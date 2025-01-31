10 najlepszych aplikacji do pisania esejów w 2025 roku (Free & Płatne)

Wkrótce masz do napisania ważną pracę naukową lub esej i szukasz sposobu na zaoszczędzenie czasu i energii lub ulepszenie sposobu pisania. Jesteś zmęczony wpatrywaniem się w pustą stronę, mając nadzieję, że w magiczny sposób stanie się ona twoim najlepszym zadaniem.

Potrzebujesz aplikacji, która napisze eseje za Ciebie.

Dostępnych jest wiele narzędzi do pisania esejów do każdego możliwego zastosowania. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz narzędzia sztucznej inteligencji (AI), które pomoże ci przygotować konspekt, wygenerować tekst dla różnych sekcji lub poprawić swój esej, aby brzmiał lepiej, masz szczęście.

W tym przewodniku udostępniamy 10 najlepszych dostępnych obecnie aplikacji do pisania esejów. Każda z nich oferuje pisarzom, studentom i innym autorom esejów lepszy sposób na rozpoczęcie lub ukończenie zadania.

Zapoznajmy się z opcjami aplikacji do pisania esejów i zacznijmy razem pisać lepsze eseje. ✔️

Czego należy szukać w aplikacjach do pisania esejów?

Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju usługi lub produktu do pisania esejów, nie wszystkie te aplikacje są zbudowane tak samo. Niektóre narzędzia AI są przeznaczone do badań i tworzenia konspektów, podczas gdy inne wyróżniają się w przekształcaniu twoich słów w przekonujące przemyślenia, argumenty lub stwierdzenia.

Zastanawiając się, która aplikacja do pisania esejów jest dla ciebie najlepsza, weź pod uwagę następujące kwestie.

Przypadek użycia: Czy ta aplikacja jest przeznaczona do pisania esejów? A może jest to bardziej ogólne narzędzie do pisania AI?

Czy ta aplikacja jest przeznaczona do pisania esejów? A może jest to bardziej ogólne narzędzie do pisania AI? Funkcje: Czy aplikacja posiada funkcje do zrobienia researchu, pisania lub korekty, których potrzebujesz? Czy oferuje jeszcze więcej opcji?

Czy aplikacja posiada funkcje do zrobienia researchu, pisania lub korekty, których potrzebujesz? Czy oferuje jeszcze więcej opcji? Łatwość użytkowania: Czy aplikacja jest łatwa w użyciu? Jak wygląda doświadczenie użytkownika?

Czy aplikacja jest łatwa w użyciu? Jak wygląda doświadczenie użytkownika? Oceny i recenzje: Co sądzą o aplikacji jej prawdziwi użytkownicy?

Co sądzą o aplikacji jej prawdziwi użytkownicy? Język: Czy aplikacja działa tylko w języku angielskim? Czy mogę pisać w innym języku lub przetłumaczyć mój esej?

Czy aplikacja działa tylko w języku angielskim? Czy mogę pisać w innym języku lub przetłumaczyć mój esej? Cena: Czy istnieje darmowa wersja aplikacji? Czy ma przystępny lub drogi koszt miesięcznej subskrypcji?

Dostosuj wyniki, aby szybciej docierać do lepszej zawartości za pomocą repromptingu w ClickUp AI

Powyższe pytania powinny przybliżyć Cię do wyboru najlepszej aplikacji do pisania esejów lub prac naukowych. Zastanów się, co jest dla ciebie najważniejsze, bez jakich funkcji możesz żyć i co jest twoim priorytetem numer jeden dla tej aplikacji - a następnie skorzystaj z naszej listy 10 najlepszych, aby znaleźć idealne dopasowanie. 🔗

10 najlepszych aplikacji do pisania esejów do wykorzystania w 2024 roku

Przy stale rosnącej liczbie narzędzi AI do pisania esejów, ustalenie, które z nich są warte wypróbowania, może być przytłaczające. Właśnie dlatego przygotowaliśmy naszą krótką listę 10 najlepszych aplikacji do pisania esejów na rok 2024.

Każdy znajdzie tu coś dla siebie - niezależnie od tego, czy potrzebujesz dedykowanego narzędzia do pisania esejów, narzędzia AI, które może pomóc we wszystkich rodzajach pisania, czy też aplikacji typu "wszystko w jednym", która pozwala zrobić o wiele więcej niż tylko poprawić swoje umiejętności pisania lub zoptymalizować zadanie.

1. ClickUp

Użyj ClickUp AI, aby wygenerować wpis na blogu w ClickUp Docs z prostego podpowiedzi, aby dodać szczegóły i inne ważne aspekty

ClickUp może być znany jako narzędzie do zwiększania wydajności i zarządzania projektami dla firm, ale jest to również świetne miejsce dla pisarzy i studentów na każdym poziomie. ClickUp zapewnia dostawcom miejsce do przechowywania i pracy nad pomysłami, badaniami i pisaniem - oraz funkcje do priorytetyzować moją pracę w trakcie całego procesu.

Jedną z najlepszych funkcji do pisania esejów jest ClickUp AI . Nasz nowy, przyjazny dla użytkownika asystent pisania AI jest dostosowany do Twojej roli, z ogromną różnorodnością przypadków użycia, zadań i funkcji, w zależności od tego, jak chcesz korzystać z aplikacji. Użyj ClickUp, aby pomóc w burzy mózgów na temat eseju lub pracy badawczej, podsumowując esej, aby napisać imponujące zakończenie lub przepisując akapity, aby brzmiały bardziej profesjonalnie.

Wszystkie pomysły i słowa, które wygenerujesz z naszym asystentem AI, znajdą się wewnątrz aplikacji Dokumenty ClickUp . Ta alternatywa dla Microsoft Word i Dokumentów Google jest nie tylko świetnym miejscem do przechowywania notatek i pomysłów, ale może stać się Twoją osobistą aplikacją wiki lub repozytorium dla wszystkich potrzeb związanych z pisaniem esejów - jeden z naszych ulubionych hacki na wydajność .

Przechowuj pomysły, notatki, cytaty, szkice esejów i notatki z wywiadów w jednym miejscu. Formatuj swoje dokumenty, dodawaj obrazy i kolory oraz personalizuj doświadczenie, aby pisanie eseju było przyjemniejsze.

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, skorzystaj z aplikacji Szablon wytycznych dotyczących pisania autorstwa ClickUp to miejsce, w którym można uzyskać jasność co do tego, jak pisać najlepszą zawartość. Szablon zawiera porady dotyczące zachowania spójności w zakresie języka, tonu i formatu, dzięki czemu można za każdym razem tworzyć bezbłędną, spójną i dokładną zawartość.

Dzięki ClickUp AI, ClickUp Docs i naszemu kompleksowemu rozwiązaniu Biblioteka szablonów clickUp ma wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć pisać swoje najlepsze eseje. 🤩

ClickUp najlepsze funkcje

Przechowywanie wszystkich notatek, szkiców i plików dotyczących eseju lub zadania w jednym miejscu

Zapraszanie mentorów do współpracy lub udostępnianie opinii w czasie rzeczywistym w Dokumentach

Używaj ClickUp AI do generowania wysokiej jakości pomysłów, przeformułowywania zdań i tworzenia tekstu do eseju

Usprawnij swój proces i czerp inspirację z odpowiednich szablonów

Oszczędzaj czas i pracować szybciej korzystając z ClickUp, aby pomóc w badaniach, pisaniu i jako aplikacja fokusowa podczas pracy

Limity ClickUp

Przy tak wielu funkcjach i przypadkach użycia, niektórzy użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby poznać wszystkie możliwości korzystania z ClickUp

ClickUp AI jest nową funkcją, więc jej funkcjonalność będzie rosła i rozwijała się z czasem

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w celu wyceny

Skontaktuj się w celu wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 700 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 700 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 opinii)

2. Frase

via Frase Frase to Narzędzie AI do tworzenia zawartości które łączy pisanie i badania SEO, aby tworzyć kopie, które są łatwe do odczytania i zaprojektowane do pozycjonowania w wyszukiwarkach. To oprogramowanie do pisania AI może pobierać podstawowe badania i statystyki z wyników wyszukiwania, a narzędzie do tworzenia konspektów ułatwia organizowanie myśli w spójny esej. 📝

Najlepsze funkcje Frase

Źródło statystyk, badań i podstawowych informacji bezpośrednio z wyszukiwarek

Tworzenie konspektu z uporządkowanymi nagłówkami i sekcjami

Używanie AI do generowania wstępów, często zadawanych pytań, nagłówków i nie tylko

Łatwe pisanie, edytowanie i udostępnianie dokumentów w aplikacji Frase

Limity Frase

Frase jest przeznaczony dla osób i agencji zajmujących się kopiowaniem SEO, więc niektóre funkcje mogą nie być odpowiednie do pisania esejów lub pisania akademickiego

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że czasami tekst wyjściowy może być powtarzalny w aplikacji do pisania esejów

Ceny Frase

Solo: $14.99/miesiąc za użytkownika

$14.99/miesiąc za użytkownika Basic: $44.99/miesiąc za użytkownika

$44.99/miesiąc za użytkownika Teams: $114.99/miesiąc dla trzech użytkowników

Oceny i recenzje Frase

G2: 4.9/5 (ponad 200 recenzji)

4.9/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

Bonus: Sprawdź 7 Free Content Writing Szablony dla Szybszego Tworzenia Zawartości

3. Writesonic

przez WhitesonicWritesonic to kompleksowe narzędzie do copywritingu i parafrazowania, które zapewnia funkcje pisania, edytowania, optymalizowania i ulepszania zawartości - w tym esejów. Lista funkcji Writesonic obejmuje pisarza AI, narzędzie do parafrazowania, ekspander tekstu, podsumowanie artykułu i generator pomysłów. 💡

Najlepsze funkcje Writesonic

Uzyskaj zawartość merytoryczną z danymi wyciągniętymi z najlepszych wyników wyszukiwania, aby pomóc znaleźć najlepsze eseje i prace naukowe

Przesyłaj dokumenty, aby kierować narzędziem na swój unikalny styl, aby uzyskać bardziej spersonalizowany styl pisania

Parafraza tekstu lub podsumowanie eseju za pomocą jednego kliknięcia

Sprawdź swój esej przed wysłaniem za pomocą wbudowanego narzędzia do sprawdzania pisowni, gramatyki i plagiatu

Limity Writesonic

Niektórzy użytkownicy mogą napotkać problem z limitem słów, szczególnie w przypadku pisania esejów i dłuższych zadań

Niektórzy użytkownicy sugerują, że konieczne może być wielokrotne podpowiedź w celu uzyskania dłuższych odpowiedzi

Ceny Writesonic

Unlimited: 20$/miesiąc za użytkownika

20$/miesiąc za użytkownika Business: Od $19/miesiąc za użytkownika

Od $19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4.8/5 (1,800+ recenzji)

4.8/5 (1,800+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,800+ recenzji)

4. EssayAiLab

przez EssayAiLab EssayAiLab to darmowa aplikacja AI do pisania esejów, która pomaga użytkownikom znajdować pomysły, pisać eseje i edytować je pod kątem gramatyki przed przesłaniem. Ta dedykowana aplikacja, która pisze eseje za Ciebie, ma zakres niszowych funkcji, w tym cytaty Modern Language Association (MLA) i American Psychological Association (APA) oraz nadwrażliwy moduł sprawdzania plagiatu. 🔍

Najlepsze funkcje EssayAiLab

Przeszukiwanie milionów wiarygodnych wyników w celu znalezienia najistotniejszych informacji podczas pisania esejów

Znajdowanie nowych sposobów komponowania zdań dzięki zautomatyzowanym sugestiom przyspieszającym proces pisania

Sprawdzanie problemów za pomocą wbudowanego narzędzia do sprawdzania gramatyki i plagiatu

Automatyczne generowanie cytatów MLA i APA jednym kliknięciem w całym eseju

Ograniczenia EssayAiLab

Nie ma zbyt wielu opinii użytkowników na temat EssayAiLab, więc trudno jest zorientować się, co inni użytkownicy myślą o tej darmowej aplikacji

Ta aplikacja do pisania esejów została zaprojektowana specjalnie do pisania esejów, więc możesz chcieć zapoznać się z innymi aplikacjami do pisania esejów dla innych rodzajów pisania akademickiego

Ceny EssayAiLab

Free

EssayAiLab oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Jasper

przez JasperJasper jest jednym z najbardziej znanych narzędzi AI do pisania zawartości dostępnych obecnie na rynku. To popularne narzędzie specjalizuje się w generowaniu krótkich i długich tekstów, które są zgodne z marką - co jest plusem dla użytkowników, którzy chcą skomponować wiele esejów, które brzmią jak oni.

Funkcje Jasper obejmują pisarza AI, chatbota i bibliotekę szablonów. Z łatwością tworzy sugestie dotyczące liczby słów lub optymalizacji pisania akademickiego w określonym stylu lub tonie.

Najlepsze funkcje Jasper

Udostępnianie dokumentów w celu szkolenia AI w zakresie osobistych umiejętności i stylu pisania artykułów

Dostęp do najnowszych danych wyszukiwania w celu sprawdzenia faktów i zwiększenia wiarygodności

Edytuj i optymalizuj swoje eseje, aby były czytane profesjonalnie

Sprawdzanie wszelkich problemów za pomocą wbudowanego narzędzia do sprawdzania plagiatu

Limity Jaspera

Niektórzy użytkownicy, zwłaszcza studenci, mogą uznać model cenowy za nieopłacalny

Niektórzy użytkownicy sugerują, że wyniki nie zawsze wydają się trafne

Brak prawdziwej darmowej wersji w porównaniu do innych aplikacji do pisania esejów AI

Ceny Jasper

Kreator: 39 USD/miesiąc za użytkownika

39 USD/miesiąc za użytkownika Teams: $99/miesiąc za trzech użytkowników

$99/miesiąc za trzech użytkowników Business: Kontakt w sprawie ceny

Jasper oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

4,7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,800+ opinii)

6. Sudowrite

przez Sudowrite Sudowrite to narzędzie AI do pisania, które reklamuje się jako towarzysz pisania. Narzędzie to jest przeznaczone dla kreatywnych pisarzy i autorów pracujących nad opowiadaniami i skryptami, ale wiele z jego funkcji, takich jak autouzupełnianie i przepisywanie, dobrze przekłada się na pisanie akademickie.

To oprogramowanie do pisania esejów pomaga również dopracować konkretny styl pisania, aby uzyskać większą przejrzystość i czytelność - dzięki czemu można stworzyć najlepszy możliwy esej.

Najlepsze funkcje Sudowrite

Automatycznie zakończone zdania i akapity w aplikacji do pisania

Użyj funkcji przepisywania, aby urozmaicić język eseju i poprawić czytelność

Uzyskaj sugestie dotyczące słów zastępczych, aby zwiększyć wpływ swoich zdań

Uzyskaj informacje zwrotne na temat tego, jak poprawić swój esej w aplikacji

Limity Sudowrite

Sudowrite został stworzony z myślą o kreatywnym pisaniu, więc może nie być najlepszą opcją dla profesjonalnych autorów esejów lub użytkowników Business

Ponieważ jest to stosunkowo nowe narzędzie, nie ma jeszcze wielu recenzji od rzeczywistych użytkowników

Aplikacja do pisania nie ma prawdziwej wersji Free

Sudowrite ceny

Hobby i student: $10/miesiąc za 30 000 słów

$10/miesiąc za 30 000 słów Profesjonalista: 25 USD/miesiąc za 90 000 słów

25 USD/miesiąc za 90 000 słów Max: $100/miesiąc za 300,000 słów

$100/miesiąc za 300,000 słów Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Sudowrite oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Rytr

przez Rytr Rytr to oparty na AI asystent pisania i pisania zawartości, który jest idealny do różnych zastosowań, w tym pomysłów na biznes, e-maili, listów motywacyjnych i esejów. Platforma prosi o wybranie przypadku użycia i dodanie kontekstu, a następnie tworzy zawartość w oparciu o cele i podpowiedzi. ✏️

Najlepsze funkcje Rytr

Wybór spośród ponad 40 wbudowanych przypadków użycia i szablonów

Korzystaj z naukowych formuł copywritingu, aby Twoje eseje były bardziej przekonujące

Rozwijaj, przeredagowuj i dopracowuj zdania, aby lepiej się czytały

Przesyłaj swoje eseje bez obaw dzięki wbudowanemu modułowi sprawdzania plagiatu

Limity Rytr

Niektórzy użytkownicy raportują, że podane fakty mogą wydawać się podstawowe lub powtarzalne w porównaniu z innymi aplikacjami do pisania esejów

Autor AI może przerwać w połowie zdania, jeśli skończą się kredyty, co może się zdarzyć nieoczekiwanie

Ceny Rytr

Free

Oszczędzanie: $9/miesiąc na użytkownika

$9/miesiąc na użytkownika Unlimited: $29/miesiąc na użytkownika

Rytr oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

4.7/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 10 recenzji)

8. HyperWrite.ai

przez HyperWrite HyperWrite.ai jest Narzędzie AI do copywritingu które łączy badania, pisanie i osobistą pomoc AI, tworząc przydatne narzędzie dla pisarzy. Jego funkcje obejmują narzędzie do podsumowywania, generator intro, narzędzie do pisania przemówień i uniwersalny tłumacz. 💬

Najlepsze funkcje HyperWrite.ai

Wykorzystanie AI do pomocy w napisaniu eseju na dowolny temat

Generowanie listy pomysłów na temat eseju przed rozpoczęciem pisania

Przepisywanie zawartości tak, aby brzmiała bardziej wydajnie i zwiększała twoje umiejętności pisania

Podsumowywanie tekstu w celu automatycznego tworzenia podsumowań i wniosków

Limity HyperWrite.ai

Nie ma wbudowanego narzędzia do sprawdzania plagiatu, więc będziesz musiał użyć do tego innej aplikacji

Jako stosunkowo nowe narzędzie, HyperWrite.ai nie ma zbyt wielu opinii i opinii społecznościowych

Ceny HyperWrite.ai

**Free

Premium: $19.99/miesiąc na użytkownika

$19.99/miesiąc na użytkownika Ultra: $44.99/miesiąc na użytkownika

HyperWrite.ai oceny i recenzje

G2: 5/5 (2 recenzje)

5/5 (2 recenzje) Capterra: N/A

9. AI-Writer

przez AI-Writer AI-Writer to nowe narzędzie AI do pisania, które reklamuje się jako "jedyny generator tekstu AI zbudowany tak, aby można było mu zaufać" Aplikacja ta koncentruje się w dużej mierze na cytowaniu i przejrzystości, co jest zaletą dla osób piszących eseje lub zadania. Funkcje AI-Writer obejmują badania, pisanie AI, weryfikowalne cytaty i przeredagowywanie tekstu. 📚

Najlepsze funkcje AI-Writer

Automatyczne generowanie pełnego szkicu artykułu lub całego szkicu eseju w ciągu kilku minut

Uzyskiwanie cytatów dla każdego źródła, z którego AI-Writer pobiera dane lub fakty

Zmiana tekstu tak, by brzmiał bardziej profesjonalnie lub przekonująco

Automatycznie generuje listę referencji, które można dołączyć po przesłaniu eseju

Limity AI-Writer

Podobnie jak wiele aplikacji do pisania esejów AI, ta została zaprojektowana z myślą o kopiowaniu SEO, więc cykl pracy może nie być odpowiedni dla autorów esejów

Osoby z dłuższymi zadaniami mogą uznać limit słów na artykuł za zbyt mały (szczególnie dla tych, którzy regularnie piszą eseje)

Cennik AI-Writer

Podstawowy: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Standard: $49/miesiąc dla trzech użytkowników

$49/miesiąc dla trzech użytkowników Power: $375/miesiąc dla 10 użytkowników

AI-Writer oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (1 recenzja)

10. StoryLab.ai

przez StoryLab.ai StoryLab.ai to kompleksowy zestaw narzędzi do marketingu treści AI przeznaczony dla zespołów marketingowych i agencji, które chcą zwiększyć zaangażowanie i przychody, tworząc treści dla swoich klientów kalendarz zawartości . W ramach tego platforma posiada zakres generatorów kopii, które mogą pomóc w stworzeniu silnego tytułu eseju, kopii eseju i nie tylko. 📣

Najlepsze funkcje StoryLab.ai

Generowanie wstępów, tytułów, pomysłów na zawartość i nie tylko

Uzyskaj unikalne wyniki za każdym razem, gdy uruchomisz generator

Eksperymentuj z 13 różnymi stylami pisania

Dostępne w ponad 17 językach

Ograniczenia StoryLab.ai

StoryLab.ai jest przeznaczony dla teamów marketingowych, więc osoby piszące eseje i zadania mogą uznać zakres funkcji za rozpraszający lub niepotrzebny

Produkt nie jest wyjaśniony tak szczegółowo, jak inne narzędzia do pisania AI, ale istnieje Free Plan, z którym można poeksperymentować

Cennik StoryLab.ai

**Free

Pro: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Unlimited: $19/miesiąc na użytkownika

StoryLab.ai oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Najlepsze aplikacje do pisania esejów, które pomogą Ci rozwiązać następne zadanie

Istnieje wiele aplikacji do pisania esejów, które twierdzą, że są najlepsze, ale wierzymy, że te z naszej krótkiej listy zasługują na ten tytuł. Poznaj te aplikacje, które piszą eseje za Ciebie, przetestuj niektóre z nich i znajdź nowy sposób na ułatwienie procesu pisania esejów.

Podczas zapoznawania się z powyższymi aplikacjami, zalecamy priorytetowe traktowanie ClickUp. Nasza wszechstronna aplikacja to nie tylko narzędzie do pisania AI - to miejsce docelowe dla wszystkich notatek, szkiców, zadań, wywiadów i plików w całym procesie pisania eseju.

Zbieraj myśli, pisz esej, wprowadzaj poprawki i nie tylko - wszystko w jednej aplikacji. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś aby zrozumieć, dlaczego jest doceniany przez tak wielu pisarzy i studentów. ✨