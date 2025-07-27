11 najlepszych agentów AI do kodowania w 2025 r

Debugujesz ten tajemniczy komunikat o błędzie już po raz trzeci dzisiaj? Wszyscy znamy to uczucie — wiele frustrujących prób, dręczące podejrzenie, że przeoczyłeś oczywisty błąd, i strata czasu.

Ale czy wysiłek umysłowy jest tego wart?

Kodowanie nie musi być zagadką. Agenci AI do kodowania mogą oferować potencjalne rozwiązania, wskazywać prawdopodobne źródło błędu, a nawet sugerować modyfikacje kodu w celu jego naprawienia. Mogą również pomóc zrozumieć, dlaczego błąd występuje, wykraczając poza powierzchowne naprawy.

W tym artykule omówiono 11 najlepszych agentów AI do kodowania i pisania kodu o wyższej jakości. Mamy nadzieję, że ten blog pomoże Ci wybrać AI dla zespołów programistycznych i ostatecznie zaoszczędzić czas!

Najlepsi agenci AI do kodowania w skrócie

Oto zwięzła tabela podsumowująca 11 najlepszych agentów AI do kodowania:

Nazwa narzędzia Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Generowanie fragmentów kodu, zarządzanie projektami, asystent AI (Brain), niestandardowi agenci, dokumenty, pulpity, formatowanie bloków kodu, integracja z GitHub/GitLab Zarządzanie kodowaniem/projektami, automatyzacja; start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa Plan Free; dostępne dostosowania dla przedsiębiorstw Auto-GPT Autonomiczne wykonywanie zadań, wsparcie wtyczek, zarządzanie plikami/kodem, generowanie kodu, dostęp do Internetu Automatyzacja zadań związanych z kodowaniem, użytkownicy języka Python; indywidualni programiści, start-upy Free (korzystanie z API może wiązać się z dodatkowymi kosztami) GitHub Copilot Wsparcie wielu redaktorów, naprawianie błędów, generowanie przypadków testowych, samodzielny hosting i czat AI Uzupełnianie kodu, nauka, debugowanie; indywidualni programiści, małe zespoły Free Od 4 USD miesięcznie/użytkownik Codeium Wsparcie wielu redaktorów, naprawianie błędów, generowanie przypadków testowych, samodzielne hostowanie, czat AI Wielojęzyczne, bezpieczne kodowanie, naprawianie błędów; małe zespoły, małe i średnie przedsiębiorstwa Free, od 15 USD miesięcznie Tabnine Zero retencji danych, lokalizacja na miejscu/VPC/SaaS, generowanie dokumentacji, egzekwowanie standardów kodowania Bezpieczne generowanie kodu, zgodność z przepisami; małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Free, od 9 USD miesięcznie Cursor AI Edycja kodu oparta na AI, interfejs konwersacyjny, wsparcie rozszerzeń VS Code, izolowane środowiska Edycja kodu, komendy w języku naturalnym; indywidualni programiści, małe zespoły Free, od 20 USD miesięcznie DeepCode AI Skanowanie bezpieczeństwa, automatyczne naprawianie luk, SAST, integracja IDE, poprawki generowane przez AI Bezpieczeństwo, naprawa luk w zabezpieczeniach; małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Free, od 25 USD miesięcznie Amazon CodeWhisperer Uzupełnianie kodu, skanowanie bezpieczeństwa, integracja z AWS/chmurą, migracja obciążenia pracą Programowanie natywne dla chmury, bezpieczeństwo; start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa Free, Pro: 19 USD/miesiąc Replit AI Tworzenie aplikacji bez kodowania lub z niewielką ilością kodu, przekształcanie zrzutów ekranu w aplikacje, praca zespołowa w czasie rzeczywistym, hosting Szybkie prototypowanie, osoby nieposiadające umiejętności kodowania, współpraca; małe zespoły, start-upy Free, od 25 USD miesięcznie AskCodi Specjalistyczne narzędzia programistyczne (SQL, Docker, Regex, CI/CD), refaktoryzacja kodu, wykrywanie błędów Pełny cykl życia oprogramowania, automatyzacja; małe zespoły, start-upy Ceny zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie Blackbox AI Wyodrębnianie kodu z elementów wizualnych, wsparcie wielu modeli, wyszukiwanie kodu open source Ekstrakcja kodu, rozwiązywanie problemów; indywidualni programiści, małe zespoły Plan Free (niestandardowe ceny dla wersji zaawansowanej)

Czym są agenci AI?

Agenci AI to autonomiczne lub półautonomiczne programy komputerowe, które wykonują zadania, podejmują decyzje i wchodzą w interakcje z otoczeniem bez stałej interwencji człowieka. Potrafią myśleć dynamicznie i podejmować działania związane ze złożonymi zadaniami związanymi z celami użytkownika.

Istnieją różne rodzaje agentów AI o różnym poziomie inteligencji, autonomii i zdolności adaptacyjnych:

Reaktywni agenci AI : reagują na dane wejściowe w czasie rzeczywistym, ale nie mają pamięci (np. chatboty odpowiadające na często zadawane pytania)

Agenci AI z ograniczoną pamięcią : ucz się na podstawie poprzednich interakcji, aby poprawić wydajność (np. samochody autonomiczne)

Autonomiczni agenci AI : działają niezależnie, optymalizując cykle pracy przy minimalnym nadzorze ze strony człowieka (np. asystenci kodowania oparci na AI)

Systemy wieloagentowe (MAS): Współpracuj z wieloma agentami, aby rozwiązywać złożone problemy (np. boty handlowe w finansach)

👀 Czy wiesz, że: AI może uzupełniać i automatyzować dwie trzecie zadań, ale nie zastąpić ich całkowicie.

Na co należy zwrócić uwagę w agentach AI do kodowania?

Potrzebujesz narzędzi do kodowania AI, ponieważ zapewniają one ulepszony i niezawodny proces tworzenia oprogramowania. Automatyzują one powtarzalne zadania, zwiększając wydajność programistów i poprawiając jakość kodu poprzez wskazywanie luk w zabezpieczeniach.

A to tylko wierzchołek góry lodowej.

Aby czerpać korzyści z tych dużych modeli językowych, upewnij się, że spełniają one poniższe kryteria:

Poszukaj agentów o szerokiej kompatybilności lub wyspecjalizowanych agentów dostosowanych do konkretnego stosu technologicznego — asystenci AI powinni wspierać używane języki i frameworki

Wybierz agentów, którzy mogą generować fragmenty kodu, całe funkcje, a nawet większe moduły na podstawie specyfikacji, niezależnie od tego, czy są one zapisane w języku naturalnym, czy w bardziej ustrukturyzowanych podpowiedziach

Oceń duży model językowy pod kątem takich umiejętności, jak identyfikowanie i naprawianie błędów, analizowanie komunikatów o błędach, sugerowanie potencjalnych rozwiązań oraz przewidywanie potencjalnych problemów, zanim jeszcze się pojawią

Upewnij się, że Twój asystent AI może zintegrować się z istniejącym zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE), systemem kontroli wersji i innymi narzędziami programistycznymi

Zapoznaj się z narzędziem, aby sprawdzić, czy posiada solidny mechanizm uczenia się, który z czasem pozwoli mu zrozumieć Twój styl kodowania i preferencje

📚 Przeczytaj również: Dzień z życia programisty

Najlepsi agenci AI do kodowania

Chcesz znaleźć najlepsze narzędzie do tworzenia oprogramowania dla swojego kolejnego projektu? Oto lista 11 autonomicznych agentów do pisania kodu, analizowania opinii użytkowników i pracy z zaawansowanymi algorytmami.

Pomogą Ci one rozwiązać typowe zadania związane z programowaniem lub pracować z złożonymi cyklami pracy. Zapoznaj się z listą, wybierz odpowiednie narzędzie i podążaj za trendami w inżynierii oprogramowania!

1. ClickUp (najlepszy do generowania fragmentów kodu i zarządzania projektami oprogramowania)

Zrób więcej dzięki agentom AI ClickUp

ClickUp, kompleksowa aplikacja do pracy, może być dobrym wyborem dla programistów i twórców oprogramowania. Jest to przyjazny dla programistów obszar roboczy, który integruje się z istniejącymi narzędziami, umożliwiając kompleksowe zarządzanie projektami oprogramowania.

Na przykład narzędzie Software Team Project Management firmy ClickUp umożliwia zespołom inżynierów skonfigurowanie automatycznych procesów sprintów, które aktualizują statusy zaległości w czasie rzeczywistym. Mogą również tworzyć elastyczne i zwinne cykle pracy, takie jak Kanban, Scrum itp. , aby zarządzać sprintami.

Niestandardowi agenci autopilota ClickUp

Możesz usprawnić dostarczanie oprogramowania, automatyzując rutynowe zadania za pomocą niestandardowych agentów ClickUp — od aktualizacji zadań po przeglądy kodu.

Przyspiesz dostarczanie oprogramowania dzięki niestandardowym agentom ClickUp, automatyzacji przeglądów kodu i śledzeniu błędów

Oto jak z nich korzystać i dostosowywać je do własnych potrzeb:

Automatyczne przypisywanie i aktualizowanie zadań na podstawie obciążenia pracą lub wyzwalaczy, takich jak scalone pull requesty

Generuj podsumowania spotkań i raporty sprintów dla zespołów i interesariuszy

Odpowiedz na najczęściej zadawane pytania i znajdź odpowiednie dokumenty z wewnętrznej bazy wiedzy

Śledź recenzje kodu, powiadamiaj recenzentów i wysyłaj przypomnienia

Zasadniczo Twój zespół może skupić się na tworzeniu, podczas gdy ClickUp zajmie się żmudnymi zadaniami!

Oto krótki samouczek wideo pokazujący, jak zbudować niestandardowego agenta w Clickup od podstaw!

ClickUp Brain

Użyj ClickUp Brain do pisania kodu, wyszukiwania błędów i poprawiania ich bez ręcznego wysiłku

Zespoły mogą również strategicznie wykorzystać ClickUp Brain, asystenta opartego na sztucznej inteligencji, aby zadawać pytania związane z kodowaniem zamiast ręcznie wyszukiwać rozwiązania i otrzymywać odpowiedzi uwzględniające kontekst na podstawie historii projektu i dokumentacji.

Brain może również generować fragmenty kodu na żądanie, wyjaśniać złożone algorytmy i sugerować ulepszenia refaktoryzacji, co czyni go nieocenionym pomocnikiem dla zespołów programistów.

✨ Bonus: Zwiększ wydajność zadań związanych z kodowaniem dzięki ClickUp Brain MAX. Natychmiast przeszukuj ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKIE połączone aplikacje + internet w poszukiwaniu dokumentacji produktów, specyfikacji, podsumowań spotkań i nie tylko

Korzystaj z funkcji Talk to Text, aby zadawać pytania, dyktować i wykonywać zadania za pomocą głosu — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu

Zastąp dziesiątki niepołączonych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, jednym, kontekstowym rozwiązaniem gotowym do użycia w przedsiębiorstwie, które zapewni wsparcie w dowolnej liczbie zadań związanych z kodowaniem ClickUp Brain MAX to supermocny pulpit AI, który naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. Porzuć więc rozbudowane narzędzia AI, używaj głosu, aby wykonywać zadania, tworzyć dokumentację, przypisywać zadania członkom zespołu i nie tylko. Rejestruj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

Szablon ClickUp do tworzenia oprogramowania

Możesz również poszukać szablonów dokumentacji kodu i innych rozwiązań w ClickUp, aby znaleźć proste rozwiązanie.

Na przykład, korzystając z metodologii Scrum lub Kanban, szablon ClickUp Software Development Template może pomóc programistom w organizacji cyklu pracy nad planami rozwoju produktu, dostarczaniem funkcji i śledzeniem błędów.

Różne zespoły, takie jak produkt, projektowanie, inżynieria i kontrola jakości, mogą współpracować w jednej przestrzeni, aby zapewnić płynne cykle sprintów i wydajne rozwiązywanie problemów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Synchronizuj commity, gałęzie i pull requesty bezpośrednio w zadaniach ClickUp, korzystając z głębokiej integracji ClickUp z GitHub i GitLab

Twórz uporządkowaną dokumentację techniczną, odniesienia do API i wytyczne dotyczące kodowania dzięki wbudowanym funkcjom formatowania, szablonom i współpracy w czasie rzeczywistym w ClickUp Docs

Zbieraj informacje na temat wydajności programistów, zakończonych zadań, śledzenia czasu i prędkości sprintów, aby podejmować decyzje oparte na danych dzięki pulpitom ClickUp

Korzystaj z podświetlania składni, aby zapewnić przejrzystość podczas omawiania lub przeglądania kodu, poprawiając czytelność i współpracę za pomocą ClickUp Formatowanie bloków kodu

Generuj fragmenty kodu, objaśnienia złożonych algorytmów i sugestie dotyczące ulepszeń refaktoryzacji dzięki ClickUp Brain

Limity ClickUp

Początkujący użytkownicy mogą czuć się przytłoczeni rozbudowanymi funkcjami

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Korzystamy z ClickUp do śledzenia naszych wewnętrznych projektów związanych z tworzeniem oprogramowania. Zarządzanie wieloma projektami i zespołami ułatwia mi pracę. To jedno z najlepszych narzędzi, z jakich dotychczas korzystałem do obsługi projektów scrumowych i nowoczesnych projektów agile.

Używamy ClickUp do śledzenia naszych wewnętrznych projektów związanych z tworzeniem oprogramowania; zarządzanie wieloma projektami i zespołami ułatwia mi pracę. Jest to jedno z najlepszych narzędzi, z jakich dotychczas korzystałem do obsługi projektów scrumowych i nowoczesnych projektów agile.

👀 Czy wiesz, że: 84% programistów korzysta z GitHub, GitLab i Bitbucket jako narzędzi do współpracy nad kodem źródłowym.

2. Auto-GPT (najlepszy dla użytkowników znających język Python)

za pośrednictwem AutoGPT

Używasz ChatGPT do pisania kodu? Jeśli tak, to czas przestać i wypróbować AutoGPT. Próbuje ono sprawić, aby GPT-4 i GPT-3 działały w trybie 5-turbo bez ciągłego wymagania wkładu ludzkiego.

Na przykład, jeśli podasz mu cel, autonomiczna sztuczna inteligencja podzieli go na łatwe do opanowania części. Ta funkcja jest idealna dla użytkowników posiadających doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i biegłość w języku Python.

Najlepsze funkcje Auto-GPT

Korzystaj z wtyczek i dostępu do Internetu oraz innych aplikacji w celu przetwarzania informacji

Twórz, edytuj i zarządzaj plikami, aby pracować z kodem, dokumentami i innymi danymi

Zmniejsz liczbę powtarzalnych zadań, generując fragmenty kodu, funkcje, a nawet całe moduły na podstawie opisów w języku naturalnym

Limity Auto-GPT

Chociaż AutoGPT można pobrać i zainstalować bezpłatnie, aby z niego korzystać, należy zakupić kody API

Aby tworzyć i wdrażać agentów AI w chmurze, musisz znaleźć się na liście oczekujących

Ceny Auto-GPT

Free

Oceny i recenzje Auto-GPT

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📚 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do tworzenia oprogramowania

3. GitHub Copilot (najlepszy do uzupełniania i sugerowania kodu w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem GitHub Copilot

GitHub Copilot łatwo integruje się z cyklami pracy programistów. Asystent kodowania oparty na AI sugeruje całe linie lub bloki kodu w czasie rzeczywistym, zwiększając wydajność. Programiści mogą skupić się na problemach innych niż składnia lub kod szablonowy.

Niezależnie od tego, czy programiści tworzą aplikacje internetowe, debugują kod czy uczą się nowego języka programowania, Copilot może zapewnić inteligentne, kontekstowe rekomendacje.

Najlepsze funkcje GitHub Copilot

Zapewnij inteligentne poprawki i optymalizacje kodu, aby szybciej identyfikować i rozwiązywać błędy

Poznaj znaczenie fragmentów kodu i najlepsze praktyki dotyczące standardów kodowania

Pracuj w popularnych środowiskach IDE, takich jak Visual Studio Code, Neovim i JetBrains, zapewniając płynną integrację cyklu pracy

Uzyskaj dostęp do społeczności programistów GitHub, gdzie znajdziesz fora, dyskusje i możliwości współpracy w ramach projektów open source

Ograniczenia GitHub Copilot

Wymaga stałego monitorowania, ponieważ może generować fałszywe odpowiedzi

Nie można przeanalizować całego kodu źródłowego w programie Visual Studio

Obsługa klienta może być nieodpowiadająca i zawodna

Ceny GitHub Copilot

Free Forever

Zespół: 4 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: 21 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o GitHub Copilot prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2*

Pomaga w rozwiązywaniu powtarzających się problemów, takich jak dodawanie dokumentów xml, testów jednostkowych i innych czynności, które często się powtarzają.

Pomaga w rozwiązywaniu powtarzających się problemów, takich jak dodawanie dokumentów xml, testów jednostkowych i innych czynności, które często się powtarzają.

4. Codeium (najlepszy do integracji wielu redaktorów)

za pośrednictwem Codeium

Wyjaśnij swój zamiar prostym językiem, a Codeium przetłumaczy go na funkcjonalne fragmenty kodu. Dzięki temu narzędzie to jest przydatne do szybkiego prototypowania i skraca czas poświęcany na pisanie powtarzalnego kodu. Obsługuje ponad 70 języków programowania i integruje się z ponad 40 najlepszymi redaktorami kodu.

Najlepsze funkcje Codeium

Skorzystaj z opcji samodzielnego hostingu dla przedsiębiorstw, zapewniających bezpieczeństwo kodu i zgodność z wewnętrznymi zasadami

Wykrywaj i naprawiaj błędy za pomocą interaktywnego czatu AI, dzięki czemu debugowanie stanie się bardziej intuicyjne

Generuj przypadki testowe, poprawiając niezawodność kodu przy minimalnym wysiłku ręcznym

Ograniczenia Codeium

Odpowiedzi mogą być błędne lub zawierać błędy

Interfejs może nie reagować

Ceny Codeium

Free Forever

Pro: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Pro Ultimate: 60 USD/miesiąc na użytkownika

Teams: 35 USD miesięcznie na użytkownika (do 200 członków)

Teams Ultimate: 90 USD miesięcznie na użytkownika (do 200 członków)

Enterprise SaaS: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Codeium

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

⚡️Archiwum szablonów: Darmowe szablony planów rozwoju oprogramowania do wykorzystania

5. Tabnine (najlepszy do generowania kodu bez przechowywania danych)

za pośrednictwem Tabnine

Tabine zapewnia pełne wsparcie SLDC, obejmujące wszystko, od planowania, kodowania, testowania, przeglądania i utrzymania kodu. Polityka zerowego przechowywania danych gwarantuje bezpieczeństwo i poufność kodu; narzędzie działa jednak w pamięci krótkotrwałej.

Najlepsze funkcje Tabnine

Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi dzięki opcjom wdrożenia lokalnego, VPC i bezpiecznego SaaS

Zachowaj standardy kodowania i egzekwuj najlepsze praktyki dzięki analizom opartym na AI

Twórz dokumentację wraz z kodem, aby zapewnić lepszą konserwację

Upewnij się, że kod generowany przez AI jest wolny od nielicencjonowanych lub ryzykownych źródeł zewnętrznych

Ograniczenia Tabnine

Może powodować problemy z wydajnością i pamięcią w przypadku dużych zbiorów danych

Czasami może być konieczne ręczne uruchomienie narzędzia

Ceny Tabnine

Podstawowy: Free Forever

Dev: 9 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Tabnine

G2: 4,2/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Tabnine prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Zapewnia sugestie kodu w oparciu o używany przez nas język programowania. Jako programista pracuję z wieloma językami i mam problem z składnią, ale to mi bardzo pomaga.

Zapewnia sugestie kodu w oparciu o używany przez nas język programowania. Jako programista pracuję z wieloma językami i mam problem z składnią, ale to mi bardzo pomaga.

🧠 Ciekawostka: Według niektórych źródeł programiści w Stanach Zjednoczonych mają jedną z najlepiej płatnych profesji, zarabiając średnio 255 000 dolarów rocznie.

6. Cursor AI (najlepszy do integracji edycji kodu opartej na AI i pomocy konwersacyjnej)

za pośrednictwem Cursor AI

Cursor AI przewiduje zmiany, rozumie kod użytkownika i pozwala programistom modyfikować kod za pomocą komend w języku naturalnym. Oferuje również funkcje zapewniające prywatność, gwarantujące bezpieczeństwo wrażliwego kodu.

Aby zminimalizować krzywą uczenia się, narzędzie oferuje wsparcie dla rozszerzeń, motywów i skrótów klawiszowych.

Najlepsze funkcje Cursor AI

Uzyskaj dostęp do istniejących rozszerzeń, motywów i skrótów VS Code

Iteruj kod w izolowanych środowiskach bez wpływu na główny projekt

Modyfikuj całe funkcje za pomocą prostych komend w języku angielskim zamiast ręcznych edycji

Ograniczenia Cursor AI

Złożone i duże bazy kodu mogą powodować niedokładne odpowiedzi

Możliwość pominięcia zmian wprowadzonych w czasie rzeczywistym przez innych członków zespołu podczas generowania sugestii podczas pracy w dużym zespole

Ceny Cursor AI

Free Forever

Pro: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 40 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Cursor AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📮 ClickUp Insight: 33% naszych respondentów wskazuje rozwój umiejętności jako jeden z przypadków użycia, którymi są najbardziej zainteresowani. Na przykład pracownicy nietechniczni mogą chcieć nauczyć się tworzyć fragmenty kodu dla strony internetowej za pomocą narzędzia AI. W takich przypadkach im więcej kontekstu AI ma na temat Twojej pracy, tym lepsze będą jej odpowiedzi. Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp Brain doskonale się w tym sprawdza. Wie, nad jakim projektem pracujesz i może zalecić konkretne kroki, a nawet wykonać zadania, takie jak łatwe tworzenie fragmentów kodu.

7. DeepCode AI (najlepszy do automatycznego naprawiania luk w zabezpieczeniach)

za pośrednictwem DeepCode AI

Wbudowane w platformę Snyk Code narzędzie DeepCode AI to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do analizy kodu, które stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Wykorzystuje hybrydowe podejście AI — łącząc symboliczną sztuczną inteligencję, generatywną sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe — aby zapewnić wysoką dokładność skanowania bezpieczeństwa i chronić kod.

Zamiast danych klientów wykorzystuje otwarte, sprawdzone poprawki do szkolenia.

Najlepsze funkcje DeepCode AI

Skoncentruj się na statycznych testach bezpieczeństwa aplikacji (SAST) i automatycznym naprawianiu luk w zabezpieczeniach w czasie rzeczywistym

Zapewnij wgląd w bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym w środowisku IDE, umożliwiając natychmiastowe poprawki jednym kliknięciem

Zastosuj poprawki bezpieczeństwa generowane przez AI bezpośrednio w IDE

Pracuj w ramach wtyczki IDE firmy Snyk, która zapewnia wykrywanie luk w zabezpieczeniach w czasie rzeczywistym

Ograniczenia DeepCode AI

Nie pomaga w refaktoryzacji kodu ani ulepszaniu logiki

Pełne wykorzystanie DeepCode AI wymaga integracji z Snyk Code, co ogranicza samodzielne użytkowanie

Ceny DeepCode AI

Free Forever

Zespół: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje DeepCode AI

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

⚡️Archiwum szablonów: Darmowe szablony i formularze raportów błędów do śledzenia błędów

8. Amazon CodeWhisperer (najlepszy do integracji skanowania bezpieczeństwa bezpośrednio w kodzie)

za pośrednictwem Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer, obecnie część Amazon Q Developer, to generatywny asystent kodowania oparty na AI, zaprojektowany w celu przyspieszenia tworzenia oprogramowania przy jednoczesnej optymalizacji operacji w chmurze. Jest głęboko zintegrowany z AWS, dzięki czemu jest kompatybilny z rozwojem natywnym dla chmury.

Generuje i refaktoryzuje kod oraz zapewnia skanowanie bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, wskazówki dotyczące infrastruktury i transformację obciążenia pracą opartą na AI (np. migracja aplikacji .NET z systemu Windows do systemu Linux).

Najlepsze funkcje Amazon CodeWhisperer

Zapewnij uzupełnianie wielowierszowego kodu na podstawie wzorców kodowania i komentarzy

Pracuj w Slacku, Microsoft Teams i GitLab, aby ułatwić tworzenie i debugowanie w zespole

Migruj obciążenia pracą, aktualizuj JavaScript i optymalizuj starsze wersje kodu

Ograniczenia Amazon CodeWhisperer

Nie zapewnia wsparcia dla wielu języków

Czasami generuje błędne wyniki

Ceny Amazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer Free Tier: Plan Free

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Amazon CodeWhisperer

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Amazon CodeWhisperer prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Podoba mi się sposób wyjaśniania kodu. Podoba mi się sposób wyjaśniania każdego kroku rozwiązania oraz przejrzystość rozwiązań.

Podoba mi się sposób wyjaśniania kodu. Podoba mi się sposób wyjaśniania każdego kroku rozwiązania oraz przejrzystość rozwiązań.

🧠 Ciekawostka: Programiści najczęściej używają JavaScript (62%) oraz HTML/CSS (53%).

9. Replit AI (najlepszy do tworzenia aplikacji bez ręcznego kodowania)

za pośrednictwem Replit AI

Replit AI to platforma typu low-code/no-code, która umożliwia szybkie tworzenie, iterację i wdrażanie aplikacji. Dzięki temu narzędziu nie musisz umieć pisać dokumentacji kodu. Tworzy ono całe aplikacje/strony internetowe na podstawie podpowiedzi w języku naturalnym.

Użytkownicy mogą opisać pomysł, a Replit AI automatycznie zbuduje, zdebuguje i wdroży aplikację. Narzędzie zapewnia również wsparcie dla osób nieposiadających umiejętności kodowania oraz programistów, którzy chcą przyspieszyć tworzenie prototypów.

Najlepsze funkcje Replit AI

Połącz kodowanie, debugowanie, testowanie i hosting w jednej zintegrowanej platformie

Prześlij zrzuty ekranu aplikacji, a Replit AI odtworzy jej funkcje

Uzyskaj dostęp do pracy zespołowej w czasie rzeczywistym w celu edycji, debugowania i ulepszania projektów

Ograniczenia Replit AI

Nie można wyświetlić podglądu projektu, ponieważ nie ma wyjścia do zewnętrznej przeglądarki

Opcje języka Python mogą wydawać się niekompletne

Ceny Replit AI

Starter: Free

Replit Core: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Teams: 40 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Replit AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

10. AskCodi (najlepszy w zakresie pomocy AI w całym cyklu życia oprogramowania)

za pośrednictwem AskCodi

Dzięki zestawowi specjalistycznych narzędzi dla programistów o nazwie Codi Apps, AskCodi usprawnia zadania związane z kodowaniem, takie jak generowanie i refaktoryzacja kodu, wykrywanie błędów i tłumaczenie języków. Każda aplikacja została zaprojektowana z myślą o konkretnym wyzwaniu, dzięki czemu cykl pracy jest szybszy i bardziej wydajny.

Najlepsze funkcje AskCodi

Twórz skomplikowane zapytania SQL i NoSQL, optymalizując zadania związane z manipulacją danymi i ich pobieraniem za pomocą Query Writer

Generuj pliki Dockerfile dostosowane do konkretnych wymagań projektu za pomocą Dockerfile Writer , aby zarządzać procesem konteneryzacji

Skorzystaj z narzędzia Code Refactor , aby zrestrukturyzować istniejące bazy kodu w celu poprawy czytelności, łatwości konserwacji i wydajności

Twórz wyrażenia regularne do zaawansowanych zadań związanych z przetwarzaniem i walidacją tekstu za pomocą Regex Generator

Zautomatyzuj datę powstania i konfigurację potoków CI/CD za pomocą CI/CD Pipeline Writer

Ograniczenia AskCodi

Szeroki zakres narzędzi i funkcji może stanowić trudność dla programistów, którzy nie są zaznajomieni z platformami kodowania wspomaganego AI

AI może przestać działać, jeśli dane wejściowe lub wyjściowe są zbyt długie

Ceny AskCodi

Premium: 14,99 USD/miesiąc na użytkownika

Ultimate: 34,99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje AskCodi

G2: 4,8/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o AskCodi prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Jest łatwy w obsłudze, a interfejs użytkownika jest intuicyjny.

Jest łatwy w obsłudze, a interfejs użytkownika jest intuicyjny.

👀 Czy wiesz, że: 7% organizacji korzystających z AI rozpoczęło rekrutację na stanowiska związane z inżynierią podpowiedzi.

11. Blackbox AI (najlepszy do wyodrębniania kodu z elementów wizualnych)

za pośrednictwem Blackbox AI

Blackbox AI może wyodrębniać kod z filmów wideo, analizować kod z obrazów i zapewniać natychmiastowy dostęp do ponad 100 milionów repozytoriów open source, dzięki czemu jest odpowiedni dla programistów pracujących nad różnorodnymi projektami.

Zamiast ograniczać się do jednego systemu AI, użytkownicy mogą przełączać się między modelami, takimi jak GPT-4, Claude i innymi, aby porównywać wyniki, udoskonalać sugestie dotyczące kodu i rozwiązywać problemy.

Funkcje Blackbox AI

Przechwytuj i konwertuj fragmenty kodu wyświetlane na ekranie z samouczków wideo na edytowalny kod

Skanuj zrzuty ekranu lub zdjęcia kodu i przekształcaj je w użyteczny tekst

W ciągu kilku sekund znajdź odpowiednie fragmenty kodu w ogromnej bazie danych open source

Ograniczenia Blackbox AI

Narzędzie AI może czasami generować niejasne informacje

Proces wdrażania użytkowników jest złożony

Ceny Blackbox AI

Plan Free: Ceny niestandardowe

Recenzje i oceny Blackbox AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Dostosuj własnego agenta AI do kodowania dzięki ClickUp

Od automatyzacji generowania kodu i naprawiania błędów po przetwarzanie danych i śledzenie postępów — narzędzia oparte na AI zmniejszają nakład pracy ręcznej i pozwalają programistom skupić się na innych zadaniach. Dlatego wykorzystanie AI w tworzeniu oprogramowania jest kluczem do gotowości na przyszłość i skalowalności.

Można je zintegrować z obszarem roboczym programisty, zapewniają wsparcie współpracy w czasie rzeczywistym, dostarczają inteligentnych informacji i automatyzują powtarzalne zadania, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo i elastyczność.

ClickUp wpisuje się w tę wizję dzięki funkcjom opartym na AI do generowania fragmentów kodu, integracji z GitHub/GitLab do kontroli wersji, formatowania bloków kodu w celu poprawy czytelności oraz śledzenia postępów projektu.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo i po prostu koduj!