcie dla prac odręcznych i programistycznych
|Ceny dla instytucji
|Korepetytor AI
|Spersonalizowane korepetycje z wykorzystaniem AI
|• Niestandardowe ścieżki nauki • Krótkie lekcje • Ocena umiejętności i informacje zwrotne
|Free; płatne od 16 USD miesięcznie
|Otter.ai
|Transkrypcja wykładów i spotkań
|• Transkrypcja w czasie rzeczywistym • Automatyczne streszczenia i elementy do wykonania • Integracja z Zoom, Meet i Teams
|Wersja Free; wersja Pro od 8,33 USD/użytkownik/miesiąc
|Notion
|Notatki, dokumenty i organizacja nauki wspomagana przez AI
|• Bazy danych i systemy notatek • Współpraca w czasie rzeczywistym • Szablony akademickie • Streszczanie treści przez Notion AI
|Free; płatne od 12 USD/użytkownik/miesiąc
|DALL·E
|Nauka wizualna i projekty kreatywne
|• Generowanie obrazów na podstawie tekstu • Integracja z ChatGPT • Grafika w wysokiej rozdzielczości • Pełne prawa użytkowania
|Free; płatne w zależności od wykorzystania
|Mendeley
|Zarządzanie badaniami i cytowaniami
|• Biblioteka referencyjna i pliki PDF • Generowanie cytatów • Sieci akademickie • Synchronizacja między urządzeniami
|Bezpłatne; płatne plany przechowywania danych
|ChatGPT
|Korepetycje z wykorzystaniem AI, pisanie i rozwiązywanie problemów
|• Pytania i odpowiedzi z różnych przedmiotów • Pomoc w pisaniu i kodowaniu • Interakcja głosowa i ekranowa • Różnorodne modele rozumowania
|Free; Plus 20 USD/miesiąc
|Copyscape
|Wykrywanie plagiatu
|• Wykrywanie duplikatów w sieci • Powiadomienia Copysentry • Skanowanie zbiorcze i API
|Free; płatne w zależności od wykorzystania
|QuillBot
|Parafrazowanie i streszczanie
|• Tryby parafrazowania • Sprawdzanie gramatyki • Podsumowanie • Generator cytatów
|Free; płatne od 19,95 USD miesięcznie
|Gemini
|Natywna dla Google AI zwiększająca wydajność
|• Pomoc w pisaniu i planowaniu • Wsparcie w programowaniu • Generowanie obrazów • Integracja z Gmailem i Dokumentami
|Free; wersja zaawansowana 19,99 USD/miesiąc
|ElevenLabs
|Synteza tekstu i klonowanie głosu
|• Realistyczna synteza mowy • Klonowanie głosu • Wsparcie dla wielu języków • Dostęp do API
|Free; płatne od 5 USD miesięcznie
|Eduaide. AI
|Planowanie lekcji i wsparcie dydaktyczne z wykorzystaniem AI
|• Tworzenie planów lekcji • Tworzenie quizów i arkuszy ćwiczeń • Narzędzia do zbierania opinii od uczniów
|Free; wersja Pro 5,99 USD/miesiąc
|Duolingo
|Nauka języków obcych wspomagana AI
|• Lekcje oparte na mechanizmach gier • Projekt zorientowany na urządzenia mobilne • Adaptacyjne ścieżki nauczania
|Free; Super 6,99 $/miesiąc
|Plus AI
|Tworzenie slajdów z wykorzystaniem AI w programach PowerPoint i Slides
|• Prezentacje oparte na podpowiedziach • Przerabianie i remiksowanie slajdów • Niestandardowe oznakowanie marki
|Free; płatne od 15 USD/użytkownik/miesiąc
|Brainly
|Pomoc w odrabianiu zadań domowych od rówieśników
|• Odpowiedzi społeczności • Zakres wielu przedmiotów • Pytania i odpowiedzi dostosowane do urządzeń mobilnych
|Free; płatne od 24 USD rocznie
|AskCodi
|Wsparcie AI w zakresie kodowania i debugowania
|• Generowanie kodu • Refaktoryzacja i naprawa błędów • Tworzenie testów jednostkowych • Tłumaczenie językowe
|Cena od 14,99 USD miesięcznie
|Canva
|Projektowanie i tworzenie zawartości wizualnej
|• Redaktor typu „przeciągnij i upuść” • Szablony i zestawy brandingowe • Funkcja Magic Write i obrazy generowane przez AI • Współpraca zespołowa
|Free; wersja Pro 120 USD/rok
|Khanmigo
|Korepetytor AI do nauki z przewodnikiem
|• Korepetycje w stylu sokratejskim • Indywidualne doradztwo przedmiotowe • Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu lekcji
|Free dla nauczycieli; płatne dla uczniów
Rola AI w edukacji
Sztuczna inteligencja zmienia oblicze edukacji, sprawiając, że nauka staje się bardziej spersonalizowana, wydajna i dostępna. Dzięki narzędziom AI dla studentów nauka nie oznacza już przeglądania obszernych podręczników ani czekania na pomoc nauczyciela.
Od narzędzi opartych na AI, które ułatwiają poszukiwanie informacji, po algorytmy uczenia maszynowego dostosowujące się do indywidualnych stylów uczenia się — studenci mogą teraz wykorzystywać technologie AI, aby poprawić swoje wyniki w nauce.
W jaki sposób AI zmienia proces uczenia się?
- Spersonalizowane doświadczenia edukacyjne: narzędzia AI dla studentów dostosowują zawartość edukacyjną do indywidualnych stylów uczenia się, identyfikując mocne strony i obszary wymagające poprawy. Niezależnie od tego, czy chodzi o naukę języków, czy rozwiązywanie zadań matematycznych, tutorzy AI oferują spersonalizowane korepetycje dostosowane do potrzeb studenta.
- Natychmiastowy dostęp do wiedzy: asystenci AI i chatboty oparte na sztucznej inteligencji udzielają odpowiedzi w czasie rzeczywistym, pomagając uczniom w szybkim zrozumieniu złożonych pojęć. Narzędzia te pomagają również w odrabianiu zadań szkolnych i realizacji projektów badawczych
- Pomoc w odrabianiu zadań domowych i efektywność badań: Platformy oparte na AI analizują ogromne ilości danych, oferując dogłębne spostrzeżenia badawcze, pomagając studentom w pisaniu prac naukowych, tworzeniu esejów oraz odrabianiu zadań domowych
- Rozwijanie umiejętności pisania i kodowania: Od doskonalenia umiejętności pisania i poprawiania gramatyki po pomoc studentom w pisaniu kodu — technologie AI stanowią cenne narzędzie wspierające rozwój akademicki
- Większe zaangażowanie dzięki nauce wizualnej: narzędzia do generowania obrazów przekształcają skomplikowane teorie w interaktywne materiały wizualne, dzięki czemu nauka staje się bardziej angażującym doświadczeniem
- Inteligentna organizacja i zarządzanie czasem: AI upraszcza planowanie, ustawia przypomnienia i organizuje sesje nauki, zapewniając studentom skuteczne dotrzymywanie terminów
🌎 Fakty: Globalny rynek AI w edukacji osiągnął wartość 6 miliardów dolarów w 2025 roku.
AI nie zastępuje nauczycieli, a raczej podnosi jakość edukacji, zapewniając dodatkowe zasoby i cenne informacje. Dzięki odpowiednim narzędziom AI dla uczniów nauka staje się bardziej interaktywna, spersonalizowana i dostępna, umożliwiając uczniom naukę we własnym tempie przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności niezbędnych w przyszłości.
Wielu studentów boryka się z problemem rozproszenia AI — korzystania z zbyt wielu niepowiązanych ze sobą aplikacji AI do pisania, badań, robienia notatek i planowania. Prowadzi to do ciągłego przełączania się między zadaniami i marnowania czasu. Podobnie, rozproszenie pracy pojawia się, gdy zadania, pliki i terminy są rozrzucone po różnych platformach. Odpowiednie narzędzia AI ograniczają ten chaos — a nie go potęgują.
Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp
Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów.
Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.
20 najlepszych narzędzi AI dla studentów
Przy tak dużej liczbie narzędzi AI dostępnych dla studentów znalezienie tego właściwego może wydawać się przytłaczające. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w odrabianiu zadań domowych, prowadzeniu badań, pisaniu, programowaniu czy organizacji, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji mogą wzbogacić Twoje doświadczenie edukacyjne i sprawić, że nauka będzie przebiegać bardziej efektywnie.
1. ClickUp (najlepsze, oparte na AI, kompleksowe narzędzie zwiększające wydajność studentów)
Zarządzanie obowiązkami akademickimi może być trudne, ale ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie usprawniające realizację zadań. Zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności, ClickUp łączy w sobie różne funkcje dostosowane do potrzeb studentów.
Najlepsze funkcje ClickUp
a. Asystent do nauki oparty na AI
ClickUp Brain usprawnia sposób, w jaki studenci zarządzają swoim obciążeniem pracą, za pomocą automatyzacji przypomnień, sporządzania notatek i śledzenia terminów, dzięki czemu nic nie zostanie przeoczone.
Aplikacja zapewnia spersonalizowane rekomendacje dotyczące nauki, analizując zadania i terminy, aby zaproponować najbardziej efektywny harmonogram nauki. Oprócz organizacji, ClickUp Brain pomaga również w tworzeniu zawartości, wspierając studentów w pisaniu esejów, raportów i dokumentacji projektowej dzięki spostrzeżeniom opartym na AI.
Zobacz ClickUp Brain w akcji. 👇🏼
Dla studentów uczęszczających na zajęcia online funkcja AI Notetaker w ClickUp to prawdziwe błogosławieństwo! Wystarczy dodać ją do swoich spotkań, a wygeneruje ona doskonałe transkrypcje każdej rozmowy, podsumuje główne punkty dyskusji, a nawet pomoże stworzyć zadania do wykonania (czytaj: zadania domowe i prace dodatkowe) dla studentów.
b. Organizacja zadań
ClickUp pomaga studentom nadążać za materiałem dzięki narzędziom do uporządkowanego zarządzania zadaniami. Dzięki widokowi listy w ClickUp studenci mogą organizować zadania, projekty i terminy w przejrzystym, uporządkowanym formacie, co ułatwia podział obciążenia pracą na łatwiejsze do opanowania zadania.
Platforma umożliwia ustalanie priorytetów, pomagając studentom skupić się najpierw na najpilniejszych zadaniach, przy jednoczesnym utrzymaniu stałego cyklu pracy. Dzięki konfigurowalnym widokom studenci mogą śledzić postępy, monitorować terminy i dostosowywać harmonogramy, aby pozostać na dobrej drodze. Skorzystaj z szablonu ClickUp dla studentów, aby efektywnie organizować pracę nad zadaniami.
c. Współpraca nad dokumentami w czasie rzeczywistym
ClickUp Docs usprawnia pracę grupową, umożliwiając edycję i komentowanie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco z postępami we wspólnych projektach. Niezależnie od tego, czy pracują nad pracami badawczymi, czy porządkują notatki z zajęć, studenci mogą bez wysiłku współpracować bez konieczności przełączania się między wieloma platformami.
Oprócz tego możesz również wykorzystać narzędzia edukacyjne ClickUp do lepszej współpracy w grupie.
d. Śledzenie postępów w nauce
ClickUp pomaga studentom kontrolować swoje postępy w nauce dzięki funkcji ClickUp Goals, która pozwala im wyznaczać jasne cele nauczania i śledzić kamienie milowe w czasie.
Dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp studenci uzyskują wizualny przegląd stopnia realizacji zadań, zbliżających się terminów oraz ogólnych postępów w nauce. Dzięki zgromadzeniu wszystkich zadań akademickich w jednym miejscu,
ClickUp pomaga studentom zachować porządek, skutecznie dotrzymywać terminów i skupiać się na celach edukacyjnych.
e. Zarządzanie czasem i harmonogramem
Widok kalendarza w ClickUp pomaga studentom nadążać za harmonogramem zajęć, organizując terminy, egzaminy i plany powtórek w jednej, scentralizowanej przestrzeni.
Dzięki płynnej synchronizacji zadań między urządzeniami oraz możliwości zintegrowania wielu kalendarzy w jeden, studenci mogą mieć dostęp do widoku swoich harmonogramów zajęć akademickich, osobistych i pozaprogramowych w jednym miejscu, co gwarantuje, że nigdy nie przegapią ważnego terminu. Szablon ClickUp „Harmonogram zajęć i plan czasu” może również pomóc w skutecznym zarządzaniu codziennymi obowiązkami.
Ograniczenia ClickUp
- Stroma krzywa uczenia się: ClickUp oferuje rozbudowane funkcje, których opanowanie może zająć nowym użytkownikom trochę czasu
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: ⭐ 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)
- Capterra: ⭐ 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)
💟 Bonus: Brain MAX to oparty na AI program komputerowy, który pomaga studentom osiągać więcej przy mniejszym stresie. Dzięki głębokiej integracji z zadaniami, notatkami, kalendarzem i materiałami do nauki, Brain MAX porządkuje wszystko w jednym miejscu — dzięki czemu nigdy nie przegapisz terminu ani nie zgubisz ważnych materiałów.
Wystarczy skorzystać z funkcji zamiany mowy na tekst, aby szybko zapisywać pomysły, ustawiać przypomnienia o egzaminach lub projektach, a nawet głośno przeprowadzać burzę mózgów na temat tematów esejów. Dane pokazują, że dzięki inteligentnym automatyzacjom i proaktywnym sugestiom Brain MAX użytkownicy mogą zaoszczędzić nawet 1,1 dnia w tygodniu i znacznie ograniczyć rutynowe zadania.
2. Grammarly (najlepszy program do sprawdzania gramatyki oparty na AI)
Grammarly to oparty na AI asystent pisania, zaprojektowany w celu doskonalenia umiejętności pisarskich studentów poprzez dostarczanie w czasie rzeczywistym sugestii dotyczących gramatyki, interpunkcji i stylu.
Narzędzie to płynnie integruje się z różnymi platformami, w tym przeglądarkami internetowymi, edytorami tekstu i urządzeniami mobilnymi, zapewniając studentom swobodę pisania we wszystkich aplikacjach.
Najlepsze funkcje Grammarly
- Kompleksowa analiza tekstu: zapewnia w czasie rzeczywistym sugestie dotyczące gramatyki, ortografii, interpunkcji i stylu, aby pomóc studentom udoskonalić ich pisanie i zapewnić jasność wypowiedzi
- Wykrywanie plagiatu: Skanuje teksty w ogromnej bazie danych akademickich, aby pomóc studentom w prawidłowym cytowaniu źródeł i zachowaniu oryginalności
- Wzbogacanie słownictwa: Sugeruje synonimy i alternatywne sformułowania, aby poprawić czytelność i uniknąć powtarzania się słownictwa
- Detektor tonu: Analizuje tekst, dostarczając informacji na temat tonu i stopnia formalności, pomagając studentom dostosować styl pisania do warunków akademickich
- Integracja między platformami: Działa z przeglądarkami, edytorami tekstu i klawiaturami urządzeń mobilnych, zapewniając spójne wsparcie podczas pisania na wszystkich urządzeniach
Ograniczenia Grammarly
- Funkcje Premium wymagają subskrypcji: Chociaż Grammarly oferuje bezpłatną wersję z podstawowymi funkcjami sprawdzania gramatyki i ortografii, zaawansowane funkcje, takie jak wykrywanie plagiatu i poszerzanie słownictwa, są dostępne wyłącznie w wersji Premium
- Rozumienie kontekstu: Chociaż Grammarly dostarcza cennych sugestii, czasami może błędnie interpretować kontekst, co prowadzi do rekomendacji niezgodnych z zamierzonym znaczeniem. Użytkownicy powinni krytycznie oceniać sugestie
Ceny Grammarly
- Free
- Pro: 12 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Grammarly
- G2: ⭐ 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)
- Capterra: ⭐ 4,7/5 (ponad 7 000 recenzji)
3. Gradescope (najlepsza platforma do oceniania i sprawdzania wiedzy)
Gradescope upraszcza proces oceniania dzięki ocenie wspomaganej przez AI, szczegółowym analizom i płynnej integracji z systemem zarządzania nauczaniem (LMS). Oferuje wsparcie dla różnych rodzajów zadań, w tym egzaminów pisemnych, projektów programistycznych i arkuszy wielokrotnego wyboru, dzięki czemu ocenianie jest szybsze i bardziej spójne dla nauczycieli.
Najlepsze funkcje Gradescope
- Wszechstronne wsparcie w zakresie zadań: Gradescope obsługuje quizy, egzaminy, zadania domowe i zadania programistyczne, zapewniając elastyczność w zakresie różnych formatów oceniania
- Ocenianie wspomagane przez AI: Dzięki grupowaniu odpowiedzi opartemu na AI wykładowcy mogą jednocześnie oceniać podobne odpowiedzi, zwiększając wydajność i spójność.
- Szczegółowe analizy: dostarczają informacji na poziomie poszczególnych pytań, pomagając nauczycielom zidentyfikować trendy w wynikach uczniów i odpowiednio dostosować strategie nauczania
- Płynna integracja z systemami LMS: Integruje się z platformami Canva, Blackboard, Moodle i innymi systemami LMS, umożliwiając automatyczną synchronizację list uczniów i przenoszenie ocen
- Kompatybilność online i offline: Działa zarówno w przypadku ocen cyfrowych, jak i papierowych, umożliwiając przesyłanie zeskanowanych prac pisanych odręcznie
Ograniczenia Gradescope
- Krzywa uczenia się: nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby przyzwyczaić się do funkcji oceniania
- Zależność od skanera: Przesłane prace pisane odręcznie wymagają skanowania, co nie zawsze jest wygodne
Ceny Gradescope
- Gradescope oferuje ceny dostosowane do potrzeb instytucji
Oceny Gradescope
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
4. AI Tutor (Najlepsza spersonalizowana platforma edukacyjna oparta na AI)
AI Tutor to oparta na sztucznej inteligencji platforma, która zapewnia niestandardowe korepetycje z różnych przedmiotów. Dostosowuje się do indywidualnych stylów uczenia się, tworząc spersonalizowane doświadczenie edukacyjne.
Dzięki krótkim lekcjom i praktycznej ocenie umiejętności AI Tutor pomaga uczniom skutecznie pogłębiać wiedzę
Najlepsze funkcje AI Tutor
- Niestandardowe ścieżki nauczania: Tworzy dostosowane do potrzeb kursy, aby pomóc uczniom osiągnąć konkretne cele
- Krótkie lekcje: zapewniają zwięzłą, praktyczną wiedzę dostosowaną do napiętych harmonogramów
- Ocena umiejętności w praktyce: Zapewnia ciągłe wsparcie i informacje zwrotne w celu podnoszenia biegłości
Ograniczenia AI Tutor
- Wymagana subskrypcja: Dostęp do wszystkich funkcji i zawartości może wymagać wykupienia płatnej subskrypcji
- Zależność od połączenia internetowego: Do optymalnego działania wymagane jest stabilne połączenie internetowe
Ceny AI Tutor
- Free
- Mentor: 16 USD miesięcznie
- Genius: 21 USD miesięcznie
Oceny i recenzje AI Tutor
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
5. Otter.ai (najlepszy asystent do transkrypcji i prowadzenia spotkań oparty na AI)
Otter.ai to oparty na AI asystent spotkań, który zapewnia transkrypcję w czasie rzeczywistym, automatyczne streszczenia i listę elementów do wykonania.
Jest szeroko stosowany podczas wykładów, spotkań i rozmów kwalifikacyjnych, umożliwiając użytkownikom skuteczne rejestrowanie, porządkowanie i przeglądanie zawartości mówionej
Najlepsze funkcje Otter.ai
- Transkrypcja w czasie rzeczywistym: rejestruje i transkrybuje spotkania na platformach takich jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams
- Automatyczne streszczenia: Generuje zwięzłe przeglądy i wskazuje kluczowe elementy działania
- Możliwości integracji: Płynnie łączy się z narzędziami takimi jak Slack, Salesforce i HubSpot
Limits of Otter.ai
- Ograniczenia planu Free Plan: Wersja bezpłatna oferuje limit minut transkrypcji i funkcji
- Kwestie dotyczące prywatności: Użytkownicy powinni zapewnić zgodność z polityką organizacji w zakresie nagrań ze spotkań
Ceny Otter.ai / AI
- Podstawowe: Free
- Pro: 8,33 USD/użytkownik miesięcznie
- Business: 20 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Otter.ai
- G2: 4,3/5 (ponad 250 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 90 recenzji)
6. Notion (Najlepsze, łatwe w obsłudze obszar roboczy dla studentów)
Notion to wszechstronna platforma zwiększająca wydajność, która łączy w jednym miejscu tworzenie notatek, zarządzanie zadaniami i współpracę. Dzięki konfigurowalnym szablonom i narzędziom opartym na AI studenci mogą bez wysiłku organizować swoje zajęcia, śledzić zadania i usprawniać projekty grupowe.
Najlepsze funkcje Notion
- Kompleksowe sporządzanie notatek i organizacja: Notion oferuje wsparcie dla tekstu, obrazów, baz danych i plików osadzonych, ułatwiając studentom uporządkowane zarządzanie notatkami, materiałami do nauki i listami zadań.
- Wspólne zarządzanie projektami: Współpraca w czasie rzeczywistym pozwala studentom na jednoczesną edycję dokumentów, przydzielanie zadań i śledzenie postępów, zapewniając płynną pracę zespołową przy projektach grupowych
- Szablony z możliwością dostosowania: Oferuje gotowe szablony planów zajęć, notatek z wykładów i śledzenia badań, pomagając studentom w szybkim tworzeniu uporządkowanych planów nauki
- Integracja z innymi narzędziami: Zapewnia połączenie z Google Drive, Slackiem i Trello, umożliwiając studentom osadzanie dokumentów, zarządzanie zadaniami i usprawnianie cyklu pracy bez konieczności przełączania się między platformami
- Notion AI: pomaga w tworzeniu streszczeń notatek, generowaniu zawartości i automatyzacji powtarzalnych zadań, co pozwala studentom zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność pisania
Ograniczenia Notion
- Krzywa uczenia się: Niestandardowe opcje dostosowywania mogą wymagać czasu, aby w pełni je zrozumieć
- Dostęp w trybie offline: Ograniczona funkcjonalność bez połączenia z Internetem
Ceny Notion
- Free
- Plan Plus: 12 USD miesięcznie za użytkownika
- Plan biznesowy: 18 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise Plan: Ceny niestandardowe
- Dodatek Notion AI: 10 USD miesięcznie za członka
Oceny i recenzje Notion
- G2: ⭐ 4,6/5 (ponad 6000 recenzji)
- Capterra: ⭐ 4,7/5 (ponad 2400 recenzji)
7. DALL·E (Najlepsze narzędzie do zaawansowanego generowania obrazów za pomocą AI)
DALL·E to najnowszy model generowania obrazów firmy OpenAI, zdolny do tworzenia szczegółowych i dokładnych obrazów na podstawie opisów tekstowych. Zintegrowany z ChatGPT, pozwala użytkownikom generować i udoskonalać obrazy za pomocą podpowiedzi konwersacyjnych.
Studenci mogą z nich korzystać do tworzenia wizualizacji nowych pojęć, dodawania kreatywnych elementów do swoich zadań, a nawet do burzy mózgów.
Najlepsze funkcje DALL·E
- Lepsze rozumienie podpowiedzi: Generuje obrazy, które ściśle odpowiadają złożonym opisom tekstowym
- Integracja z ChatGPT: Umożliwia interaktywne tworzenie i udoskonalanie obrazów poprzez rozmowę
- Poprawiona jakość obrazu: Tworzy obrazy w wysokiej rozdzielczości o większej szczegółowości i wyrazistości
- Prawa własności użytkownika: Użytkownicy mają pełne prawa do wykorzystywania i komercjalizacji tworzonych przez siebie obrazów
Ograniczenia DALL·E
- Problemy z generowaniem tekstu: może generować obrazy z nieczytelnym lub nieprawidłowym tekstem, gdy podpowiedzi zawierają elementy tekstowe
Ceny DALL·E
- Free
- Płatne: Open AI oferuje wiele płatnych planów w zależności od wykorzystania i wymagań
Oceny i recenzje DALL·E
- G2: ⭐ 3,8/5 (ponad 30 recenzji)
- Capterra: ⭐ 4,6/5 (20 recenzji)
8. Mendeley (najlepsze narzędzie do zarządzania bibliografią i nawiązywania kontaktów akademickich)
Mendeley to darmowy menedżer bibliografii i akademicka sieć społecznościowa, która pomaga studentom organizować badania, współpracować z innymi online oraz odkrywać najnowsze wyniki badań.
Najlepsze funkcje Mendeley
- Zarządzanie bibliografią: łatwo porządkuj i przeszukuj osobiste biblioteki, dodawaj adnotacje do dokumentów oraz generuj cytaty i bibliografie
- Współpraca akademicka: Nawiąż połączenie z naukowcami z całego świata, udostępniaj artykuły i współpracuj przy projektach
- Odkrycia badawcze: Uzyskaj dostęp do obszernej bazy danych artykułów naukowych i otrzymuj spersonalizowane rekomendacje
- Dostępność na różnych platformach: Dostępne na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych, co zapewnia dostęp do Twoich badań w dowolnym miejscu i czasie
Ograniczenia serwisu Mendeley
- Krzywa uczenia się: nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjami
- Sporadyczne problemy z synchronizacją: Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z synchronizacją między urządzeniami
Ceny Mendeley
- Free
- Plany Premium: różnią się w zależności od pojemności
Oceny Mendeley
- G2: ⭐ 4,3/5 (ponad 200 recenzji)
- Capterra:⭐ 4,9/5 (ponad 60 recenzji)
9. ChatGPT (najlepszy asystent konwersacyjny oparty na AI)
ChatGPT, opracowany przez OpenAI, to oparty na AI asystent konwersacyjny, zaprojektowany, by pomagać studentom w szerokim zakresie zadań, od odpowiadania na pytania po generowanie kreatywnej zawartości. Jego zaawansowane rozumienie języka umożliwia interaktywną naukę i skuteczne rozwiązywanie problemów.
Najlepsze funkcje ChatGPT
- Wszechstronna pomoc: zapewnia wsparcie w pisaniu, nauce, burzy mózgów i nie tylko
- Możliwości integracji: Możliwość integracji z różnymi aplikacjami za pośrednictwem interfejsów API
- Zaawansowany tryb głosowy: oferuje standardowe i zaawansowane interakcje głosowe z udostępnianiem obrazu wideo i ekranu
- Dostęp do wielu modeli wnioskowania: Obejmuje modele takie jak o3-mini, o3-mini-high i o1 do różnorodnych zastosowań
Ograniczenia ChatGPT
- Koszty subskrypcji: Korzystanie z zaawansowanych funkcji wymaga subskrypcji ChatGPT Plus lub Pro
- Ograniczenia użytkowania: Wersja Free ma ograniczony dostęp, a użytkownicy wersji Plus mogą napotkać limity wiadomości
Ceny ChatGPT
- Free
- Plan Plus: 20 USD miesięcznie
- Plan Pro: 200 USD miesięcznie
Oceny i recenzje ChatGPT
- G2:⭐ 4,7/5 (ponad 680 recenzji)
- Capterra:⭐ 4,5/5 (ponad 105 recenzji)
👀 Czy wiesz, że? W 2024 roku szwajcarski filmowiec Peter Luisi sprawdził umiejętności opowiadania historii przez AI, reżyserując film „The Last Screenwriter” — scenariusz do którego w całości napisał ChatGPT
10. Copyscape (najlepsze narzędzie do wykrywania plagiatu)
Copyscape to cieszące się szerokim zaufaniem narzędzie do wykrywania plagiatu, które pomaga studentom i nauczycielom identyfikować zduplikowaną zawartość, zapewniając oryginalność prac naukowych. Oferuje zarówno bezpłatne, jak i płatne usługi skanowania sieci w poszukiwaniu skopiowanych materiałów.
Najlepsze funkcje Copyscape
- Wykrywanie plagiatu online: wyszukuje kopie Twojej strony w sieci
- Copysentry: zapewnia automatyczne powiadomienia o nowych instancjach kradzieży zawartości
- Usługi premium: Oferują zaawansowane funkcje, takie jak wyszukiwanie zbiorcze i dostęp do API
- Przyjazny dla użytkownika interfejs: Prosty i intuicyjny układ ułatwiający nawigację
Ograniczenia Copyscape
- Koszty wersji Premium: Zaawansowane funkcje wymagają subskrypcji
- Ograniczona wersja Free: Bezpłatna usługa oferuje jedynie podstawowe funkcje wyszukiwania
Ceny Copyscape
- Free
- Usługa premium: Koszt zależy od wykorzystania i liczby sprawdzonych stron
Oceny i recenzje Copyscape
- G2:⭐ 4,4/5 (ponad 25 recenzji)
- Capterra:⭐ 4,8/5 (ponad 70 recenzji)
11. QuillBot (najlepsze narzędzie AI do pisania i parafrazowania)
QuillBot to oparty na AI asystent pisania, który poprawia jakość tekstów studentów, oferując narzędzia do parafrazowania, sprawdzania gramatyki i nie tylko. Usprawnia proces pisania, zapewniając jasność i oryginalność.
Najlepsze funkcje QuillBot
- Narzędzie do parafrazowania: Przeredagowuje tekst, aby poprawić jego przejrzystość i uniknąć powtórzeń
- Sprawdzanie gramatyki: Wykrywa i poprawia błędy gramatyczne
- Summarizer: Skraca długie teksty do zwięzłych streszczeń
- Generator cytatów: Tworzy poprawne cytaty w różnych stylach
Ograniczenia QuillBot
- Ograniczenia wersji Free: Ograniczony dostęp do zaawansowanych funkcji oraz limit dotyczący liczby słów
- Zależność od Internetu: Wymaga stabilnego połączenia internetowego w celu zapewnienia optymalnej wydajności
Ceny QuillBot
- Free
- Plany premium: Miesięczny: 19,95 USD miesięcznie Półroczny: 79,95 USD co sześć miesięcy Roczny: 99,95 USD rocznie
Oceny i recenzje QuillBot
- G2:⭐ 4,3/5 (ponad 30 recenzji)
- Capterra:⭐ 4,5/5 (ponad 150 recenzji)
12. Gemini (najlepszy asystent oparty na AI dla obszarów roboczych Google)
Gemini to zaawansowany asystent AI firmy Google, zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności i zapewnienia płynnej integracji między usługami Google.
Oferuje takie funkcje, jak pomoc w rozmowach, wsparcie w kodowaniu i generowanie obrazów, co czyni je wszechstronnym narzędziem dla studentów i profesjonalistów.
Najlepsze funkcje Gemini
- Pomoc w formie rozmowy: zapewnia wsparcie w pisaniu, planowaniu, nauce i nie tylko
- Wsparcie w zakresie kodowania: pomaga w uzupełnianiu i generowaniu kodu
- Generowanie obrazów: Tworzy obrazy na podstawie tekstowych podpowiedzi przy użyciu zaawansowanych modeli
- Integracja z usługami Google: płynnie współpracuje z Gmailem, Dokumentami Google i innymi aplikacjami Google
Ograniczenia Gemini
- Koszty subskrypcji: Korzystanie z zaawansowanych funkcji wymaga subskrypcji Gemini Advanced
- Dostępność funkcji: Niektóre funkcje mogą być ograniczone do określonych urządzeń lub regionów
Ceny Gemini
- Wersja Free: Podstawowy dostęp z limitem funkcji
- Gemini Advanced: 19,99 USD miesięcznie, obejmuje rozszerzone funkcje AI oraz dodatkową przestrzeń dyskową w chmurze
Oceny i recenzje Gemini
- G2:⭐ 4,4/5 (ponad 160 recenzji)
- Capterra: Za mało recenzji
13. ElevenLabs (najlepsza platforma do generowania głosu oparta na AI)
ElevenLabs to oparta na AI platforma technologii głosowej, która przekształca tekst w realistyczną mowę w 32 językach. Oferuje narzędzia do klonowania głosu, dubbingowania i syntezy mowy w czasie rzeczywistym, przeznaczone dla twórców zawartości, nauczycieli i programistów.
Najlepsze funkcje ElevenLabs
- Wysokiej jakości synteza mowy: generuje naturalnie brzmiącą mowę z dokładną intonacją i ekspresją emocjonalną
- Klonowanie głosu: pozwala użytkownikom tworzyć niestandardowe repliki głosu, zachowując unikalne cechy wokalne
- Wsparcie dla wielu języków: Oferuje wsparcie dla ponad 70 głosów w 32 językach, co zapewnia globalny zasięg.
- Integracja API: zapewnia programistom łatwe w użyciu interfejsy API, które można płynnie wbudować w różne aplikacje
Ograniczenia ElevenLabs
- Limitowany wybór głosów: Niektórzy użytkownicy uważają, że dostępne opcje głosowe są ograniczone bez możliwości tworzenia niestandardowych klonów
- Funkcje premium wymagają subskrypcji: zaawansowane funkcje, takie jak rozbudowane klonowanie głosu i wyższe limity użytkowania, są dostępne wyłącznie w płatnych planach
Ceny ElevenLabs
- Free
- Pakiet Startowy: 5 USD miesięcznie
- Twórca: 11 USD miesięcznie
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje ElevenLabs
- G2:⭐ 4,5/5 (ponad 160 recenzji)
- Capterra: Za mało recenzji
14. Eduaide. AI (Najlepszy asystent nauczyciela oparty na AI dla pedagogów)
Eduaide. AI to platforma oparta na sztucznej inteligencji, zaprojektowana, by pomagać nauczycielom w tworzeniu planów lekcji, generowaniu niestandardowych materiałów dydaktycznych oraz udzielaniu uczniom skutecznych informacji zwrotnych. Jej celem jest zmniejszenie obciążenia pracą, co pozwala nauczycielom skupić się bardziej na zaangażowaniu uczniów.
Najlepsze funkcje Eduaide. Ai
- Pomoc w planowaniu lekcji: Generuje plany lekcji zgodne z programem nauczania, oszczędzając czas nauczycielom
- Tworzenie materiałów: Tworzy dostosowane do potrzeb arkusze ćwiczeń, quizy i zadania, aby zaspokoić różnorodne potrzeby uczniów
- Narzędzia do przekazywania informacji zwrotnej studentom: Oferują narzędzia umożliwiające skuteczne przekazywanie spersonalizowanych informacji zwrotnych
- Nacisk na prywatność: Kładzie nacisk na ochronę danych użytkowników, zapewniając poufność
Ograniczenia Eduaide. Ai
- Ograniczenia wersji Free: Plan Free ogranicza użytkowników do 15 generowanych jednostek zawartości miesięcznie
- Krzywa uczenia się: nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby w pełni i efektywnie wykorzystać wszystkie funkcje
Ceny Eduaide. Ai
- Free
- Plan Pro: 5,99 USD miesięcznie
Oceny i recenzje Eduaide. AI
- G2: Niedostępne
- Capterra: Niedostępne
15. Duolingo (Najlepsza platforma do nauki języków obcych przeznaczona przede wszystkim na urządzenia mobilne)
Wszyscy znają sowę, która pomaga w nauce języków – to zasługa Duolingo!
Duolingo to popularna platforma do nauki języków, oferująca kursy w wielu językach w formie interaktywnych lekcji. Zapewnia ona gamifikowaną naukę dostępną za pośrednictwem aplikacji internetowej i mobilnej.
Najlepsze funkcje Duolingo
- Nauka oparta na mechanizmach gier: angażuje użytkowników dzięki interaktywnym ćwiczeniom i nagrodom, zwiększając motywację
- Różnorodne kursy językowe: Oferuje szeroki zakres kursów językowych dla osób na różnych poziomach zaawansowania
- Dostępność: Dostępne na różnych platformach, w tym w przeglądarkach internetowych i na urządzeniach mobilnych, co pozwala na naukę w dowolnym miejscu
Ograniczenia Duolingo
- Zróżnicowana zawartość: Ilość materiału może się różnić w zależności od języka, a niektóre kursy są bardziej kompleksowe niż inne.
- Nauczanie gramatyki: Lekcje poświęcone wyłącznie gramatyce nie zawsze są głównymi funkcjami, co może wymagać od użytkowników poszukiwania dodatkowych zasobów
Ceny Duolingo
- Free
- Super Duolingo: 6,99 USD miesięcznie
Oceny i recenzje Duolingo
- G2:⭐ 4,5/5 (ponad 130 recenzji)
- Capterra:⭐ 4,6/5 (ponad 900 recenzji)
16. Plus AI (najlepsze narzędzie do tworzenia prezentacji oparte na AI)
Plus AI to innowacyjne narzędzie do tworzenia prezentacji oparte na sztucznej inteligencji, zaprojektowane w celu usprawnienia tworzenia i edycji slajdów bezpośrednio w programach Google Slides i Microsoft PowerPoint. Umożliwia użytkownikom generowanie całych prezentacji lub pojedynczych slajdów za pomocą prostych podpowiedzi lub poprzez przesyłanie istniejących dokumentów.
Narzędzie oferuje takie funkcje, jak niestandardowe branding, generowanie zawartości oparte na AI oraz płynną integrację z istniejącymi cyklami pracy, co czyni je cennym atutem dla profesjonalistów i nauczycieli pragnących zwiększyć efektywność swoich prezentacji.
Dodatkowo najlepsze funkcje AI
- Płynna integracja: Działa bezpośrednio w Google Slides i PowerPoint, eliminując konieczność przełączania się między aplikacjami
- Tworzenie zawartości oparte na AI: Tworzy prezentacje na podstawie podpowiedzi lub istniejących dokumentów, oszczędzając czas i wysiłek
- Niestandardowa personalizacja wizerunku marki: umożliwia użytkownikom dodawanie własnych logo, czcionek i kolorów w celu zachowania spójnego wizerunku marki
- Wszechstronne narzędzia do edycji: Oferują opcje wstawiania, przepisywania i remiksowania slajdów, ułatwiając aktualizację zawartości i formatowanie
Oraz limity AI
- Dostęp w ramach subskrypcji: Chociaż Plus AI oferuje bezpłatną wersję próbną, dalsze korzystanie z usługi wymaga wykupienia płatnej subskrypcji
- Krzywa uczenia się: nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby w pełni poznać i efektywnie wykorzystać wszystkie funkcje
Ceny Plus AI
- Free
- Pakiet Basic: 15 USD miesięcznie za użytkownika
- Wersja Pro: 25 USD miesięcznie za użytkownika
- Teams: 40 USD/użytkownik miesięcznie
- Enterprise: niestandardowe ceny
Plus oceny AI
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
17. Brainly (Najlepsza społeczność studentów służąca udostępnianiu wiedzy)
Brainly to platforma internetowa, na której uczniowie współpracują, aby rozwiązywać problemy szkolne i udostępniać wiedzę. Obejmuje ona szeroki zakres przedmiotów, umożliwiając użytkownikom zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, co ułatwia naukę.
Najlepsze funkcje Brainly
- Pomoc oparta na społeczności: Studenci pomagają sobie nawzajem, udzielając odpowiedzi i wyjaśnień na różne pytania akademickie
- Szeroki zakres tematyczny: Obejmuje tematy od matematyki i nauk ścisłych po nauki humanistyczne i języki
- Przyjazny dla użytkownika interfejs: Zaprojektowany z myślą o intuicyjności, ułatwiający użytkownikom poruszanie się po serwisie i wyszukiwanie odpowiednich informacji
Ograniczenia serwisu Brainly
- Kontrola jakości: Ponieważ zawartość jest tworzona przez użytkowników, dokładność odpowiedzi może się różnić, co wymaga od użytkowników weryfikacji informacji
- Reklamy: Wersja Free zawiera reklamy, które mogą rozpraszać niektórych użytkowników
Ceny Brainly
- Free
- Półroczny plan subskrypcji: 18 USD co 6 miesięcy
- Roczny plan subskrypcji: 24 USD rocznie
Oceny Brainly
- G2:⭐ 4/5 (ponad 15 recenzji)
- Capterra:⭐ 4,4/5 (ponad 25 recenzji)
18. AskCodi (najlepszy asystent programistyczny oparty na AI)
AskCodi to oparty na AI asystent programistyczny, zaprojektowany w celu usprawnienia cykli pracy programistycznej poprzez dostarczanie zestawu narzędzi wspomagających generowanie kodu, refaktoryzację, debugowanie i nie tylko. Obsługuje wiele języków programowania i frameworków, mając na celu zwiększenie wydajności programistów na każdym poziomie zaawansowania.
To świetne źródło informacji dla studentów, którzy chcą nauczyć się programowania.
Najlepsze funkcje AskCodi
- Generator kodu: Szybko tworzy fragmenty kodu i złożone struktury dostosowane do różnych języków programowania
- Refaktoryzacja kodu: poprawia jakość kodu poprzez refaktoryzację istniejących baz kodu w celu zwiększenia wydajności i ułatwienia konserwacji
- Narzędzie do poprawiania kodu: identyfikuje i usuwa błędy, błędy składniowe oraz problemy logiczne, aby zapewnić stabilność kodu
- Tłumacz językowy: Konwertuje kod między różnymi językami programowania, zachowując poprawną składnię i logikę
- Generator testów jednostkowych: automatyzuje proces tworzenia testów jednostkowych, aby zapewnić solidne i wolne od błędów aplikacje
Ograniczenia AskCodi
- Dostęp w ramach subskrypcji: Zaawansowane funkcje wymagają płatnej subskrypcji
- Krzywa uczenia się: Użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi narzędziami
Ceny AskCodi
- Premium: 14,99 USD miesięcznie
- Ultimate: 34,99 USD miesięcznie
Oceny i recenzje AskCodi
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
19. Canva (Najlepsza platforma do projektowania online)
Canva to przyjazna dla użytkownika internetowa platforma do projektowania, która umożliwia osobom indywidualnym i zespołom tworzenie szerokiego zakresu zawartości wizualnej, od grafik na media społecznościowe po prezentacje i materiały marketingowe.
Oferuje bogatą bibliotekę szablonów, obrazów i czcionek, dzięki czemu projektowanie jest dostępne zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów
Najlepsze funkcje Canva
- Obszerna biblioteka szablonów: oferuje szeroki wybór szablonów z możliwością dostosowania do różnych potrzeb projektowych
- Interfejs typu „przeciągnij i upuść”: Upraszcza proces projektowania dzięki intuicyjnemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi
- Narzędzia do współpracy: umożliwiają zespołom współpracę w czasie rzeczywistym, zwiększając wydajność
- Zestaw identyfikacji wizualnej: umożliwia firmom zachowanie spójności marki poprzez przechowywanie zasobów marki oraz łatwe stosowanie kolorów i czcionek marki
- Magic Studio: Oferuje narzędzia AI, takie jak Magic Write i Dream Lab, służące do generowania zawartości i tworzenia obrazów
Ograniczenia Canva
- Ograniczenia wersji Free: Dostęp do niektórych rodzajów zawartości i funkcji premium wymaga subskrypcji
- Krzywa uczenia się w przypadku zaawansowanych funkcji: Podczas gdy podstawowe funkcje są łatwe w użyciu, opanowanie zaawansowanych narzędzi może zająć trochę czasu
Ceny Canva
- Free
- Canva Pro: 120 USD rocznie
- Canva Teams: 100 USD rocznie
- Canva Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Canva
- G2: 4,7/5 (ponad 4400 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 12 400 recenzji)
20. Khanmigo (Najlepszy korepetytor i asystent nauczyciela oparty na AI)
Khanmigo to oparty na AI osobisty korepetytor i asystent nauczyciela opracowany przez Khan Academy. Zapewnia interaktywne i skuteczne doświadczenia edukacyjne, prowadząc uczniów do odpowiedzi zamiast po prostu podawać gotowe rozwiązania.
Dzięki integracji z bogatymi zasobami edukacyjnymi Khan Academy, Khanmigo obejmuje takie przedmioty jak matematyka, nauki humanistyczne, programowanie i nauki społeczne.
Najlepsze funkcje Khanmigo
- Interaktywna nauka: zachęca do krytycznego myślenia, pomagając uczniom samodzielnie odkrywać odpowiedzi
- Kompleksowy zakres przedmiotów: Oferuje spersonalizowane korepetycje z szerokiego zakresu tematów
- Wsparcie dla nauczycieli: pomaga nauczycielom w planowaniu lekcji, tworzeniu quizów i sporządzaniu podsumowań postępów uczniów
Ograniczenia Khanmigo
- Wymagana subskrypcja: Dostęp dla rodziców i uczniów wymaga wykupienia płatnej subskrypcji
- Ograniczenia geograficzne: Obecnie dostępne głównie dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych
Ceny Khanmigo
- Free dla nauczycieli: Nauczyciele mogą korzystać z Khanmigo bez żadnych opłat
- Płatny dostęp dla rodziców i uczniów: Szczegóły dotyczące subskrypcji są dostępne na stronie internetowej Khanmigo
Oceny i recenzje Khanmigo
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
Rodzaje narzędzi AI dla studentów
Sztuczna inteligencja zmieniła sposób, w jaki studenci uczą się, prowadzą badania i organizują swoją pracę akademicką. Dzięki szerokiemu zakresowi narzędzi AI dla studentów technologia odgrywa obecnie bezpośrednią rolę w upraszczaniu złożonych zagadnień, zwiększaniu wydajności i uatrakcyjnianiu nauki.
1. Narzędzia do wyszukiwania informacji i robienia notatek oparte na AI
Znajdowanie wiarygodnych źródeł i streszczanie dużych ilości informacji może być czasochłonne. Narzędzia badawcze oparte na AI pomagają studentom wyodrębnić kluczowe punkty, analizować ogromne ilości danych i skutecznie porządkować wyniki swoich badań.
2. Asystenci do pisania i sprawdzania gramatyki oparci na AI
Od esejów po raporty – AI usprawnia proces pisania, oferując sugestie językowe, poprawiając przejrzystość tekstu i zapewniając poprawność gramatyczną. Narzędzia te pomagają studentom udoskonalić styl pisania i skutecznie przekazywać swoje pomysły.
3. Oparte na AI narzędzia do matematyki i rozwiązywania problemów
Rozwiązywanie zadań matematycznych i zrozumienie formuł staje się łatwiejsze dzięki generowanym przez AI objaśnieniom krok po kroku. Narzędzia te pomagają w rozkładaniu złożonych pojęć na czynniki pierwsze, dzięki czemu obliczenia stają się bardziej przystępne.
👀 Czy wiesz, że? AI Google DeepMind przeszła do historii, rozwiązując „nierozwiązywalne” zadanie matematyczne
Znaleziono nowe rozwiązanie trwającego od dziesięcioleci problemu Cap Set, udowadniając, że AI może poszerzać granice ludzkiej wiedzy w matematyce.
4. Korepetytorzy AI i wirtualni asystenci edukacyjni
Spersonalizowane korepetycje oparte na AI dostosowują się do indywidualnych stylów uczenia się, zapewniając interaktywne wyjaśnienia i uporządkowane lekcje. Taka forma spersonalizowanego nauczania pomaga uczniom uczyć się we własnym tempie i skupiać się na obszarach wymagających poprawy.
5. Narzędzia do zwiększania wydajności i organizacji oparte na AI
Zarządzanie materiałami z zajęć, zadaniami i terminami wymaga odpowiedniej organizacji. Narzędzia zwiększające wydajność oparte na AI pomagają studentom w planowaniu harmonogramów nauki, śledzeniu postępów i optymalizacji zarządzania czasem.
6. Generowanie obrazów za pomocą AI i narzędzia do nauki wizualnej
W przypadku przedmiotów wymagających wizualnego zrozumienia ilustracje generowane przez AI sprawiają, że abstrakcyjne tematy stają się bardziej przystępne. Narzędzia do generowania obrazów pomagają w tworzeniu materiałów wizualnych, które poprawiają zapamiętywanie i zwiększają zaangażowanie.
Każdy student ma indywidualne potrzeby edukacyjne, a skuteczność narzędzi AI dla studentów zależy od tego, w jakim stopniu odpowiadają one ich preferencjom w zakresie nauki. Niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc w odrabianiu zadań domowych, wsparcie w badaniach naukowych, czy doskonalenie umiejętności pisania, AI wzbogaca edukację, zapewniając uporządkowaną pomoc, głębsze zrozumienie i dostosowane do potrzeb doświadczenia edukacyjne.
Na co należy zwrócić uwagę w narzędziach AI dla studentów?
Nie wszystkie narzędzia AI dla studentów są takie same. Niektóre pomagają w odrabianiu zadań domowych, inne poprawiają umiejętności pisania, a jeszcze inne usprawniają realizację projektów badawczych.
Skąd jednak wiadomo, które z nich wnosi wartość dodaną do procesu nauki, a nie tylko dostarcza gotowych odpowiedzi?
🧠 Wyobraź sobie, że siedzisz przed trudnym zadaniem matematycznym, które po prostu nie ma sensu. Mógłbyś skorzystać z narzędzia AI, które wypluje odpowiedź w ciągu sekundy, ale to nie pomoże ci niczego się nauczyć ani zdać egzaminu na piątkę. Zamiast tego możesz poprosić narzędzie AI, aby przeprowadziło cię przez każdy krok, pokazując, gdzie popełniłeś błąd, i pomagając ci zrozumieć logikę stojącą za zadaniem.
Odpowiednie narzędzie AI nie tylko rozwiązuje problemy, ale także pozwala studentom myśleć krytycznie, stosować poznane koncepcje i utrwalać wiedzę na dłuższą metę.
Zanim więc wybierzesz rozwiązanie oparte na AI, oto pytania, które musisz sobie zadać:
Czy dostosowuje się do Twojego stylu uczenia się?
Niektórzy studenci lepiej przyswajają informacje dzięki materiałom wizualnym, podczas gdy inni potrzebują szczegółowych wyjaśnień lub interaktywnych ćwiczeń. Narzędzia AI dla studentów, które oferują spersonalizowane doświadczenia edukacyjne, pomagają zrozumieć pojęcia w sposób, który ma dla Ciebie sens, zamiast narzucać ogólne podejście.
Czy to naprawdę cię uczy, czy tylko podaje odpowiedzi?
Jeśli narzędzie AI podaje gotowy esej lub rozwiązuje zadanie matematyczne bez wyjaśnienia, czy to naprawdę pomoc? Sztuczna inteligencja powinna wspierać uczniów poprzez rozkładanie złożonych pojęć na czynniki pierwsze, pokazywanie uzasadnienia rozwiązań oraz wzmacnianie wyników w nauce, a nie tylko przyspieszanie wykonywania zadań.
Oto jak możesz wykorzystać ClickUp Brain, aby nauczyć się rozwiązywać zadania z fizyki.
Czy można ufać informacjom, które dostarcza dostawca?
Treści generowane przez AI są wszędzie, ale nie wszystkie są dokładne. Jeśli korzystasz ze sztucznej inteligencji w projektach badawczych lub podczas pisania prac, potrzebujesz narzędzi, które czerpią informacje z wiarygodnych źródeł, a nie takich, które generują losowe fakty. Niektóre narzędzia integrują się nawet z Dokumentami Google, aby pomóc studentom w uporządkowaniu pracy i efektywnej analizie ogromnych ilości informacji.
Czy jest to rozwiązanie wolne od plagiatu i etyczne?
AI powinna być pomocą w nauce, a nie skrótem. Najlepsze narzędzia wzbogacają edukację, poprawiając umiejętności pisania, oferując poprawne sugestie gramatyczne i prowadząc użytkownika przez zadania, zamiast wykonywać pracę za niego.
Czy pozwala to rozwijać umiejętności poza salą lekcyjną?
Prawdziwa wartość sztucznej inteligencji nie polega tylko na szybszym wykonywaniu zadań. Niezależnie od tego, czy chodzi o naukę języków, generowanie obrazów czy poprawę umiejętności rozwiązywania problemów, odpowiednie narzędzie oparte na sztucznej inteligencji pomaga uczniom wyostrzyć krytyczne myślenie i rozwinąć umiejętności wykraczające poza sferę akademicką.
Najlepsze narzędzia AI nie tylko ułatwiają naukę, ale także zwiększają jej efektywność. Zamiast szukać doraźnych rozwiązań, wybierz AI, która pomoże Ci odpowiadać na pytania, zapamiętywać informacje i oszczędzać czas, jednocześnie wzmacniając cały proces uczenia się.
Lepsza nauka dzięki AI
Odpowiednie narzędzia AI nie tylko przyspieszają pracę — sprawiają też, że nauka staje się bardziej efektywna. Niezależnie od tego, czy chodzi o zmierzenie się ze złożonymi tematami, organizację zadań, czy dopracowanie tekstu, AI pomaga skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie.
Kluczowe znaczenie ma znalezienie odpowiedniej równowagi między technologią a tradycyjnym sposobem nauki. Rozsądnie wykorzystywana AI zwiększa wydajność, pogłębia zrozumienie i pozwala studentom wyprzedzać konkurencję.
Zarejestruj się w ClickUp, aby usprawnić realizację zadań, zarządzać terminami i utrzymać naukę na właściwym torze. 🚀
FAQ (często zadawane pytania)
Pomagają one w organizowaniu pracy semestralnej, podsumowywaniu materiałów, wyjaśnianiu pojęć i tworzeniu struktury nauki — w celu zapewnienia głębszego przyswajania wiedzy, a nie tylko szybszego wykonywania zadań.
Sprawdź dokładność, przejrzystość źródeł, personalizację nauki oraz to, czy narzędzie uczy pojęć, a nie tylko generuje odpowiedzi.
Asystenci do nauki skupiają się na wyjaśnieniach, streszczeniach i planowaniu; narzędzia do pisania poprawiają gramatykę, przejrzystość, parafrazowanie i strukturę.
Tak. Narzędzia takie jak ClickUp centralizują zadania, dokumenty, harmonogramy i cele, pomagając studentom w uporządkowaniu zajęć, terminów i sesji naukowych.