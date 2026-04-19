Claude Code a Copilot: które rozwiązanie pasuje do Twojego cyklu pracy?

Wybór między Claude Code a Copilot to jedna z najważniejszych decyzji, jakie Twój zespół podejmie w tym roku. Badania pokazują, że każdy 25-procentowy wzrost wykorzystania AI wiąże się z 7,2-procentowym spadkiem stabilności dostaw, co kosztuje zespoły wiele godzin w każdym sprincie.

W tym zestawieniu opisujemy, jak każde z tych narzędzi sprawdza się w rzeczywistych cyklach pracy, abyś mógł wybrać to, które najlepiej pasuje do Twojego zespołu. Ponadto przyglądamy się, w jaki sposób ClickUp wypełnia lukę kontekstową podczas korzystania z takich narzędzi AI. 🪄

Claude Code a GitHub Copilot w skrócie

Claude Code to oparty na terminalu agent programistyczny firmy Anthropic. Opisujesz zadanie prostym językiem angielskim, a on analizuje całą bazę kodu, tworzy plan i dostarcza gotowe do wdrożenia zmiany w kodzie.

GitHub Copilot to oparty na AI programista-partner od GitHub, który działa w Twoim edytorze kodu, sugerując linie kodu i uzupełniając funkcje podczas pisania.

Główna różnica sprowadza się do trzech kwestii: gdzie działają, jak działają i w czym są najlepsze. 👀

Funkcja Claude Code GitHub Copilot Główny interfejs Terminal CLI Wbudowane w IDE (VS Code, JetBrains, Neovim) Okno kontekstowe Do 1 mln tokenów z pełnym indeksowaniem repozytorium 32 000–128 000 tokenów (w zależności od modelu) Autouzupełnianie w tekście Nie Tak Tryb agenta Wielostopniowe, autonomiczne wykonywanie poleceń w terminalu Tryb agenta VS Code z pętlami samonaprawczymi Zmiany w wielu plikach Planuj i realizuj zadania w całym repozytorium Sterowanie przez programistę w trybie agenta Integracja z GitHubem Komendy Git za pośrednictwem terminala Natywne PR-y, problemy, działania, agent kodujący Wsparcie MCP Ponad 300 integracji Rozszerzenia ekosystemu GitHub Najlepsze rozwiązanie dla Złożone zadania autonomiczne, duże refaktory Dzienne tempo kodowania, zespoły skupione na redaktorze

🧠 Ciekawostka: Kodowanie z wykorzystaniem AI to już norma, a nie wyjątek. Około 84% programistów korzysta lub planuje korzystać z narzędzi AI w swoim cyklu pracy, co pokazuje, że kodowanie z wykorzystaniem AI przeszło z fazy eksperymentalnej do głównego nurtu.

Czym jest Claude Code?

Claude Code to narzędzie do kodowania firmy Anthropic, działające w terminalu. Wystarczy polecić mu zadanie w języku naturalnym, a ono odczyta repozytorium, przeanalizuje architekturę i samodzielnie wprowadzi wieloetapowe zmiany. Przed commitowaniem jakichkolwiek zmian prosi o Twoją zgodę.

Zalety

Wykonywanie agentowe: Delegujesz całe zadanie. Claude Code odczytuje repozytorium, tworzy plan, wprowadza zmiany w plikach i dostarcza pliki różnicowe do zatwierdzenia

Okno kontekstowe o rozmiarze 1 mln tokenów: pozwala przechowywać całą warstwę uwierzytelniania, bramkę API, schemat bazy danych i zestaw testów w jednej sesji, nie tracąc przy tym z oczu połączeń między nimi

Teams agentów: Możesz uruchamiać równoległe podagenty z dedykowanymi oknami kontekstowymi, aby pracować nad różnymi częściami migracji w tym samym czasie

Wydajność w teście SWE-bench: Wynik Wynik 80,86% w teście SWE-bench Verified z wykorzystaniem Opus 4.6, który mierzy zdolność do samodzielnego rozwiązywania rzeczywistych problemów na GitHubie

Wsparcie MCP: Ponad 300 integracji Ponad 300 integracji z protokołem Model Context Protocol pozwala na pobieranie danych na żywo ze Slacka, Sentry, Linear, PostgreSQL i innych narzędzi podczas wykonywania kodu.

Wady

Brak autouzupełniania w tekście: W redaktorze nie ma sugestii kodu wyświetlanych w czasie rzeczywistym

Bardziej stroma krzywa uczenia się: Przechodzisz od „pisania kodu z pomocą AI” do „powierzania zadania Przechodzisz od „pisania kodu z pomocą AI” do „powierzania zadania agentowi kodującemu opartemu na AI ”.

Ograniczenia szybkości w niższych planach: Intensywne cykle pracy oparte na agentach wymagają planów wyższych poziomów

Tylko modele Claude: Nie można przełączać się między ChatGPT, Gemini ani innymi modelami : Nie można przełączać się między ChatGPT, Gemini ani innymi modelami

🔍 Czy wiesz, że... Badanie dotyczące oprogramowania open source wykazało jedynie 5,5-procentowy wzrost wydajności poszczególnych programistów, co pokazuje, że codzienne programowanie jest bardziej złożone niż zadania laboratoryjne.

Czym jest GitHub Copilot?

GitHub Copilot to asystent programistyczny oparty na sztucznej inteligencji, który działa w edytorze kodu. Sugeruje kod podczas pisania, oferuje wsparcie dla wielu modeli AI i integruje się bezpośrednio z ekosystemem GitHub, umożliwiając przeglądanie pull requestów oraz wykonywanie zadań w tle.

Zalety

Autouzupełnianie w tekście: Sugestie wyświetlane w czasie rzeczywistym podczas pisania, które uczą się na podstawie aktualnego pliku i wzorców kodowania

Wsparcie dla wielu modeli: Przełączaj się między 21 modelami czatu, w tym Claude Opus, ChatGPT i Gemini, w ramach jednego zadania, bez opuszczania redaktora

Tryb agenta i wyspecjalizowane agenty: Cztery agenty stworzone do konkretnych zadań (Explore, Task, Code Review, Plan) oraz agent kodujący w tle, któremu możesz przypisywać problemy

Integracja z ekosystemem GitHub: natywna weryfikacja PR, opisy commitów, automatyczne poprawki po skanowaniu kodu oraz integracja z Actions

Szerokie wsparcie środowisk IDE: Działa w VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim i GitHub Mobile

Wady

Mniejszy kontekst efektywny: Większość ustawień działa w zakresie 32–128 tys. tokenów, co powoduje limit w zakresie wnioskowania w dużych repozytoriach typu monorepo.

Przeznaczony dla programistów do złożonych zadań: Tryb agenta nadal wymaga od Ciebie kierowania każdym cyklem w przypadku pracy z wieloma plikami

Brak samodzielnego wyniku w teście SWE-bench: Wskaźniki wydajności koncentrują się na szybkości, a nie na autonomicznym wykonywaniu zadań

Limity żądań premium: Tryb agenta i funkcje przeglądu kodu zużywają żądania premium, które się sumują

Porównanie funkcji Claude Code i GitHub Copilot

Teraz, gdy już wiesz, do czego służą te narzędzia, następnym pytaniem jest to, gdzie różnice między nimi mają rzeczywiste znaczenie w Twojej codziennej pracy. Oto jak wypadają one w sześciu kategoriach. 🛠️

Funkcja nr 1: AI i możliwości agentowe

Claude Code

W oparciu o rozumowanie agentowe, Claude Code analizuje Twoje repozytorium, tworzy plan działania i generuje różnice, a następnie czeka na Twoją akceptację przed commitem. Funkcja Agent Teams pozwala na równoległe uruchamianie podagentów w różnych częściach dużego zadania w tym samym czasie.

GitHub Copilot

Tryb agenta Copilota w VS Code iteruje zmiany w wielu plikach, uruchamia komendy terminala i samoczynnie naprawia błędy w przypadku niepowodzenia testów.

Programista pozostaje na bieżąco, kierując każdym cyklem. Jego działającemu w tle agentowi kodującemu można przypisać problem GitHub, a ten pracuje asynchronicznie, tworząc PR po zakończeniu pracy.

🏆 Werdykt: Claude Code przoduje w autonomicznym wykonywaniu zadań, gdzie wystarczy przekazać zadanie i odejść. Copilot przoduje w interaktywnej pomocy z udziałem programisty, gdzie to Ty pozostajesz za sterami.

Funkcja nr 2: Okno kontekstowe i rozpoznawanie kodu źródłowego

Claude Code

Okno o pojemności 1 mln tokenów w Claude Code pozwala na pobranie całego kodu źródłowego wraz z dokumentacją projektową i logami błędów w jednej sesji. Wykorzystuje ono kompresję kontekstu, tj. podsumowuje starszy kontekst, aby zrobić miejsce na nowe informacje, co pozwala zarządzać długotrwałymi sesjami bez utraty wątku.

GitHub Copilot

Zakres 32–128 tys. znaków w Copilot świetnie sprawdza się przy kodowaniu na poziomie plików i funkcji. Pisanie nowej funkcji, naprawianie błędu w pojedynczym pliku czy generowanie testów dla modułu idealnie mieści się w tym przedziale.

🏆 Werdykt: Claude Code ma przewagę strukturalną w przypadku dużych repozytoriów monorepo i debugowania między usługami. Copilot sprawdza się w większości codziennych zadań związanych z kodowaniem, w których pracujesz na jednym lub dwóch plikach.

Funkcja nr 3: Zmiany obejmujące wiele plików i całe repozytorium

Claude Code

Claude Code identyfikuje każdy plik wymagający zmiany, tworzy plan uwzględniający zależności i stosuje zmiany w odpowiedniej kolejności. Teams wykorzystywały równoległe agenty, aby jednocześnie zajmować się różnymi częściami migracji frameworka.

GitHub Copilot

Tryb agenta w Copilot przechodzi przez pliki i uruchamia testy, ale zazwyczaj to Ty określasz zakres zadania i sprawdzasz każdy cykl. Agent kodujący zajmuje się węższymi zadaniami, gdy przypiszesz mu problem na GitHubie.

🏆 Werdykt: Claude Code został stworzony z myślą o zmianach na skalę repozytorium, wymagających pełnego zrozumienia architektury. Copilot radzi sobie z pracą nad wieloma plikami, ale wymaga większej koordynacji ze strony programisty.

Funkcja nr 4: Integracja z IDE i komfort pracy programisty

Claude Code

Claude Code wymaga otwarcia terminala i opisania zadań w języku naturalnym. Dla programistów, którzy już korzystają z git, Docker i make z wiersza komend, jest to naturalne.

Rozszerzenie VS Code dodaje pewne funkcje do redaktora, ale główna moc pozostaje w interfejsie CLI.

GitHub Copilot

Dzięki natywnej obsłudze Copilota w VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim i GitHub Mobile, narzędzie to idealnie wtapia się w istniejące cykle pracy. Wystarczy zainstalować rozszerzenie, aby zacząć otrzymywać sugestie. Nie ma potrzeby zmiany redaktora.

🏆 Werdykt: Copilot wygrywa pod względem płynnego wdrożenia w środowisku IDE. Claude Code to naturalny wybór dla programistów backendowych i korzystających z terminali, którzy myślą w kategoriach delegowania zadań.

Historia klienta: Atrato Narzędzia do kodowania oparte na sztucznej inteligencji mogą przyspieszyć wdrażanie, ale terminy dostaw nadal zależą od tego, jak dobrze Twój zespół zarządza wymaganiami, przekazywaniem zadań i widocznością kodu. Firma Atrato wykorzystała ClickUp do scentralizowania rozwoju produktów, usprawnienia współpracy między działami oraz stworzenia bardziej niezawodnego procesu dostaw. Wynik: 30% wzrost szybkości rozwoju produktu, 20% spadek przeciążenia programistów oraz skrócenie czasu MTTR zgłoszeń o 24 godziny. ClickUp nie tylko pozwala mi utrzymać projekty na właściwym torze i wcześnie wykrywać zagrożenia, ale także pomaga mi jako indywidualnemu współpracownikowi w wykonywaniu codziennych zadań. ClickUp nie tylko pozwala mi utrzymać projekty na właściwym torze i wcześnie wykrywać zagrożenia, ale także pomaga mi jako indywidualnemu współpracownikowi w wykonywaniu codziennych zadań.

Jak ClickUp wypełnia lukę kontekstową dla agentów kodujących opartych na AI

Twoje narzędzie do kodowania oparte na AI potrafi pisać świetny kod. Jednak gdy nie wie, dlaczego dana zmiana ma znaczenie — jakie są kryteria akceptacji, połączona specyfikacja czy opinie interesariuszy, które wpłynęły na zakres projektu — działa na ślepo.

Ta rozbieżność między narzędziami programistycznymi a kontekstem projektu to tzw. „Context Sprawl” i właśnie w tym miejscu zespoły tracą czas na przekładanie zgłoszeń na podpowiedzi.

ClickUp łączy dokumentację, zadania i cykle pracy programistyczne w jednym obszarze roboczym. Kontekst inżynieryjny znajduje się tuż obok kodu, dzięki czemu aktualizacje są natychmiast widoczne w miarę rozwoju projektów.

Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób ClickUp dla zespołów programistycznych wspiera rzeczywiste cykle pracy kodowania. 👇

Zapytaj AI o wszystko, co dotyczy Twojej pracy

Zapytaj ClickUp Brain o aktualne procesy działu

ClickUp Brain to warstwa kontekstowej sztucznej inteligencji w Twoim obszarze roboczym, która obejmuje wszystkie elementy. Łączy zadania, dokumenty, czat, spotkania i aplikacje zewnętrzne, takie jak GitHub, dzięki czemu możesz zadawać pytania prostym językiem i otrzymywać odpowiedzi oparte na danych z Twojego rzeczywistego obszaru roboczego.

Załóżmy, że programista dołącza do projektu w trakcie sprintu.

Zamiast przeszukiwać pięć wątków, aby zrozumieć aktualny proces wdrażania, wpisują „@Brain, jak wygląda proces wdrażania naszej aplikacji mobilnej?” i w ciągu kilku sekund otrzymują odpowiedź na podstawie dokumentów, komentarzy do poprzednich zadań oraz dyskusji zespołu.

ClickUp Brain zajmuje się również wieloma zadaniami operacyjnymi, których nikt nie chce robić ręcznie:

Po zalogowaniu generuje podsumowania AI zawierające zadania i przeszkody z danego dnia

Automatycznie przydziela zadania na podstawie obciążenia pracą, umiejętności i historii dotychczasowych projektów

Umożliwia przełączanie się między ChatGPT, Claude Opus, Gemini i innymi narzędziami w zależności od potrzeb danego zadania

Tworzy kod na podpowiedź w oparciu o kontekst obszaru roboczego

Podpowiedź ClickUp Brain o napisanie kodu dla Twoich projektów

Zautomatyzuj pull requesty za pomocą agentów

Przypisuj zadania związane z tworzeniem oprogramowania bezpośrednio do agenta ClickUp Codegen

Móz odpowiada. Codegen działa. Codegen Agent od ClickUp to programista oparty na sztucznej inteligencji, który działa w Twoim obszarze roboczym. Przydziel mu zadanie lub @wspomnij go w komentarzu, a on przeczyta wszystko na temat tego zadania. Obejmuje to opis, połączone dokumenty i wcześniejsze komentarze, zanim napisze choćby jedną linię kodu. Następnie otwiera gotowy do produkcji PR i na bieżąco informuje zespół.

To właśnie stanowi prawdziwą różnicę w porównaniu z samodzielnymi narzędziami do kodowania opartymi na AI. Narzędzia takie jak Claude Code czy Copilot zaczynają od zera. Codegen ma już gotowe wymagania, ponieważ są one zawarte w samym zadaniu, które mu przydzielono.

Załóżmy na przykład, że inżynier ds. kontroli jakości zgłasza błąd dotyczący niepowodzenia realizacji transakcji na urządzeniu mobilnym. Przypisuje go do agenta Codegen, który odczytuje połączoną specyfikację techniczną, śledzi problem, pisze poprawkę i otwiera PR bez konieczności kopiowania i wklejania kontekstu przez inżyniera do osobnego narzędzia.

Dbaj o aktualność specyfikacji

Agenci programistyczni pracują lepiej, gdy dokumentacja jest aktualna i ma połączenie z wykonywanymi przez nich zadaniami.

Zarządzaj dokumentacją produktu w ClickUp Docs

ClickUp Docs to miejsce, w którym przechowujesz swoje dokumenty PRD, specyfikacje techniczne, dokumentację API i notatki dotyczące architektury. Są one bezpośrednio połączone z zadaniami i sprintami, które im służą. Dzięki temu, gdy zmienia się specyfikacja, zmienia się ona w odpowiednim kontekście. Codegen to wychwytuje. Inżynierowie to znajdują. Nikt nie pracuje na podstawie pliku PDF wysłanego e-mailem trzy tygodnie temu.

Kilka kwestii, które mają szczególne znaczenie dla zespołów programistów:

Komentarze w tekście, które jednym kliknięciem zamieniają się w zadania podlegające śledzeniu

Wsparcie dla bloków kodu, tabelek, zagnieżdżonych podstron i osadzonych multimediów

Zintegrowany ClickUp Brain do pisania, streszczania lub odpowiadania na pytania dotyczące dokumentacji

Oto, co prawdziwy użytkownik miał do udostępnienia na temat korzystania z ClickUp:

Uważam, że ClickUp jest niezwykle wartościowy, ponieważ konsoliduje funkcje w jednej platformie, co zapewnia zebranie wszystkich zadań i komunikacji w jednym miejscu, dając mi 100% kontekstu. Ta integracja upraszcza mi zarządzanie projektami, zwiększając wydajność i przejrzystość. Szczególnie podoba mi się funkcja Brain AI, ponieważ działa ona jak agent AI, który wykonuje moje komendy, skutecznie realizując zadania w moim imieniu. Ten aspekt automatyzacji jest bardzo pomocny, ponieważ usprawnia mój cykl pracy i zmniejsza nakład pracy ręcznej. Ponadto początkowe ustawienia ClickUp były bardzo intuicyjne, co sprawiło, że przejście z innych narzędzi przebiegło płynnie. Doceniam również to, że ClickUp integruje się z innymi narzędziami, z których korzystam, takimi jak Slack, Open AI i GitHub, tworząc spójne środowisko pracy. Ogólnie rzecz biorąc, z tych powodów gorąco polecam ClickUp innym.

Połącz swoje PR-y z zarządzaniem projektami

Integracja ClickUp z GitHubem łączy się z Twoimi repozytoriami GitHub, dzięki czemu commity, gałęzie i pull requesty są automatycznie połączone z zadaniami, gdy umieścisz identyfikator zadania ClickUp w nazwie branch, komunikacie commitu lub opisie pull requestu.

Od tego momentu Twój zespół widzi status PR, przypisania recenzentów, zmiany w kodzie oraz stan scalania bezpośrednio w zadaniu, bez konieczności przełączania się między oknami.

Wyświetlaj status PR na GitHubie oraz szczegóły dotyczące recenzenta w połączonym zadaniu ClickUp

Możesz również stworzyć na tej podstawie automatyzacje ClickUp, na przykład:

Przenieś zadanie do statusu „W trakcie przeglądu” w momencie otwarcia pull requestu dotyczącego tego zadania

Oznacz jako „Gotowe” automatycznie po scaleniu PR z gałęzią główną

Utwórz problem na GitHubie na podstawie przesłanego formularza zgłoszenia błędu w ClickUp

A ponieważ ClickUp Brain ma widoczność w Twojej aktywności na GitHubie, możesz zadawać mu pytania typu „jakie commity są połączone z tym zadaniem?” i uzyskać konkretną odpowiedź.

Które narzędzie do kodowania oparte na AI wybrać?

Jeśli chcesz zlecić wykonanie złożonego zadania i wrócić do gotowej do przeglądu wersji różnicowej, wybierz Claude Code.

Jednocześnie, jeśli chcesz, aby sugestie AI były zintegrowane z redaktorem bez wprowadzania żadnych zmian w cyklu pracy, GitHub Copilot wygrywa pod względem łatwości obsługi i wdrożenia.

Jednak niezależnie od tego, które narzędzie wybierzesz, kod jest tak dobry, jak kontekst, który za nim stoi. ClickUp zapewnia Twoim agentom AI wszystko, czego im brakuje: specyfikacje, wymagania, decyzje i pełną historię projektu – wszystko w jednym miejscu.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy można korzystać z Claude Code w ramach GitHub Copilot?

Tak. Claude Code jest dostępny jako agent zewnętrzny w ramach planów Copilot Pro+ i Enterprise Plan, choć wiele zespołów rozważa również alternatywy dla Claude Code w przypadku różnych cykli pracy.

Jak Cursor wypada w porównaniu z Claude Code i GitHub Copilot?

Cursor to redaktor kodu oparty na AI (fork VS Code), który łączy autouzupełnianie w linii z agentową edycją wielu plików, plasując się pomiędzy integracją Copilota z IDE a autonomiczną głębią Claude Code.

Który model Copilot najlepiej nadaje się do zadań związanych z kodowaniem?

W przypadku złożonych procesów wnioskowania Claude Opus w ramach Copilota oferuje wysoką wydajność; jeśli chodzi o szybkie uzupełnianie tekstu w trybie inline, modele oparte na GPT są zazwyczaj bardziej responsywne, a Copilot pozwala na zmianę modelu w zależności od zadania.

Tak, Copilot działa w środowisku IDE do codziennego kodowania, podczas gdy Claude Code obsługuje złożone zadania w terminalu, a przydzielanie zadań za pośrednictwem agenta Codegen w ClickUp automatycznie zapewnia obu narzędziom pełny kontekst projektu.