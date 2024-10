Jak cytować tekst wygenerowany przez ChatGPT

Od czasu uruchomienia ChatGPT w listopadzie 2022 r. ludzie używają go do różnych zadań, od burzy mózgów po przygotowywanie zawartości. Zawartość oparta na AI stała się powszechna zarówno w środowisku akademickim, jak i zawodowym.

Ale rzecz w tym, że ludzie rażąco wykorzystują zawartość ChaGPT OpenAI jako własną. Musisz jednak nauczyć się odpowiednio traktować ChatGPT, zwłaszcza w ustawieniach akademickich.

Podobnie jak w przypadku cytowania książki lub artykułu, są momenty, w których cytowanie ChatGPT jest konieczne, zwłaszcza gdy pomogło to ukształtować twoją pracę. Wiedza o tym, jak zrobić to we właściwy sposób, pozwala zachować przejrzystość i etyczność wszystkiego. W tym artykule dowiesz się, jak to zrobić!

Znaczenie właściwego cytowania

W przypadku korzystania z narzędzi generujących AI, takich jak ChatGPT, właściwe cytowanie nie jest tylko formalnością - jest niezbędne dla zachowania przejrzystości i wiarygodności. Oto dlaczego:

Kredyt tam, gdzie jest należny

Podobnie jak cytowanie książki, artykułu lub strony internetowej, cytowanie ChatGPT uznaje źródło informacji lub źródło Podpowiedzi AI którego używasz, odpowiednio rozpoznając narzędzie, na którym polegałeś.

Przejrzystość dla odbiorców

Cytowanie ChatGPT pozwala czytelnikom zrozumieć, w jaki sposób wygenerowałeś zawartość. Ważne jest, aby wyjaśnić, kiedy AI odegrało pewną rolę, aby odbiorcy wiedzieli, jakie jest rozróżnienie między twoimi oryginalnymi pomysłami a pomocą, którą otrzymałeś od sztucznej inteligencji

Etyczne wykorzystanie AI

Powołując się na ChatGPT, pokazujesz, że korzystasz z AI w sposób odpowiedzialny. Pomaga to uniknąć plagiatu i wykroczeń akademickich, dając jasno do zrozumienia, że AI została użyta jako narzędzie, a nie niewidzialny współpracownik.

Identyfikowalność i walidacja

Cytaty ułatwiają czytelnikom prześledzenie pochodzenia informacji. Dzięki AI narzędzia takie jak ChatGPT ma to kluczowe znaczenie, ponieważ zawartość generowana przez AI może zmieniać się w czasie lub różnić się w odpowiedzi na podobne podpowiedzi.

Budowanie zaufania

Bycie szczerym w kwestii korzystania z AI sprzyja budowaniu zaufania wśród czytelników. Docenią oni szczerość, wzmacniając twoje zobowiązanie do uczciwości intelektualnej i akademickiej w świecie, w którym ludzie nagminnie korzystają ze sztucznej inteligencji ChatGPT do badań i pisania .

Zrozumienie stylów cytowania

Cytaty mają określony format, którego należy przestrzegać - nie można ich po prostu wymyślać. Różne dyscypliny i publikacje akademickie stosują określone style cytowania, z których każdy ma własne zasady dotyczące sposobu przedstawiania informacji.

Podczas gdy cytowana zawartość może być taka sama, sposób jej cytowania może się zmieniać w zależności od stylu.

Oto zestawienie sposobów cytowania ChatGPT za pomocą popularnych stylów cytowania:

APA (American Psychological Association): Powszechny w naukach społecznych, APA koncentruje się na autorze i dacie. W przypadku cytowania ChatGPT w APA, jako "autora" należy podać narzędzie, a jako rok uzyskania dostępu - jego listę

Powszechny w naukach społecznych, APA koncentruje się na autorze i dacie. W przypadku cytowania ChatGPT w APA, jako "autora" należy podać narzędzie, a jako rok uzyskania dostępu - jego listę MLA (Modern Language Association): Używany głównie w naukach humanistycznych, styl MLA koncentruje się na autorze i numerze strony. Ponieważ ChatGPT nie ma numerów stron, cytaty MLA koncentrują się bardziej na platformie i dacie dostępu do niej

Używany głównie w naukach humanistycznych, styl MLA koncentruje się na autorze i numerze strony. Ponieważ ChatGPT nie ma numerów stron, cytaty MLA koncentrują się bardziej na platformie i dacie dostępu do niej Chicago/Turabian: Popularny w historii i sztuce, styl ten oferuje elastyczność z przypisami lub cytatami w tekście. Cytując ChatGPT w stylu Chicago, możesz dostarczyć szczegółową notatkę lub umieścić listę w bibliografii

Popularny w historii i sztuce, styl ten oferuje elastyczność z przypisami lub cytatami w tekście. Cytując ChatGPT w stylu Chicago, możesz dostarczyć szczegółową notatkę lub umieścić listę w bibliografii IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Zwykle używany na polach technicznych, IEEE używa numerowanych odniesień w kolejności, w jakiej się pojawiają. Przypadek użycia taki jak ChatGPT do debugowania można wygenerować za pomocą AI. Cytowanie ChatGPT polega na przypisaniu mu numeru i skierowaniu czytelników do pełnego odniesienia na końcu artykułu

Kiedy cytować ChatGPT

Wiedza o tym, kiedy cytować ChatGPT jest kluczem do odpowiedzialnego korzystania z narzędzi AI. Chociaż nie musisz cytować każdej interakcji, istnieją konkretne instancje, w których przyznanie kredytu jest niezbędne do zachowania przejrzystości i wiarygodności.

Oto główne sytuacje, w których zdecydowanie powinieneś cytować ChatGPT:

Kiedy używasz bezpośredniej zawartości ChatGPT

Jeśli kopiujesz i wklejasz dowolną odpowiedź, frazę lub akapit wygenerowany przez ChatGPT, ważne jest, aby go zacytować. Powiedzmy, że użyłeś ChatGPT do pisania kodu dla projektu open-source. Używanie odpowiednich cytatów pokazuje, skąd pochodzi dokładny kod i pozwala uniknąć ryzyka plagiatu.

Kiedy ChatGPT wpływa na twoje pomysły

Nawet jeśli nie używasz słów ChatGPT dosłownie, jeśli jego odpowiedzi kształtują twoje myśli lub stanowią podstawę twojego argumentu, powinieneś je zacytować. Jest to podobne do cytowania rozmowy lub sesji burzy mózgów, które mają znaczący wpływ na moją pracę.

Gdy ChatGPT pomaga przy zawartości technicznej lub opartej na danych

Jeśli korzystasz z narzędzi Generative AI, takich jak ChatGPT dla tłumaczeń jeśli ktoś zajmuje się kodowaniem lub dostarczaniem wyjaśnień technicznych i włącza to do swojej pracy, ważne jest, aby podać źródło. Jest to szczególnie ważne na polach technicznych, gdzie pochodzenie danych lub obliczeń ma znaczenie dla przejrzystości.

Kiedy ChatGPT służy jako narzędzie badawcze

Jeśli używasz ChatGPT do zbierania ogólnych informacji lub badania tematu, a te badania wpływają na twoje wnioski lub analizę, cytowanie jest konieczne. Nawet jeśli jest to narzędzie AI, nadal pełni funkcję źródła informacji, podobnie jak wyszukiwarka lub akademicka baza danych.

Gdy wymaga tego pole lub instytucja

Niektóre ustawienia akademickie lub zawodowe mogą mieć określone wytyczne dotyczące korzystania z AI w badaniach lub pisaniu. Jeśli działasz na polu, które kładzie nacisk na przejrzystość źródeł, bezpieczniej jest cytować ChatGPT za każdym razem, gdy odgrywa on rolę w twoim procesie.

Jak włączyć cytowanie ChatGPT do mojej pracy

Oto różne sposoby na włączenie cytatów ChatGPT do mojej pracy:

Cytaty w tekście

Cytaty w tekście zapewniają krótkie odniesienie do źródła w treści pracy, prowadząc czytelników do pełnego cytatu w bibliografii lub na liście odnośników. Oto jak formatować cytaty w tekście dla ChatGPT:

APA

W formacie APA należy podać autora (w tym przypadku OpenAI) i rok dostępu w nawiasach.

Przykład: "ChatGPT może dostarczyć szczegółowych informacji na szeroki zakres tematów." (OpenAI, 2023).

MLA

Format MLA jest prostszy i zazwyczaj wymaga tylko nazwiska autora. Ponieważ ChatGPT nie ma numerów stron, pomijasz tę część.

Przykład: "ChatGPT jest coraz częściej wykorzystywany do badań akademickich." (OpenAI).

Chicago

Styl Chicago wymaga podania autora i roku w nawiasie, podobnie jak w APA.

Przykład: "ChatGPT pomaga użytkownikom w generowaniu zawartości na różnych polach" (OpenAI, 2023).

Wpisy na liście referencyjnej

Na liście referencyjnej, pełne cytaty dostarczają zakończonych szczegółów na temat źródła, pozwalając czytelnikom na jego łatwą lokalizację. Oto jak formatować odniesienia ChatGPT w różnych stylach cytowania:

APA

W stylu APA cytowanie rozpoczyna się od autora (OpenAI), po którym następuje rok w nawiasie. Tytuł źródła jest zapisany kursywą i określa się, że jest to "duży model językowy" Na końcu należy podać pełny adres URL.

Przykład: OpenAI. (2023). ChatGPT [Large language model]. https://www.openai.com/chatgpt .

MLA

W MLA, zaczynasz od autora (OpenAI), kursywą piszesz tytuł, podajesz rok publikacji i organizację (OpenAI). Adres URL znajduje się na końcu, bez części "https://".

Przykład: OpenAI. ChatGPT. OpenAI, 2023, www.openai.com/chatgpt .

Chicago

W stylu Chicago format jest podobny do APA, ale bez konieczności określania typu źródła (np. "Model języka AI"). Tytuł jest zapisany kursywą, a data i URL następują po nim.

Przykład: OpenAI. ChatGPT. 2023. https://www.openai.com/chatgpt .

Każdy styl ma swoje własne podejście do cytowania AI, ale podstawowe elementy - autor, rok, tytuł i URL - pozostają spójne.

Formatowanie i umieszczanie

W każdym stylu cytowania, odpowiedni format i lokalizacja odniesień mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że czytelnicy mogą łatwo zlokalizować źródła, z których korzystałeś.

APA

W formacie APA wszystkie źródła, w tym ChatGPT, są wymienione na liście odnośników na końcu dokumentu. Sekcja ta nosi tytuł "Referencje" i zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich źródeł cytowanych w mojej pracy.

MLA

W przypadku MLA, źródła są kompilowane na stronie works cited, również znajdującej się na końcu dokumentu. Ta sekcja zawiera listę wszystkich cytowanych prac, z pełnymi szczegółami cytowania, aby poprowadzić czytelników do źródeł.

Chicago

W stylu Chicago wszystkie źródła są umieszczane w bibliografii na końcu dokumentu. Ta sekcja zawiera listę wszystkich źródeł cytowanych w mojej pracy, a także może zawierać inne prace, z którymi się konsultowałeś, ale których bezpośrednio nie cytowałeś.

Cytowanie lub powielanie tekstu ChatGPT

Oto kilka kluczowych wskazówek, których należy przestrzegać podczas cytowania lub powielania tekstu ChatGPT:

Bezpośrednie cytaty : Jeśli kopiujesz i wklejasz odpowiedź z ChatGPT, powinna być ona umieszczona w cudzysłowie, a następnie cytowana w tekście, który uznaje ChatGPT za źródło

: Jeśli kopiujesz i wklejasz odpowiedź z ChatGPT, powinna być ona umieszczona w cudzysłowie, a następnie cytowana w tekście, który uznaje ChatGPT za źródło Parafrazowanie : Nawet jeśli przeformułujesz informacje z ChatGPT własnymi słowami, nadal musisz je zacytować, ponieważ główna idea pochodzi z narzędzia AI

: Nawet jeśli przeformułujesz informacje z ChatGPT własnymi słowami, nadal musisz je zacytować, ponieważ główna idea pochodzi z narzędzia AI Powielanie pełnego tekstu: Podczas powielania długich segmentów danych wyjściowych ChatGPT, ważne jest, aby wyraźnie zaznaczyć, że tekst pochodzi z ChatGPT, czy to w cudzysłowie blokowym (dla długich fragmentów), czy w tekście głównym, z odpowiednim cytowaniem

Po uzyskaniu wyników wygenerowanych przez AI, Dokumenty ClickUp staje się idealną przestrzenią do ich organizacji i pracy nad nimi. Możesz z łatwością śledzić pomysły oparte na AI, współpracować z zespołem w czasie rzeczywistym i dopracowywać zawartość - wszystko w ramach jednego, ujednoliconego obszaru roboczego.

lista pomysłów i edycja zawartości w czasie rzeczywistym, etykiety z komentarzami, przypisywanie elementów do działania i przekształcanie tekstu w zadania ClickUp Docs, które można śledzić_

Jeśli potrzebujesz pomocy w ulepszeniu swojej gry w podpowiedzi, wypróbuj aplikację ChatGPT Prompts for Writing Template by ClickUp . Ten szablon zawiera wyselekcjonowaną kolekcję 200 podpowiedzi do ogólnego pisania w zagnieżdżonym dokumencie ClickUp. Po utworzeniu historii, skorzystaj z elastycznych widoków projektu ClickUp, takich jak Tablica lub Kalendarz, aby efektywnie organizować i uzyskiwać dostęp do swojej pracy.

Doładuj swoje podpowiedzi AI dzięki ponad 200 próbkom z szablonu ChatGPT Prompts for Writing Template od ClickUp

Typowe błędy, których należy unikać podczas cytowania ChatGPT

Podczas cytowania ChatGPT istnieje kilka typowych błędów, które ludzie popełniają, a które mogą podważyć integralność ich pracy. Unikanie tych błędów gwarantuje, że korzystanie z zawartości generowanej przez AI pozostanie przejrzyste i etyczne.

Oto cztery kluczowe błędy, na które należy uważać:

Traktowanie ChatGPT jak ludzkiego autora

Częstym błędem popełnianym przez ludzi jest traktowanie ChatGPT jak ludzkiego autora z tradycyjnymi referencjami. ChatGPT jest jednak narzędziem, a nie ekspertem, i w przeciwieństwie do książek lub artykułów w czasopismach, nie ma recenzowanego tła ani osobistej wiedzy specjalistycznej, do której można się odnieść.

Kiedy cytujesz ChatGPT, ważne jest, aby pamiętać, że jest to duży model językowy stworzony przez OpenAI. Kluczem jest uznanie samego narzędzia bez sugerowania, że ma ono taki sam autorytet jak źródło eksperckie. Dzięki temu granica między zawartością generowaną przez AI a ludzkimi pomysłami jest wyraźna.

Zapomnienie o określeniu wersji lub daty dostępu Modele AI takie jak ChatGPT są stale aktualizowane, co oznacza, że ich odpowiedzi mogą się zmieniać w czasie. Jednym z największych błędów popełnianych przez ludzi jest nieuwzględnianie daty uzyskania dostępu do informacji.

W przeciwieństwie do książki lub artykułu, który ma stałą datę publikacji, odpowiedzi ChatGPT mogą się różnić w zależności od aktualizacji lub nawet różnych podpowiedzi. Dodając datę dostępu, pozwalasz czytelnikom dokładnie wiedzieć, kiedy korzystałeś z narzędzia i z jaką wersją dużego modelu językowego wchodziłeś w interakcję.

Zwiększa to przejrzystość, zwłaszcza że późniejsze zadanie tego samego pytania może dać zupełnie inną odpowiedź.

Korzystanie z ChatGPT bez odpowiedniej weryfikacji

Innym błędem często popełnianym przez ludzi jest poleganie wyłącznie na ChatGPT w celu uzyskania faktycznych lub szczegółowych informacji bez ich podwójnego sprawdzenia. Podczas gdy ChatGPT może dawać wnikliwe odpowiedzi, nie jest doskonały i może czasami dostarczać nieaktualnych lub niedokładnych informacji

Niektórzy ludzie będą cytować ChatGPT jako główne źródło bez upewnienia się, że informacje są rzeczywiście poprawne. Aby tego uniknąć, zawsze dobrym pomysłem jest sprawdzenie wszelkich ważnych faktów lub danych w wiarygodnych źródłach. Do zrobienia tego nie tylko zwiększa wiarygodność twojej pracy, ale także pomaga uniknąć rozprzestrzeniania błędnych informacji.

Brak rozróżnienia między pomocą AI a osobistym wkładem

Subtelnym, ale powszechnym błędem jest mieszanie zawartości generowanej przez AI z własnym tekstem bez wyraźnego zaznaczenia, gdzie zaczyna się jedno, a kończy drugie. Niektórzy ludzie używają ChatGPT, aby pomóc w opracowaniu lub dopracowaniu swoich pomysłów, ale zapominają powiedzieć, które części pochodzą od AI.

Może to zatrzeć granice i utrudnić czytelnikom określenie, gdzie kończy się wkład AI, a zaczyna oryginalna myśl. Aby tego uniknąć, upewnij się, że wyraźnie zaznaczyłeś wszystkie sekcje, na które miał wpływ lub które zostały stworzone przez ChatGPT.

Alternatywa dla ChatGPT oparta na AI: ClickUp Brain

Co jest lepsze od pomocy opartej na AI w ChatGPT? Uzyskanie tego samego wsparcia opartego na AI bezpośrednio w narzędziu do zarządzania projektami, dzięki czemu nie musisz ciągle przełączać się między aplikacjami. W tym miejscu ClickUp Brain wchodzi.

ClickUp Brain to funkcja oparta na AI zintegrowana z platformą ClickUp, która dostarcza inteligentne sugestie, automatyzuje zadania i pomaga usprawnić cykl pracy. Wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego, aby pomóc w zadaniach takich jak tworzenie dokumentów, podsumowywanie zawartości, a nawet generowanie elementów działań z notatek ze spotkań.

A co najlepsze? Jest wbudowany w obszar roboczy i może generować informacje kontekstowe, które są bardziej odpowiednie dla Twojej roli i konkretnych projektów, nad którymi pracujesz.

Pisz angażującą zawartość i generuj pomysły za pomocą ClickUp Brain

Oto niektóre z kluczowych funkcji ClickUp Brain:

AI Writer: Generuj różne rodzaje zawartości, takie jak e-maile, notatki ze spotkań, wpisy na blogu i posty w mediach społecznościowych. Użyj go do burzy mózgów, edycji tekstu i poprawy stylu pisania

Generuj różne rodzaje zawartości, takie jak e-maile, notatki ze spotkań, wpisy na blogu i posty w mediach społecznościowych. Użyj go do burzy mózgów, edycji tekstu i poprawy stylu pisania ClickUp AI Project Manager: Twórz i przydzielaj zadania, ustalaj terminy i śledź postępy za pomocą ClickUp Brain. Możesz nawet poprosić narzędzie o rekomendacje dotyczące optymalizacji cyklu pracy i poprawy wydajności zespołu

Twórz i przydzielaj zadania, ustalaj terminy i śledź postępy za pomocą ClickUp Brain. Możesz nawet poprosić narzędzie o rekomendacje dotyczące optymalizacji cyklu pracy i poprawy wydajności zespołu AI Knowledge Manager: Łatwe pobieranie informacji z dowolnego miejsca w obszarze roboczym, takich jak dokumenty, notatki i połączone linki. ClickUp Brain może również wyszukiwać i pobierać informacje na podstawie Twoich zapytań

AI została zaprojektowana do pracy w różnych funkcjach ClickUp, umożliwiając wykorzystanie jej do zarządzania projektami, tworzenia zawartości i automatyzacji zadań - wszystko w jednym miejscu.

zadawaj ClickUp Brain dowolne pytania dotyczące pracy, zadań lub projektów i otrzymuj natychmiastowe odpowiedzi

Odblokuj moc AI dzięki ClickUp

AI ma potencjał, aby zrewolucjonizować miejsce pracy. Nie ma co do tego wątpliwości.

Ważne jest jednak, aby podejść do AI w sposób przemyślany i strategiczny. Zaczyna się od przyznania sztucznej inteligencji należnego jej miejsca. Właśnie nauczyliśmy się, jak to zrobić. Co teraz?

Podczas gdy ogólne systemy AI, takie jak ChatGPT i Gemini, mogą w pewnym stopniu pomóc, potrzebujesz kontekstowego, wbudowanego rozwiązania do pracy z AI, aby naprawdę odkryć jej potencjał w miejscu pracy. ClickUp Brain spełnia wszystkie te wymagania!

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz dokumenty, czy przeprowadzasz burzę mózgów ze swoim zespołem, ClickUp Brain pomoże Ci się skupić. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij eksperymentować z ClickUp Brain.