15 najlepszych narzędzi do nauki, które każdy student powinien mieć w 2024 roku

Internet zmienił wszystkie aspekty naszego życia, w tym sposób, w jaki się uczymy. Daje nam dostęp do wielu zasobów i edukacji dla osób, które potrzebują pomocy w dostępie do nich w trybie fizycznym. Jednocześnie jednak sprawił, że koncentracja stała się większym wyzwaniem.

Dzięki ciągłej pokusie przełączenia się z odpowiedniej aplikacji na media społecznościowe, aby zobaczyć jeszcze jeden TikTok lub przewinąć Instagram, większość z nas jest odciągnięta od nauki. Ale nie martw się, bo i na te wyzwania mamy rozwiązanie!

Od narzędzi do nauki, które zapewniają fachowe korepetycje i notatki, po technologię, która poprawia koncentrację i blokuje rozpraszające strony, omówiliśmy je wszystkie w tym artykule.

Czego należy szukać w narzędziach do nauki?

Oto rzeczy, których należy szukać w narzędziach do nauki:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Szukaj narzędzia z intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Narzędzie, które jest łatwe w nawigacji będziezaoszczędzi czas i zmniejszy frustrację

Kompatybilność i dostępność: Upewnij się, że narzędzie jest kompatybilne z używanymi urządzeniami i systemami operacyjnymi (np. Windows, macOS, iOS i Android). Powinno być również dostępne na wielu urządzeniach, aby zapewnić elastyczność w środowisku nauki

Funkcje współpracy: Jeśli jesteś studentem, który często współpracuje z innymi nad projektami lub grupami analitycznymi, wybierz narzędzie, które zapewnia wsparcie dla funkcji współpracy, takich jak edycja w czasie rzeczywistym, komentowanie i udostępnianie plików

Możliwość robienia notatek: Poszukaj narzędzia do nauki, które umożliwia robienie uporządkowanych notatek z możliwością ich przeszukiwania, a dodatkowym atutem jest wsparcie dla elementów multimedialnych, takich jak obrazy i nagrania audio

Zasoby edukacyjne: Niektóre narzędzia do nauki mają wbudowane zasoby edukacyjne, takie jak fiszki, quizy lub gotowe materiały do nauki. Oceń, czy te zasoby są zgodne z twoją edukacją

Śledzenie postępów: Poszukaj narzędzi, które oferują funkcje śledzenia postępów. Może to obejmować analizy, statystyki lub wizualne reprezentacje osiągnięć i obszarów wymagających poprawy.

15 najlepszych narzędzi do nauki w 2024 roku

Oto najlepsze narzędzia do nauki online, z których możesz korzystać w 2024 roku:

1. ClickUp

śledź postępy w kursie dzięki widokowi tablicy ClickUp

ClickUp to potężne narzędzie i rozwiązanie do zarządzania projektami, które jest przydatne dla studentów, profesjonalistów i firm na całym świecie. Zastanawiasz się jak?

Użyj ClickUp dla studentów do zarządzania harmonogramem, śledzenia zadań i postępów, robienia notatek, współpracy ze znajomymi, korzystania z asystentów AI i nie tylko. Można ją zintegrować z innymi narzędziami, takimi jak Dokumenty Google, Slack, Zoom i Clockify.

Najlepsze funkcje ClickUp

Tablica Kanban

wizualizacja pracy na kursie na pierwszy rzut oka dzięki ClickUp Kanban Board_

Śledź swoje zadania, planuj harmonogramy i synchronizuj różne zadania z kalendarzem. Zmieniaj statusy i daty oraz organizuj zadania według priorytetów

Używaj ClickUp Docs do robienia notatek i szybkiego ich organizowania

ClickUp Docs umożliwia tworzenie notatek i zarządzanie nimi. Jego zaawansowane funkcje mogą skutecznie służyć jako alternatywa dla aplikacji takich jak Supernotes i Obsydian . W notatatkach można osadzać dodatkowe zasoby, aby uczynić je bardziej istotnymi. Możesz również użyć Notatnika ClickUp.

Synchronizacja z Kalendarzem Google

ClickUp łatwo synchronizuje się z Kalendarzem Google, dzięki czemu możesz pamiętać o ważnych przesłanych dokumentach lub testach. Możesz łatwo dodawać terminy oraz przeciągać i upuszczać elementy do swojego kalendarza.

ClickUp Chat

Współpracuj przy projektach grupowych z innymi studentami, przydzielaj zadania, utrzymuj całą komunikację w jednym miejscu i nie tylko dzięki ClickUp Chat.

Podsumuj notatki i zrozum złożone koncepcje dzięki ClickUp AI

ClickUp AI pomaga streszczać notatki, ustalać priorytety zadań korekty i szybko i łatwo uzyskać pomoc w kreatywnych zadaniach.

Szablony ClickUp

ClickUp oferuje kilka możliwości szablonów dla studentów dla uczniów lub studentów, które pomagają śledzić postępy, współpracować z innymi i zarządzać harmonogramami. Należą do nich:

limity ClickUp

Limit szablonów dla studentów

Stroma krzywa uczenia się

Ceny ClickUp

Free Forever na zawsze

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Dostęp do ClickUp Brain we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Khan Academy

via Khan Academy Khan Academy to kolejne narzędzie do nauki online, które oferuje szeroki zakres kursów prowadzonych przez ekspertów. Aplikacji można używać do nauki nowych umiejętności, doskonalenia już posiadanych, przygotowywania się do testów i nie tylko. Aplikacja pozwala również śledzić postępy i uczyć się we własnym tempie. Co więcej, aplikacja jest całkowicie Free.

Najlepsze funkcje Khan Academy

Dostęp do renomowanych materiałów i zasobów

Śledzenie postępów w nauce

Wybór spośród szerokiego zakresu kursów

Ucz się w swoim tempie

Przygotuj się do testów takich jak SAT, MCAT i innych

Korepetycje z wykorzystaniem AI

Grywalizacja dla interaktywnej i zabawnej nauki

limity Khan Academy

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na skomplikowany interfejs użytkownika i brak personalizacji

Ceny Khan Academy

Free

oceny i recenzje Akademii Khana

G2: 4.5/5 (170+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 25 recenzji)

3. Quizlet

via Quizlet Quizlet oferuje wiele pomocnych narzędzi do nauki online, które czynią go niezbędnym w życiu uczniów. Od interaktywnych fiszek po kompleksowe zasoby do nauki, sprawia, że edukacja i nauka stają się przyjemnością.

Quizlet oferuje ponad 250 milionów gotowych ustawień do nauki. Możesz także tworzyć i udostępniać swoje fiszki innym osobom, aby lepiej się uczyć współpraca .

Najlepsze funkcje Quizlet

Szeroki zakres przedmiotów, w tym fizyka, francuski i nauki ścisłe

Umożliwia śledzenie postępów w nauce

Umożliwiakonwertować notatki w spersonalizowane quizy, testy i fiszki

Oferuje niestandardowe procedury nauki, naukę bez reklam i dostęp offline w wersji premium

Umożliwia łatwą integrację z Google Classroom

Dostawca korepetycji AI i spersonalizowanej pomocy

Limity quizów

Niektóre treści przesłane przez użytkowników mogą być niedokładne

Korepetycje na żywo nie są dostępne

Ceny quizlet

Miesięcznie: $6 za miesiąc

Możesz uzyskać bezpłatną 7-dniową wersję próbną planu rocznego.

Oceny i recenzje Quizlet

G2: 4.5/5 (280+ recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4. Chegg Flashcards

Chegg Flashcards via PC Mag Chegg posiada ogromne repozytorium fiszek (ponad 500 milionów!), które pomogą ci uczyć się lepiej i mądrzej. Możesz pobrać fiszki do prawie wszystkich przedmiotów, czy to religii, czy medycyny. Co więcej, możesz łatwo tworzyć nowe fiszki, jeśli nie znajdziesz tych odpowiednich dla siebie.

Chegg oferuje również rozwiązania zadań domowych, pomoc gramatyczną, wyjaśnienia podręczników, narzędzia AI do pisania i wiele więcej dla studentów.

Najlepsze funkcje Chegg Flashcards

Tworzenie własnych fiszek lub korzystanie z gotowych

Dostęp do zasobów edukacyjnych, w tym przewodników, rozwiązań krok po kroku i nie tylko

Użyj jakofocus app* Rozwiązania zweryfikowane przez ekspertów

Chegg Flashcards limit

Fiszki mogą zawierać niedokładne informacje

Chegg Flashcards ceny

Chegg Study: $14.95/miesiąc

Chegg Study Pack: $19.95/miesiąc

Chegg Math Solver: 9,95 USD/miesiąc

Chegg Writing: $9.95/miesiąc

Chegg Flashcards oceny i recenzje

G2: Niedostępne

Capterra: Niedostępne

5. ChatGPT

via ChatGPT ChatGPT jest stosunkowo nowym narzędziem do nauki na rynku. Jest jednak bez wątpienia jednym z najpopularniejszych. Możesz studiować złożone koncepcje w łatwym do zrozumienia języku, poprosić ChatGPT o podsumowanie długich esejów i wiele więcej. Wszystko, co musisz zrobić, to dać narzędziu jasną podpowiedź, a ono natychmiast wygeneruje dla ciebie odpowiedzi.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Pomoc w streszczaniu długich artykułów i esejów

Generowanie pomysłów na kreatywne pisanie

Wyjaśnianie trudnych pojęć prostym językiem i na przykładach

Podsumowuje notatki z zajęć dla szybkiego zrozumienia

Pomaga w identyfikacji błędów językowych

Dostawca wielojęzycznego wsparcia

limity ChatGPT

Niektóre z dostarczanych informacji mogą być niedokładne

Może generować powtarzające się wyniki

ChatGPT pricing

Free

Plus: $20 za użytkownika miesięcznie

Teams: $25 za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

6. HippoCampus

via HippoCampus HippoCampus to darmowe narzędzie do nauki online, które usprawnia naukę dzięki materiałom wideo, animacjom, symulacjom, konspektom kursów i innym zasobom edukacyjnym. Narzędzia te są niezwykle przydatne dla osób uczących się wizualnie. Można go używać do nauki 13 przedmiotów, w tym nauk przyrodniczych, języka angielskiego, arytmetyki i algebry.

Najlepsze funkcje HippoCampus

Dostępne są interaktywne lekcje na żywo

Dostęp do materiałów do nauki w podróży

Materiały wideo są dostępne dla 13 przedmiotów

Integracja z innymi platformami edukacyjnymi

HippoCampus limit

Niektóre zasoby nie są unikalne

Ceny HippoCampus

Free

Oceny i recenzje HippoCampus

G2: NA

Capterra: NA

7. Duolingo

via Duolingo Jeśli uczysz się języka, Duolingo jest niezbędnym narzędziem do nauki. Szybkie, krótkie lekcje i spersonalizowana nauka mogą sprawić, że nauka języka będzie przyjemna i interaktywna.

Ale to nie wszystko, czego może nauczyć Duolingo! Może również pomóc w nauce fonetyki i matematyki. Najlepsze jest to, że podstawowa wersja jest całkowicie zakończona!

Najlepsze funkcje Duolingo

Oferuje wiele języków, w tym hiszpański, hindi, grecki, węgierski i inne

Dostawca krótkich lekcji dla zabawy i interaktywnej nauki

Umożliwia ćwiczenie czytania, pisania, mówienia i słuchania

Spersonalizowana nauka

Dostarcza funkcje takie jak serie, osiągnięcia, tabele wyników i PD, aby motywować uczniów

Limity Duolingo

Niektóre osoby skarżyły się na częste reklamy Super Duolingo

Ceny Duolingo

Free

Super Duolingo: 6,99 USD miesięcznie

Duolingo Business: 49,99 USD rocznie

*Możesz wypróbować Super Duolingo za darmo przez dwa tygodnie.

Oceny i recenzje Duolingo

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (790+ recenzji)

8. StudyStack

via StudyStack StudyStack to zabawne narzędzie do nauki, które sprawia, że nauka jest przyjemna i łatwa dzięki kreatywnym fiszkom. Oferuje darmowe zasoby do nauki z milionami fiszek stworzonych przez członków społeczności oraz możliwość tworzenia własnych.

StudyStack oferuje fiszki do różnych przedmiotów, w tym biznesu, medycyny, geografii, nauk ścisłych, a nawet standardowych testów. Możesz grać w gry stworzone na podstawie fiszek, aby uczyć się w bardziej interaktywny sposób.

Najlepsze funkcje StudyStack

Urozmaicenie nauki dzięki grom, takim jak unscramble, dopasowywanie gier, krzyżówki i inne

Oferuje opcje oceny, takie jak MCQ, testy bezpośrednie i quizy

Umożliwia naukę offline w aplikacji mobilnej

Tworzenie i udostępnianie fiszek

Limity aplikacji StudyStack

Niektóre karty mogą zawierać niedokładne informacje

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na reklamy w aplikacji

Ceny w StudyStack

Free

StudyStack PRO: $10 rocznie

StudyStack PRO Teacher: 20 USD rocznie

Oceny i recenzje StudyStack

G2: 4.3/5 (20+ recenzji)

Capterra: za mało recenzji

9. Udemy

via Udemy Z ponad 210 000 kursów online, Udemy jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do nauki online dla studentów. Niezależnie od tego, czy chcesz uczyć się Pythona, czy muzyki, Udemy oferuje szeroki zakres kursów prowadzonych przez ekspertów. W ramach tych kursów można również uzyskać dostęp do quizów, zadań i forów. Możesz także śledzić swoje niedokończone zadania i postępy.

Najlepsze funkcje Udemy

Dostępny jest szeroki zakres kursów i kategorii

Ucz się w swoim tempie

Brak reklam i dostęp offline dzięki płatnej subskrypcji

Dostępne w ponad 60 językach

Niektóre kursy oferują dożywotni dostęp

Uzyskaj niestandardowe przypomnienia, aby osiągnąć swoje cele edukacyjne

Udemy limit

Niektóre kursy mogą być drogie

Niektóre nie oferują informacji zwrotnych ani forów dyskusyjnych

Ceny na Udemy

Plan osobisty: 750 jenów miesięcznie

Kupuj pojedyncze kursy i płać na bieżąco

Enterprise Plan

Oceny i recenzje na platformie Udemy

G2: 4,5/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

10. Anki

via Anki Anki sprawia, że nauka jest łatwa i szybka, pomagając w tworzeniu i uczeniu się za pomocą kart flash. Można jej używać do wsparcia nauki, od nauki gry na gitarze po naukę do egzaminów medycznych.

Anki wykorzystuje przestrzenie do powtarzania i aktywnego uczenia się, aby usprawnić naukę i pomóc w zapamiętywaniu pojęć, z którymi możesz mieć problemy.

Najlepsze funkcje Anki

Umożliwia synchronizację kart na wielu urządzeniach

Może zarządzać ponad 100 000 kart

Oferuje wiele niestandardowych opcji

Umożliwia osadzanie audio, wideo, obrazów i znaczników naukowych na kartach

Dostępny jest szeroki zakres dodatków

Umożliwia udostępnianie swoich talii innym osobom

Anki limit

Ma stromą krzywą uczenia się

Tworzenie talii może być wyzwaniem

Ceny Anki

Free

Oceny i recenzje Anki

G2: 4.7/5 (30 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 20 recenzji)

11. Course Hero

via Course Hero Stworzona, aby pomóc wszystkim studentom ukończyć studia z pewnością siebie, Course Hero to internetowa platforma edukacyjna z ponad 30 milionami materiałów i zasobów do nauki. Posiada również ponad 200 000 nauczycieli, którzy opracowują quizy, notatki z wykładów i inne materiały edukacyjne.

Na Course Hero można znaleźć materiały związane z różnymi przedmiotami, od rozwiązań zadań domowych po przewodniki do nauki i rozwiązania podręczników. Możesz również skorzystać z porad ekspertów i odbyć indywidualne sesje z nauczycielami.

Najlepsze funkcje Course Hero

Dostęp do materiałów do nauki i zasobów dla różnych kursów i uczelni

Oferuje pomoc w odrabianiu prac domowych opartą na AI, która zapewnia natychmiastowe odpowiedzi i wyjaśnienia

Spersonalizowane wsparcie korepetytora 24/7

Doskonalenie wiedzy dzięki bibliotece zadań praktycznych

OfertyNarzędzia AI takie jak narzędzie do sprawdzania pisowni, gramatyki i parafrazowania

Korzystaj z Flashcard Maker opartego na AI, aby spersonalizować naukę

Course Hero limit

Brak wsparcia dla wielojęzyczności

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na częste reklamy

Śledzenie postępów nie jest dostępne

Course Hero pricing

Free

Członkostwo Premium Miesięcznie: 39,99 USD miesięcznie Kwartalnie: 19,95 USD miesięcznie Rocznie: 9,95 USD miesięcznie



Course Hero oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: 3.4/5 (30+ recenzji)

12. Google Scholar

via Google Scholar Google Scholar to darmowa wyszukiwarka, która pozwala efektywnie wyszukiwać i badać literaturę naukową. Zapewnia ona badaczom, pracownikom naukowym, studentom i wszystkim osobom zainteresowanym pracą naukową prosty i skuteczny sposób wyszukiwania i uzyskiwania dostępu do artykułów naukowych, materiałów konferencyjnych, prac dyplomowych, książek i patentów.

Najlepsze funkcje Google Scholar

Wyszukiwanie literatury naukowej z jednego miejsca

Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwiający wyszukiwanie zawartości za pomocą słów kluczowych, nazwisk autorów lub tytułów publikacji

Oferuje liczbę cytowań dla artykułów

Umożliwia ustawienie powiadomień e-mail dla określonych słów kluczowych

limity Google Scholar

Niektórzy krytykują go za ranking artykułów oparty na cytowaniach

Niektóre materiały nie są dostępne za darmo

Ceny Google Scholar

Free

Oceny i recenzje w Google Scholar

G2: NA

Capterra: NA

13. Grammarly

via Grammarly Dobre umiejętności pisania mają duży wpływ na dobre oceny w szkole i na studiach, zwłaszcza jeśli twój kurs jest bardziej teoretyczny. Grammarly pomoże ci upewnić się, że twoje artykuły są dobrze napisane i dobrze się prezentują.

Niezależnie od tego, czy chodzi o ortografię, gramatykę, błędy w podawaniu, przejrzystość, plagiat, interpunkcję czy zaangażowanie, Grammarly ocenia tekst i daje ci jasne wyjaśnienie i sugestie dotyczące poprawy pisania.

Według Grammarly 94% uczniów poprawiło swoje oceny dzięki Grammarly Premium. Możesz łatwo dodać rozszerzenie Grammarly do swojej przeglądarki, aby sprawdzić swoje pisanie. Działa również z Windows, Chrome, iPhone, iPad i Android.

Najlepsze funkcje Grammarly

Oferuje pomoc w pisaniu z obsługą AI dla lepszego pisania

Dostawca wskazówek i informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym w celu poprawy pisania

Daje sugestie dotyczące poprawy jasności i tonu

Sprawdza pod kątem plagiatu

W pełni sformatowane cytaty ze źródeł online

Korekta tekstu

Dostępne w ponad 5 lakh aplikacji

Grammarly limit

Wsparcie tylko dla języka angielskiego

Oferuje limit sugestii w wersji Free

Ceny Grammarly

Free

Premium: 12 USD miesięcznie

Business: 15 USD na członka miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje gramatyczne

G2: 4.7/5 (5,700+ recenzji)

Capterra: 4.8/5 (6,900+ recenzji)

14. Forest

via Forest Aplikacja Forest jest idealna dla osób, które rozpraszają się i spędzają czas przy telefonie, ale kochają drzewa. Dzięki tej aplikacji możesz zbudować kwitnący las (choć wirtualny) za każdym razem, gdy skupiasz się na swojej pracy. Jak? Pomysł jest prosty.

Dodaj czas, w którym chcesz się skupić, a aplikacja zasadzi w tym czasie drzewo. Jeśli opuścisz aplikację przed upływem czasu, twoje drzewo umrze. Jeśli jednak pozostaniesz skupiony, możesz powoli budować tętniący życiem las.

Forest sadzi prawdziwe drzewa, jeśli wydasz wirtualne monety zarobione za pomocą aplikacji.

Najlepsze funkcje Forest

Ustawienie timera, aby skupić się w określonym okresie

Hoduj różne rodzaje drzew i uzyskaj wizualną reprezentację swojego lasu

Uzyskaj wnikliwy przegląd swojego czasu skupienia

Dostęp do szczegółowych statystyk w celu zarządzania czasem

Udostępnianie znajomym i wspólne skupianie się

Sadzić prawdziwe drzewa i być bardziej ekologicznym

Leśne limity

Brak przycisku pauzy

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na limit darmowych drzew

Ceny lasu

Free

Pro: $4.22

Leśne oceny i recenzje

G2: Niedostępne

Capterra: Niedostępne

15. BlockSite

via BlockSite Większość naszej dzisiejszej nauki odbywa się online. Jednak łatwy dostęp do ulubionych stron internetowych i mediów społecznościowych może szybko odwrócić uwagę od nauki. Właśnie w tym pomaga BlockSite. Dzięki BlockSite możesz blokować strony i aplikacje, które cię rozpraszają.

Możesz także włączyć tryb skupienia w określonym okresie, zapobiegając rozpraszaniu uwagi. Pomoże to zwiększyć wydajność, lepiej zarządzać czasem i zakończyć naukę szybciej niż kiedykolwiek.

Najlepsze funkcje BlockSite

Blokowanie aplikacji i witryn oraz synchronizowanie ich na wielu platformach

Dodawanie harmonogramu blokowania rozpraszających elementów w określonych godzinach

Uzyskaj szczegółowy wgląd w swoje trendy przeglądania

Blokowanie witryn lub aplikacji jednym kliknięciem według kategorii lub słów kluczowych

Automatyczne przekierowanie do niestandardowej strony bloku, jeśli otworzysz zablokowaną witrynę/aplikację

Włącz ochronę hasłem, aby zmienić ustawienia

Łatwe zapobieganie odinstalowaniu BlockSite

Wsparcie dla Microsoft Edge, Google Chrome i Mozilla Firefox

Limity BlockSite

Free Plan pozwala tylko na sześć zablokowanych stron internetowych

Zablokowane witryny nie są blokowane w trybie incognito

Ceny BlockSite

Free

Plan płatny: 10,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje BlockSite

G2: Niedostępne

Capterra: Niedostępne

Wykorzystaj moc odpowiedniego narzędzia w swoich sesjach nauki

Proszę bardzo! Dzięki tym 15 narzędziom do nauki, możesz doładować swoje sesje nauki i skończyć więcej w krótszym czasie. Oczywiście korzystaj z narzędzi, które najlepiej odpowiadają Twoim wymaganiom. Na przykład, aplikacje takie jak Forest i BlockSite mogą być przydatne, jeśli masz problemy z koncentracją. Jeśli najlepiej uczysz się z fiszkami, StudyStack na pewno cię nie zawiedzie.

Chociaż możesz korzystać z kilku aplikacji, korzystanie z jednej, która pomoże ci zarządzać wszystkimi aspektami nauki, zapobiegnie zamieszaniu i ciągłemu przełączaniu. ClickUp jest wszechstronnym narzędzie do zarządzania projektami które jest niezwykle przydatne dla studentów. Możesz wykorzystać funkcje takie jak ClickUp Docs, AI, szablony notatek itp. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś!