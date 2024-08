Najważniejsze wskazówki dotyczące zarządzania projektami dla studentów

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz szkołę średnią, czy kończysz pracę doktorską, życie akademickie wiąże się z niezaprzeczalnie wyjątkowymi doświadczeniami.

Jako student masz nie tylko możliwość poszerzenia swojej wiedzy intelektualnej, ale także nawiązania kontaktów towarzyskich z nowymi rówieśnikami, a może nawet podróżowania po świecie! Nie bez powodu twój wujek powtarza ci, że studia były najlepszym okresem w jego życiu.

Jednak zdecydowanie nie jest łatwo poradzić sobie z presją i obowiązkami, które niosą ze sobą akademickie powodzenie.

Jednym z przykładów jest to, że studenci mogą być łatwo rozproszeni przez wszystko, co dzieje się w Internecie oraz zwiększoną zależność od telefonów komórkowych i technologii. Badania przeprowadzone przez Massachusetts Institute of Technology wykazały, że ograniczenie telefonów komórkowych faktycznie poprawiło wyniki testów.

Aby pomóc w radzeniu sobie z niezliczonymi wyzwaniami i rozpraszaniem uwagi, w tym poście podzielimy się kilkoma wskazówkami, jak zachować spokój i osiągnąć każdy cel.

Notatka: Sprawdź, jak ClickUp dla studentów może pomóc w realizacji projektów klasowych!

1. Dziel i zwyciężaj

Szyk niekończących się zadań domowych, notatek z wykładów i zajęć pozalekcyjnych może ułatwić przeoczenie pewnych rzeczy.

Podczas gdy spiralowane notatniki i karteczki samoprzylepne mogą być skuteczne w zapamiętywaniu rzeczy na zajęciach krótkoterminowym jeśli naprawdę chcesz zrealizować swoje cele, musisz stworzyć niezawodny system powodzenia dla studentów .

Dzięki ClickUp Hierarchia można łatwo do zrobienia.

Z naszym Szablon projektu studenckiego możesz podzielić swoją pracę według kursów, aby łatwo zwizualizować to, co musi zostać zrobione:

Projekt: Twoje imię i nazwisko (lub nazwa projektu klasowego)

Listy: Jedna dla każdej klasy

Zadania: Listaelementy akcji za które jesteś odpowiedzialny w każdej klasie (przygotowanie do egzaminu, praca domowa itp.)

Możesz nawet sortować i/lub filtr swoje zadania, aby powiększyć to, co ważne!

Bonus: SMART Cele dla uczniów Organizowanie projektów grupowych

Po ustawieniu struktury musisz znaleźć sposoby na efektywną współpracę nad pracą grupową. Ważne jest, aby zidentyfikować jedno centralne miejsce, w którym można komunikować się z rówieśnikami, ale także znaleźć narzędzia, które pomogą oddelegować elementy działań do różnych osób.

Na szczęście możesz utrzymać tę organizację prostą i spójną dzięki ClickUp zadanie .

W ramach zadań możesz rozmawiać z członkami zespołu w wątku komentarzy i @-wzmiankować osoby, aby otrzymywać powiadomienia o istotnych aktualizacjach. Możesz nawet przypisać komentarz innemu użytkownikowi w celu oddelegowania mini elementów akcji.

Po prawej stronie możesz dodać szczegółowe informacje w opisie zadania, aby poinformować członków zespołu, co się dzieje, a nawet osadzić wideo i obrazy, aby uzyskać więcej szczegółów.

2. Utrzymanie odpowiedzialności

Czy zdecydowałeś już, kiedy dokładnie przygotujesz ten przewodnik do nauki na zajęcia z hiszpańskiego? A co z klasyfikacją najważniejszych zadań na dany dzień? Czy korzystasz z Free zasoby do nauki dla studentów ?

Perspektywa odpowiedzi na te pytania może wpędzić Cię w niekończącą się spiralę poczucia winy i prokrastynacji. Na szczęście ClickUp ma kilka prostych funkcji, które mogą pomóc!

Ustawienie niestandardowe statusy **w celu określenia różnych faz przepływu pracy

Po prostu przenieś każde zadanie do następnego statusu w miarę postępów, aby zawsze móc monitorować swoje postępy. I nie martw się, mamy już kilka świetnych ustawień statusów w szablonie Student!

Dla inspiracja jeśli chodzi o statusy, sprawdź 4 sceny cyklu życia projektu szablony z Venngage. Włącz daty. Dodaj daty rozpoczęcia i zakończenia dla swoich zadań, przeciągając i upuszczając je na liście Kalendarz ClickUp. Możesz zrobić fajne rzeczy, takie jak kolorowanie zadań według Listy lub statusu, a nawet zsynchronizować swoje zadania bezpośrednio z ulubionymi kalendarz zewnętrzny .

**Ustaw priorytety Priorytety są również niezwykle przydatną funkcją, która pomaga skonfrontować się z najbardziej pilnymi elementami działania . Sklasyfikuj zadania jako "pilne", "o wysokim", "normalnym" lub "niskim" priorytecie, a następnie posortuj je w widoku listy, aby zobaczyć je ułożone od góry do dołu. Ustalanie priorytetów ma kluczowe znaczenie przy ustanawianiu dobrych strategii zarządzania czasem .

Możesz nawet zapisać posortowany widok jako Ulubione aby wrócić do niego w dowolnym momencie!

3. Nie przejmuj się drobiazgami

Wszyscy doświadczyliśmy tego uczucia zbliżającego się horroru, gdy zbliża się sezon egzaminacyjny.

Nie tylko masz 37 finałów do zrobienia, ale także powiedziałeś Joey'owi, że zorganizujesz z nim wiosenne przyjęcie.

Melissa liczy na to, że dostarczysz jej podręcznik do biologii. No i zbliżają się urodziny twojej mamy.

W tych stresujących chwilach w szkole pamiętaj, że nie każde zadanie wymaga takiego samego wysiłku i przygotowania. I nie musisz śledzić wszystkiego w swojej głowie. Dzięki odpowiedniemu systemowi możesz podzielić wszystko na mniejsze, łatwiejsze do opanowania części.

Dwie funkcje dla Ciebie: podzadania i listy kontrolne .

Podzadania nadrzędne odzwierciedlają treść swoich zadań nadrzędnych, co pozwala na dodanie wielu szczegółów. W ramach podzadania można mieć oddzielne statusy, wątki konwersacji, a nawet listy kontrolne.

Z drugiej strony, listy kontrolne dotyczą elementów linii, które są "zrobione" lub "nie zrobione". Są one przeznaczone dla bardzo prostych elementów działań, które można po prostu odhaczać na bieżąco!

Wniosek

Silna samodyscyplina nie jest jedynym kluczem do bycia świetnym studentem. W rzeczywistości powodzenie w nauce ma równie wiele wspólnego z tym, jak ustawisz swoje środowisko do zrobienia swoich celów. Warto zrobić rozeznanie przed zrobienia commitu do jakiegokolwiek nowego oprogramowania. Gorąco polecamy zapoznanie się z G2Crowd's Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami aby szybko określić, jakich narzędzi potrzebujesz do następnego projektu.

Tworząc zależny system zarządzania projektami, z którego faktycznie chcesz korzystać, zaoszczędzisz sobie stresu i odzyskasz czas, który możesz poświęcić na cieszenie się życiem studenckim!